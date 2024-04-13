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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Бёрнли
1:1
Второй тайм: 82'
Брайтон
0'
28' Желтая карточка
Каллен Джош
1:0
74' Гол
Браунхилл Джош
1:1
79' Гол в свои ворота
Мурич Ариянет

Ход матча

13'
 
Роша Игор
Эступиньян Первис
28'
Каллен Джош
 
46'
Тэйлор Чарли
Витиньо Виктор
 
63'
Родригес Джей
Фофана Датро
 
68'
Браунхилл Джош
Экдаль Хьяльмар
 
74'
Браунхилл Джош
1:0
77'
 
Буонанотте Факундо
Уэлбек Данни
77'
 
Фати Ансу
Модер Якуб
77'
 
Лаллана Адам
Адингра Симон
79'
1:1
Мурич Ариянет

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 247 Количество передач 233
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 119
Бёрнли 14.3% (17)
X 35.3% (42)
Брайтон 50.4% (60)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
49
Мурич
Ариянет
20
Ассиньон
Лоренс
18
Экдаль
Хьяльмар
33
Эстев
Максим
22
Витиньо
Виктор
II
47
Одоберт
Уилсон
16
Берге
Сандер
24
Каллен
Джош
34
Ларсен
Якоб-Бруун
17
Фостер
Лайл
23
Фофана
Датро
1
Вербрюгген
Барт
34
Вельтман
Йоел
29
Ван
Хекке
Ян-Поль
5
Данк
Льюис
30
Эступиньян
Первис
20
Балеба
Карлос
13
Гросс
Паскаль
24
Адингра
Симон
15
Модер
Якуб
9
Педро
Жоао
18
Уэлбек
Данни
Бёрнли
4-4-2
Брайтон
4-2-3-1

История личных встреч

Бёрнли
Брайтон

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

19 матчей

26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.1%
52.6%
26.3%
4 победы 10 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
Ч
2:2
Ч
1:1
Ч
0:0
Ч
2:0
Ч
1:0
Ч
1:3
Ч
1:0
Ч
0:1

Голы

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

0.78
1.1

Среднее время на гол

115
81

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

0.8
1

Среднее время на гол

112
90

Всего голов

15
20

Голов в среднем за матч

0.79
1.05

Тотал матчей

2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

114
85

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фостер Лайл 4 0.12
Браунхилл Джош 4 0.12
Фофана Датро 4 0.12
Амдуни Зеки 4 0.12
Ларсен Якоб-Бруун 4 (1) 0.12
Одоберт Уилсон 3 0.09
О'Ши Дара 2 0.06
Родригес Джей 2 (1) 0.06
Каллен Джош 1 0.03
Тэйлор Чарли 1 0.03
Берге Сандер 1 0.03
Колеошо Лука 1 0.03
Аль-Дахиль Амин 1 0.03
Гудмундссон Йоханн 0 0
Бейер Джордан 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 8 (4) 0.25
Адингра Симон 6 0.19
Фергюсон Эван 6 0.19
Гросс Паскаль 4 (1) 0.13
Уэлбек Данни 4 0.13
Митома Каору 3 0.09
Данк Льюис 3 0.09
Марч Соломон 3 0.09
Буонанотте Факундо 3 0.09
Хиншелвуд Джек 3 0.09
Эступиньян Первис 2 0.06
Фати Ансу 2 0.06
Лемпти Тарик 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Энсисо Хулио 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Дауд Махмуд 0 0
Гилмор Билли 0 0

Карточки

Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берге Сандер 8 1
Тэйлор Чарли 7 0
Каллен Джош 7 0
О'Ши Дара 5 1
Бейер Джордан 6 0
Робертс Коннор II 4 1
Браунхилл Джош 3 1
Ассиньон Лоренс 3 1
Эстев Максим 3 0
Компани Венсан 1 1
Гудмундссон Йоханн 2 0
Делькруа Ханнес 2 0
Экдаль Хьяльмар 2 0
Траффорд Джеймс 2 0
Амдуни Зеки 2 0
Одоберт Уилсон 2 0
Фостер Лайл 0 1
Зарури Анасс 0 1
Ремзи Аарон 1 0
Редмонд Натан 1 0
Витиньо Виктор II 1 0
Аль-Дахиль Амин 1 0
Фофана Датро 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данк Льюис 6 1
Буонанотте Факундо 7 0
Гилмор Билли 5 1
Балеба Карлос 6 0
Гросс Паскаль 5 0
Де Дзерби Роберто 4 0
Роша Игор II 4 0
Эступиньян Первис 4 0
Митома Каору 4 0
Ван Хекке Ян-Поль 4 0
Милнер Джеймс 3 0
Уэлбек Данни 3 0
Лемпти Тарик 3 0
Дауд Махмуд 1 1
Лаллана Адам 2 0
Педро Жоао 2 0
Вельтман Йоел 2 0
Модер Якуб 2 0
Фати Ансу 2 0
Вербрюгген Барт 2 0
Адингра Симон 2 0
Уэбстер Адам 1 0
Марч Соломон 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фергюсон Эван 1 0
Хиншелвуд Джек 1 0

Результаты матчей

Бёрнли
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Брайтон
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

7
1

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

11
8
Бёрнли
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Брайтон
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

24
6

Упущенные победы

9
26
Бёрнли
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
34% (11)
22% (7)
44% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
31% (10)
34% (11)
Брайтон
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (9)
26% (8)
45% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
29% (9)
39% (12)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

8
4

Волевые победы

25
11

Упущенные победы

20
34

Голы по времени матча

Забито

18
22
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
23 Не забивали 21
4
22%
2
9%
1-15
1
6%
6
27%
16-30
3
17%
2
9%
31-45
2
11%
6
27%
46-60
4
22%
2
9%
61-75
4
22%
4
18%
76-90

Пропущено

34
31
17 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
5
15%
6
19%
1-15
7
21%
6
19%
16-30
5
15%
3
10%
31-45
3
9%
2
6%
46-60
7
21%
7
23%
61-75
7
21%
7
23%
76-90

Забито

15
27
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
21 Не забивали 19
2
13%
3
11%
1-15
1
7%
4
15%
16-30
4
27%
4
15%
31-45
3
20%
2
7%
46-60
2
13%
6
22%
61-75
3
20%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

32
20
13 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 13
1
3%
0
0%
1-15
5
16%
4
20%
16-30
7
22%
5
25%
31-45
4
13%
1
5%
46-60
5
16%
5
25%
61-75
10
31%
5
25%
76-90

Забито

33
49
15 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 28
13 Забивали первыми 12
12 Не забивали 9
6
18%
5
10%
1-15
2
6%
10
20%
16-30
7
21%
6
12%
31-45
5
15%
8
16%
46-60
6
18%
8
16%
61-75
7
21%
12
24%
76-90

Пропущено

66
51
30 В 1-м тайме 24
36 Во 2-м тайме 27
19 Пропускали первыми 16
30 Не пропускали 27
6
9%
6
12%
1-15
12
18%
10
20%
16-30
12
18%
8
16%
31-45
7
11%
3
6%
46-60
12
18%
12
24%
61-75
17
26%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Бёрнли
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Эвертон - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:1 Челси - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Брентфорд 2:1
Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Борнмут 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Бёрнли - Эвертон 0:2 Брайтон - Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0
Брайтон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Брайтон - Арсенал 0:3 Брентфорд - Брайтон 0:0 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Брайтон - Рома 1:0
Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Рома - Брайтон 4:0 Фулхэм - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Брайтон - Эвертон 1:1 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Сток Сити - Брайтон 2:4 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0

Результаты матчей

Бёрнли
Брайтон

Точный счет

0:2
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
5
1 раз 6%
1
6 раз 40%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

3:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:2
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
4:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 38%
1
11 раз 34%
2
8 раз 25%
5
1 раз 3%
1
12 раз 39%
0
7 раз 23%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
2
3 раза 10%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Бёрнли
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
13
2
4
12
1.5
7
8
1
15
2.5
5
10
1
15
3.5
3
12
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
11
5
5
11
1.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
12
0.5
Больше Меньше
24
7
9
23
1.5
12
19
1
31
2.5
9
22
1
31
3.5
5
26
1
31
4.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 3:0 Заявка 32 22 7 3 74 - 31 73
2.
Арсенал
 Заявка 31 22 5 4 75 - 24 71
3.
Ливерпуль
 Заявка 31 21 8 2 72 - 30 71
4.
Астон Вилла
 Заявка 32 18 6 8 66 - 49 60
5.
Тоттенхэм
 Заявка 32 18 6 8 65 - 49 60
6.
Ньюкасл
 Заявка 32 15 5 12 69 - 52 50
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 31 15 4 12 45 - 46 49
8.
Вест Хэм
 Заявка 32 13 9 10 52 - 56 48
9.
Челси
 Заявка 30 12 8 10 55 - 52 44
10.
Брайтон
 1:1 Заявка 32 11 11 10 52 - 50 44
11.
Вулверхэмптон
 2:2 Заявка 32 12 7 13 46 - 51 43
12.
Борнмут
 Заявка 31 11 8 12 46 - 56 41
13.
Фулхэм
 Заявка 32 11 6 15 47 - 51 39
14.
Брентфорд
 1:0 Заявка 33 8 8 17 46 - 58 32
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 31 7 9 15 36 - 54 30
16.
Эвертон
 Заявка 31 9 8 14 32 - 42 27
17.
Ноттингем Форест
 2:2 Заявка 33 7 9 17 42 - 58 26
18.
Лутон Таун
 0:3 Заявка 33 6 7 20 46 - 69 25
19.
Бёрнли
 1:1 Заявка 33 4 8 21 33 - 68 20
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 32 3 7 22 30 - 83 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 16 13 3 0 43 - 14 42
2.
Манчестер Сити
 3:0 Заявка 17 12 5 0 41 - 13 41
3.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 38 - 13 38
4.
Тоттенхэм
 Заявка 16 12 0 4 34 - 21 36
5.
Ньюкасл
 Заявка 17 11 3 3 43 - 20 36
6.
Астон Вилла
 Заявка 16 11 2 3 40 - 22 35
7.
Фулхэм
 Заявка 16 9 1 6 29 - 16 28
8.
Брайтон
 1:1 Заявка 15 7 6 2 28 - 19 27
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 8 2 5 23 - 22 26
10.
Челси
 Заявка 15 7 4 4 29 - 25 25
11.
Вест Хэм
 Заявка 16 6 7 3 26 - 23 25
12.
Вулверхэмптон
 2:2 Заявка 15 7 3 5 23 - 23 24
13.
Борнмут
 Заявка 16 6 5 5 22 - 25 23
14.
Брентфорд
 1:0 Заявка 17 5 6 6 26 - 30 21
15.
Эвертон
 Заявка 15 4 4 7 16 - 18 16
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 4 4 7 21 - 24 16
17.
Ноттингем Форест
 2:2 Заявка 17 5 5 7 25 - 25 16
18.
Лутон Таун
 0:3 Заявка 16 4 3 9 24 - 27 15
19.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 16 2 4 10 17 - 47 10
20.
Бёрнли
 1:1 Заявка 17 2 4 11 17 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 16 10 3 3 37 - 11 33
2.
Манчестер Сити
 3:0 Заявка 15 10 2 3 33 - 18 32
3.
Ливерпуль
 Заявка 15 8 5 2 29 - 16 29
4.
Астон Вилла
 Заявка 16 7 4 5 26 - 27 25
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 6 6 4 31 - 28 24
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 7 2 7 22 - 24 23
7.
Вест Хэм
 Заявка 16 7 2 7 26 - 33 23
8.
Челси
 Заявка 15 5 4 6 26 - 27 19
9.
Вулверхэмптон
 2:2 Заявка 17 5 4 8 23 - 28 19
10.
Борнмут
 Заявка 15 5 3 7 24 - 31 18
11.
Брайтон
 1:1 Заявка 17 4 5 8 24 - 31 17
12.
Ньюкасл
 Заявка 15 4 2 9 26 - 32 14
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 3 5 8 15 - 30 14
14.
Эвертон
 Заявка 16 5 4 7 16 - 24 11
15.
Брентфорд
 1:0 Заявка 16 3 2 11 20 - 28 11
16.
Фулхэм
 Заявка 16 2 5 9 18 - 35 11
17.
Бёрнли
 1:1 Заявка 16 2 4 10 16 - 31 10
18.
Ноттингем Форест
 2:2 Заявка 16 2 4 10 17 - 33 10
19.
Лутон Таун
 0:3 Заявка 17 2 4 11 22 - 42 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 16 1 3 12 13 - 36 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 20 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 18 (10)
Ливерпуль Салах Мохамед 17 (9)
Борнмут Соланке Доминик 17 (3)
Ньюкасл Исак Александр 17 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 9
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
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    Прогнозы 119
    Бёрнли 14.3% (17)
    X 35.3% (42)
    Брайтон 50.4% (60)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бёрнли
    Ничья
    Брайтон
    4.60
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    3.75
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    2.75
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бёрнли 1:1 Брайтон

    Исход игры
    Бёрнли
    14.3% (17)
    Ничья
    35.3% (42)
    Брайтон
    50.4% (60)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.03% (65)
    Меньше
    43.97% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    85.34% (99)
    Нет
    14.66% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Брайтон
    37% (44)
    1:1 Ничья
    29.4% (35)
    2:1 Бёрнли
    10.9% (13)
    0:1 Брайтон
    5% (6)
    0:2 Брайтон
    3.4% (4)
    1:0 Бёрнли
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    1:3 Брайтон
    1.7% (2)
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