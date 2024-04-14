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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Нихуйс Бас
Фортуна Ситтард
0:0
Первый тайм: 10'
Фейеноорд
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 95 Владение мячом, % 5

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фортуна Ситтард
Ничья
Фейеноорд
8.57
5.63
1.36
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Все Коэффициенты
99
Веррипс
Михаэл
2
Вут
Симен
3
Фофана
Садик
33
Сиовас
Димитрис
12
Пинту
Иву
35
Дейкс
Митчелл
15
Озьякуп
Огузхан
21
Лонвейк
Джастин
6
Дуарте
Дерой
9
Сирхейс
Кай
7
Кордоба
Иньиго
22
Велленройтер
Тимон
2
Ниукоп
Барт
3
Белен
Томас
33
Ганцко
Давид
4
Гертрейда
Лютсхарел
10
Стенгс
Келвин
20
Виффер
Матс
8
Тимбер
Квинтен
19
Минте
Янкуба
29
Хименес
Сантьяго
Томас
14
Пайшао
Игор
Фортуна Ситтард
5-3-2
Фейеноорд
4-3-3

История личных встреч

Фортуна Ситтард
Фейеноорд

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

14 матчей

21.4%
14.3%
64.3%
3 победы 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

История матчей

Э
0:0
Э
2:4
Э
1:1
Э
1:3
Э
5:0
Э
2:0
Э
1:3
Э
2:1
К
1:2
Э
4:2
Э
1:4
К
4:1
Э
0:2
ТМК
0:13

Голы

Всего голов

10
18

Голов в среднем за матч

1.43
2.25

Среднее время на гол

63
40

Всего голов

14
18

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

24
36

Голов в среднем за матч

1.71
2.57

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

52
35

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сирхейс Кай 12 (1) 0.41
Халилович Ален 4 (1) 0.14
Гут Родриго 3 0.1
Нослин Тейяни 3 0.1
Кордоба Иньиго 2 0.07
Лонвейк Джастин 2 0.07
Дуарте Дерой 2 0.07
Озьякуп Огузхан 1 0.03
Да Крус Алессио 1 0.03
Розье Лорейнц 1 0.03
Бельхейр Мухамед 1 0.03
Робберехт Милан 1 0.03
Пинту Иву 0 0
Дейкс Митчелл 0 0
Петерсон Кристофер 0 0
Ферати Арианит 0 0
Оратмангун Рагнар 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 23 (1) 0.79
Пайшао Игор 10 0.34
Минте Янкуба 9 0.31
Тимбер Квинтен 7 0.24
Гертрейда Лютсхарел 6 0.21
Стенгс Келвин 5 0.17
Виффер Матс 5 0.17
Ганцко Давид 3 (1) 0.1
Сейер Лео 2 0.07
Лингр Ондржей 2 0.07
Уэда Аясэ 2 0.07
Иванушец Лука 1 0.03
Дилросун Джавайро 1 0.03
Ниукоп Барт 1 0.03
Миламбо Антони 1 0.03
Хартман Квилиндси 0 0
Траунер Гернот 0 0
Джаханбахш Алиреза 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гут Родриго 7 1
Сиовас Димитрис 5 0
Пинту Иву 4 0
Дейкс Митчелл 4 0
Розье Лорейнц 4 0
Нослин Тейяни 2 1
Озьякуп Огузхан 3 0
Сирхейс Кай 3 0
Дуарте Дерой 3 0
Лонвейк Джастин 3 0
Бельхейр Мухамед 1 1
Кордоба Иньиго 2 0
Оратмангун Рагнар 2 0
Бёйс Данни 1 0
Халилович Ален 1 0
Петерсон Кристофер 1 0
Пандур Ивор 1 0
Вут Симен 1 0
Лазетич Марко 1 0
Робберехт Милан 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велленройтер Тимон 4 0
Хименес Сантьяго Томас 4 0
Тимбер Квинтен 4 0
Ниукоп Барт 2 1
Пайшао Игор 3 0
Хартман Квилиндси 3 0
Ганцко Давид 2 0
Гертрейда Лютсхарел 2 0
Виффер Матс 2 0
Зерруки Рамиз 2 0
Слот Арне 1 0
Траунер Гернот 1 0
Бейло Юстин 1 0

