Тур: 33. Стадион: Терф Мур. Главный судья: Хупер Саймон
0'
28' Желтая карточкаКаллен Джош
1:0
74' ГолБраунхилл Джош
1:1
79' Гол в свои воротаМурич Ариянет
90' Желтая карточкаВельтман Йоел
90' Желтая карточкаО’Махони Марк
90'+8
Ход матча
28'
74'
1:0
77'
79'
1:1
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 8
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 4
-
18 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
247 Количество передач 233
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Эстев
Максим
16
Берге
Сандер
24
Каллен
Джош
17
Фостер
Лайл
23
Фофана
Датро
15
Модер
Якуб
18
Уэлбек
Данни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Эстев МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Берге СандерПолузащитник
-
24 Каллен ДжошПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Фостер ЛайлНападающий
-
23 Фофана ДатроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Амдуни ЗекиНападающий
-
Главный тренер: Беллами Крэйг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Фати АнсуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бёрнли
Брайтон
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
19 матчей
26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед
Первый тайм
36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
21.1%
52.6%
26.3%
4 победы 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
0.78
1.1
Среднее время на гол
115
81
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
0.8
1
Среднее время на гол
112
90
Всего голов
15
20
Голов в среднем за матч
0.79
1.05
Тотал матчей
2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
Среднее время на гол
114
85
Бомбардиры внутри турнира
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фостер Лайл
|4
|0.12
|Браунхилл Джош
|4
|0.12
|Фофана Датро
|4
|0.12
|Амдуни Зеки
|4
|0.12
|Ларсен Якоб-Бруун
|4 (1)
|0.12
|Одоберт Уилсон
|3
|0.09
|О'Ши Дара
|2
|0.06
|Родригес Джей
|2 (1)
|0.06
|Каллен Джош
|1
|0.03
|Тэйлор Чарли
|1
|0.03
|Берге Сандер
|1
|0.03
|Колеошо Лука
|1
|0.03
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0.03
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Бейер Джордан
|0
|0
|Ассиньон Лоренс
|0
|0
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|8 (4)
|0.25
|Адингра Симон
|6
|0.19
|Фергюсон Эван
|6
|0.19
|Гросс Паскаль
|4 (1)
|0.13
|Уэлбек Данни
|4
|0.13
|Митома Каору
|3
|0.09
|Данк Льюис
|3
|0.09
|Марч Соломон
|3
|0.09
|Буонанотте Факундо
|3
|0.09
|Хиншелвуд Джек
|3
|0.09
|Эступиньян Первис
|2
|0.06
|Фати Ансу
|2
|0.06
|Лемпти Тарик
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Энсисо Хулио
|0
|0
|Лаллана Адам
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Дауд Махмуд
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
Карточки
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берге Сандер
|8
|1
|Тэйлор Чарли
|7
|0
|Каллен Джош
|7
|0
|О'Ши Дара
|5
|1
|Бейер Джордан
|6
|0
|Робертс Коннор II
|4
|1
|Браунхилл Джош
|3
|1
|Ассиньон Лоренс
|3
|1
|Эстев Максим
|3
|0
|Компани Венсан
|1
|1
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Делькруа Ханнес
|2
|0
|Экдаль Хьяльмар
|2
|0
|Траффорд Джеймс
|2
|0
|Амдуни Зеки
|2
|0
|Одоберт Уилсон
|2
|0
|Фостер Лайл
|0
|1
|Зарури Анасс
|0
|1
|Ремзи Аарон
|1
|0
|Редмонд Натан
|1
|0
|Витиньо Виктор II
|1
|0
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0
|Фофана Датро
|1
|0
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данк Льюис
|6
|1
|Буонанотте Факундо
|7
|0
|Гилмор Билли
|5
|1
|Балеба Карлос
|6
|0
|Гросс Паскаль
|5
|0
|Де Дзерби Роберто
|4
|0
|Роша Игор II
|4
|0
|Эступиньян Первис
|4
|0
|Митома Каору
|4
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|4
|0
|Милнер Джеймс
|3
|0
|Уэлбек Данни
|3
|0
|Вельтман Йоел
|3
|0
|Лемпти Тарик
|3
|0
|Дауд Махмуд
|1
|1
|Лаллана Адам
|2
|0
|Педро Жоао
|2
|0
|Модер Якуб
|2
|0
|Фати Ансу
|2
|0
|Вербрюгген Барт
|2
|0
|Адингра Симон
|2
|0
|Уэбстер Адам
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Энсисо Хулио
|1
|0
|Фергюсон Эван
|1
|0
|Хиншелвуд Джек
|1
|0
|О’Махони Марк
|1
|0
Результаты матчей
Бёрнли
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Брайтон
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
7
1
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
13
8
Бёрнли
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Брайтон
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
24
6
Упущенные победы
9
26
Бёрнли
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (11)
24% (8)
42% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
33% (11)
33% (11)
Брайтон
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
28% (9)
28% (9)
44% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
31% (10)
38% (12)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
8
4
Волевые победы
25
11
Упущенные победы
22
34
Голы по времени матча
Забито
20
22
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
23 Не забивали 22
4
20%
2
9%
1-15
1
5%
6
27%
16-30
3
15%
2
9%
31-45
2
10%
6
27%
46-60
5
25%
2
9%
61-75
5
25%
4
18%
76-90
Пропущено
34
33
17 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 15
5
15%
6
18%
1-15
7
21%
6
18%
16-30
5
15%
3
9%
31-45
3
9%
2
6%
46-60
7
21%
8
24%
61-75
7
21%
8
24%
76-90
Забито
15
27
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
22 Не забивали 20
2
13%
3
11%
1-15
1
7%
4
15%
16-30
4
27%
4
15%
31-45
3
20%
2
7%
46-60
2
13%
6
22%
61-75
3
20%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
32
20
13 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 13
1
3%
0
0%
1-15
5
16%
4
20%
16-30
7
22%
5
25%
31-45
4
13%
1
5%
46-60
5
16%
5
25%
61-75
10
31%
5
25%
76-90
Забито
35
49
15 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 28
14 Забивали первыми 12
12 Не забивали 10
6
17%
5
10%
1-15
2
6%
10
20%
16-30
7
20%
6
12%
31-45
5
14%
8
16%
46-60
7
20%
8
16%
61-75
8
23%
12
24%
76-90
Пропущено
66
53
30 В 1-м тайме 24
36 Во 2-м тайме 29
19 Пропускали первыми 17
30 Не пропускали 28
6
9%
6
11%
1-15
12
18%
10
19%
16-30
12
18%
8
15%
31-45
7
11%
3
6%
46-60
12
18%
13
25%
61-75
17
26%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Бёрнли
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Эвертон - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:1 Челси - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Брентфорд 2:1
Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Борнмут 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Бёрнли - Эвертон 0:2 Брайтон - Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0
Брайтон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Брайтон - Арсенал 0:3 Брентфорд - Брайтон 0:0 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Брайтон - Рома 1:0
Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Рома - Брайтон 4:0 Фулхэм - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Брайтон - Эвертон 1:1 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Сток Сити - Брайтон 2:4 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0
Результаты матчей
Бёрнли
Брайтон
Точный счет
0:2
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
5
1 раз 6%
1
6 раз 40%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
3:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:2
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 22%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
4:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 36%
1
12 раз 36%
2
8 раз 24%
5
1 раз 3%
1
13 раз 41%
0
7 раз 22%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
2
3 раза 9%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Бёрнли
Брайтон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
132
413
78
116
510
116
312
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
125
511
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2112
Больше Меньше
257
924
1220
132
923
132
527
132
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|22
|7
|3
|76 - 32
|73
|2.
|Заявка
|31
|22
|5
|4
|75 - 24
|71
|3.
|Заявка
|31
|21
|8
|2
|72 - 30
|71
|4.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|66 - 49
|60
|5.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|65 - 49
|60
|6.
|Заявка
|32
|15
|5
|12
|69 - 52
|50
|7.
|1:2 Заявка
|32
|15
|4
|13
|46 - 48
|49
|8.
|Заявка
|32
|13
|9
|10
|52 - 56
|48
|9.
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|55 - 52
|44
|10.
|2:1 Заявка
|32
|12
|8
|12
|48 - 57
|44
|11.
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|52 - 50
|44
|12.
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|46 - 51
|43
|13.
|Заявка
|32
|11
|6
|15
|47 - 51
|39
|14.
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|47 - 58
|32
|15.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|36 - 54
|30
|16.
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|32 - 42
|27
|17.
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|42 - 58
|26
|18.
|Заявка
|33
|6
|7
|20
|47 - 71
|25
|19.
|Заявка
|33
|4
|8
|21
|33 - 68
|20
|20.
|Заявка
|32
|3
|7
|22
|30 - 84
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|43 - 14
|42
|2.
|Заявка
|17
|12
|5
|0
|43 - 14
|41
|3.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|38 - 13
|38
|4.
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|34 - 21
|36
|5.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|43 - 20
|36
|6.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|40 - 22
|35
|7.
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|29 - 16
|28
|8.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|28 - 19
|27
|9.
|1:2 Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 22
|26
|10.
|2:1 Заявка
|17
|7
|5
|5
|24 - 26
|26
|11.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|29 - 25
|25
|12.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|26 - 23
|25
|13.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 23
|24
|14.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|27 - 30
|21
|15.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 18
|16
|16.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|21 - 24
|16
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|25 - 25
|16
|18.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|24 - 27
|15
|19.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|17 - 47
|10
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 37
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|37 - 11
|33
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 18
|32
|3.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|29 - 16
|29
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|26 - 27
|25
|5.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|31 - 28
|24
|6.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|26 - 33
|23
|7.
|1:2 Заявка
|17
|7
|2
|8
|23 - 26
|23
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 27
|19
|9.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 28
|19
|10.
|2:1 Заявка
|15
|5
|3
|7
|24 - 31
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 31
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|26 - 32
|14
|13.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 30
|14
|14.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|16 - 24
|11
|15.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|20 - 28
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|18 - 35
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 31
|10
|18.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|17 - 33
|10
|19.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|23 - 44
|10
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|13 - 37
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|20 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|18 (10)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|18 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|17 (9)
|Ньюкасл
|Исак Александр
|17 (1)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 9
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 10
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 9
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10