Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Рефери не любит споров - именно за это Ларджи Рамазани сейчас получил желтую

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Оооо... вот это был удар! Ларджи Рамазани должен был забить с этой позиции.

91' Ларджи Рамазани оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

91' Лосано Энтони создает голевую возможность для своего партнера по команде.

90' Баба Иддрису из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.