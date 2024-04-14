Тур: 30. Стадион: Гоффертштадион. Главный судья: Хиглер Деннис
2:2
Конец матча
0'
0:1
10' ГолЛам Томас
27' Желтая карточкаХудемакерс Меес
36' Желтая карточкаВеланас Одиссеус
38' Желтая карточкаАнсельмо Гарсия-Макналти
1:1
47' ГолОгава Коки
2:1
53' ПенальтиОгава Коки
2:2
68' ГолВеланас Одиссеус
86' Желтая карточкаСандлер Филипп
90' Желтая карточкаЦиборра Леннарт
90' Желтая карточкаЭль-Аззузи Ануар
90'+5
Ход матча
10'
0:1
27'
36'
47'
1:1
53'
2:1
64'
68'
2:2
86'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
5 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 5
-
10 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 22
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
503 Количество передач 372
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Нюйтинк
Брэм
71
Пропер
Дирк
23
Сано
Кадаи
18
Огава
Коки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Сано КадаиПолузащитник
-
18 Огава КокиНападающий
- Запасные игроки
-
31 Янсе РейкВратарь
-
22 Руфс РобинВратарь
- Защитник
-
21 Артс Д'ЛеануЗащитник
-
5 Бас ЮриЗащитник
- Полузащитник
-
32 Россен НилсПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Со СиллаПолузащитник
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Лам ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Вердейн ДюкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
НЕК Неймеген
ПЕК Зволле
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
17 матчей
23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
1.25
1.44
Среднее время на гол
72
62
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
1.67
1.88
Среднее время на гол
54
48
Всего голов
25
28
Голов в среднем за матч
1.47
1.65
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
61
54
Бомбардиры внутри турнира
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маттссон Магнус
|12 (2)
|0.4
|Огава Коки
|10 (2)
|0.33
|Хансен Сонтье
|5
|0.17
|Гонсалес Роберто
|5
|0.17
|Пропер Дирк
|4
|0.13
|Дост Бас
|4 (1)
|0.13
|Бас Юри
|3
|0.1
|Ван Рой Барт
|2
|0.07
|Вердонк Калвин
|2
|0.07
|Сано Кадаи
|2
|0.07
|Тавшан Элаис
|2
|0.07
|Чери Тьяронн
|2
|0.07
|Росс Матиас
|2
|0.07
|Худемакерс Меес
|1
|0.03
|Шоне Лассе
|1 (1)
|0.03
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0.03
|Перейра Брайанн
|0
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тай Леннарт
|11
|0.37
|Веланас Одиссеус
|5
|0.17
|Ван Ден Берг Дэйв
|5
|0.17
|Дрёйф Ферди
|5 (2)
|0.17
|Намли Юнес
|4
|0.13
|Веллиос Апостолос
|3
|0.1
|Рейндерс Элиано
|3
|0.1
|Лам Томас
|2
|0.07
|Крастев Филип
|1
|0.03
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|1
|0.03
|Бюрместер Зико
|0
|0
|Ван Полен Брам
|0
|0
|Керстен Сэм
|0
|0
|Серрано Нико
|0
|0
Карточки
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Рой Барт
|4
|1
|Вердонк Калвин
|5
|0
|Бас Юри
|5
|0
|Худемакерс Меес
|2
|1
|Тавшан Элаис
|2
|1
|Нюйтинк Брэм
|3
|0
|Сандлер Филипп
|3
|0
|Пропер Дирк
|3
|0
|Гонсалес Роберто
|2
|0
|Шоне Лассе
|2
|0
|Ван Вермескеркен Саи
|2
|0
|Росс Матиас
|2
|0
|Хансен Сонтье
|2
|0
|Силлессен Яспер
|1
|0
|Маркеш Педру
|1
|0
|Огава Коки
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Перейра Брайанн
|1
|0
|Артс Д'Леану
|1
|0
|Сано Кадаи
|1
|0
|Неттен Люк
|1
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|9
|0
|Ван Полен Брам
|6
|0
|Ван Ден Берг Дэйв
|6
|0
|Веланас Одиссеус
|5
|0
|Эль-Аззузи Ануар
|3
|1
|Веллиос Апостолос
|4
|0
|Лам Томас
|4
|0
|Намли Юнес
|4
|0
|Керстен Сэм
|3
|0
|Дрёйф Ферди
|2
|0
|Рейндерс Элиано
|2
|0
|Фихтингер Ник
|2
|0
|Ван Хинтум Барт
|1
|0
|Тай Леннарт
|1
|0
|Томас Райан
|1
|0
|Де Рой Кай
|1
|0
|Крастев Филип
|1
|0
|Циборра Леннарт
|1
|0
|Бюрместер Зико
|1
|0
|Серрано Нико
|1
|0
|Ван Дер Хар Дамиан
|1
|0
Результаты матчей
НЕК Неймеген
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
ПЕК Зволле
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
12
13
НЕК Неймеген
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
ПЕК Зволле
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
21
Упущенные победы
24
10
НЕК Неймеген
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
27% (8)
27% (8)
ПЕК Зволле
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (11)
37% (11)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
30% (9)
37% (11)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
12
24
Упущенные победы
36
23
Голы по времени матча
Забито
33
26
12 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 8
15 Не забивали 17
1
3%
2
8%
1-15
2
6%
2
8%
16-30
9
27%
1
4%
31-45
8
24%
6
23%
46-60
7
21%
6
23%
61-75
6
18%
9
35%
76-90
Пропущено
19
29
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
4
21%
1
3%
1-15
1
5%
2
7%
16-30
2
11%
4
14%
31-45
2
11%
7
24%
46-60
3
16%
2
7%
61-75
7
37%
13
45%
76-90
Забито
25
17
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
2
8%
1
6%
1-15
1
4%
3
18%
16-30
7
28%
2
12%
31-45
6
24%
2
12%
46-60
2
8%
7
41%
61-75
7
28%
2
12%
76-90
Пропущено
26
26
9 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
3
12%
4
15%
1-15
3
12%
3
12%
16-30
3
12%
2
8%
31-45
3
12%
5
19%
46-60
7
27%
6
23%
61-75
7
27%
6
23%
76-90
Забито
58
43
22 В 1-м тайме 11
36 Во 2-м тайме 32
15 Забивали первыми 15
3 Не забивали 5
3
5%
3
7%
1-15
3
5%
5
12%
16-30
16
28%
3
7%
31-45
14
24%
8
19%
46-60
9
16%
13
30%
61-75
13
22%
11
26%
76-90
Пропущено
45
55
16 В 1-м тайме 16
29 Во 2-м тайме 39
