Тур: 29. Стадион: Осеан. Главный судья: Хадж Хаким
0'
16' Желтая карточкаСабби Эммануэль
66' Желтая карточкаПаллуа Николя
83' Желтая карточкаКузяев Далер
90' Желтая карточкаГрандсир Самуэль
0:1
90' ГолБамба Абдул-Кадер
90' Желтая карточкаБамба Абдул-Кадер
90'+6
Ход матча
16'
66'
83'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 4
-
6 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
368 Количество передач 486
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Десма
Артур
14
Кузяев
Далер
28
Айю
Андре
- Основной состав
-
30 Десма АртурВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Айю АндреНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 Гомис ЙониЗащитник
-
25 Конфес АлуаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Нгура СтивНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранНападающий
- Нападающий
-
39 Аблин МаттисНападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
- Защитник
-
44 Зезе НатанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Коко МаркусНападающий
-
77 Траоре БениНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Гавр
Нант
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
13 матчей
23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.2
0.75
Среднее время на гол
75
120
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.63
1
Среднее время на гол
55
90
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.46
0.85
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
61
106
Бомбардиры внутри турнира
Гавр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сабби Эммануэль
|5 (2)
|0.17
|Алиуи Набиль
|4
|0.14
|Байо Мохамед
|4 (1)
|0.14
|Айю Андре
|3
|0.1
|Опери Кристофер
|2
|0.07
|Кузяев Далер
|2
|0.07
|Льорис Готье
|2
|0.07
|Сальмье Йоанн
|1
|0.03
|Мбемба Нолан
|1
|0.03
|Грандсир Самуэль
|1
|0.03
|Туре Абдулайе
|1 (1)
|0.03
|Касимир Хосуэ
|0
|0
|Него Лоик
|0
|0
|Джуджу Антуан
|0
|0
|Кечта Яссин
|0
|0
|Нгура Стив
|0
|0
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мохамед Мостафа
|8 (3)
|0.28
|Молле Флоран
|4
|0.14
|Саймон Мозес
|3 (1)
|0.1
|Аблин Маттис
|3
|0.1
|Бамба Абдул-Кадер
|2
|0.07
|Кастеллетто Жан-Шарль
|2
|0.07
|Кёмерт Эрай
|2
|0.07
|Чиривелья Педро
|1
|0.03
|Коко Маркус
|1
|0.03
|Кадевере Тино
|1
|0.03
|Мутуссами Самуэль
|1
|0.03
|Паллуа Николя
|0
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
|Траоре Бени
|0
|0
|Мерлен Кентен
|0
|0
Карточки
Гавр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грандсир Самуэль
|3
|2
|Н'диайе Рассул
|3
|2
|Опери Кристофер
|6
|0
|Касимир Хосуэ
|6
|0
|Санганте Аруна
|6
|0
|Таргаллин Уссама
|3
|1
|Туре Абдулайе
|4
|0
|Сабби Эммануэль
|4
|0
|Байо Мохамед
|4
|0
|Айю Андре
|2
|1
|Кечта Яссин
|3
|0
|Него Лоик
|2
|0
|Льорис Готье
|2
|0
|Сальмье Йоанн
|2
|0
|Горжелен Матьё
|1
|0
|Кузяев Далер
|1
|0
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0
|Десма Артур
|1
|0
|Алиуи Набиль
|1
|0
|Юте-Кинкуэ Этьенн
|1
|0
|Джуджу Антуан
|1
|0
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Гомес
|7
|0
|Кастеллетто Жан-Шарль
|5
|0
|Кёмерт Эрай
|5
|0
|Сиссоко Мусса
|4
|0
|Паллуа Николя
|4
|0
|Молле Флоран
|4
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|4
|0
|Мохамед Мостафа
|2
|1
|Чиривелья Педро
|3
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|3
|0
|Коко Маркус
|2
|0
|Коцца Николя
|2
|0
|Мутуссами Самуэль
|2
|0
|Бамба Абдул-Кадер
|2
|0
|Jocelyn Gourvennec
|2
|0
|Траоре Бени
|0
|1
|Мёпийу Бастьен
|0
|1
|Сентонз Фабьен
|1
|0
|Кадевере Тино
|1
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|1
|0
|Лафон Альбан
|1
|0
|Дескамп Реми
|1
|0
|Аблин Маттис
|1
|0
|Антуан Комбуаре
|1
|0
|Зезе Натан
|1
|0
|Пьер Аристуи
|1
|0
Результаты матчей
Гавр
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Нант
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
3
3
Гавр
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Нант
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
11
18
Упущенные победы
10
12
Гавр
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
34% (10)
52% (15)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
52% (15)
28% (8)
Нант
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
10% (3)
59% (17)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
28% (8)
28% (8)
Сухие победы
6
8
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
14
21
Упущенные победы
13
15
Голы по времени матча
Забито
15
12
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
21 Не забивали 20
3
20%
2
17%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
6
40%
6
50%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
1
7%
2
17%
76-90
Пропущено
14
20
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
2
14%
3
15%
16-30
2
14%
1
5%
31-45
3
21%
2
10%
46-60
2
14%
4
20%
61-75
5
36%
8
40%
76-90
Забито
13
16
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
21 Не забивали 20
2
15%
3
19%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
15%
4
25%
31-45
1
8%
4
25%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
6
46%
2
13%
76-90
Пропущено
22
25
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
3
14%
3
12%
1-15
4
18%
2
8%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
6
27%
7
28%
46-60
2
9%
5
20%
61-75
3
14%
8
32%
76-90
Забито
28
28
10 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 11
13 Не забивали 11
5
18%
5
18%
1-15
2
7%
3
11%
16-30
3
11%
5
18%
31-45
7
25%
10
36%
46-60
4
14%
1
4%
61-75
7
25%
4
14%
76-90
Пропущено
36
45
15 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 34
16 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 22
3
8%
5
11%
1-15
6
17%
5
11%
16-30
6
17%
1
2%
31-45
9
25%
9
20%
46-60
4
11%
9
20%
61-75
8
22%
16
36%
76-90
Результаты последних матчей
Гавр
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ланс - Гавр 1:1 Гавр - Монпелье 0:2 Клермон - Гавр 2:1 Гавр - Тулуза 1:0
Брест - Гавр 1:0 Гавр - Реймс 1:2 Лилль - Гавр 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Страсбург - Гавр 3:1 Монако - Гавр 1:1 Лорьян - Гавр 3:3 Шатору - Гавр 0:1 Гавр - Лион 3:1 Гавр - Кан 2:1 Реймс - Гавр 1:0 Гавр - Ницца 3:1 Страсбург - Гавр 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 Нант - Гавр 0:0 Гавр - Монако 0:0
Нант
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Нант - Лион 1:3 Ницца - Нант 1:2 Нант - Страсбург 1:3 Марсель - Нант 2:0
Нант - Мец 0:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - ПСЖ 0:2 Тулуза - Нант 1:2 Нант - Ланс 0:1 Реймс - Нант 0:0 Нант - Лаваль 0:1 Нант - Клермон 1:2 По - Нант 1:4 Лион - Нант 1:0 Нант - Брест 0:2 ПСЖ - Нант 2:1 Нант - Ницца 1:0 Нант - Гавр 0:0 Мец - Нант 3:1 Нант - Реймс 0:1
Результаты матчей
Гавр
Нант
Точный счет
0:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
Точный счет
0:0
5 раз 17%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
1 раз 3%
0:1
5 раз 17%
1:2
5 раз 17%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 48%
1
7 раз 24%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%
1
12 раз 41%
0
11 раз 38%
2
4 раза 14%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Гавр
Нант
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
96
410
312
311
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
95
411
311
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1514
Больше Меньше
1811
821
623
425
227
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|18
|9
|1
|65 - 24
|63
|2.
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|41 - 23
|53
|3.
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|53 - 38
|52
|4.
|Заявка
|28
|13
|10
|5
|42 - 25
|49
|5.
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|28 - 22
|44
|6.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|38 - 32
|43
|7.
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|36 - 39
|40
|8.
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|41 - 33
|39
|9.
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|41 - 36
|39
|10.
|Заявка
|28
|11
|5
|12
|34 - 42
|38
|11.
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|34 - 37
|36
|12.
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|33 - 40
|36
|13.
|0:1 Заявка
|29
|8
|9
|12
|39 - 43
|32
|14.
|Заявка
|29
|9
|4
|16
|28 - 45
|31
|15.
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|27 - 37
|28
|16.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|35 - 52
|26
|17.
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|30 - 49
|26
|18.
|1:0 Заявка
|29
|5
|9
|15
|23 - 51
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|28 - 8
|33
|2.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|34 - 15
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 9
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 11
|29
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|16 - 9
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 13
|24
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|8.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|29 - 20
|24
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 15
|21
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 19
|21
|11.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 15
|17
|12.
|0:1 Заявка
|15
|3
|8
|4
|23 - 22
|17
|13.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 23
|16
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 18
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 24
|13
|16.
|1:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 24
|13
|17.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 20
|12
|18.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 25
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|31 - 9
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|32 - 25
|28
|3.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|4.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 19
|22
|5.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 19
|21
|6.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|12 - 20
|19
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|12 - 13
|19
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 16
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 24
|19
|10.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 17
|16
|11.
|0:1 Заявка
|14
|5
|1
|8
|16 - 21
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|12 - 16
|15
|13.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 21
|15
|14.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 29
|14
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 28
|13
|16.
|1:0 Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 27
|11
|17.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 22
|11
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|17 - 24
|10
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|24 (6)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|16 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|14
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|11 (7)
|Тулуза
|Даллинга Тийс
|11 (2)
|Монако
|Закария Денис
|2 10
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9
|Ланс
|Медина Факундо
|10
|Монако
|Головин Александр
|1 8
|Реймс
|Фоке Томас
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гавр 0:1 Нант
Исход игры
Гавр
39.5% (47)
Ничья
44.5% (53)
Нант
16% (19)
Тотал 2.5
Больше
35.04% (41)
Меньше
64.96% (76)
Обе команды забьют
Да
75.21% (88)
Нет
24.79% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.3% (48)
2:1 Гавр
19.3% (23)
1:0 Гавр
17.6% (21)
1:2 Нант
10.9% (13)
0:1 Нант
2.5% (3)
0:0 Ничья
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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