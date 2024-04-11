Тур: 29. Стадион: Альянц Арена.
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Главный тренер: Тухель Томас
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Главный тренер: Шульц Тимо
- Травмы и дисквалификации
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- Дисквалифицирован
История личных встреч
Бавария
Кёльн
24 матча
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
29.2%
8.3%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.8%
12.5%
16.7%
17 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 4 победы
29 матчей
69%
20.7%
10.3%
20 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
51.7%
34.5%
13.8%
15 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
58.6%
27.6%
13.8%
17 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
29
34
Голов в среднем за матч
2.07
2.27
Среднее время на гол
43
39
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
0.6
0.79
Среднее время на гол
150
114
Всего голов
38
45
Голов в среднем за матч
1.31
1.55
Тотал матчей
2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
68
58
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|32 (3)
|1.14
|Мусиала Джамал
|10
|0.36
|Сане Лерой
|8
|0.29
|Тель Матис
|5
|0.18
|Горецка Леон
|4
|0.14
|Коман Кингсли
|3
|0.11
|Гнабри Серж
|3
|0.11
|Мюллер Томас
|2
|0.07
|Павлович Александр
|2
|0.07
|Чупо-Мотинг Эрик
|2
|0.07
|Геррейру Рафаэл
|2
|0.07
|Де Лигт Маттейс
|2
|0.07
|Киммих Йозуа
|1
|0.04
|Дэвис Альфонсо
|1
|0.04
|Мин-Чжэ Ким
|1
|0.04
|Упамекано Дайо
|1
|0.04
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
|Лаймер Конрад
|0
|0
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зельке Дейви
|6
|0.21
|Алиду Фариде
|4
|0.14
|Кайнц Флориан
|3 (3)
|0.11
|Вальдшмидт Лука
|3
|0.11
|Адамян Саркис
|1
|0.04
|Майна Линтон
|1
|0.04
|Мартель Эрик
|1
|0.04
|Тиггес Штеффен
|1
|0.04
|Тилманн Ян
|1
|0.04
|Доунс Дамион
|1
|0.04
|Финкгрефе Макс
|1
|0.04
|Гусенбашич Денис
|0
|0
|Любичич Деян
|0
|0
|Шмиц Бенно
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лигт Маттейс
|5
|0
|Павлович Александр
|5
|0
|Сане Лерой
|4
|0
|Томас Тухель
|4
|0
|Упамекано Дайо
|2
|1
|Лаймер Конрад
|3
|0
|Горецка Леон
|3
|0
|Мин-Чжэ Ким
|3
|0
|Мазрауи Нуссаир
|3
|0
|Киммих Йозуа
|1
|1
|Кейн Гарри
|2
|0
|Геррейру Рафаэл
|2
|0
|Мусиала Джамал
|2
|0
|Тель Матис
|2
|0
|Нойер Мануэль
|1
|0
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0
|Коман Кингсли
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
|Боэ Саша
|1
|0
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шабо Юлиан
|7
|1
|Любичич Деян
|6
|0
|Тилманн Ян
|4
|1
|Хюберс Тимо
|5
|0
|Мартель Эрик
|5
|0
|Гусенбашич Денис
|4
|0
|Кайнц Флориан
|3
|0
|Зельке Дейви
|3
|0
|Шмиц Бенно
|3
|0
|Алиду Фариде
|3
|0
|Финкгрефе Макс
|3
|0
|Карстенсен Расмус
|1
|1
|Олесен Матиас
|1
|1
|Стеффен Баумгарт
|2
|0
|Майна Линтон
|2
|0
|Пентке Филипп
|1
|0
|Ут Марк
|1
|0
|Адамян Саркис
|1
|0
|Килиан Лука
|1
|0
Результаты матчей
Бавария
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Кёльн
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
2
10
Бавария
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
7% (1)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Кёльн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
14
20
Упущенные победы
28
9
Бавария
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
43% (12)
25% (7)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
25% (7)
29% (8)
Кёльн
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (5)
64% (18)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
21
20
Упущенные победы
30
19
Голы по времени матча
Забито
46
11
16 В 1-м тайме 5
30 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
7
15%
1
9%
1-15
4
9%
0
0%
16-30
5
11%
4
36%
31-45
8
17%
2
18%
46-60
11
24%
2
18%
61-75
11
24%
2
18%
76-90
Пропущено
12
25
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 13
1
8%
1
4%
1-15
1
8%
3
12%
16-30
3
25%
7
28%
31-45
1
8%
2
8%
46-60
3
25%
5
20%
61-75
3
25%
7
28%
76-90
Забито
33
12
17 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 20
5
15%
1
8%
1-15
3
9%
3
25%
16-30
9
27%
0
0%
31-45
4
12%
1
8%
46-60
6
18%
2
17%
61-75
6
18%
5
42%
76-90
Пропущено
25
24
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
2
8%
3
13%
1-15
5
20%
3
13%
16-30
6
24%
1
4%
31-45
6
24%
4
17%
46-60
0
0%
10
42%
61-75
6
24%
3
13%
76-90
Забито
79
23
33 В 1-м тайме 9
46 Во 2-м тайме 14
18 Забивали первыми 11
3 Не забивали 11
12
15%
2
9%
1-15
7
9%
3
13%
16-30
14
18%
4
17%
31-45
12
15%
3
13%
46-60
17
22%
4
17%
61-75
17
22%
7
30%
76-90
Пропущено
37
49
18 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 31
10 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 25
3
8%
4
8%
1-15
6
16%
6
12%
16-30
9
24%
8
16%
31-45
7
19%
6
12%
46-60
3
8%
15
31%
61-75
9
24%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Арсенал - Бавария 2:2 Хайденхайм - Бавария 3:2 Бавария - Боруссия Д 0:2 Дармштадт - Бавария 2:5
Бавария - Майнц 8:1 Бавария - Лацио 3:0 Фрайбург - Бавария 2:2 Бавария - РБ Лейпциг 2:1 Бохум - Бавария 3:2 Лацио - Бавария 1:0 Байер Л - Бавария 3:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Бавария - Унион Берлин 1:0 Бавария - Вердер 0:1 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Базель - Бавария 1:1 Вольфсбург - Бавария 1:2 Бавария - Штутгарт 3:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1
Кёльн
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Кёльн - Бохум 2:1 Аугсбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Брейдаблик 2:2 Кёльн - РБ Лейпциг 1:5
