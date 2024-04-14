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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Куадра Гильермо
Атлетик Б
0:0
Первый тайм: 45'
Вильярреал
0'
11' Желтая карточка
Прадос Беньят
0:0
12' Не забитый пенальти
Морено Херард
31' Желтая карточка
Уильямс Иньяки
35' Желтая карточка
Комесанья Санти
35' Желтая карточка
Альбиоль Рауль

Ход матча

11'
Прадос Беньят
 
12'
0:0
Морено Херард
31'
Уильямс Иньяки
 
35'
 
Комесанья Санти
35'
 
Альбиоль Рауль

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 122
Атлетик Б 75.4% (92)
X 18.9% (23)
Вильярреал 5.7% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Атлетик Б
Ничья
Вильярреал
4.25
5.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
3
Вивиан
Даниэль
4
Паредес
Айтор
17
Юри
Берчиче
6
Весга
Микель
24
Прадос
Беньят
9
Уильямс
Иньяки
8
Сансет
Ойян
11
Уильямс
Нико
12
Гурусета
Горка
13
Йоргенсен
Филип
17
Фемения
Кико
3
Альбиоль
Рауль
2
Москера
Йерсон
18
Морено
Альберто
25
Траоре
Бертран
4
Комесанья
Санти
10
Парехо
Даниэль
16
Баэна
Алехандро
7
Морено
Херард
11
Сорлот
Александр
Атлетик Б
4-2-3-1
Вильярреал
4-4-2

История личных встреч

Атлетик Б
Вильярреал

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.3%
60%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 16 побед

32 матча

34.4%
31.3%
34.3%
11 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

34.4%
40.6%
25%
11 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

28.1%
21.9%
50%
9 побед 7 ничьих 16 побед

История матчей

ЛЛ
2:3
ЛЛ
5:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
П
1:1
П
0:3
П
1:3
П
1:1
П
3:1
П
1:0
П
0:0
КК
0:1
КК
3:2
П
3:1
П
4:0
П
2:0
П
1:1
П
2:0
П
2:2
П
1:1
П
0:1
П
4:1
П
2:1
П
3:2
П
2:0
П
1:4
ПД
1:2

Голы

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.38
1.13

Среднее время на гол

65
80

Всего голов

30
18

Голов в среднем за матч

1.88
1.13

Среднее время на гол

48
80

Всего голов

52
36

Голов в среднем за матч

1.63
1.13

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

55
80

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гурусета Горка 13 0.42
Уильямс Иньяки 9 0.29
Беренгер Алекс 6 (1) 0.19
Уильямс Нико 3 0.1
Сансет Ойян 3 0.1
Юри Берчиче 3 0.1
Весга Микель 3 (2) 0.1
Гомес Унаи 2 0.06
Де Маркос Оскар 1 0.03
Руис Иньиго 1 0.03
Вильялибре Асьер 1 0.03
Муньяин Икер 1 0.03
Гарсия Дани 1 0.03
Паредес Айтор 1 0.03
Эррера Андер 0 0
Лекуе Иньиго 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорлот Александр 14 0.45
Морено Херард 10 (2) 0.32
Моралес Луис 6 0.19
Куэнка Хорхе 3 0.1
Баэна Алехандро 2 0.06
Парехо Даниэль 2 (2) 0.06
Гуэдеш Гонсалу 2 0.06
Комесанья Санти 2 0.06
Педраса Альфонсо 1 0.03
Ахомач Илиас 1 0.03
Капу Этьен 1 0.03
Морено Альберто 1 0.03
Манди Аисса 1 0.03
Фойт Хуан 1 0.03
Альбиоль Рауль 0 0
Террац Рамон 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Нико 5 1
Вивиан Даниэль 6 0
Сансет Ойян 2 2
Руис Иньиго 5 0
Де Маркос Оскар 4 0
Гарсия Дани 4 0
Уильямс Иньяки 4 0
Лекуе Иньиго 4 0
Беренгер Алекс 4 0
Паредес Айтор 4 0
Гарсия Рауль 3 0
Юри Берчиче 3 0
Эррера Андер 2 0
Гурусета Горка 2 0
Весга Микель 2 0
Унай Симон 2 0
Гарсия Иманол 2 0
Арес Малком 2 0
Муньяин Икер 1 0
Йерай Альварес 1 0
Прадос Беньят 1 0
Гомес Унаи 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 9 1
Капу Этьен 8 0
Комесанья Санти 7 0
Куэнка Хорхе 6 0
Педраса Альфонсо 4 1
Морено Альберто 2 2
Альбиоль Рауль 5 0
Фемения Кико 5 0
Парехо Даниэль 4 0
Пино Йереми 4 0
Марселино Гарсия Тораль 4 0
Манди Аисса 3 0
Сорлот Александр 3 0
Эрик-Бертран Байи 3 0
Москера Йерсон 3 0
Йоргенсен Филип 3 0
Террац Рамон 3 0
Альтимира Адриа 3 0
Ахомач Илиас 3 0
Коклен Франсис 2 0
Бреретон Бен 2 0
Габбия Маттео 2 0
Рейна Пепе 0 1
Кике Сетьен 0 1
Траоре Бертран 1 0
Фойт Хуан 1 0
Ромеро Карлос 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Вильярреал
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

4
7
Атлетик Б
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Вильярреал
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

9
18

Упущенные победы

13
17
Атлетик Б
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (12)
37% (11)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (15)
30% (9)
20% (6)
Вильярреал
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)

Сухие победы

11
2

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

18
26

Упущенные победы

17
24

Голы по времени матча

Забито

35
22
16 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
4
11%
2
9%
1-15
4
11%
5
23%
16-30
8
23%
3
14%
31-45
4
11%
3
14%
46-60
8
23%
4
18%
61-75
7
20%
5
23%
76-90

Пропущено

15
27
6 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
2
13%
2
7%
1-15
2
13%
8
30%
30%
16-30
2
13%
4
15%
31-45
3
20%
5
19%
46-60
4
27%
5
19%
61-75
2
13%
3
11%
76-90

Забито

15
26
11 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 6
22 Не забивали 16
3
20%
2
8%
1-15
5
33%
2
8%
16-30
3
20%
5
19%
31-45
1
7%
8
31%
46-60
1
7%
4
15%
61-75
2
13%
5
19%
76-90

Пропущено

13
26
3 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 14
2
15%
4
15%
1-15
1
8%
4
15%
16-30
0
0%
5
19%
31-45
2
15%
5
19%
46-60
5
38%
3
12%
61-75
3
23%
5
19%
76-90

Забито

50
48
27 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 29
17 Забивали первыми 13
9 Не забивали 4
7
14%
4
8%
1-15
9
18%
7
15%
16-30
11
22%
8
17%
31-45
5
10%
11
23%
46-60
9
18%
8
17%
61-75
9
18%
10
21%
76-90

Пропущено

28
53
9 В 1-м тайме 27
19 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 26
4
14%
6
11%
1-15
3
11%
12
23%
16-30
2
7%
9
17%
31-45
5
18%
10
19%
46-60
9
32%
8
15%
61-75
5
18%
8
15%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Атлетик Б - Мальорка 1:1 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2
Атлетик Б - Барселона 0:0 Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Бетис - Атлетик Б 3:1 Атлетик Б - Жирона 3:2 Альмерия - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Барселона 4:2 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Эйбар - Атлетик Б 0:3 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0
Вильярреал
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вильярреал - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Валенсия 1:0 Вильярреал - Марсель 3:1 Бетис - Вильярреал 2:3
Марсель - Вильярреал 4:0 Вильярреал - Гранада 5:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Хетафе 1:1 Алавес - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Кадис 0:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Вильярреал - Мальорка 1:1 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Унионистас - Вильярреал 1:1 Валенсия - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Ренн - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Вильярреал - Маккаби Хайфа 0:0

Результаты матчей

Атлетик Б
Вильярреал

Точный счет

2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
4
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
1 раз 7%
1
8 раз 50%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:2
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
8 раз 57%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:2
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
1:2
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
2:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
9 раз 30%
2
9 раз 30%
1
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
1
16 раз 53%
3
6 раз 20%
0
4 раза 13%
2
2 раза 7%
5
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Вильярреал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
14
2
12
3
1.5
6
10
7
8
2.5
4
12
4
11
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
12
2
5
10
1.5
4
10
1
14
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
9
0.5
Больше Меньше
26
4
17
13
1.5
10
20
8
22
2.5
8
22
4
26
3.5
2
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 31 24 6 1 67 - 20 78
2.
Барселона
 Заявка 31 21 7 3 62 - 34 70
3.
Жирона
 Заявка 31 20 5 6 63 - 39 65
4.
Атлетико М
 Заявка 31 19 4 8 59 - 36 61
5.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 31 16 9 6 50 - 28 57
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 30 13 10 7 43 - 31 49
7.
Бетис
 Заявка 31 11 12 8 38 - 37 45
8.
Валенсия
 Заявка 30 12 8 10 33 - 32 44
9.
Осасуна
 Заявка 30 11 6 13 36 - 43 39
10.
Вильярреал
 0:0 Заявка 31 10 9 12 48 - 53 39
11.
Хетафе
 Заявка 31 9 12 10 37 - 43 39
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 31 10 7 14 29 - 35 37
13.
Севилья
 Заявка 31 8 10 13 39 - 44 34
14.
Алавес
 Заявка 31 8 8 15 26 - 38 32
15.
Мальорка
 Заявка 31 6 13 12 25 - 36 31
16.
Райо Вальекано
 Заявка 31 6 13 12 25 - 38 31
17.
Сельта
 Заявка 31 6 10 15 33 - 46 28
18.
Кадис
 Заявка 31 4 13 14 21 - 41 25
19.
Гранада
 Заявка 31 3 8 20 32 - 60 17
20.
Альмерия
 Заявка 30 1 10 19 28 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 16 14 1 1 37 - 17 43
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 13 2 0 37 - 7 41
3.
Жирона
 Заявка 15 12 2 1 38 - 16 38
4.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 34 - 19 37
5.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 16 11 4 1 36 - 14 37
6.
Бетис
 Заявка 16 8 6 2 23 - 14 30
7.
Валенсия
 Заявка 15 8 5 2 18 - 8 29
8.
Хетафе
 Заявка 15 8 4 3 18 - 14 28
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 6 5 3 21 - 15 23
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 6 4 6 17 - 15 22
11.
Мальорка
 Заявка 16 5 7 4 14 - 13 22
12.
Алавес
 Заявка 15 6 3 6 15 - 17 21
13.
Осасуна
 Заявка 15 6 3 6 17 - 21 21
14.
Вильярреал
 0:0 Заявка 16 5 4 7 26 - 26 19
15.
Кадис
 Заявка 16 4 7 5 14 - 18 19
16.
Севилья
 Заявка 15 4 5 6 21 - 23 17
17.
Гранада
 Заявка 16 3 6 7 20 - 26 15
18.
Сельта
 Заявка 15 3 5 7 10 - 17 14
19.
Райо Вальекано
 Заявка 15 2 8 5 14 - 22 14
20.
Альмерия
 Заявка 15 0 8 7 14 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 16 11 4 1 30 - 13 37
2.
Барселона
 Заявка 15 9 6 0 28 - 15 33
3.
Жирона
 Заявка 16 8 3 5 25 - 23 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 7 5 4 22 - 16 26
5.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 15 5 5 5 14 - 14 20
6.
Вильярреал
 0:0 Заявка 15 5 5 5 22 - 27 20
7.
Атлетико М
 Заявка 15 5 3 7 22 - 19 18
8.
Осасуна
 Заявка 15 5 3 7 19 - 22 18
9.
Севилья
 Заявка 16 4 5 7 18 - 21 17
10.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 11 - 16 17
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 4 3 8 12 - 20 15
12.
Валенсия
 Заявка 15 4 3 8 15 - 24 15
13.
Бетис
 Заявка 15 3 6 6 15 - 23 15
14.
Сельта
 Заявка 16 3 5 8 23 - 29 14
15.
Алавес
 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
16.
Хетафе
 Заявка 16 1 8 7 19 - 29 11
17.
Мальорка
 Заявка 15 1 6 8 11 - 23 9
18.
Кадис
 Заявка 15 0 6 9 7 - 23 6
19.
Альмерия
 Заявка 15 1 2 12 14 - 32 5
20.
Гранада
 Заявка 15 0 2 13 12 - 34 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 17 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (4)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Вильярреал Сорлот Александр 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Кадис Алькарас Рубен 14
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Осасуна Авила Эсекьель 3 6
Гранада Гумбау Херард 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Прострел Сорлота слева в центр штрафной площади на Баэну перехватил Прадос.
  • 44'
    Заброс Сансета направо к воротам на Де Маркоса сумел перехватить Баэна, отодвинувшийся назад.
  • Угловой
    43'
    Нико Уильямс от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда гости мяч выбили.
  • 42'
    Де Маркос справа прострелил к воротам, где Гурусета махнул н7огой мимо мяча.
  • 41'
    Удар Херарда Морено с девятнадцати метров соперники заблокировали.
  • Фол, нарушение
    40'
    Весга у центрального круга попал по ноге Баэне.
  • 38'
    Херард Морено сделал пас направо в штрафную площадь на Траоре, чей удар с двенадцати метров заблокировал Юри Берчиче.
  • 37'
    Гурусета слева со штрафного с восемнадцати метров пробил выше ворот.
  • Желтая карточка
    36'
    Комесанья и Альбиоль получили по жёлтой карточке в одном эпизоде. Фолы против Юри Берчиче и Нико Уильямса последовали один за другим.
  • 35'
    Траоре справа от угла штрафной площади попытался направить мяч в дальнюю "девятку", но удар у Бертрана получился немного сильным.
  • 34'
    Сорлот в центральном круга сыграл в отборе и разогнал атаку. Вот только передача направо на Траоре у Александра получилась немного сильной.
  • Желтая карточка
    33'
    Иньяки Уильямс в чужой штрафной площади намеренно врезался в Москеру и получил жёлтую карточку.
  • 32'
    Прадос слева сыграл на подборе и с лёта с двадцати семи метров пробил правее ворот.
  • Фол, нарушение
    31'
    Парехо у центрального круга подтолкнул в спину Сансета.
  • 30'
    Заброс Нико Уильямса направо к воротам на Иньяки Уильямса получилась немного сильной, и мяч улетел за пределы поля.
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    • 28'
      Сансет сделал заброс налево на Нико Уильямса, кот орый в щштрафной площади неудачно сыграл при приёме мяча и упустил сферу за пределы поля.
    • Фол, нарушение
      27'
      Де Маркос в центре поля ударил по нога Баэну.
    • 26'
      Траоре справа вошёл в штрафную площадь и пробил выше ворот.
    • Офсайд
      25'
      Удар Сансета в в упор по воротам из офсайда Йоргенсен отразил.
    • 24'
      Траоре справа мог убежать к воротам, но Юри Берчиче в невероятном прыжке смог головой откинуть мяч на Уная Симона.
    • 22'
      "Вильярреал" к середине тайма перехватил инициативу. Гости больше комбинируют у центрального круга.
    • 21'
      Нико Уильямс слева со штрафного решил пробить по воротам. Мяч летел по центру, и Йоргенсен отбил его кулаками.
    • Фол, нарушение
      20'
      Фемения у угла штрафной площади сбил Нико Уильямса.
    • 19'
      Подача Альберто Морено слева получилась в руки Уная Симона.
    • 18'
      Следующая подача Де Маркоса справа нашла голову Иньяки Уильямса, но нападающий "Атлетика" пробил выше ворот.
    • 17'
      Де Маркос справа навесил к воротам, но мяч забрал Йоргенсен, сыгравший на выходе.
    • 16'
      Нико Уильямс слева ушёл от соперника и навесил к воротам, откуда Альбиоль мяч выбил.
    • Опасный момент
      14'
      Удар Баэны слева с двенадцати метров сумел заблокировать Вивиан. Отличную передачу на Баэну выдал справа Комесанья.
    • 13'
      Атаковали хозяева, а отличный шанс открыть счёт предоставился "Вильярреалу". На табло по результатам этих действий остаются нули. Продолжим следить за интересным противостоянием.
    • Не забитый пенальти
      12'
      Херард Морено с одиннадцатиметровой отметки пробил в левую штангу.
    • Желтая карточка
      11'
      Прадосу показана жёлтая карточка.
    • Пенальти!
      11'
      После просмотра повторов Куадра назначил пенальти в ворота хозяев за фол Прадоса.
    • Видеоповтор
      11'
      Куадра отправился смотреть повторы. Перед ударом Херарда Морено в штрафной площади Прадос наступил на ногу Баэны.
    • 10'
      Херард Морено с линии штрафной площади пробил немного леве ворот.
    • 9'
      Подачу Гурусеты слева к воротам соперники перехватили. "Атлетик"  активнее начал встречу и старается чаще доставлять мяч к воротам соперников.
    • 8'
      Иньяки Уильямс перед чужой штрафной площадью переборщил с радиусом разворота и сохранить мяч не сумел.
    • Угловой
      7'
      Юри Берчиче исполнил первый угловой удар в матче. Мяч попрыгал по головам игроков и оказался в руках Йоргенсена.
    • 6'
      Юри Берчиче с двадцати семи метров пробил в правый угол ворот. Йоргенсен в прыжке сумел отбить мяч в сторону.
    • 5'
      Заброс Баэны к воротам адресным не получился, и мяч забрал Унай Симон, сыгравший на выходе.
    • 4'
      Альберто Морено перед чужой штрафной площадью толкнул в спину Вивиана.
    • 3'
      Команды обменялись неудачными фланговыми атаками. В обе стороны случились перехваты, и всё прошло без обостряющих передач.
    • 2'
      "Атлетик" играет в полосатых красно-белых футболках и чёрных трусах, "Вильярреал" - в жёлтой форме.
    • Первый тайм начался
      1'
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетик Б 0:0 Вильярреал

    Исход игры
    Атлетик Б
    75.4% (92)
    Ничья
    18.9% (23)
    Вильярреал
    5.7% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.22% (75)
    Меньше
    34.78% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    80.87% (93)
    Нет
    19.13% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетик Б
    51.6% (63)
    1:1 Ничья
    14.8% (18)
    1:0 Атлетик Б
    9% (11)
    2:0 Атлетик Б
    8.2% (10)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    1:2 Вильярреал
    2.5% (3)
    3:2 Атлетик Б
    1.6% (2)
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