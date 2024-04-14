Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Матиас Кьело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Матиас Кьело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Эйтинг Карел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Тейлор Кеннет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Бробби Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Матч возобновится спорным мячом

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Удар от ворот произведет Аякс

37' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

37' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Маннсверк Сиверт получил желтую карточку от судьи

34' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Удар от ворот произведет Твенте

32' Матиас Кьело получил желтую карточку от судьи

31' Даан Ротс из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Влап Михел нанес удар головой, но Херонимо Рульи спокойно отбил мяч.

30' Регер Юри из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Эйтинг Карел навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Смал Гийс из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Тейлор Кеннет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Бергвейн Стевен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Регер Юри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

15' Хато Йоррель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Влап Михел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Эйтинг Карел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Аякс

11' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

10' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Хорошую попытку сделал Бергвейн Стевен . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Бробби Брайан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Удар от ворот произведет Твенте

8' Маннсверк Сиверт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Удар от ворот произведет Аякс

7' Матч возобновлен

6' Влап Михел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Судья подбегает и показывает Шутало Йосип из команды Аякс отложенную желтую карточку за фол.

4' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

2' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Твенте начинает с центра поля