Тур: 30. Стадион: Галгенваард. Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
1:0
Первый тайм: 8'
Ход матча
4'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Икбал
Зидан
24
Виргевер
Ник
37
Лидберг
Исак
32
Батен
Тибо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Икбал ЗиданЗащитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Лидберг ИсакПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ромени ОлеНападающий
-
15 Блейк АдрианНападающий
- Нападающий
-
44 Joshua Mukeh
-
45 Nazjir Held
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Батен ТибоНападающий
- Запасные игроки
-
22 Малдер ЭрвинВратарь
-
30 Янсен СвенВратарь
-
15 Джеймс ДеанЗащитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Саатоф ПимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Лука Эверинк
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Утрехт
Гоу Эхед Иглс
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
14 матчей
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
16
Голов в среднем за матч
1.33
2
Среднее время на гол
67
45
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
14
22
Голов в среднем за матч
1
1.57
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
90
57
Бомбардиры внутри турнира
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ламмерс Сэм
|8 (1)
|0.27
|Йенсен Виктор
|5
|0.17
|Бут Тейлор
|5
|0.17
|Тоорнстра Йенс
|4
|0.13
|Лидберг Исак
|4
|0.13
|Бауссайд Отман
|3
|0.1
|Фрауло Оскар
|2
|0.07
|Фламинго Райан
|2
|0.07
|Сёнтьенс Матс
|1
|0.03
|Рамселар Барт
|1
|0.03
|Боздоган Джан
|1
|0.03
|Виргевер Ник
|1
|0.03
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0.03
|Модибо Саньян
|1
|0.03
|Ромени Оле
|1
|0.03
|Блейк Адриан
|1
|0.03
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
|Лабьяд Закария
|0
|0
|Тер Авест Хидде
|0
|0
|Азаркан Маруан
|0
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллюмссон Виллюм
|7
|0.23
|Эдвардсен Виктор
|6 (2)
|0.2
|Эдвардсен Оливер
|6
|0.2
|Кюйперс Бас
|5
|0.17
|Со Силла
|5
|0.17
|Ромменс Филипп
|3 (1)
|0.1
|Мартинсен Якоб
|3
|0.1
|Крамер Йорис
|2
|0.07
|Льянсана Энрик
|2
|0.07
|Дейл Матс
|1 (1)
|0.03
|Наубер Геррит
|1
|0.03
|Линторст Эверт
|1
|0.03
|Амофа Джамал
|1
|0.03
|Адеканье Бобби
|0
|0
|Батен Тибо
|0
|0
|Тенгстедт Сёрен
|0
|0
|Штоккерс Финн
|0
|0
Карточки
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Хорн Майк
|5
|0
|Фрауло Оскар
|4
|0
|Фламинго Райан
|4
|0
|Тоорнстра Йенс
|3
|0
|Боздоган Джан
|3
|0
|Азаркан Маруан
|3
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|3
|0
|Виргевер Ник
|1
|1
|Новоа Уго
|1
|1
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|Баркас Василис
|2
|0
|Бауссайд Отман
|2
|0
|Йенсен Виктор
|2
|0
|Ван дер Марел Марк
|1
|0
|Тер Авест Хидде
|1
|0
|Лидберг Исак
|1
|0
|Вестерлунн Никлас
|1
|0
|Модибо Саньян
|1
|0
|Дескотт Антони
|1
|0
|Yannick Leliendal
|1
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амофа Джамал
|5
|1
|Кюйперс Бас
|6
|0
|Адеканье Бобби
|4
|1
|Наубер Геррит
|3
|0
|Батен Тибо
|3
|0
|Бломме Ксандер
|3
|0
|Виллюмссон Виллюм
|1
|1
|Крамер Йорис
|2
|0
|Дейл Матс
|2
|0
|Де Ланге Жеффри
|2
|0
|Мартинсен Якоб
|2
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Ромменс Филипп
|1
|0
|Со Силла
|1
|0
|Льянсана Энрик
|1
|0
Результаты матчей
Утрехт
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Гоу Эхед Иглс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (9)
40% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
7
6
Утрехт
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Гоу Эхед Иглс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
9
Упущенные победы
12
27
Утрехт
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (6)
52% (15)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
41% (12)
14% (4)
Гоу Эхед Иглс
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (8)
34% (10)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
48% (14)
38% (11)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
18
9
Упущенные победы
19
33
Голы по времени матча
Забито
26
13
7 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
0
0%
1
8%
1-15
4
15%
1
8%
16-30
3
12%
1
8%
31-45
6
23%
3
23%
46-60
5
19%
2
15%
61-75
8
31%
5
38%
76-90
Пропущено
21
20
7 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
3
14%
3
15%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
3
14%
2
10%
31-45
6
29%
7
35%
46-60
4
19%
1
5%
61-75
4
19%
5
25%
76-90
Забито
15
30
10 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 8
21 Не забивали 17
5
33%
3
10%
1-15
2
13%
2
7%
16-30
3
20%
7
23%
31-45
2
13%
2
7%
46-60
2
13%
7
23%
61-75
1
7%
9
30%
76-90
Пропущено
19
17
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
5%
3
18%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
6
32%
3
18%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
21%
2
12%
61-75
6
32%
5
29%
29%
76-90
Забито
41
43
17 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 28
14 Забивали первыми 14
9 Не забивали 7
5
12%
4
9%
1-15
6
15%
3
7%
16-30
6
15%
8
19%
31-45
8
20%
5
12%
46-60
7
17%
9
21%
61-75
9
22%
14
33%
76-90
Пропущено
40
37
14 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 19
4
10%
6
16%
1-15
1
3%
6
16%
16-30
9
23%
5
14%
31-45
8
20%
7
19%
46-60
8
20%
3
8%
61-75
10
25%
10
27%
76-90
Результаты последних матчей
Утрехт
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Херенвен - Утрехт 2:3 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 Фейеноорд - Утрехт 4:2 Утрехт - Хельмонд 3:0
Утрехт - Хелмонд Спорт 3:0 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - Утрехт 1:1 Аякс - Утрехт 2:0 Утрехт - Хераклес 1:0 Твенте - Утрехт 0:1 Утрехт - Фортуна Ситтард 4:0 Утрехт - Волендам 4:2 Эксельсиор - Утрехт 1:1 Утрехт - ПСВ 1:1 Витесс - Утрехт 0:0 Утрехт - Беверен 4:4 Утрехт - Васланд-Беверен 4:4 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 1:1 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:0 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0
Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0 Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Гоу Эхед Иглс - Де Трефферс 7:1 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1
Результаты матчей
Утрехт
Гоу Эхед Иглс
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
3:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:2
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
1:0
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 21%
0:2
4 раза 14%
3:0
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 34%
0
9 раз 31%
2
4 раза 14%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
11 раз 38%
0
7 раз 24%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Утрехт
Гоу Эхед Иглс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
123
59
87
410
69
410
312
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
104
510
311
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
209
Больше Меньше
227
1019
1118
623
623
425
326
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|26
|3
|1
|95 - 17
|81
|2.
|0:0 Заявка
|30
|21
|7
|2
|79 - 23
|70
|3.
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|55 - 28
|60
|4.
|Заявка
|30
|16
|7
|7
|60 - 37
|55
|5.
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|59 - 43
|46
|6.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|64 - 60
|45
|7.
|0:0 Заявка
|30
|11
|10
|9
|43 - 37
|43
|8.
|0:0 Заявка
|30
|11
|10
|9
|41 - 40
|43
|9.
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|45 - 43
|40
|10.
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|50 - 56
|36
|11.
|0:0 Заявка
|30
|9
|9
|12
|34 - 51
|36
|12.
|Заявка
|30
|7
|12
|11
|30 - 48
|33
|13.
|Заявка
|30
|9
|5
|16
|40 - 62
|32
|14.
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|38 - 56
|31
|15.
|Заявка
|30
|5
|10
|15
|44 - 64
|25
|16.
|Заявка
|30
|6
|6
|18
|31 - 53
|24
|17.
|Заявка
|30
|4
|7
|19
|30 - 74
|19
|18.
|Заявка
|30
|4
|5
|21
|22 - 68
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|47 - 8
|43
|2.
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|30 - 14
|37
|3.
|0:0 Заявка
|15
|11
|3
|1
|42 - 10
|36
|4.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 16
|32
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 17
|27
|6.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|32 - 21
|26
|7.
|0:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 18
|26
|8.
|0:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|30 - 17
|25
|9.
|0:0 Заявка
|15
|6
|6
|3
|26 - 21
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|29 - 25
|21
|11.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 30
|21
|12.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|22 - 24
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 25
|16
|14.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|22 - 24
|16
|15.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 28
|15
|16.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 25
|15
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|14 - 38
|11
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|10 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|48 - 9
|38
|2.
|0:0 Заявка
|15
|10
|4
|1
|37 - 13
|34
|3.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 14
|23
|4.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|23 - 19
|23
|5.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 21
|23
|6.
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|32 - 39
|19
|8.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|28 - 26
|19
|9.
|0:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|13 - 20
|18
|10.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 23
|18
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|23 - 28
|16
|12.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 31
|15
|13.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|15 - 32
|11
|14.
|0:0 Заявка
|15
|2
|4
|9
|8 - 33
|10
|15.
|Заявка
|15
|3
|0
|12
|12 - 42
|9
|16.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|22 - 40
|9
|17.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|12 - 28
|8
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|16 - 36
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|27 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|26 (12)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (6)
|Аякс
|Бробби Брайан
|17 (7)
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|13
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|1 7
|Валвейк
|Мейерс Арон
|8
|Хераклес
|Брюнс Томас
|8
|Эксельсиор
|Бас Юлиан
|8
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|8