Тур: 33. Стадион: Сент-Джеймс Парк. Главный судья: Робинсон Тим
Прогноз на матч от Liveresult
17
Крафт
Эмиль
33
Бёрн
Дэн
15
Барнс
Харви
23
Порро
Педро
16
Вернер
Тимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Барнс ХарвиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Кариус ЛорисВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Холл ЛьюисЗащитник
- Защитник
-
54 Мерфи АлексЗащитник
-
40 Уайт ДжоПолузащитник
-
11 Ритчи МэттНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Порро ПедроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Вернер ТимоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
-
11 Хиль БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Постекоглу Анге
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ньюкасл
Тоттенхэм
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
31 матч
35.5%
12.9%
51.6%
11 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
19.4%
35.5%
45.1%
6 побед 11 ничьих 14 побед
Второй тайм
35.5%
19.4%
45.1%
11 побед 6 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
16
Голов в среднем за матч
1.93
1
Среднее время на гол
46
90
Всего голов
30
29
Голов в среднем за матч
1.88
1.93
Среднее время на гол
48
46
Всего голов
59
45
Голов в среднем за матч
1.9
1.45
Тотал матчей
2.5
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
47
62
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исак Александр
|15 (4)
|0.48
|Гордон Энтони
|9 (1)
|0.29
|Уилсон Каллум
|7 (2)
|0.23
|Гимараэс Бруно
|4
|0.13
|Барнс Харви
|4
|0.13
|Лонгстафф Шон
|4
|0.13
|Шёр Фабиан
|3
|0.1
|Альмирон Мигель
|3
|0.1
|Мёрфи Джейкоб
|2
|0.06
|Бёрн Дэн
|2
|0.06
|Ботман Свен
|2
|0.06
|Жоэлинтон
|2
|0.06
|Триппьер Киран
|1
|0.03
|Майли Льюис
|1
|0.03
|Ритчи Мэтт
|1
|0.03
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.03
|Тонали Сандро
|1
|0.03
|Уиллок Джо
|1
|0.03
|Ливраменто Валентино
|1
|0.03
|Андерсон Эллиот
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хын Мин Сон
|15 (1)
|0.48
|Ришарлисон
|10
|0.32
|Кулушевски Деян
|6
|0.19
|Джонсон Бреннан
|5
|0.16
|Мэддисон Джеймс
|4
|0.13
|Ромеро Кристиан
|4
|0.13
|Сарр Пап Матар
|3
|0.1
|Вернер Тимо
|2
|0.06
|Удоги Дестини
|2
|0.06
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0.06
|Ван де Вен Микки
|2
|0.06
|Порро Педро
|1
|0.03
|Бентанкур Родриго
|1
|0.03
|Дэвис Бен
|1
|0.03
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.03
|Велиз Алехо
|1
|0.03
|Манор Соломон
|0
|0
|Перишич Иван
|0
|0
Карточки
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордон Энтони
|9
|1
|Гимараэс Бруно
|8
|0
|Лонгстафф Шон
|6
|0
|Триппьер Киран
|5
|0
|Жоэлинтон
|5
|0
|Ласcеллс Джамал
|4
|0
|Шёр Фабиан
|4
|0
|Бёрн Дэн
|3
|0
|Уилсон Каллум
|2
|0
|Барнс Харви
|2
|0
|Тонали Сандро
|2
|0
|Ботман Свен
|2
|0
|Ритчи Мэтт
|1
|0
|Дубравка Мартин
|1
|0
|Крафт Эмиль
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0
|Таргетт Мэтт
|1
|0
|Холл Льюис
|1
|0
|Исак Александр
|1
|0
|Уайт Джо
|1
|0
|Ливраменто Валентино
|1
|0
|Эдди Хау
|1
|0
|Майли Льюис
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биссума Ив
|8
|2
|Удоги Дестини
|6
|1
|Ромеро Кристиан
|5
|1
|Бентанкур Родриго
|6
|0
|Сарр Пап Матар
|6
|0
|Кулушевски Деян
|6
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|4
|0
|Мэддисон Джеймс
|3
|0
|Ришарлисон
|3
|0
|Эмерсон Жуниор
|3
|0
|Порро Педро
|3
|0
|Джонсон Бреннан
|3
|0
|Перишич Иван
|2
|0
|Викарио Гульельмо
|2
|0
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0
|Скипп Оливер
|2
|0
|Ван де Вен Микки
|2
|0
|Анж Постекоглу
|2
|0
|Хын Мин Сон
|1
|0
|Дэвис Бен
|1
|0
|Вернер Тимо
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Манор Соломон
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
|Велиз Алехо
|1
|0
|Донли Джейми
|1
|0
Результаты матчей
Ньюкасл
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
13% (2)
25% (4)
Тоттенхэм
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
6% (1)
69% (11)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
11
17
Ньюкасл
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Тоттенхэм
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
24
10
Упущенные победы
18
26
Ньюкасл
73.1%
26.9%
19 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (13)
45% (14)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (18)
16% (5)
26% (8)
Тоттенхэм
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
16% (5)
45% (14)
Сухие победы
11
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
29
14
Упущенные победы
29
43
Голы по времени матча
Забито
39
32
17 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 10
15 Не забивали 17
8
21%
6
19%
1-15
4
10%
4
13%
16-30
5
13%
5
16%
31-45
5
13%
6
19%
46-60
7
18%
6
19%
61-75
10
26%
5
16%
76-90
Пропущено
20
23
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
1
5%
3
13%
1-15
4
20%
4
17%
16-30
3
15%
4
17%
31-45
5
25%
3
13%
46-60
3
15%
3
13%
61-75
4
20%
6
26%
76-90
Забито
26
30
11 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 9
20 Не забивали 15
1
4%
4
13%
1-15
3
12%
3
10%
16-30
7
27%
3
10%
31-45
3
12%
9
30%
46-60
5
19%
2
7%
61-75
7
27%
9
30%
76-90
Пропущено
32
25
11 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 15
2
6%
3
12%
1-15
5
16%
2
8%
16-30
4
13%
4
16%
31-45
5
16%
3
12%
46-60
8
25%
6
24%
61-75
8
25%
7
28%
76-90
Забито
65
62
28 В 1-м тайме 25
37 Во 2-м тайме 37
20 Забивали первыми 19
4 Не забивали 1
9
14%
10
16%
1-15
7
11%
7
11%
16-30
12
18%
8
13%
31-45
8
12%
15
24%
46-60
12
18%
8
13%
61-75
17
26%
14
23%
76-90
Пропущено
52
48
19 В 1-м тайме 20
33 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 26
3
6%
6
13%
1-15
9
17%
6
13%
16-30
7
13%
8
17%
31-45
10
19%
6
13%
46-60
11
21%
9
19%
61-75
12
23%
13
27%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Эвертон 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 4:3 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0
Челси - Ньюкасл 3:2 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Блэкберн - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Сандерленд - Ньюкасл 0:3 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лутон Таун 2:1 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0
Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3
Результаты матчей
Ньюкасл
Тоттенхэм
Точный счет
1:0
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
5 раз 31%
1:2
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
4
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:8
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:2
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
8
1 раз 7%
2
8 раз 53%
1
3 раза 20%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 16%
3:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
1:2
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
3:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 32%
2
7 раз 23%
0
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
5
1 раз 3%
8
1 раз 3%
2
15 раз 48%
1
7 раз 23%
3
5 раз 16%
4
2 раза 6%
0
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл
Тоттенхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
124
79
511
511
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
141
78
114
312
312
114
213
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
274
Больше Меньше
301
1714
238
1021
823
625
328
229
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|22
|5
|4
|75 - 24
|71
|2.
|Заявка
|31
|21
|8
|2
|72 - 30
|71
|3.
|Заявка
|31
|21
|7
|3
|71 - 31
|70
|4.
|Заявка
|31
|18
|6
|7
|65 - 45
|60
|5.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|66 - 49
|60
|6.
|Заявка
|31
|15
|4
|12
|45 - 46
|49
|7.
|Заявка
|32
|13
|9
|10
|52 - 56
|48
|8.
|Заявка
|31
|14
|5
|12
|65 - 52
|47
|9.
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|55 - 52
|44
|10.
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|51 - 49
|43
|11.
|Заявка
|31
|12
|6
|13
|44 - 49
|42
|12.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|46 - 56
|41
|13.
|Заявка
|32
|11
|6
|15
|47 - 51
|39
|14.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|36 - 54
|30
|15.
|Заявка
|32
|7
|8
|17
|45 - 58
|29
|16.
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|32 - 42
|27
|17.
|Заявка
|32
|7
|8
|17
|40 - 56
|25
|18.
|Заявка
|32
|6
|7
|19
|46 - 66
|25
|19.
|Заявка
|32
|4
|7
|21
|32 - 67
|19
|20.
|Заявка
|31
|3
|7
|21
|30 - 82
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|43 - 14
|42
|2.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|38 - 13
|38
|3.
|Заявка
|16
|11
|5
|0
|38 - 13
|38
|4.
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|34 - 21
|36
|5.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|40 - 22
|35
|6.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|39 - 20
|33
|7.
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|29 - 16
|28
|8.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|28 - 19
|27
|9.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 22
|26
|10.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|29 - 25
|25
|11.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|26 - 23
|25
|12.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 23
|24
|13.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 25
|23
|14.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|25 - 30
|18
|15.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 18
|16
|16.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|21 - 24
|16
|17.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 23
|15
|18.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|24 - 27
|15
|19.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|17 - 47
|10
|20.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|37 - 11
|33
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 18
|32
|3.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|29 - 16
|29
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|26 - 27
|25
|5.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|31 - 24
|24
|6.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|22 - 24
|23
|7.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|26 - 33
|23
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 27
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|24 - 31
|18
|10.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 26
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|23 - 30
|16
|12.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|26 - 32
|14
|13.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 30
|14
|14.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|16 - 24
|11
|15.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|20 - 28
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|18 - 35
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 31
|10
|18.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|17 - 33
|10
|19.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|22 - 39
|10
|20.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|13 - 35
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|19 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|18 (10)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|17 (9)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|17 (3)
|Челси
|Палмер Коул
|16 (9)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 8
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 9
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ньюкасл - Тоттенхэм
Исход игры
Ньюкасл
27.9% (36)
Ничья
43.4% (56)
Тоттенхэм
28.7% (37)
Тотал 2.5
Больше
55.08% (65)
Меньше
44.92% (53)
Обе команды забьют
Да
90.68% (107)
Нет
9.32% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.6% (42)
1:2 Тоттенхэм
16.3% (21)
2:1 Ньюкасл
15.5% (20)
2:2 Ничья
9.3% (12)
3:2 Ньюкасл
3.9% (5)
1:0 Ньюкасл
3.1% (4)
0:2 Тоттенхэм
2.3% (3)
1:3 Тоттенхэм
2.3% (3)
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