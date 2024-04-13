Тур: 28. Стадион: Stadion Puszczy. Главный судья: Франковски Бартож
2:1
Конец матча
0'
1:0
7' ГолМайчрзак Джордан
2:0
23' ГолКрачун Артур
24' Желтая карточкаБлажич Миха
55' Желтая карточкаСоуза Афонсу
55' Желтая карточкаJacub Serafin
2:1
87' ГолИсхак Микаэль
90'+6
Ход матча
7'
1:0
23'
2:0
24'
55'
55'
87'
48
Зых
Оливер
22
Крачун
Артур
21
Кой
Михал
70
Хайда
Войцех
- Основной состав
-
48 Зых ОливерВратарь
- Защитник
-
22 Крачун АртурЗащитник
- Защитник
-
21 Кой МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Хайда ВойцехПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бартош ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
19 Jakub Stec
-
-
-
Главный тренер: Tomasz Tulacz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Блажич МихаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Гургул МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипНападающий
-
-
Главный тренер: Mariusz Rumak
История личных встреч
Пуща Неполомице
Лех
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Бомбардиры внутри турнира
Пуща Неполомице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крачун Артур
|7 (5)
|0.25
|Lukasz Solowiej
|6 (2)
|0.21
|Семашко Артур
|5
|0.18
|Запольник Камиль
|4 (1)
|0.14
|Холевяк Матеуш
|3
|0.11
|Якуба Роман
|3
|0.11
|Piotr Mrozinski
|1
|0.04
|Кой Михал
|1
|0.04
|Кидрич Рок
|1
|0.04
|Вальски Михал
|1
|0.04
|Bartlomiej Poczobut
|1
|0.04
|Майчрзак Джордан
|1
|0.04
|Jacub Serafin
|0
|0
|Konrad Stepien
|0
|0
|Хайда Войцех
|0
|0
|Maciej Firlej
|0
|0
|Marcel Pieczek
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вельде Кристоффер
|9 (1)
|0.32
|Исхак Микаэль
|7
|0.25
|Мархвиньски Филип
|6
|0.21
|Ба-Луа Адриэль
|4
|0.14
|Шимчак Филип
|3 (1)
|0.11
|Карлстрём Йеспер
|2
|0.07
|Перейра Жоэл III
|1
|0.04
|Квеквескири Ника
|1
|0.04
|Муравски Радослав
|1
|0.04
|Червински Алан
|1
|0.04
|Блажич Миха
|1
|0.04
|Милич Антонио
|1
|0.04
|Дагерстол Филип
|1
|0.04
|Гургул Михал
|1
|0.04
|Хотич Дино
|0
|0
|Собех Артур
|0
|0
|Саламон Бартош
|0
|0
|Андерссон Элиас
|0
|0
|Соуза Афонсу
|0
|0
Карточки
Пуща Неполомице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крачун Артур
|9
|1
|Jacub Serafin
|8
|0
|Якуба Роман
|7
|0
|Konrad Stepien
|5
|1
|Запольник Камиль
|5
|0
|Хайда Войцех
|5
|0
|Piotr Mrozinski
|4
|0
|Бартош Якуб
|4
|0
|Bartlomiej Poczobut
|3
|0
|Семашко Артур
|3
|0
|Hubert Tomalski
|3
|0
|Зых Оливер
|3
|0
|Майчрзак Джордан
|3
|0
|Мешанович Мурис
|2
|0
|Холевяк Матеуш
|2
|0
|Ревенко Иоан-Кэлин
|0
|1
|Вальски Михал
|1
|0
|Кой Михал
|1
|0
|Lukasz Solowiej
|1
|0
|Кидрич Рок
|1
|0
|Kacper Cichon
|1
|0
|Igor Pieprzyca
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравски Радослав
|7
|1
|Карлстрём Йеспер
|6
|1
|Вельде Кристоффер
|5
|0
|Исхак Микаэль
|4
|0
|Андерссон Элиас
|4
|0
|Мархвиньски Филип
|4
|0
|Саламон Бартош
|3
|0
|Шимчак Филип
|3
|0
|Дуглас Барри
|2
|0
|Блажич Миха
|2
|0
|Хотич Дино
|2
|0
|Червински Алан
|2
|0
|Милич Антонио
|2
|0
|Голизаде Али
|2
|0
|Соуза Афонсу
|2
|0
|Собех Артур
|1
|0
|Беднарек Филип
|1
|0
|Дагерстол Филип
|1
|0
|Перейра Жоэл III
|1
|0
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0
|Мрожек Бартош
|1
|0
|Гургул Михал
|1
|0
Результаты матчей
Пуща Неполомице
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Лех
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
13
6
Пуща Неполомице
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Лех
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
25
4
Упущенные победы
4
26
Пуща Неполомице
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
30% (8)
22% (6)
Лех
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (6)
30% (8)
48% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
22% (6)
52% (14)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
27
6
Упущенные победы
17
32
Голы по времени матча
Забито
19
13
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
2
11%
0
0%
1-15
4
21%
4
31%
16-30
3
16%
1
8%
31-45
2
11%
4
31%
46-60
6
32%
1
8%
61-75
2
11%
3
23%
76-90
Пропущено
17
17
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
1
6%
1
6%
1-15
2
12%
2
12%
16-30
4
24%
6
35%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
6
35%
6
35%
76-90
Забито
14
27
7 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 15
3
21%
4
15%
1-15
3
21%
2
7%
16-30
1
7%
7
26%
31-45
1
7%
4
15%
46-60
2
14%
3
11%
61-75
4
29%
7
26%
76-90
Пропущено
27
12
11 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
2
7%
2
17%
1-15
3
11%
2
17%
16-30
6
22%
1
8%
31-45
5
19%
1
8%
46-60
1
4%
2
17%
61-75
10
37%
4
33%
76-90
Забито
33
40
16 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 13
6 Не забивали 6
5
15%
4
10%
1-15
7
21%
6
15%
16-30
4
12%
8
20%
31-45
3
9%
8
20%
46-60
8
24%
4
10%
61-75
6
18%
10
25%
76-90
Пропущено
44
29
18 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 16
3
7%
3
10%
1-15
5
11%
4
14%
16-30
10
23%
7
24%
31-45
6
14%
2
7%
46-60
4
9%
3
10%
61-75
16
36%
10
34%
76-90
Результаты последних матчей
Пуща Неполомице
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Рух Хожув - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Радомяк Радом 1:1 Р. Жешув - Пуща Неполомице 1:1 Шленск Вроцлав - Пуща Неполомице 0:0
Пяст - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Ракув 1:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2 Легия - Пуща Неполомице 1:1 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Заглембе Сосновец - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Гурник Ленчна 2:1 Пуща Неполомице - Гарбарния Краков 3:2 Пуща Неполомице - Одра Ополе 3:0 Скерневице - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Чарни Поланец 2:2 Пуща Неполомице - Брук-Бет Термалица 2:1 Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1
Лех
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лех - Погонь Щецин 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Лех - Хробры Глогув 1:0 Лех - Варта Познань 2:0
Гурник Забже - Лех 0:0 Ракув - Лех 4:0 Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Шленск Вроцлав 0:0 Ягеллония Белосток - Лех 1:2 Лех - Заглембе Любин 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3 Лех - Марибор 3:0 ЛАСК - Лех 3:0 Радомяк Радом - Лех 2:2 Лех - Пяст 0:1 Арка Гдыня - Лех 0:1 Корона Кельце - Лех 0:1 Лех - Видзев Лодзь 1:3 Легия - Лех 0:0
Результаты матчей
Пуща Неполомице
Лех
Точный счет
1:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:0
4 раза 29%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
Точный счет
1:1
6 раз 22%
1:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 44%
2
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
2 раза 7%
2
9 раз 33%
0
7 раз 26%
1
7 раз 26%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Пуща Неполомице
Лех
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
122
58
95
112
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
85
410
49
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
207
918
1314
225
423
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|16 (4)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (10)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 9
|Пяст
|Дзичек Патрик
|10