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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Хадж Хаким
Гавр
0:0
Первый тайм: 7'
Нант
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогнозы 116
Гавр 40.5% (47)
X 44% (51)
Нант 15.5% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гавр
Ничья
Нант
3.05
3.02
3.41
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Десма
Артур
93
Санганте
Аруна
22
Сальмье
Йоанн
6
Юте-Кинкуэ
Этьенн
7
Него
Лоик
27
Опери
Кристофер
14
Кузяев
Далер
94
Туре
Абдулайе
8
Кечта
Яссин
11
Сабби
Эммануэль
28
Айю
Андре
1
Лафон
Альбан
98
Амьен-Аду
Кельвен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
2
Дюверн
Жан-Кевин
17
Сиссоко
Мусса
5
Чиривелья
Педро
8
Мутуссами
Самуэль
25
Молле
Флоран
31
Мохамед
Мостафа
39
Аблин
Маттис
Гавр
5-3-2
Нант
4-3-3

История личных встреч

Гавр
Нант

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
0:0
ТМС
3:1
Л2
2:0
Л2
1:1
Л2
1:0
Л2
1:1
Л2
2:1
Л2
0:1
Л2
4:1
Л2
4:0
Л1
1:2
Л1
0:2
Л2
0:1

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.2
0.75

Среднее время на гол

75
120

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.63
1

Среднее время на гол

55
90

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.46
0.85

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

61
106

Бомбардиры внутри турнира

Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сабби Эммануэль 5 (2) 0.17
Алиуи Набиль 4 0.14
Байо Мохамед 4 (1) 0.14
Айю Андре 3 0.1
Опери Кристофер 2 0.07
Кузяев Далер 2 0.07
Льорис Готье 2 0.07
Сальмье Йоанн 1 0.03
Мбемба Нолан 1 0.03
Грандсир Самуэль 1 0.03
Туре Абдулайе 1 (1) 0.03
Касимир Хосуэ 0 0
Него Лоик 0 0
Джуджу Антуан 0 0
Кечта Яссин 0 0
Нгура Стив 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 8 (3) 0.28
Молле Флоран 4 0.14
Саймон Мозес 3 (1) 0.1
Аблин Маттис 3 0.1
Кастеллетто Жан-Шарль 2 0.07
Кёмерт Эрай 2 0.07
Бамба Абдул-Кадер 1 0.03
Коко Маркус 1 0.03
Чиривелья Педро 1 0.03
Кадевере Тино 1 0.03
Мутуссами Самуэль 1 0.03
Паллуа Николя 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Траоре Бени 0 0
Мерлен Кентен 0 0

Карточки

Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'диайе Рассул 3 2
Опери Кристофер 6 0
Касимир Хосуэ 6 0
Санганте Аруна 6 0
Грандсир Самуэль 2 2
Таргаллин Уссама 3 1
Туре Абдулайе 4 0
Байо Мохамед 4 0
Айю Андре 2 1
Сабби Эммануэль 3 0
Кечта Яссин 3 0
Него Лоик 2 0
Льорис Готье 2 0
Сальмье Йоанн 2 0
Горжелен Матьё 1 0
Эль-Хаджам Уалид 1 0
Десма Артур 1 0
Алиуи Набиль 1 0
Юте-Кинкуэ Этьенн 1 0
Джуджу Антуан 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Гомес 7 0
Кастеллетто Жан-Шарль 5 0
Кёмерт Эрай 5 0
Сиссоко Мусса 4 0
Молле Флоран 4 0
Дюверн Жан-Кевин 4 0
Мохамед Мостафа 2 1
Паллуа Николя 3 0
Чиривелья Педро 3 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Коко Маркус 2 0
Коцца Николя 2 0
Мутуссами Самуэль 2 0
Jocelyn Gourvennec 2 0
Траоре Бени 0 1
Мёпийу Бастьен 0 1
Сентонз Фабьен 1 0
Кадевере Тино 1 0
Амьен-Аду Кельвен 1 0
Лафон Альбан 1 0
Дескамп Реми 1 0
Бамба Абдул-Кадер 1 0
Аблин Маттис 1 0
Антуан Комбуаре 1 0
Зезе Натан 1 0
Пьер Аристуи 1 0

Результаты матчей

Гавр
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Нант
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

3
3
Гавр
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Нант
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

11
18

Упущенные победы

10
12
Гавр
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (10)
50% (14)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
54% (15)
25% (7)
Нант
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
11% (3)
57% (16)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
29% (8)
29% (8)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

14
21

Упущенные победы

13
15

Голы по времени матча

Забито

15
11
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
20 Не забивали 20
3
20%
2
18%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
6
40%
6
55%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
1
7%
1
9%
76-90

Пропущено

13
20
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
2
15%
3
15%
16-30
2
15%
1
5%
31-45
3
23%
2
10%
46-60
2
15%
4
20%
61-75
4
31%
8
40%
76-90

Забито

13
16
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
2
15%
3
19%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
15%
4
25%
31-45
1
8%
4
25%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
6
46%
2
13%
76-90

Пропущено

22
25
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
3
14%
3
12%
1-15
4
18%
2
8%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
6
27%
7
28%
46-60
2
9%
5
20%
61-75
3
14%
8
32%
76-90

Забито

28
27
10 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 10
12 Не забивали 11
5
18%
5
19%
1-15
2
7%
3
11%
16-30
3
11%
5
19%
31-45
7
25%
10
37%
46-60
4
14%
1
4%
61-75
7
25%
3
11%
76-90

Пропущено

35
45
15 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 34
15 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 22
3
9%
5
11%
1-15
6
17%
5
11%
16-30
6
17%
1
2%
31-45
9
26%
9
20%
46-60
4
11%
9
20%
61-75
7
20%
16
36%
76-90

Результаты последних матчей

Гавр
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ланс - Гавр 1:1 Гавр - Монпелье 0:2 Клермон - Гавр 2:1 Гавр - Тулуза 1:0
Брест - Гавр 1:0 Гавр - Реймс 1:2 Лилль - Гавр 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Страсбург - Гавр 3:1 Монако - Гавр 1:1 Лорьян - Гавр 3:3 Шатору - Гавр 0:1 Гавр - Лион 3:1 Гавр - Кан 2:1 Реймс - Гавр 1:0 Гавр - Ницца 3:1 Страсбург - Гавр 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 Нант - Гавр 0:0 Гавр - Монако 0:0
Нант
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Нант - Лион 1:3 Ницца - Нант 1:2 Нант - Страсбург 1:3 Марсель - Нант 2:0
Нант - Мец 0:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - ПСЖ 0:2 Тулуза - Нант 1:2 Нант - Ланс 0:1 Реймс - Нант 0:0 Нант - Лаваль 0:1 Нант - Клермон 1:2 По - Нант 1:4 Лион - Нант 1:0 Нант - Брест 0:2 ПСЖ - Нант 2:1 Нант - Ницца 1:0 Нант - Гавр 0:0 Мец - Нант 3:1 Нант - Реймс 0:1

Результаты матчей

Гавр
Нант

Точный счет

0:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%

Точный счет

0:0
5 раз 18%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:2
5 раз 18%
0:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
13 раз 46%
1
7 раз 25%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%
0
11 раз 39%
1
11 раз 39%
2
4 раза 14%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Гавр
Нант

