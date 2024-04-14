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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Зрители: 26520 Главный судья: Де Мера Исидро Диас
Реал Сосьедад
2:2
Конец матча
Альмерия
0'
0:1
30' Гол
Эмбарба Адриан
1:1
32' Гол
Бекер Шеральдо
36' Желтая карточка
Ромеро Лука
2:1
59' Гол
Оярсабаль Микель
75' Желтая карточка
Ле Норман Робен
86' Красная карточка
Субельдия Игор
2:2
88' Пенальти
Эмбарба Адриан
90' Желтая карточка
Субименди Мартин
90' Желтая карточка
Рамазани Ларжи
90'+7

Ход матча

30'
0:1
Эмбарба Адриан
(Пубиль Марк)
32'
Бекер Шеральдо
(Галан Хави)
1:1
36'
 
Ромеро Лука
46'
 
Рамазани Ларжи
Ромеро Лука
59'
Оярсабаль Микель
(Бекер Шеральдо)
2:1
70'
Кубо Такефуса
Барренечеа Андер
 
70'
Туррьентес Беньят
Бекер Шеральдо
 
70'
 
Лосано Энтони
Баптистао Лео
74'
 
Баба Иддрису
Лопи Дион
75'
Ле Норман Робен
 
78'
Андре Силва
Оярсабаль Микель
 
86'
Субельдия Игор
 
88'
2:2
Эмбарба Адриан
89'
Пачеко Хон
Захарян Арсен
 
90'
Субименди Мартин
 
90'
 
Рамазани Ларжи

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 11 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 407 Количество передач 441
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Реал Сосьедад 97.6% (121)
X 1.6% (2)
Альмерия 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ремиро
Алехандро
18
Траоре
Амари
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
25
Галан
Хави
4
Субименди
Мартин
8
Мерино
Микель
12
Захарян
Арсен
11
Бекер
Шеральдо
7
Барренечеа
Андер
10
Оярсабаль
Микель
25
Максимиану
Луиш
18
Пубиль
Марк
21
Брандарис
Хуан
3
Гонсалес
Эдгар
24
Ланга
Бруну
5
Робертоне
Лукас
6
Лопи
Дион
38
Ромеро
Лука
8
Виера
Хонатан
10
Эмбарба
Адриан
12
Баптистао
Лео
Реал Сосьедад
4-2-3-1
Альмерия
4-2-3-1

История личных встреч

Реал Сосьедад
Альмерия

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

11 матчей

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЛ
1:3
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:2
П
2:2
П
1:2
П
4:3
П
3:0
П
2:0
КК
2:1
КК
2:3
П
2:2

Голы

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

1.8
2.17

Среднее время на гол

50
41

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.83
1

Среднее время на гол

49
90

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

1.82
1.64

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

49
55

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 9 (2) 0.29
Кубо Такефуса 7 0.23
Браис Мендес 4 0.13
Мерино Микель 4 0.13
Субименди Мартин 4 0.13
Умар Садик 3 0.1
Барренечеа Андер 3 0.1
Фернандес Карлос 2 (1) 0.06
Ле Норман Робен 2 0.06
Андре Силва 2 (1) 0.06
Захарян Арсен 1 0.03
Бекер Шеральдо 1 0.03
Пачеко Хон 1 0.03
Тирни Киран 0 0
Траоре Амари 0 0
Субельдия Игор 0 0
Муньос Айхен 0 0
Ариц Элустондо 0 0
Галан Хави 0 0
Туррьентес Беньят 0 0
Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аррибас Серхио 6 0.19
Баптистао Лео 5 0.16
Суарес Луис III 4 (1) 0.13
Рамазани Ларжи 3 0.1
Эмбарба Адриан 3 (1) 0.1
Гонсалес Эдгар 2 0.06
Акиеме Серхио 2 0.06
Ромеро Лука 2 0.06
Пубиль Марк 1 0.03
Каики Да Силва 1 0.03
Марко Милованович I 1 0.03
Робертоне Лукас 0 0
Виера Хонатан 0 0
Мелеро Гонсало 0 0
Брандарис Хуан 0 0
Сентельес Алехандро 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Субельдия Игор 10 1
Ле Норман Робен 11 0
Мерино Микель 8 0
Траоре Амари 6 0
Браис Мендес 6 0
Пачеко Хон 6 0
Субименди Мартин 5 0
Ремиро Алехандро 3 1
Умар Садик 4 0
Фернандес Карлос 3 0
Туррьентес Беньят 3 0
Оярсабаль Микель 2 0
Муньос Айхен 2 0
Оласагасти Хон 2 0
Андре Силва 1 0
Ариц Элустондо 1 0
Тирни Киран 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Захарян Арсен 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Арамбуру Джон 1 0
Иманоль Альгуасиль 1 0
Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамазани Ларжи 8 1
Робертоне Лукас 9 0
Гонсалес Эдгар 6 1
Баптистао Лео 6 1
Баба Иддрису 5 0
Лопи Дион 4 0
Гаизка Гаритано 2 1
Эмбарба Адриан 3 0
Мелеро Гонсало 3 0
Монтес Сесар 3 0
Брандарис Хуан 3 0
Посо Алехандро 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Ланга Бруну 1 1
Акиеме Серхио 2 0
Радованович Александар 2 0
Суарес Луис III 2 0
Сентельес Алехандро 2 0
Каики Да Силва 2 0
Пубиль Марк 2 0
Морено Висенте 1 0
Лосано Энтони 1 0
Максимиану Луиш 1 0
Ромеро Лука 1 0
Пенья Маркос 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Альмерия
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

6
15
Реал Сосьедад
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
63% (10)
31% (5)
Альмерия
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

9
19

Упущенные победы

17
9
Реал Сосьедад
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (10)
48% (15)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
45% (14)
35% (11)
Альмерия
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
39% (12)
35% (11)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

17
19

Упущенные победы

23
24

Голы по времени матча

Забито

22
16
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
20 Не забивали 19
3
14%
5
31%
1-15
4
18%
2
13%
16-30
3
14%
3
19%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
6
27%
3
19%
61-75
3
14%
2
13%
76-90

Пропущено

18
34
5 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 15
1
6%
4
12%
1-15
2
11%
4
12%
16-30
2
11%
9
26%
31-45
3
17%
5
15%
46-60
1
6%
5
15%
61-75
9
50%
7
21%
76-90

Забито

22
14
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
18 Не забивали 23
2
9%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
9
41%
4
29%
31-45
1
5%
2
14%
46-60
3
14%
4
29%
61-75
7
32%
2
14%
76-90

Пропущено

16
28
10 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
4
25%
5
18%
1-15
3
19%
5
18%
16-30
3
19%
1
4%
31-45
2
13%
3
11%
46-60
1
6%
6
21%
61-75
3
19%
8
29%
76-90

Забито

44
30
21 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 10
7 Не забивали 11
5
11%
6
20%
1-15
4
9%
3
10%
16-30
12
27%
7
23%
31-45
4
9%
3
10%
46-60
9
20%
7
23%
61-75
10
23%
4
13%
76-90

Пропущено

34
62
15 В 1-м тайме 28
19 Во 2-м тайме 34
13 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 26
5
15%
9
15%
1-15
5
15%
9
15%
16-30
5
15%
10
16%
31-45
5
15%
8
13%
46-60
2
6%
11
18%
61-75
12
35%
15
24%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Алавес - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Кадис 2:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2
Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Малага - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Кадис - Реал Сосьедад 0:0
Альмерия
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Альмерия - Осасуна 0:3 Лас-Пальмас - Альмерия 0:1 Альмерия - Севилья 2:2 Сельта - Альмерия 1:0
Альмерия - Атлетико М 2:2 Гранада - Альмерия 1:1 Альмерия - Атлетик Б 0:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Альмерия - Алавес 0:3 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Альмерия - Жирона 0:0 Осасуна - Альмерия 1:0 Барселона - Альмерия 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барбастро - Альмерия 1:0 Альмерия - Бетис 0:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Алавес - Альмерия 1:0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Альмерия

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
2:2
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%

Точный счет

0:0
5 раз 16%
0:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
0:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 39%
0
7 раз 23%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
11 раз 35%
1
11 раз 35%
2
8 раз 26%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Альмерия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
8
7
6
9
1.5
5
10
3
12
2.5
1
14
2
13
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
4
6
10
1.5
4
12
3
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
7
0.5
Больше Меньше
20
11
12
19
1.5
9
22
6
25
2.5
1
30
2
29
3.5
1
30
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 31 24 6 1 67 - 20 78
2.
Барселона
 Заявка 31 21 7 3 62 - 34 70
3.
Жирона
 Заявка 31 20 5 6 63 - 39 65
4.
Атлетико М
 Заявка 31 19 4 8 59 - 36 61
5.
Атлетик Б
 Заявка 31 16 9 6 51 - 29 57
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 31 13 11 7 45 - 33 50
7.
Бетис
 Заявка 31 11 12 8 38 - 37 45
8.
Валенсия
 Заявка 30 12 8 10 33 - 32 44
9.
Осасуна
 Заявка 30 11 6 13 36 - 43 39
10.
Вильярреал
 Заявка 31 10 9 12 49 - 54 39
11.
Хетафе
 Заявка 31 9 12 10 37 - 43 39
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 31 10 7 14 29 - 35 37
13.
Севилья
 Заявка 31 8 10 13 39 - 44 34
14.
Алавес
 Заявка 31 8 8 15 26 - 38 32
15.
Мальорка
 Заявка 31 6 13 12 25 - 36 31
16.
Райо Вальекано
 Заявка 31 6 13 12 25 - 38 31
17.
Сельта
 Заявка 31 6 10 15 33 - 46 28
18.
Кадис
 Заявка 31 4 13 14 21 - 41 25
19.
Гранада
 Заявка 31 3 8 20 32 - 60 17
20.
Альмерия
 Заявка 31 1 11 19 30 - 62 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 16 14 1 1 37 - 17 43
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 13 2 0 37 - 7 41
3.
Жирона
 Заявка 15 12 2 1 38 - 16 38
4.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 34 - 19 37
5.
Атлетик Б
 Заявка 16 11 4 1 37 - 15 37
6.
Бетис
 Заявка 16 8 6 2 23 - 14 30
7.
Валенсия
 Заявка 15 8 5 2 18 - 8 29
8.
Хетафе
 Заявка 15 8 4 3 18 - 14 28
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 6 3 23 - 17 24
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 6 4 6 17 - 15 22
11.
Мальорка
 Заявка 16 5 7 4 14 - 13 22
12.
Алавес
 Заявка 15 6 3 6 15 - 17 21
13.
Осасуна
 Заявка 15 6 3 6 17 - 21 21
14.
Вильярреал
 Заявка 16 5 4 7 26 - 26 19
15.
Кадис
 Заявка 16 4 7 5 14 - 18 19
16.
Севилья
 Заявка 15 4 5 6 21 - 23 17
17.
Гранада
 Заявка 16 3 6 7 20 - 26 15
18.
Сельта
 Заявка 15 3 5 7 10 - 17 14
19.
Райо Вальекано
 Заявка 15 2 8 5 14 - 22 14
20.
Альмерия
 Заявка 15 0 8 7 14 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 16 11 4 1 30 - 13 37
2.
Барселона
 Заявка 15 9 6 0 28 - 15 33
3.
Жирона
 Заявка 16 8 3 5 25 - 23 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 7 5 4 22 - 16 26
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 5 5 5 14 - 14 20
6.
Вильярреал
 Заявка 15 5 5 5 23 - 28 20
7.
Атлетико М
 Заявка 15 5 3 7 22 - 19 18
8.
Осасуна
 Заявка 15 5 3 7 19 - 22 18
9.
Севилья
 Заявка 16 4 5 7 18 - 21 17
10.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 11 - 16 17
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 4 3 8 12 - 20 15
12.
Валенсия
 Заявка 15 4 3 8 15 - 24 15
13.
Бетис
 Заявка 15 3 6 6 15 - 23 15
14.
Сельта
 Заявка 16 3 5 8 23 - 29 14
15.
Алавес
 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
16.
Хетафе
 Заявка 16 1 8 7 19 - 29 11
17.
Мальорка
 Заявка 15 1 6 8 11 - 23 9
18.
Кадис
 Заявка 15 0 6 9 7 - 23 6
19.
Альмерия
 Заявка 16 1 3 12 16 - 34 6
20.
Гранада
 Заявка 15 0 2 13 12 - 34 2
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 17 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (4)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Вильярреал Сорлот Александр 14 (5)
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Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Кадис Алькарас Рубен 14
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 10
Осасуна Авила Эсекьель 3 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 92'
      Брандарис Хуан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 91'
      Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
    • 91'
      Оооо... вот это был удар! Ларджи Рамазани должен был забить с этой позиции.
    • 91'
      Ларджи Рамазани оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 91'
      Лосано Энтони создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 90'
      Баба Иддрису из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 90'
      Контроль мяча: Реал Сосьедад: 50%, Альмерия: 50%.
    • 90'
      Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 89'
      Тактическая замена. Захарян Арсен уходит с поля и его заменяет Пачеко Хон
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Реал Сосьедад 97.6% (121)
    X 1.6% (2)
    Альмерия 0.8% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Сосьедад 2:2 Альмерия

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    97.6% (121)
    Ничья
    1.6% (2)
    Альмерия
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (46)
    Меньше
    60% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    38.26% (44)
    Нет
    61.74% (71)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Сосьедад
    46% (57)
    2:1 Реал Сосьедад
    29% (36)
    1:0 Реал Сосьедад
    8.9% (11)
    3:1 Реал Сосьедад
    5.6% (7)
    3:0 Реал Сосьедад
    2.4% (3)
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