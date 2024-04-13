Тур: 33. Стадион: Сити Граунд. Главный судья: Поусон Крейг
2:2
Второй тайм: 83'
0'
30' Желтая карточкаЛемина Марио
0:1
40' ГолКунья Матеус
1:1
45' ГолГиббс-Уайт Морган
53' Желтая карточкаГомес Жоао
2:1
58' ГолДанило
2:2
63' ГолКунья Матеус
78' Желтая карточкаГиббс-Уайт Морган
Ход матча
30'
40'
0:1
45'
53'
58'
2:1
59'
63'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
4 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 3
-
6 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
199 Количество передач 286
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Селс
Матц
43
Эйна
Ола
22
Йейтс
Райан
11
Вуд
Крис
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
24
Гомеш
Тоти
20
Дойл
Томми
12
Кунья
Матеус
- Основной состав
-
26 Селс МатцВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Эйна ОлаЗащитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вуд КрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ориги ДивокПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
-
23 Килман МаксЗащитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Дойл ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Кунья МатеусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Кинг ТомасВратарь
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
-
17 Буэно УгоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хи-Чан ХванНападающий
- Нападающий
-
45 Барнетт ТайНападающий
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ноттингем Форест
Вулверхэмптон
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед
17 матчей
29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
23.5%
58.8%
17.7%
4 победы 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
0.89
1.25
Среднее время на гол
101
72
Всего голов
10
15
Голов в среднем за матч
1.25
1.67
Среднее время на гол
72
54
Всего голов
18
25
Голов в среднем за матч
1.06
1.47
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
85
61
Бомбардиры внутри турнира
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Крис
|12
|0.36
|Авонийи Тайво
|6
|0.18
|Эланга Энтони
|5
|0.15
|Гиббс-Уайт Морган
|5 (1)
|0.15
|Хадсон-Одои Каллум
|5
|0.15
|Домингес Николас
|2
|0.06
|Данило Ларанжера
|2
|0.06
|Тоффоло Харри
|1
|0.03
|Эйна Ола
|1
|0.03
|Боли Вийи
|1
|0.03
|Ньякат Мусса
|1
|0.03
|Мангаля Орель
|1
|0.03
|Орье Серж
|0
|0
|Мурильо Джейсон
|0
|0
|Монтьель Гонсало
|0
|0
|Ориги Дивок
|0
|0
|Уильямс Неко
|0
|0
|Рейна Джованни
|0
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кунья Матеус
|11 (1)
|0.34
|Хи-Чан Хван
|10 (1)
|0.31
|Сарабия Пабло
|4 (2)
|0.13
|Лемина Марио
|4
|0.13
|Нету Педру
|2
|0.06
|Гомес Жоао
|2
|0.06
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.06
|Аит-Нури Раян
|2
|0.06
|Калайджич Саша
|2
|0.06
|Килман Макс
|2
|0.06
|Доусон Крэйг
|1
|0.03
|Доэрти Мэтт
|1
|0.03
|Гомеш Тоти
|0
|0
|Са Жозе
|0
|0
|Семеду Нелсон
|0
|0
Карточки
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гиббс-Уайт Морган
|8
|0
|Мангаля Орель
|6
|0
|Сангаре Ибрахим
|6
|0
|Йейтс Райан
|5
|0
|Ньякат Мусса
|3
|1
|Данило Ларанжера
|4
|0
|Монтьель Гонсало
|4
|0
|Фелипе Аугусто IV
|4
|0
|Уильямс Неко
|4
|0
|Боли Вийи
|2
|1
|Мурильо Джейсон
|3
|0
|Эйна Ола
|3
|0
|Тоффоло Харри
|3
|0
|Домингес Николас
|3
|0
|Куяте Шейху
|2
|0
|Орье Серж
|2
|0
|Авонийи Тайво
|2
|0
|Тёрнер Мэтт
|2
|0
|Тавареш Нуну
|2
|0
|Омобамиделе Эндрю
|2
|0
|Nuno1
|2
|0
|Уорролл Джо
|0
|1
|Селс Матц
|1
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Эланга Энтони
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемина Марио
|10
|1
|Гомес Жоао
|9
|0
|Семеду Нелсон
|8
|0
|Доусон Крэйг
|7
|0
|Кунья Матеус
|6
|0
|Килман Макс
|6
|0
|Аит-Нури Раян
|6
|0
|Гомеш Тоти
|5
|0
|Нету Педру
|4
|0
|Хи-Чан Хван
|4
|0
|Сарабия Пабло
|3
|0
|Луис Матеус II
|1
|1
|О'Нил Гари
|2
|0
|Силва Фабио
|2
|0
|Траоре Бубакар
|2
|0
|Дойл Томми
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|0
|1
