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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Брукс Джон
Манчестер Сити
 
Позже
Лутон Таун
Прогнозы 51
Манчестер Сити 96.1% (49)
X 2% (1)
Лутон Таун 2% (1)
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Манчестер Сити
Лутон Таун

История личных встреч

Манчестер Сити
Лутон Таун

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
2:6
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

0
8

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

1.5
4

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
22

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 19 (3) 0.61
Фоден Фил 14 0.45
Альварес Хулиан 8 (1) 0.26
Родри Эрнандес 7 0.23
Силва Бернарду 6 0.19
Де Брёйне Кевин 3 0.1
Грилиш Джек 3 0.1
Доку Жереми 2 0.06
Аке Натан 2 0.06
Аканджи Мануэль 2 0.06
Льюис Рико 2 0.06
Бобб Оскар 1 0.03
Стоунс Джон 1 0.03
Уокер Кайл 0 0
Луис Матеус II 0 0
Гомес Серхио 0 0
Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адебайо Элайджа 10 0.31
Моррис Карлтон 9 (4) 0.28
Баркли Росс 4 0.13
Огбене Чидози 4 0.13
Чон Тахит 4 0.13
Браун Джейкоб 2 0.06
Ошо Гэбриэл 2 0.06
Доти Алфи 1 0.03
Таунсенд Андрос 1 0.03
Берри Люк 1 0.03
Локьер Том 1 0.03
Кларк Джордан 1 0.03
Вудроу Коули 1 0.03
Андерсен Мадс 1 0.03
Менги Теден 1 0.03
Бурк Рис 0 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 0 0
Каборе Исса 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 8 1
Силва Бернарду 7 0
Грилиш Джек 6 0
Эдерсон Мораес 5 0
Аканджи Мануэль 3 1
Ковачич Матео 3 0
Доку Жереми 3 0
Гвардиол Йошко 3 0
Хосеп Гвардиола 3 0
Уокер Кайл 2 0
Стоунс Джон 2 0
Альварес Хулиан 2 0
Де Брёйне Кевин 1 0
Холанн Эрлинг 1 0
Фоден Фил 1 0
Льюис Рико 1 0
Лутон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каборе Исса 7 0
Баркли Росс 5 0
Накамба Марвелус 5 0
Локьер Том 4 0
Бурк Рис 4 0
Браун Джейкоб 4 0
Доти Алфи 4 0
Камински Томас 3 0
Кларк Джордан 3 0
Чон Тахит 3 0
Ошо Гэбриэл 3 0
Менги Теден 3 0
Вудроу Коули 2 0
Моррис Карлтон 2 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 2 0
Таунсенд Андрос 1 0
Берри Люк 1 0
Оньединма Фред 1 0
Раддок Пелли 1 0
Андерсен Мадс 1 0
Огбене Чидози 1 0
Адебайо Элайджа 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
69% (11)
19% (3)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Лутон Таун
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

6
18
Манчестер Сити
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Лутон Таун
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
22

Упущенные победы

32
12
Манчестер Сити
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
52% (16)
29% (9)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
23% (7)
42% (13)
Лутон Таун
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
41% (13)
31% (10)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
41% (13)
47% (15)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

9
27

Упущенные победы

38
30

Голы по времени матча

Забито

37
21
18 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 5
16 Не забивали 19
5
14%
3
14%
1-15
6
16%
3
14%
16-30
7
19%
5
24%
31-45
4
11%
2
10%
46-60
7
19%
2
10%
61-75
8
22%
6
29%
76-90

Пропущено

14
38
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 29
3 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 16
3
21%
2
5%
1-15
1
7%
4
11%
16-30
2
14%
3
8%
31-45
0
0%
8
21%
46-60
3
21%
11
29%
61-75
5
36%
10
26%
76-90

Забито

34
24
11 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 17
3
9%
3
13%
1-15
5
15%
2
8%
16-30
3
9%
2
8%
31-45
7
21%
4
17%
46-60
9
26%
5
21%
61-75
7
21%
8
33%
76-90

Пропущено

17
27
9 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
1
6%
3
11%
1-15
3
18%
3
11%
16-30
5
29%
29%
7
26%
31-45
1
6%
4
15%
46-60
3
18%
5
19%
61-75
4
24%
5
19%
76-90

Забито

71
45
29 В 1-м тайме 18
42 Во 2-м тайме 27
20 Забивали первыми 10
3 Не забивали 4
8
11%
6
13%
1-15
11
15%
5
11%
16-30
10
14%
7
16%
31-45
11
15%
6
13%
46-60
16
23%
7
16%
61-75
15
21%
14
31%
76-90

Пропущено

31
65
15 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 43
10 Пропускали первыми 22
22 Не пропускали 30
4
13%
5
8%
1-15
4
13%
7
11%
16-30
7
23%
10
15%
31-45
1
3%
12
18%
46-60
6
19%
16
25%
61-75
9
29%
29%
15
23%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Манчестер Сити - Арсенал 0:0
Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Манчестер Сити - Челси 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун 5:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0
Лутон Таун
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лутон Таун - Борнмут 2:1 Арсенал - Лутон Таун 2:0 Тоттенхэм - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:1
Борнмут - Лутон Таун 4:3 Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Болтон - Лутон Таун 1:2 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Болтон 0:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0

Результаты матчей

Манчестер Сити
Лутон Таун

Точный счет

2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
9 раз 56%
2
4 раза 25%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:3
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

3
6 раз 40%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
1:2
5 раз 16%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%

