Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

88' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Матч возобновлен

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Руис Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Сивера Антонио взял и забрал мяч на выходе

87' Пельистри Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Дуарте Рубен из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Вильяр Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Удар от ворот произведет Гранада

82' Реббах Абдеррахман навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Матч возобновлен

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Удар от ворот произведет Гранада

78' Удар от ворот произведет Алавес

78' Баталья Аугусто взял и забрал мяч на выходе

77' Удар от ворот произведет Алавес

76' Удар от ворот произведет Гранада

74' Реббах Абдеррахман из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Реббах Абдеррахман навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Удар от ворот произведет Гранада

68' Реббах Абдеррахман не смог попасть в створ ударом издали

67' Удар от ворот произведет Алавес

65' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Хорошую попытку сделал Узуни Мюрто . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Баталья Аугусто взял и забрал мяч на выходе

61' Сола Алекс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Сола Алекс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

60' Рубио Мигель совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

59' Удар от ворот произведет Алавес

57' Баталья Аугусто взял и забрал мяч на выходе

55' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Удар от ворот произведет Гранада

54' Паничелли Хоакин не смог попасть в створ ударом издали

53' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Баталья Аугусто взял и забрал мяч на выходе

51' Сивера Антонио взял и забрал мяч на выходе

50' Хорошую попытку сделал Паничелли Хоакин . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Удар от ворот произведет Гранада

48' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника