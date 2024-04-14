Тур: 30. Стадион: Йохан Кройф Арена. Главный судья: Гозубуик Сердар
0'
5' Желтая карточкаШутало Йосип
0:1
31' ГолВан Волфсвинкель Рикки
32' Желтая карточкаКьёлё Матиас
35' Желтая карточкаМаннсверк Сиверт
Ход матча
5'
31'
32'
35'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 2
-
4 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
294 Количество передач 255
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
37
Шутало
Йосип
39
Годс
Мика
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
18
Влап
Михел
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Годс МикаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Пасвер РемкоВратарь
-
53 Де Графф ТомВратарь
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
-
25 Соса БорнаЗащитник
- Полузащитник
-
24 Вос СилваноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Акпом ЧубаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван'т Схип Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Даан РотсПолузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Юнювар НаджиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Макс Брюнс
-
Главный тренер: Остинг Джозеф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Аякс
Твенте
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
85%
25%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
85%
30%
17 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 11 побед
37 матчей
43.2%
27%
29.8%
16 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
45.9%
32.4%
21.7%
17 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
45.9%
24.3%
29.8%
17 побед 9 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
32
Голов в среднем за матч
2
1.6
Среднее время на гол
45
56
Всего голов
30
12
Голов в среднем за матч
1.5
0.71
Среднее время на гол
60
127
Всего голов
64
44
Голов в среднем за матч
1.73
1.19
Тотал матчей
2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
22
Больше 59%
Меньше 41%
15
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
52
75
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бробби Брайан
|17
|0.57
|Бергвейн Стевен
|9 (5)
|0.3
|Акпом Чуба
|9
|0.3
|Хлинссон Кристиан
|7
|0.23
|Бергёйс Стивен
|5
|0.17
|Тейлор Кеннет
|3
|0.1
|Боргес Карлос
|2
|0.07
|Тахирович Бенджамин
|2
|0.07
|Ван ден Бомен Бранко
|2
|0.07
|Ренсх Девайн
|1
|0.03
|Хато Йоррель
|1
|0.03
|Кудус Мохаммед
|1
|0.03
|Гааей Антон
|1
|0.03
|Классен Дэви
|1
|0.03
|Медич Яков
|1
|0.03
|Соса Борна
|0
|0
|Хендерсон Джордан
|0
|0
|Салах-Эддин Анасс
|0
|0
|Годс Мика
|0
|0
|Марта Арьяни
|0
|0
|Банель Джейдон
|0
|0
|Гуйер Тристан
|0
|0
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Волфсвинкель Рикки
|14 (1)
|0.47
|Стейн Сем
|12 (1)
|0.4
|Угальде Манфред
|7
|0.23
|Даан Ротс
|5
|0.17
|Боаду Мирон
|3
|0.1
|Эль-Идрис Юнус Та
|3
|0.1
|Влап Михел
|2
|0.07
|Бренет Джошуа
|2
|0.07
|Юнювар Наджи
|2
|0.07
|Проппер Робин
|2
|0.07
|Садилек Михал
|1
|0.03
|Регер Юри
|1
|0.03
|Эйтинг Карел
|0
|0
|Сампстед Альфонс
|0
|0
|Смал Гийс
|0
|0
|Ван Берген Митчелл
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бергвейн Стевен
|4
|0
|Бробби Брайан
|4
|0
|Тейлор Кеннет
|4
|0
|Хато Йоррель
|4
|0
|Ренсх Девайн
|2
|1
|Каплан Ахметджан
|2
|1
|Маннсверк Сиверт
|3
|0
|Вос Силвано
|3
|0
|Тахирович Бенджамин
|3
|0
|Хлинссон Кристиан
|2
|0
|Бергёйс Стивен
|1
|0
|Ван ден Бомен Бранко
|1
|0
|Соса Борна
|1
|0
|Медич Яков
|1
|0
|Авила Гастон
|1
|0
|Шутало Йосип
|1
|0
|Стейн Морис
|1
|0
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садилек Михал
|6
|1
|Проппер Робин
|6
|0
|Меес Хилгерс
|4
|1
|Ван Волфсвинкель Рикки
|4
|0
|Смал Гийс
|3
|0
|Угальде Манфред
|3
|0
|Кьёлё Матиас
|3
|0
|Даан Ротс
|3
|0
|Уннерсталл Ларс
|2
|0
|Влап Михел
|2
|0
|Эйтинг Карел
|2
|0
|Регер Юри
|2
|0
|Эль-Идрис Юнус Та
|2
|0
|Макс Брюнс
|0
|1
|Бренет Джошуа
|1
|0
|Сампстед Альфонс
|1
|0
|Боаду Мирон
|1
|0
|Стейн Сем
|1
|0
|Ван Хоренбек Алек
|1
|0
Результаты матчей
Аякс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Твенте
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
10
8
Аякс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Твенте
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
50% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
24
3
Упущенные победы
21
28
Аякс
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
52% (15)
28% (8)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
31% (9)
34% (10)
Твенте
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
28% (8)
52% (15)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
29
5
Упущенные победы
31
36
Голы по времени матча
Забито
32
26
15 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 9
16 Не забивали 19
6
19%
8
31%
1-15
3
9%
2
8%
16-30
6
19%
6
23%
31-45
3
9%
2
8%
46-60
5
16%
1
4%
61-75
9
28%
7
27%
76-90
Пропущено
18
13
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
2
11%
0
0%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
5
28%
1
8%
31-45
6
33%
4
31%
46-60
1
6%
3
23%
61-75
3
17%
3
23%
76-90
Забито
28
29
11 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 10
17 Не забивали 15
2
7%
4
14%
1-15
5
18%
3
10%
16-30
4
14%
5
17%
31-45
6
21%
4
14%
46-60
5
18%
2
7%
61-75
6
21%
11
38%
76-90
Пропущено
38
15
15 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
5
13%
3
20%
1-15
2
5%
1
7%
16-30
8
21%
3
20%
31-45
12
32%
3
20%
46-60
7
18%
1
7%
61-75
4
11%
4
27%
76-90
Забито
60
55
26 В 1-м тайме 28
34 Во 2-м тайме 27
17 Забивали первыми 19
4 Не забивали 5
8
13%
12
22%
1-15
8
13%
5
9%
16-30
10
17%
11
20%
31-45
9
15%
6
11%
46-60
10
17%
3
5%
61-75
15
25%
18
33%
76-90
Пропущено
56
28
23 В 1-м тайме 10
33 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 9
26 Не пропускали 19
7
13%
3
11%
1-15
3
5%
3
11%
16-30
13
23%
4
14%
31-45
18
32%
7
25%
46-60
8
14%
4
14%
61-75
7
13%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Фейеноорд - Аякс 6:0 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3 Спарта Роттердам - Аякс 2:2
Астон Вилла - Аякс 4:0 Аякс - Фортуна Ситтард 2:2 Аякс - Астон Вилла 0:0 Аякс - Утрехт 2:0 АЗ Алкмаар - Аякс 2:0 Будё/Глимт - Аякс 1:2 Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Аякс - Будё/Глимт 2:2 Херенвен - Аякс 3:2 Аякс - ПСВ 1:1 Хераклес - Аякс 2:4 Аякс - Валвейк 4:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 УСВ Геркулес - Аякс 3:2
Твенте
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Твенте - Фортуна Ситтард 2:0 Херенвен - Твенте 3:3 Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 1:0
Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Витесс - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0 Твенте - Утрехт 0:1 Эксельсиор - Твенте 0:3 Твенте - Валвейк 3:0 Фейеноорд - Твенте 0:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 ПСВ - Твенте 3:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Эльденсе - Твенте 0:1 Спарта Роттердам - Твенте 2:2 Твенте - Эксельсиор 4:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 Твенте - ПСВ 0:3
Результаты матчей
Аякс
Твенте
Точный счет
4:1
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
3
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:2
3 раза 20%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:2
6 раз 21%
2:0
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
2:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 21%
0:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 41%
0
4 раза 14%
1
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
5
1 раз 3%
3
9 раз 31%
2
8 раз 28%
0
6 раз 21%
1
4 раза 14%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Аякс
Твенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
132
104
105
410
69
410
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
104
114
95
510
59
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
254
Больше Меньше
236
218
1910
920
1118
524
227
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|26
|3
|1
|95 - 17
|81
|2.
|Заявка
|30
|22
|6
|2
|80 - 23
|72
|3.
|1:0 Заявка
|30
|19
|6
|5
|56 - 28
|63
|4.
|Заявка
|30
|16
|7
|7
|60 - 37
|55
|5.
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|59 - 43
|46
|6.
|0:1 Заявка
|30
|12
|9
|9
|64 - 61
|45
|7.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|43 - 41
|45
|8.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|44 - 39
|42
|9.
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|45 - 43
|40
|10.
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|50 - 56
|36
|11.
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|34 - 52
|35
|12.
|Заявка
|30
|7
|12
|11
|30 - 48
|33
|13.
|Заявка
|30
|9
|5
|16
|40 - 62
|32
|14.
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|38 - 56
|31
|15.
|Заявка
|30
|5
|10
|15
|44 - 64
|25
|16.
|Заявка
|30
|6
|6
|18
|31 - 53
|24
|17.
|Заявка
|30
|4
|7
|19
|30 - 74
|19
|18.
|Заявка
|30
|4
|5
|21
|22 - 68
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|47 - 8
|43
|2.
|1:0 Заявка
|15
|12
|1
|2
|30 - 14
|37
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|42 - 10
|36
|4.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 16
|32
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 17
|27
|6.
|0:1 Заявка
|15
|7
|5
|3
|32 - 22
|26
|7.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|28 - 22
|26
|8.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|30 - 17
|25
|9.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|29 - 25
|21
|11.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 30
|21
|12.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|22 - 24
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 25
|16
|14.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|22 - 24
|16
|15.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 28
|15
|16.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 25
|15
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|14 - 38
|11
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|10 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|48 - 9
|38
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|38 - 13
|36
|3.
|1:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 14
|26
|4.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|23 - 19
|23
|5.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 21
|23
|6.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|7.
|0:1 Заявка
|15
|5
|4
|6
|32 - 39
|19
|8.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|28 - 26
|19
|9.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 23
|18
|10.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 22
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|23 - 28
|16
|12.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 31
|15
|13.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|15 - 32
|11
|14.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|8 - 33
|10
|15.
|Заявка
|15
|3
|0
|12
|12 - 42
|9
|16.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|22 - 40
|9
|17.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|12 - 28
|8
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|16 - 36
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|27 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|26 (12)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (6)
|Аякс
|Бробби Брайан
|17 (7)
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|14
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|1 7
|Валвейк
|Мейерс Арон
|8
|Хераклес
|Брюнс Томас
|8
|Эксельсиор
|Бас Юлиан
|8
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|8