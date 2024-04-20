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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Зрители: 42168
Кайзерслаутерн
1:1
Конец матча
Веен Висбаден
0'
1:0
30' Гол
Калоч Филип
36' Желтая карточка
Циммер Жан
40' Желтая карточка
Беннеттс Кинан
40' Желтая карточка
Риттер Марлон
45' Желтая карточка
Матисен Маркус
71' Желтая карточка
Бэтцнер Ник
1:1
74' Гол
Пртайин Иван
90'+5

Ход матча

30'
Калоч Филип
(Томяк Борис)
1:0
36'
Циммер Жан
 
40'
 
Беннеттс Кинан
40'
Риттер Марлон
 
45'
 
Матисен Маркус
46'
 
Аграфиотис Николас
Гюнтер Лассе
64'
 
Гоппел Теймен
Беннеттс Кинан
66'
Абиама Диксон
Тачи Ричмонд
 
66'
Цолински Бен
Редондо Кенни
 
71'
 
Бэтцнер Ник
73'
 
Айдэйл Джон
Бэтцнер Ник
73'
 
Карстенс Флориан
Мокенхаупт Саша
74'
1:1
Пртайин Иван
(Фехнер Джино)
83'
Симакала Ба-Муака
Риттер Марлон
 
90'
 
Таффертсхофер Эммануэль
Матисен Маркус

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 7
  • 7 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 371 Количество передач 376
  • 53 Владение мячом, % 47
18
Краль
Юлиан
8
Циммер
Жан
33
Эльведи
Ян
2
Томяк
Борис
15
Пухач
Тымотеуш
7
Риттер
Марлон
26
Калоч
Филип
29
Тачи
Ричмонд
19
Ганслик
Даниэль
11
Редондо
Кенни
9
Ахе
Рагнар
16
Штритцель
Флориан
2
Анга-Лётшер
Мартин
24
Матисен
Маркус
26
Вукотич
Александар
4
Мокенхаупт
Саша
29
Гюнтер
Лассе
7
Хессер
Робин
6
Фехнер
Джино
8
Бэтцнер
Ник
11
Беннеттс
Кинан
18
Пртайин
Иван
Кайзерслаутерн
4-2-3-1
Веен Висбаден
3-4-2-1

История личных встреч

Кайзерслаутерн
Веен Висбаден

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

14 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

Б2
2:1
ТМК
2:0
Б3
2:1
Б3
1:0
Б3
0:1
Б3
2:2
ТМС
1:0
Б3
2:0
Б3
0:0
К
0:0
Б2
1:0
Б2
4:2
ТМС
1:0
Б2
0:2

Голы

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

0.83
1

Среднее время на гол

108
90

Всего голов

13
1

Голов в среднем за матч

1.63
0.17

Среднее время на гол

55
540

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

1.29
0.64

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

70
140

Бомбардиры внутри турнира

Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 16 0.53
Риттер Марлон 5 0.17
Томяк Борис 4 (2) 0.13
Тачи Ричмонд 3 0.1
Бойд Терренс 2 0.07
Опоку Аарон 2 0.07
Краус Кевин II 2 (1) 0.07
Пухач Тымотеуш 1 0.03
Редондо Кенни 1 0.03
Циммер Жан 1 0.03
Рашль Тобиас 1 0.03
Туре Альмами 1 0.03
Эльведи Ян 1 0.03
Симакала Ба-Муака 1 0.03
Калоч Филип 1 0.03
Стожилкович Филип 1 0.03
Нихус Юлиан 1 0.03
Клемент Филипп 0 0
Ганслик Даниэль 0 0
Веен Висбаден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пртайин Иван 11 (1) 0.37
Hyun-ju Lee 4 0.13
Гоппел Теймен 3 0.1
Ковачевич Франко 3 0.1
Айдэйл Джон 3 (1) 0.1
Вукотич Александар 2 0.07
Хессер Робин 1 0.03
Гюнтер Лассе 1 0.03
Бэтцнер Ник 1 0.03
Фроэзе Кианз 1 0.03
Райнталер Макс 1 0.03
Чатич Амар 1 0.03
Фехнер Джино 0 0
Якобсен Бьярке 0 0
Карстенс Флориан 0 0

