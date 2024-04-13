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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Зрители: 29604 Главный судья: Поусон Крейг
Ноттингем Форест
2:2
Конец матча
Вулверхэмптон
0'
30' Желтая карточка
Лемина Марио
0:1
40' Гол
Кунья Матеус
1:1
45' Гол
Гиббс-Уайт Морган
45' Желтая карточка
Кунья Матеус
52' Желтая карточка
Гомес Жоао
2:1
57' Гол
Данило
2:2
62' Гол
Кунья Матеус
77' Желтая карточка
Гиббс-Уайт Морган
90' Желтая карточка
Мурильо Джейсон
90'+8

Ход матча

30'
 
Лемина Марио
40'
0:1
Кунья Матеус
45'
Гиббс-Уайт Морган
(Рейна Джованни)
1:1
45'
 
Кунья Матеус
52'
 
Гомес Жоао
57'
Данило
2:1
59'
 
Хи-Чан Хван
Гомес Жоао
59'
 
Буэно Уго
Доэрти Мэтт
62'
2:2
Кунья Матеус
66'
Домингес Николас
Йейтс Райан
 
71'
Ориги Дивок
Рейна Джованни
 
76'
 
Траоре Бубакар
Кунья Матеус
77'
Гиббс-Уайт Морган
 
88'
 
Чирева Таванда
Семеду Нелсон
88'
 
Фрейзер Натан
Сарабия Пабло
89'
Рибейру Родригу
Данило
 
89'
Тавареш Нуну
Эйна Ола
 
90'
Мурильо Джейсон
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 430 Количество передач 517
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Ноттингем Форест 36.7% (44)
X 40.8% (49)
Вулверхэмптон 22.5% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Селс
Матц
7
Уильямс
Неко
32
Омобамиделе
Эндрю
40
Мурильо
Джейсон
43
Эйна
Ола
22
Йейтс
Райан
28
Данило
Ларанжера
20
Рейна
Джованни
10
Гиббс-Уайт
Морган
14
Хадсон-Одои
Каллум
11
Вуд
Крис
1
Са
Жозе
4
Буэно
Сантьяго
23
Килман
Макс
24
Гомеш
Тоти
22
Семеду
Нелсон
2
Доэрти
Мэтт
20
Дойл
Томми
5
Лемина
Марио
8
Гомес
Жоао
21
Сарабия
Пабло
12
Кунья
Матеус
Ноттингем Форест
4-2-3-1
Вулверхэмптон
3-4-1-2

История личных встреч

Ноттингем Форест
Вулверхэмптон

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед

17 матчей

29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

23.5%
58.8%
17.7%
4 победы 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
КЛ
1:1
ПЛ
1:0
КЛ
0:4
Ч
0:2
Ч
1:2
Ч
1:0
Ч
0:2
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
1:2
Ч
0:3
Ч
3:1
Ч
1:2
Ч
0:1
Ч
5:1

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

0.89
1.25

Среднее время на гол

101
72

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

1.25
1.67

Среднее время на гол

72
54

Всего голов

18
25

Голов в среднем за матч

1.06
1.47

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

85
61

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Крис 12 0.36
Авонийи Тайво 6 0.18
Эланга Энтони 5 0.15
Гиббс-Уайт Морган 5 (1) 0.15
Хадсон-Одои Каллум 5 0.15
Домингес Николас 2 0.06
Данило Ларанжера 2 0.06
Тоффоло Харри 1 0.03
Эйна Ола 1 0.03
Боли Вийи 1 0.03
Ньякат Мусса 1 0.03
Мангаля Орель 1 0.03
Орье Серж 0 0
Мурильо Джейсон 0 0
Монтьель Гонсало 0 0
Ориги Дивок 0 0
Уильямс Неко 0 0
Рейна Джованни 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кунья Матеус 11 (1) 0.34
Хи-Чан Хван 10 (1) 0.31
Сарабия Пабло 4 (2) 0.13
Лемина Марио 4 0.13
Нету Педру 2 0.06
Гомес Жоао 2 0.06
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.06
Аит-Нури Раян 2 0.06
Калайджич Саша 2 0.06
Килман Макс 2 0.06
Доусон Крэйг 1 0.03
Доэрти Мэтт 1 0.03
Гомеш Тоти 0 0
Семеду Нелсон 0 0

