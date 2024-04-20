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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Зрители: 35789
Фортуна
1:0
Конец матча
Гройтер Фюрт
0'
13' Желтая карточка
Сиберт Джамиль
29' Желтая карточка
Майерхёфер Марко
1:0
69' Гол
Вермейж Винсент
78' Желтая карточка
Дитц Максимилиан
90'+6

Ход матча

13'
Сиберт Джамиль
 
29'
 
Майерхёфер Марко
60'
Зоботка Марсель
Ястржембски Деннис
 
69'
Вермейж Винсент
1:0
70'
 
Philipp Mueller
Консбрух Джомейн
75'
Дафернер Кристоф
Вермейж Винсент
 
75'
Нимиц Йона
Клаус Феликс
 
78'
 
Дитц Максимилиан
81'
 
Denis Pfaffenrot
Лемперте Тим
81'
 
Oualid Mhamdi
Гисельман Нико
87'
 
Leander Popp
Србени Деннис
87'
 
Михальски Дамян
Майерхёфер Марко
90'
Николя Гавори
Аппелькамп Синта
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 5 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 465 Количество передач 661
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
15
Обердорф
Тим
20
Сиберт
Джамиль
19
Ийоха
Эммануэль
11
Клаус
Феликс
23
Аппелькамп
Синта
6
Энгельхардт
Янник
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
27
Ястржембски
Деннис
9
Вермейж
Винсент
40
Урбиг
Йонас
33
Дитц
Максимилиан
23
Юнг
Гидеон
17
Гисельман
Нико
2
Аста
Симон
22
Вагнер
Роберт
14
Консбрух
Джомейн
18
Майерхёфер
Марко
30
Зиб
Арминдо
7
Србени
Деннис
19
Лемперте
Тим
Фортуна
4-5-1
Гройтер Фюрт
3-4-3

История личных встреч

Фортуна
Гройтер Фюрт

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед

23 матча

26.1%
34.8%
39.1%
6 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

21.7%
30.4%
47.9%
5 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

30.4%
43.5%
26.1%
7 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

Б2
1:0
Б2
2:1
Б2
2:2
Б2
3:2
Б2
3:3
Б2
1:1
Б2
3:1
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
3:1
Б2
1:0
Б2
3:0
Б2
3:3
Б2
4:1
Б2
2:1
Б
1:0
Б
0:2
Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
1:0
Б2
0:0
Б2
2:1

Голы

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.55
0.92

Среднее время на гол

58
98

Всего голов

24
12

Голов в среднем за матч

2
1.09

Среднее время на гол

45
82

Всего голов

41
23

Голов в среднем за матч

1.78
1

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

50
90

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цолис Христос 18 (4) 0.6
Вермейж Винсент 10 (1) 0.33
Танака Ао 6 0.2
Клаус Феликс 6 0.2
Аппелькамп Синта 3 0.1
Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0.1
Энгельхардт Янник 3 0.1
Нимиц Йона 3 0.1
Де Вейс Йорди 2 0.07
Мустафа Сулиман 2 0.07
Циммерман Маттиас 1 0.03
Ястржембски Деннис 1 0.03
Сиберт Джамиль 1 0.03
Гинчек Даниэль 1 0.03
Хоффманн Андре 1 0.03
Учино Такаси 1 0.03
Ийоха Эммануэль 1 0.03
Николя Гавори 0 0
Дафернер Кристоф 0 0
Обердорф Тим 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиб Арминдо 9 0.3
Хргота Бранимир 8 0.27
Грин Джулиан 4 (2) 0.13
Лемперте Тим 4 0.13
Вагнер Роберт 3 0.1
Абиама Диксон 3 0.1
Михальски Дамян 3 0.1
Аста Симон 2 0.07
Юнг Гидеон 1 0.03
Србени Деннис 1 0.03
Консбрух Джомейн 1 0.03
Хаддади Уссама 0 0
Чалханоглу Керим 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энгельхардт Янник 8 0
Де Вейс Йорди 5 0
Цолис Христос 5 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 5 0
Сиберт Джамиль 5 0
Клаус Феликс 4 0
Вермейж Винсент 4 0
Ийоха Эммануэль 4 0
Циммерман Маттиас 2 1
Учино Такаси 3 0
Николя Гавори 3 0
Зоботка Марсель 2 0
Ястржембски Деннис 2 0
Танака Ао 2 0
Кастенмайер Флориан 2 0
Нимиц Йона 2 0
Daniel Thioune 1 0
Гинчек Даниэль 1 0
Хоффманн Андре 1 0
Обердорф Тим 1 0
Мустафа Сулиман 1 0
Куарши Джошуа 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юнг Гидеон 8 0
Дитц Максимилиан 7 0
Грин Джулиан 4 1
Вагнер Роберт 4 1
Александр Цорнигер 3 1
Хргота Бранимир 4 0
Аста Симон 4 0
Михальски Дамян 4 0
Майерхёфер Марко 3 0
Петков Лукас 3 0
Зиб Арминдо 3 0
Србени Деннис 2 0
Хаддади Уссама 2 0
Киомурцоглу Орестис 2 0
Лемперте Тим 2 0
Абиама Диксон 2 0
Урбиг Йонас 2 0
Гисельман Нико 1 0
Иттер Джанлука 1 0
Консбрух Джомейн 1 0

Результаты матчей

Фортуна
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Гройтер Фюрт
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

6
8
Фортуна
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
7% (1)
67% (10)
Гройтер Фюрт
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

35
24
Фортуна
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (9)
23% (7)
47% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
17% (5)
40% (12)
Гройтер Фюрт
25%
75%
6 побед 18 поражений
Первый тайм
27% (8)
37% (11)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (3)
47% (14)
43% (13)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

5
11

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

41
32

Голы по времени матча

Забито

26
12
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 21
3
12%
2
17%
1-15
6
23%
2
17%
16-30
2
8%
3
25%
31-45
8
31%
3
25%
46-60
4
15%
1
8%
61-75
3
12%
1
8%
76-90

Пропущено

18
26
11 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
4
22%
2
8%
1-15
5
28%
5
19%
16-30
2
11%
6
23%
31-45
4
22%
1
4%
46-60
2
11%
6
23%
61-75
1
6%
6
23%
76-90

Забито

38
27
16 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
6
16%
2
7%
1-15
2
5%
2
7%
16-30
8
21%
5
19%
31-45
7
18%
8
30%
30%
46-60
7
18%
6
22%
61-75
8
21%
4
15%
76-90

Пропущено

17
18
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
0
0%
2
11%
1-15
4
24%
5
28%
16-30
5
29%
29%
3
17%
31-45
3
18%
2
11%
46-60
2
12%
3
17%
61-75
3
18%
3
17%
76-90

Забито

64
39
27 В 1-м тайме 16
37 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 13
4 Не забивали 8
9
14%
4
10%
1-15
8
13%
4
10%
16-30
10
16%
8
21%
31-45
15
23%
11
28%
46-60
11
17%
7
18%
61-75
11
17%
5
13%
76-90

Пропущено

35
44
20 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 22
4
11%
4
9%
1-15
9
26%
10
23%
16-30
7
20%
9
20%
31-45
7
20%
3
7%
46-60
4
11%
9
20%
61-75
4
11%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Веен Висбаден - Фортуна 0:2 Фортуна - Айнтрахт Бр 2:0 Байер Л - Фортуна 4:0 Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3
Фортуна - Алмере Сити 0:2 Оснабрюк - Фортуна 0:4 Фортуна - Гамбург 2:0 Ганновер 96 - Фортуна 2:2 Фортуна - Ганза 2:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Падерборн - Фортуна 4:3 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Герта - Фортуна 2:2 Арминия - Фортуна 2:2 Дордрехт - Фортуна 2:6 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 Магдебург - Фортуна 2:3 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 2:1 Оснабрюк - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 4:1
Ганза - Гройтер Фюрт 1:0 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 1:4 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 0:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0

Результаты матчей

Фортуна
Гройтер Фюрт

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
2
3 раза 20%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:2
3 раза 20%
0:5
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

3
4 раза 27%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%

Точный счет

1:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:5
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
8 раз 27%
2
7 раз 23%
3
5 раз 17%
0
4 раза 13%
4
3 раза 10%
5
3 раза 10%
1
13 раз 43%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фортуна
Гройтер Фюрт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
14
1
6
9
1.5
7
8
3
12
2.5
3
12
2
13
3.5
3
12
1
14
4.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
9
6
12
3
1.5
3
12
8
7
2.5
4
11
3.5
2
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
4
0.5
Больше Меньше
23
7
18
12
1.5
10
20
11
19
2.5
3
27
6
24
3.5
3
27
3
27
4.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 29 18 4 7 59 - 34 58
2.
Санкт-Паули
 29 16 9 4 54 - 32 57
3.
Фортуна
 30 16 7 7 64 - 35 55
4.
Гамбург
 29 14 7 8 55 - 41 49
5.
Ганновер 96
 29 11 12 6 51 - 36 45
6.
Герта
 29 12 8 9 60 - 48 44
7.
Карлсруэ
 29 11 10 8 58 - 43 43
8.
Падерборн
 30 12 7 11 46 - 49 43
9.
Гройтер Фюрт
 30 12 6 12 40 - 43 42
10.
Эльвeрсберг
 30 11 7 12 44 - 52 40
11.
Нюрнберг
 30 10 7 13 38 - 56 37
12.
Шальке 04
 30 10 6 14 46 - 56 36
13.
Айнтрахт Бр
 30 10 4 16 33 - 41 34
14.
Магдебург
 29 8 9 12 40 - 46 33
15.
Веен Висбаден
 30 8 8 14 32 - 41 32
16.
Ганза
 29 9 4 16 27 - 48 31
17.
Кайзерслаутерн
 30 8 6 16 46 - 59 30
18.
Оснабрюк
 30 5 9 16 27 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 15 9 5 1 31 - 14 32
2.
Гамбург
 14 10 0 4 31 - 17 30
3.
Гройтер Фюрт
 15 9 3 3 28 - 17 30
4.
Карлсруэ
 15 8 5 2 36 - 19 29
5.
Хольштайн Киль
 15 9 1 5 31 - 22 28
6.
Ганновер 96
 14 7 6 1 30 - 14 27
7.
Шальке 04
 15 8 3 4 28 - 19 27
8.
Фортуна
 15 8 3 4 26 - 18 27
9.
Герта
 15 7 5 3 39 - 20 26
10.
Магдебург
 15 6 4 5 26 - 22 22
11.
Айнтрахт Бр
 15 6 4 5 20 - 17 22
12.
Ганза
 14 6 2 6 18 - 21 20
13.
Кайзерслаутерн
 15 6 2 7 27 - 30 20
14.
Падерборн
 15 5 4 6 22 - 24 19
15.
Эльвeрсберг
 15 5 4 6 19 - 23 19
16.
Нюрнберг
 15 5 4 6 18 - 26 19
17.
Веен Висбаден
 14 4 5 5 14 - 17 17
18.
Оснабрюк
 15 3 5 7 13 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 14 9 3 2 28 - 12 30
2.
Фортуна
 15 8 4 3 38 - 17 28
3.
Санкт-Паули
 14 7 4 3 23 - 18 25
4.
Падерборн
 15 7 3 5 24 - 25 24
5.
Эльвeрсберг
 15 6 3 6 25 - 29 21
6.
Гамбург
 15 4 7 4 24 - 24 19
7.
Герта
 14 5 3 6 21 - 28 18
8.
Нюрнберг
 15 5 3 7 20 - 30 18
9.
Ганновер 96
 15 4 6 5 21 - 22 18
10.
Веен Висбаден
 16 4 3 9 18 - 24 15
11.
Карлсруэ
 14 3 5 6 22 - 24 14
12.
Айнтрахт Бр
 15 4 0 11 13 - 24 12
13.
Гройтер Фюрт
 15 3 3 9 12 - 26 12
14.
Магдебург
 14 2 5 7 14 - 24 11
15.
Ганза
 15 3 2 10 9 - 27 11
16.
Кайзерслаутерн
 15 2 4 9 19 - 29 10
17.
Оснабрюк
 15 2 4 9 14 - 37 10
18.
Шальке 04
 15 2 3 10 18 - 37 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 19 (4)
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Санкт-Паули Хартель Марсель 16 (10)
Гамбург Глацель Роберт 16 (5)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 16
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Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 11
Оснабрюк Dave Gnaase 12
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 9
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 7
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 7
Весь список
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