Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

92' Удар от ворот произведет Брентфорд

91' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

90' Бреретон Бен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

89' Шеффилд Юнайтед идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Рефери не любит споров - именно за это Расмуссен Мадс сейчас получил желтую

88' Игрок из команды Брентфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

88' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Расмуссен Мадс из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Хорошую попытку сделал Льюис-Поттер Кин . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Камерон Арчер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Бреретон Бен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

82' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

78' Арбластер Олли навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Матч возобновлен

77' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

77' Осборн Бен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Матч возобновлен

76' Богл Джейден получил травму и заменен. Камерон Арчер выходит на поле.

76' Ох, нехорошо это выглядит. Богл Джейден получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Богл Джейден на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Шеффилд Юнайтед идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Грбич Иво взял и забрал мяч на выходе

71' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Брентфорд , будет отменен из-за фола.

70' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Брентфорд

68' Мбеумо Брайан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Мбеумо Брайан из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Богл Джейден нанес удар головой, но Марк Флеккен спокойно отбил мяч.

64' Шеффилд Юнайтед идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Команда Брентфорд забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

63' Арбластер Олли плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

63' Г О О О О Л - Арбластер Олли уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

63' Йоргенсен Матиас Занка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

61' Осборн Бен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Осборн Бен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Грбич Иво взял и забрал мяч на выходе

59' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Тактическая замена. Яссер Ларуси уходит с поля и его заменяет Макати Джон

56' Арбластер Олли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Шеффилд Юнайтед идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Йенсен Матиас из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Йоргенсен Матиас Занка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Шеффилд Юнайтед идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Грбич Иво взял и забрал мяч на выходе

51' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Грбич Иво взял и забрал мяч на выходе

50' Мопе Нил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Удар от ворот произведет Брентфорд

49' Янельт Витали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Шеффилд Юнайтед идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Игрок из команды Шеффилд Юнайтед делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

47' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Грбич Иво взял и забрал мяч на выходе