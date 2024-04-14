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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Леонард Томас
Клермон
1:1
Конец матча
Монпелье
0'
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Чам Мухаммед
1:0
45' Пенальти
Чам Мухаммед
1:1
56' Гол
Кулибали Танги
58' Желтая карточка
Кулибали Танги
90' Желтая карточка
Матсима Крислен
90'+6

Ход матча

45'
Чам Мухаммед
 
45'
Чам Мухаммед
1:0
56'
1:1
Кулибали Танги
(Адамс Акор)
58'
 
Кулибали Танги
65'
 
Хазри Вахби
Кулибали Танги
67'
Киэ Грежон
Виржинюс Алан
 
77'
 
Карамо Янн
Адамс Акор
78'
 
Леруа Лео
Саванье Тежи
78'
Бела Жереми
Рашани Эльбасан
 
78'
Бутубба Биляль
Чам Мухаммед
 
88'
Николсон Шамар
Маньен Йоанн
 
89'
 
Куяте Кики
Норден Арно
90'
Матсима Крислен
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 465 Количество передач 443
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Клермон 13.4% (16)
X 37% (44)
Монпелье 49.6% (59)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Диао
Мори
2
Зеффан
Мехди
4
Матсима
Крислен
17
Пельмар
Анди
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
25
Гастьен
Йоан
6
Кейта
Хабиб
7
Маньен
Йоанн
26
Виржинюс
Алан
10
Чам
Мухаммед
18
Рашани
Эльбасан
40
Лекомт
Бенжамен
29
Тшато
Энзо
5
Модибо
Саньян
27
Омерагич
Бечир
35
Минкарелли
Дэвин
Лукас
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
7
Норден
Арно
11
Саванье
Тежи
70
Кулибали
Танги
8
Адамс
Акор
Клермон
4-3-3
Монпелье
4-2-3-1

История личных встреч

Клермон
Монпелье

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

15 матчей

53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
1:1
ТМК
1:1
Л1
2:1
Л1
1:1
ТМК
0:2
Л1
2:1
Л1
1:0
ТМК
3:2
ТМК
0:4
ТМК
0:2
ТМК
2:1
Л2
2:1
Л2
2:1
Л2
3:2
Л2
2:3

Голы

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.11
1.33

Среднее время на гол

81
67

Всего голов

22
23

Голов в среднем за матч

1.47
1.53

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12

Среднее время на гол

61
58

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чам Мухаммед 6 (3) 0.21
Николсон Шамар 3 0.1
Аллевина Джим 2 0.07
Конате Шейк 2 0.07
Маньен Йоанн 2 0.07
Киэ Грежон 2 (1) 0.07
Ожье Флоран 1 0.03
Бутубба Биляль 1 0.03
Гоналон Максим 1 0.03
Ветеска Матеуш 1 0.03
Матсима Крислен 1 0.03
Кейта Хабиб 1 0.03
Кофрие Максимилиано 0 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 0 0
Виржинюс Алан 0 0
Сейду Алиду 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саванье Тежи 10 (9) 0.34
Адамс Акор 7 0.24
Норден Арно 6 0.21
Аль-Тамари Мусса 6 0.21
Фаяд Халил 2 0.07
Ферри Жордан 1 0.03
Силла Иссиага 1 0.03
Эстев Максим 1 0.03
Хазри Вахби 1 0.03
Жюльен Кристофер 1 0.03
Карамо Янн 1 0.03
Модибо Саньян 1 0.03
Кулибали Танги 1 0.03
Куяте Кики 0 0
Шотар Жорис 0 0
Сако Фалае 0 0
Леруа Лео 0 0
Минкарелли Дэвин Лукас 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кофрие Максимилиано 6 2
Сейду Алиду 6 1
Рашани Эльбасан 3 2
Гастьен Йоан 6 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 3 1
Гоналон Максим 4 0
Конате Шейк 4 0
Гастьен Паскаль 2 1
Чам Мухаммед 3 0
Кейта Хабиб 3 0
Зеффан Мехди 2 0
Диао Мори 2 0
Николсон Шамар 2 0
Матсима Крислен 2 0
Ожье Флоран 1 0
Киэ Грежон 1 0
Бутубба Биляль 1 0
Армугом Йоэль 1 0
Пельмар Анди 1 0
Мбайя Иван 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куяте Кики 5 1
Саванье Тежи 6 0
Ферри Жордан 5 0
Жюльен Кристофер 5 0
Шотар Жорис 5 0
Хазри Вахби 4 0
Модибо Саньян 4 0
Омерагич Бечир 4 0
Эстев Максим 2 1
Леруа Лео 3 0
Мишель Тер-Закарян 1 1
Силла Иссиага 2 0
Адамс Акор 2 0
Кулибали Танги 2 0
Фаяд Халил 2 0
Лекомт Бенжамен 1 0
Хефти Сильван 1 0
Норден Арно 1 0
Сент-Люс Тео 1 0
Делайе Саша 1 0
Тшато Энзо 1 0
Минкарелли Дэвин Лукас 1 0

Результаты матчей

Клермон
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Монпелье
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

7
7
Клермон
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Монпелье
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

17
13

Упущенные победы

9
14
Клермон
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (11)
31% (9)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
34% (10)
38% (11)
Монпелье
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (9)
31% (9)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
31% (9)
38% (11)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

18
16

Упущенные победы

16
21

Голы по времени матча

Забито

10
18
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
21 Не забивали 20
3
30%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
20%
4
22%
31-45
3
30%
1
6%
46-60
2
20%
5
28%
61-75
0
0%
4
22%
76-90

Пропущено

25
20
7 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
8%
6
30%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
3
12%
4
20%
31-45
6
24%
3
15%
46-60
5
20%
5
25%
61-75
7
28%
2
10%
76-90

Забито

12
20
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 18
2
17%
3
15%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
4
33%
2
10%
31-45
2
17%
5
25%
46-60
1
8%
3
15%
61-75
2
17%
4
20%
76-90

Пропущено

22
19
15 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
5
23%
4
21%
1-15
4
18%
1
5%
16-30
6
27%
1
5%
31-45
3
14%
5
26%
46-60
1
5%
3
16%
61-75
3
14%
5
26%
76-90

Забито

22
38
12 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 12
13 Не забивали 9
5
23%
5
13%
1-15
1
5%
5
13%
16-30
6
27%
6
16%
31-45
5
23%
6
16%
46-60
3
14%
8
21%
61-75
2
9%
8
21%
76-90

Пропущено

47
39
22 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 19
7
15%
10
26%
1-15
6
13%
1
3%
16-30
9
19%
5
13%
31-45
9
19%
8
21%
46-60
6
13%
8
21%
61-75
10
21%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
ПСЖ - Клермон 1:1 Клермон - Тулуза 0:3 Клермон - Гавр 2:1 Мец - Клермон 1:0
Клермон - Марсель 1:5 Ницца - Клермон 0:0 Ренн - Клермон 3:1 Клермон - Брест 1:1 Лилль - Клермон 4:0 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Нант - Клермон 1:2 Мец - Клермон 1:1 Клермон - Ренн 1:3 Марсель - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 0:0 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Клермон 1:1 Клермон - Ланс 0:3 Клермон - Лорьян 1:0
Монпелье
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Монпелье - Лорьян 2:0 Гавр - Монпелье 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 Ницца - Монпелье 1:2
Монпелье - Страсбург 2:2 Марсель - Монпелье 4:1 Монпелье - Мец 3:0 Монпелье - Лион 1:2 Монпелье - Ницца 1:4 Ренн - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 0:0 Феньи-Ольнуа - Монпелье 0:4 Брест - Монпелье 2:0 Амьен - Монпелье 1:2 Монпелье - Марсель 1:1 Мец - Монпелье 0:1 Монпелье - Ланс 0:0 Монако - Монпелье 2:0 Монпелье - Клермон 1:1 Монпелье - Брест 1:3

Результаты матчей

Клермон
Монпелье

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:6
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 45%
1
11 раз 38%
2
5 раз 17%
0
9 раз 31%
1
9 раз 31%
2
7 раз 24%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Клермон
Монпелье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
11
4
2
13
1.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
9
5
3
11
1.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
13
0.5
Больше Меньше
20
9
5
24
1.5
11
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 28 18 9 1 65 - 24 63
2.
Брест
 Заявка 28 15 8 5 41 - 23 53
3.
Монако
 Заявка 28 15 7 6 53 - 38 52
4.
Лилль
 Заявка 28 13 10 5 42 - 25 49
5.
Ницца
 Заявка 28 12 8 8 28 - 22 44
6.
Ланс
 Заявка 29 12 7 10 38 - 32 43
7.
Реймс
 Заявка 29 11 7 11 36 - 39 40
8.
Марсель
 Заявка 28 10 9 9 41 - 33 39
9.
Ренн
 Заявка 29 10 9 10 41 - 36 39
10.
Лион
 Заявка 28 11 5 12 34 - 42 38
11.
Тулуза
 Заявка 29 9 9 11 34 - 37 36
12.
Страсбург
 Заявка 29 9 9 11 33 - 40 36
13.
Монпелье
 Заявка 29 8 10 11 40 - 43 33
14.
Нант
 Заявка 29 9 4 16 28 - 45 31
15.
Гавр
 Заявка 29 6 10 13 27 - 37 28
16.
Лорьян
 Заявка 28 6 8 14 35 - 52 26
17.
Мец
 Заявка 29 7 5 17 30 - 49 26
18.
Клермон
 Заявка 29 4 10 15 23 - 52 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 14 10 3 1 28 - 8 33
2.
ПСЖ
 Заявка 14 8 5 1 34 - 15 29
3.
Марсель
 Заявка 14 8 5 1 24 - 9 29
4.
Брест
 Заявка 14 8 5 1 24 - 11 29
5.
Ницца
 Заявка 14 7 4 3 16 - 9 25
6.
Монако
 Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
7.
Ланс
 Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
8.
Ренн
 Заявка 15 7 3 5 29 - 20 24
9.
Реймс
 Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
10.
Страсбург
 Заявка 15 6 3 6 19 - 19 21
11.
Гавр
 Заявка 14 5 2 7 14 - 15 17
12.
Монпелье
 Заявка 15 3 8 4 23 - 22 17
13.
Лион
 Заявка 14 4 4 6 16 - 23 16
14.
Тулуза
 Заявка 14 3 6 5 18 - 18 15
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 19 - 24 13
16.
Мец
 Заявка 14 3 3 8 14 - 20 12
17.
Нант
 Заявка 15 3 3 9 16 - 25 12
18.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 10 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 4 0 31 - 9 34
2.
Монако
 Заявка 14 8 4 2 32 - 25 28
3.
Брест
 Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
4.
Лион
 Заявка 14 7 1 6 18 - 19 22
5.
Тулуза
 Заявка 15 6 3 6 16 - 19 21
6.
Нант
 Заявка 14 6 1 7 12 - 20 19
7.
Ницца
 Заявка 14 5 4 5 12 - 13 19
8.
Ланс
 Заявка 15 5 4 6 16 - 16 19
9.
Реймс
 Заявка 15 5 4 6 21 - 24 19
10.
Монпелье
 Заявка 14 5 2 7 17 - 21 16
11.
Лилль
 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
12.
Ренн
 Заявка 14 3 6 5 12 - 16 15
13.
Страсбург
 Заявка 14 3 6 5 14 - 21 15
14.
Мец
 Заявка 15 4 2 9 16 - 29 14
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 16 - 28 13
16.
Клермон
 Заявка 14 2 5 7 13 - 27 11
17.
Гавр
 Заявка 15 1 8 6 13 - 22 11
18.
Марсель
 Заявка 14 2 4 8 17 - 24 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 24 (6)
Лилль Дэвид Джонатан 16 (2)
Лион Ляказетт Александр 14
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Тулуза Даллинга Тийс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 10
Ланс Гради Жонатан 1 9
Ланс Медина Факундо 10
Монако Головин Александр 1 8
Реймс Фоке Томас 1 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 92'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 92'
      Удар от ворот произведет Клермон
    • 92'
      Хазри Вахби оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 91'
      Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 91'
      Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Кейта Хабиб из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 90'
      Кейта Хабиб наказан за толчок Леруа Лео
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Gabriel Montpied. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Клермон 13.4% (16)
    X 37% (44)
    Монпелье 49.6% (59)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Клермон 1:1 Монпелье

    Исход игры
    Клермон
    13.4% (16)
    Ничья
    37% (44)
    Монпелье
    49.6% (59)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.97% (51)
    Меньше
    56.03% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    76.72% (89)
    Нет
    23.28% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.9% (38)
    1:2 Монпелье
    30.3% (36)
    0:1 Монпелье
    11.8% (14)
    2:1 Клермон
    5.9% (7)
    1:0 Клермон
    5.9% (7)
    0:2 Монпелье
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    1:3 Монпелье
    1.7% (2)
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