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|Са Жозе
|1
|0
|Буэно Сантьяго
|1
|0
|Буэно Уго
|1
|0
|Чирева Таванда
|1
|0
|Фрейзер Натан
|1
|0
Результаты матчей
Ноттингем Форест
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Вулверхэмптон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
12
8
Ноттингем Форест
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Вулверхэмптон
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
27
14
Упущенные победы
7
15
Ноттингем Форест
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (10)
50% (16)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
31% (10)
31% (10)
Вулверхэмптон
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
26% (8)
39% (12)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
29% (9)
42% (13)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
30
20
Упущенные победы
19
23
Голы по времени матча
Забито
23
20
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 4
19 Не забивали 20
4
17%
2
10%
1-15
2
9%
3
15%
16-30
3
13%
2
10%
31-45
3
13%
2
10%
46-60
5
22%
4
20%
61-75
6
26%
7
35%
76-90
Пропущено
23
27
7 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
2
9%
4
15%
1-15
1
4%
4
15%
16-30
4
17%
5
19%
31-45
6
26%
3
11%
46-60
5
22%
4
15%
61-75
5
22%
7
26%
76-90
Забито
19
22
12 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
20 Не забивали 17
5
26%
1
5%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
5
26%
4
18%
31-45
4
21%
4
18%
46-60
2
11%
5
23%
61-75
1
5%
6
27%
76-90
Пропущено
31
24
17 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
5
16%
5
21%
1-15
6
19%
2
8%
16-30
6
19%
2
8%
31-45
5
16%
6
25%
46-60
4
13%
3
13%
61-75
5
16%
6
25%
76-90
Забито
42
42
21 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 28
15 Забивали первыми 12
7 Не забивали 6
9
21%
3
7%
1-15
4
10%
5
12%
16-30
8
19%
6
14%
31-45
7
17%
6
14%
46-60
7
17%
9
21%
61-75
7
17%
13
31%
76-90
Пропущено
54
51
24 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 29
16 Пропускали первыми 18
27 Не пропускали 26
7
13%
9
18%
1-15
7
13%
6
12%
16-30
10
19%
7
14%
31-45
11
20%
9
18%
46-60
9
17%
7
14%
61-75
10
19%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ноттингем Форест
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:1
Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ноттингем Форест - Бристоль Сити 1:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Бристоль Сити - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Блэкпул - Ноттингем Форест 2:3 Ноттингем Форест - Блэкпул 2:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3
Вулверхэмптон
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Ковентри 2:3
Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Вест Бромвич - Вулверхэмптон 0:2 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0
Результаты матчей
Ноттингем Форест
Вулверхэмптон
Точный счет
1:1
3 раза 19%
2:3
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 50%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
3:2
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
4
2 раза 13%
Точный счет
1:1
6 раз 19%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:4
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 38%
1
10 раз 31%
0
8 раз 25%
3
2 раза 6%
1
12 раз 39%
2
9 раз 29%
0
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Ноттингем Форест
Вулверхэмптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
141
97
78
115
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
115
511
610
115
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
248
Больше Меньше
256
1418
1318
230
427
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|32
|22
|7
|3
|74 - 31
|73
|2.
|Заявка
|31
|22
|5
|4
|75 - 24
|71
|3.
|Заявка
|31
|21
|8
|2
|72 - 30
|71
|4.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|66 - 49
|60
|5.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|65 - 49
|60
|6.
|Заявка
|32
|15
|5
|12
|69 - 52
|50
|7.
|Заявка
|31
|15
|4
|12
|45 - 46
|49
|8.
|Заявка
|32
|13
|9
|10
|52 - 56
|48
|9.
