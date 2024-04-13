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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Зрители: 6343 Главный судья: Lukasz Kuzma
Сталь Мелец
0:0
Конец матча
Видзев Лодзь
0'
6' Желтая карточка
Жиро Матеуш
20' Желтая карточка
Piotr Wlazlo
32' Желтая карточка
Шота Серафин
47' Желтая карточка
Ганоушек Марек
78' Желтая карточка
Рондич Имад
90'+4
1
Кохальски
Матеуш
3
Эсселинк
Берт
21
Матрас
Матеуш
55
Пиньот
Максимилиан
27
Яунземс
Алвис
23
Гетингер
Крыстян
16
Гийомье
Мэтью
18
Piotr
Wlazlo
86
Стржалек
Игорь
10
Доманьски
Мацей
17
Шкурин
Илья
1
Гикевич
Рафал
15
Фернандес
Хуан
III
4
Жиро
Матеуш
5
Шота
Серафин
2
Сильва
Луис
22
Dominik
Kun
25
Ганоушек
Марек
19
Павловски
Бартоломей
92
Нунеш
Фабиу
9
Санчез
Джорди
47
Antoni
Klimek
Сталь Мелец
3-4-2-1
Видзев Лодзь
4-3-3

История личных встреч

Сталь Мелец
Видзев Лодзь

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

К
1:2
Э
1:0
Э
0:2
Э
0:3

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.5
2.5

Среднее время на гол

180
36

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.5
1.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

180
51

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шкурин Илья 12 0.43
Доманьски Мацей 3 0.11
Гетингер Крыстян 3 (1) 0.11
Koki Hinokio 3 0.11
Матрас Матеуш 2 0.07
Гийомье Мэтью 2 0.07
Мерилуото Кай 2 0.07
Эсселинк Берт 2 0.07
Piotr Wlazlo 1 0.04
Тромбка Михал 1 0.04
Lukasz Gerstenstein 1 0.04
Krzysztof Wolkowicz 1 0.04
Яунземс Алвис 0 0
Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 7 (2) 0.25
Альварес Франциско 5 0.18
Санчез Джорди 5 0.18
Рондич Имад 4 0.14
Antoni Klimek 3 0.11
Нунеш Фабиу 2 0.07
Цыганик Андрей 2 0.07
Жиро Матеуш 2 0.07
Стемпиньски Мариуш 1 0.04
Фернандес Хуан III 1 0.04
Дилиберто Ноа 1 0.04
Ernest Terpilowski 1 0.04
Милош Мато 0 0
Dominik Kun 0 0
Ганоушек Марек 0 0
Керк Себастьян 0 0
Равас Генрих 0 0
Шеху Юлиан 0 0

Карточки

Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эхманн Марко 8 0
Piotr Wlazlo 7 0
Пиньот Максимилиан 4 1
Эсселинк Берт 3 1
Гетингер Крыстян 4 0
Koki Hinokio 4 0
Матрас Матеуш 3 0
Krzysztof Wolkowicz 3 0
Гийомье Мэтью 3 0
Шкурин Илья 3 0
Kamil Pajnowski 2 0
Брито Рафаэл 2 0
Тромбка Михал 2 0
Доманьски Мацей 1 0
Leandro VIII 1 0
Георге Ион 1 0
Стемпень Матеуш 1 0
Кохальски Матеуш 1 0
Lukasz Gerstenstein 1 0
Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Луис 4 2
Цыганик Андрей 6 0
Санчез Джорди 6 0
Жиро Матеуш 6 0
Ганоушек Марек 5 0
Нунеш Фабиу 5 0
Милош Мато 4 0
Шеху Юлиан 4 0
Альварес Франциско 4 0
Dominik Kun 3 0
Зелиньски Павел 3 0
Шота Серафин 3 0
Павловски Бартоломей 2 0
Ernest Terpilowski 2 0
Гикевич Рафал 1 0
Фернандес Хуан III 1 0
Рондич Имад 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Dawid Tkacz 1 0
Filip Przybulek 1 0
Pawel Kwiatkowski 1 0
Kamil Cybulski 1 0

Результаты матчей

Сталь Мелец
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Видзев Лодзь
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

4
11
Сталь Мелец
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Видзев Лодзь
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

15
11

Упущенные победы

10
16
Сталь Мелец
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (12)
43% (12)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
54% (15)
14% (4)
Видзев Лодзь
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
32% (9)
46% (13)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
25% (7)
46% (13)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

21
12

Упущенные победы

14
27

Голы по времени матча

Забито

21
16
12 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 16
2
10%
2
13%
1-15
5
24%
2
13%
16-30
5
24%
3
19%
31-45
4
19%
1
6%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
3
14%
8
50%
76-90

Пропущено

12
21
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
1
8%
3
14%
1-15
4
33%
2
10%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
1
8%
4
19%
46-60
4
33%
5
24%
61-75
2
17%
6
29%
76-90

Забито

13
18
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
20 Не забивали 17
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
3
23%
6
33%
31-45
2
15%
3
17%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
5
38%
5
28%
76-90

Пропущено

21
17
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
0
0%
3
18%
1-15
6
29%
2
12%
16-30
4
19%
4
24%
31-45
1
5%
3
18%
46-60
7
33%
3
18%
61-75
3
14%
2
12%
76-90

Забито

34
34
17 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 13
11 Не забивали 5
3
9%
3
9%
1-15
6
18%
3
9%
16-30
8
24%
9
26%
31-45
6
18%
4
12%
46-60
3
9%
2
6%
61-75
8
24%
13
38%
76-90

