Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

84' Нуннели Че не смог попасть в створ ударом издали

82' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Ольссон Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Удар от ворот произведет Херенвен

80' Оооо... вот это был удар! Хорнкамп Ииц должен был забить с этой позиции.

80' Хорнкамп Ииц оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

79' Ольссон Симон пробует нанести удар издали, но Майкл Броувер держит все под контролем

79' Нуннели Че из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Лойзу Лойзос наказан за толчок Бриан Лимбомбе

78' Браувер Микаэль взял и забрал мяч на выходе

78' Кёлерт Матс из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Хрустич Айдин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Хайе Том пробует нанести удар издали, но Майкл Броувер держит все под контролем

71' Хайе Том навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Эспен ван Э пробует нанести удар издали, но Майкл Броувер держит все под контролем

70' Брайан Де Керсмакер из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

69' Хайе Том навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Судья сигнализирует, что Эспен ван Э из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Брайан Де Керсмакер

65' Удар от ворот произведет Хераклес

63' Хрустич Айдин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Тактическая замена. Брауэрс Люк уходит с поля и его заменяет Эспен ван Э

59' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Хераклес

58' Матч возобновлен

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Волемарк Патрик не смог попасть в створ ударом издали

54' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Хрустич Айдин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Нуннели Че выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Хрустич Айдин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Удар от ворот произведет Хераклес

50' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Хорошую попытку сделал Ван Амерсфоорт Пелле . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Ольссон Симон из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Удар от ворот произведет Херенвен

46' Бриан Лимбомбе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.