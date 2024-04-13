Тур: 29. Стадион: МЕВА Арена. Зрители: 31000 Главный судья: Цвайер Феликс
4:1
Конец матча
0'
0:1
19' ГолКадержабек Павел
39' Желтая карточкаПрёмель Гриша
1:1
47' ГолБуркардт Джонатан
2:1
51' ГолМвене Филлипп
3:1
63' ГолГруда Брайан
83' Желтая карточкаКабак Озан
4:1
88' ГолОнисиво Карим
90'+3
Ход матча
19'
39'
47'
1:1
51'
2:1
63'
83'
88'
4:1
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
7 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 1
-
9 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
313 Количество передач 394
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Кор
Доминик
19
Каси
Антони
18
Амири
Надим
43
Груда
Брайан
35
Дрекслер
Тим
16
Стах
Антон
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Кор ДоминикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Амири НадимПолузащитник
-
43 Груда БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Бац ДаниэльВратарь
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Дрекслер ТимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Стах АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
-
23 Брукс ДжонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Сков РобертЗащитник
- Полузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Бебу ИлаНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Майнц
Хоффенхайм
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 13 побед
33 матча
39.4%
30.3%
30.3%
13 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
30.3%
54.5%
15.2%
10 побед 18 ничьих 5 побед
Второй тайм
30.3%
30.3%
39.4%
10 побед 10 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
28
Голов в среднем за матч
1.93
1.56
Среднее время на гол
46
57
Всего голов
31
22
Голов в среднем за матч
1.72
1.47
Среднее время на гол
52
61
Всего голов
60
50
Голов в среднем за матч
1.82
1.52
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
49
59
Бомбардиры внутри турнира
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буркардт Джонатан
|5 (1)
|0.17
|Чхэ-Сон Ли II
|4
|0.14
|Груда Брайан
|3
|0.1
|Каси Антони
|2
|0.07
|Ажорк Людовик
|2
|0.07
|Ван дер Берг Сепп
|2
|0.07
|Баррейро Леандро
|2
|0.07
|Онисиво Карим
|1
|0.03
|Амири Надим
|1
|0.03
|Видмер Сильван
|1
|0.03
|Мвене Филлипп
|1
|0.03
|Краусс Том
|1
|0.03
|Кор Доминик
|1
|0.03
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.03
|Рихтер Марко
|1
|0.03
|Баркок Аймен
|1
|0.03
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Гилавоги Жошуа
|0
|0
|Да Коста Данни
|0
|0
|Эль-Гази Анвар
|0
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байер Максимилиан
|13
|0.45
|Крамарич Андрей
|9 (5)
|0.31
|Вегхорст Ваут
|6 (1)
|0.21
|Бебу Ила
|5
|0.17
|Прёмель Гриша
|3
|0.1
|Сков Роберт
|3
|0.1
|Кадержабек Павел
|2
|0.07
|Кабак Озан
|2
|0.07
|Брукс Джон
|2
|0.07
|Гриллич Флориан
|1
|0.03
|Бюльтер Мариус
|1
|0.03
|Стах Антон
|1
|0.03
|Тохумджу Умут
|0
|0
|Бауманн Оливер
|0
|0
|Бишоф Том
|0
|0
Карточки
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|12
|1
|Ван дер Берг Сепп
|8
|0
|Каси Антони
|6
|0
|Баррейро Леандро
|6
|0
|Видмер Сильван
|4
|0
|Фернандес Эдимилсон
|4
|0
|Ажорк Людовик
|4
|0
|Амири Надим
|4
|0
|Мвене Филлипп
|4
|0
|Чхэ-Сон Ли II
|4
|0
|Краусс Том
|4
|0
|Груда Брайан
|4
|0
|Бель Штефан
|3
|0
|Центнер Робин
|3
|0
|Рихтер Марко
|3
|0
|Свенссон Бо
|2
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|2
|0
|Баркок Аймен
|2
|0
|Нганкам Жессик
|0
|1
|Гилавоги Жошуа
|1
|0
|Да Коста Данни
|1
|0
|Онисиво Карим
|1
|0
|Бо Энриксен
|1
|0
|Буркардт Джонатан
|1
|0
|Папела Мервиль
|1
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прёмель Гриша
|8
|1
|Кабак Озан
|8
|1
|Брукс Джон
|6
|1
|Кадержабек Павел
|7
|0
|Акпогума Кевин
|7
|0
|Гриллич Флориан
|7
|0
|Вегхорст Ваут
|4
|0
|Стах Антон
|4
|0
|Тохумджу Умут
|4
|0
|Бюльтер Мариус
|2
|1
|Нсоки Стенли
|2
|1
|Фогт Кевин
|3
|0
|Крамарич Андрей
|3
|0
|Бебу Ила
|3
|0
|Сков Роберт
|2
|0
|Бауманн Оливер
|1
|0
|Гайгер Деннис
|1
|0
|Салаи Аттила
|1
|0
|Беккер Финн
|1
|0
|Филипп Лука
|1
|0
|Журасек Давид
|1
|0
|Дрекслер Тим
|1
|0
Результаты матчей
Майнц
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Хоффенхайм
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
1
9
Упущенные победы
7
10
Майнц
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Хоффенхайм
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
24
14
Упущенные победы
5
16
Майнц
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (11)
38% (11)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
38% (11)
24% (7)
Хоффенхайм
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
48% (14)
24% (7)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
31% (9)
45% (13)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
25
23
Упущенные победы
12
26
Голы по времени матча
Забито
20
27
8 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
17 Не забивали 15
1
5%
6
22%
1-15
2
10%
6
22%
16-30
5
25%
3
11%
31-45
3
15%
3
11%
46-60
4
20%
4
15%
61-75
5
25%
5
19%
76-90
Пропущено
16
32
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 24
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 14
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
5
16%
16-30
1
6%
3
9%
31-45
4
25%
8
25%
46-60
2
13%
9
28%
61-75
3
19%
7
22%
76-90
Забито
10
22
6 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
20 Не забивали 17
2
20%
3
14%
1-15
1
10%
4
18%
16-30
3
30%
5
23%
31-45
0
0%
5
23%
46-60
2
20%
2
9%
61-75
2
20%
3
14%
76-90
Пропущено
31
25
14 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
6
19%
2
8%
1-15
4
13%
5
20%
16-30
4
13%
8
32%
31-45
4
13%
1
4%
46-60
7
23%
3
12%
61-75
6
19%
6
24%
76-90
Забито
30
49
14 В 1-м тайме 27
16 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 15
8 Не забивали 3
3
10%
9
18%
1-15
3
10%
10
20%
16-30
8
27%
8
16%
31-45
3
10%
8
16%
46-60
6
20%
6
12%
61-75
7
23%
8
16%
76-90
Пропущено
47
57
21 В 1-м тайме 23
26 Во 2-м тайме 34
16 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 28
10
21%
2
4%
1-15
6
13%
10
18%
16-30
5
11%
11
19%
31-45
8
17%
9
16%
46-60
9
19%
12
21%
61-75
9
19%
13
23%
76-90
Результаты последних матчей
Майнц
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Майнц - Дармштадт 4:0 РБ Лейпциг - Майнц 0:0 Майнц - Бохум 2:0 Бавария - Майнц 8:1
Майнц - Боруссия М 1:1 Байер Л - Майнц 2:1 Майнц - Аугсбург 1:0 Штутгарт - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:1 Майнц - Вердер 0:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Вольфсбург 1:1 Фейеноорд - Майнц 1:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Майнц - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Майнц 0:0 Майнц - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Майнц - РБ Лейпциг 2:0
Хоффенхайм
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Штутгарт 0:3 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1
Хоффенхайм - Вердер 2:1 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Унион Берлин 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3
Результаты матчей
Майнц
Хоффенхайм
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
3:1
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
6 раз 43%
3
4 раза 29%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
8:1
1 раз 7%
2:3
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
1
6 раз 40%
3
5 раз 33%
2
3 раза 20%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
8:1
1 раз 3%
3:1
5 раз 17%
2:3
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
1:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 48%
0
9 раз 31%
2
4 раза 14%
4
2 раза 7%
1
12 раз 41%
3
9 раз 31%
2
5 раз 17%
0
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Майнц
Хоффенхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
122
411
68
213
410
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
141
212
87
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
209
Больше Меньше
263
623
1415
227
920
227
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|24
|4
|0
|69 - 19
|76
|2.
|Заявка
|29
|20
|3
|6
|82 - 36
|63
|3.
|Заявка
|28
|19
|3
|6
|64 - 34
|60
|4.
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|67 - 33
|56
|5.
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|57 - 34
|56
|6.
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|43 - 36
|42
|7.
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|47 - 46
|39
|8.
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|40 - 52
|36
|9.
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|49 - 57
|36
|10.
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|42 - 50
|34
|11.
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|36 - 44
|31
|12.
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|50 - 56
|31
|13.
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|25 - 45
|29
|14.
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|34 - 50
|28
|15.
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|34 - 59
|27
|16.
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|30 - 47
|26
|17.
|Заявка
|29
|4
|10
|15
|23 - 51
|22
|18.
|Заявка
|28
|2
|8
|18
|28 - 71
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|38 - 8
|38
|2.
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|49 - 11
|37
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|40 - 14
|33
|4.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|35 - 10
|33
|5.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|27 - 20
|26
|6.
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|23 - 13
|25
|7.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|26 - 22
|24
|8.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|24 - 22
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|16 - 20
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|25 - 26
|20
|11.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|23 - 22
|20
|12.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 17
|19
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 25
|19
|14.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|20 - 22
|16
|16.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|22 - 25
|16
|17.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 24
|12
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|15 - 36
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|31 - 11
|38
|2.
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|30 - 14
|30
|3.
|Заявка
|14
|9
|0
|5
|24 - 20
|27
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|33 - 25
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|32 - 23
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|27 - 32
|20
|7.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 23
|17
|8.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|15 - 26
|16
|9.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|21 - 24
|15
|10.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 22
|13
|11.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|24 - 31
|12
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 28
|12
|13.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|18 - 28
|12
|14.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 27
|10
|15.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 25
|9
|16.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 35
|8
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 37
|7
|18.
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|11 - 30
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|32 (7)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|24 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|22 (6)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|15 (8)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|15 (8)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 12
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 8
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 8
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 8
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Майнц 4:1 Хоффенхайм
Исход игры
Майнц
42.5% (51)
Ничья
35% (42)
Хоффенхайм
22.5% (27)
Тотал 2.5
Больше
54.62% (65)
Меньше
45.38% (54)
Обе команды забьют
Да
84.87% (101)
Нет
15.13% (18)
Популярный счёт
2:1 Майнц
30.8% (37)
1:1 Ничья
30% (36)
1:2 Хоффенхайм
16.7% (20)
1:0 Майнц
9.2% (11)
2:2 Ничья
4.2% (5)
0:1 Хоффенхайм
3.3% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!