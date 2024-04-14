Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

49' Рамирес Сандро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Рамирес Сандро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Парк Марвин получил желтую карточку от судьи

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Рамирес Сандро получил желтую карточку от судьи

46' Гудель Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Гудель Неманья из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Молейро Альберто получил желтую карточку от судьи

41' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Рамос Серхио пробует нанести удар издали, но Аарон Эскандель держит все под контролем

38' Берналь Исаак Ромеро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Севилья

35' Рамирес Сандро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Баде Луак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

28' Баде Луак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Гудель Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

25' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

23' Оооо... вот это был удар! Берналь Исаак Ромеро должен был забить с этой позиции.

23' Берналь Исаак Ромеро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Аарон Эскандель взял и забрал мяч на выходе

20' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Баде Луак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Кардона Серхи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Рамирес Сандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Матч возобновлен

7' Рефери не любит споров - именно за это Суарес Алехандро сейчас получил желтую

6' УДАЛЕНИЕ! - Коко Сауль увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

6' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Коко Сауль из команды Лас-Пальмас - была желтая, а стала красная.

5' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Лас-Пальмас

4' Гудель Неманья на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Коко Сауль получил желтую карточку от судьи

3' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Окампос Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Севилья начинает с центра поля