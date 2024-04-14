Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

Жереми Ле Дуарон пробует нанести удар издали, но Антони Лопеш держит все под контролем

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Первый тайм

50' Команда Лион имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Матч возобновлен

48' Дель Кастильо Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Лис-Мелу Пьерр получает желтую карточку за неспортивное поведение

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Матч возобновлен

45' Ох, нехорошо это выглядит. Толиссо Корентен получил травму и медбригада забирает его с поля.

45' Толиссо Корентен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Маньетти Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Дель Кастильо Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Сатриано Мартин пробует нанести удар издали, но Антони Лопеш держит все под контролем

41' Удар от ворот произведет Брест

41' Толиссо Корентен не смог попасть в створ ударом издали

41' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Удар от ворот произведет Брест

38' Фофана Малик пробует нанести удар издали, но Марко Бизот держит все под контролем

38' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Дель Кастильо Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Удар от ворот произведет Брест

34' Толиссо Корентен из команды Лион не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

34' Какере Максанс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Какере Максанс из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Удар от ворот произведет Лион

28' Думбия Камори не смог попасть в створ ударом издали

25' Думбия Камори навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Думбия Камори бьет в створ ворот ударом через себя

23' Дель Кастильо Ромен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Удар от ворот произведет Лион

22' Бенрахма Саид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Матч возобновлен

21' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

20' Julien Le Cardinal ослабляет давление, выбив мяч.

20' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Г О О О О Л - Толиссо Корентен первый на мяче и посылает его в ворота левой ногой!

18' О'Брайан Джек создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Брассье Лилиан получил желтую карточку от судьи

17' Локо Брэдли из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Удар от ворот произведет Лион

11' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Толиссо Корентен из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Удар от ворот произведет Лион

9' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Лион

8' Думбия Камори не смог попасть в створ ударом издали

6' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Удар от ворот произведет Брест

1' Удар от ворот произведет Лион

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Брест начинает с центра поля