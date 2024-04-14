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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Вернис Матьё
Лион
4:3
Конец матча
Брест
0'
17' Желтая карточка
Брассье Лилиан
1:0
18' Гол
Толиссо Корентен
45' Желтая карточка
Лис-Мелу Пьерр
57' Желтая карточка
Бенрахма Саид
59' Желтая карточка
Тальяфико Николас
1:1
60' Гол
Мунье Стив
1:2
64' Гол
Дель Кастильо Ромен
1:3
67' Гол
Дель Кастильо Ромен
2:3
70' Гол
Ляказетт Александр
3:3
79' Гол
Тальяфико Николас
86' Вторая желтая карточка
Тальяфико Николас
86' Вторая желтая карточка
Лис-Мелу Пьерр
87' Желтая карточка
Локо Брэдли
87' Желтая карточка
О'Брайан Джек
90' Желтая карточка
Матич Неманья
90' Желтая карточка
Бизот Марко
4:3
90' Пенальти
Мэйтленд-Найлс Эйнсли
90'+18

Ход матча

17'
 
Брассье Лилиан
18'
Толиссо Корентен
(О'Брайан Джек)
1:0
45'
 
Лис-Мелу Пьерр
57'
Бенрахма Саид
 
59'
Тальяфико Николас
 
60'
1:1
Мунье Стив
(Дель Кастильо Ромен)
64'
1:2
Дель Кастильо Ромен
67'
1:3
Дель Кастильо Ромен
(Думбия Камори)
68'
Шерки Райан
Толиссо Корентен
 
68'
Нуама Эрнест
Фофана Малик
 
70'
Ляказетт Александр
2:3
72'
 
Камара Махди
Думбия Камори
79'
Тальяфико Николас
(Шерки Райан)
3:3
80'
 
Ле Дуарон Жереми
Сатриано Мартин
80'
 
Зогбе Люк
Ле Кардинал Жюльен
86'
Тальяфико Николас
 
86'
 
Лис-Мелу Пьерр
87'
 
Локо Брэдли
87'
О'Брайан Джек
 
89'
Милагрес Энрике
Бенрахма Саид
 
89'
 
Перейра-Лаже Матиаш
Дель Кастильо Ромен
90'
Матич Неманья
 
90'
 
Бизот Марко
90'
Орбан Гифт
Ляказетт Александр
 
90'
Мэйтленд-Найлс Эйнсли
4:3

Статистика матча

  • 4 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 7
  • 10 Угловые 7
  • 3 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 7
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 1
  • 4 Замены 4
  • 168 Количество передач 210
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Лион 63.1% (77)
X 28.7% (35)
Брест 8.2% (10)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лопеш
Антони
98
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
22
Мата
Клинтон
12
О'Брайан
Джек
3
Тальяфико
Николас
6
Какере
Максанс
31
Матич
Неманья
8
Толиссо
Корентен
11
Фофана
Малик
10
Ляказетт
Александр
17
Бенрахма
Саид
40
Бизот
Марко
25
Ле
Кардинал
Жюльен
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Локо
Брэдли
20
Лис-Мелу
Пьерр
8
Маньетти
Уго
10
Дель
Кастильо
Ромен
23
Думбия
Камори
7
Сатриано
Мартин
9
Мунье
Стив
Лион
4-3-3
Брест
4-2-3-1

История личных встреч

Лион
Брест

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

15 матчей

33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы

Первый тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:4
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
2:3
Л1
2:2
КЛ
3:1
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0

