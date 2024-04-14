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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Зрители: 12080 Главный судья: Дьперинк Роб
Хераклес
0:2
Конец матча
Херенвен
0'
0:1
9' Гол
Нуннели Че
44' Желтая карточка
Вейинович Марко
45' Желтая карточка
Хайе Том
0:2
88' Гол
Ван Амерсфоорт Пелле
90'+5

Ход матча

9'
0:1
Нуннели Че
44'
Вейинович Марко
 
45'
 
Хайе Том
60'
 
Лойзу Лойзос
Волемарк Патрик
60'
 
Ван Эе Эспен
Брауэрс Люк
61'
Виллемс Джетро
Бакбоорд Навайо
 
61'
Энгельс Марио
Шеперман Сэм
 
74'
Санкох Мохамед
Вейинович Марко
 
87'
 
Чу-А-Он Натан
Нуннели Че
88'
0:2
Ван Амерсфоорт Пелле
(Хайе Том)
90'
 
Уэбстер Чарли
Ольссон Симон

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 7
  • 8 Угловые 8
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 398 Количество передач 407
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Браувер
Микаэль
19
Бакбоорд
Навайо
27
Леердам
Келвин
4
Зонненберг
Свен
22
Оппегорд
Фредрик
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
18
Вейинович
Марко
20
Хрустич
Айдин
32
Шеперман
Сэм
7
Лимбомбе
Брайан
9
Хорнкамп
Ииц
13
Ван
дер
Харт
Микки
15
Али
Хусейн
4
Ван
Бик
Свен
5
Бохневич
Павел
7
Кёлерт
Матс
33
Хайе
Том
19
Ольссон
Симон
24
Волемарк
Патрик
28
Брауэрс
Люк
17
Нуннели
Че
11
Ван
Амерсфоорт
Пелле
Хераклес
4-2-3-1
Херенвен
4-2-3-1

История личных встреч

Хераклес
Херенвен

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

93.8%
12.5%
15 побед 2 ничьи 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

31 матч

45.2%
19.4%
35.4%
14 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

29%
45.2%
25.8%
9 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

48.4%
19.4%
32.2%
15 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

Э
3:0
Э
2:0
Э
0:1
Э
1:0
Э
1:2
ТМК
2:3
Э
1:1
Э
0:4
Э
2:1
Э
3:5
Э
1:2
Э
1:1
Э
4:1
Э
3:1
Э
0:1
Э
2:0
Э
1:4
Э
0:1
Э
1:2
Э
2:4
Э
0:1
Э
6:3
Э
2:4
Э
1:1
Э
4:2
Э
3:2
Э
1:2
Э
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

32
24

Голов в среднем за матч

2
1.6

Среднее время на гол

45
56

Всего голов

23
31

Голов в среднем за матч

1.53
1.94

Среднее время на гол

58
46

Всего голов

55
55

Голов в среднем за матч

1.77
1.77

Тотал матчей

2.5
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

50
50

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хорнкамп Ииц 10 (3) 0.33
Санкох Мохамед 6 0.2
Ханссон Эмиль 5 (2) 0.17
Энгельс Марио 5 0.17
Нанкиши Абденего 3 0.1
Хоогма Джастин 2 0.07
Де Кеерсмакер Брайан 2 0.07
Уахим Анас 2 0.07
Лимбомбе Брайан 2 0.07
Брюин Джорди 1 0.03
Хрустич Айдин 1 0.03
Зонненберг Свен 1 0.03
Роскен Рубен 0 0
Леердам Келвин 0 0
Вейинович Марко 0 0
Брюнс Томас 0 0
Браувер Микаэль 0 0
Бакбоорд Навайо 0 0
Виекхофф Яннес 0 0
Оппегорд Фредрик 0 0
Бультман Стив 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Амерсфоорт Пелле 10 0.33
Сахрауи Осам 7 0.23
Брауэрс Люк 6 0.2
Николаеску Йон 5 0.17
Хайе Том 4 (3) 0.13
Волемарк Патрик 3 0.1
Тахири Анас 3 (3) 0.1
Ольссон Симон 2 0.07
Кёлерт Матс 2 0.07
Нуннели Че 2 0.07
Бохневич Павел 2 0.07
Ван Бик Свен 1 0.03
Карлсбакк Даниэль 1 0.03
Уэбстер Чарли 1 0.03
Брауде Оливер 0 0
Ван Оттеле Сюб 0 0
Виттевен Мелле 0 0

