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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Зрители: 13398 Главный судья: Гарсия Виктор
Гранада
2:0
Конец матча
Алавес
0'
1:0
9' Пенальти
Узуни Мюрто
20' Желтая карточка
Горосабел Андони
2:0
38' Гол
Бое Лукас
45' Желтая карточка
Узуни Мюрто
45' Желтая карточка
Теналья Науэль
45' Желтая карточка
Гумбау Херард
60' Желтая карточка
Рубио Мигель
90'+4

Ход матча

9'
Узуни Мюрто
1:0
20'
 
Горосабел Андони
38'
Бое Лукас
(Руис Серхио)
2:0
45'
Узуни Мюрто
 
45'
 
Теналья Науэль
45'
Гумбау Херард
 
46'
 
Сола Алекс
Риоха Луис
46'
 
Реббах Абдеррахман
Висенте Карлос
60'
Рубио Мигель
 
64'
Вильяр Гонсало
Юзвяк Камиль
 
64'
 
Кике Гарсия
Омородион Сэмюэль
64'
 
Бенавидес Карлос
Бланко Антонио
71'
 
Симеоне Джулиано
Паничелли Хоакин
75'
Кальехон Хосе
Узуни Мюрто
 
83'
Аресо Матиас
Бое Лукас
 
83'
Онгла Мартин
Гумбау Херард
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Гранада 29.9% (35)
X 49.6% (58)
Алавес 20.5% (24)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Баталья
Аугусто
2
Мендес
Бруно
II
4
Рубио
Мигель
14
Микель
Игнаси
15
Нева
Карлос
19
Пельистри
Факундо
23
Гумбау
Херард
20
Руис
Серхио
18
Юзвяк
Камиль
7
Бое
Лукас
11
Узуни
Мюрто
1
Сивера
Антонио
2
Горосабел
Андони
14
Теналья
Науэль
16
Марин
Рафа
3
Дуарте
Рубен
6
Гевара
Андер
8
Бланко
Антонио
11
Риоха
Луис
29
Паничелли
Хоакин
22
Висенте
Карлос
32
Омородион
Сэмюэль
Гранада
4-4-2
Алавес
4-2-3-1

История личных встреч

Гранада
Алавес

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

11 матчей

63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЛ
3:1
С
1:1
С
3:1
ЛЛ
2:3
ЛЛ
2:1
ЛЛ
4:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
3:0
П
2:1
П
3:1

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

2.4
1.67

Среднее время на гол

37
54

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

2.17
0.8

Среднее время на гол

41
112

Всего голов

25
14

Голов в среднем за матч

2.27
1.27

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

39
70

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Узуни Мюрто 10 (4) 0.32
Сарагоса Брайан 6 (1) 0.19
Бое Лукас 4 0.13
Санчес Рикард 3 0.1
Вильяр Гонсало 1 0.03
Микель Игнаси 1 0.03
Пельистри Факундо 1 0.03
Мендес Бруно II 1 0.03
Рубио Мигель 1 0.03
Корбяну Теодор 1 0.03
Гумбау Херард 0 0
Руис Серхио 0 0
Пуэртас Антонио 0 0
Нева Карлос 0 0
Кальехон Хосе 0 0
Дьедиу Фамара 0 0
Мауасса Фет 0 0
Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омородион Сэмюэль 9 0.29
Риоха Луис 4 (3) 0.13
Кике Гарсия 3 0.1
Дуарте Рубен 2 0.06
Бенавидес Карлос 1 0.03
Горосабел Андони 1 0.03
Седлар Александр 1 0.03
Гевара Андер 1 0.03
Теналья Науэль 1 0.03
Реббах Абдеррахман 1 0.03
Гуриди Хон 0 0
Хави Лопеc 0 0
Висенте Карлос 0 0
Сола Алекс 0 0
Хаджи Янис 0 0
Бланко Антонио 0 0

Карточки

Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 11 0
Бое Лукас 6 1
Вильяр Гонсало 7 0
Санчес Рикард 6 0
Микель Игнаси 5 0
Руис Серхио 5 0
Сарагоса Брайан 5 0
Баталья Аугусто 3 0
Рубио Мигель 3 0
Узуни Мюрто 3 0
Нева Карлос 3 0
Торренте Рауль 3 0
Пако Лопес 3 0
Пуэртас Антонио 1 1
Пёнтковски Камиль 1 1
Alexander Medina 2 0
Мелендо Оскар 2 0
Мендес Бруно II 2 0
Альваро Фернандес 1 0
Феррейра Андре 1 0
Дьедиу Фамара 1 0
Манафа Вилсон 1 0
Вальехо Хесус 1 0
Виктор Диас 1 0
Юзвяк Камиль 1 0
Аресо Матиас 1 0
Корбяну Теодор 1 0
Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Луис 7 1
Абкар Абделькабир 8 0
Горосабел Андони 7 0
Гевара Андер 7 0
Дуарте Рубен 5 0
Марин Рафа 4 0
Омородион Сэмюэль 4 0
Бланко Антонио 2 1
Риоха Луис 3 0
Кике Гарсия 3 0
Бенавидес Карлос 3 0
Теналья Науэль 3 0
Хави Лопеc 2 0
Сивера Антонио 2 0
Хаджи Янис 2 0
Седлар Александр 2 0
Сола Алекс 2 0
Гуриди Хон 1 0
Алькаин Чебер 1 0
Реббах Абдеррахман 1 0
Висенте Карлос 1 0

Результаты матчей

Гранада
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Алавес
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

12
6
Гранада
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (10)
33% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Алавес
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

9
1

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

27
10

Упущенные победы

6
12
Гранада
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (15)
35% (11)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
29% (9)
26% (8)
Алавес
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
23% (7)
45% (14)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
45% (14)
29% (9)

Сухие победы

11
6

Сухие поражения

4
11

Волевые победы

29
12

Упущенные победы

18
18

Голы по времени матча

Забито

19
12
12 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 24
3
16%
2
17%
1-15
4
21%
1
8%
16-30
5
26%
2
17%
31-45
1
5%
2
17%
46-60
5
26%
1
8%
61-75
1
5%
4
33%
76-90

Пропущено

27
20
14 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
3
11%
2
10%
1-15
5
19%
2
10%
16-30
6
22%
6
30%
31-45
4
15%
2
10%
46-60
2
7%
2
10%
61-75
7
26%
6
30%
76-90

Забито

13
13
2 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 6
25 Не забивали 23
1
8%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
1
8%
5
38%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
6
46%
2
15%
76-90

Пропущено

33
19
18 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 9
14 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 12
4
12%
2
11%
1-15
4
12%
2
11%
16-30
10
30%
6
32%
31-45
6
18%
2
11%
46-60
4
12%
1
5%
61-75
5
15%
6
32%
76-90

Забито

32
25
14 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 12
14 Не забивали 16
4
13%
4
16%
1-15
4
13%
2
8%
16-30
6
19%
5
20%
31-45
2
6%
7
28%
46-60
9
28%
1
4%
61-75
7
22%
6
24%
76-90

Пропущено

60
39
32 В 1-м тайме 20
28 Во 2-м тайме 19
24 Пропускали первыми 17
29 Не пропускали 24
7
12%
4
10%
1-15
9
15%
4
10%
16-30
16
27%
12
31%
31-45
10
17%
4
10%
46-60
6
10%
3
8%
61-75
12
20%
12
31%
76-90

Результаты последних матчей

Гранада
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Гранада - Валенсия 0:1 Кадис - Гранада 1:0 Мальорка - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3
Вильярреал - Гранада 5:1 Гранада - Альмерия 1:1 Барселона - Гранада 3:3 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Хетафе - Гранада 2:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Бетис - Гранада 1:0 Гранада - Кадис 2:0 Гранада - Севилья 0:3 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Алавес - Гранада 3:1 Гранада - Хетафе 1:1 Валенсия - Гранада 1:0 Ароза - Гранада 0:3
Алавес
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Алавес - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Алавес 2:0 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Осасуна - Алавес 1:0
Алавес - Мальорка 1:1 Бетис - Алавес 0:0 Алавес - Вильярреал 1:1 Алавес - Барселона 1:3 Альмерия - Алавес 0:3 Алавес - Кадис 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Севилья - Алавес 2:3 Алавес - Бетис 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Жирона - Алавес 3:0 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Террасса - Алавес 0:1 Мальорка - Алавес 0:0 Алавес - Гранада 3:1

Результаты матчей

Гранада
Алавес

Точный счет

1:1
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
6 раз 40%
2:0
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
5:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 60%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
9 раз 56%
1
5 раз 31%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
2:0
5 раз 16%
0:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:0
7 раз 23%
1:1
6 раз 19%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 42%
1
8 раз 26%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
0
14 раз 45%
1
13 раз 42%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Гранада
Алавес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
10
5
7
9
1.5
2
13
1
15
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
9
0.5
Больше Меньше
7
9
3
12
1.5
2
14
3
12
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
13
0.5
Больше Меньше
17
14
10
21
1.5
4
27
4
27
2.5
4
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 31 24 6 1 67 - 20 78
2.
Барселона
 Заявка 31 21 7 3 62 - 34 70
3.
Жирона
 Заявка 31 20 5 6 63 - 39 65
4.
Атлетико М
 Заявка 31 19 4 8 59 - 36 61
5.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 31 16 9 6 50 - 28 57
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 30 13 10 7 43 - 31 49
7.
Бетис
 Заявка 31 11 12 8 38 - 37 45
8.
Валенсия
 Заявка 30 12 8 10 33 - 32 44
9.
Осасуна
 Заявка 30 11 6 13 36 - 43 39
10.
Вильярреал
 0:0 Заявка 31 10 9 12 48 - 53 39
11.
Хетафе
 Заявка 31 9 12 10 37 - 43 39
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 31 10 7 14 29 - 35 37
13.
Севилья
 Заявка 31 8 10 13 39 - 44 34
14.
Алавес
 Заявка 31 8 8 15 26 - 38 32
15.
Мальорка
 Заявка 31 6 13 12 25 - 36 31
16.
Райо Вальекано
 Заявка 31 6 13 12 25 - 38 31
17.
Сельта
 Заявка 31 6 10 15 33 - 46 28
18.
Кадис
 Заявка 31 4 13 14 21 - 41 25
19.
Гранада
 Заявка 31 3 8 20 32 - 60 17
20.
Альмерия
 Заявка 30 1 10 19 28 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 16 14 1 1 37 - 17 43
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 13 2 0 37 - 7 41
3.
Жирона
 Заявка 15 12 2 1 38 - 16 38
4.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 34 - 19 37
5.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 16 11 4 1 36 - 14 37
6.
Бетис
 Заявка 16 8 6 2 23 - 14 30
7.
Валенсия
 Заявка 15 8 5 2 18 - 8 29
8.
Хетафе
 Заявка 15 8 4 3 18 - 14 28
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 6 5 3 21 - 15 23
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 6 4 6 17 - 15 22
11.
Мальорка
 Заявка 16 5 7 4 14 - 13 22
12.
Алавес
 Заявка 15 6 3 6 15 - 17 21
13.
Осасуна
 Заявка 15 6 3 6 17 - 21 21
14.
Вильярреал
 0:0 Заявка 16 5 4 7 26 - 26 19
15.
Кадис
 Заявка 16 4 7 5 14 - 18 19
16.
Севилья
 Заявка 15 4 5 6 21 - 23 17
17.
Гранада
 Заявка 16 3 6 7 20 - 26 15
18.
Сельта
 Заявка 15 3 5 7 10 - 17 14
19.
Райо Вальекано
 Заявка 15 2 8 5 14 - 22 14
20.
Альмерия
 Заявка 15 0 8 7 14 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 16 11 4 1 30 - 13 37
2.
Барселона
 Заявка 15 9 6 0 28 - 15 33
3.
Жирона
 Заявка 16 8 3 5 25 - 23 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 7 5 4 22 - 16 26
5.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 15 5 5 5 14 - 14 20
6.
Вильярреал
 0:0 Заявка 15 5 5 5 22 - 27 20
7.
Атлетико М
 Заявка 15 5 3 7 22 - 19 18
8.
Осасуна
 Заявка 15 5 3 7 19 - 22 18
9.
Севилья
 Заявка 16 4 5 7 18 - 21 17
10.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 11 - 16 17
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 4 3 8 12 - 20 15
12.
Валенсия
 Заявка 15 4 3 8 15 - 24 15
13.
Бетис
 Заявка 15 3 6 6 15 - 23 15
14.
Сельта
 Заявка 16 3 5 8 23 - 29 14
15.
Алавес
 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
16.
Хетафе
 Заявка 16 1 8 7 19 - 29 11
17.
Мальорка
 Заявка 15 1 6 8 11 - 23 9
18.
Кадис
 Заявка 15 0 6 9 7 - 23 6
19.
Альмерия
 Заявка 15 1 2 12 14 - 32 5
20.
Гранада
 Заявка 15 0 2 13 12 - 34 2
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 17 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (4)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Вильярреал Сорлот Александр 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Кадис Алькарас Рубен 14
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Осасуна Авила Эсекьель 3 6
Гранада Гумбау Херард 11
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 92'
    Руис Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Алавес контролирует мяч.
  • 91'
    Удар от ворот произведет Гранада
  • 91'
    Нева Карлос ослабляет давление, выбив мяч.
  • 91'
    Горосабел Андони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Мендес Бруно II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Гранада 29.9% (35)
    X 49.6% (58)
    Алавес 20.5% (24)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гранада 2:0 Алавес

    Исход игры
    Гранада
    29.9% (35)
    Ничья
    49.6% (58)
    Алавес
    20.5% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.09% (30)
    Меньше
    73.91% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    69.57% (80)
    Нет
    30.43% (35)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.6% (51)
    2:1 Гранада
    15.4% (18)
    1:0 Гранада
    12% (14)
    0:1 Алавес
    10.3% (12)
    1:2 Алавес
    8.5% (10)
    0:0 Ничья
    5.1% (6)
    2:0 Гранада
    1.7% (2)
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