Тур: 28. Стадион: Stadion Stali Mielec. Главный судья: Lukasz Kuzma
0:0
Перерыв
Ход матча
6'
20'
32'
18
Piotr
Wlazlo
17
Шкурин
Илья
22
Dominik
Kun
92
Нунеш
Фабиу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шкурин ИльяНападающий
- Запасные игроки
-
13 Ялоха КонрадВратарь
- Защитник
-
22 Брито РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Георге ИонПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Нунеш ФабиуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рондич ИмадНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Mysliwiec
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сталь Мелец
Видзев Лодзь
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.5
2.5
Среднее время на гол
180
36
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
0.5
1.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
180
51
Бомбардиры внутри турнира
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шкурин Илья
|12
|0.43
|Доманьски Мацей
|3
|0.11
|Гетингер Крыстян
|3 (1)
|0.11
|Koki Hinokio
|3
|0.11
|Матрас Матеуш
|2
|0.07
|Гийомье Мэтью
|2
|0.07
|Мерилуото Кай
|2
|0.07
|Эсселинк Берт
|2
|0.07
|Piotr Wlazlo
|1
|0.04
|Тромбка Михал
|1
|0.04
|Lukasz Gerstenstein
|1
|0.04
|Krzysztof Wolkowicz
|1
|0.04
|Яунземс Алвис
|0
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|7 (2)
|0.25
|Альварес Франциско
|5
|0.18
|Санчез Джорди
|5
|0.18
|Рондич Имад
|4
|0.14
|Antoni Klimek
|3
|0.11
|Нунеш Фабиу
|2
|0.07
|Цыганик Андрей
|2
|0.07
|Жиро Матеуш
|2
|0.07
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0.04
|Фернандес Хуан III
|1
|0.04
|Дилиберто Ноа
|1
|0.04
|Ernest Terpilowski
|1
|0.04
|Милош Мато
|0
|0
|Dominik Kun
|0
|0
|Ганоушек Марек
|0
|0
|Керк Себастьян
|0
|0
|Равас Генрих
|0
|0
|Шеху Юлиан
|0
|0
Карточки
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эхманн Марко
|8
|0
|Piotr Wlazlo
|7
|0
|Пиньот Максимилиан
|4
|1
|Эсселинк Берт
|3
|1
|Гетингер Крыстян
|4
|0
|Koki Hinokio
|4
|0
|Матрас Матеуш
|3
|0
|Krzysztof Wolkowicz
|3
|0
|Гийомье Мэтью
|3
|0
|Шкурин Илья
|3
|0
|Kamil Pajnowski
|2
|0
|Брито Рафаэл
|2
|0
|Тромбка Михал
|2
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Leandro VIII
|1
|0
|Георге Ион
|1
|0
|Стемпень Матеуш
|1
|0
|Кохальски Матеуш
|1
|0
|Lukasz Gerstenstein
|1
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильва Луис
|4
|2
|Цыганик Андрей
|6
|0
|Санчез Джорди
|6
|0
|Жиро Матеуш
|6
|0
|Нунеш Фабиу
|5
|0
|Ганоушек Марек
|4
|0
|Милош Мато
|4
|0
|Шеху Юлиан
|4
|0
|Альварес Франциско
|4
|0
|Dominik Kun
|3
|0
|Зелиньски Павел
|3
|0
|Шота Серафин
|3
|0
|Павловски Бартоломей
|2
|0
|Ernest Terpilowski
|2
|0
|Гикевич Рафал
|1
|0
|Фернандес Хуан III
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Dawid Tkacz
|1
|0
|Filip Przybulek
|1
|0
|Pawel Kwiatkowski
|1
|0
|Kamil Cybulski
|1
|0
Результаты матчей
Сталь Мелец
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Видзев Лодзь
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
4
11
Сталь Мелец
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Видзев Лодзь
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
15
11
Упущенные победы
10
16
Сталь Мелец
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (12)
41% (11)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
52% (14)
15% (4)
Видзев Лодзь
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
22% (6)
48% (13)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
21
12
Упущенные победы
14
27
Голы по времени матча
Забито
21
16
12 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 15
2
10%
2
13%
1-15
5
24%
2
13%
16-30
5
24%
3
19%
31-45
4
19%
1
6%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
3
14%
8
50%
76-90
Пропущено
12
21
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
1
8%
3
14%
1-15
4
33%
2
10%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
1
8%
4
19%
46-60
4
33%
5
24%
61-75
2
17%
6
29%
76-90
Забито
13
18
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
19 Не забивали 16
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
3
23%
6
33%
31-45
2
15%
3
17%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
5
38%
5
28%
76-90
Пропущено
21
17
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
0
0%
3
18%
1-15
6
29%
2
12%
16-30
4
