Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

87' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Опери Кристофер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Айю Андре оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' Сабби Эммануэль из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Кузяев Далер получил желтую карточку от судьи

81' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет Гавр

80' Удар от ворот произведет Нант

79' Айю Андре не смог попасть в створ ударом издали

77' Хорошую попытку сделал Кузяев Далер . Удар в створ, но вратарь начеку

75' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Молле Флоран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Туре Абдулайе нанес удар головой, но Альбан Ляфон спокойно отбил мяч.

72' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Удар от ворот произведет Гавр

68' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Паллуа Николя получил желтую карточку от судьи

65' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

63' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

61' Хорошую попытку сделал Кечта Яссин . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

60' Опери Кристофер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Сальмье Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Кастеллетто Жан-Шарль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Нант

51' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Сиссоко Мусса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Матч возобновится спорным мячом

48' Ох, нехорошо это выглядит. Туре Абдулайе получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Туре Абдулайе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Матч возобновлен

47' Ох, нехорошо это выглядит. Санганте Аруна получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Ох, нехорошо это выглядит. Дюверн Жан-Кевин получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Дюверн Жан-Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Санганте Аруна на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.