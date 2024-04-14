Тур: 31. Стадион: Реале Арена. Зрители: 26520 Главный судья: Де Мера Исидро Диас
2:2
Конец матча
0'
0:1
30' ГолЭмбарба Адриан
1:1
32' ГолБекер Шеральдо
36' Желтая карточкаРомеро Лука
2:1
59' ГолОярсабаль Микель
75' Желтая карточкаЛе Норман Робен
86' Красная карточкаСубельдия Игор
2:2
88' ПенальтиЭмбарба Адриан
90' Желтая карточкаСубименди Мартин
90' Желтая карточкаРамазани Ларжи
90'+7
Ход матча
30'
0:1
32'
1:1
36'
59'
75'
86'
88'
2:2
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
11 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
407 Количество передач 441
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Траоре
Амари
25
Галан
Хави
18
Пубиль
Марк
24
Ланга
Бруну
38
Ромеро
Лука
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Марреро УнаиВратарь
-
30 Айеса ГайзкаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Тирни КиранЗащитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
- Полузащитник
-
21 Андре СилваПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Умар СадикНападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Пубиль МаркЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Ланга БрунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Ромеро ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Монтес СесарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Пенья МаркосПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Санз ПакоПолузащитник
- Нападающий
-
23 Коне ИбраимаНападающий
-
Главный тренер: Мель Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Реал Сосьедад
Альмерия
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
11 матчей
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
13
Голов в среднем за матч
1.8
2.17
Среднее время на гол
50
41
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.83
1
Среднее время на гол
49
90
Всего голов
20
18
Голов в среднем за матч
1.82
1.64
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
49
55
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|9 (2)
|0.29
|Кубо Такефуса
|7
|0.23
|Браис Мендес
|4
|0.13
|Мерино Микель
|4
|0.13
|Субименди Мартин
|4
|0.13
|Умар Садик
|3
|0.1
|Барренечеа Андер
|3
|0.1
|Фернандес Карлос
|2 (1)
|0.06
|Ле Норман Робен
|2
|0.06
|Андре Силва
|2 (1)
|0.06
|Захарян Арсен
|1
|0.03
|Бекер Шеральдо
|1
|0.03
|Пачеко Хон
|1
|0.03
|Тирни Киран
|0
|0
|Траоре Амари
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
|Муньос Айхен
|0
|0
|Ариц Элустондо
|0
|0
|Галан Хави
|0
|0
|Туррьентес Беньят
|0
|0
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аррибас Серхио
|6
|0.19
|Баптистао Лео
|5
|0.16
|Суарес Луис III
|4 (1)
|0.13
|Рамазани Ларжи
|3
|0.1
|Эмбарба Адриан
|3 (1)
|0.1
|Гонсалес Эдгар
|2
|0.06
|Акиеме Серхио
|2
|0.06
|Ромеро Лука
|2
|0.06
|Пубиль Марк
|1
|0.03
|Каики Да Силва
|1
|0.03
|Марко Милованович I
|1
|0.03
|Робертоне Лукас
|0
|0
|Виера Хонатан
|0
|0
|Мелеро Гонсало
|0
|0
|Брандарис Хуан
|0
|0
|Сентельес Алехандро
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Субельдия Игор
|10
|1
|Ле Норман Робен
|11
|0
|Мерино Микель
|8
|0
|Траоре Амари
|6
|0
|Браис Мендес
|6
|0
|Пачеко Хон
|6
|0
|Субименди Мартин
|5
|0
|Ремиро Алехандро
|3
|1
|Умар Садик
|4
|0
|Фернандес Карлос
|3
|0
|Туррьентес Беньят
|3
|0
|Оярсабаль Микель
|2
|0
|Муньос Айхен
|2
|0
|Оласагасти Хон
|2
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Ариц Элустондо
|1
|0
|Тирни Киран
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Барренечеа Андер
|1
|0
|Захарян Арсен
|1
|0
|Урко Гонсалес
|1
|0
|Арамбуру Джон
|1
|0
|Иманоль Альгуасиль
|1
|0
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамазани Ларжи
|8
|1
|Робертоне Лукас
|9
|0
|Гонсалес Эдгар
|6
|1
|Баптистао Лео
|6
|1
|Баба Иддрису
|5
|0
|Лопи Дион
|4
|0
|Гаизка Гаритано
|2
|1
|Эмбарба Адриан
|3
|0
|Мелеро Гонсало
|3
|0
|Монтес Сесар
|3
|0
|Брандарис Хуан
|3
|0
|Посо Алехандро
|3
|0
|Пуигмаль Арнау
|3
|0
|Ланга Бруну
|1
|1
|Акиеме Серхио
|2
|0
|Радованович Александар
|2
|0
|Суарес Луис III
|2
|0
|Сентельес Алехандро
|2
|0
|Каики Да Силва
|2
|0
|Пубиль Марк
|2
|0
|Морено Висенте
|1
|0
|Лосано Энтони
|1
|0
|Максимиану Луиш
|1
|0
|Ромеро Лука
|1
|0
|Пенья Маркос
|1
|0
Результаты матчей
Реал Сосьедад
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Альмерия
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
6
15
Реал Сосьедад
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
63% (10)
31% (5)
Альмерия
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
9
19
Упущенные победы
17
9
Реал Сосьедад
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (10)
48% (15)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
45% (14)
35% (11)
Альмерия
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
39% (12)
35% (11)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
17
19
Упущенные победы
23
24
Голы по времени матча
Забито
22
16
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
20 Не забивали 19
3
14%
5
31%
1-15
4
18%
2
13%
16-30
3
14%
3
19%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
6
27%
3
19%
61-75
3
14%
2
13%
76-90
Пропущено
18
34
5 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 15
1
6%
4
12%
1-15
2
11%
4
12%
16-30
2
11%
9
26%
31-45
3
17%
5
15%
46-60
1
6%
5
15%
61-75
9
50%
7
21%
76-90
Забито
22
14
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
18 Не забивали 23
2
9%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
9
41%
4
29%
31-45
1
5%
2
14%
46-60
3
14%
4
29%
61-75
7
32%
2
14%
76-90
Пропущено
16
28
10 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
4
25%
5
18%
1-15
3
19%
5
18%
16-30
3
19%
1
4%
31-45
2
13%
3
11%
46-60
1
6%
6
21%
61-75
3
19%
8
29%
76-90
Забито
44
30
21 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 10
7 Не забивали 11
5
11%
6
20%
1-15
4
9%
3
10%
16-30
12
27%
7
23%
31-45
4
9%
3
10%
46-60
9
20%
7
23%
61-75
10
23%
4
13%
76-90
Пропущено
34
62
15 В 1-м тайме 28
19 Во 2-м тайме 34
13 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 26
5
15%
9
15%
1-15
5
15%
9
15%
16-30
5
15%
10
16%
31-45
5
15%
8
13%
46-60
2
6%
11
18%
61-75
12
35%
15
24%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Алавес - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Кадис 2:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2
Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Малага - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Кадис - Реал Сосьедад 0:0
Альмерия
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Альмерия - Осасуна 0:3 Лас-Пальмас - Альмерия 0:1 Альмерия - Севилья 2:2 Сельта - Альмерия 1:0
Альмерия - Атлетико М 2:2 Гранада - Альмерия 1:1 Альмерия - Атлетик Б 0:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Альмерия - Алавес 0:3 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Альмерия - Жирона 0:0 Осасуна - Альмерия 1:0 Барселона - Альмерия 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барбастро - Альмерия 1:0 Альмерия - Бетис 0:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Алавес - Альмерия 1:0
Результаты матчей
Реал Сосьедад
Альмерия
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
2:2
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
Точный счет
0:0
5 раз 16%
0:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
0:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 39%
0
7 раз 23%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
11 раз 35%
1
11 раз 35%
2
8 раз 26%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Реал Сосьедад
Альмерия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
87
69
510
312
114
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
124
610
412
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
247
Больше Меньше
2011
1219
922
625
130
229
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|24
|6
|1
|67 - 20
|78
|2.
|Заявка
|31
|21
|7
|3
|62 - 34
|70
|3.
|Заявка
|31
|20
|5
|6
|63 - 39
|65
|4.
|Заявка
|31
|19
|4
|8
|59 - 36
|61
|5.
|Заявка
|31
|16
|9
|6
|51 - 29
|57
|6.
|Заявка
|31
|13
|11
|7
|45 - 33
|50
|7.
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|38 - 37
|45
|8.
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|33 - 32
|44
|9.
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|36 - 43
|39
|10.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|49 - 54
|39
|11.
|Заявка
|31
|9
|12
|10
|37 - 43
|39
|12.
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|29 - 35
|37
|13.
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|39 - 44
|34
|14.
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|26 - 38
|32
|15.
|Заявка
|31
|6
|13
|12
|25 - 36
|31
|16.
|Заявка
|31
|6
|13
|12
|25 - 38
|31
|17.
|Заявка
|31
|6
|10
|15
|33 - 46
|28
|18.
|Заявка
|31
|4
|13
|14
|21 - 41
|25
|19.
|Заявка
|31
|3
|8
|20
|32 - 60
|17
|20.
|Заявка
|31
|1
|11
|19
|30 - 62
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|37 - 17
|43
|2.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|37 - 7
|41
|3.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|38 - 16
|38
|4.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|34 - 19
|37
|5.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|37 - 15
|37
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|23 - 14
|30
|7.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|18 - 8
|29
|8.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|18 - 14
|28
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|23 - 17
|24
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 15
|22
|11.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|14 - 13
|22
|12.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|15 - 17
|21
|13.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 21
|21
|14.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 26
|19
|15.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|14 - 18
|19
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 23
|17
|17.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 26
|15
|18.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 17
|14
|19.
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|14 - 22
|14
|20.
|Заявка
|15
|0
|8
|7
|14 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|30 - 13
|37
|2.
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|28 - 15
|33
|3.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 23
|27
|4.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|22 - 16
|26
|5.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 14
|20
|6.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 28
|20
|7.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 19
|18
|8.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 22
|18
|9.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 21
|17
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|11 - 16
|17
|11.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 20
|15
|12.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 24
|15
|13.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 23
|15
|14.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 29
|14
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|16.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|19 - 29
|11
|17.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|11 - 23
|9
|18.
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 23
|6
|19.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|16 - 34
|6
|20.
|Заявка
|15
|0
|2
|13
|12 - 34
|2
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|Жирона
|Довбик Артём
|17 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (4)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|14 (5)
|Кадис
|Алехо Иван
|16
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 10
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|3 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 2:2 Альмерия
Исход игры
Реал Сосьедад
97.6% (121)
Ничья
1.6% (2)
Альмерия
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
40% (46)
Меньше
60% (69)
Обе команды забьют
Да
38.26% (44)
Нет
61.74% (71)
Популярный счёт
2:0 Реал Сосьедад
46% (57)
2:1 Реал Сосьедад
29% (36)
1:0 Реал Сосьедад
8.9% (11)
3:1 Реал Сосьедад
5.6% (7)
3:0 Реал Сосьедад
2.4% (3)
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