19%
4
24%
31-45
1
5%
3
18%
46-60
7
33%
3
18%
61-75
3
14%
2
12%
76-90
Забито
34
34
17 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 13
10 Не забивали 4
3
9%
3
9%
1-15
6
18%
3
9%
16-30
8
24%
9
26%
31-45
6
18%
4
12%
46-60
3
9%
2
6%
61-75
8
24%
13
38%
76-90
Пропущено
33
38
15 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 22
1
3%
6
16%
1-15
10
30%
4
11%
16-30
4
12%
5
13%
31-45
2
6%
7
18%
46-60
11
33%
8
21%
61-75
5
15%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Сталь Мелец
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Корона Кельце - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Рух Хожув 3:1
Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Вернаму - Сталь Мелец 2:1 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Интерсити - Сталь Мелец 1:2 Сталь Мелец - Прушков 0:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1 Гарбарния Краков - Сталь Мелец 2:4
Видзев Лодзь
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Видзев Лодзь - Корона Кельце 3:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 4:2 Краковия - Видзев Лодзь 2:2
Видзев Лодзь - Легия 1:0 Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1 Висла Краков - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 3:1 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Видзев Лодзь - Слован Либерец 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Лех - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1
Результаты матчей
Сталь Мелец
Видзев Лодзь
Точный счет
0:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
4 раза 29%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
1
8 раз 62%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
3:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 41%
2
6 раз 22%
1
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
1
14 раз 52%
2
5 раз 19%
0
4 раза 15%
3
4 раза 15%
Тоталы голов в матче
Сталь Мелец
Видзев Лодзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
113
85
59
310
311
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
121
311
49
212
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1611
Больше Меньше
234
1116
918
522
423
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|15
|7
|5
|63 - 35
|52
|2.
|27
|14
|8
|5
|38 - 24
|50
|3.
|27
|13
|9
|5
|39 - 30
|48
|4.
|28
|14
|5
|9
|54 - 32
|47
|5.
|27
|12
|9
|6
|49 - 30
|45
|6.
|27
|12
|9
|6
|42 - 32
|45
|7.
|27
|12
|6
|9
|36 - 32
|42
|8.
|0:0
|28
|11
|6
|11
|36 - 36
|39
|9.
|0:0
|28
|10
|8
|10
|33 - 34
|38
|10.
|27
|9
|8
|10
|32 - 40
|35
|11.
|27
|9
|8
|10
|30 - 39
|35
|12.
|28
|7
|10
|11
|26 - 33
|31
|13.
|27
|5
|14
|8
|35 - 38
|29
|14.
|27
|5
|14
|8
|26 - 32
|29
|15.
|28
|5
|12
|11
|30 - 38
|27
|16.
|27
|5
|11
|11
|32 - 45
|26
|17.
|28
|2
|14
|12
|29 - 47
|20
|18.
|27
|4
|6
|17
|23 - 56
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|37 - 11
|32
|2.
|13
|9
|4
|0
|29 - 6
|31
|3.
|14
|9
|3
|2
|27 - 12
|30
|4.
|0:0
|14
|9
|0
|5
|19 - 16
|27
|5.
|14
|7
|5
|2
|24 - 13
|26
|6.
|0:0
|14
|7
|5
|2
|21 - 12
|26
|7.
|14
|7
|4
|3
|19 - 11
|25
|8.
|13
|7
|3
|3
|15 - 11
|24
|9.
|14
|7
|2
|5
|33 - 23
|23
|10.
|14
|5
|5
|4
|14 - 15
|20
|11.
|13
|4
|7
|2
|18 - 18
|19
|12.
|14
|4
|7
|3
|21 - 19
|19
|13.
|13
|4
|6
|3
|16 - 14
|18
|14.
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|15.
|14
|3
|7
|4
|25 - 24
|16
|16.
|13
|3
|5
|5
|14 - 24
|14
|17.
|14
|3
|5
|6
|10 - 14
|14
|18.
|14
|2
|7
|5
|15 - 18
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|19 - 13
|25
|2.
|14
|7
|3
|4
|21 - 9
|24
|3.
|14
|5
|5
|4
|26 - 24
|20
|4.
|13
|5
|4
|4
|18 - 19
|19
|5.
|13
|5
|3
|5
|16 - 21
|18
|6.
|13
|4
|6
|3
|12 - 18
|18
|7.
|14
|5
|3
|6
|21 - 21
|18
|8.
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|9.
|13
|4
|3
|6
|16 - 24
|15
|10.
|14
|3
|5
|6
|20 - 24
|14
|11.
|13
|2
|7
|4
|10 - 14
|13
|12.
|0:0
|14
|3
|3
|8
|12 - 22
|12
|13.
|0:0
|14
|2
|6
|6
|17 - 20
|12
|14.
|14
|1
|8
|5
|10 - 18
|11
|15.
|14
|1
|5
|8
|9 - 19
|8
|16.
|14
|1
|4
|9
|14 - 27
|7
|17.
|14
|0
|7
|7
|14 - 29
|7
|18.
|14
|1
|1
|12
|9 - 32
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|16 (4)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (10)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 9
|Пяст
|Дзичек Патрик
|10