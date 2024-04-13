МОМЕНТИЩЕ! Никак не могут забить ещё футболисты "Борнмута"! Соланке из глубины выполнил пас низом в левую часть штрафной соперника, Синистерра зряче пробил в дальний нижний угол, но сфера прошла рядом с целью!

Очень здорово в атаке сегодня действуют футболисты "Борнмута", однако забить ещё один гол им пока не удаётся. Практически все удары проходят мимо цели, а те, которые летят в створ, завершаются в руках Онаны.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:1!!! КЛЮЙВЕРТ! Сенеси покатил мяч к левому краю штрафной соперника, Клюйверт игровой снаряд получил, сместился к центру, а затем неожиданно пробил в ближний угол, Онана на такое развитие событий среагировать не сумел!

Гарначо получил мяч в левой части штрафной и пытался красиво прокинуть сферу себе на ход, вот только Кристи сыграл внимательно и совершил очень важный перехват.

Постепенно подходит к своему логическому завершению первая половина нашей встречи. Великолепный футбол мы наблюдаем, в котором острее смотрятся футболисты "Борнмута".

И ещё одна остановка, вызванная повреждением. Синистерра получил травму и оказался на газоне. Вероятнее всего, футболист "Борнмута" продолжить игру не сможет.

Вынужденная замена в составе "Борнмута". Синистерра, получивший повреждение, поле покинул, а вместо него появился Келли.

Возобновилась у нас игра. Футболисты "Манчестер Юнайтед" больше владеют мячом в эти минуты, но опасных моментов у владений Нето по-прежнему немного.

Кристи из глубины выполнил шикарный заброс в левую часть штрафной соперника, Керкез рвался вперёд, но сохранить снаряд в пределах поля не удалось. От ворот продолжат игру хозяева.

Стандарт на чужой половине поля заработали гости. Бруну Фернандеш из глубины выполнил заброс к правому углу штрафной, а там Магуайр не сумел выиграть борьбу у защитника.

Отличный пас от центрального круга последовал к штрафной "Борнмута", Каземиро сферу получил, вот только прозвучал свисток арбитра. В положении вне игры находился бразилец.

Хорошая атака получилась у "Борнмута"! Кристи получил игровой снаряд перед штрафной соперника и стрельнул по воротам, но сфера прошла гораздо выше перекладины, да и Онана всё контролировал.

МОМЕНТИЩЕ! Синистерра слева ворвался в штрафную соперника, но бить не стал, а отдал пас в центр на Кристи, который пробил с шикарной позиции, но попал точно в руки голкиперу!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! БРУНУ ФЕРНАНДЕШ! Гарначо получил мяч в правой части штрафной соперника и прострелил к линии вратарской, Хёйлунн в борьбе с защитником пробить не сумел, однако сфера отскочила к Бруну, который в упор пробил под перекладину!

А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Сенеси наказан предупреждением у "Борнмута". Гарначо получил мяч на правом фланге и готовился рвануть в центр, а защитник хозяев уронил его на газон.

Онана из своей штрафной выполнил сильный заброс вперёд, Хёйлунн сумел зацепиться за мяч и даже сделать скидку партнёру, однако у форварда "Юнайтед" был зафиксирован офсайд.

А вот и первая остановка в нашем матче, вызванная повреждением. Уттара вёл борьбу за верховой мяч, и в него врезался Магуайр. Футболист хозяев прилёг на газон после этого столкновения.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! СОЛАНКЕ! Сделал этот гол Соланке! Выиграл он борьбу у Камбвалы на чужой половине поля, по центру прорвался к штрафной гостей, а затем с 17 метров практически идеально пробил в левый нижний угол! Онана не смог достать до мяча!

Удалось хозяевам быстро открыть счёт в этом противостоянии. Не сказал бы, что этот гол заслуженный, но футболисты "Борнмута" выглядели активнее в стартовые минуты.

Уттара со своей половины поля выполнил передачу вперёд по правому флангу, Клюйверт задумку партнёра не понял, поэтому защитники "Юнайтед" забрали сферу себе.

ОПАСНО! Рэшфорд получил мяч на левом фланге атаки, ворвался в штрафную хозяев, накрутил нескольких защитников, а затем с острого угла пробил в ближний угол, но попал в сетку с внешней стороны!

МОМЕНТ! Керкез получил заброс из глубины на левом краю штрафной, прорвался к воротам и от угла вратарской пробил в ближний угол, но попал точно в Онану!

МОМЕНТИЩЕ! Синистерра получил игровой снаряд у левого угла штрафной, прорвался вперёд, а затем пробил в дальний нижний угол, вот только сфера прошла рядом со штангой!

Незаметно пролетела у нас стартовая половина первого тайма. Команды показывают довольно активный футбол, в котором есть место большому количеству опасных моментов.

А вот эта остановка может стать достаточно долгой. Проблемы у Харрингтона с аппаратурой. Отправился резервный арбитр в коридор, из которого выходят футболисты, дабы снять необходимый элемент аппаратуры и отдать его главному арбитру.

15' Уттара получил игровой снаряд на правом фланге, сместился в центр, а затем попытался выполнить кросс в штрафную, вот только эту попытку сумел заблокировать Каземиро.

14' Гарначо слева ворвался в штрафную соперника и остро прострелил вдоль ворот, но никого из партнёров в нужной точке не оказалось, поэтому перспективный момент был упущен.

13' Уттара с правого фланга выполнил перевод на противоположный край, Синистерра видел перед собой открытое пространство, однако сохранить сферу в пределах поля у него не получилось.

12' Чуть ли не первое нарушение в нашем матче. Бруну Фернандеш получил мяч в центральном круге, и Кук сзади ударил его по ногам. Рефери находился рядом и сразу дал свисток.

11' Снистерра получил игровой снаряд на чужой половине поля и красиво прокинул его себе на ход, вот только скорости убежать от защитника не хватило, и Камбвала сделал скидку своему голкиперу.

10' Рэшфорд слева ворвался в штрафную соперника и готов был вылезти к воротам "Борнмута", вот только против него шикарно сыграл Кук, чисто выбивший сферу у футболиста гостей.

9' ОПАСНО! Кристи слева ворвался в штрафную соперника и очень опасно прострелил в центр вратарской, Соланке был готов пробить в упор, но его в последний момент опередил Камбвала!

8' Каземиро в центре поля несколько передержал мяч, однако в последний момент успел проткнуть сферу вперёд. Добавили в прессинге футболисты "Борнмута".

7' Продолжают футболисты "Манчестер Юнайтед" владеть мячом. Никуда пока не спешат гости, поэтому опасных подходов к владениям Нето мы пока не видели.

6' От правого углового флага последовал кросс в штрафную гостей, защитники вынесли мяч на Кука, который пробил с дальней дистанции, однако получилось очень неточно.

5' Смит с правого фланга выполнил кросс к одиннадцатиметровой отметке, Соланке пробил головой, но получилось сильно правее створа. Мяч по пути зацепил голову Магуайра, поэтому хозяева разыграют угловой.

4' Хёйлунн выиграл борьбу на левом фланге атаки и выполнил скидку на Рэшфорда, которого уверенно от мяча оттеснил Смит. Никуда не спешат футболисты в стартовые минуты.

3' Довольно спокойно начинается наша встреча. Футболисты "Манчестер Юнайтед" сразу же забрали игровой снаряд под свой контроль и перекатывают его в центре поля.

2' Футболисты "Борнмута" вышли на эту встречу в красно-чёрном комплекте формы, "манкунианцы" играют в белом комплекте. Ворота Онаны в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева.