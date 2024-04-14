Тур: 30. Стадион: Erve Asito. Главный судья: Дьперинк Роб
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
32
Шеперман
Сэм
15
Али
Хусейн
33
Хайе
Том
17
Нуннели
Че
28
Брауэрс
Люк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Шеперман СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Янсинк ТимлВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Роскен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван де Лой Эрвин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Нуннели ЧеПолузащитник
-
28 Брауэрс ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
10 Лойзу ЛойзосПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Ван Эе ЭспенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Вондерен Кес
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Хераклес
Херенвен
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
93.8%
12.5%
15 побед 2 ничьи 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед
31 матч
45.2%
19.4%
35.4%
14 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
29%
45.2%
25.8%
9 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
48.4%
19.4%
32.2%
15 побед 6 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
24
Голов в среднем за матч
2
1.6
Среднее время на гол
45
56
Всего голов
23
31
Голов в среднем за матч
1.53
1.94
Среднее время на гол
58
46
Всего голов
55
55
Голов в среднем за матч
1.77
1.77
Тотал матчей
2.5
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
50
50
Бомбардиры внутри турнира
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хорнкамп Ииц
|10 (3)
|0.34
|Санкох Мохамед
|6
|0.21
|Ханссон Эмиль
|5 (2)
|0.17
|Энгельс Марио
|5
|0.17
|Нанкиши Абденего
|3
|0.1
|Хоогма Джастин
|2
|0.07
|Де Кеерсмакер Брайан
|2
|0.07
|Уахим Анас
|2
|0.07
|Лимбомбе Брайан
|2
|0.07
|Брюин Джорди
|1
|0.03
|Хрустич Айдин
|1
|0.03
|Зонненберг Свен
|1
|0.03
|Роскен Рубен
|0
|0
|Леердам Келвин
|0
|0
|Вейинович Марко
|0
|0
|Брюнс Томас
|0
|0
|Браувер Микаэль
|0
|0
|Бакбоорд Навайо
|0
|0
|Виекхофф Яннес
|0
|0
|Оппегорд Фредрик
|0
|0
|Бультман Стив
|0
|0
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Амерсфоорт Пелле
|9
|0.31
|Сахрауи Осам
|7
|0.24
|Брауэрс Люк
|6
|0.21
|Николаеску Йон
|5
|0.17
|Хайе Том
|4 (3)
|0.14
|Волемарк Патрик
|3
|0.1
|Тахири Анас
|3 (3)
|0.1
|Ольссон Симон
|2
|0.07
|Кёлерт Матс
|2
|0.07
|Бохневич Павел
|2
|0.07
|Нуннели Че
|1
|0.03
|Ван Бик Свен
|1
|0.03
|Карлсбакк Даниэль
|1
|0.03
|Уэбстер Чарли
|1
|0.03
|Брауде Оливер
|0
|0
|Ван Оттеле Сюб
|0
|0
|Виттевен Мелле
|0
|0
Карточки
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брюнс Томас
|8
|0
|Хоогма Джастин
|5
|1
|Де Кеерсмакер Брайан
|5
|0
|Энгельс Марио
|4
|0
|Уахим Анас
|4
|0
|Бакбоорд Навайо
|4
|0
|Вейинович Марко
|3
|0
|Зонненберг Свен
|3
|0
|Виекхофф Яннес
|3
|0
|Шеперман Сэм
|3
|0
|Лимбомбе Брайан
|1
|1
|Виллемс Джетро
|2
|0
|Ханссон Эмиль
|2
|0
|Роскен Рубен
|2
|0
|Хрустич Айдин
|1
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Хорнкамп Ииц
|1
|0
|Ван де Лой Эрвин
|1
|0
|Санкох Мохамед
|1
|0
|Честич Сава-Арангел
|1
|0
|Оппегорд Фредрик
|1
|0
|Бультман Стив
|1
|0
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брауде Оливер
|4
|1
|Кёлерт Матс
|5
|0
|Хайе Том
|3
|1
|Ван Бик Свен
|3
|0
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0
|Брауэрс Люк
|3
|0
|Ольссон Симон
|3
|0
|Волемарк Патрик
|3
|0
|Бохневич Павел
|2
|0
|Тахири Анас
|2
|0
|Ван Эе Эспен
|0
|1
|Уэбстер Чарли
|0
|1
|Николаеску Йон
|1
|0
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0
|Халл Дензел
|1
|0
Результаты матчей
Хераклес
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
7% (1)
29% (4)
Херенвен
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
9
10
Хераклес
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
Херенвен
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
27
16
Упущенные победы
12
24
Хераклес
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (18)
10% (3)
28% (8)
Херенвен
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
21% (6)
48% (14)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
32
17
Упущенные победы
21
34
Голы по времени матча
Забито
26
19
5 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
18 Не забивали 20
1
4%
2
11%
1-15
2
8%
4
21%
16-30
2
8%
2
11%
31-45
6
23%
1
5%
46-60
9
35%
4
21%
61-75
6
23%
6
32%
76-90
Пропущено
27
31
16 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
4
15%
3
10%
1-15
8
30%
30%
6
19%
16-30
4
15%
3
10%
31-45
5
19%
3
10%
46-60
3
11%
11
35%
61-75
3
11%
5
16%
76-90
Забито
15
30
4 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
21 Не забивали 16
2
13%
4
13%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
2
13%
6
20%
31-45
5
33%
4
13%
46-60
3
20%
7
23%
61-75
3
20%
4
13%
76-90
Пропущено
32
24
15 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
4
13%
2
8%
1-15
6
19%
4
17%
16-30
5
16%
6
25%
31-45
5
16%
5
21%
46-60
7
22%
2
8%
61-75
5
16%
5
21%
76-90
Забито
41
49
9 В 1-м тайме 23
32 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 13
10 Не забивали 7
3
7%
6
12%
1-15
2
5%
9
18%
16-30
4
10%
8
16%
31-45
11
27%
5
10%
46-60
12
29%
29%
11
22%
61-75
9
22%
10
20%
76-90
Пропущено
59
55
31 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 31
21 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 23
8
14%
5
9%
1-15
14
24%
10
18%
16-30
9
15%
9
16%
31-45
10
17%
8
15%
46-60
10
17%
13
24%
61-75
8
14%
10
18%
76-90
Результаты последних матчей
Хераклес
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Спарта Роттердам - Хераклес 1:2 Хераклес - АЗ Алкмаар 5:0 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Гронинген 4:1
Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Хераклес 3:0 Хераклес - Алмере Сити 2:2 Утрехт - Хераклес 1:0 ПСВ - Хераклес 2:0 Хераклес - Витесс 3:2 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Хераклес - Аякс 2:4 Хераклес - Волендам 1:1 Валвейк - Хераклес 1:2 ПСВ - Хераклес 1:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Витесс - Хераклес 2:0 Хераклес - Спарта Роттердам 0:1 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1
Херенвен
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Херенвен - Утрехт 2:3 Херенвен - Твенте 3:3 Валвейк - Херенвен 1:1 Херенвен - Фейеноорд 2:3
НЕК Неймеген - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 2:0 Волендам - Херенвен 0:4 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Херенвен - Аякс 3:2 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3 Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 Эксельсиор - Херенвен 3:0 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Витесс - Херенвен 1:0 Херенвен - Волендам 1:2 ПСВ - Херенвен 2:0 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Витесс - Херенвен 1:3
Результаты матчей
Хераклес
Херенвен
Точный счет
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
3
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
5
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:0
5 раз 17%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 34%
2
9 раз 31%
1
6 раз 21%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
3
8 раз 28%
0
7 раз 24%
2
7 раз 24%
1
6 раз 21%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Хераклес
Херенвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
132
95
105
311
69
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
95
411
68
114
311
114
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1910
Больше Меньше
227
1316
1613
425
920
227
128
227
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|26
|3
|1
|95 - 17
|81
|2.
|Заявка
|29
|21
|6
|2
|79 - 23
|69
|3.
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|55 - 28
|60
|4.
|Заявка
|30
|16
|7
|7
|60 - 37
|55
|5.
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|59 - 43
|46
|6.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|64 - 60
|45
|7.
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|43 - 37
|42
|8.
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|41 - 40
|42
|9.
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|45 - 43
|40
|10.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|34 - 51
|35
|11.
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|48 - 56
|33
|12.
|Заявка
|30
|7
|12
|11
|30 - 48
|33
|13.
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|40 - 60
|32
|14.
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|38 - 56
|31
|15.
|Заявка
|30
|5
|10
|15
|44 - 64
|25
|16.
|Заявка
|30
|6
|6
|18
|31 - 53
|24
|17.
|Заявка
|30
|4
|7
|19
|30 - 74
|19
|18.
|Заявка
|30
|4
|5
|21
|22 - 68
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|47 - 8
|43
|2.
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|30 - 14
|37
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|42 - 10
|36
|4.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 16
|32
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 17
|27
|6.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|32 - 21
|26
|7.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 18
|25
|8.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|30 - 17
|25
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|26 - 21
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|25 - 28
|21
|11.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|29 - 25
|21
|12.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|22 - 24
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 25
|16
|14.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|22 - 24
|16
|15.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 28
|15
|16.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 25
|15
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|14 - 38
|11
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|10 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|48 - 9
|38
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|37 - 13
|33
|3.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 14
|23
|4.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|23 - 19
|23
|5.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 21
|23
|6.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|32 - 39
|19
|8.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|28 - 26
|19
|9.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 23
|18
|10.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 20
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|23 - 28
|16
|12.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 31
|12
|13.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|15 - 32
|11
|14.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|8 - 33
|10
|15.
|Заявка
|15
|3
|0
|12
|12 - 42
|9
|16.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|22 - 40
|9
|17.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|12 - 28
|8
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|16 - 36
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|27 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|26 (12)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (6)
|Аякс
|Бробби Брайан
|17 (7)
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|13
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|1 7
|Валвейк
|Мейерс Арон
|8
|Хераклес
|Брюнс Томас
|8
|Эксельсиор
|Бас Юлиан
|8
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|8