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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Зрители: 31000 Главный судья: Цвайер Феликс
Майнц
4:1
Конец матча
Хоффенхайм
0'
0:1
19' Гол
Кадержабек Павел
39' Желтая карточка
Прёмель Гриша
1:1
47' Гол
Буркардт Джонатан
2:1
51' Гол
Мвене Филлипп
3:1
63' Гол
Груда Брайан
83' Желтая карточка
Кабак Озан
4:1
88' Гол
Онисиво Карим
90'+3

Ход матча

19'
0:1
Кадержабек Павел
(Крамарич Андрей)
39'
 
Прёмель Гриша
46'
 
Бюльтер Мариус
Журасек Давид
47'
Буркардт Джонатан
(Каси Антони)
1:1
51'
Мвене Филлипп
(Амири Надим)
2:1
61'
 
Брукс Джон
Дрекслер Тим
61'
 
Тохумджу Умут
Прёмель Гриша
61'
 
Бебу Ила
Вегхорст Ваут
63'
Груда Брайан
(Буркардт Джонатан)
3:1
77'
Онисиво Карим
Груда Брайан
 
77'
Видмер Сильван
Каси Антони
 
81'
 
Сков Роберт
Кадержабек Павел
83'
 
Кабак Озан
85'
Фернандес Эдимилсон
Ханше-Ольсен Андреас
 
85'
Краусс Том
Амири Надим
 
88'
Онисиво Карим
(Краусс Том)
4:1
90'
Ажорк Людовик
Ли Чхэ-Сон
 

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 313 Количество передач 394
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 120
Майнц 42.5% (51)
X 35% (42)
Хоффенхайм 22.5% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Центнер
Робин
31
Кор
Доминик
3
Ван
дер
Берг
Сепп
25
Ханше-Ольсен
Андреас
19
Каси
Антони
2
Мвене
Филлипп
8
Баррейро
Леандро
18
Амири
Надим
43
Груда
Брайан
7
Чхэ-Сон
Ли
II
29
Буркардт
Джонатан
1
Бауманн
Оливер
5
Кабак
Озан
11
Гриллич
Флориан
35
Дрекслер
Тим
3
Кадержабек
Павел
6
Прёмель
Гриша
16
Стах
Антон
27
Крамарич
Андрей
19
Журасек
Давид
10
Вегхорст
Ваут
14
Байер
Максимилиан
Майнц
3-4-2-1
Хоффенхайм
3-5-2

История личных встреч

Майнц
Хоффенхайм

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 13 побед

33 матча

39.4%
30.3%
30.3%
13 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

30.3%
54.5%
15.2%
10 побед 18 ничьих 5 побед

Второй тайм

30.3%
30.3%
39.4%
10 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

Б
1:1
Б
1:0
ТМК
2:2
Б
4:1
Б
2:0
Б
0:2
Б
1:2
Б
1:1
ТМС
2:1
ТМК
2:1
Б
0:1
Б
1:5
Б
4:2
Б
1:1
Б
4:2
Б
2:3
Б
4:0
Б
4:4
Б
3:2
Б
3:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
2:4
Б
2:2
Б
0:0
Б
3:0
Б
1:1
Б
0:4
Б
1:2
Б
4:2
Б
0:1
Б
2:1
Б2
1:1

Голы

Всего голов

29
28

Голов в среднем за матч

1.93
1.56

Среднее время на гол

46
57

Всего голов

31
22

Голов в среднем за матч

1.72
1.47

Среднее время на гол

52
61

Всего голов

60
50

Голов в среднем за матч

1.82
1.52

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

49
59

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 5 (1) 0.17
Чхэ-Сон Ли II 4 0.14
Груда Брайан 3 0.1
Каси Антони 2 0.07
Ажорк Людовик 2 0.07
Ван дер Берг Сепп 2 0.07
Баррейро Леандро 2 0.07
Онисиво Карим 1 0.03
Амири Надим 1 0.03
Видмер Сильван 1 0.03
Мвене Филлипп 1 0.03
Краусс Том 1 0.03
Кор Доминик 1 0.03
Ханше-Ольсен Андреас 1 0.03
Рихтер Марко 1 0.03
Баркок Аймен 1 0.03
Фернандес Эдимилсон 0 0
Гилавоги Жошуа 0 0
Да Коста Данни 0 0
Эль-Гази Анвар 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байер Максимилиан 13 0.45
Крамарич Андрей 9 (5) 0.31
Вегхорст Ваут 6 (1) 0.21
Бебу Ила 5 0.17
Прёмель Гриша 3 0.1
Сков Роберт 3 0.1
Кадержабек Павел 2 0.07
Кабак Озан 2 0.07
Брукс Джон 2 0.07
Гриллич Флориан 1 0.03
Бюльтер Мариус 1 0.03
Стах Антон 1 0.03
Тохумджу Умут 0 0
Бауманн Оливер 0 0
Бишоф Том 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 12 1
Ван дер Берг Сепп 8 0
Каси Антони 6 0
Баррейро Леандро 6 0
Видмер Сильван 4 0
Фернандес Эдимилсон 4 0
Ажорк Людовик 4 0
Амири Надим 4 0
Мвене Филлипп 4 0
Чхэ-Сон Ли II 4 0
Краусс Том 4 0
Груда Брайан 4 0
Бель Штефан 3 0
Центнер Робин 3 0
Рихтер Марко 3 0
Свенссон Бо 2 0
Ханше-Ольсен Андреас 2 0
Баркок Аймен 2 0
Нганкам Жессик 0 1
Гилавоги Жошуа 1 0
Да Коста Данни 1 0
Онисиво Карим 1 0
Бо Энриксен 1 0
Буркардт Джонатан 1 0
Папела Мервиль 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прёмель Гриша 8 1
Кабак Озан 8 1
Брукс Джон 6 1
Кадержабек Павел 7 0
Акпогума Кевин 7 0
Гриллич Флориан 7 0
Вегхорст Ваут 4 0
Стах Антон 4 0
Тохумджу Умут 4 0
Бюльтер Мариус 2 1
Нсоки Стенли 2 1
Фогт Кевин 3 0
Крамарич Андрей 3 0
Бебу Ила 3 0
Сков Роберт 2 0
Бауманн Оливер 1 0
Гайгер Деннис 1 0
Салаи Аттила 1 0
Беккер Финн 1 0
Филипп Лука 1 0
Журасек Давид 1 0
Дрекслер Тим 1 0

Результаты матчей

Майнц
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Хоффенхайм
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

1
9

Упущенные победы

7
10
Майнц
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Хоффенхайм
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

24
14

Упущенные победы

5
16
Майнц
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (11)
38% (11)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
38% (11)
24% (7)
Хоффенхайм
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
48% (14)
24% (7)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
31% (9)
45% (13)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

25
23

Упущенные победы

12
26

Голы по времени матча

Забито

20
27
8 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
17 Не забивали 15
1
5%
6
22%
1-15
2
10%
6
22%
16-30
5
25%
3
11%
31-45
3
15%
3
11%
46-60
4
20%
4
15%
61-75
5
25%
5
19%
76-90

Пропущено

16
32
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 24
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 14
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
5
16%
16-30
1
6%
3
9%
31-45
4
25%
8
25%
46-60
2
13%
9
28%
61-75
3
19%
7
22%
76-90

Забито

10
22
6 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
20 Не забивали 17
2
20%
3
14%
1-15
1
10%
4
18%
16-30
3
30%
5
23%
31-45
0
0%
5
23%
46-60
2
20%
2
9%
61-75
2
20%
3
14%
76-90

Пропущено

31
25
14 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
6
19%
2
8%
1-15
4
13%
5
20%
16-30
4
13%
8
32%
31-45
4
13%
1
4%
46-60
7
23%
3
12%
61-75
6
19%
6
24%
76-90

Забито

30
49
14 В 1-м тайме 27
16 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 15
8 Не забивали 3
3
10%
9
18%
1-15
3
10%
10
20%
16-30
8
27%
8
16%
31-45
3
10%
8
16%
46-60
6
20%
6
12%
61-75
7
23%
8
16%
76-90

Пропущено

47
57
21 В 1-м тайме 23
26 Во 2-м тайме 34
16 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 28
10
21%
2
4%
1-15
6
13%
10
18%
16-30
5
11%
11
19%
31-45
8
17%
9
16%
46-60
9
19%
12
21%
61-75
9
19%
13
23%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Майнц - Дармштадт 4:0 РБ Лейпциг - Майнц 0:0 Майнц - Бохум 2:0 Бавария - Майнц 8:1
Майнц - Боруссия М 1:1 Байер Л - Майнц 2:1 Майнц - Аугсбург 1:0 Штутгарт - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:1 Майнц - Вердер 0:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Вольфсбург 1:1 Фейеноорд - Майнц 1:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Майнц - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Майнц 0:0 Майнц - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Майнц - РБ Лейпциг 2:0
Хоффенхайм
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Штутгарт 0:3 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1
Хоффенхайм - Вердер 2:1 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Унион Берлин 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3

Результаты матчей

Майнц
Хоффенхайм

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
3:1
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
6 раз 43%
3
4 раза 29%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
8:1
1 раз 7%
2:3
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
1
6 раз 40%
3
5 раз 33%
2
3 раза 20%
0
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
8:1
1 раз 3%
3:1
5 раз 17%
2:3
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
1:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 48%
0
9 раз 31%
2
4 раза 14%
4
2 раза 7%
1
12 раз 41%
3
9 раз 31%
2
5 раз 17%
0
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Майнц
Хоффенхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
2
4
11
1.5
6
8
2
13
2.5
4
10
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
14
1
2
12
1.5
8
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
9
0.5
Больше Меньше
26
3
6
23
1.5
14
15
2
27
2.5
9
20
2
27
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 28 24 4 0 69 - 19 76
2.
Бавария
 Заявка 29 20 3 6 82 - 36 63
3.
Штутгарт
 Заявка 28 19 3 6 64 - 34 60
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 29 17 5 7 67 - 33 56
5.
Боруссия Д
 Заявка 29 16 8 5 57 - 34 56
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 28 10 12 6 43 - 36 42
7.
Аугсбург
 Заявка 29 10 9 10 47 - 46 39
8.
Фрайбург
 Заявка 28 10 6 12 40 - 52 36
9.
Хоффенхайм
 Заявка 29 10 6 13 49 - 57 36
10.
Хайденхайм
 Заявка 29 8 10 11 42 - 50 34
11.
Вердер
 Заявка 28 8 7 13 36 - 44 31
12.
Боруссия М
 Заявка 29 7 10 12 50 - 56 31
13.
Унион Берлин
 Заявка 29 8 5 16 25 - 45 29
14.
Вольфсбург
 Заявка 29 7 7 15 34 - 50 28
15.
Бохум
 Заявка 29 5 12 12 34 - 59 27
16.
Майнц
 Заявка 29 5 11 13 30 - 47 26
17.
Кёльн
 Заявка 29 4 10 15 23 - 51 22
18.
Дармштадт
 Заявка 28 2 8 18 28 - 71 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 12 2 0 38 - 8 38
2.
Бавария
 Заявка 15 12 1 2 49 - 11 37
3.
Штутгарт
 Заявка 14 10 3 1 40 - 14 33
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 10 3 2 35 - 10 33
5.
Боруссия Д
 Заявка 14 8 2 4 27 - 20 26
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 6 7 1 23 - 13 25
7.
Аугсбург
 Заявка 15 6 6 3 26 - 22 24
8.
Хайденхайм
 Заявка 14 6 4 4 24 - 22 22
9.
Унион Берлин
 Заявка 14 6 2 6 16 - 20 20
10.
Фрайбург
 Заявка 14 5 5 4 25 - 26 20
11.
Бохум
 Заявка 15 4 8 3 23 - 22 20
12.
Майнц
 Заявка 15 5 4 6 19 - 17 19
13.
Боруссия М
 Заявка 15 5 4 6 26 - 25 19
14.
Вердер
 Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
15.
Вольфсбург
 Заявка 14 4 4 6 20 - 22 16
16.
Хоффенхайм
 Заявка 14 4 4 6 22 - 25 16
17.
Кёльн
 Заявка 14 3 3 8 12 - 24 12
18.
Дармштадт
 Заявка 14 1 3 10 15 - 36 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 12 2 0 31 - 11 38
2.
Боруссия Д
 Заявка 15 8 6 1 30 - 14 30
3.
Штутгарт
 Заявка 14 9 0 5 24 - 20 27
4.
Бавария
 Заявка 14 8 2 4 33 - 25 26
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 7 2 5 32 - 23 23
6.
Хоффенхайм
 Заявка 15 6 2 7 27 - 32 20
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 4 5 5 20 - 23 17
8.
Фрайбург
 Заявка 14 5 1 8 15 - 26 16
9.
Аугсбург
 Заявка 14 4 3 7 21 - 24 15
10.
Вердер
 Заявка 14 3 4 7 15 - 22 13
11.
Боруссия М
 Заявка 14 2 6 6 24 - 31 12
12.
Вольфсбург
 Заявка 15 3 3 9 14 - 28 12
13.
Хайденхайм
 Заявка 15 2 6 7 18 - 28 12
14.
Кёльн
 Заявка 15 1 7 7 11 - 27 10
15.
Унион Берлин
 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
16.
Дармштадт
 Заявка 14 1 5 8 13 - 35 8
17.
Бохум
 Заявка 14 1 4 9 11 - 37 7
18.
Майнц
 Заявка 14 0 7 7 11 - 30 7
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 32 (7)
Штутгарт Гирасси Серу 24 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 22 (6)
Штутгарт Ундав Дениз 15 (8)
Аугсбург Демирович Эрмедин 15 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 12
Фрайбург Хёфлер Николас 1 8
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 8
Хоффенхайм Кабак Озан 1 8
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Весь список
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    Прогнозы 120
    Майнц 42.5% (51)
    X 35% (42)
    Хоффенхайм 22.5% (27)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Майнц 4:1 Хоффенхайм

    Исход игры
    Майнц
    42.5% (51)
    Ничья
    35% (42)
    Хоффенхайм
    22.5% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.62% (65)
    Меньше
    45.38% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    84.87% (101)
    Нет
    15.13% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Майнц
    30.8% (37)
    1:1 Ничья
    30% (36)
    1:2 Хоффенхайм
    16.7% (20)
    1:0 Майнц
    9.2% (11)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
    0:1 Хоффенхайм
    3.3% (4)
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