Голы

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

1.29
1.63

Среднее время на гол

70
55

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.71

Среднее время на гол

60
126

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1.4
1.2

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

64
75

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 15 (1) 0.52
О'Брайан Джек 4 0.14
Тальяфико Николас 3 0.1
Нуама Эрнест 2 0.07
Толиссо Корентен 2 (1) 0.07
Шерки Райан 1 0.03
Какере Максанс 1 0.03
Бальде Мама 1 0.03
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 (1) 0.03
Джеффиньо 1 0.03
Бенрахма Саид 1 0.03
Мангаля Орель 1 0.03
Милагрес Энрике 1 0.03
Фофана Малик 1 0.03
Орбан Гифт 1 0.03
Альверо Скелли 1 0.03
Мата Клинтон 0 0
Кумбеди Саэль 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 8 (3) 0.28
Думбия Камори 6 0.21
Мунье Стив 5 0.17
Камара Махди 5 (1) 0.17
Лис-Мелу Пьерр 4 0.14
Ле Дуарон Жереми 4 0.14
Сатриано Мартин 3 0.1
Перейра-Лаже Матиаш 3 0.1
Маньетти Уго 2 0.07
Лала Кенни 1 0.03
Шардонне Брендан 1 0.03
Брассье Лилиан 1 0.03
Локо Брэдли 0 0
Мартен Жонас 0 0
Лебо Адриен 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тальяфико Николас 6 1
О'Брайан Джек 4 1
Толиссо Корентен 5 0
Мата Клинтон 5 0
Кумбеди Саэль 4 0
Ловрен Деян 2 1
Ляказетт Александр 2 1
Чалета-Цар Дуе 2 1
Нуама Эрнест 3 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 1
Диавара МамадуII 2 0
Диоманде Синали 2 0
Милагрес Энрике 2 0
Альверо Скелли 2 0
Бенрахма Саид 1 0
Гроссо Фабио II 1 0
Бальде Мама 1 0
Акуоку Поль 1 0
Какере Максанс 1 0
Лепнан Йоанн 1 0
Морейра Диегу 1 0
Орбан Гифт 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 10 1
Брассье Лилиан 9 1
Камара Махди 6 0
Мартен Жонас 5 0
Лала Кенни 5 0
Бизот Марко 3 1
Шардонне Брендан 4 0
Дель Кастильо Ромен 4 0
Маньетти Уго 4 0
Сатриано Мартин 4 0
Локо Брэдли 4 0
Мунье Стив 2 1
Эрик Рой 3 0
Браими Билаль 1 1
Перейра-Лаже Матиаш 2 0
Ле Дуарон Жереми 2 0
Ле Кардинал Жюльен 2 0
Камблан Аксель 2 0

Результаты матчей

Лион
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Брест
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

9
6
Лион
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Брест
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

14
22
Лион
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
31% (9)
31% (9)
Брест
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
38% (11)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

23
28

Голы по времени матча

Забито

19
19
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
0
0%
0
0%
1-15
6
32%
1
5%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
2
11%
9
47%
46-60
4
21%
4
21%
61-75
5
26%
3
16%
76-90

Пропущено

27
17
15 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
2
7%
2
12%
1-15
5
19%
4
24%
16-30
8
30%
30%
3
18%
31-45
5
19%
2
12%
46-60
3
11%
4
24%
61-75
4
15%
2
12%
76-90

Забито

18
24
3 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
1
6%
1
4%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
2
11%
8
33%
31-45
3
17%
5
21%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
7
39%
6
25%
76-90

Пропущено

19
11
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
1
5%
2
18%
1-15
6
32%
4
36%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
5
26%
2
18%
61-75
1
5%
3
27%
76-90

Забито

37
43
11 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 27
10 Забивали первыми 13
8 Не забивали 7
1
3%
1
2%
1-15
6
16%
5
12%
16-30
4
11%
10
23%
31-45
5
14%
14
33%
46-60
9
24%
4
9%
61-75
12
32%
9
21%
76-90

Пропущено

46
28
23 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 13
17 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 16
3
7%
4
14%
1-15
11
24%
8
29%
16-30
9
20%
3
11%
31-45
10
22%
2
7%
46-60
8
17%
6
21%
61-75
5
11%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Нант - Лион 1:3 Лион - Валансьен 3:0 Лион - Реймс 1:1 Тулуза - Лион 2:3
Лорьян - Лион 0:2 Лион - Ланс 0:3 Лион - Страсбург 0:0 Мец - Лион 1:2 Лион - Ницца 1:0 Монпелье - Лион 1:2 Лион - Лилль 2:1 Лион - Марсель 1:0 Лион - Ренн 2:3 Бержерак - Лион 1:2 Гавр - Лион 3:1 Понтарлье - Лион 0:3 Лион - Нант 1:0 Монако - Лион 0:1 Лион - Тулуза 3:0 Марсель - Лион 3:0
Брест
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Брест - Мец 4:3 Лорьян - Брест 0:1 Брест - Лилль 1:1 Ланс - Брест 1:0
Брест - Гавр 1:0 Страсбург - Брест 0:3 Брест - Марсель 1:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Брест 3:1 Брест - Ницца 0:0 ПСЖ - Брест 2:2 Трелиссак - Брест 1:2 Брест - Монпелье 2:0 Брест - Анже 1:0 Брест - Лорьян 4:0 Нант - Брест 0:2 Мец - Брест 0:1 Брест - Страсбург 1:1 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Брест 1:3

Результаты матчей

Лион
Брест

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Точный счет

1:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 41%
0
7 раз 24%
2
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
1
9 раз 31%
0
7 раз 24%
2
6 раз 21%
3
5 раз 17%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Лион
Брест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
2
4
11
1.5
6
8
3
12
2.5
4
10
1
14
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
5
6
8
1.5
7
8
2
12
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
7
0.5
Больше Меньше
22
7
10
19
1.5
13
16
5
24
2.5
7
22
1
28
3.5
2
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 28 18 9 1 65 - 24 63
2.
Брест
 Заявка 29 15 8 6 44 - 27 53
3.
Монако
 Заявка 28 15 7 6 53 - 38 52
4.
Лилль
 Заявка 28 13 10 5 42 - 25 49
5.
Ницца
 Заявка 28 12 8 8 28 - 22 44
6.
Ланс
 Заявка 29 12 7 10 38 - 32 43
7.
Лион
 Заявка 29 12 5 12 38 - 45 41
8.
Реймс
 Заявка 29 11 7 11 36 - 39 40
9.
Марсель
 Заявка 28 10 9 9 41 - 33 39
10.
Ренн
 Заявка 29 10 9 10 41 - 36 39
11.
Тулуза
 Заявка 29 9 9 11 34 - 37 36
12.
Страсбург
 Заявка 29 9 9 11 33 - 40 36
13.
Монпелье
 Заявка 29 8 10 11 40 - 43 33
14.
Нант
 Заявка 29 9 4 16 28 - 45 31
15.
Гавр
 Заявка 29 6 10 13 27 - 37 28
16.
Лорьян
 Заявка 28 6 8 14 35 - 52 26
17.
Мец
 Заявка 29 7 5 17 30 - 49 26
18.
Клермон
 Заявка 29 4 10 15 23 - 52 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 14 10 3 1 28 - 8 33
2.
ПСЖ
 Заявка 14 8 5 1 34 - 15 29
3.
Марсель
 Заявка 14 8 5 1 24 - 9 29
4.
Брест
 Заявка 14 8 5 1 24 - 11 29
5.
Ницца
 Заявка 14 7 4 3 16 - 9 25
6.
Монако
 Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
7.
Ланс
 Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
8.
Ренн
 Заявка 15 7 3 5 29 - 20 24
9.
Реймс
 Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
10.
Страсбург
 Заявка 15 6 3 6 19 - 19 21
11.
Лион
 Заявка 15 5 4 6 20 - 26 19
12.
Гавр
 Заявка 14 5 2 7 14 - 15 17
13.
Монпелье
 Заявка 15 3 8 4 23 - 22 17
14.
Тулуза
 Заявка 14 3 6 5 18 - 18 15
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 19 - 24 13
16.
Мец
 Заявка 14 3 3 8 14 - 20 12
17.
Нант
 Заявка 15 3 3 9 16 - 25 12
18.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 10 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 4 0 31 - 9 34
2.
Монако
 Заявка 14 8 4 2 32 - 25 28
3.
Брест
 Заявка 15 7 3 5 20 - 16 24
4.
Лион
 Заявка 14 7 1 6 18 - 19 22
5.
Тулуза
 Заявка 15 6 3 6 16 - 19 21
6.
Нант
 Заявка 14 6 1 7 12 - 20 19
7.
Ницца
 Заявка 14 5 4 5 12 - 13 19
8.
Ланс
 Заявка 15 5 4 6 16 - 16 19
9.
Реймс
 Заявка 15 5 4 6 21 - 24 19
10.
Монпелье
 Заявка 14 5 2 7 17 - 21 16
11.
Лилль
 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
12.
Ренн
 Заявка 14 3 6 5 12 - 16 15
13.
Страсбург
 Заявка 14 3 6 5 14 - 21 15
14.
Мец
 Заявка 15 4 2 9 16 - 29 14
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 16 - 28 13
16.
Клермон
 Заявка 14 2 5 7 13 - 27 11
17.
Гавр
 Заявка 15 1 8 6 13 - 22 11
18.
Марсель
 Заявка 14 2 4 8 17 - 24 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 24 (6)
Лилль Дэвид Джонатан 16 (2)
Лион Ляказетт Александр 15
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Тулуза Даллинга Тийс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 10
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 10
Ланс Гради Жонатан 1 9
Брест Брассье Лилиан 1 9
Ланс Медина Факундо 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 109'
    Лион заслуженно побеждает в отличном матче
  • 109'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 108'
    Контроль мяча: Лион: 52%, Брест: 48%.
  • 108'
    Мэйтленд-Найлс Эйнсли ослабляет давление, выбив мяч.
  • 108'
    Мэйтленд-Найлс Эйнсли из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 108'
    Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 108'
    Брест пытается что-то создать.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 100'
      Контроль мяча: Лион: 52%, Брест: 48%.
    • 99'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Лион.
    • 99'
      Ляказетт Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 98'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 98'
      Брассье Лилиан успешно блокирует удар.
    • 97'
      Шерки Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 97'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 97'
      Лион пытается что-то создать.
    • 97'
      Лион контролирует мяч.
    • 96'
      Какере Максанс из команды Лион в офсайде
    • 96'
      Лион пытается что-то создать.
    • 96'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 95'
      Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 95'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 95'
      Брест пытается что-то создать.
    • 95'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 95'
      Контроль мяча: Лион: 52%, Брест: 48%.
    • 95'
      Зогбе Люк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 95'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 94'
      Лион пытается что-то создать.
    • 94'
      Судья сигнализирует, что Мунье Стив из команды Брест поставил подножку. Пострадал Нуама Эрнест
    • 94'
      Брест пытается что-то создать.
    • 93'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 93'