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Фейеноорд
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

5
5
Фортуна Ситтард
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (10)
33% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
Фейеноорд
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
36% (5)
0% (0)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

27
2

Упущенные победы

6
40
Фортуна Ситтард
76.2%
23.8%
16 побед 5 поражений
Первый тайм
55% (16)
31% (9)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
24% (7)
31% (9)
Фейеноорд
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

35
9

Упущенные победы

11
45

Голы по времени матча

Забито

25
34
13 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 16
4
16%
5
15%
1-15
5
20%
6
18%
16-30
4
16%
3
9%
31-45
4
16%
5
15%
46-60
4
16%
7
21%
61-75
4
16%
8
24%
76-90

Пропущено

19
13
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
1
5%
2
15%
1-15
3
16%
4
31%
16-30
3
16%
1
8%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
4
21%
3
23%
61-75
5
26%
2
15%
76-90

Забито

10
41
0 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 22
3 Забивали первыми 11
21 Не забивали 16
0
0%
5
12%
1-15
0
0%
7
17%
16-30
0
0%
7
17%
31-45
3
30%
6
15%
46-60
3
30%
8
20%
61-75
4
40%
8
20%
76-90

Пропущено

31
11
11 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
1
3%
1
9%
1-15
4
13%
1
9%
16-30
6
19%
3
27%
31-45
3
10%
1
9%
46-60
6
19%
3
27%
61-75
11
35%
2
18%
76-90

Забито

35
75
13 В 1-м тайме 33
22 Во 2-м тайме 42
9 Забивали первыми 19
11 Не забивали 3
4
11%
10
13%
1-15
5
14%
13
17%
16-30
4
11%
10
13%
31-45
7
20%
11
15%
46-60
7
20%
15
20%
61-75
8
23%
16
21%
76-90

Пропущено

50
24
18 В 1-м тайме 12
32 Во 2-м тайме 12
16 Пропускали первыми 7
22 Не пропускали 15
2
4%
3
13%
1-15
7
14%
5
21%
16-30
9
18%
4
17%
31-45
6
12%
2
8%
46-60
10
20%
6
25%
61-75
16
32%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Твенте - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 4:0 Фортуна Ситтард - Эйндховен 0:0
Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 3:1 Аякс - Фортуна Ситтард 2:2 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 5:2 Фортуна Ситтард - Ден Бош 2:3 Валвейк - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Утрехт - Фортуна Ситтард 4:0 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3 Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:2 Эйндховен - Фортуна Ситтард 0:2 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0
Фейеноорд
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Фейеноорд - Аякс 6:0 Волендам - Фейеноорд 0:0 Фейеноорд - Утрехт 4:2 Херенвен - Фейеноорд 2:3
Фейеноорд - Хераклес 3:0 ПСВ - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Гронинген 2:1 Алмере Сити - Фейеноорд 0:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0 Фейеноорд - Рома 1:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Твенте 0:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 Фейеноорд - Майнц 1:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
Фейеноорд

Точный счет

3:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
6:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
6
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

4:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 60%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
2
6 раз 43%
4
3 раза 21%
1
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
4:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:4
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
6:1
2 раза 7%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 45%
1
7 раз 24%
3
4 раза 14%
2
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
8 раз 28%
1
5 раз 17%
4
5 раз 17%
3
4 раза 14%
0
3 раза 10%
6
3 раза 10%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фортуна Ситтард
Фейеноорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
13
2
7
7
1.5
10
5
6
8
2.5
8
7
2
12
3.5
5
10
1
13
4.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
9
0.5
Больше Меньше
13
1
2
13
1.5
11
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
13
0.5
Больше Меньше
26
3
9
20
1.5
21
8
6
23
2.5
13
16
2
27
3.5
9
20
1
28
4.5
4
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 30 26 3 1 95 - 17 81
2.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 30 21 7 2 79 - 23 70
3.
Твенте
 Заявка 29 18 6 5 55 - 28 60
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 30 16 7 7 60 - 37 55
5.
НЕК Неймеген
 Заявка 29 12 10 7 59 - 43 46
6.
Аякс
 Заявка 29 12 9 8 64 - 60 45
7.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 Заявка 30 11 10 9 43 - 37 43
8.
Утрехт
 0:0 Заявка 30 11 10 9 41 - 40 43
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 30 11 7 12 45 - 43 40
10.
Херенвен
 Заявка 30 10 6 14 50 - 56 36
11.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 30 9 9 12 34 - 51 36
12.
Алмере Сити
 Заявка 30 7 12 11 30 - 48 33
13.
Хераклес
 Заявка 30 9 5 16 40 - 62 32
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 29 8 7 14 38 - 56 31
15.
Эксельсиор
 Заявка 30 5 10 15 44 - 64 25
16.
Валвейк
 Заявка 30 6 6 18 31 - 53 24
17.
Волендам
 Заявка 30 4 7 19 30 - 74 19
18.
Витесс
 Заявка 30 4 5 21 22 - 68 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 14 1 0 47 - 8 43
2.
Твенте
 Заявка 15 12 1 2 30 - 14 37
3.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 15 11 3 1 42 - 10 36
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 10 2 3 37 - 16 32
5.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 8 3 3 31 - 17 27
6.
Аякс
 Заявка 14 7 5 2 32 - 21 26
7.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 15 7 5 3 26 - 18 26
8.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 Заявка 15 7 4 4 30 - 17 25
9.
Утрехт
 0:0 Заявка 15 6 6 3 26 - 21 24
10.
Херенвен
 Заявка 15 6 3 6 29 - 25 21
11.
Хераклес
 Заявка 15 6 3 6 25 - 30 21
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 4 5 6 22 - 24 17
13.
Валвейк
 Заявка 15 4 4 7 19 - 25 16
14.
Эксельсиор
 Заявка 15 3 7 5 22 - 24 16
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 4 3 8 15 - 28 15
16.
Алмере Сити
 Заявка 15 3 6 6 16 - 25 15
17.
Волендам
 Заявка 15 3 2 10 14 - 38 11
18.
Витесс
 Заявка 15 1 5 9 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 12 2 1 48 - 9 38
2.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 15 10 4 1 37 - 13 34
3.
Твенте
 Заявка 14 6 5 3 25 - 14 23
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 7 2 6 23 - 19 23
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 6 5 4 23 - 21 23
6.
Утрехт
 0:0 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
7.
Аякс
 Заявка 15 5 4 6 32 - 39 19
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 15 4 7 4 28 - 26 19
9.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 Заявка 15 4 6 5 13 - 20 18
10.
Алмере Сити
 Заявка 15 4 6 5 14 - 23 18
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 4 4 6 23 - 28 16
12.
Херенвен
 Заявка 15 4 3 8 21 - 31 15
13.
Хераклес
 Заявка 15 3 2 10 15 - 32 11
14.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 15 2 4 9 8 - 33 10
15.
Витесс
 Заявка 15 3 0 12 12 - 42 9
16.
Эксельсиор
 Заявка 15 2 3 10 22 - 40 9
17.
Валвейк
 Заявка 15 2 2 11 12 - 28 8
18.
Волендам
 Заявка 15 1 5 9 16 - 36 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 27 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 26 (12)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (6)
Аякс Бробби Брайан 17 (7)
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 13
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Гут Родриго 1 7
Валвейк Мейерс Арон 8
Хераклес Брюнс Томас 8
Эксельсиор Бас Юлиан 8
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 10'
    Минте Янкуба на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 9'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 9'
    Фофана Садик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 9'
    Минте Янкуба ослабляет давление, выбив мяч.
  • 9'
    Фофана Садик ослабляет давление, выбив мяч.
  • 9'
    Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 8'
    Белен Томас выиграл воздушное противоборство у Сирхейс Кай.
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фортуна Ситтард
    Ничья
    Фейеноорд
    8.57
    5.63
    1.36
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