15 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 25
7
16%
5
9%
1-15
4
9%
5
9%
16-30
5
11%
6
11%
31-45
5
11%
12
22%
46-60
10
22%
8
15%
61-75
14
31%
19
35%
76-90
Результаты последних матчей
НЕК Неймеген
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Витесс - НЕК Неймеген 0:3 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0
НЕК Неймеген - Херенвен 2:0 Волендам - НЕК Неймеген 2:5 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 2:0 Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - АДО Ден Хааг 3:0 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 ГВВВ Венендал - НЕК Неймеген 1:6 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3
ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ПЕК Зволле - Эксельсиор 2:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 3:1
ПЕК Зволле - Волендам 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:7 ПЕК Зволле - Алмере Сити 0:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 0:2 ПЕК Зволле - Витесс 1:0 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0
Результаты матчей
НЕК Неймеген
ПЕК Зволле
Точный счет
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
3
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
2:2
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 30%
3
9 раз 30%
2
7 раз 23%
0
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
15 раз 50%
2
8 раз 27%
0
5 раз 17%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
НЕК Неймеген
ПЕК Зволле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
312
78
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
132
87
78
411
213
114
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
273
Больше Меньше
255
1812
1020
1119
228
228
228
129
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|26
|3
|1
|95 - 17
|81
|2.
|Заявка
|30
|22
|6
|2
|80 - 23
|72
|3.
|Заявка
|30
|18
|6
|6
|56 - 30
|60
|4.
|Заявка
|30
|16
|7
|7
|60 - 37
|55
|5.
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|66 - 61
|48
|6.
|Заявка
|30
|12
|11
|7
|61 - 45
|47
|7.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|43 - 41
|45
|8.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|44 - 39
|42
|9.
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|45 - 43
|40
|10.
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|50 - 56
|36
|11.
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|34 - 52
|35
|12.
|Заявка
|30
|7
|12
|11
|30 - 48
|33
|13.
|Заявка
|30
|9
|5
|16
|40 - 62
|32
|14.
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|40 - 58
|32
|15.
|Заявка
|30
|5
|10
|15
|44 - 64
|25
|16.
|Заявка
|30
|6
|6
|18
|31 - 53
|24
|17.
|Заявка
|30
|4
|7
|19
|30 - 74
|19
|18.
|Заявка
|30
|4
|5
|21
|22 - 68
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|47 - 8
|43
|2.
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|30 - 14
|37
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|42 - 10
|36
|4.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 16
|32
|5.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|34 - 22
|29
|6.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|33 - 19
|28
|7.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|28 - 22
|26
|8.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|30 - 17
|25
|9.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|29 - 25
|21
|11.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 30
|21
|12.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|22 - 24
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 25
|16
|14.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|22 - 24
|16
|15.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 28
|15
|16.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 25
|15
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|14 - 38
|11
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|10 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|48 - 9
|38
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|38 - 13
|36
|3.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|23 - 19
|23
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|26 - 16
|23
|5.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 21
|23
|6.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|32 - 39
|19
|8.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|28 - 26
|19
|9.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 23
|18
|10.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|25 - 30
|17
|11.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 22
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 31
|15
|13.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|15 - 32
|11
|14.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|8 - 33
|10
|15.
|Заявка
|15
|3
|0
|12
|12 - 42
|9
|16.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|22 - 40
|9
|17.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|12 - 28
|8
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|16 - 36
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|27 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|26 (12)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (6)
|Аякс
|Бробби Брайан
|18 (7)
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|14
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|9
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|1 7
|Валвейк
|Мейерс Арон
|8
|Хераклес
|Брюнс Томас
|8
|Эксельсиор
|Бас Юлиан
|8