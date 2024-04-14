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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Хадж Хаким
Гавр
0:1
Конец матча
Нант
0'
16' Желтая карточка
Сабби Эммануэль
66' Желтая карточка
Паллуа Николя
83' Желтая карточка
Кузяев Далер
90' Желтая карточка
Грандсир Самуэль
0:1
90' Гол
Бамба Абдул-Кадер
90' Желтая карточка
Бамба Абдул-Кадер
90'+6

Ход матча

16'
Сабби Эммануэль
 
46'
Касимир Хосуэ
Него Лоик
 
66'
 
Паллуа Николя
66'
 
Траоре Бени
Мохамед Мостафа
71'
Нгура Стив
Кечта Яссин
 
79'
 
Дуглас Гомес
Мутуссами Самуэль
79'
 
Бамба Абдул-Кадер
Молле Флоран
83'
Кузяев Далер
 
88'
Грандсир Самуэль
Айю Андре
 
88'
Эбоног Саймон
Кузяев Далер
 
88'
Байо Мохамед
Сабби Эммануэль
 
90'
 
Коко Маркус
Аблин Маттис
90'
Грандсир Самуэль
 
90'
0:1
Бамба Абдул-Кадер
(Чиривелья Педро)
90'
 
Бамба Абдул-Кадер

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 368 Количество передач 486
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Гавр 39.5% (47)
X 44.5% (53)
Нант 16% (19)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Десма
Артур
93
Санганте
Аруна
6
Юте-Кинкуэ
Этьенн
22
Сальмье
Йоанн
7
Него
Лоик
27
Опери
Кристофер
14
Кузяев
Далер
94
Туре
Абдулайе
8
Кечта
Яссин
11
Сабби
Эммануэль
28
Айю
Андре
1
Лафон
Альбан
98
Амьен-Аду
Кельвен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
2
Дюверн
Жан-Кевин
17
Сиссоко
Мусса
5
Чиривелья
Педро
8
Мутуссами
Самуэль
25
Молле
Флоран
31
Мохамед
Мостафа
39
Аблин
Маттис
Гавр
5-3-2
Нант
4-3-3

История личных встреч

Гавр
Нант

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
0:0
ТМС
3:1
Л2
2:0
Л2
1:1
Л2
1:0
Л2
1:1
Л2
2:1
Л2
0:1
Л2
4:1
Л2
4:0
Л1
1:2
Л1
0:2
Л2
0:1

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.2
0.75

Среднее время на гол

75
120

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.63
1

Среднее время на гол

55
90

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.46
0.85

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

61
106

Бомбардиры внутри турнира

Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сабби Эммануэль 5 (2) 0.17
Алиуи Набиль 4 0.14
Байо Мохамед 4 (1) 0.14
Айю Андре 3 0.1
Опери Кристофер 2 0.07
Кузяев Далер 2 0.07
Льорис Готье 2 0.07
Сальмье Йоанн 1 0.03
Мбемба Нолан 1 0.03
Грандсир Самуэль 1 0.03
Туре Абдулайе 1 (1) 0.03
Касимир Хосуэ 0 0
Него Лоик 0 0
Джуджу Антуан 0 0
Кечта Яссин 0 0
Нгура Стив 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 8 (3) 0.28
Молле Флоран 4 0.14
Саймон Мозес 3 (1) 0.1
Аблин Маттис 3 0.1
Бамба Абдул-Кадер 2 0.07
Кастеллетто Жан-Шарль 2 0.07
Кёмерт Эрай 2 0.07
Чиривелья Педро 1 0.03
Коко Маркус 1 0.03
Кадевере Тино 1 0.03
Мутуссами Самуэль 1 0.03
Паллуа Николя 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Траоре Бени 0 0
Мерлен Кентен 0 0

