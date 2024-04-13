Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Жуан Педру создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Жуан Педру не смог попасть в створ ударом издали

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Матч возобновлен

49' Ох, нехорошо это выглядит. Эстев Максим получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Оооо... вот это был удар! Фофана Датро должен был забить с этой позиции.

48' О, нет. Из многообещающей позиции Фофана Датро из команды Бёрнли наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

48' Одоберт Уилсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Экдаль Хьяльмар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Вербрюгген Барт взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Гросс Паскаль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Жуан Педру создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Балеба Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Гросс Паскаль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Модер Якуб бьет со штрафного в створ, но Ариянет Мурич держит все под контролем

41' Удар от ворот произведет Бёрнли

41' Жуан Педру из команды Брайтон наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

41' Гросс Паскаль из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Роша Игор II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Роша Игор II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Ассиньон Лоренс наказан за толчок Жуан Педру

37' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Одоберт Уилсон из команды Бёрнли своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Балеба Карлос пробует нанести удар издали, но Ариянет Мурич держит все под контролем

34' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Вербрюгген Барт взял и забрал мяч на выходе

32' Удар от ворот произведет Брайтон

32' Одоберт Уилсон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Эстев Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Удар от ворот произведет Брайтон

30' Матч возобновлен

30' Ох, нехорошо это выглядит. Жуан Педру получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Жуан Педру из команды Брайтон в офсайде

29' Удар от ворот произведет Бёрнли

28' Каллен Джош тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

26' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Мурич Ариянет взял и забрал мяч на выходе

24' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Хорошую попытку сделал Адингра Симон . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Удар от ворот произведет Брайтон

22' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Хорошую попытку сделал Адингра Симон . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Ассиньон Лоренс наказан за толчок Жуан Педру

18' Удар от ворот произведет Брайтон

18' Оооо... вот это был удар! Ларсен Якоб-Бруун должен был забить с этой позиции.

18' Ларсен Якоб-Бруун оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Одоберт Уилсон из команды Бёрнли своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Ассиньон Лоренс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Модер Якуб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Матч возобновится спорным мячом

12' Ох, нехорошо это выглядит. Эступиньян Первис получил травму и медбригада забирает его с поля.

11' Эступиньян Первис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Вербрюгген Барт взял и забрал мяч на выходе

9' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

8' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

8' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Бёрнли

7' Эступиньян Первис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Ларсен Якоб-Бруун навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Матч возобновится спорным мячом

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Бёрнли начинает с центра поля