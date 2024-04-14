Тур: 31. Стадион: Нуэво Лос Карменес. Главный судья: Гарсия Виктор
0'
1:0
9' ПенальтиУзуни Мюрто
20' Желтая карточкаГоросабел Андони
2:0
38' ГолБое Лукас
45' Желтая карточкаУзуни Мюрто
45' Желтая карточкаТеналья Науэль
45' Желтая карточкаГумбау Херард
60' Желтая карточкаРубио Мигель
Ход матча
9'
1:0
20'
38'
2:0
45'
45'
45'
46'
60'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 4
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Нева
Карлос
20
Руис
Серхио
18
Юзвяк
Камиль
11
Узуни
Мюрто
16
Марин
Рафа
11
Риоха
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Руис СерхиоПолузащитник
-
18 Юзвяк КамильПолузащитник
- Нападающий
-
11 Узуни МюртоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сандоваль Хосе Рамон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Марин РафаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Овоно ХесусВратарь
- Защитник
-
27 Хави ЛопеcЗащитник
-
10 Хаджи ЯнисПолузащитник
-
18 Гуриди ХонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Кике ГарсияНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Гранада
Алавес
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
11 матчей
63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
2.4
1.67
Среднее время на гол
37
54
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
2.17
0.8
Среднее время на гол
41
112
Всего голов
25
14
Голов в среднем за матч
2.27
1.27
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
39
70
Бомбардиры внутри турнира
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Узуни Мюрто
|10 (4)
|0.32
|Сарагоса Брайан
|6 (1)
|0.19
|Бое Лукас
|4
|0.13
|Санчес Рикард
|3
|0.1
|Вильяр Гонсало
|1
|0.03
|Микель Игнаси
|1
|0.03
|Пельистри Факундо
|1
|0.03
|Мендес Бруно II
|1
|0.03
|Рубио Мигель
|1
|0.03
|Корбяну Теодор
|1
|0.03
|Гумбау Херард
|0
|0
|Руис Серхио
|0
|0
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|Нева Карлос
|0
|0
|Кальехон Хосе
|0
|0
|Дьедиу Фамара
|0
|0
|Мауасса Фет
|0
|0
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омородион Сэмюэль
|9
|0.29
|Риоха Луис
|4 (3)
|0.13
|Кике Гарсия
|3
|0.1
|Дуарте Рубен
|2
|0.06
|Бенавидес Карлос
|1
|0.03
|Горосабел Андони
|1
|0.03
|Седлар Александр
|1
|0.03
|Гевара Андер
|1
|0.03
|Теналья Науэль
|1
|0.03
|Реббах Абдеррахман
|1
|0.03
|Гуриди Хон
|0
|0
|Хави Лопеc
|0
|0
|Висенте Карлос
|0
|0
|Сола Алекс
|0
|0
|Хаджи Янис
|0
|0
|Бланко Антонио
|0
|0
Карточки
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|11
|0
|Бое Лукас
|6
|1
|Вильяр Гонсало
|7
|0
|Санчес Рикард
|6
|0
|Микель Игнаси
|5
|0
|Руис Серхио
|5
|0
|Сарагоса Брайан
|5
|0
|Баталья Аугусто
|3
|0
|Узуни Мюрто
|3
|0
|Нева Карлос
|3
|0
|Торренте Рауль
|3
|0
|Пако Лопес
|3
|0
|Пуэртас Антонио
|1
|1
|Пёнтковски Камиль
|1
|1
|Alexander Medina
|2
|0
|Мелендо Оскар
|2
|0
|Мендес Бруно II
|2
|0
|Рубио Мигель
|2
|0
|Альваро Фернандес
|1
|0
|Феррейра Андре
|1
|0
|Дьедиу Фамара
|1
|0
|Манафа Вилсон
|1
|0
|Вальехо Хесус
|1
|0
|Виктор Диас
|1
|0
|Юзвяк Камиль
|1
|0
|Аресо Матиас
|1
|0
|Корбяну Теодор
|1
|0
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Луис
|7
|1
|Абкар Абделькабир
|8
|0
|Горосабел Андони
|7
|0
|Гевара Андер
|7
|0
|Дуарте Рубен
|5
|0
|Марин Рафа
|4
|0
|Омородион Сэмюэль
|4
|0
|Бланко Антонио
|2
|1
|Риоха Луис
|3
|0
|Кике Гарсия
|3
|0
|Бенавидес Карлос
|3
|0
|Теналья Науэль
|3
|0
|Хави Лопеc
|2
|0
|Сивера Антонио
|2
|0
|Хаджи Янис
|2
|0
|Седлар Александр
|2
|0
|Сола Алекс
|2
|0
|Гуриди Хон
|1
|0
|Алькаин Чебер
|1
|0
|Реббах Абдеррахман
|1
|0
|Висенте Карлос
|1
|0
Результаты матчей
Гранада
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Алавес
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
12
6
Гранада
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (10)
33% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Алавес
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
9
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
27
10
Упущенные победы
6
12
Гранада
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (14)
37% (11)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
27% (8)
27% (8)
Алавес
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (7)
47% (14)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
29
12
Упущенные победы
18
18
Голы по времени матча
Забито
17
12
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
20 Не забивали 23
2
12%
2
17%
1-15
4
24%
1
8%
16-30
4
24%
2
17%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
5
29%
29%
1
8%
61-75
1
6%
4
33%
76-90
Пропущено
27
18
14 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
3
11%
1
6%
1-15
5
19%
2
11%
16-30
6
22%
5
28%
31-45
4
15%
2
11%
46-60
2
7%
2
11%
61-75
7
26%
6
33%
76-90
Забито
13
13
2 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 6
24 Не забивали 22
1
8%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
1
8%
5
38%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
6
46%
2
15%
76-90
Пропущено
33
19
18 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 9
14 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 12
4
12%
2
11%
1-15
4
12%
2
11%
16-30
10
30%
6
32%
31-45
6
18%
2
11%
46-60
4
12%
1
5%
61-75
5
15%
6
32%
76-90
Забито
30
25
12 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 12
14 Не забивали 15
3
10%
4
16%
1-15
4
13%
2
8%
16-30
5
17%
5
20%
31-45
2
7%
7
28%
46-60
9
30%
1
4%
61-75
7
23%
6
24%
76-90
Пропущено
60
37
32 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 19
24 Пропускали первыми 16
29 Не пропускали 23
7
12%
3
8%
1-15
9
15%
4
11%
16-30
16
27%
11
30%
30%
31-45
10
17%
4
11%
46-60
6
10%
3
8%
61-75
12
20%
12
32%
76-90
Результаты последних матчей
Гранада
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Гранада - Валенсия 0:1 Кадис - Гранада 1:0 Мальорка - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3
Вильярреал - Гранада 5:1 Гранада - Альмерия 1:1 Барселона - Гранада 3:3 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Хетафе - Гранада 2:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Бетис - Гранада 1:0 Гранада - Кадис 2:0 Гранада - Севилья 0:3 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Алавес - Гранада 3:1 Гранада - Хетафе 1:1 Валенсия - Гранада 1:0 Ароза - Гранада 0:3
Алавес
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Алавес - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Алавес 2:0 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Осасуна - Алавес 1:0
Алавес - Мальорка 1:1 Бетис - Алавес 0:0 Алавес - Вильярреал 1:1 Алавес - Барселона 1:3 Альмерия - Алавес 0:3 Алавес - Кадис 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Севилья - Алавес 2:3 Алавес - Бетис 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Жирона - Алавес 3:0 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Террасса - Алавес 0:1 Мальорка - Алавес 0:0 Алавес - Гранада 3:1
Результаты матчей
Гранада
Алавес
Точный счет
1:1
5 раз 33%
0:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
6 раз 40%
2:0
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
5:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 60%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:0
6 раз 20%
1:1
5 раз 17%
2:0
4 раза 13%
0:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:0
7 раз 23%
1:1
6 раз 20%
0:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 43%
1
8 раз 27%
2
5 раз 17%
3
4 раза 13%
0
13 раз 43%
1
13 раз 43%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Гранада
Алавес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
105
69
213
114
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
69
Больше Меньше
78
312
213
312
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1713
Больше Меньше
1713
921
426
426
426
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|24
|6
|1
|67 - 20
|78
|2.
|Заявка
|31
|21
|7
|3
|62 - 34
|70
|3.
|Заявка
|31
|20
|5
|6
|63 - 39
|65
|4.
|Заявка
|31
|19
|4
|8
|59 - 36
|61
|5.
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|50 - 28
|56
|6.
|Заявка
|30
|13
|10
|7
|43 - 31
|49
|7.
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|38 - 37
|45
|8.
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|33 - 32
|44
|9.
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|36 - 43
|39
|10.
|Заявка
|31
|9
|12
|10
|37 - 43
|39
|11.
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|48 - 53
|38
|12.
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|29 - 35
|37
|13.
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|39 - 44
|34
|14.
|0:2 Заявка
|31
|8
|8
|15
|26 - 38
|32
|15.
|Заявка
|31
|6
|13
|12
|25 - 36
|31
|16.
|Заявка
|31
|6
|13
|12
|25 - 38
|31
|17.
|Заявка
|31
|6
|10
|15
|33 - 46
|28
|18.
|Заявка
|31
|4
|13
|14
|21 - 41
|25
|19.
|2:0 Заявка
|31
|3
|8
|20
|32 - 60
|17
|20.
|Заявка
|30
|1
|10
|19
|28 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|37 - 17
|43
|2.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|37 - 7
|41
|3.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|38 - 16
|38
|4.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|34 - 19
|37
|5.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|36 - 14
|36
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|23 - 14
|30
|7.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|18 - 8
|29
|8.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|18 - 14
|28
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 15
|23
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 15
|22
|11.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|14 - 13
|22
|12.
|0:2 Заявка
|15
|6
|3
|6
|15 - 17
|21
|13.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 21
|21
|14.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 26
|19
|15.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|14 - 18
|19
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 23
|17
|17.
|2:0 Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 26
|15
|18.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 17
|14
|19.
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|14 - 22
|14
|20.
|Заявка
|15
|0
|8
|7
|14 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|30 - 13
|37
|2.
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|28 - 15
|33
|3.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 23
|27
|4.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|22 - 16
|26
|5.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 14
|20
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 27
|19
|7.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 19
|18
|8.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 22
|18
|9.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 21
|17
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|11 - 16
|17
|11.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 20
|15
|12.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 24
|15
|13.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 23
|15
|14.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 29
|14
|15.
|0:2 Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|16.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|19 - 29
|11
|17.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|11 - 23
|9
|18.
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 23
|6
|19.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|14 - 32
|5
|20.
|2:0 Заявка
|15
|0
|2
|13
|12 - 34
|2
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- — Вылет в Сегунду
|Жирона
|Довбик Артём
|17 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (4)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|14 (5)
|Кадис
|Алехо Иван
|16
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|3 6
|Гранада
|Гумбау Херард
|11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гранада 2:0 Алавес
Исход игры
Гранада
29.9% (35)
Ничья
49.6% (58)
Алавес
20.5% (24)
Тотал 2.5
Больше
26.09% (30)
Меньше
73.91% (85)
Обе команды забьют
Да
69.57% (80)
Нет
30.43% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.6% (51)
2:1 Гранада
15.4% (18)
1:0 Гранада
12% (14)
0:1 Алавес
10.3% (12)
1:2 Алавес
8.5% (10)
0:0 Ничья
5.1% (6)
2:0 Гранада
1.7% (2)
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