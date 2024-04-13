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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Ласык Петр
Ракув
0:1
Второй тайм: 51'
Легия
0'
0:1
17' Гол
Пекхарт Томаш
33' Желтая карточка
Драчал Давид
45' Желтая карточка
Капустка Бартош
47' Желтая карточка
Тудор Фран

Ход матча

17'
0:1
Пекхарт Томаш
(Панков Радован)
27'
Родин Матай
Арсенич Зоран
 
33'
Драчал Давид
 
45'
 
Капустка Бартош
46'
Новак Бартош
Драчал Давид
 
47'
Тудор Фран
 
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Ракув
Ничья
Легия
6.20
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Все Коэффициенты
31
Шахинович
Мухамед
25
Раковитан
Богдан
24
Арсенич
Зоран
4
Сварнас
Стратос
7
Тудор
Фран
20
Салес
Жеан
Карлос
66
Папаниколау
Яннис
30
Кочергин
Владислав
11
Замора
Джон
21
Драчал
Давид
19
Црнац
Анте
30
Хладун
Доминик
12
Панков
Радован
8
Августиняк
Рафал
3
Капюади
Стив
22
Элитим
Хуэрхен
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
67
Капустка
Бартош
33
Кун
Патрик
7
Пекхарт
Томаш
28
Гуаль
Марк
Ракув
3-4-2-1
Легия
3-1-4-2

История личных встреч

Ракув
Легия

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

14 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

Э
1:2
С
0:0
К
0:0
Э
3:1
Э
4:0
К
1:0
Э
1:1
Э
2:3
С
1:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:2
Э
3:1
К
2:1

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.57
1.14

Среднее время на гол

57
78

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.71
0.86

Среднее время на гол

52
105

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

1.64
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новак Бартош 7 (2) 0.25
Црнац Анте 5 0.18
Зволински Лукаш 5 (3) 0.18
Кочергин Владислав 4 0.14
Папаниколау Яннис 4 0.14
Замора Джон 3 0.11
Драчал Давид 3 0.11
Киттель Сонни 3 0.11
Раковитан Богдан 3 0.11
Берггрен Густав 2 0.07
Салес Жеан Карлос 2 0.07
Цебуля Марчин 1 0.04
Плавшич Срджан 1 0.04
Сореску Деян 1 0.04
Сварнас Стратос 1 0.04
Тудор Фран 0 0
Лидерман Бен 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жозуэ Филипе 8 (4) 0.29
Пекхарт Томаш 8 0.29
Гуаль Марк 6 0.21
Вшолек Павел 4 0.14
Крамер Блаж 4 (1) 0.14
Мучи Эрнест 4 0.14
Панков Радован 1 0.04
Элитим Хуэрхен 1 0.04
Кун Патрик 1 0.04
Капустка Бартош 1 0.04
Росолек Мацей 1 0.04
Баку Макана 1 0.04
Августиняк Рафал 1 0.04
Капюади Стив 1 0.04
Стржалек Игорь 1 0.04
Рибейру Юри 0 0
Слиш Бартош 0 0
Тобиаш Кацпер 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тудор Фран 5 1
Берггрен Густав 6 0
Ковачевич Аднан 4 0
Папаниколау Яннис 4 0
Лидерман Бен 4 0
Арсенич Зоран 2 1
Цебуля Марчин 3 0
Плавшич Срджан 3 0
Кочергин Владислав 3 0
Зволински Лукаш 2 0
Сварнас Стратос 2 0
Раковитан Богдан 2 0
Драчал Давид 2 0
Салес Жеан Карлос 1 0
Новак Бартош 1 0
Рундич Милан 1 0
Оума Эрик 1 0
Сореску Деян 1 0
Замора Джон 1 0
Ковачевич Владан 1 0
Барат Петер 1 0
Црнац Анте 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жозуэ Филипе 10 1
Енджейчик Артур 6 2
Панков Радован 6 0
Элитим Хуэрхен 6 0
Капюади Стив 6 0
Рибейру Юри 5 0
Челхака Юрген 5 0
Вшолек Павел 3 1
Пекхарт Томаш 4 0
Слиш Бартош 4 0
Крамер Блаж 4 0
Бурч Марко 2 1
Августиняк Рафал 3 0
Кун Патрик 1 0
Капустка Бартош 1 0
Гуаль Марк 1 0
Росолек Мацей 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Kosta Runjaic 1 0

Результаты матчей

Ракув
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
Легия
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

5
6
Ракув
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Легия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

11
22
Ракув
83.3%
16.7%
15 побед 3 поражения
Первый тайм
48% (13)
26% (7)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (15)
30% (8)
15% (4)
Легия
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
22% (6)
44% (12)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

16
28

Голы по времени матча

Забито

27
18
12 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
5
19%
3
17%
1-15
3
11%
2
11%
16-30
4
15%
3
17%
31-45
3
11%
3
17%
46-60
6
22%
5
28%
61-75
6
22%
2
11%
76-90

Пропущено

8
19
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
2
25%
1
5%
1-15
1
13%
4
21%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
2
25%
3
16%
46-60
1
13%
5
26%
61-75
2
25%
3
16%
76-90

Забито

20
25
11 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
15 Не забивали 14
3
15%
2
8%
1-15
6
30%
5
20%
16-30
2
10%
4
16%
31-45
2
10%
4
16%
46-60
1
5%
5
20%
61-75
6
30%
5
20%
76-90

Пропущено

24
12
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
5
21%
2
17%
1-15
4
17%
1
8%
16-30
3
13%
5
42%
31-45
1
4%
2
17%
46-60
8
33%
0
0%
61-75
3
13%
2
17%
76-90

Забито

47
43
23 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 14
3 Не забивали 5
8
17%
5
12%
1-15
9
19%
7
16%
16-30
6
13%
7
16%
31-45
5
11%
7
16%
46-60
7
15%
10
23%
61-75
12
26%
7
16%
76-90

Пропущено

32
31
15 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 19
7
22%
3
10%
1-15
5
16%
5
16%
16-30
3
9%
8
26%
31-45
3
9%
5
16%
46-60
9
28%
5
16%
61-75
5
16%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Радомяк Радом - Ракув 2:1 Ракув - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Ракув 1:1 Корона Кельце - Ракув 0:2
Пуща Неполомице - Ракув 1:1 Ракув - Лех 4:0 Пяст - Ракув 3:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Ракув - Пяст 3:1 Варта Познань - Ракув 2:1 Ракув - Днепр-1 4:1 Ракув - Лудогорец 1:3 Ракув - Мура 0:1 Ракув - Корона Кельце 1:0 Ракув - Аталанта 0:4 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ракув - Краковия 1:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Штурм Грац - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 1:1
Легия
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Легия - Ягеллония Белосток 1:1 Гурник Забже - Легия 1:3 Легия - Пяст 3:1 Видзев Лодзь - Легия 1:0
Легия - Погонь Щецин 1:1 Корона Кельце - Легия 3:3 Легия - Мольде 0:3 Легия - Пуща Неполомице 1:1 Мольде - Легия 3:2 Рух Хожув - Легия 0:1 Легия - Сталь Жешув 3:1 Легия - Динамо Киев 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Легия - СК Рапид 1:1 Легия - Ордабасы 1:0 Легия - Олимпия Эльблонг 6:0 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0 Легия - АЗ Алкмаар 2:0 ЛКС Лодзь - Легия 1:1

Результаты матчей

Ракув
Легия

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 43%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
2:1
4 раза 29%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
9 раз 64%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
3
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
7 раз 26%
2:1
4 раза 15%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
14 раз 52%
2
6 раз 22%
3
3 раза 11%
5
2 раза 7%
0
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
11 раз 41%
3
7 раз 26%
0
5 раз 19%
2
3 раза 11%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ракув
Легия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
1.5
Больше Меньше
7
7
5
8
2.5
4
10
2
11
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
9
4
4
10
1.5
4
9
1
13
2.5
4
9
1
13
3.5
1
12
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
1
0.5
Больше Меньше
22
5
12
15
1.5
11
16
6
21
2.5
8
19
3
24
3.5
1
26
2
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 27 15 7 5 63 - 35 52
2.
Шленск Вроцлав
 27 14 8 5 38 - 24 50
3.
Легия
 1:0 28 13 9 6 43 - 32 48
4.
Лех
 28 13 9 6 40 - 32 48
5.
Погонь Щецин
 28 14 5 9 54 - 32 47
6.
Ракув
 0:1 28 12 9 7 49 - 31 45
7.
Гурник Забже
 27 12 6 9 36 - 32 42
8.
Видзев Лодзь
 28 11 6 11 36 - 36 39
9.
Сталь Мелец
 28 10 8 10 33 - 34 38
10.
Радомяк Радом
 27 9 8 10 32 - 40 35
11.
Заглембе Любин
 27 9 8 10 30 - 39 35
12.
Варта Познань
 28 7 10 11 26 - 33 31
13.
Краковия
 27 5 14 8 35 - 38 29
14.
Пяст
 27 5 14 8 26 - 32 29
15.
Пуща Неполомице
 28 6 11 11 34 - 46 29
16.
Корона Кельце
 28 5 12 11 30 - 38 27
17.
Рух Хожув
 28 2 14 12 29 - 47 20
18.
ЛКС Лодзь
 27 4 6 17 23 - 56 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 13 10 2 1 37 - 11 32
2.
Ракув
 0:1 14 9 4 1 29 - 7 31
3.
Лех
 14 9 3 2 27 - 12 30
4.
Видзев Лодзь
 14 9 0 5 19 - 16 27
5.
Легия
 1:0 14 7 5 2 24 - 13 26
6.
Сталь Мелец
 14 7 5 2 21 - 12 26
7.
Шленск Вроцлав
 14 7 4 3 19 - 11 25
8.
Гурник Забже
 13 7 3 3 15 - 11 24
9.
Погонь Щецин
 14 7 2 5 33 - 23 23
10.
Пуща Неполомице
 14 5 7 2 20 - 19 22
11.
Заглембе Любин
 14 5 5 4 14 - 15 20
12.
Корона Кельце
 14 4 7 3 21 - 19 19
13.
Пяст
 13 4 6 3 16 - 14 18
14.
Радомяк Радом
 14 4 5 5 16 - 19 17
15.
Краковия
 14 3 7 4 25 - 24 16
16.
ЛКС Лодзь
 13 3 5 5 14 - 24 14
17.
Варта Познань
 14 3 5 6 10 - 14 14
18.
Рух Хожув
 14 2 7 5 15 - 18 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 13 7 4 2 19 - 13 25
2.
Погонь Щецин
 14 7 3 4 21 - 9 24
3.
Легия
 1:0 14 6 4 4 19 - 19 22
4.
Ягеллония Белосток
 14 5 5 4 26 - 24 20
5.
Радомяк Радом
 13 5 3 5 16 - 21 18
6.
Гурник Забже
 14 5 3 6 21 - 21 18
7.
Лех
 14 4 6 4 13 - 20 18
8.
Варта Познань
 14 4 5 5 16 - 19 17
9.
Заглембе Любин
 13 4 3 6 16 - 24 15
10.
Ракув
 0:1 14 3 5 6 20 - 24 14
11.
Краковия
 13 2 7 4 10 - 14 13
12.
Сталь Мелец
 14 3 3 8 12 - 22 12
13.
Видзев Лодзь
 14 2 6 6 17 - 20 12
14.
Пяст
 14 1 8 5 10 - 18 11
15.
Корона Кельце
 14 1 5 8 9 - 19 8
16.
Пуща Неполомице
 14 1 4 9 14 - 27 7
17.
Рух Хожув
 14 0 7 7 14 - 29 7
18.
ЛКС Лодзь
 14 1 1 12 9 - 32 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 16 (4)
Сталь Мелец Шкурин Илья 12 (5)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 12 (1)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (10)
Лех Вельде Кристоффер 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 9
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 9
Пяст Дзичек Патрик 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 47'
    Тудор Фран получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Драчал Давид уходит с поля. Новак Бартош выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Капустка Бартош получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Драчал Давид получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Г О О О О Л - Замора Джон бьет в цель!
Лучшие коэффициенты
Ракув
Ничья
Легия
6.20
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3.50
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3.65
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