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|55 - 52
|44
|10.
|1:1 Заявка
|32
|11
|11
|10
|52 - 50
|44
|11.
|2:2 Заявка
|32
|12
|7
|13
|46 - 51
|43
|12.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|46 - 56
|41
|13.
|Заявка
|32
|11
|6
|15
|47 - 51
|39
|14.
|1:0 Заявка
|33
|8
|8
|17
|46 - 58
|32
|15.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|36 - 54
|30
|16.
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|32 - 42
|27
|17.
|2:2 Заявка
|33
|7
|9
|17
|42 - 58
|26
|18.
|0:3 Заявка
|33
|6
|7
|20
|46 - 69
|25
|19.
|1:1 Заявка
|33
|4
|8
|21
|33 - 68
|20
|20.
|0:1 Заявка
|32
|3
|7
|22
|30 - 83
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|43 - 14
|42
|2.
|3:0 Заявка
|17
|12
|5
|0
|41 - 13
|41
|3.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|38 - 13
|38
|4.
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|34 - 21
|36
|5.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|43 - 20
|36
|6.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|40 - 22
|35
|7.
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|29 - 16
|28
|8.
|1:1 Заявка
|15
|7
|6
|2
|28 - 19
|27
|9.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 22
|26
|10.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|29 - 25
|25
|11.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|26 - 23
|25
|12.
|2:2 Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 23
|24
|13.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 25
|23
|14.
|1:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 30
|21
|15.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 18
|16
|16.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|21 - 24
|16
|17.
|2:2 Заявка
|17
|5
|5
|7
|25 - 25
|16
|18.
|0:3 Заявка
|16
|4
|3
|9
|24 - 27
|15
|19.
|0:1 Заявка
|16
|2
|4
|10
|17 - 47
|10
|20.
|1:1 Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 37
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|37 - 11
|33
|2.
|3:0 Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 18
|32
|3.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|29 - 16
|29
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|26 - 27
|25
|5.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|31 - 28
|24
|6.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|22 - 24
|23
|7.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|26 - 33
|23
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 27
|19
|9.
|2:2 Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 28
|19
|10.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|24 - 31
|18
|11.
|1:1 Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 31
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|26 - 32
|14
|13.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 30
|14
|14.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|16 - 24
|11
|15.
|1:0 Заявка
|16
|3
|2
|11
|20 - 28
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|18 - 35
|11
|17.
|1:1 Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 31
|10
|18.
|2:2 Заявка
|16
|2
|4
|10
|17 - 33
|10
|19.
|0:3 Заявка
|17
|2
|4
|11
|22 - 42
|10
|20.
|0:1 Заявка
|16
|1
|3
|12
|13 - 36
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|20 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|18 (10)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|17 (9)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|17 (3)
|Ньюкасл
|Исак Александр
|17 (1)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 9
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 10
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 9
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ноттингем Форест 2:2 Вулверхэмптон
Исход игры
Ноттингем Форест
36.7% (44)
Ничья
40.8% (49)
Вулверхэмптон
22.5% (27)
Тотал 2.5
Больше
46.55% (54)
Меньше
53.45% (62)
Обе команды забьют
Да
81.9% (95)
Нет
18.1% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.2% (41)
2:1 Ноттингем Форест
20% (24)
1:2 Вулверхэмптон
15% (18)
1:0 Ноттингем Форест
13.3% (16)
2:2 Ничья
5.8% (7)
2:3 Вулверхэмптон
2.5% (3)
0:1 Вулверхэмптон
1.7% (2)
0:2 Вулверхэмптон
1.7% (2)
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