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
9
6
4
9
1.5
3
12
3
10
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
8
5
4
11
1.5
3
10
1
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
13
0.5
Больше Меньше
17
11
8
20
1.5
6
22
4
24
2.5
2
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 28 18 9 1 65 - 24 63
2.
Брест
 Заявка 28 15 8 5 41 - 23 53
3.
Монако
 Заявка 28 15 7 6 53 - 38 52
4.
Лилль
 Заявка 28 13 10 5 42 - 25 49
5.
Ницца
 Заявка 28 12 8 8 28 - 22 44
6.
Ланс
 Заявка 29 12 7 10 38 - 32 43
7.
Реймс
 Заявка 29 11 7 11 36 - 39 40
8.
Марсель
 Заявка 28 10 9 9 41 - 33 39
9.
Ренн
 Заявка 29 10 9 10 41 - 36 39
10.
Лион
 Заявка 28 11 5 12 34 - 42 38
11.
Тулуза
 Заявка 29 9 9 11 34 - 37 36
12.
Страсбург
 Заявка 29 9 9 11 33 - 40 36
13.
Монпелье
 Заявка 28 8 9 11 39 - 42 32
14.
Нант
 0:0 Заявка 29 8 5 16 27 - 45 29
15.
Гавр
 0:0 Заявка 29 6 11 12 27 - 36 29
16.
Лорьян
 Заявка 28 6 8 14 35 - 52 26
17.
Мец
 Заявка 29 7 5 17 30 - 49 26
18.
Клермон
 Заявка 28 4 9 15 22 - 51 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 14 10 3 1 28 - 8 33
2.
ПСЖ
 Заявка 14 8 5 1 34 - 15 29
3.
Марсель
 Заявка 14 8 5 1 24 - 9 29
4.
Брест
 Заявка 14 8 5 1 24 - 11 29
5.
Ницца
 Заявка 14 7 4 3 16 - 9 25
6.
Монако
 Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
7.
Ланс
 Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
8.
Ренн
 Заявка 15 7 3 5 29 - 20 24
9.
Реймс
 Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
10.
Страсбург
 Заявка 15 6 3 6 19 - 19 21
11.
Гавр
 0:0 Заявка 14 5 3 6 14 - 14 18
12.
Монпелье
 Заявка 15 3 8 4 23 - 22 17
13.
Лион
 Заявка 14 4 4 6 16 - 23 16
14.
Тулуза
 Заявка 14 3 6 5 18 - 18 15
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 19 - 24 13
16.
Мец
 Заявка 14 3 3 8 14 - 20 12
17.
Нант
 0:0 Заявка 15 3 3 9 16 - 25 12
18.
Клермон
 Заявка 14 2 4 8 9 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 4 0 31 - 9 34
2.
Монако
 Заявка 14 8 4 2 32 - 25 28
3.
Брест
 Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
4.
Лион
 Заявка 14 7 1 6 18 - 19 22
5.
Тулуза
 Заявка 15 6 3 6 16 - 19 21
6.
Ницца
 Заявка 14 5 4 5 12 - 13 19
7.
Ланс
 Заявка 15 5 4 6 16 - 16 19
8.
Реймс
 Заявка 15 5 4 6 21 - 24 19
9.
Нант
 0:0 Заявка 14 5 2 7 11 - 20 17
10.
Лилль
 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
11.
Монпелье
 Заявка 13 5 1 7 16 - 20 15
12.
Ренн
 Заявка 14 3 6 5 12 - 16 15
13.
Страсбург
 Заявка 14 3 6 5 14 - 21 15
14.
Мец
 Заявка 15 4 2 9 16 - 29 14
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 16 - 28 13
16.
Клермон
 Заявка 14 2 5 7 13 - 27 11
17.
Гавр
 0:0 Заявка 15 1 8 6 13 - 22 11
18.
Марсель
 Заявка 14 2 4 8 17 - 24 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 24 (6)
Лилль Дэвид Джонатан 16 (2)
Лион Ляказетт Александр 14
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Тулуза Даллинга Тийс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 10
Ланс Гради Жонатан 1 9
Ланс Медина Факундо 10
Монако Головин Александр 1 8
Реймс Фоке Томас 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 7'
    Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 7'
    Опери Кристофер из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 7'
    Нант пытается что-то создать.
  • 7'
    Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 6'
    Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 5'
    Нант пытается что-то создать.
  • 5'
    Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 5'
    Санганте Аруна из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 5'
    Нант пытается что-то создать.
  • 5'
    Контроль мяча: Гавр: 39%, Нант: 61%.
  • 4'
    Нант контролирует мяч.
  • 4'
    Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
  • 4'
    Гавр пытается что-то создать.
  • 4'
    Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 4'
    Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 3'
      Нант контролирует мяч.
    • 3'
      Кузяев Далер наказан за толчок Мохамед Мостафа
    • 2'
      Судья сигнализирует, что Сиссоко Мусса из команды Нант поставил подножку. Пострадал Опери Кристофер
    • 2'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Нант пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Нант начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
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    Прогнозы 116
    Гавр 40.5% (47)
    X 44% (51)
    Нант 15.5% (18)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Гавр
    Ничья
    Нант
    3.05
    3.02
    3.41
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Гавр 0:0 Нант онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гавр 0:0 Нант

    Исход игры
    Гавр
    39.8% (47)
    Ничья
    44.1% (52)
    Нант
    16.1% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.34% (41)
    Меньше
    64.66% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (87)
    Нет
    25% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.8% (47)
    2:1 Гавр
    19.5% (23)
    1:0 Гавр
    17.8% (21)
    1:2 Нант
    11% (13)
    0:1 Нант
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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