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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Вернис Матьё
Лион
2:3
Второй тайм: 76'
Брест
0'
17' Желтая карточка
Брассье Лилиан
1:0
18' Гол
Толиссо Корентен
45' Желтая карточка
Лис-Мелу Пьерр
57' Желтая карточка
Бенрахма Саид
60' Желтая карточка
Тальяфико Николас
1:1
60' Гол
Мунье Стив
1:2
65' Гол
Дель Кастильо Ромен
1:3
68' Гол
Дель Кастильо Ромен
2:3
70' Гол
Ляказетт Александр

Ход матча

17'
 
Брассье Лилиан
18'
Толиссо Корентен
(О'Брайан Джек)
1:0
45'
 
Лис-Мелу Пьерр
57'
Бенрахма Саид
 
60'
Тальяфико Николас
 
60'
1:1
Мунье Стив
(Дель Кастильо Ромен)
65'
1:2
Дель Кастильо Ромен
68'
1:3
Дель Кастильо Ромен
(Думбия Камори)
68'
Шерки Райан
Толиссо Корентен
 
68'
Нуама Эрнест
Фофана Малик
 
70'
Ляказетт Александр
2:3
71'
 
Камара Махди
Думбия Камори

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 168 Количество передач 210
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 122
Лион 63.1% (77)
X 28.7% (35)
Брест 8.2% (10)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Лион
Ничья
Брест
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лопеш
Антони
98
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
22
Мата
Клинтон
12
О'Брайан
Джек
3
Тальяфико
Николас
6
Какере
Максанс
31
Матич
Неманья
8
Толиссо
Корентен
11
Фофана
Малик
10
Ляказетт
Александр
17
Бенрахма
Саид
40
Бизот
Марко
25
Ле
Кардинал
Жюльен
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Локо
Брэдли
20
Лис-Мелу
Пьерр
8
Маньетти
Уго
10
Дель
Кастильо
Ромен
23
Думбия
Камори
7
Сатриано
Мартин
9
Мунье
Стив
Лион
4-3-3
Брест
4-2-3-1

История личных встреч

Лион
Брест

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

15 матчей

33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы

Первый тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:4
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
2:3
Л1
2:2
КЛ
3:1
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0

Голы

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

1.29
1.63

Среднее время на гол

70
55

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.71

Среднее время на гол

60
126

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1.4
1.2

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

64
75

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 14 (1) 0.48
О'Брайан Джек 4 0.14
Нуама Эрнест 2 0.07
Тальяфико Николас 2 0.07
Толиссо Корентен 2 (1) 0.07
Шерки Райан 1 0.03
Какере Максанс 1 0.03
Бальде Мама 1 0.03
Джеффиньо 1 0.03
Бенрахма Саид 1 0.03
Мангаля Орель 1 0.03
Милагрес Энрике 1 0.03
Фофана Малик 1 0.03
Орбан Гифт 1 0.03
Альверо Скелли 1 0.03
Мата Клинтон 0 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 0 0
Кумбеди Саэль 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 6 (3) 0.21
Думбия Камори 6 0.21
Мунье Стив 5 0.17
Камара Махди 5 (1) 0.17
Лис-Мелу Пьерр 4 0.14
Ле Дуарон Жереми 4 0.14
Сатриано Мартин 3 0.1
Перейра-Лаже Матиаш 3 0.1
Маньетти Уго 2 0.07
Лала Кенни 1 0.03
Шардонне Брендан 1 0.03
Брассье Лилиан 1 0.03
Локо Брэдли 0 0
Мартен Жонас 0 0
Лебо Адриен 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тальяфико Николас 6 0
Толиссо Корентен 5 0
Мата Клинтон 5 0
О'Брайан Джек 3 1
Кумбеди Саэль 4 0
Ловрен Деян 2 1
Ляказетт Александр 2 1
Чалета-Цар Дуе 2 1
Нуама Эрнест 3 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 1
Диавара МамадуII 2 0
Диоманде Синали 2 0
Милагрес Энрике 2 0
Альверо Скелли 2 0
Бенрахма Саид 1 0
Гроссо Фабио II 1 0
Бальде Мама 1 0
Акуоку Поль 1 0
Какере Максанс 1 0
Лепнан Йоанн 1 0
Морейра Диегу 1 0
Орбан Гифт 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брассье Лилиан 9 1
Лис-Мелу Пьерр 10 0
Камара Махди 6 0
Мартен Жонас 5 0
Лала Кенни 5 0
Шардонне Брендан 4 0
Дель Кастильо Ромен 4 0
Маньетти Уго 4 0
Сатриано Мартин 4 0
Бизот Марко 2 1
Мунье Стив 2 1
Локо Брэдли 3 0
Эрик Рой 3 0
Браими Билаль 1 1
Перейра-Лаже Матиаш 2 0
Ле Дуарон Жереми 2 0
Ле Кардинал Жюльен 2 0
Камблан Аксель 2 0

Результаты матчей

Лион
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Брест
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

9
3
Лион
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Брест
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

14
22
Лион
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
29% (8)
32% (9)
Брест
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
39% (11)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

14
7

Упущенные победы

23
25

Голы по времени матча

Забито

15
16
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
0
0%
0
0%
1-15
5
33%
1
6%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
2
13%
8
50%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
3
20%
3
19%
76-90

Пропущено

24
13
15 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
8%
2
15%
1-15
5
21%
3
23%
16-30
8
33%
3
23%
31-45
4
17%
2
15%
46-60
1
4%
3
23%
61-75
4
17%
0
0%
76-90

Забито

18
24
3 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 16
1
6%
1
4%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
2
11%
8
33%
31-45
3
17%
5
21%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
7
39%
6
25%
76-90

Пропущено

19
11
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
1
5%
2
18%
1-15
6
32%
4
36%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
5
26%
2
18%
61-75
1
5%
3
27%
76-90

Забито

33
40
10 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 13
8 Не забивали 7
1
3%
1
3%
1-15
5
15%
5
13%
16-30
4
12%
10
25%
31-45
5
15%
13
33%
46-60
8
24%
2
5%
61-75
10
30%
9
23%
76-90

Пропущено

43
24
23 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 10
17 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 15
3
7%
4
17%
1-15
11
26%
7
29%
29%
16-30
9
21%
3
13%
31-45
9
21%
2
8%
46-60
6
14%
5
21%
61-75
5
12%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Нант - Лион 1:3 Лион - Валансьен 3:0 Лион - Реймс 1:1 Тулуза - Лион 2:3
Лорьян - Лион 0:2 Лион - Ланс 0:3 Лион - Страсбург 0:0 Мец - Лион 1:2 Лион - Ницца 1:0 Монпелье - Лион 1:2 Лион - Лилль 2:1 Лион - Марсель 1:0 Лион - Ренн 2:3 Бержерак - Лион 1:2 Гавр - Лион 3:1 Понтарлье - Лион 0:3 Лион - Нант 1:0 Монако - Лион 0:1 Лион - Тулуза 3:0 Марсель - Лион 3:0
Брест
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Брест - Мец 4:3 Лорьян - Брест 0:1 Брест - Лилль 1:1 Ланс - Брест 1:0
Брест - Гавр 1:0 Страсбург - Брест 0:3 Брест - Марсель 1:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Брест 3:1 Брест - Ницца 0:0 ПСЖ - Брест 2:2 Трелиссак - Брест 1:2 Брест - Монпелье 2:0 Брест - Анже 1:0 Брест - Лорьян 4:0 Нант - Брест 0:2 Мец - Брест 0:1 Брест - Страсбург 1:1 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Брест 1:3

Результаты матчей

Лион
Брест

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 43%
0
7 раз 25%
2
5 раз 18%
3
4 раза 14%
1
9 раз 32%
0
7 раз 25%
2
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Лион
Брест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
2
3
11
1.5
6
8
2
12
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
5
6
8
1.5
6
8
2
12
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
7
0.5
Больше Меньше
21
7
9
19
1.5
12
16
4
24
2.5
6
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 28 18 9 1 65 - 24 63
2.
Брест
 3:2 Заявка 29 16 8 5 44 - 25 56
3.
Монако
 Заявка 28 15 7 6 53 - 38 52
4.
Лилль
 Заявка 28 13 10 5 42 - 25 49
5.
Ницца
 Заявка 28 12 8 8 28 - 22 44
6.
Ланс
 Заявка 29 12 7 10 38 - 32 43
7.
Реймс
 Заявка 29 11 7 11 36 - 39 40
8.
Марсель
 Заявка 28 10 9 9 41 - 33 39
9.
Ренн
 Заявка 29 10 9 10 41 - 36 39
10.
Лион
 2:3 Заявка 29 11 5 13 36 - 45 38
11.
Тулуза
 Заявка 29 9 9 11 34 - 37 36
12.
Страсбург
 Заявка 29 9 9 11 33 - 40 36
13.
Монпелье
 Заявка 29 8 10 11 40 - 43 33
14.
Нант
 Заявка 29 9 4 16 28 - 45 31
15.
Гавр
 Заявка 29 6 10 13 27 - 37 28
16.
Лорьян
 Заявка 28 6 8 14 35 - 52 26
17.
Мец
 Заявка 29 7 5 17 30 - 49 26
18.
Клермон
 Заявка 29 4 10 15 23 - 52 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 14 10 3 1 28 - 8 33
2.
ПСЖ
 Заявка 14 8 5 1 34 - 15 29
3.
Марсель
 Заявка 14 8 5 1 24 - 9 29
4.
Брест
 3:2 Заявка 14 8 5 1 24 - 11 29
5.
Ницца
 Заявка 14 7 4 3 16 - 9 25
6.
Монако
 Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
7.
Ланс
 Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
8.
Ренн
 Заявка 15 7 3 5 29 - 20 24
9.
Реймс
 Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
10.
Страсбург
 Заявка 15 6 3 6 19 - 19 21
11.
Гавр
 Заявка 14 5 2 7 14 - 15 17
12.
Монпелье
 Заявка 15 3 8 4 23 - 22 17
13.
Лион
 2:3 Заявка 15 4 4 7 18 - 26 16
14.
Тулуза
 Заявка 14 3 6 5 18 - 18 15
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 19 - 24 13
16.
Мец
 Заявка 14 3 3 8 14 - 20 12
17.
Нант
 Заявка 15 3 3 9 16 - 25 12
18.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 10 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 4 0 31 - 9 34
2.
Монако
 Заявка 14 8 4 2 32 - 25 28
3.
Брест
 3:2 Заявка 15 8 3 4 20 - 14 27
4.
Лион
 2:3 Заявка 14 7 1 6 18 - 19 22
5.
Тулуза
 Заявка 15 6 3 6 16 - 19 21
6.
Нант
 Заявка 14 6 1 7 12 - 20 19
7.
Ницца
 Заявка 14 5 4 5 12 - 13 19
8.
Ланс
 Заявка 15 5 4 6 16 - 16 19
9.
Реймс
 Заявка 15 5 4 6 21 - 24 19
10.
Монпелье
 Заявка 14 5 2 7 17 - 21 16
11.
Лилль
 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
12.
Ренн
 Заявка 14 3 6 5 12 - 16 15
13.
Страсбург
 Заявка 14 3 6 5 14 - 21 15
14.
Мец
 Заявка 15 4 2 9 16 - 29 14
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 16 - 28 13
16.
Клермон
 Заявка 14 2 5 7 13 - 27 11
17.
Гавр
 Заявка 15 1 8 6 13 - 22 11
18.
Марсель
 Заявка 14 2 4 8 17 - 24 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 24 (6)
Лилль Дэвид Джонатан 16 (2)
Лион Ляказетт Александр 14
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Тулуза Даллинга Тийс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 10
Ланс Гради Жонатан 1 9
Брест Брассье Лилиан 1 9
Брест Лис-Мелу Пьерр 10
Ланс Медина Факундо 10
Весь список
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    Прогнозы 122
    Лион 63.1% (77)
    X 28.7% (35)
    Брест 8.2% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лион
    Ничья
    Брест
    3.40
    4.50
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    3.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лион 2:3 Брест

    Исход игры
    Лион
    63.1% (77)
    Ничья
    28.7% (35)
    Брест
    8.2% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.04% (61)
    Меньше
    46.96% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    76.52% (88)
    Нет
    23.48% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Лион
    36.9% (45)
    1:1 Ничья
    22.1% (27)
    1:0 Лион
    11.5% (14)
    2:0 Лион
    9% (11)
    2:2 Ничья
    4.1% (5)
    3:1 Лион
    4.1% (5)
    1:2 Брест
    3.3% (4)
    0:1 Брест
    1.6% (2)
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