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гиббс-Уайт Морган 9 0
Мангаля Орель 6 0
Сангаре Ибрахим 6 0
Йейтс Райан 5 0
Ньякат Мусса 3 1
Данило Ларанжера 4 0
Мурильо Джейсон 4 0
Монтьель Гонсало 4 0
Фелипе Аугусто IV 4 0
Уильямс Неко 4 0
Боли Вийи 2 1
Эйна Ола 3 0
Тоффоло Харри 3 0
Домингес Николас 3 0
Куяте Шейху 2 0
Орье Серж 2 0
Авонийи Тайво 2 0
Тёрнер Мэтт 2 0
Тавареш Нуну 2 0
Омобамиделе Эндрю 2 0
Nuno1 2 0
Уорролл Джо 0 1
Селс Матц 1 0
Ориги Дивок 1 0
Эланга Энтони 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемина Марио 10 1
Гомес Жоао 9 0
Семеду Нелсон 8 0
Доусон Крэйг 7 0
Кунья Матеус 7 0
Килман Макс 6 0
Аит-Нури Раян 6 0
Гомеш Тоти 5 0
Нету Педру 4 0
Хи-Чан Хван 4 0
Сарабия Пабло 3 0
Луис Матеус II 1 1
О'Нил Гари 2 0
Силва Фабио 2 0
Траоре Бубакар 2 0
Дойл Томми 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 0 1
Доэрти Мэтт 1 0
Са Жозе 1 0
Буэно Сантьяго 1 0
Буэно Уго 1 0
Чирева Таванда 1 0
Фрейзер Натан 1 0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Вулверхэмптон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

14
10
Ноттингем Форест
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Вулверхэмптон
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

27
14

Упущенные победы

7
15
Ноттингем Форест
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (10)
52% (17)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
33% (11)
30% (10)
Вулверхэмптон
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
31% (10)
41% (13)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

30
20

Упущенные победы

21
25

Голы по времени матча

Забито

25
22
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
4
16%
2
9%
1-15
2
8%
3
14%
16-30
4
16%
3
14%
31-45
4
16%
2
9%
46-60
5
20%
5
23%
61-75
6
24%
7
32%
76-90

Пропущено

25
29
8 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 15
2
8%
4
14%
1-15
1
4%
4
14%
16-30
5
20%
6
21%
31-45
6
24%
4
14%
46-60
6
24%
4
14%
61-75
5
20%
7
24%
76-90

Забито

19
22
12 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
21 Не забивали 18
5
26%
1
5%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
5
26%
4
18%
31-45
4
21%
4
18%
46-60
2
11%
5
23%
61-75
1
5%
6
27%
76-90

Пропущено

31
24
17 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
5
16%
5
21%
1-15
6
19%
2
8%
16-30
6
19%
2
8%
31-45
5
16%
6
25%
46-60
4
13%
3
13%
61-75
5
16%
6
25%
76-90

Забито

44
44
22 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 29
15 Забивали первыми 13
7 Не забивали 6
9
20%
3
7%
1-15
4
9%
5
11%
16-30
9
20%
7
16%
31-45
8
18%
6
14%
46-60
7
16%
10
23%
61-75
7
16%
13
30%
30%
76-90

Пропущено

56
53
25 В 1-м тайме 23
31 Во 2-м тайме 30
17 Пропускали первыми 18
28 Не пропускали 27
7
13%
9
17%
1-15
7
13%
6
11%
16-30
11
20%
8
15%
31-45
11
20%
10
19%
46-60
10
18%
7
13%
61-75
10
18%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:1
Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ноттингем Форест - Бристоль Сити 1:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Бристоль Сити - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Блэкпул - Ноттингем Форест 2:3 Ноттингем Форест - Блэкпул 2:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3
Вулверхэмптон
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Ковентри 2:3
Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Вест Бромвич - Вулверхэмптон 0:2 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
Вулверхэмптон

Точный счет

1:1
3 раза 18%
2:3
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

2
9 раз 53%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
3:2
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
4
2 раза 12%

