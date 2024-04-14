Тур: 30. Стадион: Фортуна Ситтард. Главный судья: Нихуйс Бас
0:0
Первый тайм: 10'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
95 Владение мячом, % 5
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Пинту
Иву
33
Ганцко
Давид
20
Виффер
Матс
19
Минте
Янкуба
14
Пайшао
Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Хендрикс ТомВратарь
-
61 Вита РемиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Гриффит ИманНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Браф ДжейденНападающий
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Минте ЯнкубаНападающий
- Нападающий
-
14 Пайшао ИгорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Лопес МаркосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фортуна Ситтард
Фейеноорд
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
14 матчей
21.4%
14.3%
64.3%
3 победы 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
18
Голов в среднем за матч
1.43
2.25
Среднее время на гол
63
40
Всего голов
14
18
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
24
36
Голов в среднем за матч
1.71
2.57
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
52
35
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сирхейс Кай
|12 (1)
|0.41
|Халилович Ален
|4 (1)
|0.14
|Гут Родриго
|3
|0.1
|Нослин Тейяни
|3
|0.1
|Кордоба Иньиго
|2
|0.07
|Лонвейк Джастин
|2
|0.07
|Дуарте Дерой
|2
|0.07
|Озьякуп Огузхан
|1
|0.03
|Да Крус Алессио
|1
|0.03
|Розье Лорейнц
|1
|0.03
|Бельхейр Мухамед
|1
|0.03
|Робберехт Милан
|1
|0.03
|Пинту Иву
|0
|0
|Дейкс Митчелл
|0
|0
|Петерсон Кристофер
|0
|0
|Ферати Арианит
|0
|0
|Оратмангун Рагнар
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (1)
|0.79
|Пайшао Игор
|10
|0.34
|Минте Янкуба
|9
|0.31
|Тимбер Квинтен
|7
|0.24
|Гертрейда Лютсхарел
|6
|0.21
|Стенгс Келвин
|5
|0.17
|Виффер Матс
|5
|0.17
|Ганцко Давид
|3 (1)
|0.1
|Сейер Лео
|2
|0.07
|Лингр Ондржей
|2
|0.07
|Уэда Аясэ
|2
|0.07
|Иванушец Лука
|1
|0.03
|Дилросун Джавайро
|1
|0.03
|Ниукоп Барт
|1
|0.03
|Миламбо Антони
|1
|0.03
|Хартман Квилиндси
|0
|0
|Траунер Гернот
|0
|0
|Джаханбахш Алиреза
|0
|0
Карточки
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гут Родриго
|7
|1
|Сиовас Димитрис
|5
|0
|Пинту Иву
|4
|0
|Дейкс Митчелл
|4
|0
|Розье Лорейнц
|4
|0
|Нослин Тейяни
|2
|1
|Озьякуп Огузхан
|3
|0
|Сирхейс Кай
|3
|0
|Дуарте Дерой
|3
|0
|Лонвейк Джастин
|3
|0
|Бельхейр Мухамед
|1
|1
|Кордоба Иньиго
|2
|0
|Оратмангун Рагнар
|2
|0
|Бёйс Данни
|1
|0
|Халилович Ален
|1
|0
|Петерсон Кристофер
|1
|0
|Пандур Ивор
|1
|0
|Вут Симен
|1
|0
|Лазетич Марко
|1
|0
|Робберехт Милан
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велленройтер Тимон
|4
|0
|Хименес Сантьяго Томас
|4
|0
|Тимбер Квинтен
|4
|0
|Ниукоп Барт
|2
|1
|Пайшао Игор
|3
|0
|Хартман Квилиндси
|3
|0
|Ганцко Давид
|2
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|2
|0
|Виффер Матс
|2
|0
|Зерруки Рамиз
|2
|0
|Слот Арне
|1
|0
|Траунер Гернот
|1
|0
|Бейло Юстин
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Фейеноорд
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
5
5
Фортуна Ситтард
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (10)
33% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
Фейеноорд
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
36% (5)
0% (0)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
27
2
Упущенные победы
6
40
Фортуна Ситтард
76.2%
23.8%
16 побед 5 поражений
Первый тайм
55% (16)
31% (9)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
24% (7)
31% (9)
Фейеноорд
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
35
9
Упущенные победы
11
45
Голы по времени матча
Забито
25
34
13 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 16
4
16%
5
15%
1-15
5
20%
6
18%
16-30
4
16%
3
9%
31-45
4
16%
5
15%
46-60
4
16%
7
21%
61-75
4
16%
8
24%
76-90
Пропущено
19
13
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
1
5%
2
15%
1-15
3
16%
4
31%
16-30
3
16%
1
8%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
4
21%
3
23%
61-75
5
26%
2
15%
76-90
Забито
10
41
0 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 22
3 Забивали первыми 11
21 Не забивали 16
0
0%
5
12%
1-15
0
0%
7
17%
16-30
0
0%
7
17%
31-45
3
30%
6
15%
46-60
3
30%
8
20%
61-75
4
40%
8
20%
76-90
Пропущено
31
11
11 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
1
3%
1
9%
1-15
4
13%
1
9%
16-30
6
19%
3
27%
31-45
3
10%
1
9%
46-60
6
19%
3
27%
61-75
11
35%
2
18%
76-90
Забито
35
75
13 В 1-м тайме 33
22 Во 2-м тайме 42
9 Забивали первыми 19
11 Не забивали 3
4
11%
10
13%
1-15
5
14%
13
17%
16-30
4
11%
10
13%
31-45
7
20%
11
15%
46-60
7
20%
15
20%
61-75
8
23%
16
21%
76-90
Пропущено
50
24
18 В 1-м тайме 12
32 Во 2-м тайме 12
16 Пропускали первыми 7
22 Не пропускали 15
2
4%
3
13%
1-15
7
14%
5
21%
16-30
9
18%
4
17%
31-45
6
12%
2
8%
46-60
10
20%
6
25%
61-75
16
32%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Твенте - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 4:0 Фортуна Ситтард - Эйндховен 0:0
Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 3:1 Аякс - Фортуна Ситтард 2:2 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 5:2 Фортуна Ситтард - Ден Бош 2:3 Валвейк - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Утрехт - Фортуна Ситтард 4:0 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3 Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:2 Эйндховен - Фортуна Ситтард 0:2 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0
Фейеноорд
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Фейеноорд - Аякс 6:0 Волендам - Фейеноорд 0:0 Фейеноорд - Утрехт 4:2 Херенвен - Фейеноорд 2:3
Фейеноорд - Хераклес 3:0 ПСВ - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Гронинген 2:1 Алмере Сити - Фейеноорд 0:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0 Фейеноорд - Рома 1:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Твенте 0:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 Фейеноорд - Майнц 1:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
Фейеноорд
Точный счет
3:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
6:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
6
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
4:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 60%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
2
6 раз 43%
4
3 раза 21%
1
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
4:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:4
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
6:1
2 раза 7%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 45%
1
7 раз 24%
3
4 раза 14%
2
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
8 раз 28%
1
5 раз 17%
4
5 раз 17%
3
4 раза 14%
0
3 раза 10%
6
3 раза 10%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фортуна Ситтард
Фейеноорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
132
77
105
68
87
212
510
113
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
69
Больше Меньше
131
213
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1613
Больше Меньше
263
920
218
623
1316
227
920
128
425
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|26
|3
|1
|95 - 17
|81
|2.
|0:0 Заявка
|30
|21
|7
|2
|79 - 23
|70
|3.
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|55 - 28
|60
|4.
|Заявка
|30
|16
|7
|7
|60 - 37
|55
|5.
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|59 - 43
|46
|6.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|64 - 60
|45
|7.
|0:0 Заявка
|30
|11
|10
|9
|43 - 37
|43
|8.
|0:0 Заявка
|30
|11
|10
|9
|41 - 40
|43
|9.
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|45 - 43
|40
|10.
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|50 - 56
|36
|11.
|0:0 Заявка
|30
|9
|9
|12
|34 - 51
|36
|12.
|Заявка
|30
|7
|12
|11
|30 - 48
|33
|13.
|Заявка
|30
|9
|5
|16
|40 - 62
|32
|14.
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|38 - 56
|31
|15.
|Заявка
|30
|5
|10
|15
|44 - 64
|25
|16.
|Заявка
|30
|6
|6
|18
|31 - 53
|24
|17.
|Заявка
|30
|4
|7
|19
|30 - 74
|19
|18.
|Заявка
|30
|4
|5
|21
|22 - 68
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|47 - 8
|43
|2.
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|30 - 14
|37
|3.
|0:0 Заявка
|15
|11
|3
|1
|42 - 10
|36
|4.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 16
|32
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 17
|27
|6.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|32 - 21
|26
|7.
|0:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 18
|26
|8.
|0:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|30 - 17
|25
|9.
|0:0 Заявка
|15
|6
|6
|3
|26 - 21
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|29 - 25
|21
|11.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 30
|21
|12.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|22 - 24
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 25
|16
|14.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|22 - 24
|16
|15.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 28
|15
|16.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 25
|15
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|14 - 38
|11
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|10 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|48 - 9
|38
|2.
|0:0 Заявка
|15
|10
|4
|1
|37 - 13
|34
|3.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 14
|23
|4.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|23 - 19
|23
|5.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 21
|23
|6.
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|32 - 39
|19
|8.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|28 - 26
|19
|9.
|0:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|13 - 20
|18
|10.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 23
|18
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|23 - 28
|16
|12.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 31
|15
|13.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|15 - 32
|11
|14.
|0:0 Заявка
|15
|2
|4
|9
|8 - 33
|10
|15.
|Заявка
|15
|3
|0
|12
|12 - 42
|9
|16.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|22 - 40
|9
|17.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|12 - 28
|8
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|16 - 36
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|27 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|26 (12)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (6)
|Аякс
|Бробби Брайан
|17 (7)
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|13
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|1 7
|Валвейк
|Мейерс Арон
|8
|Хераклес
|Брюнс Томас
|8
|Эксельсиор
|Бас Юлиан
|8
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|8