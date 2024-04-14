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  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Гозубуик Сердар
Аякс
0:1
Перерыв
Твенте
0'
5' Желтая карточка
Шутало Йосип
0:1
31' Гол
Ван Волфсвинкель Рикки
32' Желтая карточка
Кьёлё Матиас
35' Желтая карточка
Маннсверк Сиверт

Ход матча

5'
Шутало Йосип
 
31'
0:1
Ван Волфсвинкель Рикки
(Даан Ротс)
32'
 
Кьёлё Матиас
35'
Маннсверк Сиверт
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 4 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 294 Количество передач 255
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

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Аякс
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рульи
Херонимо
37
Шутало
Йосип
13
Каплан
Ахметджан
4
Хато
Йоррель
2
Ренсх
Девайн
8
Тейлор
Кеннет
16
Маннсверк
Сиверт
21
Ван
ден
Бомен
Бранко
39
Годс
Мика
7
Бергвейн
Стевен
9
Бробби
Брайан
1
Уннерсталл
Ларс
8
Регер
Юри
2
Меес
Хилгерс
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
4
Кьёлё
Матиас
6
Эйтинг
Карел
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
18
Влап
Михел
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
Аякс
3-4-2-1
Твенте
4-2-3-1

История личных встреч

Аякс
Твенте

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

85%
25%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

85%
30%
17 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 11 побед

37 матчей

43.2%
27%
29.8%
16 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

45.9%
32.4%
21.7%
17 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

45.9%
24.3%
29.8%
17 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

Э
3:1
Э
3:1
К
0:1
Э
0:0
Э
5:0
Э
1:1
Э
1:3
Э
1:2
Э
2:5
Э
2:1
К
1:1
Э
3:3
Э
3:0
Э
1:0
Э
4:0
Э
2:2
Э
4:2
Э
1:1
Э
3:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
1:0
Э
1:2
Э
1:1
С
1:2
Э
3:1
К
3:2
Э
2:2
С
0:1
Э
3:0
Э
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

34
32

Голов в среднем за матч

2
1.6

Среднее время на гол

45
56

Всего голов

30
12

Голов в среднем за матч

1.5
0.71

Среднее время на гол

60
127

Всего голов

64
44

Голов в среднем за матч

1.73
1.19

Тотал матчей

2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
22
Больше 59%
Меньше 41%
15
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

52
75

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бробби Брайан 17 0.57
Бергвейн Стевен 9 (5) 0.3
Акпом Чуба 9 0.3
Хлинссон Кристиан 7 0.23
Бергёйс Стивен 5 0.17
Тейлор Кеннет 3 0.1
Боргес Карлос 2 0.07
Тахирович Бенджамин 2 0.07
Ван ден Бомен Бранко 2 0.07
Ренсх Девайн 1 0.03
Хато Йоррель 1 0.03
Кудус Мохаммед 1 0.03
Гааей Антон 1 0.03
Классен Дэви 1 0.03
Медич Яков 1 0.03
Соса Борна 0 0
Хендерсон Джордан 0 0
Салах-Эддин Анасс 0 0
Годс Мика 0 0
Марта Арьяни 0 0
Банель Джейдон 0 0
Гуйер Тристан 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 14 (1) 0.47
Стейн Сем 12 (1) 0.4
Угальде Манфред 7 0.23
Даан Ротс 5 0.17
Боаду Мирон 3 0.1
Эль-Идрис Юнус Та 3 0.1
Влап Михел 2 0.07
Бренет Джошуа 2 0.07
Юнювар Наджи 2 0.07
Проппер Робин 2 0.07
Садилек Михал 1 0.03
Регер Юри 1 0.03
Эйтинг Карел 0 0
Сампстед Альфонс 0 0
Смал Гийс 0 0
Ван Берген Митчелл 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергвейн Стевен 4 0
Бробби Брайан 4 0
Тейлор Кеннет 4 0
Хато Йоррель 4 0
Ренсх Девайн 2 1
Каплан Ахметджан 2 1
Маннсверк Сиверт 3 0
Вос Силвано 3 0
Тахирович Бенджамин 3 0
Хлинссон Кристиан 2 0
Бергёйс Стивен 1 0
Ван ден Бомен Бранко 1 0
Соса Борна 1 0
Медич Яков 1 0
Авила Гастон 1 0
Шутало Йосип 1 0
Стейн Морис 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садилек Михал 6 1
Проппер Робин 6 0
Меес Хилгерс 4 1
Ван Волфсвинкель Рикки 4 0
Смал Гийс 3 0
Угальде Манфред 3 0
Кьёлё Матиас 3 0
Даан Ротс 3 0
Уннерсталл Ларс 2 0
Влап Михел 2 0
Эйтинг Карел 2 0
Регер Юри 2 0
Эль-Идрис Юнус Та 2 0
Макс Брюнс 0 1
Бренет Джошуа 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Боаду Мирон 1 0
Стейн Сем 1 0
Ван Хоренбек Алек 1 0

Результаты матчей

Аякс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Твенте
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

10
8
Аякс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Твенте
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
50% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

24
3

Упущенные победы

21
28
Аякс
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
52% (15)
28% (8)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
31% (9)
34% (10)
Твенте
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
28% (8)
52% (15)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

29
5

Упущенные победы

31
36

Голы по времени матча

Забито

32
26
15 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 9
16 Не забивали 19
6
19%
8
31%
1-15
3
9%
2
8%
16-30
6
19%
6
23%
31-45
3
9%
2
8%
46-60
5
16%
1
4%
61-75
9
28%
7
27%
76-90

Пропущено

18
13
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
2
11%
0
0%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
5
28%
1
8%
31-45
6
33%
4
31%
46-60
1
6%
3
23%
61-75
3
17%
3
23%
76-90

Забито

28
29
11 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 10
17 Не забивали 15
2
7%
4
14%
1-15
5
18%
3
10%
16-30
4
14%
5
17%
31-45
6
21%
4
14%
46-60
5
18%
2
7%
61-75
6
21%
11
38%
76-90

Пропущено

38
15
15 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
5
13%
3
20%
1-15
2
5%
1
7%
16-30
8
21%
3
20%
31-45
12
32%
3
20%
46-60
7
18%
1
7%
61-75
4
11%
4
27%
76-90

Забито

60
55
26 В 1-м тайме 28
34 Во 2-м тайме 27
17 Забивали первыми 19
4 Не забивали 5
8
13%
12
22%
1-15
8
13%
5
9%
16-30
10
17%
11
20%
31-45
9
15%
6
11%
46-60
10
17%
3
5%
61-75
15
25%
18
33%
76-90

Пропущено

56
28
23 В 1-м тайме 10
33 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 9
26 Не пропускали 19
7
13%
3
11%
1-15
3
5%
3
11%
16-30
13
23%
4
14%
31-45
18
32%
7
25%
46-60
8
14%
4
14%
61-75
7
13%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Фейеноорд - Аякс 6:0 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3 Спарта Роттердам - Аякс 2:2
Астон Вилла - Аякс 4:0 Аякс - Фортуна Ситтард 2:2 Аякс - Астон Вилла 0:0 Аякс - Утрехт 2:0 АЗ Алкмаар - Аякс 2:0 Будё/Глимт - Аякс 1:2 Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Аякс - Будё/Глимт 2:2 Херенвен - Аякс 3:2 Аякс - ПСВ 1:1 Хераклес - Аякс 2:4 Аякс - Валвейк 4:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 УСВ Геркулес - Аякс 3:2
Твенте
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Твенте - Фортуна Ситтард 2:0 Херенвен - Твенте 3:3 Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 1:0
Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Витесс - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0 Твенте - Утрехт 0:1 Эксельсиор - Твенте 0:3 Твенте - Валвейк 3:0 Фейеноорд - Твенте 0:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 ПСВ - Твенте 3:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Эльденсе - Твенте 0:1 Спарта Роттердам - Твенте 2:2 Твенте - Эксельсиор 4:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 Твенте - ПСВ 0:3

