Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Неко Уильямс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Джованни Рейна нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Джованни Рейна ослабляет давление, выбив мяч.

48' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Игрок из команды Ноттингем Форест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

46' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Джованни Рейна сделал результативную передачу.

46' Джованни Рейна из команды Ноттингем Форест подал угловой слева.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Данило Ларанжера навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Данило Ларанжера навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Г О О О О Л - Кунья Матеус забивает с правой ноги!

40' Кунья Матеус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Неко Уильямс ослабляет давление, выбив мяч.

38' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

38' Неко Уильямс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Томас Дойл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Неко Уильямс ослабляет давление, выбив мяч.

33' Эйна Ола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Гомес Жоао выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Сарабия Пабло оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Кунья Матеус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

25' Джованни Рейна не смог попасть в створ ударом издали

25' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Джованни Рейна ослабляет давление, выбив мяч.

25' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Матч возобновится спорным мячом

23' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

22' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Са Жозе взял и забрал мяч на выходе

21' Гомес Жоао выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Матч возобновлен

18' Са Жозе взял и забрал мяч на выходе

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Хорошую попытку сделал Данило Ларанжера . Удар в створ, но вратарь начеку

17' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

17' Хадсон-Одои Каллум оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Джованни Рейна навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Игрок из команды Ноттингем Форест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

15' Джованни Рейна выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Йейтс Райан пробует нанести удар издали, но Жозе Са держит все под контролем

12' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

11' Томас Дойл не смог попасть в створ ударом издали

8' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Данило Ларанжера навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Томас Дойл успешно блокирует удар.

6' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Неко Уильямс из команды Ноттингем Форест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Семеду Нелсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Игрок из команды Ноттингем Форест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.