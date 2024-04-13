  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Харрингтон Тони
Борнмут
2:1
Первый тайм: 41'
Манчестер Юнайтед
0'
1:0
16' Гол
Соланке Доминик
1:1
31' Гол
Фернандеш Бруну
33' Желтая карточка
Сенеси Маркос
2:1
36' Гол
Клюйверт Джастин

Ход матча

16'
Соланке Доминик
(Сенеси Маркос)
1:0
31'
1:1
Фернандеш Бруну
33'
Сенеси Маркос
 
36'
Клюйверт Джастин
(Сенеси Маркос)
2:1
39'
Келли Ллойд
Синистерра Луис
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 126
Борнмут 4.8% (6)
X 20.6% (26)
Манчестер Юнайтед 74.6% (94)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Борнмут
Ничья
Манчестер Юнайтед
3.85
4.10
Реклама, fon.bet
5.50
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Нето
Мурара
15
Смит
Адам
27
Забарный
Илья
25
Сенеси
Маркос
3
Керкез
Милош
4
Кук
Льюис
10
Кристи
Райан
11
Уттара
Данго
19
Клюйверт
Джастин
17
Синистерра
Луис
9
Соланке
Доминик
24
Онана
Андре
20
Далот
Диогу
53
Камбвала
Вилли
5
Магуайр
Гарри
29
Уан-Биссака
Аарон
37
Майну
Кобби
18
Каземиро
Карлос
17
Гарначо
Алехандро
8
Фернандеш
Бруну
10
Рэшфорд
Маркус
11
Хёйлунн
Расмус
Борнмут
4-2-3-1
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Борнмут
Манчестер Юнайтед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

13 матчей

23.1%
7.7%
69.2%
3 победы 1 ничья 9 побед

Первый тайм

15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
5:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

0.83
1.14

Среднее время на гол

108
78

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

2.43
1.5

Среднее время на гол

37
60

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.69
1.31

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

53
68

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 18 (1) 0.56
Семеньо Антуан 7 0.22
Клюйверт Джастин 5 0.16
Тавернер Маркус 3 0.09
Сенеси Маркос 3 0.09
Биллинг Филип 2 0.06
Синистерра Луис 2 0.06
Брукс Дэвид 1 0.03
Скотт Алекс 1 0.03
Унал Энес 1 0.03
Уттара Данго 1 0.03
Мур Киффер 1 0.03
Забарный Илья 1 0.03
Кристи Райан 0 0
Кук Льюис 0 0
Смит Адам 0 0
Келли Ллойд 0 0
Мефам Крис 0 0
Ааронс Макс 0 0
Керкез Милош 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарначо Алехандро 7 0.22
Хёйлунн Расмус 7 0.22
Рэшфорд Маркус 7 (2) 0.22
Мактоминай Скотт 7 0.22
Фернандеш Бруну 6 (2) 0.19
Майну Кобби 2 0.06
Далот Диогу 1 0.03
Каземиро Карлос 1 0.03
Магуайр Гарри 1 0.03
Эриксен Кристиан 1 0.03
Линделоф Виктор 1 0.03
Варан Рафаэль 1 0.03
Марсьяль Антони 1 0.03
Маунт Мэйсон 1 0.03
Межбри Ханнибал 1 0.03
Уан-Биссака Аарон 0 0
Эванс Джонни 0 0
Антони 0 0
Мартинес Лисандро 0 0
Пельистри Факундо 0 0
Форсон Омари 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сенеси Маркос 8 0
Семеньо Антуан 6 0
Кук Льюис 4 1
Биллинг Филип 3 1
Смит Адам 4 0
Нето Мурара 4 0
Кристи Райан 4 0
Клюйверт Джастин 4 0
Забарный Илья 4 0
Соланке Доминик 3 0
Тавернер Маркус 3 0
Керкез Милош 3 0
Ираола Андони 2 0
Скотт Алекс 2 0
Келли Ллойд 2 0
Мефам Крис 2 0
Уттара Данго 2 0
Брукс Дэвид 1 0
Февр Ромен 1 0
Ааронс Макс 1 0
Энтони Джейдон 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 8 0
Далот Диогу 5 1
Шоу Люк 6 0
Каземиро Карлос 5 0
Онана Андре 5 0
Антони 4 0
Уан-Биссака Аарон 4 0
Гарначо Алехандро 4 0
Магуайр Гарри 3 0
Амрабат Софьян 3 0
Регилон Серхио 3 0
Мартинес Лисандро 3 0
Майну Кобби 3 0
Эванс Джонни 2 0
Варан Рафаэль 2 0
Линделоф Виктор 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Мактоминай Скотт 2 0
Маунт Мэйсон 2 0
Хёйлунн Расмус 2 0
Эрик тен Хаг 2 0
Эриксен Кристиан 1 0
Межбри Ханнибал 1 0
Камбвала Вилли 1 0

Результаты матчей

Борнмут
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Манчестер Юнайтед
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

7
8
Борнмут
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Манчестер Юнайтед
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
63% (10)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

22
12

Упущенные победы

18
21
Борнмут
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (7)
45% (14)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
29% (9)
26% (8)
Манчестер Юнайтед
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
45% (14)
45% (14)
10% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
23% (7)
52% (16)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

28
18

Упущенные победы

25
29

Голы по времени матча

Забито

20
23
5 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 10
20 Не забивали 18
2
10%
5
22%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
1
5%
3
13%
31-45
3
15%
1
4%
46-60
6
30%
3
13%
61-75
6
30%
7
30%
76-90

Пропущено

25
23
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
2
8%
2
9%
1-15
5
20%
2
9%
16-30
4
16%
1
4%
31-45
4
16%
3
13%
46-60
3
12%
4
17%
61-75
7
28%
11
48%
76-90

Забито

25
23
10 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
5
20%
2
9%
1-15
3
12%
3
13%
16-30
2
8%
2
9%
31-45
6
24%
5
22%
46-60
4
16%
4
17%
61-75
5
20%
7
30%
76-90

Пропущено

30
22
11 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
4
13%
3
14%
1-15
2
7%
8
36%
16-30
5
17%
1
5%
31-45
5
17%
3
14%
46-60
6
20%
4
18%
61-75
8
27%
3
14%
76-90

Забито

45
46
15 В 1-м тайме 19
30 Во 2-м тайме 27
16 Забивали первыми 16
6 Не забивали 6
7
16%
7
15%
1-15
5
11%
7
15%
16-30
3
7%
5
11%
31-45
9
20%
6
13%
46-60
10
22%
7
15%
61-75
11
24%
14
30%
76-90

Пропущено

55
45
22 В 1-м тайме 17
33 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 23
6
11%
5
11%
1-15
7
13%
10
22%
16-30
9
16%
2
4%
31-45
9
16%
6
13%
46-60
9
16%
8
18%
61-75
15
27%
14
31%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лутон Таун - Борнмут 2:1 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Борнмут - Эвертон 2:1 Борнмут - Лутон Таун 4:3
Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2 Бёрнли - Борнмут 0:2 Борнмут - Лестер 0:1 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Борнмут - Суонси 5:0 Борнмут - Ливерпуль 0:4 КПР - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3
Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Ньюпорт - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Уиган - Манчестер Юнайтед 0:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1

Результаты матчей

Борнмут
Манчестер Юнайтед

Точный счет

0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Точный счет

3:1
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

3:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 35%
2
9 раз 29%
0
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
1
10 раз 32%
2
8 раз 26%
0
7 раз 23%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Борнмут
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
12
3
7
9
1.5
8
7
2
14
2.5
3
12
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
12
4
7
8
1.5
6
10
3
12
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
6
0.5
Больше Меньше
24
7
14
17
1.5
14
17
5
26
2.5
6
25
1
30
3.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 32 22 7 3 76 - 32 73
2.
Арсенал
 Заявка 31 22 5 4 75 - 24 71
3.
Ливерпуль
 Заявка 31 21 8 2 72 - 30 71
4.
Астон Вилла
 Заявка 32 18 6 8 66 - 49 60
5.
Тоттенхэм
 Заявка 32 18 6 8 65 - 49 60
6.
Ньюкасл
 Заявка 32 15 5 12 69 - 52 50
7.
Манчестер Юнайтед
 1:2 Заявка 32 15 4 13 46 - 48 49
8.
Вест Хэм
 Заявка 32 13 9 10 52 - 56 48
9.
Челси
 Заявка 30 12 8 10 55 - 52 44
10.
Борнмут
 2:1 Заявка 32 12 8 12 48 - 57 44
11.
Брайтон
 Заявка 32 11 11 10 52 - 50 44
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 32 12 7 13 46 - 51 43
13.
Фулхэм
 Заявка 32 11 6 15 47 - 51 39
14.
Брентфорд
 Заявка 33 8 8 17 47 - 58 32
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 31 7 9 15 36 - 54 30
16.
Эвертон
 Заявка 31 9 8 14 32 - 42 27
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 33 7 9 17 42 - 58 26
18.
Лутон Таун
 Заявка 33 6 7 20 47 - 71 25
19.
Бёрнли
 Заявка 33 4 8 21 33 - 68 20
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 32 3 7 22 30 - 84 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 16 13 3 0 43 - 14 42
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 5 0 43 - 14 41
3.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 38 - 13 38
4.
Тоттенхэм
 Заявка 16 12 0 4 34 - 21 36
5.
Ньюкасл
 Заявка 17 11 3 3 43 - 20 36
6.
Астон Вилла
 Заявка 16 11 2 3 40 - 22 35
7.
Фулхэм
 Заявка 16 9 1 6 29 - 16 28
8.
Брайтон
 Заявка 15 7 6 2 28 - 19 27
9.
Манчестер Юнайтед
 1:2 Заявка 15 8 2 5 23 - 22 26
10.
Борнмут
 2:1 Заявка 17 7 5 5 24 - 26 26
11.
Челси
 Заявка 15 7 4 4 29 - 25 25
12.
Вест Хэм
 Заявка 16 6 7 3 26 - 23 25
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 7 3 5 23 - 23 24
14.
Брентфорд
 Заявка 17 5 6 6 27 - 30 21
15.
Эвертон
 Заявка 15 4 4 7 16 - 18 16
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 4 4 7 21 - 24 16
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 5 5 7 25 - 25 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 16 4 3 9 24 - 27 15
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 16 2 4 10 17 - 47 10
20.
Бёрнли
 Заявка 17 2 4 11 17 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 16 10 3 3 37 - 11 33
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 10 2 3 33 - 18 32
3.
Ливерпуль
 Заявка 15 8 5 2 29 - 16 29
4.
Астон Вилла
 Заявка 16 7 4 5 26 - 27 25
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 6 6 4 31 - 28 24
6.
Вест Хэм
 Заявка 16 7 2 7 26 - 33 23
7.
Манчестер Юнайтед
 1:2 Заявка 17 7 2 8 23 - 26 23
8.
Челси
 Заявка 15 5 4 6 26 - 27 19
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 23 - 28 19
10.
Борнмут
 2:1 Заявка 15 5 3 7 24 - 31 18
11.
Брайтон
 Заявка 17 4 5 8 24 - 31 17
12.
Ньюкасл
 Заявка 15 4 2 9 26 - 32 14
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 3 5 8 15 - 30 14
14.
Эвертон
 Заявка 16 5 4 7 16 - 24 11
15.
Брентфорд
 Заявка 16 3 2 11 20 - 28 11
16.
Фулхэм
 Заявка 16 2 5 9 18 - 35 11
17.
Бёрнли
 Заявка 16 2 4 10 16 - 31 10
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 2 4 10 17 - 33 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 17 2 4 11 23 - 44 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 16 1 3 12 13 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 20 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 18 (10)
Борнмут Соланке Доминик 18 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 17 (9)
Ньюкасл Исак Александр 17 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 9
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Замена
    40'
    Вынужденная замена в составе "Борнмута". Синистерра, получивший повреждение, поле покинул, а вместо него появился Келли. 
  • Травма, повреждение
    39'
    И ещё одна остановка, вызванная повреждением. Синистерра получил травму и оказался на газоне. Вероятнее всего, футболист "Борнмута" продолжить игру не сможет. 
  • 38'
    Постепенно подходит к своему логическому завершению первая половина нашей встречи. Великолепный футбол мы наблюдаем, в котором острее смотрятся футболисты "Борнмута". 
  • 37'
    Гарначо получил мяч в левой части штрафной и пытался красиво прокинуть сферу себе на ход, вот только Кристи сыграл внимательно и совершил очень важный перехват. 
  • Описание гола
    36'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:1!!! КЛЮЙВЕРТ! Сенеси покатил мяч к левому краю штрафной соперника, Клюйверт игровой снаряд получил, сместился к центру, а затем неожиданно пробил в ближний угол, Онана на такое развитие событий среагировать не сумел!
  • 35'
    Очень здорово в атаке сегодня действуют футболисты "Борнмута", однако забить ещё один гол им пока не удаётся. Практически все удары проходят мимо цели, а те, которые летят в створ, завершаются в руках Онаны. 
  • Опасный момент
    34'
    МОМЕНТИЩЕ! Никак не могут забить ещё футболисты "Борнмута"! Соланке из глубины выполнил пас низом в левую часть штрафной соперника, Синистерра зряче пробил в дальний нижний угол, но сфера прошла рядом с целью!
  • Желтая карточка
    33'
    А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Сенеси наказан предупреждением у "Борнмута". Гарначо получил мяч на правом фланге и готовился рвануть в центр, а защитник хозяев уронил его на газон. 
  • Описание гола
    32'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! БРУНУ ФЕРНАНДЕШ! Гарначо получил мяч в правой части штрафной соперника и прострелил к линии вратарской, Хёйлунн в борьбе с защитником пробить не сумел, однако сфера отскочила к Бруну, который в упор пробил под перекладину!
  • Опасный момент
    31'
    МОМЕНТИЩЕ! Синистерра слева ворвался в штрафную соперника, но бить не стал, а отдал пас в центр на Кристи, который пробил с шикарной позиции, но попал точно в руки голкиперу! 
  • 30'
    Хорошая атака получилась у "Борнмута"! Кристи получил игровой снаряд перед штрафной соперника и стрельнул по воротам, но сфера прошла гораздо выше перекладины, да и Онана всё контролировал. 
  • Офсайд
    29'
    Отличный пас от центрального круга последовал к штрафной "Борнмута", Каземиро сферу получил, вот только прозвучал свисток арбитра. В положении вне игры находился бразилец. 
  • 28'
    Стандарт на чужой половине поля заработали гости. Бруну Фернандеш из глубины выполнил заброс к правому углу штрафной, а там Магуайр не сумел выиграть борьбу у защитника. 
  • 27'
    Кристи из глубины выполнил шикарный заброс в левую часть штрафной соперника, Керкез рвался вперёд, но сохранить снаряд в пределах поля не удалось. От ворот продолжат игру хозяева. 
  • 26'
    Возобновилась у нас игра. Футболисты "Манчестер Юнайтед" больше владеют мячом в эти минуты, но опасных моментов у владений Нето по-прежнему немного. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Судья
      25'
      А вот эта остановка может стать достаточно долгой. Проблемы у Харрингтона с аппаратурой. Отправился резервный арбитр в коридор, из которого выходят футболисты, дабы снять необходимый элемент аппаратуры и отдать его главному арбитру. 
    • 24'
      Незаметно пролетела у нас стартовая половина первого тайма. Команды показывают довольно активный футбол, в котором есть место большому количеству опасных моментов. 
    • Опасный момент
      23'
      МОМЕНТИЩЕ! Синистерра получил игровой снаряд у левого угла штрафной, прорвался вперёд, а затем пробил в дальний нижний угол, вот только сфера прошла рядом со штангой! 
    • Опасный момент
      22'
      МОМЕНТ! Керкез получил заброс из глубины на левом краю штрафной, прорвался к воротам и от угла вратарской пробил в ближний угол, но попал точно в Онану! 
    • Опасный момент
      21'
      ОПАСНО! Рэшфорд получил мяч на левом фланге атаки, ворвался в штрафную хозяев, накрутил нескольких защитников, а затем с острого угла пробил в ближний угол, но попал в сетку с внешней стороны! 
    • 20'
      Уттара со своей половины поля выполнил передачу вперёд по правому флангу, Клюйверт задумку партнёра не понял, поэтому защитники "Юнайтед" забрали сферу себе. 
    • 19'
      Удалось хозяевам быстро открыть счёт в этом противостоянии. Не сказал бы, что этот гол заслуженный, но футболисты "Борнмута" выглядели активнее в стартовые минуты. 
    • Описание гола
      18'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! СОЛАНКЕ! Сделал этот гол Соланке! Выиграл он борьбу у Камбвалы на чужой половине поля, по центру прорвался к штрафной гостей, а затем с 17 метров практически идеально пробил в левый нижний угол! Онана не смог достать до мяча!
    • Травма, повреждение
      17'
      А вот и первая остановка в нашем матче, вызванная повреждением. Уттара вёл борьбу за верховой мяч, и в него врезался Магуайр. Футболист хозяев прилёг на газон после этого столкновения. 
    • Офсайд
      16'
      Онана из своей штрафной выполнил сильный заброс вперёд, Хёйлунн сумел зацепиться за мяч и даже сделать скидку партнёру, однако у форварда "Юнайтед" был зафиксирован офсайд. 
    • 15'
      Уттара получил игровой снаряд на правом фланге, сместился в центр, а затем попытался выполнить кросс в штрафную, вот только эту попытку сумел заблокировать Каземиро. 
    • 14'
      Гарначо слева ворвался в штрафную соперника и остро прострелил вдоль ворот, но никого из партнёров в нужной точке не оказалось, поэтому перспективный момент был упущен. 
    • 13'
      Уттара с правого фланга выполнил перевод на противоположный край, Синистерра видел перед собой открытое пространство, однако сохранить сферу в пределах поля у него не получилось. 
    • Фол, нарушение
      12'
      Чуть ли не первое нарушение в нашем матче. Бруну Фернандеш получил мяч в  центральном круге, и Кук сзади ударил его по ногам. Рефери находился рядом и сразу дал свисток. 
    • 11'
      Снистерра получил игровой снаряд на чужой половине поля и красиво прокинул его себе на ход, вот только скорости убежать от защитника не хватило, и Камбвала сделал скидку своему голкиперу. 
    • 10'
      Рэшфорд слева ворвался в штрафную соперника и готов был вылезти к воротам "Борнмута", вот только против него шикарно сыграл Кук, чисто выбивший сферу у футболиста гостей. 
    • Опасный момент
      9'
      ОПАСНО! Кристи слева ворвался в штрафную соперника и очень опасно прострелил в центр вратарской, Соланке был готов пробить в упор, но его в последний момент опередил Камбвала!
    • 8'
      Каземиро в центре поля несколько передержал мяч, однако в последний момент успел проткнуть сферу вперёд. Добавили в прессинге футболисты "Борнмута". 
    • 7'
      Продолжают футболисты "Манчестер Юнайтед" владеть мячом. Никуда пока не спешат гости, поэтому опасных подходов к владениям Нето мы пока не видели. 
    • Угловой
      6'
      От правого углового флага последовал кросс в штрафную гостей, защитники вынесли мяч на Кука, который пробил с дальней дистанции, однако получилось очень неточно. 
    • 5'
      Смит с правого фланга выполнил кросс к одиннадцатиметровой отметке, Соланке пробил головой, но получилось сильно правее створа. Мяч по пути зацепил голову Магуайра, поэтому хозяева разыграют угловой. 
    • 4'
      Хёйлунн выиграл борьбу на левом фланге атаки и выполнил скидку на Рэшфорда, которого уверенно от мяча оттеснил Смит. Никуда не спешат футболисты в стартовые минуты. 
    • 3'
      Довольно спокойно начинается наша встреча. Футболисты "Манчестер Юнайтед" сразу же забрали игровой снаряд под свой контроль и перекатывают его в центре поля. 
    • 2'
      Футболисты "Борнмута" вышли на эту встречу в красно-чёрном комплекте формы, "манкунианцы" играют в белом комплекте. Ворота Онаны в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли гости. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vitality Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 50% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Борнмут 2:1 Манчестер Юнайтед онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Борнмут 2:1 Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Борнмут
    4.8% (6)
    Ничья
    20.6% (26)
    Манчестер Юнайтед
    74.6% (94)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.1% (79)
    Меньше
    31.9% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    84.48% (98)
    Нет
    15.52% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    50% (63)
    1:1 Ничья
    15.1% (19)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    6.3% (8)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    6.3% (8)
    2:2 Ничья
    4% (5)
    2:1 Борнмут
    3.2% (4)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    2.4% (3)
    1:4 Манчестер Юнайтед
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Борнмут
    Манчестер Юнайтед
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный