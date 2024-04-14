Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Матч возобновлен

88' Ох, нехорошо это выглядит. Маньен Йоанн получил травму и медбригада забирает его с поля.

88' Маньен Йоанн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Минкарелли Дэвин Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Удар от ворот произведет Монпелье

83' Бутубба Биляль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Матч возобновлен

77' Саванье Тежи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Кейта Хабиб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Оооо... вот это был удар! Хазри Вахби должен был забить с этой позиции.

73' Норден Арно создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Норден Арно из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

72' Матч возобновлен

72' Ох, нехорошо это выглядит. Рашани Эльбасан получил травму и медбригада забирает его с поля.

72' Рашани Эльбасан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Матч возобновлен

65' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

65' Удар от ворот произведет Монпелье

63' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Матч возобновится спорным мячом

61' Адамс Акор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Пельмар Анди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Кулибали Танги получил желтую карточку от судьи

58' Матч возобновлен

58' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

57' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Монпелье будет все-таки засчитан.

57' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Монпелье

57' Команда Монпелье сравняла счет! Игра продолжается!

55' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Монпелье

54' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Удар от ворот произведет Монпелье

51' Зеффан Мехди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Маньен Йоанн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

51' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Клермон

50' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Клермон