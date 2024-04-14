Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Дейкс Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Тимбер Квинтен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Фейеноорд

44' Дуарте Дерой не смог попасть в створ ударом издали

44' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

43' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Стенгс Келвин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Матч возобновлен

41' Стенгс Келвин получает желтую карточку за неспортивное поведение

41' Сирхейс Кай получает желтую карточку за неспортивное поведение

41' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

41' Стенгс Келвин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Тимбер Квинтен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Хорошую попытку сделал Сирхейс Кай . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Вут Симен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Виффер Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Удар от ворот произведет Фейеноорд

29' Лонвейк Джастин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Озьякуп Огузхан бьет со штрафного в створ, но Тимон Велленройтер держит все под контролем

25' Веррипс Михаэл взял и забрал мяч на выходе

24' Пайшао Игор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Матч возобновлен

22' Ох, нехорошо это выглядит. Пайшао Игор получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Пинту Иву совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

20' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Дейкс Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

18' Г О О О О Л - Ганцко Давид забивает ударом с левой ноги!

16' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Хорошую попытку сделал Минте Янкуба . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Пайшао Игор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Кордоба Иньиго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Ниукоп Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Матч возобновлен

11' Минте Янкуба на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Минте Янкуба на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Фофана Садик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Удар от ворот произведет Фейеноорд

6' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Фейеноорд

4' Озьякуп Огузхан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

1' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.