Тур: 33. Стадион: Брентфорд Коммьюнити. Зрители: 17115 Главный судья: Барротт Сэмюэл
2:0
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаМопе Нил
41' Желтая карточкаЯнельт Витали
45' Желтая карточкаБреретон Бен
1:0
63' Гол в свои воротаАрбластер Олли
68' Undefined phrase: football_event_Дамсгор Миккель
88' Желтая карточкаРасмуссен Мадс
2:0
90' ГолОниика Фрэнк
90'+9
Ход матча
7'
41'
45'
63'
1:0
68'
88'
90'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
3 Угловые 6
-
3 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
390 Количество передач 340
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
7
Мопе
Нил
11
Висса
Йоан
13
Грбич
Иво
20
Богл
Джейден
27
Ларуси
Яссер
23
Осборн
Бен
11
Бреретон
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 Мопе НилНападающий
-
11 Висса ЙоанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
- Нападающий
-
17 Тони АйвенНападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Грбич ИвоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Богл ДжейденЗащитник
-
27 Ларуси ЯссерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
-
11 Бреретон БенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Кертис СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
-
35 Брукс ЭндриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Макати ДжонНападающий
-
32 Осула ВильямНападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брентфорд
Шеффилд Юнайтед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
10 матчей
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
2
0.33
Среднее время на гол
45
270
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.25
Среднее время на гол
67
72
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
1.6
0.7
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
56
128
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбеумо Брайан
|8 (3)
|0.24
|Висса Йоан
|8
|0.24
|Мопе Нил
|6
|0.18
|Тони Айвен
|4
|0.12
|Йенсен Матиас
|3
|0.09
|Норгор Кристиан
|2
|0.06
|Айер Кристоффер
|2
|0.06
|Льюис-Поттер Кин
|2
|0.06
|Ми Бен
|2
|0.06
|Расмуссен Мадс
|1
|0.03
|Ониика Фрэнк
|1
|0.03
|Баптист Шендон
|1
|0.03
|Коллинз Натан
|1
|0.03
|Шаде Кевин
|1
|0.03
|Йоргенсен Матиас Занка
|1
|0.03
|Годдос Саман
|1
|0.03
|Пиннок Итан
|1
|0.03
|Регилон Серхио
|0
|0
|Янельт Витали
|0
|0
|Дамсгор Миккель
|0
|0
|Флеккен Марк
|0
|0
|Генри Рико
|0
|0
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макбарни Оливер
|6 (2)
|0.19
|Бреретон Бен
|4
|0.13
|Арчер Камерон
|4
|0.13
|Хамер Густаво
|3
|0.09
|Макати Джон
|3 (1)
|0.09
|Богл Джейден
|2
|0.06
|Робинсон Джек
|1
|0.03
|Ахмедходжич Анел
|1
|0.03
|Винисиус Соуза
|1
|0.03
|Норвуд Оливер
|1 (1)
|0.03
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|Осборн Бен
|0
|0
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|8
|0
|Янельт Витали
|8
|0
|Ониика Фрэнк
|8
|0
|Мопе Нил
|7
|0
|Айер Кристоффер
|6
|0
|Висса Йоан
|6
|0
|Годдос Саман
|5
|0
|Хикки Аарон
|5
|0
|Йоргенсен Матиас Занка
|4
|0
|Регилон Серхио
|2
|1
|Флеккен Марк
|3
|0
|Тони Айвен
|3
|0
|Йенсен Матиас
|3
|0
|Ми Бен
|1
|1
|Коллинз Натан
|2
|0
|Ярмолюк Егор
|2
|0
|Генри Рико
|1
|0
|Расмуссен Мадс
|1
|0
|Дамсгор Миккель
|1
|0
|Мбеумо Брайан
|1
|0
|Баптист Шендон
|1
|0
|Томас Франк
|1
|0
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ахмедходжич Анел
|9
|0
|Хамер Густаво
|9
|0
|Богл Джейден
|9
|0
|Макбарни Оливер
|5
|2
|Норвуд Оливер
|8
|0
|Робинсон Джек
|8
|0
|Бэлдок Джордж
|4
|0
|Трасти Остон
|4
|0
|Осула Вильям
|4
|0
|Холгейт Мэйсон
|2
|1
|Томас Люк
|3
|0
|Бреретон Бен
|3
|0
|Хекингботтом Пол
|2
|0
|Фодеринхэм Уэсли
|2
|0
|Иган Джон
|2
|0
|Осборн Бен
|2
|0
|Дэвис Том
|2
|0
|Винисиус Соуза
|2
|0
|Слимане Анис
|2
|0
|Макати Джон
|2
|0
|Брюстер Риан
|0
|1
|Лоу Макс
|1
|0
|Башам Крис
|1
|0
|Флек Джон
|1
|0
|Грбич Иво
|1
|0
|Норрингтон-Дэвис Рис
|1
|0
|Ларуси Яссер
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
|Арбластер Олли
|1
|0
|Брукс Эндри
|1
|0
|Крис Уайлдер
|1
|0
Результаты матчей
Брентфорд
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Шеффилд Юнайтед
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
13
9
Брентфорд
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
Шеффилд Юнайтед
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
24
33
Упущенные победы
11
11
Брентфорд
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (9)
48% (16)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
21% (7)
33% (11)
Шеффилд Юнайтед
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (9)
41% (13)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
34% (11)
34% (11)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
31
34
Упущенные победы
24
20
Голы по времени матча
Забито
25
12
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 24
2
8%
1
8%
1-15
7
28%
3
25%
16-30
2
8%
1
8%
31-45
4
16%
1
8%
46-60
5
20%
4
33%
61-75
5
20%
2
17%
76-90
Пропущено
32
38
13 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 16
5
16%
4
11%
1-15
4
13%
7
18%
16-30
4
13%
1
3%
31-45
3
9%
6
16%
46-60
6
19%
8
21%
61-75
10
31%
12
32%
76-90
Забито
20
20
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 3
21 Не забивали 20
3
15%
1
5%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
15%
5
25%
31-45
3
15%
1
5%
46-60
4
20%
6
30%
61-75
5
25%
7
35%
76-90
Пропущено
28
44
10 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 15
4
14%
6
14%
1-15
1
4%
10
23%
16-30
5
18%
6
14%
31-45
6
21%
6
14%
46-60
8
29%
6
14%
61-75
4
14%
10
23%
76-90
Забито
45
32
19 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 9
6 Не забивали 12
5
11%
2
6%
1-15
9
20%
3
9%
16-30
5
11%
6
19%
31-45
7
16%
2
6%
46-60
9
20%
10
31%
61-75
10
22%
9
28%
76-90
Пропущено
60
82
23 В 1-м тайме 34
37 Во 2-м тайме 48
17 Пропускали первыми 23
28 Не пропускали 31
9
15%
10
12%
1-15
5
8%
17
21%
16-30
9
15%
7
9%
31-45
9
15%
12
15%
46-60
14
23%
14
17%
61-75
14
23%
22
27%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Брайтон 0:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Брентфорд 2:1
Арсенал - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Челси 2:2 Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 2:1
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2
Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Джиллингем - Шеффилд Юнайтед 0:4 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0
Результаты матчей
Брентфорд
Шеффилд Юнайтед
Точный счет
2:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:5
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
0:8
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
1:4
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
5:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:5
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 39%
2
8 раз 24%
0
6 раз 18%
3
6 раз 18%
0
13 раз 41%
1
10 раз 31%
2
7 раз 22%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Брентфорд
Шеффилд Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
106
89
610
413
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
97
610
313
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
276
Больше Меньше
1913
1419
923
627
230
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|22
|7
|3
|76 - 32
|73
|2.
|Заявка
|31
|22
|5
|4
|75 - 24
|71
|3.
|Заявка
|31
|21
|8
|2
|72 - 30
|71
|4.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|66 - 49
|60
|5.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|65 - 49
|60
|6.
|Заявка
|32
|15
|5
|12
|69 - 52
|50
|7.
|1:2 Заявка
|32
|15
|4
|13
|46 - 48
|49
|8.
|Заявка
|32
|13
|9
|10
|52 - 56
|48
|9.
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|55 - 52
|44
|10.
|2:1 Заявка
|32
|12
|8
|12
|48 - 57
|44
|11.
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|52 - 50
|44
|12.
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|46 - 51
|43
|13.
|Заявка
|32
|11
|6
|15
|47 - 51
|39
|14.
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|47 - 58
|32
|15.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|36 - 54
|30
|16.
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|32 - 42
|27
|17.
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|42 - 58
|26
|18.
|Заявка
|33
|6
|7
|20
|47 - 71
|25
|19.
|Заявка
|33
|4
|8
|21
|33 - 68
|20
|20.
|Заявка
|32
|3
|7
|22
|30 - 84
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|43 - 14
|42
|2.
|Заявка
|17
|12
|5
|0
|43 - 14
|41
|3.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|38 - 13
|38
|4.
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|34 - 21
|36
|5.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|43 - 20
|36
|6.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|40 - 22
|35
|7.
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|29 - 16
|28
|8.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|28 - 19
|27
|9.
|1:2 Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 22
|26
|10.
|2:1 Заявка
|17
|7
|5
|5
|24 - 26
|26
|11.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|29 - 25
|25
|12.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|26 - 23
|25
|13.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 23
|24
|14.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|27 - 30
|21
|15.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 18
|16
|16.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|21 - 24
|16
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|25 - 25
|16
|18.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|24 - 27
|15
|19.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|17 - 47
|10
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 37
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|37 - 11
|33
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 18
|32
|3.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|29 - 16
|29
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|26 - 27
|25
|5.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|31 - 28
|24
|6.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|26 - 33
|23
|7.
|1:2 Заявка
|17
|7
|2
|8
|23 - 26
|23
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 27
|19
|9.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 28
|19
|10.
|2:1 Заявка
|15
|5
|3
|7
|24 - 31
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 31
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|26 - 32
|14
|13.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 30
|14
|14.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|16 - 24
|11
|15.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|20 - 28
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|18 - 35
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 31
|10
|18.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|17 - 33
|10
|19.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|23 - 44
|10
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|13 - 37
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|20 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|18 (10)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|18 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|17 (9)
|Ньюкасл
|Исак Александр
|17 (1)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 9
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 10
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 9
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10