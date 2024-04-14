Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Веланас Одиссеус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Сандлер Филипп получил желтую карточку от судьи

86' Матч возобновлен

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Вердонк Калвин не смог попасть в створ ударом издали

84' Эль-Аззузи Ануар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

83' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Бас Юри навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Матч возобновлен

83' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

82' Чери Тьяронн навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Хорошую попытку сделал Гонсалес Роберто . Удар в створ, но вратарь начеку

80' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Чери Тьяронн навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Хорошую попытку сделал Нюйтинк Брэм . Удар в створ, но вратарь начеку

78' Чери Тьяронн пробует нанести удар издали, но Яспер Шенделаар держит все под контролем

78' Чери Тьяронн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Ван дер Ватер Силвестр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Чери Тьяронн навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' После проверки VAR рефери не стал менять решения - НЕК Неймеген пробьет пенальти!

76' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для НЕК Неймеген

76' Бас Юри создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Чери Тьяронн навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Г О О О О Л - Веланас Одиссеус забивает с правой ноги!

68' Веланас Одиссеус пробует нанести удар издали, но Яспер Силлессен держит все под контролем

66' Худемакерс Меес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Хансен Сонтье на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

62' Веланас Одиссеус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Веланас Одиссеус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

57' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Хансен Сонтье оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Матч возобновлен

56' Хансен Сонтье на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Отличную игру провел сегодня Огава Коки ! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!

53' Г О О О О О Л - Огава Коки из команды НЕК Неймеген забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Яспер Шенделаар прыгнул вправо!

52' Хорошую попытку сделал Веланас Одиссеус . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Намли Юнес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

49' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника