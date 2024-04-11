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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Бавария
 
Позже
Кёльн
Прогнозы 53
Бавария 98.1% (52)
X 1.9% (1)
Кёльн 0% (0)
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Бавария
Кёльн

История личных встреч

Бавария
Кёльн

24 матча

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
29.2%
8.3%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.8%
12.5%
16.7%
17 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 4 победы

29 матчей

69%
20.7%
10.3%
20 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

51.7%
34.5%
13.8%
15 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

58.6%
27.6%
13.8%
17 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

Б
0:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
0:4
Б
3:2
ТМК
2:3
Б
5:1
Б
1:2
Б
1:4
Б
4:0
Б
1:3
Б
1:0
Б
0:3
Б
1:1
Б
0:1
Б
4:0
Б
4:1
Б
0:2
Б
1:4
Б
3:0
Б
3:2
Б
0:0
ТМС
0:0
Б
1:1
Б
0:0
ТМС
0:2
Б
1:2
Б
0:3
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

29
34

Голов в среднем за матч

2.07
2.27

Среднее время на гол

43
39

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

0.6
0.79

Среднее время на гол

150
114

Всего голов

38
45

Голов в среднем за матч

1.31
1.55

Тотал матчей

2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

68
58

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 32 (3) 1.14
Мусиала Джамал 10 0.36
Сане Лерой 8 0.29
Тель Матис 5 0.18
Горецка Леон 4 0.14
Коман Кингсли 3 0.11
Гнабри Серж 3 0.11
Мюллер Томас 2 0.07
Павлович Александр 2 0.07
Чупо-Мотинг Эрик 2 0.07
Геррейру Рафаэл 2 0.07
Де Лигт Маттейс 2 0.07
Киммих Йозуа 1 0.04
Дэвис Альфонсо 1 0.04
Мин-Чжэ Ким 1 0.04
Упамекано Дайо 1 0.04
Мазрауи Нуссаир 0 0
Лаймер Конрад 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зельке Дейви 6 0.21
Алиду Фариде 4 0.14
Кайнц Флориан 3 (3) 0.11
Вальдшмидт Лука 3 0.11
Адамян Саркис 1 0.04
Майна Линтон 1 0.04
Мартель Эрик 1 0.04
Тиггес Штеффен 1 0.04
Тилманн Ян 1 0.04
Доунс Дамион 1 0.04
Финкгрефе Макс 1 0.04
Гусенбашич Денис 0 0
Любичич Деян 0 0
Шмиц Бенно 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лигт Маттейс 5 0
Павлович Александр 5 0
Сане Лерой 4 0
Томас Тухель 4 0
Упамекано Дайо 2 1
Лаймер Конрад 3 0
Горецка Леон 3 0
Мин-Чжэ Ким 3 0
Мазрауи Нуссаир 3 0
Киммих Йозуа 1 1
Кейн Гарри 2 0
Геррейру Рафаэл 2 0
Мусиала Джамал 2 0
Тель Матис 2 0
Нойер Мануэль 1 0
Ульрайх Свен 1 0
Чупо-Мотинг Эрик 1 0
Коман Кингсли 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Боэ Саша 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шабо Юлиан 7 1
Любичич Деян 6 0
Тилманн Ян 4 1
Хюберс Тимо 5 0
Мартель Эрик 5 0
Гусенбашич Денис 4 0
Кайнц Флориан 3 0
Зельке Дейви 3 0
Шмиц Бенно 3 0
Алиду Фариде 3 0
Финкгрефе Макс 3 0
Карстенсен Расмус 1 1
Олесен Матиас 1 1
Стеффен Баумгарт 2 0
Майна Линтон 2 0
Пентке Филипп 1 0
Ут Марк 1 0
Адамян Саркис 1 0
Килиан Лука 1 0

Результаты матчей

Бавария
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Кёльн
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

2
10
Бавария
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
7% (1)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Кёльн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

14
20

Упущенные победы

28
9
Бавария
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
43% (12)
25% (7)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
25% (7)
29% (8)
Кёльн
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (5)
64% (18)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

21
20

Упущенные победы

30
19

Голы по времени матча

Забито

46
11
16 В 1-м тайме 5
30 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
7
15%
1
9%
1-15
4
9%
0
0%
16-30
5
11%
4
36%
31-45
8
17%
2
18%
46-60
11
24%
2
18%
61-75
11
24%
2
18%
76-90

Пропущено

12
25
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 13
1
8%
1
4%
1-15
1
8%
3
12%
16-30
3
25%
7
28%
31-45
1
8%
2
8%
46-60
3
25%
5
20%
61-75
3
25%
7
28%
76-90

Забито

33
12
17 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 20
5
15%
1
8%
1-15
3
9%
3
25%
16-30
9
27%
0
0%
31-45
4
12%
1
8%
46-60
6
18%
2
17%
61-75
6
18%
5
42%
76-90

Пропущено

25
24
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
2
8%
3
13%
1-15
5
20%
3
13%
16-30
6
24%
1
4%
31-45
6
24%
4
17%
46-60
0
0%
10
42%
61-75
6
24%
3
13%
76-90

Забито

79
23
33 В 1-м тайме 9
46 Во 2-м тайме 14
18 Забивали первыми 11
3 Не забивали 11
12
15%
2
9%
1-15
7
9%
3
13%
16-30
14
18%
4
17%
31-45
12
15%
3
13%
46-60
17
22%
4
17%
61-75
17
22%
7
30%
76-90

Пропущено

37
49
18 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 31
10 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 25
3
8%
4
8%
1-15
6
16%
6
12%
16-30
9
24%
8
16%
31-45
7
19%
6
12%
46-60
3
8%
15
31%
61-75
9
24%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Арсенал - Бавария 2:2 Хайденхайм - Бавария 3:2 Бавария - Боруссия Д 0:2 Дармштадт - Бавария 2:5
Бавария - Майнц 8:1 Бавария - Лацио 3:0 Фрайбург - Бавария 2:2 Бавария - РБ Лейпциг 2:1 Бохум - Бавария 3:2 Лацио - Бавария 1:0 Байер Л - Бавария 3:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Бавария - Унион Берлин 1:0 Бавария - Вердер 0:1 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Базель - Бавария 1:1 Вольфсбург - Бавария 1:2 Бавария - Штутгарт 3:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1
Кёльн
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Кёльн - Бохум 2:1 Аугсбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Брейдаблик 2:2 Кёльн - РБ Лейпциг 1:5
Боруссия М - Кёльн 3:3 Кёльн - Байер Л 0:2 Штутгарт - Кёльн 1:1 Кёльн - Вердер 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Вольфсбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Кёльн 4:4 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Фрайбург - Кёльн 2:0 Кёльн - Майнц 0:0 Дармштадт - Кёльн 0:1 Кёльн - Бавария 0:1 Порц - Кёльн 0:8

Результаты матчей

Бавария
Кёльн

Точный счет

3:0
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
8:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 36%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
8
2 раза 14%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:4
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
6 раз 43%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
5 раз 36%
3
1 раз 7%

Точный счет

3:0
4 раза 14%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
8:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
8:1
1 раз 4%
1:1
8 раз 29%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 29%
3
7 раз 25%
0
3 раза 11%
1
3 раза 11%
4
3 раза 11%
8
2 раза 7%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
13 раз 46%
0
11 раз 39%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Бавария
Кёльн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
8
6
11
3
1.5
3
11
9
5
2.5
1
13
4
10
3.5
3
11
4.5
3
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
9
5
11
3
1.5
1
13
5
9
2.5
1
13
3
11
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
3
0.5
Больше Меньше
17
11
22
6
1.5
4
24
14
14
2.5
2
26
7
21
3.5
4
24
4.5
3
25
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 28 24 4 0 69 - 19 76
2.
Бавария
 Заявка 28 19 3 6 80 - 36 60
3.
Штутгарт
 Заявка 28 19 3 6 64 - 34 60
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 28 16 5 7 64 - 33 53
5.
Боруссия Д
 Заявка 28 15 8 5 55 - 33 53
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 28 10 12 6 43 - 36 42
7.
Хоффенхайм
 Заявка 28 10 6 12 48 - 53 36
8.
Фрайбург
 Заявка 28 10 6 12 40 - 52 36
9.
Аугсбург
 Заявка 28 9 9 10 45 - 46 36
10.
Хайденхайм
 Заявка 28 8 9 11 41 - 49 33
11.
Вердер
 Заявка 28 8 7 13 36 - 44 31
12.
Боруссия М
 Заявка 28 7 10 11 49 - 54 31
13.
Унион Берлин
 Заявка 28 8 5 15 25 - 43 29
14.
Вольфсбург
 Заявка 28 7 7 14 34 - 47 28
15.
Бохум
 Заявка 28 5 11 12 33 - 58 26
16.
Майнц
 Заявка 28 4 11 13 26 - 46 23
17.
Кёльн
 Заявка 28 4 10 14 23 - 49 22
18.
Дармштадт
 Заявка 28 2 8 18 28 - 71 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 12 2 0 38 - 8 38
2.
Бавария
 Заявка 14 11 1 2 47 - 11 34
3.
Штутгарт
 Заявка 14 10 3 1 40 - 14 33
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 9 3 2 32 - 10 30
5.
Боруссия Д
 Заявка 14 8 2 4 27 - 20 26
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 6 7 1 23 - 13 25
7.
Хайденхайм
 Заявка 14 6 4 4 24 - 22 22
8.
Аугсбург
 Заявка 14 5 6 3 24 - 22 21
9.
Унион Берлин
 Заявка 14 6 2 6 16 - 20 20
10.
Фрайбург
 Заявка 14 5 5 4 25 - 26 20
11.
Боруссия М
 Заявка 14 5 4 5 25 - 23 19
12.
Бохум
 Заявка 14 4 7 3 22 - 21 19
13.
Вердер
 Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
14.
Майнц
 Заявка 14 4 4 6 15 - 16 16
15.
Вольфсбург
 Заявка 14 4 4 6 20 - 22 16
16.
Хоффенхайм
 Заявка 14 4 4 6 22 - 25 16
17.
Кёльн
 Заявка 14 3 3 8 12 - 24 12
18.
Дармштадт
 Заявка 14 1 3 10 15 - 36 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 12 2 0 31 - 11 38
2.
Штутгарт
 Заявка 14 9 0 5 24 - 20 27
3.
Боруссия Д
 Заявка 14 7 6 1 28 - 13 27
4.
Бавария
 Заявка 14 8 2 4 33 - 25 26
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 7 2 5 32 - 23 23
6.
Хоффенхайм
 Заявка 14 6 2 6 26 - 28 20
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 4 5 5 20 - 23 17
8.
Фрайбург
 Заявка 14 5 1 8 15 - 26 16
9.
Аугсбург
 Заявка 14 4 3 7 21 - 24 15
10.
Вердер
 Заявка 14 3 4 7 15 - 22 13
11.
Вольфсбург
 Заявка 14 3 3 8 14 - 25 12
12.
Боруссия М
 Заявка 14 2 6 6 24 - 31 12
13.
Хайденхайм
 Заявка 14 2 5 7 17 - 27 11
14.
Кёльн
 Заявка 14 1 7 6 11 - 25 10
15.
Унион Берлин
 Заявка 14 2 3 9 9 - 23 9
16.
Дармштадт
 Заявка 14 1 5 8 13 - 35 8
17.
Бохум
 Заявка 14 1 4 9 11 - 37 7
18.
Майнц
 Заявка 14 0 7 7 11 - 30 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 32 (7)
Штутгарт Гирасси Серу 24 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 21 (6)
Штутгарт Ундав Дениз 15 (8)
Аугсбург Демирович Эрмедин 15 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 12
Фрайбург Хёфлер Николас 1 8
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Вердер Дукш Марвин 9
Боруссия М Вайгль Юлиан 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Кёльн от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 апреля 2024, осталось 2 дня 6 часов 47 минут.



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    • Прогнозы 53
    Бавария 98.1% (52)
    X 1.9% (1)
    Кёльн 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Кёльн
    8.50
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    8.60
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    12.00
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    Прогнозы на матч Бавария - Кёльн

    Исход игры
    Бавария
    98.1% (52)
    Ничья
    1.9% (1)
    Кёльн
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (30)
    Меньше
    40% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    42% (21)
    Нет
    58% (29)
    Популярный счёт
    2:0 Бавария
    37.7% (20)
    3:1 Бавария
    18.9% (10)
    2:1 Бавария
    17% (9)
    3:0 Бавария
    9.4% (5)
    4:0 Бавария
    3.8% (2)
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