  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Харрингтон Тони
Борнмут
 
Позже
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 48
Борнмут 0% (0)
X 16.7% (8)
Манчестер Юнайтед 83.3% (40)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Борнмут
Ничья
Манчестер Юнайтед
3.90
Реклама, zenit.win
3.90
Реклама, betcity.ru
2.75
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Борнмут
Манчестер Юнайтед

История личных встреч

Борнмут
Манчестер Юнайтед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

13 матчей

23.1%
7.7%
69.2%
3 победы 1 ничья 9 побед

Первый тайм

15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
5:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

0.83
1.14

Среднее время на гол

108
78

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

2.43
1.5

Среднее время на гол

37
60

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.69
1.31

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

53
68

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 17 (1) 0.55
Семеньо Антуан 7 0.23
Клюйверт Джастин 5 0.16
Тавернер Маркус 3 0.1
Сенеси Маркос 3 0.1
Биллинг Филип 2 0.06
Синистерра Луис 2 0.06
Брукс Дэвид 1 0.03
Скотт Алекс 1 0.03
Унал Энес 1 0.03
Уттара Данго 1 0.03
Мур Киффер 1 0.03
Забарный Илья 1 0.03
Кристи Райан 0 0
Кук Льюис 0 0
Смит Адам 0 0
Келли Ллойд 0 0
Мефам Крис 0 0
Ааронс Макс 0 0
Керкез Милош 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарначо Алехандро 7 0.23
Хёйлунн Расмус 7 0.23
Рэшфорд Маркус 7 (2) 0.23
Мактоминай Скотт 7 0.23
Фернандеш Бруну 6 (2) 0.19
Майну Кобби 2 0.06
Далот Диогу 1 0.03
Каземиро Карлос 1 0.03
Магуайр Гарри 1 0.03
Эриксен Кристиан 1 0.03
Линделоф Виктор 1 0.03
Варан Рафаэль 1 0.03
Марсьяль Антони 1 0.03
Маунт Мэйсон 1 0.03
Межбри Ханнибал 1 0.03
Уан-Биссака Аарон 0 0
Эванс Джонни 0 0
Антони 0 0
Мартинес Лисандро 0 0
Пельистри Факундо 0 0
Форсон Омари 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сенеси Маркос 8 0
Семеньо Антуан 6 0
Кук Льюис 4 1
Биллинг Филип 3 1
Смит Адам 4 0
Нето Мурара 4 0
Кристи Райан 4 0
Клюйверт Джастин 4 0
Забарный Илья 4 0
Соланке Доминик 3 0
Тавернер Маркус 3 0
Керкез Милош 3 0
Ираола Андони 2 0
Скотт Алекс 2 0
Келли Ллойд 2 0
Мефам Крис 2 0
Уттара Данго 2 0
Брукс Дэвид 1 0
Февр Ромен 1 0
Ааронс Макс 1 0
Энтони Джейдон 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 8 0
Далот Диогу 5 1
Шоу Люк 6 0
Каземиро Карлос 5 0
Онана Андре 5 0
Антони 4 0
Уан-Биссака Аарон 4 0
Гарначо Алехандро 4 0
Магуайр Гарри 3 0
Амрабат Софьян 3 0
Регилон Серхио 3 0
Мартинес Лисандро 3 0
Майну Кобби 3 0
Эванс Джонни 2 0
Варан Рафаэль 2 0
Линделоф Виктор 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Мактоминай Скотт 2 0
Маунт Мэйсон 2 0
Хёйлунн Расмус 2 0
Эрик тен Хаг 2 0
Эриксен Кристиан 1 0
Межбри Ханнибал 1 0
Камбвала Вилли 1 0

Результаты матчей

Борнмут
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Манчестер Юнайтед
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

7
8
Борнмут
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Манчестер Юнайтед
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
63% (10)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

