Тур: 33. Стадион: Этихад Стэдиум. Главный судья: Брукс Джон
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
82
Льюис
Рико
11
Доку
Жереми
16
Бурк
Рис
45
Доти
Алфи
14
Чон
Тахит
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
82 Льюис РикоПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Луис МатеусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Доку ЖеремиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Гомес СерхиоЗащитник
-
10 Грилиш ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
-
52 Бобб ОскарПолузащитник
-
Главный тренер: Гвардиола Пеп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Бурк РисЗащитник
- Защитник
-
45 Доти АлфиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Чон ТахитПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Крул ТимВратарь
-
17 Раддок ПеллиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Нельсон ЗакПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Вудроу КоулиНападающий
-
-
Главный тренер: Эдвардс Роб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
История личных встреч
Манчестер Сити
Лутон Таун
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
8
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
3
8
Голов в среднем за матч
1.5
4
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
22
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|19 (3)
|0.61
|Фоден Фил
|14
|0.45
|Альварес Хулиан
|8 (1)
|0.26
|Родри Эрнандес
|7
|0.23
|Силва Бернарду
|6
|0.19
|Де Брёйне Кевин
|3
|0.1
|Грилиш Джек
|3
|0.1
|Доку Жереми
|2
|0.06
|Аке Натан
|2
|0.06
|Аканджи Мануэль
|2
|0.06
|Льюис Рико
|2
|0.06
|Бобб Оскар
|1
|0.03
|Стоунс Джон
|1
|0.03
|Уокер Кайл
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
Лутон Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адебайо Элайджа
|10
|0.31
|Моррис Карлтон
|9 (4)
|0.28
|Баркли Росс
|4
|0.13
|Огбене Чидози
|4
|0.13
|Чон Тахит
|4
|0.13
|Браун Джейкоб
|2
|0.06
|Ошо Гэбриэл
|2
|0.06
|Доти Алфи
|1
|0.03
|Таунсенд Андрос
|1
|0.03
|Берри Люк
|1
|0.03
|Локьер Том
|1
|0.03
|Кларк Джордан
|1
|0.03
|Вудроу Коули
|1
|0.03
|Андерсен Мадс
|1
|0.03
|Менги Теден
|1
|0.03
|Бурк Рис
|0
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родри Эрнандес
|8
|1
|Силва Бернарду
|7
|0
|Грилиш Джек
|6
|0
|Эдерсон Мораес
|5
|0
|Аканджи Мануэль
|3
|1
|Ковачич Матео
|3
|0
|Доку Жереми
|3
|0
|Гвардиол Йошко
|3
|0
|Хосеп Гвардиола
|3
|0
|Уокер Кайл
|2
|0
|Стоунс Джон
|2
|0
|Альварес Хулиан
|2
|0
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Льюис Рико
|1
|0
Лутон Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каборе Исса
|7
|0
|Баркли Росс
|5
|0
|Накамба Марвелус
|5
|0
|Локьер Том
|4
|0
|Бурк Рис
|4
|0
|Браун Джейкоб
|4
|0
|Доти Алфи
|4
|0
|Камински Томас
|3
|0
|Кларк Джордан
|3
|0
|Чон Тахит
|3
|0
|Ошо Гэбриэл
|3
|0
|Менги Теден
|3
|0
|Вудроу Коули
|2
|0
|Моррис Карлтон
|2
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|2
|0
|Таунсенд Андрос
|1
|0
|Берри Люк
|1
|0
|Оньединма Фред
|1
|0
|Раддок Пелли
|1
|0
|Андерсен Мадс
|1
|0
|Огбене Чидози
|1
|0
|Адебайо Элайджа
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Сити
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
69% (11)
19% (3)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Лутон Таун
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
6
18
Манчестер Сити
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Лутон Таун
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
22
Упущенные победы
32
12
Манчестер Сити
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
52% (16)
29% (9)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
23% (7)
42% (13)
Лутон Таун
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
41% (13)
31% (10)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
41% (13)
47% (15)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
9
27
Упущенные победы
38
30
Голы по времени матча
Забито
37
21
18 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 5
16 Не забивали 19
5
14%
3
14%
1-15
6
16%
3
14%
16-30
7
19%
5
24%
31-45
4
11%
2
10%
46-60
7
19%
2
10%
61-75
8
22%
6
29%
76-90
Пропущено
14
38
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 29
3 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 16
3
21%
2
5%
1-15
1
7%
4
11%
16-30
2
14%
3
8%
31-45
0
0%
8
21%
46-60
3
21%
11
29%
61-75
5
36%
10
26%
76-90
Забито
34
24
11 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 17
3
9%
3
13%
1-15
5
15%
2
8%
16-30
3
9%
2
8%
31-45
7
21%
4
17%
46-60
9
26%
5
21%
61-75
7
21%
8
33%
76-90
Пропущено
17
27
9 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
1
6%
3
11%
1-15
3
18%
3
11%
16-30
5
29%
29%
7
26%
31-45
1
6%
4
15%
46-60
3
18%
5
19%
61-75
4
24%
5
19%
76-90
Забито
71
45
29 В 1-м тайме 18
42 Во 2-м тайме 27
20 Забивали первыми 10
3 Не забивали 4
8
11%
6
13%
1-15
11
15%
5
11%
16-30
10
14%
7
16%
31-45
11
15%
6
13%
46-60
16
23%
7
16%
61-75
15
21%
14
31%
76-90
Пропущено
31
65
15 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 43
10 Пропускали первыми 22
22 Не пропускали 30
4
13%
5
8%
1-15
4
13%
7
11%
16-30
7
23%
10
15%
31-45
1
3%
12
18%
46-60
6
19%
16
25%
61-75
9
29%
29%
15
23%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Манчестер Сити - Арсенал 0:0
Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Манчестер Сити - Челси 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун 5:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0
Лутон Таун
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лутон Таун - Борнмут 2:1 Арсенал - Лутон Таун 2:0 Тоттенхэм - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:1
