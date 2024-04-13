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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Франковски Бартож
Пуща Неполомице
2:1
Конец матча
Лех
0'
1:0
7' Гол
Майчрзак Джордан
2:0
23' Гол
Крачун Артур
24' Желтая карточка
Блажич Миха
55' Желтая карточка
Соуза Афонсу
55' Желтая карточка
Jacub Serafin
2:1
87' Гол
Исхак Микаэль
90'+6
48
Зых
Оливер
67
Ревенко
Иоан-Кэлин
22
Крачун
Артур
3
Якуба
Роман
21
Кой
Михал
14
Jacub
Serafin
16
Вальски
Михал
23
Майчрзак
Джордан
70
Хайда
Войцех
10
Hubert
Tomalski
25
Запольник
Камиль
41
Мрожек
Бартош
2
Перейра
Жоэл
III
18
Саламон
Бартош
23
Блажич
Миха
3
Дуглас
Барри
50
Ба-Луа
Адриэль
22
Муравски
Радослав
6
Карлстрём
Йеспер
11
Вельде
Кристоффер
7
Соуза
Афонсу
9
Исхак
Микаэль
Пуща Неполомице
4-2-3-1
Лех
4-4-1-1

История личных встреч

Пуща Неполомице
Лех

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

Э
4:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Бомбардиры внутри турнира

Пуща Неполомице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крачун Артур 7 (5) 0.25
Lukasz Solowiej 6 (2) 0.21
Семашко Артур 5 0.18
Запольник Камиль 4 (1) 0.14
Холевяк Матеуш 3 0.11
Якуба Роман 3 0.11
Piotr Mrozinski 1 0.04
Кой Михал 1 0.04
Кидрич Рок 1 0.04
Вальски Михал 1 0.04
Bartlomiej Poczobut 1 0.04
Майчрзак Джордан 1 0.04
Jacub Serafin 0 0
Konrad Stepien 0 0
Хайда Войцех 0 0
Maciej Firlej 0 0
Marcel Pieczek 0 0
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вельде Кристоффер 9 (1) 0.32
Исхак Микаэль 7 0.25
Мархвиньски Филип 6 0.21
Ба-Луа Адриэль 4 0.14
Шимчак Филип 3 (1) 0.11
Карлстрём Йеспер 2 0.07
Перейра Жоэл III 1 0.04
Квеквескири Ника 1 0.04
Муравски Радослав 1 0.04
Червински Алан 1 0.04
Блажич Миха 1 0.04
Милич Антонио 1 0.04
Дагерстол Филип 1 0.04
Гургул Михал 1 0.04
Хотич Дино 0 0
Собех Артур 0 0
Саламон Бартош 0 0
Андерссон Элиас 0 0
Соуза Афонсу 0 0

Карточки

Пуща Неполомице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крачун Артур 9 1
Jacub Serafin 8 0
Якуба Роман 7 0
Konrad Stepien 5 1
Запольник Камиль 5 0
Хайда Войцех 5 0
Piotr Mrozinski 4 0
Бартош Якуб 4 0
Bartlomiej Poczobut 3 0
Семашко Артур 3 0
Hubert Tomalski 3 0
Зых Оливер 3 0
Майчрзак Джордан 3 0
Мешанович Мурис 2 0
Холевяк Матеуш 2 0
Ревенко Иоан-Кэлин 0 1
Вальски Михал 1 0
Кой Михал 1 0
Lukasz Solowiej 1 0
Кидрич Рок 1 0
Kacper Cichon 1 0
Igor Pieprzyca 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муравски Радослав 7 1
Карлстрём Йеспер 6 1
Вельде Кристоффер 5 0
Исхак Микаэль 4 0
Андерссон Элиас 4 0
Мархвиньски Филип 4 0
Саламон Бартош 3 0
Шимчак Филип 3 0
Дуглас Барри 2 0
Блажич Миха 2 0
Хотич Дино 2 0
Червински Алан 2 0
Милич Антонио 2 0
Голизаде Али 2 0
Соуза Афонсу 2 0
Собех Артур 1 0
Беднарек Филип 1 0
Дагерстол Филип 1 0
Перейра Жоэл III 1 0
Ба-Луа Адриэль 1 0
Мрожек Бартош 1 0
Гургул Михал 1 0

