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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Зрители: 17115 Главный судья: Барротт Сэмюэл
Брентфорд
2:0
Конец матча
Шеффилд Юнайтед
0'
7' Желтая карточка
Мопе Нил
41' Желтая карточка
Янельт Витали
45' Желтая карточка
Бреретон Бен
1:0
63' Гол в свои ворота
Арбластер Олли
68' Undefined phrase: football_event_
Дамсгор Миккель
88' Желтая карточка
Расмуссен Мадс
2:0
90' Гол
Ониика Фрэнк
90'+9

Ход матча

7'
Мопе Нил
 
41'
Янельт Витали
 
45'
 
Бреретон Бен
57'
 
Макати Джон
Ларуси Яссер
63'
Арбластер Олли
1:0
68'
Дамсгор Миккель
 
76'
 
Арчер Камерон
Богл Джейден
79'
Ярмолюк Егор
Дамсгор Миккель
 
79'
Льюис-Поттер Кин
Мопе Нил
 
88'
Расмуссен Мадс
 
90'
Шаде Кевин
Мбеумо Брайан
 
90'
Пиннок Итан
Висса Йоан
 
90'
Ониика Фрэнк
Йенсен Матиас
 
90'
 
Слимане Анис
Холгейт Мэйсон
90'
Ониика Фрэнк
(Шаде Кевин)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 6
  • 3 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 390 Количество передач 340
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Брентфорд 78.5% (95)
X 15.7% (19)
Шеффилд Юнайтед 5.8% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Флеккен
Марк
30
Расмуссен
Мадс
13
Йоргенсен
Матиас
Занка
22
Коллинз
Натан
12
Регилон
Серхио
24
Дамсгор
Миккель
27
Янельт
Витали
8
Йенсен
Матиас
19
Мбеумо
Брайан
7
Мопе
Нил
11
Висса
Йоан
13
Грбич
Иво
30
Холгейт
Мэйсон
15
Ахмедходжич
Анел
5
Трасти
Остон
20
Богл
Джейден
27
Ларуси
Яссер
8
Хамер
Густаво
24
Арбластер
Олли
23
Осборн
Бен
11
Бреретон
Бен
9
Макбарни
Оливер
Брентфорд
4-3-3
Шеффилд Юнайтед
5-3-2

История личных встреч

Брентфорд
Шеффилд Юнайтед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

10 матчей

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
Ч
2:0
Ч
2:3
Ч
1:1
Ч
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2
0.33

Среднее время на гол

45
270

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.25

Среднее время на гол

67
72

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

1.6
0.7

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

56
128

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбеумо Брайан 8 (3) 0.24
Висса Йоан 8 0.24
Мопе Нил 6 0.18
Тони Айвен 4 0.12
Йенсен Матиас 3 0.09
Норгор Кристиан 2 0.06
Айер Кристоффер 2 0.06
Льюис-Поттер Кин 2 0.06
Ми Бен 2 0.06
Расмуссен Мадс 1 0.03
Ониика Фрэнк 1 0.03
Баптист Шендон 1 0.03
Коллинз Натан 1 0.03
Шаде Кевин 1 0.03
Йоргенсен Матиас Занка 1 0.03
Годдос Саман 1 0.03
Пиннок Итан 1 0.03
Регилон Серхио 0 0
Янельт Витали 0 0
Дамсгор Миккель 0 0
Флеккен Марк 0 0
Генри Рико 0 0
Шеффилд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макбарни Оливер 6 (2) 0.19
Бреретон Бен 4 0.13
Арчер Камерон 4 0.13
Хамер Густаво 3 0.09
Макати Джон 3 (1) 0.09
Богл Джейден 2 0.06
Робинсон Джек 1 0.03
Ахмедходжич Анел 1 0.03
Винисиус Соуза 1 0.03
Норвуд Оливер 1 (1) 0.03
Бэлдок Джордж 0 0
Осборн Бен 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 8 0
Янельт Витали 8 0
Ониика Фрэнк 8 0
Мопе Нил 7 0
Айер Кристоффер 6 0
Висса Йоан 6 0
Годдос Саман 5 0
Хикки Аарон 5 0
Йоргенсен Матиас Занка 4 0
Регилон Серхио 2 1
Флеккен Марк 3 0
Тони Айвен 3 0
Йенсен Матиас 3 0
Ми Бен 1 1
Коллинз Натан 2 0
Ярмолюк Егор 2 0
Генри Рико 1 0
Расмуссен Мадс 1 0
Дамсгор Миккель 1 0
Мбеумо Брайан 1 0
Баптист Шендон 1 0
Томас Франк 1 0
Шеффилд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ахмедходжич Анел 9 0
Хамер Густаво 9 0
Богл Джейден 9 0
Макбарни Оливер 5 2
Норвуд Оливер 8 0
Робинсон Джек 8 0
Бэлдок Джордж 4 0
Трасти Остон 4 0
Осула Вильям 4 0
Холгейт Мэйсон 2 1
Томас Люк 3 0
Бреретон Бен 3 0
Хе­кинг­бот­том Пол 2 0
Фодеринхэм Уэсли 2 0
Иган Джон 2 0
Осборн Бен 2 0
Дэвис Том 2 0
Винисиус Соуза 2 0
Слимане Анис 2 0
Макати Джон 2 0
Брюстер Риан 0 1
Лоу Макс 1 0
Башам Крис 1 0
Флек Джон 1 0
Грбич Иво 1 0
Норрингтон-Дэвис Рис 1 0
Ларуси Яссер 1 0
Арчер Камерон 1 0
Арбластер Олли 1 0
Брукс Эндри 1 0
Крис Уайлдер 1 0

Результаты матчей

Брентфорд
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Шеффилд Юнайтед
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

13
9
Брентфорд
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
Шеффилд Юнайтед
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

24
33

Упущенные победы

11
11
Брентфорд
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (9)
48% (16)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
21% (7)
33% (11)
Шеффилд Юнайтед
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (9)
41% (13)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
34% (11)
34% (11)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

31
34

Упущенные победы

24
20

Голы по времени матча

Забито

25
12
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 24
2
8%
1
8%
1-15
7
28%
3
25%
16-30
2
8%
1
8%
31-45
4
16%
1
8%
46-60
5
20%
4
33%
61-75
5
20%
2
17%
76-90

Пропущено

32
38
13 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 16
5
16%
4
11%
1-15
4
13%
7
18%
16-30
4
13%
1
3%
31-45
3
9%
6
16%
46-60
6
19%
8
21%
61-75
10
31%
12
32%
76-90

Забито

20
20
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 3
21 Не забивали 20
3
15%
1
5%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
15%
5
25%
31-45
3
15%
1
5%
46-60
4
20%
6
30%
61-75
5
25%
7
35%
76-90

Пропущено

28
44
10 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 15
4
14%
6
14%
1-15
1
4%
10
23%
16-30
5
18%
6
14%
31-45
6
21%
6
14%
46-60
8
29%
6
14%
61-75
4
14%
10
23%
76-90

Забито

45
32
19 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 9
6 Не забивали 12
5
11%
2
6%
1-15
9
20%
3
9%
16-30
5
11%
6
19%
31-45
7
16%
2
6%
46-60
9
20%
10
31%
61-75
10
22%
9
28%
76-90

Пропущено

60
82
23 В 1-м тайме 34
37 Во 2-м тайме 48
17 Пропускали первыми 23
28 Не пропускали 31
9
15%
10
12%
1-15
5
8%
17
21%
16-30
9
15%
7
9%
31-45
9
15%
12
15%
46-60
14
23%
14
17%
61-75
14
23%
22
27%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Брайтон 0:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Брентфорд 2:1
Арсенал - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Челси 2:2 Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 2:1
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2
Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Джиллингем - Шеффилд Юнайтед 0:4 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0

Результаты матчей

Брентфорд
Шеффилд Юнайтед

Точный счет

2:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:5
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
0:8
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
1:4
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
5:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:5
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 39%
2
8 раз 24%
0
6 раз 18%
3
6 раз 18%
0
13 раз 41%
1
10 раз 31%
2
7 раз 22%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Брентфорд
Шеффилд Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
10
6
8
9
1.5
6
10
4
13
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
9
7
6
10
1.5
3
13
2
14
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
6
0.5
Больше Меньше
19
13
14
19
1.5
9
23
6
27
2.5
2
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 32 22 7 3 76 - 32 73
2.
Арсенал
 Заявка 31 22 5 4 75 - 24 71
3.
Ливерпуль
 Заявка 31 21 8 2 72 - 30 71
4.
Астон Вилла
 Заявка 32 18 6 8 66 - 49 60
5.
Тоттенхэм
 Заявка 32 18 6 8 65 - 49 60
6.
Ньюкасл
 Заявка 32 15 5 12 69 - 52 50
7.
Манчестер Юнайтед
 1:2 Заявка 32 15 4 13 46 - 48 49
8.
Вест Хэм
 Заявка 32 13 9 10 52 - 56 48
9.
Челси
 Заявка 30 12 8 10 55 - 52 44
10.
Борнмут
 2:1 Заявка 32 12 8 12 48 - 57 44
11.
Брайтон
 Заявка 32 11 11 10 52 - 50 44
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 32 12 7 13 46 - 51 43
13.
Фулхэм
 Заявка 32 11 6 15 47 - 51 39
14.
Брентфорд
 Заявка 33 8 8 17 47 - 58 32
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 31 7 9 15 36 - 54 30
16.
Эвертон
 Заявка 31 9 8 14 32 - 42 27
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 33 7 9 17 42 - 58 26
18.
Лутон Таун
 Заявка 33 6 7 20 47 - 71 25
19.
Бёрнли
 Заявка 33 4 8 21 33 - 68 20
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 32 3 7 22 30 - 84 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 16 13 3 0 43 - 14 42
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 5 0 43 - 14 41
3.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 38 - 13 38
4.
Тоттенхэм
 Заявка 16 12 0 4 34 - 21 36
5.
Ньюкасл
 Заявка 17 11 3 3 43 - 20 36
6.
Астон Вилла
 Заявка 16 11 2 3 40 - 22 35
7.
Фулхэм
 Заявка 16 9 1 6 29 - 16 28
8.
Брайтон
 Заявка 15 7 6 2 28 - 19 27
9.
Манчестер Юнайтед
 1:2 Заявка 15 8 2 5 23 - 22 26
10.
Борнмут
 2:1 Заявка 17 7 5 5 24 - 26 26
11.
Челси
 Заявка 15 7 4 4 29 - 25 25
12.
Вест Хэм
 Заявка 16 6 7 3 26 - 23 25
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 7 3 5 23 - 23 24
14.
Брентфорд
 Заявка 17 5 6 6 27 - 30 21
15.
Эвертон
 Заявка 15 4 4 7 16 - 18 16
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 4 4 7 21 - 24 16
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 5 5 7 25 - 25 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 16 4 3 9 24 - 27 15
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 16 2 4 10 17 - 47 10
20.
Бёрнли
 Заявка 17 2 4 11 17 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 16 10 3 3 37 - 11 33
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 10 2 3 33 - 18 32
3.
Ливерпуль
 Заявка 15 8 5 2 29 - 16 29
4.
Астон Вилла
 Заявка 16 7 4 5 26 - 27 25
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 6 6 4 31 - 28 24
6.
Вест Хэм
 Заявка 16 7 2 7 26 - 33 23
7.
Манчестер Юнайтед
 1:2 Заявка 17 7 2 8 23 - 26 23
8.
Челси
 Заявка 15 5 4 6 26 - 27 19
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 23 - 28 19
10.
Борнмут
 2:1 Заявка 15 5 3 7 24 - 31 18
11.
Брайтон
 Заявка 17 4 5 8 24 - 31 17
12.
Ньюкасл
 Заявка 15 4 2 9 26 - 32 14
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 3 5 8 15 - 30 14
14.
Эвертон
 Заявка 16 5 4 7 16 - 24 11
15.
Брентфорд
 Заявка 16 3 2 11 20 - 28 11
16.
Фулхэм
 Заявка 16 2 5 9 18 - 35 11
17.
Бёрнли
 Заявка 16 2 4 10 16 - 31 10
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 2 4 10 17 - 33 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 17 2 4 11 23 - 44 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 16 1 3 12 13 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 20 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 18 (10)
Борнмут Соланке Доминик 18 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 17 (9)
Ньюкасл Исак Александр 17 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 9
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
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    Прогнозы 121
    Брентфорд 78.5% (95)
    X 15.7% (19)
    Шеффилд Юнайтед 5.8% (7)
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