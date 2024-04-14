Тур: 31. Стадион: Гран Канария. Зрители: 23698 Главный судья: Муньис Алехандро
0:2
Конец матча
0'
6' Красная карточкаКоко Сауль
7' Желтая карточкаСуарес Алехандро
43' Желтая карточкаМолейро Альберто
0:1
43' ГолЭн-Несири Юссеф
45' Желтая карточкаПарк Марвин
61' Желтая карточкаБаде Луак
73' Желтая карточкаСалас Кике
90' Желтая карточкаНюланд Эрьян
0:2
90' ГолЛукебакио Доди
90'+7
Ход матча
6'
43'
43'
45'
61'
66'
73'
90'
90'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
1 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 3
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
604 Количество передач 355
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Коко
Сауль
15
Мармол
Мика
13
Нюланд
Эрьян
22
Баде
Луак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Коко СаульЗащитник
-
15 Мармол МикаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Луаодис ЭнзоПолузащитник
-
19 Кардона МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Каба СориНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пимьента Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Нюланд ЭрьянВратарь
-
22 Баде ЛуакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Ньянзу ТангиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Навас ХесусПолузащитник
-
42 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Ламела ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лас-Пальмас
Севилья
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
1 победа 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.2
Среднее время на гол
90
450
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.4
1
Среднее время на гол
64
90
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
1.25
0.5
Тотал матчей
2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
72
180
Бомбардиры внутри турнира
Лас-Пальмас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Кирьян
|6
|0.19
|Мунир Эль-Хаддади
|3
|0.1
|Кардона Марк
|3 (1)
|0.1
|Муньос Хави
|2
|0.06
|Молейро Альберто
|2
|0.06
|Виера Хонатан
|2 (2)
|0.06
|Пехиньо Франсиско
|2
|0.06
|Рамирес Сандро
|1
|0.03
|Кардона Серхи
|1
|0.03
|Каба Сори
|1
|0.03
|Бенито Рамирес
|1
|0.03
|Эррера Кристиан
|1
|0.03
|Суарес Алехандро
|1
|0.03
|Араухо Хулиан
|1
|0.03
|Коко Сауль
|1
|0.03
|Херцог Хуанма
|1
|0.03
|Парк Марвин
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|11
|0.35
|Окампос Лукас
|4 (1)
|0.13
|Лукебакио Доди
|4
|0.13
|Берналь Исаак Ромеро
|3
|0.1
|Рамос Серхио
|3
|0.1
|Ракитич Иван
|2
|0.06
|Ламела Эрик
|2
|0.06
|Мир Рафа
|2
|0.06
|Салас Кике
|2
|0.06
|Педроса Адриа
|1
|0.03
|Сусо Хесус
|1
|0.03
|Гудель Неманья
|1
|0.03
|Соу Джибрил
|1
|0.03
|Хуанлу Санчес
|0
|0
|Акунья Маркос
|0
|0
|Торрес Оливер
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
Карточки
Лас-Пальмас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кардона Серхи
|8
|0
|Родригес Кирьян
|7
|0
|Коко Сауль
|5
|1
|Муньос Хави
|6
|0
|Суарес Алехандро
|6
|0
|Перроне Максимо
|6
|0
|Мармол Мика
|4
|1
|Парк Марвин
|5
|0
|Араухо Хулиан
|4
|0
|Вальес Альваро
|2
|1
|Кардона Марк
|3
|0
|Луаодис Энзо
|3
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0
|Каба Сори
|2
|0
|Синкгравен Дэйли
|0
|1
|Аарон Эскандель
|0
|1
|Виера Хонатан
|1
|0
|Рамирес Сандро
|1
|0
|Эррера Кристиан
|1
|0
|Мфулу Оменуке
|1
|0
|Лемос Альваро
|1
|0
|Молейро Альберто
|1
|0
|Херцог Хуанма
|1
|0
|Гарсия Пимьента
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сумаре Бубакари
|8
|0
|Рамос Серхио
|6
|1
|Гудель Неманья
|7
|0
|Навас Хесус
|5
|1
|Ракитич Иван
|6
|0
|Сусо Хесус
|4
|1
|Баде Луак
|4
|1
|Окампос Лукас
|5
|0
|Акунья Маркос
|5
|0
|Соу Джибрил
|5
|0
|Салас Кике
|5
|0
|Ламела Эрик
|3
|0
|Торрес Оливер
|3
|0
|Эн-Несири Юссеф
|3
|0
|Маркан Маркос
|2
|0
|Хуанлу Санчес
|2
|0
|Межбри Ханнибал
|2
|0
|Ньянзу Танги
|2
|0
|Берналь Исаак Ромеро
|2
|0
|Нюланд Эрьян
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Хордан Хоан
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Диас Мариано
|1
|0
|Педроса Адриа
|1
|0
|Агум Люсьен
|1
|0
|Буэно Ману
|1
|0
Результаты матчей
Лас-Пальмас
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Севилья
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
6
11
Лас-Пальмас
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Севилья
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
13
14
Упущенные победы
12
15
Лас-Пальмас
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (10)
45% (14)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
26% (8)
32% (10)
Севилья
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (8)
39% (12)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
32% (10)
29% (9)
Сухие победы
12
5
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
15
15
Упущенные победы
18
26
Голы по времени матча
Забито
18
19
5 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
3
17%
3
16%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
1
6%
5
26%
31-45
4
22%
3
16%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
6
33%
6
32%
76-90
Пропущено
14
20
3 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
1
7%
6
30%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
2
14%
4
20%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
6
43%
3
15%
76-90
Забито
12
20
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
24 Не забивали 19
0
0%
5
25%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
4
33%
2
10%
31-45
3
25%
2
10%
46-60
2
17%
5
25%
61-75
2
17%
4
20%
76-90
Пропущено
20
24
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
3
15%
1
4%
1-15
2
10%
5
21%
16-30
3
15%
3
13%
31-45
3
15%
3
13%
46-60
5
25%
4
17%
61-75
4
20%
8
33%
76-90
Забито
30
39
10 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 14
12 Не забивали 8
3
10%
8
21%
1-15
2
7%
4
10%
16-30
5
17%
7
18%
31-45
7
23%
5
13%
46-60
5
17%
5
13%
61-75
8
27%
10
26%
76-90
Пропущено
34
44
11 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 23
4
12%
7
16%
1-15
2
6%
10
23%
16-30
5
15%
5
11%
31-45
5
15%
7
16%
46-60
8
24%
4
9%
61-75
10
29%
29%
11
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лас-Пальмас
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Альмерия 0:1 Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2 Хетафе - Лас-Пальмас 3:3
Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Лас-Пальмас - Викинг 0:2 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Тенерифе - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Туделано - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0
Севилья
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Сельта 1:2 Альмерия - Севилья 2:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2
Реал Мадрид - Севилья 1:0 Валенсия - Севилья 0:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:2 Севилья - Осасуна 1:1 Атлетико М - Севилья 1:0 Жирона - Севилья 5:1 Хетафе - Севилья 1:3 Севилья - Алавес 2:3 Расинг Ферроль - Севилья 1:2 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Севилья 0:3 Севилья - Хетафе 0:3 Ланс - Севилья 2:1 Мальорка - Севилья 1:0
Результаты матчей
Лас-Пальмас
Севилья
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
9 раз 60%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
6 раз 40%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:0
7 раз 23%
1:1
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 42%
1
9 раз 29%
2
7 раз 23%
3
2 раза 6%
1
13 раз 42%
0
8 раз 26%
2
6 раз 19%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лас-Пальмас
Севилья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
132
511
411
115
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
106
411
610
114
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1813
Больше Меньше
238
922
1021
229
427
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|24
|6
|1
|67 - 20
|78
|2.
|Заявка
|31
|21
|7
|3
|62 - 34
|70
|3.
|Заявка
|31
|20
|5
|6
|63 - 39
|65
|4.
|Заявка
|31
|19
|4
|8
|59 - 36
|61
|5.
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|50 - 28
|56
|6.
|Заявка
|30
|13
|10
|7
|43 - 31
|49
|7.
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|38 - 37
|45
|8.
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|33 - 32
|44
|9.
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|36 - 43
|39
|10.
|Заявка
|31
|9
|12
|10
|37 - 43
|39
|11.
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|48 - 53
|38
|12.
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|29 - 35
|37
|13.
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|39 - 44
|34
|14.
|0:2 Заявка
|31
|8
|8
|15
|26 - 38
|32
|15.
|Заявка
|31
|6
|13
|12
|25 - 36
|31
|16.
|Заявка
|31
|6
|13
|12
|25 - 38
|31
|17.
|Заявка
|31
|6
|10
|15
|33 - 46
|28
|18.
|Заявка
|31
|4
|13
|14
|21 - 41
|25
|19.
|2:0 Заявка
|31
|3
|8
|20
|32 - 60
|17
|20.
|Заявка
|30
|1
|10
|19
|28 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|37 - 17
|43
|2.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|37 - 7
|41
|3.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|38 - 16
|38
|4.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|34 - 19
|37
|5.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|36 - 14
|36
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|23 - 14
|30
|7.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|18 - 8
|29
|8.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|18 - 14
|28
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 15
|23
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 15
|22
|11.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|14 - 13
|22
|12.
|0:2 Заявка
|15
|6
|3
|6
|15 - 17
|21
|13.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 21
|21
|14.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 26
|19
|15.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|14 - 18
|19
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 23
|17
|17.
|2:0 Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 26
|15
|18.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 17
|14
|19.
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|14 - 22
|14
|20.
|Заявка
|15
|0
|8
|7
|14 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|30 - 13
|37
|2.
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|28 - 15
|33
|3.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 23
|27
|4.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|22 - 16
|26
|5.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 14
|20
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 27
|19
|7.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 19
|18
|8.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 22
|18
|9.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 21
|17
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|11 - 16
|17
|11.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 20
|15
|12.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 24
|15
|13.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 23
|15
|14.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 29
|14
|15.
|0:2 Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|16.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|19 - 29
|11
|17.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|11 - 23
|9
|18.
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 23
|6
|19.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|14 - 32
|5
|20.
|2:0 Заявка
|15
|0
|2
|13
|12 - 34
|2
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|Жирона
|Довбик Артём
|17 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (4)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|14 (5)
|Кадис
|Алехо Иван
|16
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|3 6
|Гранада
|Гумбау Херард
|11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лас-Пальмас 0:2 Севилья
Исход игры
Лас-Пальмас
8% (10)
Ничья
36.8% (46)
Севилья
55.2% (69)
Тотал 2.5
Больше
41.74% (48)
Меньше
58.26% (67)
Обе команды забьют
Да
75.65% (87)
Нет
24.35% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.2% (39)
1:2 Севилья
30.4% (38)
0:1 Севилья
14.4% (18)
0:2 Севилья
4.8% (6)
2:2 Ничья
3.2% (4)
1:0 Лас-Пальмас
2.4% (3)
1:3 Севилья
1.6% (2)
2:1 Лас-Пальмас
1.6% (2)
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