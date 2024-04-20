Тур: 30. Стадион: Эсприт-Арена. Зрители: 35789
1:0
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаСиберт Джамиль
29' Желтая карточкаМайерхёфер Марко
1:0
69' ГолВермейж Винсент
78' Желтая карточкаДитц Максимилиан
90'+6
Ход матча
13'
29'
69'
1:0
78'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
5 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
465 Количество передач 661
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
15
Обердорф
Тим
11
Клаус
Феликс
40
Урбиг
Йонас
23
Юнг
Гидеон
30
Зиб
Арминдо
19
Лемперте
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Нимиц ЙонаПолузащитник
- Полузащитник
-
46 Сусо СимаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тьоне Даниэль
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
- Защитник
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Зиб АрминдоНападающий
- Нападающий
-
19 Лемперте ТимНападающий
- Запасные игроки
-
25 Шаффран ЛеонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
15 Ben Schlicke
-
20 Leander Popp
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фортуна
Гройтер Фюрт
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед
23 матча
26.1%
34.8%
39.1%
6 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
21.7%
30.4%
47.9%
5 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
30.4%
43.5%
26.1%
7 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.55
0.92
Среднее время на гол
58
98
Всего голов
24
12
Голов в среднем за матч
2
1.09
Среднее время на гол
45
82
Всего голов
41
23
Голов в среднем за матч
1.78
1
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
50
90
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цолис Христос
|18 (4)
|0.6
|Вермейж Винсент
|10 (1)
|0.33
|Танака Ао
|6
|0.2
|Клаус Феликс
|6
|0.2
|Аппелькамп Синта
|3
|0.1
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0.1
|Энгельхардт Янник
|3
|0.1
|Нимиц Йона
|3
|0.1
|Де Вейс Йорди
|2
|0.07
|Мустафа Сулиман
|2
|0.07
|Циммерман Маттиас
|1
|0.03
|Ястржембски Деннис
|1
|0.03
|Сиберт Джамиль
|1
|0.03
|Гинчек Даниэль
|1
|0.03
|Хоффманн Андре
|1
|0.03
|Учино Такаси
|1
|0.03
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.03
|Николя Гавори
|0
|0
|Дафернер Кристоф
|0
|0
|Обердорф Тим
|0
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиб Арминдо
|9
|0.3
|Хргота Бранимир
|8
|0.27
|Грин Джулиан
|4 (2)
|0.13
|Лемперте Тим
|4
|0.13
|Вагнер Роберт
|3
|0.1
|Абиама Диксон
|3
|0.1
|Михальски Дамян
|3
|0.1
|Аста Симон
|2
|0.07
|Юнг Гидеон
|1
|0.03
|Србени Деннис
|1
|0.03
|Консбрух Джомейн
|1
|0.03
|Хаддади Уссама
|0
|0
|Чалханоглу Керим
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энгельхардт Янник
|8
|0
|Де Вейс Йорди
|5
|0
|Цолис Христос
|5
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|5
|0
|Сиберт Джамиль
|5
|0
|Клаус Феликс
|4
|0
|Вермейж Винсент
|4
|0
|Ийоха Эммануэль
|4
|0
|Циммерман Маттиас
|2
|1
|Учино Такаси
|3
|0
|Николя Гавори
|3
|0
|Зоботка Марсель
|2
|0
|Ястржембски Деннис
|2
|0
|Танака Ао
|2
|0
|Кастенмайер Флориан
|2
|0
|Нимиц Йона
|2
|0
|Daniel Thioune
|1
|0
|Гинчек Даниэль
|1
|0
|Хоффманн Андре
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
|Мустафа Сулиман
|1
|0
|Куарши Джошуа
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юнг Гидеон
|8
|0
|Дитц Максимилиан
|7
|0
|Грин Джулиан
|4
|1
|Вагнер Роберт
|4
|1
|Александр Цорнигер
|3
|1
|Хргота Бранимир
|4
|0
|Аста Симон
|4
|0
|Михальски Дамян
|4
|0
|Майерхёфер Марко
|3
|0
|Петков Лукас
|3
|0
|Зиб Арминдо
|3
|0
|Србени Деннис
|2
|0
|Хаддади Уссама
|2
|0
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0
|Лемперте Тим
|2
|0
|Абиама Диксон
|2
|0
|Урбиг Йонас
|2
|0
|Гисельман Нико
|1
|0
|Иттер Джанлука
|1
|0
|Консбрух Джомейн
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Гройтер Фюрт
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
6
8
Фортуна
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
7% (1)
67% (10)
Гройтер Фюрт
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
35
24
Фортуна
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (9)
23% (7)
47% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
17% (5)
40% (12)
Гройтер Фюрт
25%
75%
6 побед 18 поражений
Первый тайм
27% (8)
37% (11)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (3)
47% (14)
43% (13)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
5
11
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
41
32
Голы по времени матча
Забито
26
12
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 21
3
12%
2
17%
1-15
6
23%
2
17%
16-30
2
8%
3
25%
31-45
8
31%
3
25%
46-60
4
15%
1
8%
61-75
3
12%
1
8%
76-90
Пропущено
18
26
11 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
4
22%
2
8%
1-15
5
28%
5
19%
16-30
2
11%
6
23%
31-45
4
22%
1
4%
46-60
2
11%
6
23%
61-75
1
6%
6
23%
76-90
Забито
38
27
16 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
6
16%
2
7%
1-15
2
5%
2
7%
16-30
8
21%
5
19%
31-45
7
18%
8
30%
30%
46-60
7
18%
6
22%
61-75
8
21%
4
15%
76-90
Пропущено
17
18
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
0
0%
2
11%
1-15
4
24%
5
28%
16-30
5
29%
29%
3
17%
31-45
3
18%
2
11%
46-60
2
12%
3
17%
61-75
3
18%
3
17%
76-90
Забито
64
39
27 В 1-м тайме 16
37 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 13
4 Не забивали 8
9
14%
4
10%
1-15
8
13%
4
10%
16-30
10
16%
8
21%
31-45
15
23%
11
28%
46-60
11
17%
7
18%
61-75
11
17%
5
13%
76-90
Пропущено
35
44
20 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 22
4
11%
4
9%
1-15
9
26%
10
23%
16-30
7
20%
9
20%
31-45
7
20%
3
7%
46-60
4
11%
9
20%
61-75
4
11%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Веен Висбаден - Фортуна 0:2 Фортуна - Айнтрахт Бр 2:0 Байер Л - Фортуна 4:0 Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3
Фортуна - Алмере Сити 0:2 Оснабрюк - Фортуна 0:4 Фортуна - Гамбург 2:0 Ганновер 96 - Фортуна 2:2 Фортуна - Ганза 2:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Падерборн - Фортуна 4:3 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Герта - Фортуна 2:2 Арминия - Фортуна 2:2 Дордрехт - Фортуна 2:6 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 Магдебург - Фортуна 2:3 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 2:1 Оснабрюк - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 4:1
Ганза - Гройтер Фюрт 1:0 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 1:4 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 0:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0
Результаты матчей
Фортуна
Гройтер Фюрт
Точный счет
1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
2
3 раза 20%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:2
3 раза 20%
0:5
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
3
4 раза 27%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
Точный счет
1:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:5
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
8 раз 27%
2
7 раз 23%
3
5 раз 17%
0
4 раза 13%
4
3 раза 10%
5
3 раза 10%
1
13 раз 43%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фортуна
Гройтер Фюрт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
141
69
78
312
312
213
312
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
96
123
312
87
411
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
264
Больше Меньше
237
1812
1020
1119
327
624
327
327
129
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|19 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|18 (6)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|16 (10)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (5)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|16
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 11
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|12
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 9
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 7
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 7