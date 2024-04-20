Тур: 30. Стадион: Эсприт-Арена.
1:0
Второй тайм: 79'
0'
13' Желтая карточкаСиберт Джамиль
29' Желтая карточкаМайерхёфер Марко
1:0
69' ГолВермейж Винсент
78' Желтая карточкаДитц Максимилиан
Ход матча
13'
29'
69'
1:0
78'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
5 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
15
Обердорф
Тим
11
Клаус
Феликс
40
Урбиг
Йонас
23
Юнг
Гидеон
30
Зиб
Арминдо
19
Лемперте
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Нимиц ЙонаПолузащитник
- Полузащитник
-
46 Сусо СимаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тьоне Даниэль
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
- Защитник
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Зиб АрминдоНападающий
- Нападающий
-
19 Лемперте ТимНападающий
- Запасные игроки
-
25 Шаффран ЛеонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
15 Ben Schlicke
-
20 Leander Popp
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фортуна
Гройтер Фюрт
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед
23 матча
26.1%
34.8%
39.1%
6 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
21.7%
30.4%
47.9%
5 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
30.4%
43.5%
26.1%
7 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.55
0.92
Среднее время на гол
58
98
Всего голов
24
12
Голов в среднем за матч
2
1.09
Среднее время на гол
45
82
Всего голов
41
23
Голов в среднем за матч
1.78
1
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
50
90
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цолис Христос
|18 (4)
|0.6
|Вермейж Винсент
|10 (1)
|0.33
|Танака Ао
|6
|0.2
|Клаус Феликс
|6
|0.2
|Аппелькамп Синта
|3
|0.1
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0.1
|Энгельхардт Янник
|3
|0.1
|Нимиц Йона
|3
|0.1
|Де Вейс Йорди
|2
|0.07
|Мустафа Сулиман
|2
|0.07
|Циммерман Маттиас
|1
|0.03
|Ястржембски Деннис
|1
|0.03
|Сиберт Джамиль
|1
|0.03
|Гинчек Даниэль
|1
|0.03
|Хоффманн Андре
|1
|0.03
|Учино Такаси
|1
|0.03
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.03
|Николя Гавори
|0
|0
|Дафернер Кристоф
|0
|0
|Обердорф Тим
|0
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиб Арминдо
|9
|0.3
|Хргота Бранимир
|8
|0.27
|Грин Джулиан
|4 (2)
|0.13
|Лемперте Тим
|4
|0.13
|Вагнер Роберт
|3
|0.1
|Абиама Диксон
|3
|0.1
|Михальски Дамян
|3
|0.1
|Аста Симон
|2
|0.07
|Юнг Гидеон
|1
|0.03
|Србени Деннис
|1
|0.03
|Консбрух Джомейн
|1
|0.03
|Хаддади Уссама
|0
|0
|Чалханоглу Керим
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энгельхардт Янник
|8
|0
|Де Вейс Йорди
|5
|0
|Цолис Христос
|5
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|5
|0
|Сиберт Джамиль
|5
|0
|Клаус Феликс
|4
|0
|Вермейж Винсент
|4
|0
|Ийоха Эммануэль
|4
|0
|Циммерман Маттиас
|2
|1
|Учино Такаси
|3
|0
|Николя Гавори
|3
|0
|Зоботка Марсель
|2
|0
|Ястржембски Деннис
|2
|0
|Танака Ао
|2
|0
|Кастенмайер Флориан
|2
|0
|Нимиц Йона
|2
|0
|Daniel Thioune
|1
|0
|Гинчек Даниэль
|1
|0
|Хоффманн Андре
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
|Мустафа Сулиман
|1
|0
|Куарши Джошуа
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юнг Гидеон
|8
|0
|Дитц Максимилиан
|6
|0
|Грин Джулиан
|4
|1
|Вагнер Роберт
|4
|1
|Александр Цорнигер
|3
|1
|Хргота Бранимир
|4
|0
|Аста Симон
|4
|0
|Михальски Дамян
|4
|0
|Майерхёфер Марко
|3
|0
|Петков Лукас
|3
|0
|Зиб Арминдо
|3
|0
|Србени Деннис
|2
|0
|Хаддади Уссама
|2
|0
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0
|Лемперте Тим
|2
|0
|Абиама Диксон
|2
|0
|Урбиг Йонас
|2
|0
|Гисельман Нико
|1
|0
|Иттер Джанлука
|1
|0
|Консбрух Джомейн
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Гройтер Фюрт
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
6
8
Фортуна
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
7% (1)
67% (10)
Гройтер Фюрт
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
35
24
Фортуна
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (9)
21% (6)
48% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
17% (5)
41% (12)
Гройтер Фюрт
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
28% (8)
34% (10)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (3)
48% (14)
41% (12)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
41
32
Голы по времени матча
Забито
25
12
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 20
3
12%
2
17%
1-15
6
24%
2
17%
16-30
2
8%
3
25%
31-45
8
32%
3
25%
46-60
3
12%
1
8%
61-75
3
12%
1
8%
76-90
Пропущено
18
25
11 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
4
22%
2
8%
1-15
5
28%
5
20%
16-30
2
11%
6
24%
31-45
4
22%
1
4%
46-60
2
11%
5
20%
61-75
1
6%
6
24%
76-90
Забито
38
27
16 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
6
16%
2
7%
1-15
2
5%
2
7%
16-30
8
21%
5
19%
31-45
7
18%
8
30%
