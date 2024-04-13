Тур: 28. Стадион: Ракув. Зрители: 5500 Главный судья: Ласык Петр
0'
0:1
17' ГолПекхарт Томаш
33' Желтая карточкаДрачал Давид
45' Желтая карточкаКапустка Бартош
47' Желтая карточкаТудор Фран
1:1
82' ГолЦрнац Анте
90' Желтая карточкаКапюади Стив
90'+5
Ход матча
17'
0:1
33'
45'
47'
76'
82'
1:1
90'
11
Замора
Джон
21
Драчал
Давид
19
Црнац
Анте
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
33
Кун
Патрик
28
Гуаль
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Замора ДжонПолузащитник
-
21 Драчал ДавидПолузащитник
-
19 Црнац АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
-
23 Барат ПетерПолузащитник
-
17 Мишор ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Оума ЭрикПолузащитник
-
27 Новак БартошНападающий
-
Главный тренер: Шварга Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Кун ПатрикПолузащитник
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Морисита РёяЗащитник
-
17 Диаш ЖильЗащитник
-
11 Зюба ЧендримПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Рейчик ФилипПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Goncalo Feio
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ракув
Легия
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
14 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.57
1.14
Среднее время на гол
57
78
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.71
0.86
Среднее время на гол
52
105
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
1.64
1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новак Бартош
|7 (2)
|0.25
|Црнац Анте
|6
|0.21
|Зволински Лукаш
|5 (3)
|0.18
|Кочергин Владислав
|4
|0.14
|Папаниколау Яннис
|4
|0.14
|Замора Джон
|3
|0.11
|Драчал Давид
|3
|0.11
|Киттель Сонни
|3
|0.11
|Раковитан Богдан
|3
|0.11
|Берггрен Густав
|2
|0.07
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.07
|Цебуля Марчин
|1
|0.04
|Плавшич Срджан
|1
|0.04
|Сореску Деян
|1
|0.04
|Сварнас Стратос
|1
|0.04
|Тудор Фран
|0
|0
|Лидерман Бен
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жозуэ Филипе
|8 (4)
|0.29
|Пекхарт Томаш
|8
|0.29
|Гуаль Марк
|6
|0.21
|Вшолек Павел
|4
|0.14
|Крамер Блаж
|4 (1)
|0.14
|Мучи Эрнест
|4
|0.14
|Панков Радован
|1
|0.04
|Элитим Хуэрхен
|1
|0.04
|Кун Патрик
|1
|0.04
|Капустка Бартош
|1
|0.04
|Росолек Мацей
|1
|0.04
|Баку Макана
|1
|0.04
|Августиняк Рафал
|1
|0.04
|Капюади Стив
|1
|0.04
|Стржалек Игорь
|1
|0.04
|Рибейру Юри
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
|Тобиаш Кацпер
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тудор Фран
|6
|1
|Берггрен Густав
|6
|0
|Ковачевич Аднан
|4
|0
|Папаниколау Яннис
|4
|0
|Лидерман Бен
|4
|0
|Арсенич Зоран
|2
|1
|Цебуля Марчин
|3
|0
|Плавшич Срджан
|3
|0
|Кочергин Владислав
|3
|0
|Зволински Лукаш
|2
|0
|Сварнас Стратос
|2
|0
|Раковитан Богдан
|2
|0
|Драчал Давид
|2
|0
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Оума Эрик
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Ковачевич Владан
|1
|0
|Барат Петер
|1
|0
|Црнац Анте
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жозуэ Филипе
|10
|1
|Енджейчик Артур
|6
|2
|Капюади Стив
|7
|0
|Панков Радован
|6
|0
|Элитим Хуэрхен
|6
|0
|Рибейру Юри
|5
|0
|Челхака Юрген
|5
|0
|Вшолек Павел
|3
|1
|Пекхарт Томаш
|4
|0
|Слиш Бартош
|4
|0
|Крамер Блаж
|4
|0
|Бурч Марко
|2
|1
|Августиняк Рафал
|3
|0
|Кун Патрик
|1
|0
|Капустка Бартош
|1
|0
|Гуаль Марк
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Kosta Runjaic
|1
|0
Результаты матчей
Ракув
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
79% (11)
14% (2)
7% (1)
Легия
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
6
7
Ракув
