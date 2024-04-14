Херард Морено сделал пас направо в штрафную площадь на Траоре, чей удар с двенадцати метров заблокировал Юри Берчиче.

Весга у центрального круга попал по ноге Баэне.

Де Маркос справа прострелил к воротам, где Гурусета махнул н7огой мимо мяча.

Нико Уильямс от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда гости мяч выбили.

Заброс Сансета направо к воротам на Де Маркоса сумел перехватить Баэна, отодвинувшийся назад.

Прострел Сорлота слева в центр штрафной площади на Баэну перехватил Прадос.

Заброс Нико Уильямса направо к воротам на Иньяки Уильямса получилась немного сильной, и мяч улетел за пределы поля.

Парехо у центрального круга подтолкнул в спину Сансета.

Прадос слева сыграл на подборе и с лёта с двадцати семи метров пробил правее ворот.

Иньяки Уильямс в чужой штрафной площади намеренно врезался в Москеру и получил жёлтую карточку.

Сорлот в центральном круга сыграл в отборе и разогнал атаку. Вот только передача направо на Траоре у Александра получилась немного сильной.

Траоре справа от угла штрафной площади попытался направить мяч в дальнюю "девятку", но удар у Бертрана получился немного сильным.

Комесанья и Альбиоль получили по жёлтой карточке в одном эпизоде. Фолы против Юри Берчиче и Нико Уильямса последовали один за другим.

Гурусета слева со штрафного с восемнадцати метров пробил выше ворот.

Нико Уильямс слева со штрафного решил пробить по воротам. Мяч летел по центру, и Йоргенсен отбил его кулаками.

"Вильярреал" к середине тайма перехватил инициативу. Гости больше комбинируют у центрального круга.

Траоре справа мог убежать к воротам, но Юри Берчиче в невероятном прыжке смог головой откинуть мяч на Уная Симона.

Удар Сансета в в упор по воротам из офсайда Йоргенсен отразил.

Траоре справа вошёл в штрафную площадь и пробил выше ворот.

Де Маркос в центре поля ударил по нога Баэну.

Сансет сделал заброс налево на Нико Уильямса, кот орый в щштрафной площади неудачно сыграл при приёме мяча и упустил сферу за пределы поля.

17' Де Маркос справа навесил к воротам, но мяч забрал Йоргенсен, сыгравший на выходе.

16' Нико Уильямс слева ушёл от соперника и навесил к воротам, откуда Альбиоль мяч выбил.

14' Удар Баэны слева с двенадцати метров сумел заблокировать Вивиан. Отличную передачу на Баэну выдал справа Комесанья.

13' Атаковали хозяева, а отличный шанс открыть счёт предоставился "Вильярреалу". На табло по результатам этих действий остаются нули. Продолжим следить за интересным противостоянием.

12' Херард Морено с одиннадцатиметровой отметки пробил в левую штангу.

11' Прадосу показана жёлтая карточка.

11' После просмотра повторов Куадра назначил пенальти в ворота хозяев за фол Прадоса.

11' Куадра отправился смотреть повторы. Перед ударом Херарда Морено в штрафной площади Прадос наступил на ногу Баэны.

10' Херард Морено с линии штрафной площади пробил немного леве ворот.

9' Подачу Гурусеты слева к воротам соперники перехватили. "Атлетик" активнее начал встречу и старается чаще доставлять мяч к воротам соперников.

8' Иньяки Уильямс перед чужой штрафной площадью переборщил с радиусом разворота и сохранить мяч не сумел.

7' Юри Берчиче исполнил первый угловой удар в матче. Мяч попрыгал по головам игроков и оказался в руках Йоргенсена.

6' Юри Берчиче с двадцати семи метров пробил в правый угол ворот. Йоргенсен в прыжке сумел отбить мяч в сторону.

5' Заброс Баэны к воротам адресным не получился, и мяч забрал Унай Симон, сыгравший на выходе.

4' Альберто Морено перед чужой штрафной площадью толкнул в спину Вивиана.

3' Команды обменялись неудачными фланговыми атаками. В обе стороны случились перехваты, и всё прошло без обостряющих передач.

2' "Атлетик" играет в полосатых красно-белых футболках и чёрных трусах, "Вильярреал" - в жёлтой форме.