22
12

Упущенные победы

18
21
Борнмут
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (7)
45% (14)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
29% (9)
26% (8)
Манчестер Юнайтед
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
45% (14)
45% (14)
10% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
23% (7)
52% (16)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

28
18

Упущенные победы

25
29

Голы по времени матча

Забито

20
23
5 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 10
20 Не забивали 18
2
10%
5
22%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
1
5%
3
13%
31-45
3
15%
1
4%
46-60
6
30%
3
13%
61-75
6
30%
7
30%
76-90

Пропущено

25
23
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
2
8%
2
9%
1-15
5
20%
2
9%
16-30
4
16%
1
4%
31-45
4
16%
3
13%
46-60
3
12%
4
17%
61-75
7
28%
11
48%
76-90

Забито

25
23
10 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
5
20%
2
9%
1-15
3
12%
3
13%
16-30
2
8%
2
9%
31-45
6
24%
5
22%
46-60
4
16%
4
17%
61-75
5
20%
7
30%
76-90

Пропущено

30
22
11 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
4
13%
3
14%
1-15
2
7%
8
36%
16-30
5
17%
1
5%
31-45
5
17%
3
14%
46-60
6
20%
4
18%
61-75
8
27%
3
14%
76-90

Забито

45
46
15 В 1-м тайме 19
30 Во 2-м тайме 27
16 Забивали первыми 16
6 Не забивали 6
7
16%
7
15%
1-15
5
11%
7
15%
16-30
3
7%
5
11%
31-45
9
20%
6
13%
46-60
10
22%
7
15%
61-75
11
24%
14
30%
76-90

Пропущено

55
45
22 В 1-м тайме 17
33 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 23
6
11%
5
11%
1-15
7
13%
10
22%
16-30
9
16%
2
4%
31-45
9
16%
6
13%
46-60
9
16%
8
18%
61-75
15
27%
14
31%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лутон Таун - Борнмут 2:1 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Борнмут - Эвертон 2:1 Борнмут - Лутон Таун 4:3
Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2 Бёрнли - Борнмут 0:2 Борнмут - Лестер 0:1 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Борнмут - Суонси 5:0 Борнмут - Ливерпуль 0:4 КПР - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3
Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Ньюпорт - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Уиган - Манчестер Юнайтед 0:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1

