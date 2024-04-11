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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Робинсон Тим
Ньюкасл
 
Позже
Тоттенхэм
Прогнозы 55
Ньюкасл 32.7% (18)
X 38.2% (21)
Тоттенхэм 29.1% (16)
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Тоттенхэм

История личных встреч

Ньюкасл
Тоттенхэм

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

31 матч

35.5%
12.9%
51.6%
11 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

19.4%
35.5%
45.1%
6 побед 11 ничьих 14 побед

Второй тайм

35.5%
19.4%
45.1%
11 побед 6 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
6:1
ПЛ
1:2
ПЛ
5:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
5:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
КЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
5:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
КC
1:2
ПЛ
1:4
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

29
16

Голов в среднем за матч

1.93
1

Среднее время на гол

46
90

Всего голов

30
29

Голов в среднем за матч

1.88
1.93

Среднее время на гол

48
46

Всего голов

59
45

Голов в среднем за матч

1.9
1.45

Тотал матчей

2.5
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

47
62

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 15 (4) 0.48
Гордон Энтони 9 (1) 0.29
Уилсон Каллум 7 (2) 0.23
Гимараэс Бруно 4 0.13
Барнс Харви 4 0.13
Лонгстафф Шон 4 0.13
Шёр Фабиан 3 0.1
Альмирон Мигель 3 0.1
Мёрфи Джейкоб 2 0.06
Бёрн Дэн 2 0.06
Ботман Свен 2 0.06
Жоэлинтон 2 0.06
Триппьер Киран 1 0.03
Майли Льюис 1 0.03
Ритчи Мэтт 1 0.03
Ласcеллс Джамал 1 0.03
Тонали Сандро 1 0.03
Уиллок Джо 1 0.03
Ливраменто Валентино 1 0.03
Андерсон Эллиот 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын Мин Сон 15 (1) 0.48
Ришарлисон 10 0.32
Кулушевски Деян 6 0.19
Джонсон Бреннан 5 0.16
Мэддисон Джеймс 4 0.13
Ромеро Кристиан 4 0.13
Сарр Пап Матар 3 0.1
Вернер Тимо 2 0.06
Удоги Дестини 2 0.06
Ло Чельсо Джовани 2 0.06
Ван де Вен Микки 2 0.06
Порро Педро 1 0.03
Бентанкур Родриго 1 0.03
Дэвис Бен 1 0.03
Эмерсон Жуниор 1 0.03
Велиз Алехо 1 0.03
Манор Соломон 0 0
Перишич Иван 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 9 1
Гимараэс Бруно 8 0
Лонгстафф Шон 6 0
Триппьер Киран 5 0
Жоэлинтон 5 0
Ласcеллс Джамал 4 0
Шёр Фабиан 4 0
Бёрн Дэн 3 0
Уилсон Каллум 2 0
Барнс Харви 2 0
Тонали Сандро 2 0
Ботман Свен 2 0
Ритчи Мэтт 1 0
Дубравка Мартин 1 0
Крафт Эмиль 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Мёрфи Джейкоб 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Холл Льюис 1 0
Исак Александр 1 0
Уайт Джо 1 0
Ливраменто Валентино 1 0
Эдди Хау 1 0
Майли Льюис 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 8 2
Удоги Дестини 6 1
Ромеро Кристиан 5 1
Бентанкур Родриго 6 0
Сарр Пап Матар 6 0
Кулушевски Деян 6 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 4 0
Мэддисон Джеймс 3 0
Ришарлисон 3 0
Эмерсон Жуниор 3 0
Порро Педро 3 0
Джонсон Бреннан 3 0
Перишич Иван 2 0
Викарио Гульельмо 2 0
Ло Чельсо Джовани 2 0
Скипп Оливер 2 0
Ван де Вен Микки 2 0
Анж Постекоглу 2 0
Хын Мин Сон 1 0
Дэвис Бен 1 0
Вернер Тимо 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Манор Соломон 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Велиз Алехо 1 0
Донли Джейми 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
13% (2)
25% (4)
Тоттенхэм
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
6% (1)
69% (11)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

11
17
Ньюкасл
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Тоттенхэм
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

