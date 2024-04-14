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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Зрители: 23698 Главный судья: Муньис Алехандро
Лас-Пальмас
0:2
Конец матча
Севилья
0'
6' Красная карточка
Коко Сауль
7' Желтая карточка
Суарес Алехандро
43' Желтая карточка
Молейро Альберто
0:1
43' Гол
Эн-Несири Юссеф
45' Желтая карточка
Парк Марвин
61' Желтая карточка
Баде Луак
73' Желтая карточка
Салас Кике
90' Желтая карточка
Нюланд Эрьян
0:2
90' Гол
Лукебакио Доди
90'+7

Ход матча

6'
Коко Сауль
 
7'
Суарес Алехандро
 
43'
Молейро Альберто
 
43'
0:1
Эн-Несири Юссеф
(Гудель Неманья)
45'
Парк Марвин
 
61'
 
Баде Луак
66'
 
Агум Люсьен
Баде Луак
67'
 
Навас Хесус
Окампос Лукас
73'
 
Салас Кике
78'
Мунир Эль-Хаддади
Рамирес Сандро
 
78'
Бенито Рамирес
Муньос Хави
 
78'
 
Лукебакио Доди
Торрес Оливер
78'
 
Сусо Хесус
Берналь Исаак Ромеро
87'
Кампанья Хосе
Перроне Максимо
 
90'
Каба Сори
Суарес Алехандро
 
90'
 
Нюланд Эрьян
90'
0:2
Лукебакио Доди

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 604 Количество передач 355
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Лас-Пальмас 8% (10)
X 36.8% (46)
Севилья 55.2% (69)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Аарон
Эскандель
4
Суарес
Алехандро
23
Коко
Сауль
15
Мармол
Мика
3
Кардона
Серхи
5
Муньос
Хави
8
Перроне
Максимо
20
Родригес
Кирьян
2
Парк
Марвин
9
Рамирес
Сандро
10
Молейро
Альберто
13
Нюланд
Эрьян
22
Баде
Луак
4
Рамос
Серхио
2
Салас
Кике
5
Окампос
Лукас
21
Торрес
Оливер
6
Гудель
Неманья
24
Сумаре
Бубакари
3
Педроса
Адриа
15
Эн-Несири
Юссеф
20
Берналь
Исаак
Ромеро
Лас-Пальмас
4-3-3
Севилья
3-5-2

История личных встреч

Лас-Пальмас
Севилья

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
1 победа 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ТМК
1:0
П
1:2
П
1:0
П
0:1
П
2:1
П
2:0
П
2:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.2

Среднее время на гол

90
450

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Тотал матчей

2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

72
180

Бомбардиры внутри турнира

Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Кирьян 6 0.19
Мунир Эль-Хаддади 3 0.1
Кардона Марк 3 (1) 0.1
Муньос Хави 2 0.06
Молейро Альберто 2 0.06
Виера Хонатан 2 (2) 0.06
Пехиньо Франсиско 2 0.06
Рамирес Сандро 1 0.03
Кардона Серхи 1 0.03
Каба Сори 1 0.03
Бенито Рамирес 1 0.03
Эррера Кристиан 1 0.03
Суарес Алехандро 1 0.03
Араухо Хулиан 1 0.03
Коко Сауль 1 0.03
Херцог Хуанма 1 0.03
Парк Марвин 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 11 0.35
Окампос Лукас 4 (1) 0.13
Лукебакио Доди 4 0.13
Берналь Исаак Ромеро 3 0.1
Рамос Серхио 3 0.1
Ракитич Иван 2 0.06
Ламела Эрик 2 0.06
Мир Рафа 2 0.06
Салас Кике 2 0.06
Педроса Адриа 1 0.03
Сусо Хесус 1 0.03
Гудель Неманья 1 0.03
Соу Джибрил 1 0.03
Хуанлу Санчес 0 0
Акунья Маркос 0 0
Торрес Оливер 0 0
Баде Луак 0 0

Карточки

Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардона Серхи 8 0
Родригес Кирьян 7 0
Коко Сауль 5 1
Муньос Хави 6 0
Суарес Алехандро 6 0
Перроне Максимо 6 0
Мармол Мика 4 1
Парк Марвин 5 0
Араухо Хулиан 4 0
Вальес Альваро 2 1
Кардона Марк 3 0
Луаодис Энзо 3 0
Мунир Эль-Хаддади 2 0
Каба Сори 2 0
Синкгравен Дэйли 0 1
Аарон Эскандель 0 1
Виера Хонатан 1 0
Рамирес Сандро 1 0
Эррера Кристиан 1 0
Мфулу Оменуке 1 0
Лемос Альваро 1 0
Молейро Альберто 1 0
Херцог Хуанма 1 0
Гарсия Пимьента 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сумаре Бубакари 8 0
Рамос Серхио 6 1
Гудель Неманья 7 0
Навас Хесус 5 1
Ракитич Иван 6 0
Сусо Хесус 4 1
Баде Луак 4 1
Окампос Лукас 5 0
Акунья Маркос 5 0
Соу Джибрил 5 0
Салас Кике 5 0
Ламела Эрик 3 0
Торрес Оливер 3 0
Эн-Несири Юссеф 3 0
Маркан Маркос 2 0
Хуанлу Санчес 2 0
Межбри Ханнибал 2 0
Ньянзу Танги 2 0
Берналь Исаак Ромеро 2 0
Нюланд Эрьян 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Хордан Хоан 1 0
Мир Рафа 1 0
Диас Мариано 1 0
Педроса Адриа 1 0
Агум Люсьен 1 0
Буэно Ману 1 0

Результаты матчей

Лас-Пальмас
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Севилья
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

6
11
Лас-Пальмас
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Севилья
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

13
14

Упущенные победы

12
15
Лас-Пальмас
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (10)
45% (14)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
26% (8)
32% (10)
Севилья
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (8)
39% (12)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
32% (10)
29% (9)

Сухие победы

12
5

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

15
15

Упущенные победы

18
26

Голы по времени матча

Забито

18
19
5 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
3
17%
3
16%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
1
6%
5
26%
31-45
4
22%
3
16%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
6
33%
6
32%
76-90

Пропущено

14
20
3 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
1
7%
6
30%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
2
14%
4
20%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
6
43%
3
15%
76-90

Забито

12
20
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
24 Не забивали 19
0
0%
5
25%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
4
33%
2
10%
31-45
3
25%
2
10%
46-60
2
17%
5
25%
61-75
2
17%
4
20%
76-90

Пропущено

20
24
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
3
15%
1
4%
1-15
2
10%
5
21%
16-30
3
15%
3
13%
31-45
3
15%
3
13%
46-60
5
25%
4
17%
61-75
4
20%
8
33%
76-90

Забито

30
39
10 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 14
12 Не забивали 8
3
10%
8
21%
1-15
2
7%
4
10%
16-30
5
17%
7
18%
31-45
7
23%
5
13%
46-60
5
17%
5
13%
61-75
8
27%
10
26%
76-90

Пропущено

34
44
11 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 23
4
12%
7
16%
1-15
2
6%
10
23%
16-30
5
15%
5
11%
31-45
5
15%
7
16%
46-60
8
24%
4
9%
61-75
10
29%
29%
11
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лас-Пальмас
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Альмерия 0:1 Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2 Хетафе - Лас-Пальмас 3:3
Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Лас-Пальмас - Викинг 0:2 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Тенерифе - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Туделано - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0
Севилья
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Сельта 1:2 Альмерия - Севилья 2:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2
Реал Мадрид - Севилья 1:0 Валенсия - Севилья 0:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:2 Севилья - Осасуна 1:1 Атлетико М - Севилья 1:0 Жирона - Севилья 5:1 Хетафе - Севилья 1:3 Севилья - Алавес 2:3 Расинг Ферроль - Севилья 1:2 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Севилья 0:3 Севилья - Хетафе 0:3 Ланс - Севилья 2:1 Мальорка - Севилья 1:0

Результаты матчей

Лас-Пальмас
Севилья

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
9 раз 60%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
6 раз 40%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:0
7 раз 23%
1:1
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 42%
1
9 раз 29%
2
7 раз 23%
3
2 раза 6%
1
13 раз 42%
0
8 раз 26%
2
6 раз 19%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лас-Пальмас
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
13
2
5
11
1.5
4
11
1
15
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
10
6
4
11
1.5
6
10
1
14
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
13
0.5
Больше Меньше
23
8
9
22
1.5
10
21
2
29
2.5
4
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 31 24 6 1 67 - 20 78
2.
Барселона
 Заявка 31 21 7 3 62 - 34 70
3.
Жирона
 Заявка 31 20 5 6 63 - 39 65
4.
Атлетико М
 Заявка 31 19 4 8 59 - 36 61
5.
Атлетик Б
 Заявка 30 16 8 6 50 - 28 56
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 30 13 10 7 43 - 31 49
7.
Бетис
 Заявка 31 11 12 8 38 - 37 45
8.
Валенсия
 Заявка 30 12 8 10 33 - 32 44
9.
Осасуна
 Заявка 30 11 6 13 36 - 43 39
10.
Хетафе
 Заявка 31 9 12 10 37 - 43 39
11.
Вильярреал
 Заявка 30 10 8 12 48 - 53 38
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 31 10 7 14 29 - 35 37
13.
Севилья
 Заявка 31 8 10 13 39 - 44 34
14.
Алавес
 0:2 Заявка 31 8 8 15 26 - 38 32
15.
Мальорка
 Заявка 31 6 13 12 25 - 36 31
16.
Райо Вальекано
 Заявка 31 6 13 12 25 - 38 31
17.
Сельта
 Заявка 31 6 10 15 33 - 46 28
18.
Кадис
 Заявка 31 4 13 14 21 - 41 25
19.
Гранада
 2:0 Заявка 31 3 8 20 32 - 60 17
20.
Альмерия
 Заявка 30 1 10 19 28 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 16 14 1 1 37 - 17 43
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 13 2 0 37 - 7 41
3.
Жирона
 Заявка 15 12 2 1 38 - 16 38
4.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 34 - 19 37
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 11 3 1 36 - 14 36
6.
Бетис
 Заявка 16 8 6 2 23 - 14 30
7.
Валенсия
 Заявка 15 8 5 2 18 - 8 29
8.
Хетафе
 Заявка 15 8 4 3 18 - 14 28
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 6 5 3 21 - 15 23
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 6 4 6 17 - 15 22
11.
Мальорка
 Заявка 16 5 7 4 14 - 13 22
12.
Алавес
 0:2 Заявка 15 6 3 6 15 - 17 21
13.
Осасуна
 Заявка 15 6 3 6 17 - 21 21
14.
Вильярреал
 Заявка 16 5 4 7 26 - 26 19
15.
Кадис
 Заявка 16 4 7 5 14 - 18 19
16.
Севилья
 Заявка 15 4 5 6 21 - 23 17
17.
Гранада
 2:0 Заявка 16 3 6 7 20 - 26 15
18.
Сельта
 Заявка 15 3 5 7 10 - 17 14
19.
Райо Вальекано
 Заявка 15 2 8 5 14 - 22 14
20.
Альмерия
 Заявка 15 0 8 7 14 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 16 11 4 1 30 - 13 37
2.
Барселона
 Заявка 15 9 6 0 28 - 15 33
3.
Жирона
 Заявка 16 8 3 5 25 - 23 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 7 5 4 22 - 16 26
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 5 5 5 14 - 14 20
6.
Вильярреал
 Заявка 14 5 4 5 22 - 27 19
7.
Атлетико М
 Заявка 15 5 3 7 22 - 19 18
8.
Осасуна
 Заявка 15 5 3 7 19 - 22 18
9.
Севилья
 Заявка 16 4 5 7 18 - 21 17
10.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 11 - 16 17
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 4 3 8 12 - 20 15
12.
Валенсия
 Заявка 15 4 3 8 15 - 24 15
13.
Бетис
 Заявка 15 3 6 6 15 - 23 15
14.
Сельта
 Заявка 16 3 5 8 23 - 29 14
15.
Алавес
 0:2 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
16.
Хетафе
 Заявка 16 1 8 7 19 - 29 11
17.
Мальорка
 Заявка 15 1 6 8 11 - 23 9
18.
Кадис
 Заявка 15 0 6 9 7 - 23 6
19.
Альмерия
 Заявка 15 1 2 12 14 - 32 5
20.
Гранада
 2:0 Заявка 15 0 2 13 12 - 34 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 17 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (4)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Вильярреал Сорлот Александр 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Кадис Алькарас Рубен 14
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Осасуна Авила Эсекьель 3 6
Гранада Гумбау Херард 11
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 93'
    Г О О О О Л - Лукебакио Доди первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!
  • 93'
    Севилья начинает контратаку
  • 93'
    Рамос Серхио из команды Севилья перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
  • 92'
    Лас-Пальмас контролирует мяч.
  • 92'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 91'
    Судье надоело, что Нюланд Эрьян тянет время и он наказал его горчичником
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de Gran Canaria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Лас-Пальмас 8% (10)
    X 36.8% (46)
    Севилья 55.2% (69)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лас-Пальмас 0:2 Севилья

    Исход игры
    Лас-Пальмас
    8% (10)
    Ничья
    36.8% (46)
    Севилья
    55.2% (69)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.74% (48)
    Меньше
    58.26% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    75.65% (87)
    Нет
    24.35% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.2% (39)
    1:2 Севилья
    30.4% (38)
    0:1 Севилья
    14.4% (18)
    0:2 Севилья
    4.8% (6)
    2:2 Ничья
    3.2% (4)
    1:0 Лас-Пальмас
    2.4% (3)
    1:3 Севилья
    1.6% (2)
    2:1 Лас-Пальмас
    1.6% (2)
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