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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Нихуйс Бас
Фортуна Ситтард
0:1
Конец матча
Фейеноорд
0'
0:1
18' Гол
Ганцко Давид
21' Желтая карточка
Пинту Иву
41' Желтая карточка
Сирхейс Кай
41' Желтая карточка
Стенгс Келвин
71' Желтая карточка
Белен Томас
84' Желтая карточка
Зерруки Рамиз
90'+6

Ход матча

18'
0:1
Ганцко Давид
21'
Пинту Иву
 
41'
Сирхейс Кай
 
41'
 
Стенгс Келвин
58'
Петерсон Кристофер
Лонвейк Джастин
 
67'
 
Уэда Аясэ
Хименес Сантьяго Томас
67'
 
Зерруки Рамиз
Минте Янкуба
71'
 
Белен Томас
77'
Розье Лорейнц
Пинту Иву
 
77'
Да Крус Алессио
Озьякуп Огузхан
 
78'
 
Иванушец Лука
Пайшао Игор
78'
 
Траунер Гернот
Ниукоп Барт
83'
 
Джаханбахш Алиреза
Стенгс Келвин
84'
 
Зерруки Рамиз
86'
Халилович Ален
Сирхейс Кай
 
86'
Оратмангун Рагнар
Кордоба Иньиго
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 282 Количество передач 432
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
99
Веррипс
Михаэл
3
Фофана
Садик
33
Сиовас
Димитрис
2
Вут
Симен
12
Пинту
Иву
35
Дейкс
Митчелл
15
Озьякуп
Огузхан
21
Лонвейк
Джастин
6
Дуарте
Дерой
9
Сирхейс
Кай
7
Кордоба
Иньиго
22
Велленройтер
Тимон
2
Ниукоп
Барт
3
Белен
Томас
33
Ганцко
Давид
4
Гертрейда
Лютсхарел
10
Стенгс
Келвин
20
Виффер
Матс
8
Тимбер
Квинтен
19
Минте
Янкуба
29
Хименес
Сантьяго
Томас
14
Пайшао
Игор
Фортуна Ситтард
5-3-2
Фейеноорд
4-3-3

История личных встреч

Фортуна Ситтард
Фейеноорд

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

14 матчей

21.4%
14.3%
64.3%
3 победы 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

История матчей

Э
0:0
Э
2:4
Э
1:1
Э
1:3
Э
5:0
Э
2:0
Э
1:3
Э
2:1
К
1:2
Э
4:2
Э
1:4
К
4:1
Э
0:2
ТМК
0:13

Голы

Всего голов

10
18

Голов в среднем за матч

1.43
2.25

Среднее время на гол

63
40

Всего голов

14
18

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

24
36

Голов в среднем за матч

1.71
2.57

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

52
35

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сирхейс Кай 12 (1) 0.4
Халилович Ален 4 (1) 0.13
Гут Родриго 3 0.1
Нослин Тейяни 3 0.1
Кордоба Иньиго 2 0.07
Лонвейк Джастин 2 0.07
Дуарте Дерой 2 0.07
Озьякуп Огузхан 1 0.03
Да Крус Алессио 1 0.03
Розье Лорейнц 1 0.03
Бельхейр Мухамед 1 0.03
Робберехт Милан 1 0.03
Пинту Иву 0 0
Дейкс Митчелл 0 0
Петерсон Кристофер 0 0
Ферати Арианит 0 0
Оратмангун Рагнар 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 23 (1) 0.77
Пайшао Игор 10 0.33
Минте Янкуба 9 0.3
Тимбер Квинтен 7 0.23
Гертрейда Лютсхарел 6 0.2
Стенгс Келвин 5 0.17
Виффер Матс 5 0.17
Ганцко Давид 4 (1) 0.13
Сейер Лео 2 0.07
Лингр Ондржей 2 0.07
Уэда Аясэ 2 0.07
Иванушец Лука 1 0.03
Дилросун Джавайро 1 0.03
Ниукоп Барт 1 0.03
Миламбо Антони 1 0.03
Хартман Квилиндси 0 0
Траунер Гернот 0 0
Джаханбахш Алиреза 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гут Родриго 7 1
Сиовас Димитрис 5 0
Пинту Иву 5 0
Дейкс Митчелл 4 0
Сирхейс Кай 4 0
Розье Лорейнц 4 0
Нослин Тейяни 2 1
Озьякуп Огузхан 3 0
Дуарте Дерой 3 0
Лонвейк Джастин 3 0
Бельхейр Мухамед 1 1
Кордоба Иньиго 2 0
Оратмангун Рагнар 2 0
Бёйс Данни 1 0
Халилович Ален 1 0
Петерсон Кристофер 1 0
Пандур Ивор 1 0
Вут Симен 1 0
Лазетич Марко 1 0
Робберехт Милан 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велленройтер Тимон 4 0
Хименес Сантьяго Томас 4 0
Тимбер Квинтен 4 0
Ниукоп Барт 2 1
Зерруки Рамиз 3 0
Пайшао Игор 3 0
Хартман Квилиндси 3 0
Ганцко Давид 2 0
Гертрейда Лютсхарел 2 0
Виффер Матс 2 0
Слот Арне 1 0
Траунер Гернот 1 0
Бейло Юстин 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Белен Томас 1 0

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Фейеноорд
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

5
5
Фортуна Ситтард
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (10)
33% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
Фейеноорд
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
40% (6)
0% (0)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

27
2

Упущенные победы

6
40
Фортуна Ситтард
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
53% (16)
30% (9)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
27% (8)
30% (9)
Фейеноорд
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
30% (9)
33% (10)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

35
9

Упущенные победы

11
45

Голы по времени матча

Забито

25
35
13 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 9
20 Не забивали 16
4
16%
5
14%
1-15
5
20%
7
20%
16-30
4
16%
3
9%
31-45
4
16%
5
14%
46-60
4
16%
7
20%
61-75
4
16%
8
23%
76-90

Пропущено

20
13
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
1
5%
2
15%
1-15
4
20%
4
31%
16-30
3
15%
1
8%
31-45
3
15%
1
8%
46-60
4
20%
3
23%
61-75
5
25%
2
15%
76-90

Забито

10
41
0 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 22
3 Забивали первыми 11
22 Не забивали 17
0
0%
5
12%
1-15
0
0%
7
17%
16-30
0
0%
7
17%
31-45
3
30%
6
15%
46-60
3
30%
8
20%
61-75
4
40%
8
20%
76-90

Пропущено

31
11
11 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
1
3%
1
9%
1-15
4
13%
1
9%
16-30
6
19%
3
27%
31-45
3
10%
1
9%
46-60
6
19%
3
27%
61-75
11
35%
2
18%
76-90

Забито

35
76
13 В 1-м тайме 34
22 Во 2-м тайме 42
9 Забивали первыми 20
12 Не забивали 3
4
11%
10
13%
1-15
5
14%
14
18%
16-30
4
11%
10
13%
31-45
7
20%
11
14%
46-60
7
20%
15
20%
61-75
8
23%
16
21%
76-90

Пропущено

51
24
19 В 1-м тайме 12
32 Во 2-м тайме 12
17 Пропускали первыми 7
23 Не пропускали 15
2
4%
3
13%
1-15
8
16%
5
21%
16-30
9
18%
4
17%
31-45
6
12%
2
8%
46-60
10
20%
6
25%
61-75
16
31%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Твенте - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 4:0 Фортуна Ситтард - Эйндховен 0:0
Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 3:1 Аякс - Фортуна Ситтард 2:2 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 5:2 Фортуна Ситтард - Ден Бош 2:3 Валвейк - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Утрехт - Фортуна Ситтард 4:0 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3 Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:2 Эйндховен - Фортуна Ситтард 0:2 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0
Фейеноорд
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Фейеноорд - Аякс 6:0 Волендам - Фейеноорд 0:0 Фейеноорд - Утрехт 4:2 Херенвен - Фейеноорд 2:3
Фейеноорд - Хераклес 3:0 ПСВ - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Гронинген 2:1 Алмере Сити - Фейеноорд 0:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0 Фейеноорд - Рома 1:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Твенте 0:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 Фейеноорд - Майнц 1:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
Фейеноорд

Точный счет

3:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
6:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
6
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

4:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 60%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
2
6 раз 40%
1
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:4
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
6:1
2 раза 7%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 47%
1
7 раз 23%
3
4 раза 13%
2
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
8 раз 27%
1
6 раз 20%
4
5 раз 17%
3
4 раза 13%
0
3 раза 10%
6
3 раза 10%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фортуна Ситтард
Фейеноорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
13
2
7
8
1.5
10
5
6
9
2.5
8
7
2
13
3.5
5
10
1
14
4.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
9
0.5
Больше Меньше
14
1
2
13
1.5
11
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
14
0.5
Больше Меньше
27
3
9
21
1.5
21
9
6
24
2.5
13
17
2
28
3.5
9
21
1
29
4.5
4
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 30 26 3 1 95 - 17 81
2.
Фейеноорд
 Заявка 30 22 6 2 80 - 23 72
3.
Твенте
 1:0 Заявка 30 19 6 5 56 - 28 63
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 30 16 7 7 60 - 37 55
5.
НЕК Неймеген
 Заявка 29 12 10 7 59 - 43 46
6.
Аякс
 0:1 Заявка 30 12 9 9 64 - 61 45
7.
Утрехт
 Заявка 30 12 9 9 43 - 41 45
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 30 11 9 10 44 - 39 42
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 30 11 7 12 45 - 43 40
10.
Херенвен
 Заявка 30 10 6 14 50 - 56 36
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 30 9 8 13 34 - 52 35
12.
Алмере Сити
 Заявка 30 7 12 11 30 - 48 33
13.
Хераклес
 Заявка 30 9 5 16 40 - 62 32
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 29 8 7 14 38 - 56 31
15.
Эксельсиор
 Заявка 30 5 10 15 44 - 64 25
16.
Валвейк
 Заявка 30 6 6 18 31 - 53 24
17.
Волендам
 Заявка 30 4 7 19 30 - 74 19
18.
Витесс
 Заявка 30 4 5 21 22 - 68 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 14 1 0 47 - 8 43
2.
Твенте
 1:0 Заявка 15 12 1 2 30 - 14 37
3.
Фейеноорд
 Заявка 15 11 3 1 42 - 10 36
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 10 2 3 37 - 16 32
5.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 8 3 3 31 - 17 27
6.
Аякс
 0:1 Заявка 15 7 5 3 32 - 22 26
7.
Утрехт
 Заявка 15 7 5 3 28 - 22 26
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 15 7 4 4 30 - 17 25
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
10.
Херенвен
 Заявка 15 6 3 6 29 - 25 21
11.
Хераклес
 Заявка 15 6 3 6 25 - 30 21
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 4 5 6 22 - 24 17
13.
Валвейк
 Заявка 15 4 4 7 19 - 25 16
14.
Эксельсиор
 Заявка 15 3 7 5 22 - 24 16
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 4 3 8 15 - 28 15
16.
Алмере Сити
 Заявка 15 3 6 6 16 - 25 15
17.
Волендам
 Заявка 15 3 2 10 14 - 38 11
18.
Витесс
 Заявка 15 1 5 9 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 12 2 1 48 - 9 38
2.
Фейеноорд
 Заявка 15 11 3 1 38 - 13 36
3.
Твенте
 1:0 Заявка 15 7 5 3 26 - 14 26
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 7 2 6 23 - 19 23
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 6 5 4 23 - 21 23
6.
Утрехт
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
7.
Аякс
 0:1 Заявка 15 5 4 6 32 - 39 19
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 15 4 7 4 28 - 26 19
9.
Алмере Сити
 Заявка 15 4 6 5 14 - 23 18
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 15 4 5 6 14 - 22 17
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 4 4 6 23 - 28 16
12.
Херенвен
 Заявка 15 4 3 8 21 - 31 15
13.
Хераклес
 Заявка 15 3 2 10 15 - 32 11
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 15 2 4 9 8 - 33 10
15.
Витесс
 Заявка 15 3 0 12 12 - 42 9
16.
Эксельсиор
 Заявка 15 2 3 10 22 - 40 9
17.
Валвейк
 Заявка 15 2 2 11 12 - 28 8
18.
Волендам
 Заявка 15 1 5 9 16 - 36 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 27 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 26 (12)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (6)
Аякс Бробби Брайан 17 (7)
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 14
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Гут Родриго 1 7
Валвейк Мейерс Арон 8
Хераклес Брюнс Томас 8
Эксельсиор Бас Юлиан 8
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 8
Весь список
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