Тур: 29. Стадион: Габриэль Монтпье. Главный судья: Леонард Томас
Ход матча
45'
45'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 5
-
0 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
206 Количество передач 254
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
99
Диао
Мори
17
Пельмар
Анди
25
Гастьен
Йоан
10
Чам
Мухаммед
29
Тшато
Энзо
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
- Основной состав
-
99 Диао МориВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Чам МухаммедНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
97 Жаке ДжеремиВратарь
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
-
28 Мбайя ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Бела ЖеремиНападающий
- Нападающий
-
95 Киэ ГрежонНападающий
-
Главный тренер: Гастьен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
19 Делайе СашаПолузащитник
-
10 Хазри ВахбиНападающий
-
23 Карамо ЯннНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Клермон
Монпелье
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
15 матчей
53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.11
1.33
Среднее время на гол
81
67
Всего голов
22
23
Голов в среднем за матч
1.47
1.53
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
Среднее время на гол
61
58
Бомбардиры внутри турнира
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чам Мухаммед
|6 (3)
|0.21
|Николсон Шамар
|3
|0.1
|Аллевина Джим
|2
|0.07
|Конате Шейк
|2
|0.07
|Маньен Йоанн
|2
|0.07
|Киэ Грежон
|2 (1)
|0.07
|Ожье Флоран
|1
|0.03
|Бутубба Биляль
|1
|0.03
|Гоналон Максим
|1
|0.03
|Ветеска Матеуш
|1
|0.03
|Матсима Крислен
|1
|0.03
|Кейта Хабиб
|1
|0.03
|Кофрие Максимилиано
|0
|0
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|0
|0
|Виржинюс Алан
|0
|0
|Сейду Алиду
|0
|0
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саванье Тежи
|10 (9)
|0.34
|Адамс Акор
|7
|0.24
|Норден Арно
|6
|0.21
|Аль-Тамари Мусса
|6
|0.21
|Фаяд Халил
|2
|0.07
|Ферри Жордан
|1
|0.03
|Силла Иссиага
|1
|0.03
|Эстев Максим
|1
|0.03
|Хазри Вахби
|1
|0.03
|Жюльен Кристофер
|1
|0.03
|Карамо Янн
|1
|0.03
|Модибо Саньян
|1
|0.03
|Куяте Кики
|0
|0
|Шотар Жорис
|0
|0
|Сако Фалае
|0
|0
|Леруа Лео
|0
|0
|Минкарелли Дэвин Лукас
|0
|0
Карточки
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кофрие Максимилиано
|6
|2
|Сейду Алиду
|6
|1
|Рашани Эльбасан
|3
|2
|Гастьен Йоан
|6
|0
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|3
|1
|Гоналон Максим
|4
|0
|Конате Шейк
|4
|0
|Гастьен Паскаль
|2
|1
|Чам Мухаммед
|3
|0
|Кейта Хабиб
|3
|0
|Зеффан Мехди
|2
|0
|Диао Мори
|2
|0
|Николсон Шамар
|2
|0
|Ожье Флоран
|1
|0
|Киэ Грежон
|1
|0
|Бутубба Биляль
|1
|0
|Армугом Йоэль
|1
|0
|Пельмар Анди
|1
|0
|Матсима Крислен
|1
|0
|Мбайя Иван
|1
|0
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куяте Кики
|5
|1
|Саванье Тежи
|6
|0
|Ферри Жордан
|5
|0
|Жюльен Кристофер
|5
|0
|Шотар Жорис
|5
|0
|Хазри Вахби
|4
|0
|Модибо Саньян
|4
|0
|Омерагич Бечир
|4
|0
|Эстев Максим
|2
|1
|Леруа Лео
|3
|0
|Мишель Тер-Закарян
|1
|1
|Силла Иссиага
|2
|0
|Адамс Акор
|2
|0
|Фаяд Халил
|2
|0
|Лекомт Бенжамен
|1
|0
|Хефти Сильван
|1
|0
|Норден Арно
|1
|0
|Сент-Люс Тео
|1
|0
|Кулибали Танги
|1
|0
|Делайе Саша
|1
|0
|Тшато Энзо
|1
|0
|Минкарелли Дэвин Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Клермон
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Монпелье
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
6
6
Клермон
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Монпелье
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
17
13
Упущенные победы
9
14
Клермон
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (10)
32% (9)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
36% (10)
36% (10)
Монпелье
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
32% (9)
39% (11)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
18
16
Упущенные победы
15
20
Голы по времени матча
Забито
9
17
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 20
3
33%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
11%
4
24%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
5
29%
29%
61-75
0
0%
4
24%
76-90
Пропущено
24
19
7 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
8%
6
32%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
3
13%
3
16%
31-45
5
21%
3
16%
46-60
5
21%
5
26%
61-75
7
29%
29%
2
11%
76-90
Забито
12
20
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
20 Не забивали 17
2
17%
3
15%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
4
33%
2
10%
31-45
2
17%
5
25%
46-60
1
8%
3
15%
61-75
2
17%
4
20%
76-90
Пропущено
22
19
15 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
5
23%
4
21%
1-15
4
18%
1
5%
16-30
6
27%
1
5%
31-45
3
14%
5
26%
46-60
1
5%
3
16%
61-75
3
14%
5
26%
76-90
Забито
21
37
11 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 12
13 Не забивали 9
5
24%
5
14%
1-15
1
5%
5
14%
16-30
5
24%
6
16%
31-45
5
24%
5
14%
46-60
3
14%
8
22%
61-75
2
10%
8
22%
76-90
Пропущено
46
38
22 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 18
7
15%
10
26%
1-15
6
13%
1
3%
16-30
9
20%
4
11%
31-45
8
17%
8
21%
46-60
6
13%
8
21%
61-75
10
22%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Клермон
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
ПСЖ - Клермон 1:1 Клермон - Тулуза 0:3 Клермон - Гавр 2:1 Мец - Клермон 1:0
Клермон - Марсель 1:5 Ницца - Клермон 0:0 Ренн - Клермон 3:1 Клермон - Брест 1:1 Лилль - Клермон 4:0 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Нант - Клермон 1:2 Мец - Клермон 1:1 Клермон - Ренн 1:3 Марсель - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 0:0 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Клермон 1:1 Клермон - Ланс 0:3 Клермон - Лорьян 1:0
