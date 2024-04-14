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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Леонард Томас
Клермон
1:0
Второй тайм: 50'
Монпелье
0'
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Чам Мухаммед
1:0
45' Пенальти
Чам Мухаммед

Ход матча

45'
Чам Мухаммед
 
45'
Чам Мухаммед
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 206 Количество передач 254
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 119
Клермон 13.4% (16)
X 37% (44)
Монпелье 49.6% (59)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Клермон
Ничья
Монпелье
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Диао
Мори
2
Зеффан
Мехди
4
Матсима
Крислен
17
Пельмар
Анди
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
25
Гастьен
Йоан
6
Кейта
Хабиб
7
Маньен
Йоанн
26
Виржинюс
Алан
10
Чам
Мухаммед
18
Рашани
Эльбасан
40
Лекомт
Бенжамен
29
Тшато
Энзо
5
Модибо
Саньян
27
Омерагич
Бечир
35
Минкарелли
Дэвин
Лукас
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
7
Норден
Арно
11
Саванье
Тежи
70
Кулибали
Танги
8
Адамс
Акор
Клермон
4-3-3
Монпелье
4-2-3-1

История личных встреч

Клермон
Монпелье

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

15 матчей

53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
1:1
ТМК
1:1
Л1
2:1
Л1
1:1
ТМК
0:2
Л1
2:1
Л1
1:0
ТМК
3:2
ТМК
0:4
ТМК
0:2
ТМК
2:1
Л2
2:1
Л2
2:1
Л2
3:2
Л2
2:3

Голы

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.11
1.33

Среднее время на гол

81
67

Всего голов

22
23

Голов в среднем за матч

1.47
1.53

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12

Среднее время на гол

61
58

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чам Мухаммед 6 (3) 0.21
Николсон Шамар 3 0.1
Аллевина Джим 2 0.07
Конате Шейк 2 0.07
Маньен Йоанн 2 0.07
Киэ Грежон 2 (1) 0.07
Ожье Флоран 1 0.03
Бутубба Биляль 1 0.03
Гоналон Максим 1 0.03
Ветеска Матеуш 1 0.03
Матсима Крислен 1 0.03
Кейта Хабиб 1 0.03
Кофрие Максимилиано 0 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 0 0
Виржинюс Алан 0 0
Сейду Алиду 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саванье Тежи 10 (9) 0.34
Адамс Акор 7 0.24
Норден Арно 6 0.21
Аль-Тамари Мусса 6 0.21
Фаяд Халил 2 0.07
Ферри Жордан 1 0.03
Силла Иссиага 1 0.03
Эстев Максим 1 0.03
Хазри Вахби 1 0.03
Жюльен Кристофер 1 0.03
Карамо Янн 1 0.03
Модибо Саньян 1 0.03
Куяте Кики 0 0
Шотар Жорис 0 0
Сако Фалае 0 0
Леруа Лео 0 0
Минкарелли Дэвин Лукас 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кофрие Максимилиано 6 2
Сейду Алиду 6 1
Рашани Эльбасан 3 2
Гастьен Йоан 6 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 3 1
Гоналон Максим 4 0
Конате Шейк 4 0
Гастьен Паскаль 2 1
Чам Мухаммед 3 0
Кейта Хабиб 3 0
Зеффан Мехди 2 0
Диао Мори 2 0
Николсон Шамар 2 0
Ожье Флоран 1 0
Киэ Грежон 1 0
Бутубба Биляль 1 0
Армугом Йоэль 1 0
Пельмар Анди 1 0
Матсима Крислен 1 0
Мбайя Иван 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куяте Кики 5 1
Саванье Тежи 6 0
Ферри Жордан 5 0
Жюльен Кристофер 5 0
Шотар Жорис 5 0
Хазри Вахби 4 0
Модибо Саньян 4 0
Омерагич Бечир 4 0
Эстев Максим 2 1
Леруа Лео 3 0
Мишель Тер-Закарян 1 1
Силла Иссиага 2 0
Адамс Акор 2 0
Фаяд Халил 2 0
Лекомт Бенжамен 1 0
Хефти Сильван 1 0
Норден Арно 1 0
Сент-Люс Тео 1 0
Кулибали Танги 1 0
Делайе Саша 1 0
Тшато Энзо 1 0
Минкарелли Дэвин Лукас 1 0

Результаты матчей

Клермон
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Монпелье
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

6
6
Клермон
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Монпелье
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

17
13

Упущенные победы

9
14
Клермон
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (10)
32% (9)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
36% (10)
36% (10)
Монпелье
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
32% (9)
39% (11)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

18
16

Упущенные победы

15
20

Голы по времени матча

Забито

9
17
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 20
3
33%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
11%
4
24%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
5
29%
29%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Пропущено

24
19
7 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
8%
6
32%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
3
13%
3
16%
31-45
5
21%
3
16%
46-60
5
21%
5
26%
61-75
7
29%
29%
2
11%
76-90

Забито

12
20
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
20 Не забивали 17
2
17%
3
15%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
4
33%
2
10%
31-45
2
17%
5
25%
46-60
1
8%
3
15%
61-75
2
17%
4
20%
76-90

Пропущено

22
19
15 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
5
23%
4
21%
1-15
4
18%
1
5%
16-30
6
27%
1
5%
31-45
3
14%
5
26%
46-60
1
5%
3
16%
61-75
3
14%
5
26%
76-90

Забито

21
37
11 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 12
13 Не забивали 9
5
24%
5
14%
1-15
1
5%
5
14%
16-30
5
24%
6
16%
31-45
5
24%
5
14%
46-60
3
14%
8
22%
61-75
2
10%
8
22%
76-90

Пропущено

46
38
22 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 18
7
15%
10
26%
1-15
6
13%
1
3%
16-30
9
20%
4
11%
31-45
8
17%
8
21%
46-60
6
13%
8
21%
61-75
10
22%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
ПСЖ - Клермон 1:1 Клермон - Тулуза 0:3 Клермон - Гавр 2:1 Мец - Клермон 1:0
Клермон - Марсель 1:5 Ницца - Клермон 0:0 Ренн - Клермон 3:1 Клермон - Брест 1:1 Лилль - Клермон 4:0 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Нант - Клермон 1:2 Мец - Клермон 1:1 Клермон - Ренн 1:3 Марсель - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 0:0 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Клермон 1:1 Клермон - Ланс 0:3 Клермон - Лорьян 1:0
Монпелье
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Монпелье - Лорьян 2:0 Гавр - Монпелье 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 Ницца - Монпелье 1:2
Монпелье - Страсбург 2:2 Марсель - Монпелье 4:1 Монпелье - Мец 3:0 Монпелье - Лион 1:2 Монпелье - Ницца 1:4 Ренн - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 0:0 Феньи-Ольнуа - Монпелье 0:4 Брест - Монпелье 2:0 Амьен - Монпелье 1:2 Монпелье - Марсель 1:1 Мец - Монпелье 0:1 Монпелье - Ланс 0:0 Монако - Монпелье 2:0 Монпелье - Клермон 1:1 Монпелье - Брест 1:3

Результаты матчей

Клермон
Монпелье

Точный счет

0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:6
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
2:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:6
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
13 раз 46%
1
10 раз 36%
2
5 раз 18%
0
9 раз 32%
1
8 раз 29%
2
7 раз 25%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Клермон
Монпелье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
11
4
2
12
1.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
8
5
3
11
1.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
13
0.5
Больше Меньше
19
9
5
23
1.5
11
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 28 18 9 1 65 - 24 63
2.
Брест
 Заявка 28 15 8 5 41 - 23 53
3.
Монако
 Заявка 28 15 7 6 53 - 38 52
4.
Лилль
 Заявка 28 13 10 5 42 - 25 49
5.
Ницца
 Заявка 28 12 8 8 28 - 22 44
6.
Ланс
 Заявка 29 12 7 10 38 - 32 43
7.
Реймс
 Заявка 29 11 7 11 36 - 39 40
8.
Марсель
 Заявка 28 10 9 9 41 - 33 39
9.
Ренн
 Заявка 29 10 9 10 41 - 36 39
10.
Лион
 Заявка 28 11 5 12 34 - 42 38
11.
Тулуза
 Заявка 29 9 9 11 34 - 37 36
12.
Страсбург
 Заявка 29 9 9 11 33 - 40 36
13.
Монпелье
 0:1 Заявка 29 8 9 12 39 - 43 32
14.
Нант
 Заявка 29 9 4 16 28 - 45 31
15.
Гавр
 Заявка 29 6 10 13 27 - 37 28
16.
Лорьян
 Заявка 28 6 8 14 35 - 52 26
17.
Мец
 Заявка 29 7 5 17 30 - 49 26
18.
Клермон
 1:0 Заявка 29 5 9 15 23 - 51 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 14 10 3 1 28 - 8 33
2.
ПСЖ
 Заявка 14 8 5 1 34 - 15 29
3.
Марсель
 Заявка 14 8 5 1 24 - 9 29
4.
Брест
 Заявка 14 8 5 1 24 - 11 29
5.
Ницца
 Заявка 14 7 4 3 16 - 9 25
6.
Монако
 Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
7.
Ланс
 Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
8.
Ренн
 Заявка 15 7 3 5 29 - 20 24
9.
Реймс
 Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
10.
Страсбург
 Заявка 15 6 3 6 19 - 19 21
11.
Гавр
 Заявка 14 5 2 7 14 - 15 17
12.
Монпелье
 0:1 Заявка 15 3 8 4 23 - 22 17
13.
Лион
 Заявка 14 4 4 6 16 - 23 16
14.
Тулуза
 Заявка 14 3 6 5 18 - 18 15
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 19 - 24 13
16.
Клермон
 1:0 Заявка 15 3 4 8 10 - 24 13
17.
Мец
 Заявка 14 3 3 8 14 - 20 12
18.
Нант
 Заявка 15 3 3 9 16 - 25 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 4 0 31 - 9 34
2.
Монако
 Заявка 14 8 4 2 32 - 25 28
3.
Брест
 Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
4.
Лион
 Заявка 14 7 1 6 18 - 19 22
5.
Тулуза
 Заявка 15 6 3 6 16 - 19 21
6.
Нант
 Заявка 14 6 1 7 12 - 20 19
7.
Ницца
 Заявка 14 5 4 5 12 - 13 19
8.
Ланс
 Заявка 15 5 4 6 16 - 16 19
9.
Реймс
 Заявка 15 5 4 6 21 - 24 19
10.
Лилль
 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
11.
Монпелье
 0:1 Заявка 14 5 1 8 16 - 21 15
12.
Ренн
 Заявка 14 3 6 5 12 - 16 15
13.
Страсбург
 Заявка 14 3 6 5 14 - 21 15
14.
Мец
 Заявка 15 4 2 9 16 - 29 14
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 16 - 28 13
16.
Клермон
 1:0 Заявка 14 2 5 7 13 - 27 11
17.
Гавр
 Заявка 15 1 8 6 13 - 22 11
18.
Марсель
 Заявка 14 2 4 8 17 - 24 10
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 24 (6)
Лилль Дэвид Джонатан 16 (2)
Лион Ляказетт Александр 14
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Тулуза Даллинга Тийс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 10
Ланс Гради Жонатан 1 9
Ланс Медина Факундо 10
Монако Головин Александр 1 8
Реймс Фоке Томас 1 8
Весь список
  • 46'
    Клермон пытается что-то создать.
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Команда Клермон имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 51'
    Команда Монпелье имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 51'
    Команда Клермон забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • 50'
    'Г О О О О О Л - Чам Мухаммед из команды Клермон забивает с пенальти! Он пробил левой. Бенжамен Леконт был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
  • 50'
    VAR - ПЕРЕБИТЬ ПЕНАЛЬТИ! - Просмотр VAR идет сейчас. Судья проверит как команда Клермон пробила пенальти.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Gabriel Montpied. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 31.9% пользователей.
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    Прогнозы 119
    Клермон 13.4% (16)
    X 37% (44)
    Монпелье 49.6% (59)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Клермон
    Ничья
    Монпелье
    3.66
    3.65
    Реклама, pari.ru
    4.90
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Клермон 1:0 Монпелье

    Исход игры
    Клермон
    13.4% (16)
    Ничья
    37% (44)
    Монпелье
    49.6% (59)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.97% (51)
    Меньше
    56.03% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    76.72% (89)
    Нет
    23.28% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.9% (38)
    1:2 Монпелье
    30.3% (36)
    0:1 Монпелье
    11.8% (14)
    2:1 Клермон
    5.9% (7)
    1:0 Клермон
    5.9% (7)
    0:2 Монпелье
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    1:3 Монпелье
    1.7% (2)
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