Результаты матчей

Пуща Неполомице
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Лех
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

13
6
Пуща Неполомице
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Лех
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

25
4

Упущенные победы

4
26
Пуща Неполомице
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
30% (8)
22% (6)
Лех
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (6)
30% (8)
48% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
22% (6)
52% (14)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

27
6

Упущенные победы

17
32

Голы по времени матча

Забито

19
13
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
2
11%
0
0%
1-15
4
21%
4
31%
16-30
3
16%
1
8%
31-45
2
11%
4
31%
46-60
6
32%
1
8%
61-75
2
11%
3
23%
76-90

Пропущено

17
17
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
1
6%
1
6%
1-15
2
12%
2
12%
16-30
4
24%
6
35%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
6
35%
6
35%
76-90

Забито

14
27
7 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 15
3
21%
4
15%
1-15
3
21%
2
7%
16-30
1
7%
7
26%
31-45
1
7%
4
15%
46-60
2
14%
3
11%
61-75
4
29%
7
26%
76-90

Пропущено

27
12
11 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
2
7%
2
17%
1-15
3
11%
2
17%
16-30
6
22%
1
8%
31-45
5
19%
1
8%
46-60
1
4%
2
17%
61-75
10
37%
4
33%
76-90

Забито

33
40
16 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 13
6 Не забивали 6
5
15%
4
10%
1-15
7
21%
6
15%
16-30
4
12%
8
20%
31-45
3
9%
8
20%
46-60
8
24%
4
10%
61-75
6
18%
10
25%
76-90

Пропущено

44
29
18 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 16
3
7%
3
10%
1-15
5
11%
4
14%
16-30
10
23%
7
24%
31-45
6
14%
2
7%
46-60
4
9%
3
10%
61-75
16
36%
10
34%
76-90

Результаты последних матчей

Пуща Неполомице
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Рух Хожув - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Радомяк Радом 1:1 Р. Жешув - Пуща Неполомице 1:1 Шленск Вроцлав - Пуща Неполомице 0:0
Пяст - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Ракув 1:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2 Легия - Пуща Неполомице 1:1 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Заглембе Сосновец - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Гурник Ленчна 2:1 Пуща Неполомице - Гарбарния Краков 3:2 Пуща Неполомице - Одра Ополе 3:0 Скерневице - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Чарни Поланец 2:2 Пуща Неполомице - Брук-Бет Термалица 2:1 Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1
Лех
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лех - Погонь Щецин 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Лех - Хробры Глогув 1:0 Лех - Варта Познань 2:0
Гурник Забже - Лех 0:0 Ракув - Лех 4:0 Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Шленск Вроцлав 0:0 Ягеллония Белосток - Лех 1:2 Лех - Заглембе Любин 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3 Лех - Марибор 3:0 ЛАСК - Лех 3:0 Радомяк Радом - Лех 2:2 Лех - Пяст 0:1 Арка Гдыня - Лех 0:1 Корона Кельце - Лех 0:1 Лех - Видзев Лодзь 1:3 Легия - Лех 0:0

Результаты матчей

Пуща Неполомице
Лех

Точный счет

1:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:0
4 раза 29%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%

Точный счет

1:1
6 раз 22%
1:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 44%
2
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
2 раза 7%
2
9 раз 33%
0
7 раз 26%
1
7 раз 26%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Пуща Неполомице
Лех