Карточки

Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брюнс Томас 8 0
Хоогма Джастин 5 1
Де Кеерсмакер Брайан 5 0
Вейинович Марко 4 0
Энгельс Марио 4 0
Уахим Анас 4 0
Бакбоорд Навайо 4 0
Зонненберг Свен 3 0
Виекхофф Яннес 3 0
Шеперман Сэм 3 0
Лимбомбе Брайан 1 1
Виллемс Джетро 2 0
Ханссон Эмиль 2 0
Роскен Рубен 2 0
Хрустич Айдин 1 0
Брюин Джорди 1 0
Хорнкамп Ииц 1 0
Ван де Лой Эрвин 1 0
Санкох Мохамед 1 0
Честич Сава-Арангел 1 0
Оппегорд Фредрик 1 0
Бультман Стив 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 4 1
Брауде Оливер 4 1
Кёлерт Матс 5 0
Ван Бик Свен 3 0
Ван Амерсфоорт Пелле 3 0
Брауэрс Люк 3 0
Ольссон Симон 3 0
Волемарк Патрик 3 0
Бохневич Павел 2 0
Тахири Анас 2 0
Ван Эе Эспен 0 1
Уэбстер Чарли 0 1
Николаеску Йон 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0
Халл Дензел 1 0

Результаты матчей

Хераклес
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
7% (1)
33% (5)
Херенвен
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

9
10
Хераклес
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
Херенвен
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

27
16

Упущенные победы

12
24
Хераклес
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (9)
27% (8)
43% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (18)
10% (3)
30% (9)
Херенвен
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (9)
30% (9)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
20% (6)
47% (14)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

32
17

Упущенные победы

21
34

Голы по времени матча

Забито

26
21
5 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
1
4%
3
14%
1-15
2
8%
4
19%
16-30
2
8%
2
10%
31-45
6
23%
1
5%
46-60
9
35%
4
19%
61-75
6
23%
7
33%
76-90

Пропущено

29
31
17 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
5
17%
3
10%
1-15
8
28%
6
19%
16-30
4
14%
3
10%
31-45
5
17%
3
10%
46-60
3
10%
11
35%
61-75
4
14%
5
16%
76-90

Забито

15
30
4 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 17
2
13%
4
13%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
2
13%
6
20%
31-45
5
33%
4
13%
46-60
3
20%
7
23%
61-75
3
20%
4
13%
76-90

Пропущено

32
24
15 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
4
13%
2
8%
1-15
6
19%
4
17%
16-30
5
16%
6
25%
31-45
5
16%
5
21%
46-60
7
22%
2
8%
61-75
5
16%
5
21%
76-90

Забито

41
51
9 В 1-м тайме 24
32 Во 2-м тайме 27
8 Забивали первыми 14
11 Не забивали 7
3
7%
7
14%
1-15
2
5%
9
18%
16-30
4
10%
8
16%
31-45
11
27%
5
10%
46-60
12
29%
29%
11
22%
61-75
9
22%
11
22%
76-90

Пропущено

61
55
32 В 1-м тайме 24
29 Во 2-м тайме 31
22 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 23
9
15%
5
9%
1-15
14
23%
10
18%
16-30
9
15%
9
16%
31-45
10
16%
8
15%
46-60
10
16%
13
24%
61-75
9
15%
10
18%
76-90

Результаты последних матчей

Хераклес
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Спарта Роттердам - Хераклес 1:2 Хераклес - АЗ Алкмаар 5:0 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Гронинген 4:1
Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Хераклес 3:0 Хераклес - Алмере Сити 2:2 Утрехт - Хераклес 1:0 ПСВ - Хераклес 2:0 Хераклес - Витесс 3:2 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Хераклес - Аякс 2:4 Хераклес - Волендам 1:1 Валвейк - Хераклес 1:2 ПСВ - Хераклес 1:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Витесс - Хераклес 2:0 Хераклес - Спарта Роттердам 0:1 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1
Херенвен
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Херенвен - Утрехт 2:3 Херенвен - Твенте 3:3 Валвейк - Херенвен 1:1 Херенвен - Фейеноорд 2:3
НЕК Неймеген - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 2:0 Волендам - Херенвен 0:4 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Херенвен - Аякс 3:2 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3 Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 Эксельсиор - Херенвен 3:0 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Витесс - Херенвен 1:0 Херенвен - Волендам 1:2 ПСВ - Херенвен 2:0 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Витесс - Херенвен 1:3

Результаты матчей

Хераклес
Херенвен

Точный счет

2:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
3
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
5
1 раз 7%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
4:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:0
5 раз 17%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 37%
2
9 раз 30%
1
6 раз 20%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
2
8 раз 27%
3
8 раз 27%
0
7 раз 23%
1
6 раз 20%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Хераклес
Херенвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
2
9
6
1.5
10
5
3
12
2.5
6
9
1
14
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
10
5
4
11
1.5
7
8
1
14
2.5
3
12
1
14
3.5
1
14
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
11
0.5
Больше Меньше
23
7
13
17
1.5
17
13
4
26
2.5
9
21
2
28
3.5
1
29
2
28
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 30 26 3 1 95 - 17 81
2.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 30 21 7 2 79 - 23 70
3.
Твенте
 Заявка 29 18 6 5 55 - 28 60
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 30 16 7 7 60 - 37 55
5.
НЕК Неймеген
 Заявка 29 12 10 7 59 - 43 46
6.
Аякс
 Заявка 29 12 9 8 64 - 60 45
7.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 Заявка 30 11 10 9 43 - 37 43
8.
Утрехт
 0:0 Заявка 30 11 10 9 41 - 40 43
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 30 11 7 12 45 - 43 40
10.
Херенвен
 Заявка 30 10 6 14 50 - 56 36
11.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 30 9 9 12 34 - 51 36
12.
Алмере Сити
 Заявка 30 7 12 11 30 - 48 33
13.
Хераклес
 Заявка 30 9 5 16 40 - 62 32
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 29 8 7 14 38 - 56 31
15.
Эксельсиор
 Заявка 30 5 10 15 44 - 64 25
16.
Валвейк
 Заявка 30 6 6 18 31 - 53 24
17.
Волендам
 Заявка 30 4 7 19 30 - 74 19
18.
Витесс
 Заявка 30 4 5 21 22 - 68 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 14 1 0 47 - 8 43
2.
Твенте
 Заявка 15 12 1 2 30 - 14 37
3.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 15 11 3 1 42 - 10 36
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 10 2 3 37 - 16 32
5.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 8 3 3 31 - 17 27
6.
Аякс
 Заявка 14 7 5 2 32 - 21 26
7.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 15 7 5 3 26 - 18 26
8.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 Заявка 15 7 4 4 30 - 17 25
9.
Утрехт
 0:0 Заявка 15 6 6 3 26 - 21 24
10.
Херенвен
 Заявка 15 6 3 6 29 - 25 21
11.
Хераклес
 Заявка 15 6 3 6 25 - 30 21
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 4 5 6 22 - 24 17
13.
Валвейк
 Заявка 15 4 4 7 19 - 25 16
14.
Эксельсиор
 Заявка 15 3 7 5 22 - 24 16
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 4 3 8 15 - 28 15
16.
Алмере Сити
 Заявка 15 3 6 6 16 - 25 15
17.
Волендам
 Заявка 15 3 2 10 14 - 38 11
18.
Витесс
 Заявка 15 1 5 9 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 12 2 1 48 - 9 38
2.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 15 10 4 1 37 - 13 34
3.
Твенте
 Заявка 14 6 5 3 25 - 14 23
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 7 2 6 23 - 19 23
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 6 5 4 23 - 21 23
6.
Утрехт
 0:0 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
7.
Аякс
 Заявка 15 5 4 6 32 - 39 19
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 15 4 7 4 28 - 26 19
9.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 Заявка 15 4 6 5 13 - 20 18
10.
Алмере Сити
 Заявка 15 4 6 5 14 - 23 18
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 4 4 6 23 - 28 16
12.
Херенвен
 Заявка 15 4 3 8 21 - 31 15
13.
Хераклес
 Заявка 15 3 2 10 15 - 32 11
14.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 15 2 4 9 8 - 33 10
15.
Витесс
 Заявка 15 3 0 12 12 - 42 9
16.
Эксельсиор
 Заявка 15 2 3 10 22 - 40 9
17.
Валвейк
 Заявка 15 2 2 11 12 - 28 8
18.
Волендам
 Заявка 15 1 5 9 16 - 36 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 27 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 26 (12)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (6)
Аякс Бробби Брайан 17 (7)
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 13
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Гут Родриго 1 7
Валвейк Мейерс Арон 8
Хераклес Брюнс Томас 8
Эксельсиор Бас Юлиан 8
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 8
Весь список
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