Точное количество голов

3
9 раз 29%
1
7 раз 23%
2
7 раз 23%
0
3 раза 10%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
16 раз 50%
2
6 раз 19%
0
5 раз 16%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Лутон Таун

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
15
1
11
5
1.5
6
10
6
10
2.5
2
14
3
13
3.5
1
15
2
14
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
12
4
10
5
1.5
5
11
8
7
2.5
3
13
2
13
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
3
0.5
Больше Меньше
27
5
21
10
1.5
11
21
14
17
2.5
5
27
5
26
3.5
2
30
2
29
4.5
1
30
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 31 22 5 4 75 - 24 71
2.
Ливерпуль
 Заявка 31 21 8 2 72 - 30 71
3.
Манчестер Сити
 Заявка 31 21 7 3 71 - 31 70
4.
Тоттенхэм
 Заявка 31 18 6 7 65 - 45 60
5.
Астон Вилла
 Заявка 32 18 6 8 66 - 49 60
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 31 15 4 12 45 - 46 49
7.
Вест Хэм
 Заявка 32 13 9 10 52 - 56 48
8.
Ньюкасл
 Заявка 31 14 5 12 65 - 52 47
9.
Челси
 Заявка 30 12 8 10 55 - 52 44
10.
Брайтон
 Заявка 31 11 10 10 51 - 49 43
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 31 12 6 13 44 - 49 42
12.
Борнмут
 Заявка 31 11 8 12 46 - 56 41
13.
Фулхэм
 Заявка 32 11 6 15 47 - 51 39
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 31 7 9 15 36 - 54 30
15.
Брентфорд
 Заявка 32 7 8 17 45 - 58 29
16.
Эвертон
 Заявка 31 9 8 14 32 - 42 27
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 32 7 8 17 40 - 56 25
18.
Лутон Таун
 Заявка 32 6 7 19 46 - 66 25
19.
Бёрнли
 Заявка 32 4 7 21 32 - 67 19
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 31 3 7 21 30 - 82 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 16 13 3 0 43 - 14 42
2.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 38 - 13 38
3.
Манчестер Сити
 Заявка 16 11 5 0 38 - 13 38
4.
Тоттенхэм
 Заявка 16 12 0 4 34 - 21 36
5.
Астон Вилла
 Заявка 16 11 2 3 40 - 22 35
6.
Ньюкасл
 Заявка 16 10 3 3 39 - 20 33
7.
Фулхэм
 Заявка 16 9 1 6 29 - 16 28
8.
Брайтон
 Заявка 15 7 6 2 28 - 19 27
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 8 2 5 23 - 22 26
10.
Челси
 Заявка 15 7 4 4 29 - 25 25
11.
Вест Хэм
 Заявка 16 6 7 3 26 - 23 25
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 7 3 5 23 - 23 24
13.
Борнмут
 Заявка 16 6 5 5 22 - 25 23
14.
Брентфорд
 Заявка 16 4 6 6 25 - 30 18
15.
Эвертон
 Заявка 15 4 4 7 16 - 18 16
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 4 4 7 21 - 24 16
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 5 4 7 23 - 23 15
18.
Лутон Таун
 Заявка 16 4 3 9 24 - 27 15
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 16 2 4 10 17 - 47 10
20.
Бёрнли
 Заявка 16 2 3 11 16 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 16 10 3 3 37 - 11 33
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 10 2 3 33 - 18 32
3.
Ливерпуль
 Заявка 15 8 5 2 29 - 16 29
4.
Астон Вилла
 Заявка 16 7 4 5 26 - 27 25
5.
Тоттенхэм
 Заявка 15 6 6 3 31 - 24 24
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 7 2 7 22 - 24 23
7.
Вест Хэм
 Заявка 16 7 2 7 26 - 33 23
8.
Челси
 Заявка 15 5 4 6 26 - 27 19
9.
Борнмут
 Заявка 15 5 3 7 24 - 31 18
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 5 3 8 21 - 26 18
11.
Брайтон
 Заявка 16 4 4 8 23 - 30 16
12.
Ньюкасл
 Заявка 15 4 2 9 26 - 32 14
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 3 5 8 15 - 30 14
14.
Эвертон
 Заявка 16 5 4 7 16 - 24 11
15.
Брентфорд
 Заявка 16 3 2 11 20 - 28 11
16.
Фулхэм
 Заявка 16 2 5 9 18 - 35 11
17.
Бёрнли
 Заявка 16 2 4 10 16 - 31 10
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 2 4 10 17 - 33 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 16 2 4 10 22 - 39 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 15 1 3 11 13 - 35 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 19 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 18 (10)
Ливерпуль Салах Мохамед 17 (9)
Борнмут Соланке Доминик 17 (3)
Челси Палмер Коул 16 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Тоттенхэм Биссума Ив 2 8
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Лутон Таун от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 апреля 2024, осталось 2 дня 7 часов 17 минут.

    Главный судья: Брукс Джон

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    • Прогнозы 51
    Манчестер Сити 96.1% (49)
    X 2% (1)
    Лутон Таун 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Лутон Таун
    13.00
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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Лутон Таун

    Исход игры
    Манчестер Сити
    96.1% (49)
    Ничья
    2% (1)
    Лутон Таун
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.04% (29)
    Меньше
    36.96% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    26.09% (12)
    Нет
    73.91% (34)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Сити
    33.3% (17)
    3:0 Манчестер Сити
    25.5% (13)
    3:1 Манчестер Сити
    11.8% (6)
    2:1 Манчестер Сити
    9.8% (5)
    4:0 Манчестер Сити
    3.9% (2)
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