Результаты матчей

Аякс
Твенте

Точный счет

4:1
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
3
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:2
3 раза 20%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:2
6 раз 21%
2:0
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
2:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 21%
0:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 41%
0
4 раза 14%
1
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
5
1 раз 3%
3
9 раз 31%
2
8 раз 28%
0
6 раз 21%
1
4 раза 14%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Аякс
Твенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
13
2
10
4
1.5
10
5
4
10
2.5
6
9
4
10
3.5
1
14
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
4
11
4
1.5
9
5
5
10
2.5
5
9
1
14
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
4
0.5
Больше Меньше
23
6
21
8
1.5
19
10
9
20
2.5
11
18
5
24
3.5
2
27
1
28
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 30 26 3 1 95 - 17 81
2.
Фейеноорд
 Заявка 30 22 6 2 80 - 23 72
3.
Твенте
 1:0 Заявка 30 19 6 5 56 - 28 63
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 30 16 7 7 60 - 37 55
5.
НЕК Неймеген
 Заявка 29 12 10 7 59 - 43 46
6.
Аякс
 0:1 Заявка 30 12 9 9 64 - 61 45
7.
Утрехт
 Заявка 30 12 9 9 43 - 41 45
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 30 11 9 10 44 - 39 42
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 30 11 7 12 45 - 43 40
10.
Херенвен
 Заявка 30 10 6 14 50 - 56 36
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 30 9 8 13 34 - 52 35
12.
Алмере Сити
 Заявка 30 7 12 11 30 - 48 33
13.
Хераклес
 Заявка 30 9 5 16 40 - 62 32
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 29 8 7 14 38 - 56 31
15.
Эксельсиор
 Заявка 30 5 10 15 44 - 64 25
16.
Валвейк
 Заявка 30 6 6 18 31 - 53 24
17.
Волендам
 Заявка 30 4 7 19 30 - 74 19
18.
Витесс
 Заявка 30 4 5 21 22 - 68 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 14 1 0 47 - 8 43
2.
Твенте
 1:0 Заявка 15 12 1 2 30 - 14 37
3.
Фейеноорд
 Заявка 15 11 3 1 42 - 10 36
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 10 2 3 37 - 16 32
5.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 8 3 3 31 - 17 27
6.
Аякс
 0:1 Заявка 15 7 5 3 32 - 22 26
7.
Утрехт
 Заявка 15 7 5 3 28 - 22 26
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 15 7 4 4 30 - 17 25
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
10.
Херенвен
 Заявка 15 6 3 6 29 - 25 21
11.
Хераклес
 Заявка 15 6 3 6 25 - 30 21
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 4 5 6 22 - 24 17
13.
Валвейк
 Заявка 15 4 4 7 19 - 25 16
14.
Эксельсиор
 Заявка 15 3 7 5 22 - 24 16
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 4 3 8 15 - 28 15
16.
Алмере Сити
 Заявка 15 3 6 6 16 - 25 15
17.
Волендам
 Заявка 15 3 2 10 14 - 38 11
18.
Витесс
 Заявка 15 1 5 9 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 12 2 1 48 - 9 38
2.
Фейеноорд
 Заявка 15 11 3 1 38 - 13 36
3.
Твенте
 1:0 Заявка 15 7 5 3 26 - 14 26
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 7 2 6 23 - 19 23
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 6 5 4 23 - 21 23
6.
Утрехт
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
7.
Аякс
 0:1 Заявка 15 5 4 6 32 - 39 19
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 15 4 7 4 28 - 26 19
9.
Алмере Сити
 Заявка 15 4 6 5 14 - 23 18
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 15 4 5 6 14 - 22 17
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 4 4 6 23 - 28 16
12.
Херенвен
 Заявка 15 4 3 8 21 - 31 15
13.
Хераклес
 Заявка 15 3 2 10 15 - 32 11
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 15 2 4 9 8 - 33 10
15.
Витесс
 Заявка 15 3 0 12 12 - 42 9
16.
Эксельсиор
 Заявка 15 2 3 10 22 - 40 9
17.
Валвейк
 Заявка 15 2 2 11 12 - 28 8
18.
Волендам
 Заявка 15 1 5 9 16 - 36 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 27 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 26 (12)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (6)
Аякс Бробби Брайан 17 (7)
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 14
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Гут Родриго 1 7
Валвейк Мейерс Арон 8
Хераклес Брюнс Томас 8
Эксельсиор Бас Юлиан 8
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 8
Весь список
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: Аякс: 53%, Твенте: 47%.
  • 46'
    Судья сигнализирует, что Меес Хилгерс из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Бробби Брайан
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Матиас Кьело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 45'
    Контроль мяча: Аякс: 52%, Твенте: 48%.
  • 44'
    Бергвейн Стевен наказан за толчок Регер Юри
  • 44'
    Эйтинг Карел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 43'
    Тейлор Кеннет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 43'
    Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 43'
    Бробби Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 42'
    Смал Гийс ослабляет давление, выбив мяч.
  • 41'
    Аякс контролирует мяч.
  • 40'
    Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 40'
    Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
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