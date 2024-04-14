Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

88' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Удар от ворот произведет Утрехт

87' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Фрауло Оскар навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Матч возобновлен

82' Адеканье Бобби получил легкую травму, и его заменил Серен Тенгстедт.

81' Адеканье Бобби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Дескотт Антони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Виллюмссон Виллюм пробует нанести удар издали, но Василиос Баркас держит все под контролем

79' Боздоган Джан не смог попасть в створ ударом издали

79' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Матч возобновится спорным мячом

78' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

77' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Утрехт

76' Адеканье Бобби не смог попасть в створ ударом издали

76' Мартинсен Якоб навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Удар от ворот произведет Утрехт

74' Мартинсен Якоб оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Удар от ворот произведет Утрехт

72' Адеканье Бобби оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Виллюмссон Виллюм создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Матч возобновлен

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Матч возобновлен

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Мартинсен Якоб навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Бломме Ксандер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Удар от ворот произведет Утрехт

61' Мартинсен Якоб оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Кюйперс Бас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Матч возобновлен

59' Эдвардсен Оливер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Матч возобновлен

57' Эдвардсен Оливер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Хорошую попытку сделал Лидберг Исак . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Виргевер Ник создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Тоорнстра Йенс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Удар от ворот произведет Утрехт

52' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Тоорнстра Йенс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля