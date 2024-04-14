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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Хиглер Деннис
НЕК Неймеген
2:2
Конец матча
ПЕК Зволле
0'
0:1
10' Гол
Лам Томас
27' Желтая карточка
Худемакерс Меес
36' Желтая карточка
Веланас Одиссеус
38' Желтая карточка
Ансельмо Гарсия-Макналти
1:1
47' Гол
Огава Коки
2:1
53' Пенальти
Огава Коки
2:2
68' Гол
Веланас Одиссеус
86' Желтая карточка
Сандлер Филипп
90' Желтая карточка
Циборра Леннарт
90' Желтая карточка
Эль-Аззузи Ануар
90'+5

Ход матча

10'
0:1
Лам Томас
(Намли Юнес)
27'
Худемакерс Меес
 
32'
Гонсалес Роберто
Пропер Дирк
 
36'
 
Веланас Одиссеус
38'
 
Ансельмо Гарсия-Макналти
47'
Огава Коки
(Гонсалес Роберто)
1:1
53'
Огава Коки
2:1
64'
Бас Юри
Хансен Сонтье
 
68'
2:2
Веланас Одиссеус
(Намли Юнес)
77'
 
Веллиос Апостолос
Ван дер Ватер Силвестр
81'
Со Силла
Худемакерс Меес
 
86'
 
Ван Дер Хар Дамиан
Эль-Аззузи Ануар
86'
Сандлер Филипп
 
88'
 
Циборра Леннарт
Ансельмо Гарсия-Макналти
88'
 
Фонтана Энтони
Намли Юнес
90'
 
Циборра Леннарт
90'
 
Эль-Аззузи Ануар

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 5
  • 10 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 22
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 503 Количество передач 372
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Силлессен
Яспер
2
Перейра
Брайанн
3
Сандлер
Филипп
17
Нюйтинк
Брэм
24
Вердонк
Калвин
6
Худемакерс
Меес
71
Пропер
Дирк
10
Хансен
Сонтье
9
Чери
Тьяронн
23
Сано
Кадаи
18
Огава
Коки
1
Схенделаар
Яспер
2
Ван
Полен
Брам
4
Керстен
Сэм
13
Лам
Томас
15
Ансельмо
Гарсия-Макналти
6
Эль-Аззузи
Ануар
50
Крастев
Филип
7
Намли
Юнес
18
Веланас
Одиссеус
8
Ван
дер
Ватер
Силвестр
9
Тай
Леннарт
НЕК Неймеген
4-2-3-1
ПЕК Зволле
4-2-3-1