Монпелье
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Монпелье - Лорьян 2:0 Гавр - Монпелье 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 Ницца - Монпелье 1:2
Монпелье - Страсбург 2:2 Марсель - Монпелье 4:1 Монпелье - Мец 3:0 Монпелье - Лион 1:2 Монпелье - Ницца 1:4 Ренн - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 0:0 Феньи-Ольнуа - Монпелье 0:4 Брест - Монпелье 2:0 Амьен - Монпелье 1:2 Монпелье - Марсель 1:1 Мец - Монпелье 0:1 Монпелье - Ланс 0:0 Монако - Монпелье 2:0 Монпелье - Клермон 1:1 Монпелье - Брест 1:3
Результаты матчей
Клермон
Монпелье
Точный счет
0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:6
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
2:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:6
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
13 раз 46%
1
10 раз 36%
2
5 раз 18%
0
9 раз 32%
1
8 раз 29%
2
7 раз 25%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Клермон
Монпелье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
114
212
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
85
311
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1513
Больше Меньше
199
523
1117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|18
|9
|1
|65 - 24
|63
|2.
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|41 - 23
|53
|3.
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|53 - 38
|52
|4.
|Заявка
|28
|13
|10
|5
|42 - 25
|49
|5.
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|28 - 22
|44
|6.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|38 - 32
|43
|7.
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|36 - 39
|40
|8.
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|41 - 33
|39
|9.
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|41 - 36
|39
|10.
|Заявка
|28
|11
|5
|12
|34 - 42
|38
|11.
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|34 - 37
|36
|12.
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|33 - 40
|36
|13.
|0:1 Заявка
|29
|8
|9
|12
|39 - 43
|32
|14.
|Заявка
|29
|9
|4
|16
|28 - 45
|31
|15.
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|27 - 37
|28
|16.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|35 - 52
|26
|17.
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|30 - 49
|26
|18.
|1:0 Заявка
|29
|5
|9
|15
|23 - 51
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|28 - 8
|33
|2.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|34 - 15
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 9
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 11
|29
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|16 - 9
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 13
|24
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|8.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|29 - 20
|24
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 15
|21
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 19
|21
|11.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 15
|17
|12.
|0:1 Заявка
|15
|3
|8
|4
|23 - 22
|17
|13.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 23
|16
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 18
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 24
|13
|16.
|1:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 24
|13
|17.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 20
|12
|18.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 25
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|31 - 9
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|32 - 25
|28
|3.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|4.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 19
|22
|5.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 19
|21
|6.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|12 - 20
|19
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|12 - 13
|19
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 16
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 24
|19
|10.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 17
|16
|11.
|0:1 Заявка
|14
|5
|1
|8
|16 - 21
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|12 - 16
|15
|13.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 21
|15
|14.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 29
|14
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 28
|13
|16.
|1:0 Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 27
|11
|17.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 22
|11
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|17 - 24
|10
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|24 (6)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|16 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|14
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|11 (7)
|Тулуза
|Даллинга Тийс
|11 (2)
|Монако
|Закария Денис
|2 10
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9
|Ланс
|Медина Факундо
|10
|Монако
|Головин Александр
|1 8
|Реймс
|Фоке Томас
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Клермон 1:0 Монпелье
Исход игры
Клермон
13.4% (16)
Ничья
37% (44)
Монпелье
49.6% (59)
Тотал 2.5
Больше
43.97% (51)
Меньше
56.03% (65)
Обе команды забьют
Да
76.72% (89)
Нет
23.28% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.9% (38)
1:2 Монпелье
30.3% (36)
0:1 Монпелье
11.8% (14)
2:1 Клермон
5.9% (7)
1:0 Клермон
5.9% (7)
0:2 Монпелье
2.5% (3)
0:0 Ничья
2.5% (3)
1:3 Монпелье
1.7% (2)
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