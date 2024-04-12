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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Куадра Гильермо
Атлетик Б
 
Позже
Вильярреал
Прогнозы 48
Атлетик Б 70.8% (34)
X 20.8% (10)
Вильярреал 8.3% (4)
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Вильярреал

История личных встреч

Атлетик Б
Вильярреал

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.3%
60%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 16 побед

32 матча

34.4%
31.3%
34.3%
11 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

34.4%
40.6%
25%
11 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

28.1%
21.9%
50%
9 побед 7 ничьих 16 побед

История матчей

ЛЛ
2:3
ЛЛ
5:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
П
1:1
П
0:3
П
1:3
П
1:1
П
3:1
П
1:0
П
0:0
КК
0:1
КК
3:2
П
3:1
П
4:0
П
2:0
П
1:1
П
2:0
П
2:2
П
1:1
П
0:1
П
4:1
П
2:1
П
3:2
П
2:0
П
1:4
ПД
1:2

Голы

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.38
1.13

Среднее время на гол

65
80

Всего голов

30
18

Голов в среднем за матч

1.88
1.13

Среднее время на гол

48
80

Всего голов

52
36

Голов в среднем за матч

1.63
1.13

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

55
80

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гурусета Горка 13 0.43
Уильямс Иньяки 9 0.3
Беренгер Алекс 6 (1) 0.2
Уильямс Нико 3 0.1
Сансет Ойян 3 0.1
Юри Берчиче 3 0.1
Весга Микель 3 (2) 0.1
Гомес Унаи 2 0.07
Де Маркос Оскар 1 0.03
Руис Иньиго 1 0.03
Вильялибре Асьер 1 0.03
Муньяин Икер 1 0.03
Гарсия Дани 1 0.03
Паредес Айтор 1 0.03
Эррера Андер 0 0
Лекуе Иньиго 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорлот Александр 14 0.47
Морено Херард 10 (2) 0.33
Моралес Луис 6 0.2
Куэнка Хорхе 3 0.1
Баэна Алехандро 2 0.07
Парехо Даниэль 2 (2) 0.07
Гуэдеш Гонсалу 2 0.07
Комесанья Санти 2 0.07
Педраса Альфонсо 1 0.03
Ахомач Илиас 1 0.03
Капу Этьен 1 0.03
Морено Альберто 1 0.03
Манди Аисса 1 0.03
Фойт Хуан 1 0.03
Альбиоль Рауль 0 0
Террац Рамон 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Нико 5 1
Вивиан Даниэль 6 0
Сансет Ойян 2 2
Руис Иньиго 5 0
Де Маркос Оскар 4 0
Гарсия Дани 4 0
Лекуе Иньиго 4 0
Беренгер Алекс 4 0
Паредес Айтор 4 0
Гарсия Рауль 3 0
Юри Берчиче 3 0
Уильямс Иньяки 3 0
Эррера Андер 2 0
Гурусета Горка 2 0
Весга Микель 2 0
Унай Симон 2 0
Гарсия Иманол 2 0
Арес Малком 2 0
Муньяин Икер 1 0
Йерай Альварес 1 0
Гомес Унаи 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 9 1
Капу Этьен 8 0
Комесанья Санти 6 0
Куэнка Хорхе 6 0
Педраса Альфонсо 4 1
Морено Альберто 2 2
Фемения Кико 5 0
Альбиоль Рауль 4 0
Парехо Даниэль 4 0
Пино Йереми 4 0
Марселино Гарсия Тораль 4 0
Манди Аисса 3 0
Сорлот Александр 3 0
Эрик-Бертран Байи 3 0
Москера Йерсон 3 0
Йоргенсен Филип 3 0
Террац Рамон 3 0
Альтимира Адриа 3 0
Ахомач Илиас 3 0
Коклен Франсис 2 0
Бреретон Бен 2 0
Габбия Маттео 2 0
Рейна Пепе 0 1
Кике Сетьен 0 1
Траоре Бертран 1 0
Фойт Хуан 1 0
Ромеро Карлос 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Вильярреал
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

4
7
Атлетик Б
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Вильярреал
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

9
18

Упущенные победы

13
17
Атлетик Б
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (12)
37% (11)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (15)
30% (9)
20% (6)
Вильярреал
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)