24
10

Упущенные победы

18
26
Ньюкасл
73.1%
26.9%
19 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (13)
45% (14)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (18)
16% (5)
26% (8)
Тоттенхэм
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
16% (5)
45% (14)

Сухие победы

11
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

29
14

Упущенные победы

29
43

Голы по времени матча

Забито

39
32
17 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 10
15 Не забивали 17
8
21%
6
19%
1-15
4
10%
4
13%
16-30
5
13%
5
16%
31-45
5
13%
6
19%
46-60
7
18%
6
19%
61-75
10
26%
5
16%
76-90

Пропущено

20
23
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
1
5%
3
13%
1-15
4
20%
4
17%
16-30
3
15%
4
17%
31-45
5
25%
3
13%
46-60
3
15%
3
13%
61-75
4
20%
6
26%
76-90

Забито

26
30
11 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 9
20 Не забивали 15
1
4%
4
13%
1-15
3
12%
3
10%
16-30
7
27%
3
10%
31-45
3
12%
9
30%
46-60
5
19%
2
7%
61-75
7
27%
9
30%
76-90

Пропущено

32
25
11 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 15
2
6%
3
12%
1-15
5
16%
2
8%
16-30
4
13%
4
16%
31-45
5
16%
3
12%
46-60
8
25%
6
24%
61-75
8
25%
7
28%
76-90

Забито

65
62
28 В 1-м тайме 25
37 Во 2-м тайме 37
20 Забивали первыми 19
4 Не забивали 1
9
14%
10
16%
1-15
7
11%
7
11%
16-30
12
18%
8
13%
31-45
8
12%
15
24%
46-60
12
18%
8
13%
61-75
17
26%
14
23%
76-90

Пропущено

52
48
19 В 1-м тайме 20
33 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 26
3
6%
6
13%
1-15
9
17%
6
13%
16-30
7
13%
8
17%
31-45
10
19%
6
13%
46-60
11
21%
9
19%
61-75
12
23%
13
27%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Эвертон 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 4:3 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0
Челси - Ньюкасл 3:2 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Блэкберн - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Сандерленд - Ньюкасл 0:3 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лутон Таун 2:1 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0
Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3

Результаты матчей

Ньюкасл
Тоттенхэм

Точный счет

1:0
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
5 раз 31%
1:2
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
4
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:8
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:2
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
8
1 раз 7%
2
8 раз 53%
1
3 раза 20%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 16%
3:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
1:2
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
3:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 32%
2
7 раз 23%
0
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
5
1 раз 3%
8
1 раз 3%
2
15 раз 48%
1
7 раз 23%
3
5 раз 16%
4
2 раза 6%
0
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл
Тоттенхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
1.5
Больше Меньше
12
4
7
9
2.5
5
11
5
11
3.5
1
15
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
14
1
7
8
1.5
11
4
3
12
2.5
3
12
1
14
3.5
2
13
1
14
4.5
1
14
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
4
0.5
Больше Меньше
30
1
17
14
1.5
23
8
10
21
2.5
8
23
6
25
3.5
3
28
2
29
4.5
1
30
1
30
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 31 22 5 4 75 - 24 71
2.
Ливерпуль
 Заявка 31 21 8 2 72 - 30 71
3.
Манчестер Сити
 Заявка 31 21 7 3 71 - 31 70
4.
Тоттенхэм
 Заявка 31 18 6 7 65 - 45 60
5.
Астон Вилла
 Заявка 32 18 6 8 66 - 49 60
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 31 15 4 12 45 - 46 49
7.
Вест Хэм
 Заявка 32 13 9 10 52 - 56 48
8.
Ньюкасл
 Заявка 31 14 5 12 65 - 52 47
9.
Челси
 Заявка 30 12 8 10 55 - 52 44
10.
Брайтон
 Заявка 31 11 10 10 51 - 49 43
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 31 12 6 13 44 - 49 42
12.
Борнмут
 Заявка 31 11 8 12 46 - 56 41
13.
Фулхэм
 Заявка 32 11 6 15 47 - 51 39
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 31 7 9 15 36 - 54 30
15.
Брентфорд
 Заявка 32 7 8 17 45 - 58 29
16.
Эвертон
 Заявка 31 9 8 14 32 - 42 27
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 32 7 8 17 40 - 56 25
18.
Лутон Таун
 Заявка 32 6 7 19 46 - 66 25
19.
Бёрнли
 Заявка 32 4 7 21 32 - 67 19
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 31 3 7 21 30 - 82 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 16 13 3 0 43 - 14 42
2.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 38 - 13 38
3.
Манчестер Сити
 Заявка 16 11 5 0 38 - 13 38
4.
Тоттенхэм
 Заявка 16 12 0 4 34 - 21 36
5.
Астон Вилла
 Заявка 16 11 2 3 40 - 22 35
6.
Ньюкасл
 Заявка 16 10 3 3 39 - 20 33
7.
Фулхэм
 Заявка 16 9 1 6 29 - 16 28
8.
Брайтон
 Заявка 15 7 6 2 28 - 19 27
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 8 2 5 23 - 22 26
10.
Челси
 Заявка 15 7 4 4 29 - 25 25
11.
Вест Хэм
 Заявка 16 6 7 3 26 - 23 25
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 7 3 5 23 - 23 24
13.
Борнмут
 Заявка 16 6 5 5 22 - 25 23
14.
Брентфорд
 Заявка 16 4 6 6 25 - 30 18
15.
Эвертон
 Заявка 15 4 4 7 16 - 18 16
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 4 4 7 21 - 24 16
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 5 4 7 23 - 23 15
18.
Лутон Таун
 Заявка 16 4 3 9 24 - 27 15
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 16 2 4 10 17 - 47 10
20.
Бёрнли
 Заявка 16 2 3 11 16 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 16 10 3 3 37 - 11 33
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 10 2 3 33 - 18 32
3.
Ливерпуль
 Заявка 15 8 5 2 29 - 16 29
4.
Астон Вилла
 Заявка 16 7 4 5 26 - 27 25
5.
Тоттенхэм
 Заявка 15 6 6 3 31 - 24 24
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 7 2 7 22 - 24 23
7.
Вест Хэм
 Заявка 16 7 2 7 26 - 33 23
8.
Челси
 Заявка 15 5 4 6 26 - 27 19
9.
Борнмут
 Заявка 15 5 3 7 24 - 31 18
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 5 3 8 21 - 26 18
11.
Брайтон
 Заявка 16 4 4 8 23 - 30 16
12.
Ньюкасл
 Заявка 15 4 2 9 26 - 32 14
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 3 5 8 15 - 30 14
14.
Эвертон
 Заявка 16 5 4 7 16 - 24 11
15.
Брентфорд
 Заявка 16 3 2 11 20 - 28 11
16.
Фулхэм
 Заявка 16 2 5 9 18 - 35 11
17.
Бёрнли
 Заявка 16 2 4 10 16 - 31 10
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 2 4 10 17 - 33 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 16 2 4 10 22 - 39 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 15 1 3 11 13 - 35 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 19 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 18 (10)
Ливерпуль Салах Мохамед 17 (9)
Борнмут Соланке Доминик 17 (3)
Челси Палмер Коул 16 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Тоттенхэм Биссума Ив 2 8
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 апреля 2024, осталось 2 дня 4 часа 47 минут.

    Главный судья: Робинсон Тим

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится победой Тоттенхэм.
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    • Прогнозы 55
    Ньюкасл 32.7% (18)
    X 38.2% (21)
    Тоттенхэм 29.1% (16)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
    Тоттенхэм
    4.00
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    4.10
    Реклама, betcity.ru
    2.38
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    Прогнозы на матч Ньюкасл - Тоттенхэм

    Исход игры
    Ньюкасл
    32.7% (18)
    Ничья
    38.2% (21)
    Тоттенхэм
    29.1% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.62% (31)
    Меньше
    40.38% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    88.46% (46)
    Нет
    11.54% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.3% (15)
    1:2 Тоттенхэм
    16.4% (9)
    2:1 Ньюкасл
    14.5% (8)
    2:2 Ничья
    10.9% (6)
    3:2 Ньюкасл
    7.3% (4)
    1:0 Ньюкасл
    5.5% (3)
    1:3 Тоттенхэм
    3.6% (2)
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