История личных встреч

НЕК Неймеген
ПЕК Зволле

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

17 матчей

23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

Э
1:3
Э
1:1
Э
2:0
К
2:0
Э
2:0
ТМК
2:1
Э
1:1
Э
2:0
ТМК
3:1
Э
2:2
К
2:1
Э
3:3
Э
1:5
ТМС
0:1
Э
1:3
Э
0:4
К
0:2

Голы

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1.25
1.44

Среднее время на гол

72
62

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.67
1.88

Среднее время на гол

54
48

Всего голов

25
28

Голов в среднем за матч

1.47
1.65

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

61
54

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маттссон Магнус 12 (2) 0.4
Огава Коки 10 (2) 0.33
Хансен Сонтье 5 0.17
Гонсалес Роберто 5 0.17
Пропер Дирк 4 0.13
Дост Бас 4 (1) 0.13
Бас Юри 3 0.1
Ван Рой Барт 2 0.07
Вердонк Калвин 2 0.07
Сано Кадаи 2 0.07
Тавшан Элаис 2 0.07
Чери Тьяронн 2 0.07
Росс Матиас 2 0.07
Худемакерс Меес 1 0.03
Шоне Лассе 1 (1) 0.03
Ларсен Ларс Олден 1 0.03
Перейра Брайанн 0 0
ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тай Леннарт 11 0.37
Веланас Одиссеус 5 0.17
Ван Ден Берг Дэйв 5 0.17
Дрёйф Ферди 5 (2) 0.17
Намли Юнес 4 0.13
Веллиос Апостолос 3 0.1
Рейндерс Элиано 3 0.1
Лам Томас 2 0.07
Крастев Филип 1 0.03
Ансельмо Гарсия-Макналти 1 0.03
Бюрместер Зико 0 0
Ван Полен Брам 0 0
Керстен Сэм 0 0
Серрано Нико 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Рой Барт 4 1
Вердонк Калвин 5 0
Бас Юри 5 0
Худемакерс Меес 2 1
Тавшан Элаис 2 1
Нюйтинк Брэм 3 0
Сандлер Филипп 3 0
Пропер Дирк 3 0
Гонсалес Роберто 2 0
Шоне Лассе 2 0
Ван Вермескеркен Саи 2 0
Росс Матиас 2 0
Хансен Сонтье 2 0
Силлессен Яспер 1 0
Маркеш Педру 1 0
Огава Коки 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Перейра Брайанн 1 0
Артс Д'Леану 1 0
Сано Кадаи 1 0
Неттен Люк 1 0
ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ансельмо Гарсия-Макналти 9 0
Ван Полен Брам 6 0
Ван Ден Берг Дэйв 6 0
Веланас Одиссеус 5 0
Эль-Аззузи Ануар 3 1
Веллиос Апостолос 4 0
Лам Томас 4 0
Намли Юнес 4 0
Керстен Сэм 3 0
Дрёйф Ферди 2 0
Рейндерс Элиано 2 0
Фихтингер Ник 2 0
Ван Хинтум Барт 1 0
Тай Леннарт 1 0
Томас Райан 1 0
Де Рой Кай 1 0
Крастев Филип 1 0
Циборра Леннарт 1 0
Бюрместер Зико 1 0
Серрано Нико 1 0
Ван Дер Хар Дамиан 1 0

Результаты матчей

НЕК Неймеген
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
ПЕК Зволле
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

12
13
НЕК Неймеген
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
ПЕК Зволле
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
21

Упущенные победы

24
10
НЕК Неймеген
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
27% (8)
27% (8)
ПЕК Зволле
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (11)
37% (11)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
30% (9)
37% (11)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

12
24

Упущенные победы

36
23

Голы по времени матча

Забито

33
26
12 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 8
15 Не забивали 17
1
3%
2
8%
1-15
2
6%
2
8%
16-30
9
27%
1
4%
31-45
8
24%
6
23%
46-60
7
21%
6
23%
61-75
6
18%
9
35%
76-90

Пропущено

19
29
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
4
21%
1
3%
1-15
1
5%
2
7%
16-30
2
11%
4
14%
31-45
2
11%
7
24%
46-60
3
16%
2
7%
61-75
7
37%
13
45%
76-90

Забито

25
17
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
2
8%
1
6%
1-15
1
4%
3
18%
16-30
7
28%
2
12%
31-45
6
24%
2
12%
46-60
2
8%
7
41%
61-75
7
28%
2
12%
76-90

Пропущено

26
26
9 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
3
12%
4
15%
1-15
3
12%
3
12%
16-30
3
12%
2
8%
31-45
3
12%
5
19%
46-60
7
27%
6
23%
61-75
7
27%
6
23%
76-90

Забито

58
43
22 В 1-м тайме 11
36 Во 2-м тайме 32
15 Забивали первыми 15
3 Не забивали 5
3
5%
3
7%
1-15
3
5%
5
12%
16-30
16
28%
3
7%
31-45
14
24%
8
19%
46-60
9
16%
13
30%
61-75
13
22%
11
26%
76-90

Пропущено

45
55
16 В 1-м тайме 16
29 Во 2-м тайме 39
15 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 25
7
16%
5
9%
1-15
4
9%
5
9%
16-30
5
11%
6
11%
31-45
5
11%
12
22%
46-60
10
22%
8
15%
61-75
14
31%
19
35%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Витесс - НЕК Неймеген 0:3 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0
НЕК Неймеген - Херенвен 2:0 Волендам - НЕК Неймеген 2:5 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 2:0 Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - АДО Ден Хааг 3:0 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 ГВВВ Венендал - НЕК Неймеген 1:6 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3
ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ПЕК Зволле - Эксельсиор 2:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 3:1
ПЕК Зволле - Волендам 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:7 ПЕК Зволле - Алмере Сити 0:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 0:2 ПЕК Зволле - Витесс 1:0 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0