Сухие победы

11
2

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

18
26

Упущенные победы

17
24

Голы по времени матча

Забито

35
22
16 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
4
11%
2
9%
1-15
4
11%
5
23%
16-30
8
23%
3
14%
31-45
4
11%
3
14%
46-60
8
23%
4
18%
61-75
7
20%
5
23%
76-90

Пропущено

15
27
6 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
2
13%
2
7%
1-15
2
13%
8
30%
30%
16-30
2
13%
4
15%
31-45
3
20%
5
19%
46-60
4
27%
5
19%
61-75
2
13%
3
11%
76-90

Забито

15
26
11 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 6
22 Не забивали 16
3
20%
2
8%
1-15
5
33%
2
8%
16-30
3
20%
5
19%
31-45
1
7%
8
31%
46-60
1
7%
4
15%
61-75
2
13%
5
19%
76-90

Пропущено

13
26
3 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 14
2
15%
4
15%
1-15
1
8%
4
15%
16-30
0
0%
5
19%
31-45
2
15%
5
19%
46-60
5
38%
3
12%
61-75
3
23%
5
19%
76-90

Забито

50
48
27 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 29
17 Забивали первыми 13
9 Не забивали 4
7
14%
4
8%
1-15
9
18%
7
15%
16-30
11
22%
8
17%
31-45
5
10%
11
23%
46-60
9
18%
8
17%
61-75
9
18%
10
21%
76-90

Пропущено

28
53
9 В 1-м тайме 27
19 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 26
4
14%
6
11%
1-15
3
11%
12
23%
16-30
2
7%
9
17%
31-45
5
18%
10
19%
46-60
9
32%
8
15%
61-75
5
18%
8
15%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Атлетик Б - Мальорка 1:1 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2
Атлетик Б - Барселона 0:0 Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Бетис - Атлетик Б 3:1 Атлетик Б - Жирона 3:2 Альмерия - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Барселона 4:2 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Эйбар - Атлетик Б 0:3 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0
Вильярреал
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вильярреал - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Валенсия 1:0 Вильярреал - Марсель 3:1 Бетис - Вильярреал 2:3
Марсель - Вильярреал 4:0 Вильярреал - Гранада 5:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Хетафе 1:1 Алавес - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Кадис 0:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Вильярреал - Мальорка 1:1 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Унионистас - Вильярреал 1:1 Валенсия - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Ренн - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Вильярреал - Маккаби Хайфа 0:0

Результаты матчей

Атлетик Б
Вильярреал

Точный счет

2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
4
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
1 раз 7%
1
8 раз 50%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:2
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
8 раз 57%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:2
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
1:2
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
2:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
9 раз 30%
2
9 раз 30%
1
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
1
16 раз 53%
3
6 раз 20%
0
4 раза 13%
2
2 раза 7%
5
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Вильярреал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
14
2
12
3
1.5
6
10
7
8
2.5
4
12
4
11
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
12
2
5
10
1.5
4
10
1
14
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
9
0.5
Больше Меньше
26
4
17
13
1.5
10
20
8
22
2.5
8
22
4
26
3.5
2
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 30 23 6 1 66 - 20 75
2.
Барселона
 Заявка 30 20 7 3 61 - 34 67
3.
Жирона
 Заявка 30 20 5 5 62 - 36 65
4.
Атлетико М
 Заявка 30 18 4 8 56 - 35 58
5.
Атлетик Б
 Заявка 30 16 8 6 50 - 28 56
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 30 13 10 7 43 - 31 49
7.
Валенсия
 Заявка 30 12 8 10 33 - 32 44
8.
Бетис
 Заявка 30 10 12 8 36 - 36 42
9.
Осасуна
 Заявка 30 11 6 13 36 - 43 39
10.
Вильярреал
 Заявка 30 10 8 12 48 - 53 38
11.
Хетафе
 Заявка 30 9 11 10 37 - 43 38
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 30 10 7 13 29 - 33 37
13.
Алавес
 Заявка 30 8 8 14 26 - 36 32
14.
Севилья
 Заявка 30 7 10 13 37 - 44 31
15.
Мальорка
 Заявка 30 6 13 11 25 - 35 31
16.
Райо Вальекано
 Заявка 30 6 12 12 25 - 38 30
17.
Сельта
 Заявка 30 6 10 14 32 - 44 28
18.
Кадис
 Заявка 30 4 13 13 21 - 40 25
19.
Гранада
 Заявка 30 2 8 20 30 - 60 14
20.
Альмерия
 Заявка 30 1 10 19 28 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 15 13 2 0 37 - 7 41
2.
Атлетико М
 Заявка 15 13 1 1 34 - 16 40
3.
Жирона
 Заявка 15 12 2 1 38 - 16 38
4.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 34 - 19 37
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 11 3 1 36 - 14 36
6.
Валенсия
 Заявка 15 8 5 2 18 - 8 29
7.
Хетафе
 Заявка 15 8 4 3 18 - 14 28
8.
Бетис
 Заявка 15 7 6 2 21 - 13 27
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 6 5 3 21 - 15 23
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 6 4 5 17 - 13 22
11.
Мальорка
 Заявка 15 5 7 3 14 - 12 22
12.
Алавес
 Заявка 15 6 3 6 15 - 17 21
13.
Осасуна
 Заявка 15 6 3 6 17 - 21 21
14.
Кадис
 Заявка 15 4 7 4 14 - 17 19
15.
Вильярреал
 Заявка 16 5 4 7 26 - 26 19
16.
Севилья
 Заявка 15 4 5 6 21 - 23 17
17.
Сельта
 Заявка 15 3 5 7 10 - 17 14
18.
Райо Вальекано
 Заявка 14 2 7 5 14 - 22 13
19.
Гранада
 Заявка 15 2 6 7 18 - 26 12
20.
Альмерия
 Заявка 15 0 8 7 14 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 4 1 29 - 13 34
2.
Барселона
 Заявка 14 8 6 0 27 - 15 30
3.
Жирона
 Заявка 15 8 3 4 24 - 20 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 7 5 4 22 - 16 26
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 5 5 5 14 - 14 20
6.
Вильярреал
 Заявка 14 5 4 5 22 - 27 19
7.
Атлетико М
 Заявка 15 5 3 7 22 - 19 18
8.
Осасуна
 Заявка 15 5 3 7 19 - 22 18
9.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 11 - 16 17
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 4 3 8 12 - 20 15
11.
Валенсия
 Заявка 15 4 3 8 15 - 24 15
12.
Бетис
 Заявка 15 3 6 6 15 - 23 15
13.
Сельта
 Заявка 15 3 5 7 22 - 27 14
14.
Севилья
 Заявка 15 3 5 7 16 - 21 14
15.
Алавес
 Заявка 15 2 5 8 11 - 19 11
16.
Хетафе
 Заявка 15 1 7 7 19 - 29 10
17.
Мальорка
 Заявка 15 1 6 8 11 - 23 9
18.
Кадис
 Заявка 15 0 6 9 7 - 23 6
19.
Альмерия
 Заявка 15 1 2 12 14 - 32 5
20.
Гранада
 Заявка 15 0 2 13 12 - 34 2
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 16 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (4)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Вильярреал Сорлот Александр 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Кадис Алькарас Рубен 13
Осасуна Авила Эсекьель 3 6
Вильярреал Баэна Алехандро 1 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Атлетик Б - Вильярреал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 апреля 2024, осталось 2 дня 11 часов 22 минуты.

    Главный судья: Куадра Гильермо

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    • Прогнозы 48
    Атлетик Б 70.8% (34)
    X 20.8% (10)
    Вильярреал 8.3% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетик Б
    Ничья
    Вильярреал
    4.10
    4.95
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    4.60
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    Прогнозы на матч Атлетик Б - Вильярреал

    Исход игры
    Атлетик Б
    70.8% (34)
    Ничья
    20.8% (10)
    Вильярреал
    8.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.22% (28)
    Меньше
    37.78% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    77.78% (35)
    Нет
    22.22% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетик Б
    50% (24)
    1:1 Ничья
    14.6% (7)
    2:0 Атлетик Б
    12.5% (6)
    1:0 Атлетик Б
    6.3% (3)
    1:2 Вильярреал
    4.2% (2)
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    Атлетик Б
    Вильярреал
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