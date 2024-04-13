Тур: 28. Стадион: Ракув. Главный судья: Ласык Петр
0'
0:1
17' ГолПекхарт Томаш
33' Желтая карточкаДрачал Давид
45' Желтая карточкаКапустка Бартош
47' Желтая карточкаТудор Фран
Ход матча
17'
0:1
33'
45'
47'
11
Замора
Джон
21
Драчал
Давид
19
Црнац
Анте
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
33
Кун
Патрик
28
Гуаль
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Замора ДжонПолузащитник
-
21 Драчал ДавидПолузащитник
-
19 Црнац АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
-
23 Барат ПетерПолузащитник
-
17 Мишор ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Оума ЭрикПолузащитник
-
27 Новак БартошНападающий
-
Главный тренер: Шварга Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Кун ПатрикПолузащитник
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Морисита РёяЗащитник
-
17 Диаш ЖильЗащитник
-
11 Зюба ЧендримПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Рейчик ФилипПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Goncalo Feio
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ракув
Легия
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
14 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.57
1.14
Среднее время на гол
57
78
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.71
0.86
Среднее время на гол
52
105
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
1.64
1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новак Бартош
|7 (2)
|0.25
|Црнац Анте
|5
|0.18
|Зволински Лукаш
|5 (3)
|0.18
|Кочергин Владислав
|4
|0.14
|Папаниколау Яннис
|4
|0.14
|Замора Джон
|3
|0.11
|Драчал Давид
|3
|0.11
|Киттель Сонни
|3
|0.11
|Раковитан Богдан
|3
|0.11
|Берггрен Густав
|2
|0.07
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.07
|Цебуля Марчин
|1
|0.04
|Плавшич Срджан
|1
|0.04
|Сореску Деян
|1
|0.04
|Сварнас Стратос
|1
|0.04
|Тудор Фран
|0
|0
|Лидерман Бен
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жозуэ Филипе
|8 (4)
|0.29
|Пекхарт Томаш
|8
|0.29
|Гуаль Марк
|6
|0.21
|Вшолек Павел
|4
|0.14
|Крамер Блаж
|4 (1)
|0.14
|Мучи Эрнест
|4
|0.14
|Панков Радован
|1
|0.04
|Элитим Хуэрхен
|1
|0.04
|Кун Патрик
|1
|0.04
|Капустка Бартош
|1
|0.04
|Росолек Мацей
|1
|0.04
|Баку Макана
|1
|0.04
|Августиняк Рафал
|1
|0.04
|Капюади Стив
|1
|0.04
|Стржалек Игорь
|1
|0.04
|Рибейру Юри
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
|Тобиаш Кацпер
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тудор Фран
|5
|1
|Берггрен Густав
|6
|0
|Ковачевич Аднан
|4
|0
|Папаниколау Яннис
|4
|0
|Лидерман Бен
|4
|0
|Арсенич Зоран
|2
|1
|Цебуля Марчин
|3
|0
|Плавшич Срджан
|3
|0
|Кочергин Владислав
|3
|0
|Зволински Лукаш
|2
|0
|Сварнас Стратос
|2
|0
|Раковитан Богдан
|2
|0
|Драчал Давид
|2
|0
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Оума Эрик
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Ковачевич Владан
|1
|0
|Барат Петер
|1
|0
|Црнац Анте
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жозуэ Филипе
|10
|1
|Енджейчик Артур
|6
|2
|Панков Радован
|6
|0
|Элитим Хуэрхен
|6
|0
|Капюади Стив
|6
|0
|Рибейру Юри
|5
|0
|Челхака Юрген
|5
|0
|Вшолек Павел
|3
|1
|Пекхарт Томаш
|4
|0
|Слиш Бартош
|4
|0
|Крамер Блаж
|4
|0
|Бурч Марко
|2
|1
|Августиняк Рафал
|3
|0
|Кун Патрик
|1
|0
|Капустка Бартош
|1
|0
|Гуаль Марк
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Kosta Runjaic
|1
|0
Результаты матчей
Ракув
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
Легия
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
5
6
Ракув
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Легия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
11
22
Ракув
83.3%
16.7%
15 побед 3 поражения
Первый тайм
48% (13)
26% (7)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (15)
30% (8)
15% (4)
Легия
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
22% (6)
44% (12)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
16
28
Голы по времени матча
Забито
27
18
12 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
5
19%
3
17%
1-15
3
11%
2
11%
16-30
4
15%
3
17%
31-45
3
11%
3
17%
46-60
6
22%
5
28%
61-75
6
22%
2
11%
76-90
Пропущено
8
19
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
2
25%
1
5%
1-15
1
13%
4
21%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
2
25%
3
16%
46-60
1
13%
5
26%
61-75
2
25%
3
16%
76-90
Забито
20
25
11 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
15 Не забивали 14
3
15%
2
8%
1-15
6
30%
5
20%
16-30
2
10%
4
16%
31-45
2
10%
4
16%
46-60
1
5%
5
20%
61-75
6
30%
5
20%
76-90
Пропущено
24
12
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
5
21%
2
17%
1-15
4
17%
1
8%
16-30
3
13%
5
42%
31-45
1
4%
2
17%
46-60
8
33%
0
0%
61-75
3
13%
2
17%
76-90
Забито
47
43
23 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 14
3 Не забивали 5
8
17%
5
12%
1-15
9
19%
7
16%
16-30
6
13%
7
16%
31-45
5
11%
7
16%
46-60
7
15%
10
23%
61-75
12
26%
7
16%
76-90
Пропущено
32
31
15 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 19
7
22%
3
10%
1-15
5
16%
5
16%
16-30
3
9%
8
26%
31-45
3
9%
5
16%
46-60
9
28%
5
16%
61-75
5
16%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Радомяк Радом - Ракув 2:1 Ракув - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Ракув 1:1 Корона Кельце - Ракув 0:2
Пуща Неполомице - Ракув 1:1 Ракув - Лех 4:0 Пяст - Ракув 3:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Ракув - Пяст 3:1 Варта Познань - Ракув 2:1 Ракув - Днепр-1 4:1 Ракув - Лудогорец 1:3 Ракув - Мура 0:1 Ракув - Корона Кельце 1:0 Ракув - Аталанта 0:4 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ракув - Краковия 1:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Штурм Грац - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 1:1
Легия
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Легия - Ягеллония Белосток 1:1 Гурник Забже - Легия 1:3 Легия - Пяст 3:1 Видзев Лодзь - Легия 1:0
Легия - Погонь Щецин 1:1 Корона Кельце - Легия 3:3 Легия - Мольде 0:3 Легия - Пуща Неполомице 1:1 Мольде - Легия 3:2 Рух Хожув - Легия 0:1 Легия - Сталь Жешув 3:1 Легия - Динамо Киев 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Легия - СК Рапид 1:1 Легия - Ордабасы 1:0 Легия - Олимпия Эльблонг 6:0 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0 Легия - АЗ Алкмаар 2:0 ЛКС Лодзь - Легия 1:1
Результаты матчей
Ракув
Легия
Точный счет
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 43%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
2:1
4 раза 29%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
9 раз 64%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
3
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
7 раз 26%
2:1
4 раза 15%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
14 раз 52%
2
6 раз 22%
3
3 раза 11%
5
2 раза 7%
0
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
11 раз 41%
3
7 раз 26%
0
5 раз 19%
2
3 раза 11%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ракув
Легия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
77
58
410
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
94
410
49
113
49
113
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
261
Больше Меньше
225
1215
1116
621
819
324
126
225
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|15
|7
|5
|63 - 35
|52
|2.
|27
|14
|8
|5
|38 - 24
|50
|3.
|1:0
|28
|13
|9
|6
|43 - 32
|48
|4.
|28
|13
|9
|6
|40 - 32
|48
|5.
|28
|14
|5
|9
|54 - 32
|47
|6.
|0:1
|28
|12
|9
|7
|49 - 31
|45
|7.
|27
|12
|6
|9
|36 - 32
|42
|8.
|28
|11
|6
|11
|36 - 36
|39
|9.
|28
|10
|8
|10
|33 - 34
|38
|10.
|27
|9
|8
|10
|32 - 40
|35
|11.
|27
|9
|8
|10
|30 - 39
|35
|12.
|28
|7
|10
|11
|26 - 33
|31
|13.
|27
|5
|14
|8
|35 - 38
|29
|14.
|27
|5
|14
|8
|26 - 32
|29
|15.
|28
|6
|11
|11
|34 - 46
|29
|16.
|28
|5
|12
|11
|30 - 38
|27
|17.
|28
|2
|14
|12
|29 - 47
|20
|18.
|27
|4
|6
|17
|23 - 56
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|37 - 11
|32
|2.
|0:1
|14
|9
|4
|1
|29 - 7
|31
|3.
|14
|9
|3
|2
|27 - 12
|30
|4.
|14
|9
|0
|5
|19 - 16
|27
|5.
|1:0
|14
|7
|5
|2
|24 - 13
|26
|6.
|14
|7
|5
|2
|21 - 12
|26
|7.
|14
|7
|4
|3
|19 - 11
|25
|8.
|13
|7
|3
|3
|15 - 11
|24
|9.
|14
|7
|2
|5
|33 - 23
|23
|10.
|14
|5
|7
|2
|20 - 19
|22
|11.
|14
|5
|5
|4
|14 - 15
|20
|12.
|14
|4
|7
|3
|21 - 19
|19
|13.
|13
|4
|6
|3
|16 - 14
|18
|14.
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|15.
|14
|3
|7
|4
|25 - 24
|16
|16.
|13
|3
|5
|5
|14 - 24
|14
|17.
|14
|3
|5
|6
|10 - 14
|14
|18.
|14
|2
|7
|5
|15 - 18
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|19 - 13
|25
|2.
|14
|7
|3
|4
|21 - 9
|24
|3.
|1:0
|14
|6
|4
|4
|19 - 19
|22
|4.
|14
|5
|5
|4
|26 - 24
|20
|5.
|13
|5
|3
|5
|16 - 21
|18
|6.
|14
|5
|3
|6
|21 - 21
|18
|7.
|14
|4
|6
|4
|13 - 20
|18
|8.
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|9.
|13
|4
|3
|6
|16 - 24
|15
|10.
|0:1
|14
|3
|5
|6
|20 - 24
|14
|11.
|13
|2
|7
|4
|10 - 14
|13
|12.
|14
|3
|3
|8
|12 - 22
|12
|13.
|14
|2
|6
|6
|17 - 20
|12
|14.
|14
|1
|8
|5
|10 - 18
|11
|15.
|14
|1
|5
|8
|9 - 19
|8
|16.
|14
|1
|4
|9
|14 - 27
|7
|17.
|14
|0
|7
|7
|14 - 29
|7
|18.
|14
|1
|1
|12
|9 - 32
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|16 (4)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (10)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 9
|Пяст
|Дзичек Патрик
|10