Карточки

Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грандсир Самуэль 3 2
Н'диайе Рассул 3 2
Опери Кристофер 6 0
Касимир Хосуэ 6 0
Санганте Аруна 6 0
Таргаллин Уссама 3 1
Туре Абдулайе 4 0
Сабби Эммануэль 4 0
Байо Мохамед 4 0
Айю Андре 2 1
Кечта Яссин 3 0
Него Лоик 2 0
Льорис Готье 2 0
Сальмье Йоанн 2 0
Горжелен Матьё 1 0
Кузяев Далер 1 0
Эль-Хаджам Уалид 1 0
Десма Артур 1 0
Алиуи Набиль 1 0
Юте-Кинкуэ Этьенн 1 0
Джуджу Антуан 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Гомес 7 0
Кастеллетто Жан-Шарль 5 0
Кёмерт Эрай 5 0
Сиссоко Мусса 4 0
Паллуа Николя 4 0
Молле Флоран 4 0
Дюверн Жан-Кевин 4 0
Мохамед Мостафа 2 1
Чиривелья Педро 3 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Коко Маркус 2 0
Коцца Николя 2 0
Мутуссами Самуэль 2 0
Бамба Абдул-Кадер 2 0
Jocelyn Gourvennec 2 0
Траоре Бени 0 1
Мёпийу Бастьен 0 1
Сентонз Фабьен 1 0
Кадевере Тино 1 0
Амьен-Аду Кельвен 1 0
Лафон Альбан 1 0
Дескамп Реми 1 0
Аблин Маттис 1 0
Антуан Комбуаре 1 0
Зезе Натан 1 0
Пьер Аристуи 1 0

Результаты матчей

Гавр
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Нант
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

3
3
Гавр
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Нант
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

11
18

Упущенные победы

10
12
Гавр
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
34% (10)
52% (15)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
52% (15)
28% (8)
Нант
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
10% (3)
59% (17)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
28% (8)
28% (8)

Сухие победы

6
8

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

14
21

Упущенные победы

13
15

Голы по времени матча

Забито

15
12
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
21 Не забивали 20
3
20%
2
17%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
6
40%
6
50%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
1
7%
2
17%
76-90

Пропущено

14
20
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
2
14%
3
15%
16-30
2
14%
1
5%
31-45
3
21%
2
10%
46-60
2
14%
4
20%
61-75
5
36%
8
40%
76-90

Забито

13
16
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
21 Не забивали 20
2
15%
3
19%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
15%
4
25%
31-45
1
8%
4
25%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
6
46%
2
13%
76-90

Пропущено

22
25
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
3
14%
3
12%
1-15
4
18%
2
8%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
6
27%
7
28%
46-60
2
9%
5
20%
61-75
3
14%
8
32%
76-90

Забито

28
28
10 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 11
13 Не забивали 11
5
18%
5
18%
1-15
2
7%
3
11%
16-30
3
11%
5
18%
31-45
7
25%
10
36%
46-60
4
14%
1
4%
61-75
7
25%
4
14%
76-90

Пропущено

36
45
15 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 34
16 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 22
3
8%
5
11%
1-15
6
17%
5
11%
16-30
6
17%
1
2%
31-45
9
25%
9
20%
46-60
4
11%
9
20%
61-75
8
22%
16
36%
76-90

Результаты последних матчей

Гавр
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ланс - Гавр 1:1 Гавр - Монпелье 0:2 Клермон - Гавр 2:1 Гавр - Тулуза 1:0
Брест - Гавр 1:0 Гавр - Реймс 1:2 Лилль - Гавр 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Страсбург - Гавр 3:1 Монако - Гавр 1:1 Лорьян - Гавр 3:3 Шатору - Гавр 0:1 Гавр - Лион 3:1 Гавр - Кан 2:1 Реймс - Гавр 1:0 Гавр - Ницца 3:1 Страсбург - Гавр 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 Нант - Гавр 0:0 Гавр - Монако 0:0
Нант
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Нант - Лион 1:3 Ницца - Нант 1:2 Нант - Страсбург 1:3 Марсель - Нант 2:0
Нант - Мец 0:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - ПСЖ 0:2 Тулуза - Нант 1:2 Нант - Ланс 0:1 Реймс - Нант 0:0 Нант - Лаваль 0:1 Нант - Клермон 1:2 По - Нант 1:4 Лион - Нант 1:0 Нант - Брест 0:2 ПСЖ - Нант 2:1 Нант - Ницца 1:0 Нант - Гавр 0:0 Мец - Нант 3:1 Нант - Реймс 0:1

Результаты матчей

Гавр
Нант

Точный счет

0:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%

Точный счет

0:0
5 раз 17%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
1 раз 3%
0:1
5 раз 17%
1:2
5 раз 17%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 48%
1
7 раз 24%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%
1
12 раз 41%
0
11 раз 38%
2
4 раза 14%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Гавр
Нант

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
9
6
4
10
1.5
3
12
3
11
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
9
5
4
11
1.5
3
11
1
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
14
0.5
Больше Меньше
18
11
8
21
1.5
6
23
4
25
2.5
2
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 28 18 9 1 65 - 24 63
2.
Брест
 Заявка 28 15 8 5 41 - 23 53
3.
Монако
 Заявка 28 15 7 6 53 - 38 52
4.
Лилль
 Заявка 28 13 10 5 42 - 25 49
5.
Ницца
 Заявка 28 12 8 8 28 - 22 44
6.
Ланс
 Заявка 29 12 7 10 38 - 32 43
7.
Реймс
 Заявка 29 11 7 11 36 - 39 40
8.
Марсель
 Заявка 28 10 9 9 41 - 33 39
9.
Ренн
 Заявка 29 10 9 10 41 - 36 39
10.
Лион
 Заявка 28 11 5 12 34 - 42 38
11.
Тулуза
 Заявка 29 9 9 11 34 - 37 36
12.
Страсбург
 Заявка 29 9 9 11 33 - 40 36
13.
Монпелье
 0:1 Заявка 29 8 9 12 39 - 43 32
14.
Нант
 Заявка 29 9 4 16 28 - 45 31
15.
Гавр
 Заявка 29 6 10 13 27 - 37 28
16.
Лорьян
 Заявка 28 6 8 14 35 - 52 26
17.
Мец
 Заявка 29 7 5 17 30 - 49 26
18.
Клермон
 1:0 Заявка 29 5 9 15 23 - 51 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 14 10 3 1 28 - 8 33
2.
ПСЖ
 Заявка 14 8 5 1 34 - 15 29
3.
Марсель
 Заявка 14 8 5 1 24 - 9 29
4.
Брест
 Заявка 14 8 5 1 24 - 11 29
5.
Ницца
 Заявка 14 7 4 3 16 - 9 25
6.
Монако
 Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
7.
Ланс
 Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
8.
Ренн
 Заявка 15 7 3 5 29 - 20 24
9.
Реймс
 Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
10.
Страсбург
 Заявка 15 6 3 6 19 - 19 21
11.
Гавр
 Заявка 14 5 2 7 14 - 15 17
12.
Монпелье
 0:1 Заявка 15 3 8 4 23 - 22 17
13.
Лион
 Заявка 14 4 4 6 16 - 23 16
14.
Тулуза
 Заявка 14 3 6 5 18 - 18 15
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 19 - 24 13
16.
Клермон
 1:0 Заявка 15 3 4 8 10 - 24 13
17.
Мец
 Заявка 14 3 3 8 14 - 20 12
18.
Нант
 Заявка 15 3 3 9 16 - 25 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 4 0 31 - 9 34
2.
Монако
 Заявка 14 8 4 2 32 - 25 28
3.
Брест
 Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
4.
Лион
 Заявка 14 7 1 6 18 - 19 22
5.
Тулуза
 Заявка 15 6 3 6 16 - 19 21
6.
Нант
 Заявка 14 6 1 7 12 - 20 19
7.
Ницца
 Заявка 14 5 4 5 12 - 13 19
8.
Ланс
 Заявка 15 5 4 6 16 - 16 19
9.
Реймс
 Заявка 15 5 4 6 21 - 24 19
10.
Лилль
 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
11.
Монпелье
 0:1 Заявка 14 5 1 8 16 - 21 15
12.
Ренн
 Заявка 14 3 6 5 12 - 16 15
13.
Страсбург
 Заявка 14 3 6 5 14 - 21 15
14.
Мец
 Заявка 15 4 2 9 16 - 29 14
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 16 - 28 13
16.
Клермон
 1:0 Заявка 14 2 5 7 13 - 27 11
17.
Гавр
 Заявка 15 1 8 6 13 - 22 11
18.
Марсель
 Заявка 14 2 4 8 17 - 24 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 24 (6)
Лилль Дэвид Джонатан 16 (2)
Лион Ляказетт Александр 14
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Тулуза Даллинга Тийс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 10
Ланс Гради Жонатан 1 9
Ланс Медина Факундо 10
Монако Головин Александр 1 8
Реймс Фоке Томас 1 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Нант вырывает победу
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Гавр: 44%, Нант: 56%.
  • 96'
    Нант контролирует мяч.
  • 96'
    Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Нант будет все-таки засчитан.
  • 95'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Нант.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Oceane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Гавр 39.5% (47)
    X 44.5% (53)
    Нант 16% (19)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Гавр 0:1 Нант онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гавр 0:1 Нант

    Исход игры
    Гавр
    39.5% (47)
    Ничья
    44.5% (53)
    Нант
    16% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.04% (41)
    Меньше
    64.96% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    75.21% (88)
    Нет
    24.79% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.3% (48)
    2:1 Гавр
    19.3% (23)
    1:0 Гавр
    17.6% (21)
    1:2 Нант
    10.9% (13)
    0:1 Нант
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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