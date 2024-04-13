Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Тим Дрекслер успешно блокирует удар.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Амири Надим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Тим Дрекслер из команды Хоффенхайм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

43' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Стах Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Тим Дрекслер из команды Хоффенхайм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

39' Прёмель Гриша тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

38' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Кор Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Баррейро Леандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

34' Кор Доминик не смог попасть в створ ударом издали

34' Кор Доминик пробует нанести удар издали, но Оливер Бауманн держит все под контролем

31' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

30' Стах Антон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Игрок из команды Хоффенхайм делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

28' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

26' Каси Антони не смог попасть в створ ударом издали

25' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

23' Каси Антони не смог попасть в створ ударом издали

23' Амири Надим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Тим Дрекслер из команды Хоффенхайм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

21' Амири Надим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

17' Тим Дрекслер успешно блокирует удар.

16' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

15' Буркардт Джонатан не смог попасть в створ ударом издали

14' Мвене Филлипп пробует нанести удар издали, но Оливер Бауманн держит все под контролем

13' Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

13' Тим Дрекслер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

13' Матч возобновится спорным мячом

13' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

12' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

10' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Матч возобновлен

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Каси Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

3' Байер Максимилиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Хоффенхайм начинает с центра поля