Результаты матчей

Борнмут
Манчестер Юнайтед

Точный счет

0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Точный счет

3:1
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

3:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 35%
2
9 раз 29%
0
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
1
10 раз 32%
2
8 раз 26%
0
7 раз 23%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Борнмут
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
12
3
7
9
1.5
8
7
2
14
2.5
3
12
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
12
4
7
8
1.5
6
10
3
12
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
6
0.5
Больше Меньше
24
7
14
17
1.5
14
17
5
26
2.5
6
25
1
30
3.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 31 22 5 4 75 - 24 71
2.
Ливерпуль
 Заявка 31 21 8 2 72 - 30 71
3.
Манчестер Сити
 Заявка 31 21 7 3 71 - 31 70
4.
Тоттенхэм
 Заявка 31 18 6 7 65 - 45 60
5.
Астон Вилла
 Заявка 32 18 6 8 66 - 49 60
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 31 15 4 12 45 - 46 49
7.
Вест Хэм
 Заявка 32 13 9 10 52 - 56 48
8.
Ньюкасл
 Заявка 31 14 5 12 65 - 52 47
9.
Челси
 Заявка 30 12 8 10 55 - 52 44
10.
Брайтон
 Заявка 31 11 10 10 51 - 49 43
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 31 12 6 13 44 - 49 42
12.
Борнмут
 Заявка 31 11 8 12 46 - 56 41
13.
Фулхэм
 Заявка 32 11 6 15 47 - 51 39
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 31 7 9 15 36 - 54 30
15.
Брентфорд
 Заявка 32 7 8 17 45 - 58 29
16.
Эвертон
 Заявка 31 9 8 14 32 - 42 27
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 32 7 8 17 40 - 56 25
18.
Лутон Таун
 Заявка 32 6 7 19 46 - 66 25
19.
Бёрнли
 Заявка 32 4 7 21 32 - 67 19
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 31 3 7 21 30 - 82 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 16 13 3 0 43 - 14 42
2.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 38 - 13 38
3.
Манчестер Сити
 Заявка 16 11 5 0 38 - 13 38
4.
Тоттенхэм
 Заявка 16 12 0 4 34 - 21 36
5.
Астон Вилла
 Заявка 16 11 2 3 40 - 22 35
6.
Ньюкасл
 Заявка 16 10 3 3 39 - 20 33
7.
Фулхэм
 Заявка 16 9 1 6 29 - 16 28
8.
Брайтон
 Заявка 15 7 6 2 28 - 19 27
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 8 2 5 23 - 22 26
10.
Челси
 Заявка 15 7 4 4 29 - 25 25
11.
Вест Хэм
 Заявка 16 6 7 3 26 - 23 25
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 7 3 5 23 - 23 24
13.
Борнмут
 Заявка 16 6 5 5 22 - 25 23
14.
Брентфорд
 Заявка 16 4 6 6 25 - 30 18
15.
Эвертон
 Заявка 15 4 4 7 16 - 18 16
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 4 4 7 21 - 24 16
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 5 4 7 23 - 23 15
18.
Лутон Таун
 Заявка 16 4 3 9 24 - 27 15
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 16 2 4 10 17 - 47 10
20.
Бёрнли
 Заявка 16 2 3 11 16 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 16 10 3 3 37 - 11 33
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 10 2 3 33 - 18 32
3.
Ливерпуль
 Заявка 15 8 5 2 29 - 16 29
4.
Астон Вилла
 Заявка 16 7 4 5 26 - 27 25
5.
Тоттенхэм
 Заявка 15 6 6 3 31 - 24 24
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 7 2 7 22 - 24 23
7.
Вест Хэм
 Заявка 16 7 2 7 26 - 33 23
8.
Челси
 Заявка 15 5 4 6 26 - 27 19
9.
Борнмут
 Заявка 15 5 3 7 24 - 31 18
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 5 3 8 21 - 26 18
11.
Брайтон
 Заявка 16 4 4 8 23 - 30 16
12.
Ньюкасл
 Заявка 15 4 2 9 26 - 32 14
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 3 5 8 15 - 30 14
14.
Эвертон
 Заявка 16 5 4 7 16 - 24 11
15.
Брентфорд
 Заявка 16 3 2 11 20 - 28 11
16.
Фулхэм
 Заявка 16 2 5 9 18 - 35 11
17.
Бёрнли
 Заявка 16 2 4 10 16 - 31 10
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 2 4 10 17 - 33 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 16 2 4 10 22 - 39 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 15 1 3 11 13 - 35 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 19 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 18 (10)
Ливерпуль Салах Мохамед 17 (9)
Борнмут Соланке Доминик 17 (3)
Челси Палмер Коул 16 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Тоттенхэм Биссума Ив 2 8
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Борнмут - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 апреля 2024, осталось 2 дня 9 часов 47 минут.

    Главный судья: Харрингтон Тони

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 54.2% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 48
    Борнмут 0% (0)
    X 16.7% (8)
    Манчестер Юнайтед 83.3% (40)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Борнмут
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    3.90
    Реклама, zenit.win
    3.90
    Реклама, betcity.ru
    2.75
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Борнмут - Манчестер Юнайтед онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Борнмут - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Борнмут
    0% (0)
    Ничья
    16.7% (8)
    Манчестер Юнайтед
    83.3% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.22% (30)
    Меньше
    34.78% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    78.26% (36)
    Нет
    21.74% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    54.2% (26)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    12.5% (6)
    1:1 Ничья
    12.5% (6)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    8.3% (4)
    2:2 Ничья
    4.2% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Борнмут
    Манчестер Юнайтед
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный