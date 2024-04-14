Тур: 31. Стадион: Сан-Мамес. Главный судья: Куадра Гильермо
0:0
Первый тайм: 45'
0'
11' Желтая карточкаПрадос Беньят
0:0
12' Не забитый пенальтиМорено Херард
31' Желтая карточкаУильямс Иньяки
35' Желтая карточкаКомесанья Санти
35' Желтая карточкаАльбиоль Рауль
Ход матча
11'
12'
0:0
31'
35'
35'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Юри
Берчиче
11
Уильямс
Нико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уильямс НикоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
-
27 Эгилус УнаиЗащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
-
23 Арес МалкомПолузащитник
-
30 Гомес УнаиПолузащитник
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Террац РамонПолузащитник
-
27 Ахомач ИлиасПолузащитник
- Нападающий
-
15 Моралес ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Атлетик Б
Вильярреал
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.3%
60%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 16 побед
32 матча
34.4%
31.3%
34.3%
11 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
34.4%
40.6%
25%
11 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
28.1%
21.9%
50%
9 побед 7 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.38
1.13
Среднее время на гол
65
80
Всего голов
30
18
Голов в среднем за матч
1.88
1.13
Среднее время на гол
48
80
Всего голов
52
36
Голов в среднем за матч
1.63
1.13
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
55
80
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гурусета Горка
|13
|0.42
|Уильямс Иньяки
|9
|0.29
|Беренгер Алекс
|6 (1)
|0.19
|Уильямс Нико
|3
|0.1
|Сансет Ойян
|3
|0.1
|Юри Берчиче
|3
|0.1
|Весга Микель
|3 (2)
|0.1
|Гомес Унаи
|2
|0.06
|Де Маркос Оскар
|1
|0.03
|Руис Иньиго
|1
|0.03
|Вильялибре Асьер
|1
|0.03
|Муньяин Икер
|1
|0.03
|Гарсия Дани
|1
|0.03
|Паредес Айтор
|1
|0.03
|Эррера Андер
|0
|0
|Лекуе Иньиго
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сорлот Александр
|14
|0.45
|Морено Херард
|10 (2)
|0.32
|Моралес Луис
|6
|0.19
|Куэнка Хорхе
|3
|0.1
|Баэна Алехандро
|2
|0.06
|Парехо Даниэль
|2 (2)
|0.06
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|0.06
|Комесанья Санти
|2
|0.06
|Педраса Альфонсо
|1
|0.03
|Ахомач Илиас
|1
|0.03
|Капу Этьен
|1
|0.03
|Морено Альберто
|1
|0.03
|Манди Аисса
|1
|0.03
|Фойт Хуан
|1
|0.03
|Альбиоль Рауль
|0
|0
|Террац Рамон
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уильямс Нико
|5
|1
|Вивиан Даниэль
|6
|0
|Сансет Ойян
|2
|2
|Руис Иньиго
|5
|0
|Де Маркос Оскар
|4
|0
|Гарсия Дани
|4
|0
|Уильямс Иньяки
|4
|0
|Лекуе Иньиго
|4
|0
|Беренгер Алекс
|4
|0
|Паредес Айтор
|4
|0
|Гарсия Рауль
|3
|0
|Юри Берчиче
|3
|0
|Эррера Андер
|2
|0
|Гурусета Горка
|2
|0
|Весга Микель
|2
|0
|Унай Симон
|2
|0
|Гарсия Иманол
|2
|0
|Арес Малком
|2
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Йерай Альварес
|1
|0
|Прадос Беньят
|1
|0
|Гомес Унаи
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|9
|1
|Капу Этьен
|8
|0
|Комесанья Санти
|7
|0
|Куэнка Хорхе
|6
|0
|Педраса Альфонсо
|4
|1
|Морено Альберто
|2
|2
|Альбиоль Рауль
|5
|0
|Фемения Кико
|5
|0
|Парехо Даниэль
|4
|0
|Пино Йереми
|4
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|4
|0
|Манди Аисса
|3
|0
|Сорлот Александр
|3
|0
|Эрик-Бертран Байи
|3
|0
|Москера Йерсон
|3
|0
|Йоргенсен Филип
|3
|0
|Террац Рамон
|3
|0
|Альтимира Адриа
|3
|0
|Ахомач Илиас
|3
|0
|Коклен Франсис
|2
|0
|Бреретон Бен
|2
|0
|Габбия Маттео
|2
|0
|Рейна Пепе
|0
|1
|Кике Сетьен
|0
|1
|Траоре Бертран
|1
|0
|Фойт Хуан
|1
|0
|Ромеро Карлос
|1
|0
Результаты матчей
Атлетик Б
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Вильярреал
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
4
7
Атлетик Б
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Вильярреал
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
9
18
Упущенные победы
13
17
Атлетик Б
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (12)
37% (11)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (15)
30% (9)
20% (6)
Вильярреал
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)
Сухие победы
11
2
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
18
26
Упущенные победы
17
24
Голы по времени матча
Забито
35
22
16 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
4
11%
2
9%
1-15
4
11%
5
23%
16-30
8
23%
3
14%
31-45
4
11%
3
14%
46-60
8
23%
4
18%
61-75
7
20%
5
23%
76-90
Пропущено
15
27
6 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
2
13%
2
7%
1-15
2
13%
8
30%
30%
16-30
2
13%
4
15%
31-45
3
20%
5
19%
46-60
4
27%
5
19%
61-75
2
13%
3
11%
76-90
Забито
15
26
11 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 6
22 Не забивали 16
3
20%
2
8%
1-15
5
33%
2
8%
16-30
3
20%
5
19%
31-45
1
7%
8
31%
46-60
1
7%
4
15%
61-75
2
13%
5
19%
76-90
Пропущено
13
26
3 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 14
2
15%
4
15%
1-15
1
8%
4
15%
16-30
0
0%
5
19%
31-45
2
15%
5
19%
46-60
5
38%
3
12%
61-75
3
23%
5
19%
76-90
Забито
50
48
27 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 29
17 Забивали первыми 13
9 Не забивали 4
7
14%
4
8%
1-15
9
18%
7
15%
16-30
11
22%
8
17%
31-45
5
10%
11
23%
46-60
9
18%
8
17%
61-75
9
18%
10
21%
76-90
Пропущено
28
53
9 В 1-м тайме 27
19 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 26
4
14%
6
11%
1-15
3
11%
12
23%
16-30
2
7%
9
17%
31-45
5
18%
10
19%
46-60
9
32%
8
15%
61-75
5
18%
8
15%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Атлетик Б - Мальорка 1:1 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2
Атлетик Б - Барселона 0:0 Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Бетис - Атлетик Б 3:1 Атлетик Б - Жирона 3:2 Альмерия - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Барселона 4:2 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Эйбар - Атлетик Б 0:3 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0
Вильярреал
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вильярреал - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Валенсия 1:0 Вильярреал - Марсель 3:1 Бетис - Вильярреал 2:3
Марсель - Вильярреал 4:0 Вильярреал - Гранада 5:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Хетафе 1:1 Алавес - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Кадис 0:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Вильярреал - Мальорка 1:1 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Унионистас - Вильярреал 1:1 Валенсия - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Ренн - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Вильярреал - Маккаби Хайфа 0:0
Результаты матчей
Атлетик Б
Вильярреал
Точный счет
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
4
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
1 раз 7%
1
8 раз 50%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:2
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
8 раз 57%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:2
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
1:2
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
2:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
9 раз 30%
2
9 раз 30%
1
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
1
16 раз 53%
3
6 раз 20%
0
4 раза 13%
2
2 раза 7%
5
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Атлетик Б
Вильярреал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
142
123
610
78
412
411
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
122
510
410
114
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
219
Больше Меньше
264
1713
1020
822
822
426
228
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|24
|6
|1
|67 - 20
|78
|2.
|Заявка
|31
|21
|7
|3
|62 - 34
|70
|3.
|Заявка
|31
|20
|5
|6
|63 - 39
|65
|4.
|Заявка
|31
|19
|4
|8
|59 - 36
|61
|5.
|0:0 Заявка
|31
|16
|9
|6
|50 - 28
|57
|6.
|Заявка
|30
|13
|10
|7
|43 - 31
|49
|7.
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|38 - 37
|45
|8.
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|33 - 32
|44
|9.
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|36 - 43
|39
|10.
|0:0 Заявка
|31
|10
|9
|12
|48 - 53
|39
|11.
|Заявка
|31
|9
|12
|10
|37 - 43
|39
|12.
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|29 - 35
|37
|13.
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|39 - 44
|34
|14.
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|26 - 38
|32
|15.
|Заявка
|31
|6
|13
|12
|25 - 36
|31
|16.
|Заявка
|31
|6
|13
|12
|25 - 38
|31
|17.
|Заявка
|31
|6
|10
|15
|33 - 46
|28
|18.
|Заявка
|31
|4
|13
|14
|21 - 41
|25
|19.
|Заявка
|31
|3
|8
|20
|32 - 60
|17
|20.
|Заявка
|30
|1
|10
|19
|28 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|37 - 17
|43
|2.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|37 - 7
|41
|3.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|38 - 16
|38
|4.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|34 - 19
|37
|5.
|0:0 Заявка
|16
|11
|4
|1
|36 - 14
|37
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|23 - 14
|30
|7.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|18 - 8
|29
|8.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|18 - 14
|28
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 15
|23
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 15
|22
|11.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|14 - 13
|22
|12.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|15 - 17
|21
|13.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 21
|21
|14.
|0:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 26
|19
|15.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|14 - 18
|19
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 23
|17
|17.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 26
|15
|18.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 17
|14
|19.
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|14 - 22
|14
|20.
|Заявка
|15
|0
|8
|7
|14 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|30 - 13
|37
|2.
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|28 - 15
|33
|3.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 23
|27
|4.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|22 - 16
|26
|5.
|0:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 14
|20
|6.
|0:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|22 - 27
|20
|7.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 19
|18
|8.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 22
|18
|9.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 21
|17
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|11 - 16
|17
|11.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 20
|15
|12.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 24
|15
|13.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 23
|15
|14.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 29
|14
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|16.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|19 - 29
|11
|17.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|11 - 23
|9
|18.
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 23
|6
|19.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|14 - 32
|5
|20.
|Заявка
|15
|0
|2
|13
|12 - 34
|2
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|Жирона
|Довбик Артём
|17 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (4)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|14 (5)
|Кадис
|Алехо Иван
|16
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|3 6
|Гранада
|Гумбау Херард
|11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Атлетик Б 0:0 Вильярреал
Исход игры
Атлетик Б
75.4% (92)
Ничья
18.9% (23)
Вильярреал
5.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
65.22% (75)
Меньше
34.78% (40)
Обе команды забьют
Да
80.87% (93)
Нет
19.13% (22)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
51.6% (63)
1:1 Ничья
14.8% (18)
1:0 Атлетик Б
9% (11)
2:0 Атлетик Б
8.2% (10)
2:2 Ничья
2.5% (3)
1:2 Вильярреал
2.5% (3)
3:2 Атлетик Б
1.6% (2)
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