Борнмут - Лутон Таун 4:3 Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Болтон - Лутон Таун 1:2 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Болтон 0:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0
Результаты матчей
Манчестер Сити
Лутон Таун
Точный счет
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
9 раз 56%
2
4 раза 25%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:3
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
3
6 раз 40%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
1:2
5 раз 16%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
Точное количество голов
3
9 раз 29%
1
7 раз 23%
2
7 раз 23%
0
3 раза 10%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
16 раз 50%
2
6 раз 19%
0
5 раз 16%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Манчестер Сити
Лутон Таун
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
151
115
610
610
214
313
115
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
124
105
511
87
313
213
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
283
Больше Меньше
275
2110
1121
1417
527
526
230
229
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|22
|5
|4
|75 - 24
|71
|2.
|Заявка
|31
|21
|8
|2
|72 - 30
|71
|3.
|Заявка
|31
|21
|7
|3
|71 - 31
|70
|4.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|66 - 49
|60
|5.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|65 - 49
|60
|6.
|Заявка
|32
|15
|5
|12
|69 - 52
|50
|7.
|Заявка
|31
|15
|4
|12
|45 - 46
|49
|8.
|Заявка
|32
|13
|9
|10
|52 - 56
|48
|9.
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|55 - 52
|44
|10.
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|51 - 49
|43
|11.
|Заявка
|31
|12
|6
|13
|44 - 49
|42
|12.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|46 - 56
|41
|13.
|Заявка
|32
|11
|6
|15
|47 - 51
|39
|14.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|36 - 54
|30
|15.
|Заявка
|32
|7
|8
|17
|45 - 58
|29
|16.
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|32 - 42
|27
|17.
|Заявка
|32
|7
|8
|17
|40 - 56
|25
|18.
|Заявка
|32
|6
|7
|19
|46 - 66
|25
|19.
|Заявка
|32
|4
|7
|21
|32 - 67
|19
|20.
|Заявка
|31
|3
|7
|21
|30 - 82
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|43 - 14
|42
|2.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|38 - 13
|38
|3.
|Заявка
|16
|11
|5
|0
|38 - 13
|38
|4.
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|34 - 21
|36
|5.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|43 - 20
|36
|6.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|40 - 22
|35
|7.
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|29 - 16
|28
|8.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|28 - 19
|27
|9.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 22
|26
|10.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|29 - 25
|25
|11.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|26 - 23
|25
|12.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 23
|24
|13.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 25
|23
|14.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|25 - 30
|18
|15.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 18
|16
|16.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|21 - 24
|16
|17.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 23
|15
|18.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|24 - 27
|15
|19.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|17 - 47
|10
|20.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|37 - 11
|33
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 18
|32
|3.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|29 - 16
|29
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|26 - 27
|25
|5.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|31 - 28
|24
|6.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|22 - 24
|23
|7.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|26 - 33
|23
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 27
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|24 - 31
|18
|10.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 26
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|23 - 30
|16
|12.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|26 - 32
|14
|13.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 30
|14
|14.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|16 - 24
|11
|15.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|20 - 28
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|18 - 35
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 31
|10
|18.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|17 - 33
|10
|19.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|22 - 39
|10
|20.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|13 - 35
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|19 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|18 (10)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|17 (9)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|17 (3)
|Ньюкасл
|Исак Александр
|17 (1)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 9
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 9
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Лутон Таун
Исход игры
Манчестер Сити
95.5% (128)
Ничья
0.7% (1)
Лутон Таун
3.7% (5)
Тотал 2.5
Больше
70.34% (83)
Меньше
29.66% (35)
Обе команды забьют
Да
33.05% (39)
Нет
66.95% (79)
Популярный счёт
3:0 Манчестер Сити
26.1% (35)
2:0 Манчестер Сити
24.6% (33)
3:1 Манчестер Сити
15.7% (21)
2:1 Манчестер Сити
6% (8)
4:1 Манчестер Сити
4.5% (6)
4:0 Манчестер Сити
3.7% (5)
5:0 Манчестер Сити
2.2% (3)
3:2 Манчестер Сити
1.5% (2)
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