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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Зрители: 22676 Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
Утрехт
2:1
Конец матча
Гоу Эхед Иглс
0'
1:0
4' Гол
Ламмерс Сэм
1:1
42' Гол
Наубер Геррит
55' Желтая карточка
Ван дер Марел Марк
2:1
90' Гол
Боздоган Джан
90'+6

Ход матча

4'
Ламмерс Сэм
(Тоорнстра Йенс)
1:0
42'
1:1
Наубер Геррит
(Эдвардсен Оливер)
46'
Боздоган Джан
Икбал Зидан
 
46'
 
Бломме Ксандер
Льянсана Энрик
55'
Ван дер Марел Марк
 
58'
Тер Авест Хидде
Ван дер Марел Марк
 
58'
Бауссайд Отман
Йенсен Виктор
 
59'
 
Мартинсен Якоб
Эдвардсен Оливер
70'
Дескотт Антони
Лидберг Исак
 
82'
 
Тенгстедт Сёрен
Адеканье Бобби
82'
 
Штоккерс Финн
Батен Тибо
83'
Блейк Адриан
Тоорнстра Йенс
 
90'
Боздоган Джан
(Блейк Адриан)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 9
  • 6 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 408 Количество передач 425
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Баркас
Василис
2
Ван
дер
Марел
Марк
34
Фламинго
Райан
24
Виргевер
Ник
16
Эль-Каруани
Суфьян
14
Икбал
Зидан
8
Фрауло
Оскар
18
Тоорнстра
Йенс
7
Йенсен
Виктор
37
Лидберг
Исак
9
Ламмерс
Сэм
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
3
Наубер
Геррит
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
8
Линторст
Эверт
21
Льянсана
Энрик
11
Адеканье
Бобби
18
Виллюмссон
Виллюм
23
Эдвардсен
Оливер
32
Батен
Тибо
Утрехт
4-2-3-1
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1

История личных встреч

Утрехт
Гоу Эхед Иглс

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

14 матчей

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

Э
0:2
Э
1:2
Э
2:2
ТМК
0:3
Э
1:1
Э
0:0
ТМС
1:0
К
1:4
Э
0:1
Э
3:0
Э
0:2
Э
2:3
Э
2:1
Э
1:1

Голы

Всего голов

8
16

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

14
22

Голов в среднем за матч

1
1.57

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

90
57

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ламмерс Сэм 8 (1) 0.27
Йенсен Виктор 5 0.17
Бут Тейлор 5 0.17
Тоорнстра Йенс 4 0.13
Лидберг Исак 4 0.13
Бауссайд Отман 3 0.1
Фрауло Оскар 2 0.07
Боздоган Джан 2 0.07
Фламинго Райан 2 0.07
Сёнтьенс Матс 1 0.03
Рамселар Барт 1 0.03
Блейк Адриан 1 0.03
Виргевер Ник 1 0.03
Ван дер Хорн Майк 1 0.03
Модибо Саньян 1 0.03
Ромени Оле 1 0.03
Эль-Каруани Суфьян 0 0
Лабьяд Закария 0 0
Тер Авест Хидде 0 0
Азаркан Маруан 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллюмссон Виллюм 7 0.23
Эдвардсен Оливер 6 0.2
Эдвардсен Виктор 6 (2) 0.2
Кюйперс Бас 5 0.17
Со Силла 5 0.17
Ромменс Филипп 3 (1) 0.1
Мартинсен Якоб 3 0.1
Наубер Геррит 2 0.07
Крамер Йорис 2 0.07
Льянсана Энрик 2 0.07
Дейл Матс 1 (1) 0.03
Линторст Эверт 1 0.03
Амофа Джамал 1 0.03
Адеканье Бобби 0 0
Батен Тибо 0 0
Тенгстедт Сёрен 0 0
Штоккерс Финн 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Хорн Майк 5 0
Фрауло Оскар 4 0
Фламинго Райан 4 0
Тоорнстра Йенс 3 0
Боздоган Джан 3 0
Азаркан Маруан 3 0
Эль-Каруани Суфьян 3 0
Виргевер Ник 1 1
Новоа Уго 1 1
Ван дер Марел Марк 2 0
Сёнтьенс Матс 2 0
Баркас Василис 2 0
Бауссайд Отман 2 0
Йенсен Виктор 2 0
Тер Авест Хидде 1 0
Лидберг Исак 1 0
Вестерлунн Никлас 1 0
Модибо Саньян 1 0
Дескотт Антони 1 0
Yannick Leliendal 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амофа Джамал 5 1
Кюйперс Бас 6 0
Адеканье Бобби 4 1
Наубер Геррит 3 0
Батен Тибо 3 0
Бломме Ксандер 3 0
Виллюмссон Виллюм 1 1
Крамер Йорис 2 0
Дейл Матс 2 0
Де Ланге Жеффри 2 0
Мартинсен Якоб 2 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Ромменс Филипп 1 0
Со Силла 1 0
Льянсана Энрик 1 0

Результаты матчей

Утрехт
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Гоу Эхед Иглс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (9)
40% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

7
7
Утрехт
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Гоу Эхед Иглс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

12
27
Утрехт
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (6)
53% (16)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
40% (12)
13% (4)
Гоу Эхед Иглс
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (8)
37% (11)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
47% (14)
40% (12)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

19
9

Упущенные победы

19
34

Голы по времени матча

Забито

28
14
8 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
1
4%
1
7%
1-15
4
14%
1
7%
16-30
3
11%
2
14%
31-45
6
21%
3
21%
46-60
5
18%
2
14%
61-75
9
32%
5
36%
76-90

Пропущено

22
22
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
3
14%
4
18%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
4
18%
2
9%
31-45
6
27%
7
32%
46-60
4
18%
1
5%
61-75
4
18%
6
27%
76-90

Забито

15
30
10 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 8
22 Не забивали 18
5
33%
3
10%
1-15
2
13%
2
7%
16-30
3
20%
7
23%
31-45
2
13%
2
7%
46-60
2
13%
7
23%
61-75
1
7%
9
30%
76-90

Пропущено

19
17
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
5%
3
18%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
6
32%
3
18%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
21%
2
12%
61-75
6
32%
5
29%
29%
76-90

Забито

43
44
18 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 28
15 Забивали первыми 14
9 Не забивали 7
6
14%
4
9%
1-15
6
14%
3
7%
16-30
6
14%
9
20%
31-45
8
19%
5
11%
46-60
7
16%
9
20%
61-75
10
23%
14
32%
76-90

Пропущено

41
39
15 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 20
4
10%
7
18%
1-15
1
2%
6
15%
16-30
10
24%
5
13%
31-45
8
20%
7
18%
46-60
8
20%
3
8%
61-75
10
24%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Херенвен - Утрехт 2:3 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 Фейеноорд - Утрехт 4:2 Утрехт - Хельмонд 3:0
Утрехт - Хелмонд Спорт 3:0 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - Утрехт 1:1 Аякс - Утрехт 2:0 Утрехт - Хераклес 1:0 Твенте - Утрехт 0:1 Утрехт - Фортуна Ситтард 4:0 Утрехт - Волендам 4:2 Эксельсиор - Утрехт 1:1 Утрехт - ПСВ 1:1 Витесс - Утрехт 0:0 Утрехт - Беверен 4:4 Утрехт - Васланд-Беверен 4:4 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 1:1 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:0 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0
Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0 Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Гоу Эхед Иглс - Де Трефферс 7:1 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1

Результаты матчей

Утрехт
Гоу Эхед Иглс

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
3:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:2
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%

Точный счет

1:1
6 раз 20%
1:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
0:2
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 33%
0
9 раз 30%
2
5 раз 17%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
12 раз 40%
0
7 раз 23%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Утрехт
Гоу Эхед Иглс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
12
3
6
9
1.5
8
7
4
11
2.5
6
9
4
11
3.5
3
12
1
14
4.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
11
4
5
10
1.5
3
12
2
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
9
0.5
Больше Меньше
23
7
11
19
1.5
11
19
6
24
2.5
6
24
4
26
3.5
3
27
1
29
4.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 30 26 3 1 95 - 17 81
2.
Фейеноорд
 Заявка 30 22 6 2 80 - 23 72
3.
Твенте
 1:0 Заявка 30 19 6 5 56 - 28 63
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 30 16 7 7 60 - 37 55
5.
НЕК Неймеген
 Заявка 29 12 10 7 59 - 43 46
6.
Аякс
 0:1 Заявка 30 12 9 9 64 - 61 45
7.
Утрехт
 Заявка 30 12 9 9 43 - 41 45
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 30 11 9 10 44 - 39 42
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 30 11 7 12 45 - 43 40
10.
Херенвен
 Заявка 30 10 6 14 50 - 56 36
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 30 9 8 13 34 - 52 35
12.
Алмере Сити
 Заявка 30 7 12 11 30 - 48 33
13.
Хераклес
 Заявка 30 9 5 16 40 - 62 32
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 29 8 7 14 38 - 56 31
15.
Эксельсиор
 Заявка 30 5 10 15 44 - 64 25
16.
Валвейк
 Заявка 30 6 6 18 31 - 53 24
17.
Волендам
 Заявка 30 4 7 19 30 - 74 19
18.
Витесс
 Заявка 30 4 5 21 22 - 68 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 14 1 0 47 - 8 43
2.
Твенте
 1:0 Заявка 15 12 1 2 30 - 14 37
3.
Фейеноорд
 Заявка 15 11 3 1 42 - 10 36
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 10 2 3 37 - 16 32
5.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 8 3 3 31 - 17 27
6.
Аякс
 0:1 Заявка 15 7 5 3 32 - 22 26
7.
Утрехт
 Заявка 15 7 5 3 28 - 22 26
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 15 7 4 4 30 - 17 25
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
10.
Херенвен
 Заявка 15 6 3 6 29 - 25 21
11.
Хераклес
 Заявка 15 6 3 6 25 - 30 21
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 4 5 6 22 - 24 17
13.
Валвейк
 Заявка 15 4 4 7 19 - 25 16
14.
Эксельсиор
 Заявка 15 3 7 5 22 - 24 16
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 4 3 8 15 - 28 15
16.
Алмере Сити
 Заявка 15 3 6 6 16 - 25 15
17.
Волендам
 Заявка 15 3 2 10 14 - 38 11
18.
Витесс
 Заявка 15 1 5 9 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 12 2 1 48 - 9 38
2.
Фейеноорд
 Заявка 15 11 3 1 38 - 13 36
3.
Твенте
 1:0 Заявка 15 7 5 3 26 - 14 26
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 7 2 6 23 - 19 23
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 6 5 4 23 - 21 23
6.
Утрехт
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
7.
Аякс
 0:1 Заявка 15 5 4 6 32 - 39 19
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 15 4 7 4 28 - 26 19
9.
Алмере Сити
 Заявка 15 4 6 5 14 - 23 18
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 15 4 5 6 14 - 22 17
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 4 4 6 23 - 28 16
12.
Херенвен
 Заявка 15 4 3 8 21 - 31 15
13.
Хераклес
 Заявка 15 3 2 10 15 - 32 11
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 15 2 4 9 8 - 33 10
15.
Витесс
 Заявка 15 3 0 12 12 - 42 9
16.
Эксельсиор
 Заявка 15 2 3 10 22 - 40 9
17.
Валвейк
 Заявка 15 2 2 11 12 - 28 8
18.
Волендам
 Заявка 15 1 5 9 16 - 36 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 27 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 26 (12)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (6)
Аякс Бробби Брайан 17 (7)
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 14
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Гут Родриго 1 7
Валвейк Мейерс Арон 8
Хераклес Брюнс Томас 8
Эксельсиор Бас Юлиан 8
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Фламинго Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 92'
      Виргевер Ник создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 91'
      Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Контроль мяча: Утрехт: 49%, Гоу Эхед Иглс: 51%.
    • 90'
      Дескотт Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 89'
      Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
    • 88'
      Блейк Адриан не смог попасть в створ ударом издали
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Где смотреть матч Утрехт 2:1 Гоу Эхед Иглс онлайн

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