Боруссия М - Кёльн 3:3 Кёльн - Байер Л 0:2 Штутгарт - Кёльн 1:1 Кёльн - Вердер 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Вольфсбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Кёльн 4:4 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Фрайбург - Кёльн 2:0 Кёльн - Майнц 0:0 Дармштадт - Кёльн 0:1 Кёльн - Бавария 0:1 Порц - Кёльн 0:8
Результаты матчей
Бавария
Кёльн
Точный счет
3:0
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
8:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 36%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
8
2 раза 14%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:4
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
6 раз 43%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
5 раз 36%
3
1 раз 7%
Точный счет
3:0
4 раза 14%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
8:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
8:1
1 раз 4%
1:1
8 раз 29%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 29%
3
7 раз 25%
0
3 раза 11%
1
3 раза 11%
4
3 раза 11%
8
2 раза 7%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
13 раз 46%
0
11 раз 39%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Бавария
Кёльн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
86
113
311
95
113
410
311
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
95
113
113
59
113
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
253
Больше Меньше
1711
226
424
1414
226
721
424
325
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|24
|4
|0
|69 - 19
|76
|2.
|Заявка
|28
|19
|3
|6
|80 - 36
|60
|3.
|Заявка
|28
|19
|3
|6
|64 - 34
|60
|4.
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|64 - 33
|53
|5.
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|55 - 33
|53
|6.
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|43 - 36
|42
|7.
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|48 - 53
|36
|8.
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|40 - 52
|36
|9.
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|45 - 46
|36
|10.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|41 - 49
|33
|11.
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|36 - 44
|31
|12.
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|49 - 54
|31
|13.
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|25 - 43
|29
|14.
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|34 - 47
|28
|15.
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|33 - 58
|26
|16.
|Заявка
|28
|4
|11
|13
|26 - 46
|23
|17.
|Заявка
|28
|4
|10
|14
|23 - 49
|22
|18.
|Заявка
|28
|2
|8
|18
|28 - 71
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|38 - 8
|38
|2.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|47 - 11
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|40 - 14
|33
|4.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|32 - 10
|30
|5.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|27 - 20
|26
|6.
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|23 - 13
|25
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|24 - 22
|22
|8.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|24 - 22
|21
|9.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|16 - 20
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|25 - 26
|20
|11.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|25 - 23
|19
|12.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|22 - 21
|19
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 16
|16
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|20 - 22
|16
|16.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|22 - 25
|16
|17.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 24
|12
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|15 - 36
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|31 - 11
|38
|2.
|Заявка
|14
|9
|0
|5
|24 - 20
|27
|3.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 13
|27
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|33 - 25
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|32 - 23
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|26 - 28
|20
|7.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 23
|17
|8.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|15 - 26
|16
|9.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|21 - 24
|15
|10.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 22
|13
|11.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|12.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|24 - 31
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 27
|11
|14.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|11 - 25
|10
|15.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 23
|9
|16.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 35
|8
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 37
|7
|18.
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|11 - 30
|7
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- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|32 (7)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|24 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|21 (6)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|15 (8)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|15 (8)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 12
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 8
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Вердер
|Дукш Марвин
|9
|Боруссия М
|Вайгль Юлиан
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Бавария - Кёльн
Исход игры
Бавария
98.1% (52)
Ничья
1.9% (1)
Кёльн
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
60% (30)
Меньше
40% (20)
Обе команды забьют
Да
42% (21)
Нет
58% (29)
Популярный счёт
2:0 Бавария
37.7% (20)
3:1 Бавария
18.9% (10)
2:1 Бавария
17% (9)
3:0 Бавария
9.4% (5)
4:0 Бавария
3.8% (2)
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