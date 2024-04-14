Тур: 29. Стадион: Гроупама Арена. Главный судья: Вернис Матьё
0'
17' Желтая карточкаБрассье Лилиан
1:0
18' ГолТолиссо Корентен
45' Желтая карточкаЛис-Мелу Пьерр
57' Желтая карточкаБенрахма Саид
59' Желтая карточкаТальяфико Николас
1:1
60' ГолМунье Стив
1:2
64' ГолДель Кастильо Ромен
1:3
67' ГолДель Кастильо Ромен
2:3
70' ГолЛяказетт Александр
3:3
79' ГолТальяфико Николас
86' Вторая желтая карточкаТальяфико Николас
86' Вторая желтая карточкаЛис-Мелу Пьерр
87' Желтая карточкаЛоко Брэдли
87' Желтая карточкаО'Брайан Джек
90' Желтая карточкаМатич Неманья
90' Желтая карточкаБизот Марко
4:3
90' ПенальтиМэйтленд-Найлс Эйнсли
90'+18
Ход матча
17'
18'
45'
57'
60'
64'
67'
70'
79'
3:3
86'
87'
87'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Голы 3
-
5 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 7
-
10 Угловые 7
-
3 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 7
-
4 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 1
-
4 Замены 4
-
168 Количество передач 210
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Мата
Клинтон
11
Фофана
Малик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фофана МаликНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Перри ЛукасВратарь
-
14 АдриэлсонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
- Нападающий
-
37 Нуама ЭрнестНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сейдж Пьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Зогбе ЛюкЗащитник
- Защитник
-
19 Амави ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Лебо АдриенНападающий
-
Главный тренер: Руа Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лион
Брест
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
15 матчей
33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы
Первый тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
13
Голов в среднем за матч
1.29
1.63
Среднее время на гол
70
55
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.71
Среднее время на гол
60
126
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
1.4
1.2
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
64
75
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ляказетт Александр
|15 (1)
|0.52
|О'Брайан Джек
|4
|0.14
|Тальяфико Николас
|3
|0.1
|Нуама Эрнест
|2
|0.07
|Толиссо Корентен
|2 (1)
|0.07
|Шерки Райан
|1
|0.03
|Какере Максанс
|1
|0.03
|Бальде Мама
|1
|0.03
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1 (1)
|0.03
|Джеффиньо
|1
|0.03
|Бенрахма Саид
|1
|0.03
|Мангаля Орель
|1
|0.03
|Милагрес Энрике
|1
|0.03
|Фофана Малик
|1
|0.03
|Орбан Гифт
|1
|0.03
|Альверо Скелли
|1
|0.03
|Мата Клинтон
|0
|0
|Кумбеди Саэль
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дель Кастильо Ромен
|8 (3)
|0.28
|Думбия Камори
|6
|0.21
|Мунье Стив
|5
|0.17
|Камара Махди
|5 (1)
|0.17
|Лис-Мелу Пьерр
|4
|0.14
|Ле Дуарон Жереми
|4
|0.14
|Сатриано Мартин
|3
|0.1
|Перейра-Лаже Матиаш
|3
|0.1
|Маньетти Уго
|2
|0.07
|Лала Кенни
|1
|0.03
|Шардонне Брендан
|1
|0.03
|Брассье Лилиан
|1
|0.03
|Локо Брэдли
|0
|0
|Мартен Жонас
|0
|0
|Лебо Адриен
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тальяфико Николас
|6
|1
|О'Брайан Джек
|4
|1
|Толиссо Корентен
|5
|0
|Мата Клинтон
|5
|0
|Кумбеди Саэль
|4
|0
|Ловрен Деян
|2
|1
|Ляказетт Александр
|2
|1
|Чалета-Цар Дуе
|2
|1
|Нуама Эрнест
|3
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1
|1
|Диавара МамадуII
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Милагрес Энрике
|2
|0
|Альверо Скелли
|2
|0
|Бенрахма Саид
|1
|0
|Гроссо Фабио II
|1
|0
|Бальде Мама
|1
|0
|Акуоку Поль
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
|Лепнан Йоанн
|1
|0
|Морейра Диегу
|1
|0
|Орбан Гифт
|1
|0
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лис-Мелу Пьерр
|10
|1
|Брассье Лилиан
|9
|1
|Камара Махди
|6
|0
|Мартен Жонас
|5
|0
|Лала Кенни
|5
|0
|Бизот Марко
|3
|1
|Шардонне Брендан
|4
|0
|Дель Кастильо Ромен
|4
|0
|Маньетти Уго
|4
|0
|Сатриано Мартин
|4
|0
|Локо Брэдли
|4
|0
|Мунье Стив
|2
|1
|Эрик Рой
|3
|0
|Браими Билаль
|1
|1
|Перейра-Лаже Матиаш
|2
|0
|Ле Дуарон Жереми
|2
|0
|Ле Кардинал Жюльен
|2
|0
|Камблан Аксель
|2
|0
Результаты матчей
Лион
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Брест
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
9
6
Лион
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Брест
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
14
3
Упущенные победы
14
22
Лион
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
31% (9)
31% (9)
Брест
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
38% (11)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
17
7
Упущенные победы
23
28
Голы по времени матча
Забито
19
19
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
0
0%
0
0%
1-15
6
32%
1
5%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
2
11%
9
47%
46-60
4
21%
4
21%
61-75
5
26%
3
16%
76-90
Пропущено
27
17
15 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
2
7%
2
12%
1-15
5
19%
4
24%
16-30
8
30%
30%
3
18%
31-45
5
19%
2
12%
46-60
3
11%
4
24%
61-75
4
15%
2
12%
76-90
Забито
18
24
3 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
1
6%
1
4%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
2
11%
8
33%
31-45
3
17%
5
21%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
7
39%
6
25%
76-90
Пропущено
19
11
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
1
5%
2
18%
1-15
6
32%
4
36%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
5
26%
2
18%
61-75
1
5%
3
27%
76-90
Забито
37
43
11 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 27
10 Забивали первыми 13
8 Не забивали 7
1
3%
1
2%
1-15
6
16%
5
12%
16-30
4
11%
10
23%
31-45
5
14%
14
33%
46-60
9
24%
4
9%
61-75
12
32%
9
21%
76-90
Пропущено
46
28
23 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 13
17 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 16
3
7%
4
14%
1-15
11
24%
8
29%
16-30
9
20%
3
11%
31-45
10
22%
2
7%
46-60
8
17%
6
21%
61-75
5
11%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Нант - Лион 1:3 Лион - Валансьен 3:0 Лион - Реймс 1:1 Тулуза - Лион 2:3
Лорьян - Лион 0:2 Лион - Ланс 0:3 Лион - Страсбург 0:0 Мец - Лион 1:2 Лион - Ницца 1:0 Монпелье - Лион 1:2 Лион - Лилль 2:1 Лион - Марсель 1:0 Лион - Ренн 2:3 Бержерак - Лион 1:2 Гавр - Лион 3:1 Понтарлье - Лион 0:3 Лион - Нант 1:0 Монако - Лион 0:1 Лион - Тулуза 3:0 Марсель - Лион 3:0
Брест
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Брест - Мец 4:3 Лорьян - Брест 0:1 Брест - Лилль 1:1 Ланс - Брест 1:0
Брест - Гавр 1:0 Страсбург - Брест 0:3 Брест - Марсель 1:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Брест 3:1 Брест - Ницца 0:0 ПСЖ - Брест 2:2 Трелиссак - Брест 1:2 Брест - Монпелье 2:0 Брест - Анже 1:0 Брест - Лорьян 4:0 Нант - Брест 0:2 Мец - Брест 0:1 Брест - Страсбург 1:1 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Брест 1:3
Результаты матчей
Лион
Брест
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Точный счет
1:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 41%
0
7 раз 24%
2
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
1
9 раз 31%
0
7 раз 24%
2
6 раз 21%
3
5 раз 17%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Лион
Брест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
122
411
68
312
410
114
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
105
68
78
212
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
227
Больше Меньше
227
1019
1316
524
722
128
227
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|18
|9
|1
|65 - 24
|63
|2.
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|44 - 27
|53
|3.
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|53 - 38
|52
|4.
|Заявка
|28
|13
|10
|5
|42 - 25
|49
|5.
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|28 - 22
|44
|6.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|38 - 32
|43
|7.
|Заявка
|29
|12
|5
|12
|38 - 45
|41
|8.
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|36 - 39
|40
|9.
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|41 - 33
|39
|10.
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|41 - 36
|39
|11.
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|34 - 37
|36
|12.
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|33 - 40
|36
|13.
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|40 - 43
|33
|14.
|Заявка
|29
|9
|4
|16
|28 - 45
|31
|15.
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|27 - 37
|28
|16.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|35 - 52
|26
|17.
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|30 - 49
|26
|18.
|Заявка
|29
|4
|10
|15
|23 - 52
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|28 - 8
|33
|2.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|34 - 15
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 9
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 11
|29
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|16 - 9
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 13
|24
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|8.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|29 - 20
|24
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 15
|21
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 19
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 26
|19
|12.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 15
|17
|13.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|23 - 22
|17
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 18
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 24
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 20
|12
|17.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 25
|12
|18.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|10 - 25
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|31 - 9
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|32 - 25
|28
|3.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 16
|24
|4.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 19
|22
|5.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 19
|21
|6.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|12 - 20
|19
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|12 - 13
|19
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 16
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 24
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 21
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 17
|16
|12.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|12 - 16
|15
|13.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 21
|15
|14.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 29
|14
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 28
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 27
|11
|17.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 22
|11
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|17 - 24
|10
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|24 (6)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|16 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|15
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|11 (7)
|Тулуза
|Даллинга Тийс
|11 (2)
|Монако
|Закария Денис
|2 10
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 10
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 9
|Ланс
|Медина Факундо
|10