Результаты матчей

НЕК Неймеген
ПЕК Зволле

Точный счет

1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

3
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
2:2
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 30%
3
9 раз 30%
2
7 раз 23%
0
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
15 раз 50%
2
8 раз 27%
0
5 раз 17%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

НЕК Неймеген
ПЕК Зволле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
1.5
Больше Меньше
3
12
7
8
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
13
2
8
7
1.5
7
8
4
11
2.5
2
13
1
14
3.5
2
13
1
14
4.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
3
0.5
Больше Меньше
25
5
18
12
1.5
10
20
11
19
2.5
2
28
2
28
3.5
2
28
1
29
4.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 30 26 3 1 95 - 17 81
2.
Фейеноорд
 Заявка 30 22 6 2 80 - 23 72
3.
Твенте
 Заявка 30 18 6 6 56 - 30 60
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 30 16 7 7 60 - 37 55
5.
Аякс
 Заявка 30 13 9 8 66 - 61 48
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 30 12 11 7 61 - 45 47
7.
Утрехт
 Заявка 30 12 9 9 43 - 41 45
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 30 11 9 10 44 - 39 42
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 30 11 7 12 45 - 43 40
10.
Херенвен
 Заявка 30 10 6 14 50 - 56 36
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 30 9 8 13 34 - 52 35
12.
Алмере Сити
 Заявка 30 7 12 11 30 - 48 33
13.
Хераклес
 Заявка 30 9 5 16 40 - 62 32
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 30 8 8 14 40 - 58 32
15.
Эксельсиор
 Заявка 30 5 10 15 44 - 64 25
16.
Валвейк
 Заявка 30 6 6 18 31 - 53 24
17.
Волендам
 Заявка 30 4 7 19 30 - 74 19
18.
Витесс
 Заявка 30 4 5 21 22 - 68 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 14 1 0 47 - 8 43
2.
Твенте
 Заявка 15 12 1 2 30 - 14 37
3.
Фейеноорд
 Заявка 15 11 3 1 42 - 10 36
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 10 2 3 37 - 16 32
5.
Аякс
 Заявка 15 8 5 2 34 - 22 29
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 15 8 4 3 33 - 19 28
7.
Утрехт
 Заявка 15 7 5 3 28 - 22 26
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 15 7 4 4 30 - 17 25
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
10.
Херенвен
 Заявка 15 6 3 6 29 - 25 21
11.
Хераклес
 Заявка 15 6 3 6 25 - 30 21
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 4 5 6 22 - 24 17
13.
Валвейк
 Заявка 15 4 4 7 19 - 25 16
14.
Эксельсиор
 Заявка 15 3 7 5 22 - 24 16
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 4 3 8 15 - 28 15
16.
Алмере Сити
 Заявка 15 3 6 6 16 - 25 15
17.
Волендам
 Заявка 15 3 2 10 14 - 38 11
18.
Витесс
 Заявка 15 1 5 9 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 12 2 1 48 - 9 38
2.
Фейеноорд
 Заявка 15 11 3 1 38 - 13 36
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 7 2 6 23 - 19 23
4.
Твенте
 Заявка 15 6 5 4 26 - 16 23
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 6 5 4 23 - 21 23
6.
Утрехт
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
7.
Аякс
 Заявка 15 5 4 6 32 - 39 19
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 15 4 7 4 28 - 26 19
9.
Алмере Сити
 Заявка 15 4 6 5 14 - 23 18
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 4 5 6 25 - 30 17
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 15 4 5 6 14 - 22 17
12.
Херенвен
 Заявка 15 4 3 8 21 - 31 15
13.
Хераклес
 Заявка 15 3 2 10 15 - 32 11
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 15 2 4 9 8 - 33 10
15.
Витесс
 Заявка 15 3 0 12 12 - 42 9
16.
Эксельсиор
 Заявка 15 2 3 10 22 - 40 9
17.
Валвейк
 Заявка 15 2 2 11 12 - 28 8
18.
Волендам
 Заявка 15 1 5 9 16 - 36 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 27 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 26 (12)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (6)
Аякс Бробби Брайан 18 (7)
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 14
Весь список

Топ нарушителей
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 9
Фортуна Ситтард Гут Родриго 1 7
Валвейк Мейерс Арон 8
Хераклес Брюнс Томас 8
Эксельсиор Бас Юлиан 8
Весь список
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