Тур: 30. Стадион: Erve Asito. Зрители: 12080 Главный судья: Дьперинк Роб
0'
0:1
9' ГолНуннели Че
44' Желтая карточкаВейинович Марко
45' Желтая карточкаХайе Том
0:2
88' ГолВан Амерсфоорт Пелле
90'+5
Ход матча
9'
0:1
44'
45'
88'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
5 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 7
-
8 Угловые 8
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
398 Количество передач 407
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
32
Шеперман
Сэм
15
Али
Хусейн
33
Хайе
Том
28
Брауэрс
Люк
17
Нуннели
Че
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Шеперман СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Янсинк ТимлВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Роскен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван де Лой Эрвин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Брауэрс ЛюкПолузащитник
-
17 Нуннели ЧеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
10 Лойзу ЛойзосПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Ван Эе ЭспенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Вондерен Кес
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Хераклес
Херенвен
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
93.8%
12.5%
15 побед 2 ничьи 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед
31 матч
45.2%
19.4%
35.4%
14 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
29%
45.2%
25.8%
9 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
48.4%
19.4%
32.2%
15 побед 6 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
24
Голов в среднем за матч
2
1.6
Среднее время на гол
45
56
Всего голов
23
31
Голов в среднем за матч
1.53
1.94
Среднее время на гол
58
46
Всего голов
55
55
Голов в среднем за матч
1.77
1.77
Тотал матчей
2.5
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
50
50
Бомбардиры внутри турнира
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хорнкамп Ииц
|10 (3)
|0.33
|Санкох Мохамед
|6
|0.2
|Ханссон Эмиль
|5 (2)
|0.17
|Энгельс Марио
|5
|0.17
|Нанкиши Абденего
|3
|0.1
|Хоогма Джастин
|2
|0.07
|Де Кеерсмакер Брайан
|2
|0.07
|Уахим Анас
|2
|0.07
|Лимбомбе Брайан
|2
|0.07
|Брюин Джорди
|1
|0.03
|Хрустич Айдин
|1
|0.03
|Зонненберг Свен
|1
|0.03
|Роскен Рубен
|0
|0
|Леердам Келвин
|0
|0
|Вейинович Марко
|0
|0
|Брюнс Томас
|0
|0
|Браувер Микаэль
|0
|0
|Бакбоорд Навайо
|0
|0
|Виекхофф Яннес
|0
|0
|Оппегорд Фредрик
|0
|0
|Бультман Стив
|0
|0
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Амерсфоорт Пелле
|10
|0.33
|Сахрауи Осам
|7
|0.23
|Брауэрс Люк
|6
|0.2
|Николаеску Йон
|5
|0.17
|Хайе Том
|4 (3)
|0.13
|Волемарк Патрик
|3
|0.1
|Тахири Анас
|3 (3)
|0.1
|Ольссон Симон
|2
|0.07
|Кёлерт Матс
|2
|0.07
|Нуннели Че
|2
|0.07
|Бохневич Павел
|2
|0.07
|Ван Бик Свен
|1
|0.03
|Карлсбакк Даниэль
|1
|0.03
|Уэбстер Чарли
|1
|0.03
|Брауде Оливер
|0
|0
|Ван Оттеле Сюб
|0
|0
|Виттевен Мелле
|0
|0
Карточки
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брюнс Томас
|8
|0
|Хоогма Джастин
|5
|1
|Де Кеерсмакер Брайан
|5
|0
|Вейинович Марко
|4
|0
|Энгельс Марио
|4
|0
|Уахим Анас
|4
|0
|Бакбоорд Навайо
|4
|0
|Зонненберг Свен
|3
|0
|Виекхофф Яннес
|3
|0
|Шеперман Сэм
|3
|0
|Лимбомбе Брайан
|1
|1
|Виллемс Джетро
|2
|0
|Ханссон Эмиль
|2
|0
|Роскен Рубен
|2
|0
|Хрустич Айдин
|1
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Хорнкамп Ииц
|1
|0
|Ван де Лой Эрвин
|1
|0
|Санкох Мохамед
|1
|0
|Честич Сава-Арангел
|1
|0
|Оппегорд Фредрик
|1
|0
|Бультман Стив
|1
|0
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайе Том
|4
|1
|Брауде Оливер
|4
|1
|Кёлерт Матс
|5
|0
|Ван Бик Свен
|3
|0
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0
|Брауэрс Люк
|3
|0
|Ольссон Симон
|3
|0
|Волемарк Патрик
|3
|0
|Бохневич Павел
|2
|0
|Тахири Анас
|2
|0
|Ван Эе Эспен
|0
|1
|Уэбстер Чарли
|0
|1
|Николаеску Йон
|1
|0
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0
|Халл Дензел
|1
|0
Результаты матчей
Хераклес
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
7% (1)
33% (5)
Херенвен
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
9
10
Хераклес
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
Херенвен
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
27
16
Упущенные победы
12
24
Хераклес
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (9)
27% (8)
43% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (18)
10% (3)
30% (9)
Херенвен
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (9)
30% (9)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
20% (6)
47% (14)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
32
17
Упущенные победы
21
34
Голы по времени матча
Забито
26
21
5 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
1
4%
3
14%
1-15
2
8%
4
19%
16-30
2
8%
2
10%
31-45
6
23%
1
5%
46-60
9
35%
4
19%
61-75
6
23%
7
33%
76-90
Пропущено
29
31
17 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
5
17%
3
10%
1-15
8
28%
6
19%
16-30
4
14%
3
10%
31-45
5
17%
3
10%
46-60
3
10%
11
35%
61-75
4
14%
5
16%
76-90
Забито
15
30
4 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 17
2
13%
4
13%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
2
13%
6
20%
31-45
5
33%
4
13%
46-60
3
20%
7
23%
61-75
3
20%
4
13%
76-90
Пропущено
32
24
15 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
4
13%
2
8%
1-15
6
19%
4
17%
16-30
5
16%
6
25%
31-45
5
16%
5
21%
46-60
7
22%
2
8%
61-75
5
16%
5
21%
76-90
Забито
41
51
9 В 1-м тайме 24
32 Во 2-м тайме 27
8 Забивали первыми 14
11 Не забивали 7
3
7%
7
14%
1-15
2
5%
9
18%
16-30
4
10%
8
16%
31-45
11
27%
5
10%
46-60
12
29%
29%
11
22%
61-75
9
22%
11
22%
76-90
Пропущено
61
55
32 В 1-м тайме 24
29 Во 2-м тайме 31
22 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 23
9
15%
5
9%
1-15
14
23%
10
18%
16-30
9
15%
9
16%
31-45
10
16%
8
15%
46-60
10
16%
13
24%
61-75
9
15%
10
18%
76-90
Результаты последних матчей
Хераклес
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Спарта Роттердам - Хераклес 1:2 Хераклес - АЗ Алкмаар 5:0 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Гронинген 4:1
Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Хераклес 3:0 Хераклес - Алмере Сити 2:2 Утрехт - Хераклес 1:0 ПСВ - Хераклес 2:0 Хераклес - Витесс 3:2 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Хераклес - Аякс 2:4 Хераклес - Волендам 1:1 Валвейк - Хераклес 1:2 ПСВ - Хераклес 1:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Витесс - Хераклес 2:0 Хераклес - Спарта Роттердам 0:1 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1
Херенвен
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Херенвен - Утрехт 2:3 Херенвен - Твенте 3:3 Валвейк - Херенвен 1:1 Херенвен - Фейеноорд 2:3
НЕК Неймеген - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 2:0 Волендам - Херенвен 0:4 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Херенвен - Аякс 3:2 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3 Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 Эксельсиор - Херенвен 3:0 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Витесс - Херенвен 1:0 Херенвен - Волендам 1:2 ПСВ - Херенвен 2:0 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Витесс - Херенвен 1:3
Результаты матчей
Хераклес
Херенвен
Точный счет
2:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
3
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
5
1 раз 7%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
4:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:0
5 раз 17%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 37%
2
9 раз 30%
1
6 раз 20%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
2
8 раз 27%
3
8 раз 27%
0
7 раз 23%
1
6 раз 20%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Хераклес
Херенвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
132
96
105
312
69
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
105
411
78
114
312
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1911
Больше Меньше
237
1317
1713
426
921
228
129
228
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|26
|3
|1
|95 - 17
|81
|2.
|0:0 Заявка
|30
|21
|7
|2
|79 - 23
|70
|3.
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|55 - 28
|60
|4.
|Заявка
|30
|16
|7
|7
|60 - 37
|55
|5.
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|59 - 43
|46
|6.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|64 - 60
|45
|7.
|0:0 Заявка
|30
|11
|10
|9
|43 - 37
|43
|8.
|0:0 Заявка
|30
|11
|10
|9
|41 - 40
|43
|9.
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|45 - 43
|40
|10.
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|50 - 56
|36
|11.
|0:0 Заявка
|30
|9
|9
|12
|34 - 51
|36
|12.
|Заявка
|30
|7
|12
|11
|30 - 48
|33
|13.
|Заявка
|30
|9
|5
|16
|40 - 62
|32
|14.
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|38 - 56
|31
|15.
|Заявка
|30
|5
|10
|15
|44 - 64
|25
|16.
|Заявка
|30
|6
|6
|18
|31 - 53
|24
|17.
|Заявка
|30
|4
|7
|19
|30 - 74
|19
|18.
|Заявка
|30
|4
|5
|21
|22 - 68
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|47 - 8
|43
|2.
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|30 - 14
|37
|3.
|0:0 Заявка
|15
|11
|3
|1
|42 - 10
|36
|4.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 16
|32
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 17
|27
|6.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|32 - 21
|26
|7.
|0:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 18
|26
|8.
|0:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|30 - 17
|25
|9.
|0:0 Заявка
|15
|6
|6
|3
|26 - 21
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|29 - 25
|21
|11.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 30
|21
|12.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|22 - 24
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 25
|16
|14.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|22 - 24
|16
|15.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 28
|15
|16.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 25
|15
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|14 - 38
|11
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|10 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|48 - 9
|38
|2.
|0:0 Заявка
|15
|10
|4
|1
|37 - 13
|34
|3.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 14
|23
|4.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|23 - 19
|23
|5.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 21
|23
|6.
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|32 - 39
|19
|8.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|28 - 26
|19
|9.
|0:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|13 - 20
|18
|10.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 23
|18
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|23 - 28
|16
|12.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 31
|15
|13.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|15 - 32
|11
|14.
|0:0 Заявка
|15
|2
|4
|9
|8 - 33
|10
|15.
|Заявка
|15
|3
|0
|12
|12 - 42
|9
|16.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|22 - 40
|9
|17.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|12 - 28
|8
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|16 - 36
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|27 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|26 (12)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (6)
|Аякс
|Бробби Брайан
|17 (7)
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|13
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|1 7
|Валвейк
|Мейерс Арон
|8
|Хераклес
|Брюнс Томас
|8
|Эксельсиор
|Бас Юлиан
|8
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|8