Пропущено

33
38
15 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 22
1
3%
6
16%
1-15
10
30%
4
11%
16-30
4
12%
5
13%
31-45
2
6%
7
18%
46-60
11
33%
8
21%
61-75
5
15%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Сталь Мелец
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Корона Кельце - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Рух Хожув 3:1
Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Вернаму - Сталь Мелец 2:1 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Интерсити - Сталь Мелец 1:2 Сталь Мелец - Прушков 0:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1 Гарбарния Краков - Сталь Мелец 2:4
Видзев Лодзь
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Видзев Лодзь - Корона Кельце 3:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 4:2 Краковия - Видзев Лодзь 2:2
Видзев Лодзь - Легия 1:0 Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1 Висла Краков - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 3:1 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Видзев Лодзь - Слован Либерец 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Лех - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1

Результаты матчей

Сталь Мелец
Видзев Лодзь

Точный счет

0:0
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
3
2 раза 14%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
1
8 раз 57%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
3:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 43%
2
6 раз 21%
1
5 раз 18%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%
1
14 раз 50%
0
5 раз 18%
2
5 раз 18%
3
4 раза 14%

Тоталы голов в матче

Сталь Мелец
Видзев Лодзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
11
3
8
6
1.5
5
9
3
11
2.5
3
11
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
12
2
3
11
1.5
4
10
2
12
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
12
0.5
Больше Меньше
23
5
11
17
1.5
9
19
5
23
2.5
4
24
1
27
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 27 15 7 5 63 - 35 52
2.
Шленск Вроцлав
 27 14 8 5 38 - 24 50
3.
Лех
 0:1 28 13 9 6 39 - 31 48
4.
Погонь Щецин
 28 14 5 9 54 - 32 47
5.
Ракув
 27 12 9 6 49 - 30 45
6.
Легия
 27 12 9 6 42 - 32 45
7.
Гурник Забже
 27 12 6 9 36 - 32 42
8.
Видзев Лодзь
 28 11 6 11 36 - 36 39
9.
Сталь Мелец
 28 10 8 10 33 - 34 38
10.
Радомяк Радом
 27 9 8 10 32 - 40 35
11.
Заглембе Любин
 27 9 8 10 30 - 39 35
12.
Варта Познань
 28 7 10 11 26 - 33 31
13.
Краковия
 27 5 14 8 35 - 38 29
14.
Пяст
 27 5 14 8 26 - 32 29
15.
Пуща Неполомице
 1:0 28 6 11 11 33 - 45 29
16.
Корона Кельце
 28 5 12 11 30 - 38 27
17.
Рух Хожув
 28 2 14 12 29 - 47 20
18.
ЛКС Лодзь
 27 4 6 17 23 - 56 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 13 10 2 1 37 - 11 32
2.
Ракув
 13 9 4 0 29 - 6 31
3.
Лех
 0:1 14 9 3 2 27 - 12 30
4.
Видзев Лодзь
 14 9 0 5 19 - 16 27
5.
Легия
 14 7 5 2 24 - 13 26
6.
Сталь Мелец
 14 7 5 2 21 - 12 26
7.
Шленск Вроцлав
 14 7 4 3 19 - 11 25
8.
Гурник Забже
 13 7 3 3 15 - 11 24
9.
Погонь Щецин
 14 7 2 5 33 - 23 23
10.
Пуща Неполомице
 1:0 14 5 7 2 19 - 18 22
11.
Заглембе Любин
 14 5 5 4 14 - 15 20
12.
Корона Кельце
 14 4 7 3 21 - 19 19
13.
Пяст
 13 4 6 3 16 - 14 18
14.
Радомяк Радом
 14 4 5 5 16 - 19 17
15.
Краковия
 14 3 7 4 25 - 24 16
16.
ЛКС Лодзь
 13 3 5 5 14 - 24 14
17.
Варта Познань
 14 3 5 6 10 - 14 14
18.
Рух Хожув
 14 2 7 5 15 - 18 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 13 7 4 2 19 - 13 25
2.
Погонь Щецин
 14 7 3 4 21 - 9 24
3.
Ягеллония Белосток
 14 5 5 4 26 - 24 20
4.
Легия
 13 5 4 4 18 - 19 19
5.
Радомяк Радом
 13 5 3 5 16 - 21 18
6.
Гурник Забже
 14 5 3 6 21 - 21 18
7.
Лех
 0:1 14 4 6 4 12 - 19 18
8.
Варта Познань
 14 4 5 5 16 - 19 17
9.
Заглембе Любин
 13 4 3 6 16 - 24 15
10.
Ракув
 14 3 5 6 20 - 24 14
11.
Краковия
 13 2 7 4 10 - 14 13
12.
Сталь Мелец
 14 3 3 8 12 - 22 12
13.
Видзев Лодзь
 14 2 6 6 17 - 20 12
14.
Пяст
 14 1 8 5 10 - 18 11
15.
Корона Кельце
 14 1 5 8 9 - 19 8
16.
Пуща Неполомице
 1:0 14 1 4 9 14 - 27 7
17.
Рух Хожув
 14 0 7 7 14 - 29 7
18.
ЛКС Лодзь
 14 1 1 12 9 - 32 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 16 (4)
Сталь Мелец Шкурин Илья 12 (5)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 12 (1)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (10)
Лех Вельде Кристоффер 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 9
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 9
Пяст Дзичек Патрик 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 32'
    Шота Серафин получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Piotr Wlazlo получил желтую карточку от судьи
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    • 6'
      Жиро Матеуш получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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