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
12
2
5
8
1.5
9
5
1
12
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
8
5
4
10
1.5
4
9
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
6
0.5
Больше Меньше
20
7
9
18
1.5
13
14
2
25
2.5
4
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 27 15 7 5 63 - 35 52
2.
Шленск Вроцлав
 27 14 8 5 38 - 24 50
3.
Лех
 28 13 9 6 40 - 32 48
4.
Погонь Щецин
 28 14 5 9 54 - 32 47
5.
Ракув
 27 12 9 6 49 - 30 45
6.
Легия
 27 12 9 6 42 - 32 45
7.
Гурник Забже
 27 12 6 9 36 - 32 42
8.
Видзев Лодзь
 28 11 6 11 36 - 36 39
9.
Сталь Мелец
 28 10 8 10 33 - 34 38
10.
Радомяк Радом
 27 9 8 10 32 - 40 35
11.
Заглембе Любин
 27 9 8 10 30 - 39 35
12.
Варта Познань
 28 7 10 11 26 - 33 31
13.
Краковия
 27 5 14 8 35 - 38 29
14.
Пяст
 27 5 14 8 26 - 32 29
15.
Пуща Неполомице
 28 6 11 11 34 - 46 29
16.
Корона Кельце
 28 5 12 11 30 - 38 27
17.
Рух Хожув
 28 2 14 12 29 - 47 20
18.
ЛКС Лодзь
 27 4 6 17 23 - 56 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 13 10 2 1 37 - 11 32
2.
Ракув
 13 9 4 0 29 - 6 31
3.
Лех
 14 9 3 2 27 - 12 30
4.
Видзев Лодзь
 14 9 0 5 19 - 16 27
5.
Легия
 14 7 5 2 24 - 13 26
6.
Сталь Мелец
 14 7 5 2 21 - 12 26
7.
Шленск Вроцлав
 14 7 4 3 19 - 11 25
8.
Гурник Забже
 13 7 3 3 15 - 11 24
9.
Погонь Щецин
 14 7 2 5 33 - 23 23
10.
Пуща Неполомице
 14 5 7 2 20 - 19 22
11.
Заглембе Любин
 14 5 5 4 14 - 15 20
12.
Корона Кельце
 14 4 7 3 21 - 19 19
13.
Пяст
 13 4 6 3 16 - 14 18
14.
Радомяк Радом
 14 4 5 5 16 - 19 17
15.
Краковия
 14 3 7 4 25 - 24 16
16.
ЛКС Лодзь
 13 3 5 5 14 - 24 14
17.
Варта Познань
 14 3 5 6 10 - 14 14
18.
Рух Хожув
 14 2 7 5 15 - 18 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 13 7 4 2 19 - 13 25
2.
Погонь Щецин
 14 7 3 4 21 - 9 24
3.
Ягеллония Белосток
 14 5 5 4 26 - 24 20
4.
Легия
 13 5 4 4 18 - 19 19
5.
Радомяк Радом
 13 5 3 5 16 - 21 18
6.
Гурник Забже
 14 5 3 6 21 - 21 18
7.
Лех
 14 4 6 4 13 - 20 18
8.
Варта Познань
 14 4 5 5 16 - 19 17
9.
Заглембе Любин
 13 4 3 6 16 - 24 15
10.
Ракув
 14 3 5 6 20 - 24 14
11.
Краковия
 13 2 7 4 10 - 14 13
12.
Сталь Мелец
 14 3 3 8 12 - 22 12
13.
Видзев Лодзь
 14 2 6 6 17 - 20 12
14.
Пяст
 14 1 8 5 10 - 18 11
15.
Корона Кельце
 14 1 5 8 9 - 19 8
16.
Пуща Неполомице
 14 1 4 9 14 - 27 7
17.
Рух Хожув
 14 0 7 7 14 - 29 7
18.
ЛКС Лодзь
 14 1 1 12 9 - 32 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 16 (4)
Сталь Мелец Шкурин Илья 12 (5)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 12 (1)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (10)
Лех Вельде Кристоффер 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 9
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 9
Пяст Дзичек Патрик 10
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Блажич Миха уходит с поля. Милич Антонио выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 24'
      Блажич Миха получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Jakub Serafin сделал результативную передачу.
    • 23'
      Г О О О О Л - Крачун Артур бьет в цель!
    • 7'
      Г О О О О Л - Майчрзак Джордан бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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