30%
46-60
7
18%
6
22%
61-75
8
21%
4
15%
76-90
Пропущено
17
18
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
0
0%
2
11%
1-15
4
24%
5
28%
16-30
5
29%
29%
3
17%
31-45
3
18%
2
11%
46-60
2
12%
3
17%
61-75
3
18%
3
17%
76-90
Забито
63
39
27 В 1-м тайме 16
36 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 13
4 Не забивали 7
9
14%
4
10%
1-15
8
13%
4
10%
16-30
10
16%
8
21%
31-45
15
24%
11
28%
46-60
10
16%
7
18%
61-75
11
17%
5
13%
76-90
Пропущено
35
43
20 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 21
4
11%
4
9%
1-15
9
26%
10
23%
16-30
7
20%
9
21%
31-45
7
20%
3
7%
46-60
4
11%
8
19%
61-75
4
11%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Веен Висбаден - Фортуна 0:2 Фортуна - Айнтрахт Бр 2:0 Байер Л - Фортуна 4:0 Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3
Фортуна - Алмере Сити 0:2 Оснабрюк - Фортуна 0:4 Фортуна - Гамбург 2:0 Ганновер 96 - Фортуна 2:2 Фортуна - Ганза 2:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Падерборн - Фортуна 4:3 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Герта - Фортуна 2:2 Арминия - Фортуна 2:2 Дордрехт - Фортуна 2:6 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 Магдебург - Фортуна 2:3 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 2:1 Оснабрюк - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 4:1
Ганза - Гройтер Фюрт 1:0 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 1:4 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 0:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0
Результаты матчей
Фортуна
Гройтер Фюрт
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:2
3 раза 20%
0:5
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
3
4 раза 27%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
Точный счет
1:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:5
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
7 раз 24%
2
7 раз 24%
3
5 раз 17%
0
4 раза 14%
4
3 раза 10%
5
3 раза 10%
1
13 раз 45%
2
7 раз 24%
0
6 раз 21%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фортуна
Гройтер Фюрт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
141
68
78
311
312
212
312
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
95
123
311
87
411
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
254
Больше Меньше
236
1811
1019
1118
326
623
326
326
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|18
|4
|7
|59 - 34
|58
|2.
|29
|16
|9
|4
|54 - 32
|57
|3.
|1:0
|30
|16
|7
|7
|64 - 35
|55
|4.
|29
|14
|7
|8
|55 - 41
|49
|5.
|29
|11
|12
|6
|51 - 36
|45
|6.
|29
|12
|8
|9
|60 - 48
|44
|7.
|29
|11
|10
|8
|58 - 43
|43
|8.
|30
|12
|7
|11
|46 - 49
|43
|9.
|0:1
|30
|12
|6
|12
|40 - 43
|42
|10.
|30
|11
|7
|12
|44 - 52
|40
|11.
|30
|10
|7
|13
|38 - 56
|37
|12.
|30
|10
|6
|14
|46 - 56
|36
|13.
|3:0
|30
|10
|4
|16
|33 - 41
|34
|14.
|29
|8
|9
|12
|40 - 46
|33
|15.
|1:1
|30
|8
|8
|14
|32 - 41
|32
|16.
|29
|9
|4
|16
|27 - 48
|31
|17.
|1:1
|30
|8
|6
|16
|46 - 59
|30
|18.
|0:3
|30
|5
|9
|16
|27 - 60
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|5
|1
|31 - 14
|32
|2.
|14
|10
|0
|4
|31 - 17
|30
|3.
|0:1
|15
|9
|3
|3
|28 - 17
|30
|4.
|15
|8
|5
|2
|36 - 19
|29
|5.
|15
|9
|1
|5
|31 - 22
|28
|6.
|14
|7
|6
|1
|30 - 14
|27
|7.
|15
|8
|3
|4
|28 - 19
|27
|8.
|1:0
|15
|8
|3
|4
|26 - 18
|27
|9.
|15
|7
|5
|3
|39 - 20
|26
|10.
|15
|6
|4
|5
|26 - 22
|22
|11.
|3:0
|15
|6
|4
|5
|20 - 17
|22
|12.
|14
|6
|2
|6
|18 - 21
|20
|13.
|1:1
|15
|6
|2
|7
|27 - 30
|20
|14.
|15
|5
|4
|6
|22 - 24
|19
|15.
|15
|5
|4
|6
|19 - 23
|19
|16.
|15
|5
|4
|6
|18 - 26
|19
|17.
|1:1
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|18.
|0:3
|15
|3
|5
|7
|13 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|28 - 12
|30
|2.
|1:0
|15
|8
|4
|3
|38 - 17
|28
|3.
|14
|7
|4
|3
|23 - 18
|25
|4.
|15
|7
|3
|5
|24 - 25
|24
|5.
|15
|6
|3
|6
|25 - 29
|21
|6.
|15
|4
|7
|4
|24 - 24
|19
|7.
|14
|5
|3
|6
|21 - 28
|18
|8.
|15
|5
|3
|7
|20 - 30
|18
|9.
|15
|4
|6
|5
|21 - 22
|18
|10.
|1:1
|16
|4
|3
|9
|18 - 24
|15
|11.
|14
|3
|5
|6
|22 - 24
|14
|12.
|3:0
|15
|4
|0
|11
|13 - 24
|12
|13.
|0:1
|15
|3
|3
|9
|12 - 26
|12
|14.
|14
|2
|5
|7
|14 - 24
|11
|15.
|15
|3
|2
|10
|9 - 27
|11
|16.
|1:1
|15
|2
|4
|9
|19 - 29
|10
|17.
|0:3
|15
|2
|4
|9
|14 - 37
|10
|18.
|15
|2
|3
|10
|18 - 37
|9
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|19 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|18 (6)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|16 (10)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (5)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|16
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 11
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|12
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 9
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 7
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 7