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Легия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
11
22
Ракув
83.3%
16.7%
15 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (13)
25% (7)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (16)
29% (8)
14% (4)
Легия
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
21% (6)
46% (13)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
17
29
Голы по времени матча
Забито
28
19
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 18
5
18%
3
16%
1-15
3
11%
3
16%
16-30
4
14%
3
16%
31-45
3
11%
3
16%
46-60
6
21%
5
26%
61-75
7
25%
2
11%
76-90
Пропущено
9
20
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
2
22%
1
5%
1-15
2
22%
4
20%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
2
22%
3
15%
46-60
1
11%
5
25%
61-75
2
22%
4
20%
76-90
Забито
20
25
11 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 15
3
15%
2
8%
1-15
6
30%
5
20%
16-30
2
10%
4
16%
31-45
2
10%
4
16%
46-60
1
5%
5
20%
61-75
6
30%
5
20%
76-90
Пропущено
24
12
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
5
21%
2
17%
1-15
4
17%
1
8%
16-30
3
13%
5
42%
31-45
1
4%
2
17%
46-60
8
33%
0
0%
61-75
3
13%
2
17%
76-90
Забито
48
44
23 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 15
3 Не забивали 5
8
17%
5
11%
1-15
9
19%
8
18%
16-30
6
13%
7
16%
31-45
5
10%
7
16%
46-60
7
15%
10
23%
61-75
13
27%
7
16%
76-90
Пропущено
33
32
16 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 20
7
21%
3
9%
1-15
6
18%
5
16%
16-30
3
9%
8
25%
31-45
3
9%
5
16%
46-60
9
27%
5
16%
61-75
5
15%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Радомяк Радом - Ракув 2:1 Ракув - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Ракув 1:1 Корона Кельце - Ракув 0:2
Пуща Неполомице - Ракув 1:1 Ракув - Лех 4:0 Пяст - Ракув 3:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Ракув - Пяст 3:1 Варта Познань - Ракув 2:1 Ракув - Днепр-1 4:1 Ракув - Лудогорец 1:3 Ракув - Мура 0:1 Ракув - Корона Кельце 1:0 Ракув - Аталанта 0:4 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ракув - Краковия 1:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Штурм Грац - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 1:1
Легия
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Легия - Ягеллония Белосток 1:1 Гурник Забже - Легия 1:3 Легия - Пяст 3:1 Видзев Лодзь - Легия 1:0
Легия - Погонь Щецин 1:1 Корона Кельце - Легия 3:3 Легия - Мольде 0:3 Легия - Пуща Неполомице 1:1 Мольде - Легия 3:2 Рух Хожув - Легия 0:1 Легия - Сталь Жешув 3:1 Легия - Динамо Киев 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Легия - СК Рапид 1:1 Легия - Ордабасы 1:0 Легия - Олимпия Эльблонг 6:0 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0 Легия - АЗ Алкмаар 2:0 ЛКС Лодзь - Легия 1:1
Результаты матчей
Ракув
Легия
Точный счет
1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
2:1
4 раза 29%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 64%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
8 раз 29%
2:1
4 раза 14%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
7 раз 25%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
15 раз 54%
2
6 раз 21%
3
3 раза 11%
5
2 раза 7%
0
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
12 раз 43%
3
7 раз 25%
0
5 раз 18%
2
3 раза 11%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ракув
Легия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
77
59
410
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
104
410
410
113
410
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
271
Больше Меньше
235
1216
1117
622
820
325
127
226
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|16 (4)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (10)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 9
|Пяст
|Дзичек Патрик
|10