Точный счет

1:1
6 раз 18%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 39%
1
10 раз 30%
0
8 раз 24%
3
2 раза 6%
1
12 раз 38%
2
10 раз 31%
0
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Ноттингем Форест
Вулверхэмптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
1
10
7
1.5
7
8
1
16
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
12
5
5
11
1.5
7
10
1
15
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
8
0.5
Больше Меньше
26
6
15
18
1.5
14
18
2
31
2.5
4
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 32 22 7 3 76 - 32 73
2.
Арсенал
 Заявка 31 22 5 4 75 - 24 71
3.
Ливерпуль
 Заявка 31 21 8 2 72 - 30 71
4.
Астон Вилла
 Заявка 32 18 6 8 66 - 49 60
5.
Тоттенхэм
 Заявка 32 18 6 8 65 - 49 60
6.
Ньюкасл
 Заявка 32 15 5 12 69 - 52 50
7.
Манчестер Юнайтед
 1:2 Заявка 32 15 4 13 46 - 48 49
8.
Вест Хэм
 Заявка 32 13 9 10 52 - 56 48
9.
Челси
 Заявка 30 12 8 10 55 - 52 44
10.
Борнмут
 2:1 Заявка 32 12 8 12 48 - 57 44
11.
Брайтон
 Заявка 32 11 11 10 52 - 50 44
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 32 12 7 13 46 - 51 43
13.
Фулхэм
 Заявка 32 11 6 15 47 - 51 39
14.
Брентфорд
 Заявка 33 8 8 17 47 - 58 32
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 31 7 9 15 36 - 54 30
16.
Эвертон
 Заявка 31 9 8 14 32 - 42 27
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 33 7 9 17 42 - 58 26
18.
Лутон Таун
 Заявка 33 6 7 20 47 - 71 25
19.
Бёрнли
 Заявка 33 4 8 21 33 - 68 20
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 32 3 7 22 30 - 84 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 16 13 3 0 43 - 14 42
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 5 0 43 - 14 41
3.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 38 - 13 38
4.
Тоттенхэм
 Заявка 16 12 0 4 34 - 21 36
5.
Ньюкасл
 Заявка 17 11 3 3 43 - 20 36
6.
Астон Вилла
 Заявка 16 11 2 3 40 - 22 35
7.
Фулхэм
 Заявка 16 9 1 6 29 - 16 28
8.
Брайтон
 Заявка 15 7 6 2 28 - 19 27
9.
Манчестер Юнайтед
 1:2 Заявка 15 8 2 5 23 - 22 26
10.
Борнмут
 2:1 Заявка 17 7 5 5 24 - 26 26
11.
Челси
 Заявка 15 7 4 4 29 - 25 25
12.
Вест Хэм
 Заявка 16 6 7 3 26 - 23 25
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 7 3 5 23 - 23 24
14.
Брентфорд
 Заявка 17 5 6 6 27 - 30 21
15.
Эвертон
 Заявка 15 4 4 7 16 - 18 16
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 4 4 7 21 - 24 16
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 5 5 7 25 - 25 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 16 4 3 9 24 - 27 15
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 16 2 4 10 17 - 47 10
20.
Бёрнли
 Заявка 17 2 4 11 17 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 16 10 3 3 37 - 11 33
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 10 2 3 33 - 18 32
3.
Ливерпуль
 Заявка 15 8 5 2 29 - 16 29
4.
Астон Вилла
 Заявка 16 7 4 5 26 - 27 25
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 6 6 4 31 - 28 24
6.
Вест Хэм
 Заявка 16 7 2 7 26 - 33 23
7.
Манчестер Юнайтед
 1:2 Заявка 17 7 2 8 23 - 26 23
8.
Челси
 Заявка 15 5 4 6 26 - 27 19
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 23 - 28 19
10.
Борнмут
 2:1 Заявка 15 5 3 7 24 - 31 18
11.
Брайтон
 Заявка 17 4 5 8 24 - 31 17
12.
Ньюкасл
 Заявка 15 4 2 9 26 - 32 14
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 3 5 8 15 - 30 14
14.
Эвертон
 Заявка 16 5 4 7 16 - 24 11
15.
Брентфорд
 Заявка 16 3 2 11 20 - 28 11
16.
Фулхэм
 Заявка 16 2 5 9 18 - 35 11
17.
Бёрнли
 Заявка 16 2 4 10 16 - 31 10
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 2 4 10 17 - 33 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 17 2 4 11 23 - 44 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 16 1 3 12 13 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 20 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 18 (10)
Борнмут Соланке Доминик 18 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 17 (9)
Ньюкасл Исак Александр 17 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 9
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на City Ground, Nottingham. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Ноттингем Форест 36.7% (44)
    X 40.8% (49)
    Вулверхэмптон 22.5% (27)
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