      Жереми Ле Дуарон из команды Брест исполняет угловой.
    • 93'
      Мата Клинтон из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      Брест пытается что-то создать.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)
    • 91'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 91'
      Матч возобновлен
    • 90'
      Контроль мяча: Лион: 50%, Брест: 50%.
    • 89'
      Тактическая замена. Дель Кастильо Ромен уходит с поля и его заменяет Перейра-Лаже Матиаш
    • 89'
      Тактическая замена. Бенрахма Саид уходит с поля и его заменяет Милагрес Энрике
    • 87'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • 87'
      О'Брайан Джек получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 87'
      Локо Брэдли получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 86'
      КРАСНАЯ! Драма тут разворачивается: Тальяфико Николас получает вторую желтую за неспортивное поведение и высылается с поля!
    • 86'
      Лис-Мелу Пьерр не смог попасть в створ ударом издали
    • 86'
      Брест пытается что-то создать.
    • 86'
      Судья сигнализирует, что Матич Неманья из команды Лион поставил подножку. Пострадал Камара Махди
    • 86'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 86'
      Оооо... вот это был удар! Шерки Райан должен был забить с этой позиции.
    • 86'
      Шерки Райан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 86'
      Мэйтленд-Найлс Эйнсли пробует нанести удар издали, но Марко Бизот держит все под контролем
    • 86'
      Бенрахма Саид из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 86'
      КРАСНАЯ! Драма тут разворачивается: Лис-Мелу Пьерр получает вторую желтую за неспортивное поведение и высылается с поля!
    • 86'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 85'
      Лион пытается что-то создать.
    • 85'
      Жереми Ле Дуарон пробует нанести удар издали, но Антони Лопеш держит все под контролем
    • 85'
      Брест пытается что-то создать.
    • 85'
      Контроль мяча: Лион: 50%, Брест: 50%.
    • 85'
      Локо Брэдли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 85'
      Лион пытается что-то создать.
    • 84'
      Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 84'
      Брест пытается что-то создать.
    • 84'
      Локо Брэдли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 84'
      Лион пытается что-то создать.
    • 84'
      Зогбе Люк из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 84'
      Бенрахма Саид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 84'
      Бенрахма Саид пробует нанести удар издали, но Марко Бизот держит все под контролем
    • 84'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 84'
      Лион пытается что-то создать.
    • 83'
      Лион контролирует мяч.
    • 82'
      Лион пытается что-то создать.
    • 82'
      Матич Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 82'
      Лион пытается что-то создать.
    • 80'
      Тактическая замена. Julien Le Cardinal уходит с поля и его заменяет Зогбе Люк
    • 80'
      Тактическая замена. Сатриано Мартин уходит с поля и его заменяет Жереми Ле Дуарон
    • 80'
      Контроль мяча: Лион: 49%, Брест: 51%.
    • 80'
      Забив гол, Лион сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?
    • 79'
      Шерки Райан сделал результативную передачу.
    • 79'
      Г О О О О Л - Тальяфико Николас забивает с левой ноги!
    • 79'
      Шерки Райан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 79'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 79'
      Лион пытается что-то создать.
    • 79'
      Лион контролирует мяч.
    • 78'
      Ляказетт Александр наказан за толчок Локо Брэдли
    • 77'
      Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
    • 77'
      Julien Le Cardinal успешно блокирует удар.
    • 77'
      Шерки Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 77'
      Лис-Мелу Пьерр из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 77'
      Бенрахма Саид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 77'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 76'
      О'Брайан Джек из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 76'
      Дель Кастильо Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 76'
      О'Брайан Джек успешно блокирует удар.
    • 76'
      Камара Махди нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 76'
      Сатриано Мартин из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 75'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 75'
      Брест пытается что-то создать.
    • 75'
      Контроль мяча: Лион: 48%, Брест: 52%.
    • 74'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 74'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 73'
      Бенрахма Саид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 73'
      Судья сигнализирует, что Шерки Райан из команды Лион поставил подножку. Пострадал Локо Брэдли
    • 72'
      Тактическая замена. Думбия Камори уходит с поля и его заменяет Камара Махди
    • 70'
      Г О О О О Л - Ляказетт Александр первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
    • 70'
      Фофана Малик создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 70'
      Бенрахма Саид из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 70'
      Контроль мяча: Лион: 47%, Брест: 53%.
    • 70'
      Бенрахма Саид из команды Лион разыграл угловой с правого угла.
    • 70'
      Бенрахма Саид из команды Лион разыграл угловой с правого угла.
    • 69'
      Лион контролирует мяч.
    • 69'
      Мунье Стив сделал ключевой пас для гола!
    • 68'
      Тактическая замена. Фофана Малик уходит с поля и его заменяет Нуама Эрнест
    • 68'
      Тактическая замена. Толиссо Корентен уходит с поля и его заменяет Шерки Райан
    • 67'
      Думбия Камори сделал результативную передачу.
    • 67'
      Г О О О О Л - Дель Кастильо Ромен забивает с правой ноги!
    • 67'
      Думбия Камори создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 67'
      Мунье Стив из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 67'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 67'
      Брест пытается что-то создать.
    • 67'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 67'
      Лион пытается что-то создать.
    • 66'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 66'
      Брест пытается что-то создать.
    • 65'
      Отличный гол забил Дель Кастильо Ромен
    • 65'
      Контроль мяча: Лион: 46%, Брест: 54%.
    • 64'
      Матич Неманья задерживает мяч рукой
    • 64'
      Г О О О О Л - Дель Кастильо Ромен левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!
    • 63'
      О'Брайан Джек успешно блокирует удар.
    • 63'
      Сатриано Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 63'
      Мата Клинтон из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 63'
      Брест пытается что-то создать.
    • 62'
      Ляказетт Александр наказан за толчок Шардонне Брендан
    • 61'
      Лион контролирует мяч.
    • 60'
      Дель Кастильо Ромен сделал результативную передачу.
    • 60'
      ГОООООЛ - Мунье Стив Брест забивает ударом головой
    • 60'
      Дель Кастильо Ромен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 60'
      Дель Кастильо Ромен из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 60'
      Контроль мяча: Лион: 47%, Брест: 53%.
    • 59'
      Тальяфико Николас получил желтую карточку от судьи
    • 59'
      Тальяфико Николас из команды Лион заходит слишком далеко, он валит Julien Le Cardinal.
    • 59'
      Лион пытается что-то создать.
    • 57'
      Бенрахма Саид получил желтую карточку от судьи
    • 57'
      Шардонне Брендан из команды Брест опасно и грубо сыграл. Лопеш Антони пострадал.
    • 57'
      Ляказетт Александр из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 57'
      Фофана Малик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 57'
      Дель Кастильо Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 57'
      Дель Кастильо Ромен пробует нанести удар издали, но Антони Лопеш держит все под контролем
    • 56'
      Брест пытается что-то создать.
    • 56'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 55'
      Julien Le Cardinal ослабляет давление, выбив мяч.
    • 55'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 55'
      Лион пытается что-то создать.
    • 55'
      Судья сигнализирует, что Локо Брэдли из команды Брест поставил подножку. Пострадал Фофана Малик
    • 55'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 55'
      Контроль мяча: Лион: 47%, Брест: 53%.
    • 55'
      Мунье Стив оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 55'
      Дель Кастильо Ромен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 55'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 54'
      Брест пытается что-то создать.
    • 54'
      Шардонне Брендан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 54'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 54'
      Лион пытается что-то создать.
    • 53'
      Лион контролирует мяч.
    • 53'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 52'
      Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 52'
      Лион пытается что-то создать.
    • 52'
      Julien Le Cardinal успешно блокирует удар.
    • 52'
      Бенрахма Саид нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 52'
      Лион пытается что-то создать.
    • 51'
      Бенрахма Саид из команды Лион в офсайде
    • 51'
      Лион пытается что-то создать.
    • 51'
      Брассье Лилиан возвращается на поле.
    • 51'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 50'
      Контроль мяча: Лион: 47%, Брест: 53%.
    • 50'
      Бизот Марко из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 49'
      Ох, нехорошо это выглядит. Брассье Лилиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 49'
      Брассье Лилиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 48'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 48'
      Брассье Лилиан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Бенрахма Саид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 47'
      Толиссо Корентен пробует нанести удар издали, но Марко Бизот держит все под контролем
    • 47'
      Лион пытается что-то создать.
    • 46'
      Julien Le Cardinal наказан за толчок Бенрахма Саид
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Лион 63.1% (77)
    X 28.7% (35)
    Брест 8.2% (10)
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