Карточки

Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томяк Борис 5 2
Риттер Марлон 6 0
Нихус Юлиан 6 0
Пухач Тымотеуш 5 0
Циммер Жан 4 0
Редондо Кенни 4 0
Калоч Филип 4 0
Рашль Тобиас 4 0
Сольдо Никола 4 0
Эльведи Ян 3 0
Абиама Диксон 3 0
Бойд Терренс 2 0
Краус Кевин II 2 0
Краль Юлиан 2 0
Фридхельм Фанкел 2 0
Луте Андреас 0 1
Аремю Афииз 0 1
Туре Альмами 1 0
Цолински Бен 1 0
Хёршер Филипп 1 0
Симакала Ба-Муака 1 0
Опоку Аарон 1 0
Тачи Ричмонд 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Веен Висбаден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вукотич Александар 9 1
Анга-Лётшер Мартин 6 1
Матисен Маркус 7 0
Фехнер Джино 7 0
Пртайин Иван 6 0
Hyun-ju Lee 2 2
Карстенс Флориан 5 0
Чатич Амар 2 1
Мокенхаупт Саша 3 0
Фроэзе Кианз 3 0
Гоппел Теймен 3 0
Бэтцнер Ник 3 0
Якобсен Бьярке 1 1
Штритцель Флориан 2 0
Хессер Робин 2 0
Беннеттс Кинан 2 0
Гюнтер Лассе 2 0
Райнталер Макс 1 0
Рибле Нико 1 0
Ковачевич Франко 1 0
Markus Kauczinski 1 0

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
Веен Висбаден
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

8
9
Кайзерслаутерн
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
Веен Висбаден
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
6% (1)
56% (9)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

25
10

Упущенные победы

10
12
Кайзерслаутерн
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (12)
37% (11)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
13% (4)
40% (12)
Веен Висбаден
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
20% (6)
43% (13)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

33
11

Упущенные победы

18
21

Голы по времени матча

Забито

27
18
14 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
4
15%
2
11%
1-15
9
33%
2
11%
16-30
1
4%
2
11%
31-45
2
7%
3
17%
46-60
5
19%
3
17%
61-75
6
22%
6
33%
76-90

Пропущено

30
24
7 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
1
3%
1
4%
1-15
4
13%
3
13%
16-30
2
7%
3
13%
31-45
9
30%
8
33%
46-60
9
30%
3
13%
61-75
5
17%
6
25%
76-90

Забито

17
14
11 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
18 Не забивали 19
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
4
29%
16-30
6
35%
1
7%
31-45
2
12%
2
14%
46-60
2
12%
4
29%
61-75
2
12%
3
21%
76-90

Пропущено

31
17
12 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
2
6%
1
6%
1-15
4
13%
2
12%
16-30
6
19%
3
18%
31-45
7
23%
5
29%
29%
46-60
9
29%
29%
2
12%
61-75
3
10%
4
24%
76-90

Забито

44
32
25 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 14
6 Не забивали 8
6
14%
2
6%
1-15
12
27%
6
19%
16-30
7
16%
3
9%
31-45
4
9%
5
16%
46-60
7
16%
7
22%
61-75
8
18%
9
28%
76-90

Пропущено

61
41
19 В 1-м тайме 13
42 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 16
29 Не пропускали 25
3
5%
2
5%
1-15
8
13%
5
12%
16-30
8
13%
6
15%
31-45
16
26%
13
32%
46-60
18
30%
30%
5
12%
61-75
8
13%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Кайзерслаутерн
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 2:1 Гамбург - Кайзерслаутерн 2:1 Саарбрюккен - Кайзерслаутерн 0:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3
Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Оснабрюк 3:2 Ганза - Кайзерслаутерн 0:3 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн 3:0 Генчлербирлиги - Кайзерслаутерн 1:4 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1
Веен Висбаден
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Веен Висбаден - Фортуна 0:2 Ганза - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Оснабрюк 0:1 Веен Висбаден - Вальдхоф 3:1
Гамбург - Веен Висбаден 3:0 Веен Висбаден - Ганновер 96 1:1 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3 Веен Висбаден - Шотт Майнц 3:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Веен Висбаден - Герта 3:1 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Веен Висбаден - Зандхаузен 2:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
Веен Висбаден

Точный счет

3:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
5 раз 36%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
9 раз 64%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 33%
1:1
3 раза 20%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
3:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
1:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 47%
3
8 раз 27%
0
5 раз 17%
2
2 раза 7%
4
1 раз 3%
1
15 раз 50%
0
8 раз 27%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Кайзерслаутерн
Веен Висбаден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
3
7
8
1.5
2
12
7
8
2.5
1
13
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
5
4
11
1.5
5
11
2
13
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
5
0.5
Больше Меньше
22
8
11
19
1.5
7
23
9
21
2.5
3
27
1
29
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 29 18 4 7 59 - 34 58
2.
Санкт-Паули
 29 16 9 4 54 - 32 57
3.
Фортуна
 30 16 7 7 64 - 35 55
4.
Гамбург
 29 14 7 8 55 - 41 49
5.
Ганновер 96
 29 11 12 6 51 - 36 45
6.
Герта
 29 12 8 9 60 - 48 44
7.
Карлсруэ
 29 11 10 8 58 - 43 43
8.
Падерборн
 30 12 7 11 46 - 49 43
9.
Гройтер Фюрт
 30 12 6 12 40 - 43 42
10.
Эльвeрсберг
 30 11 7 12 44 - 52 40
11.
Нюрнберг
 30 10 7 13 38 - 56 37
12.
Шальке 04
 30 10 6 14 46 - 56 36
13.
Айнтрахт Бр
 30 10 4 16 33 - 41 34
14.
Магдебург
 29 8 9 12 40 - 46 33
15.
Веен Висбаден
 30 8 8 14 32 - 41 32
16.
Ганза
 29 9 4 16 27 - 48 31
17.
Кайзерслаутерн
 30 8 6 16 46 - 59 30
18.
Оснабрюк
 30 5 9 16 27 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 15 9 5 1 31 - 14 32
2.
Гамбург
 14 10 0 4 31 - 17 30
3.
Гройтер Фюрт
 15 9 3 3 28 - 17 30
4.
Карлсруэ
 15 8 5 2 36 - 19 29
5.
Хольштайн Киль
 15 9 1 5 31 - 22 28
6.
Ганновер 96
 14 7 6 1 30 - 14 27
7.
Шальке 04
 15 8 3 4 28 - 19 27
8.
Фортуна
 15 8 3 4 26 - 18 27
9.
Герта
 15 7 5 3 39 - 20 26
10.
Магдебург
 15 6 4 5 26 - 22 22
11.
Айнтрахт Бр
 15 6 4 5 20 - 17 22
12.
Ганза
 14 6 2 6 18 - 21 20
13.
Кайзерслаутерн
 15 6 2 7 27 - 30 20
14.
Падерборн
 15 5 4 6 22 - 24 19
15.
Эльвeрсберг
 15 5 4 6 19 - 23 19
16.
Нюрнберг
 15 5 4 6 18 - 26 19
17.
Веен Висбаден
 14 4 5 5 14 - 17 17
18.
Оснабрюк
 15 3 5 7 13 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 14 9 3 2 28 - 12 30
2.
Фортуна
 15 8 4 3 38 - 17 28
3.
Санкт-Паули
 14 7 4 3 23 - 18 25
4.
Падерборн
 15 7 3 5 24 - 25 24
5.
Эльвeрсберг
 15 6 3 6 25 - 29 21
6.
Гамбург
 15 4 7 4 24 - 24 19
7.
Герта
 14 5 3 6 21 - 28 18
8.
Нюрнберг
 15 5 3 7 20 - 30 18
9.
Ганновер 96
 15 4 6 5 21 - 22 18
10.
Веен Висбаден
 16 4 3 9 18 - 24 15
11.
Карлсруэ
 14 3 5 6 22 - 24 14
12.
Айнтрахт Бр
 15 4 0 11 13 - 24 12
13.
Гройтер Фюрт
 15 3 3 9 12 - 26 12
14.
Магдебург
 14 2 5 7 14 - 24 11
15.
Ганза
 15 3 2 10 9 - 27 11
16.
Кайзерслаутерн
 15 2 4 9 19 - 29 10
17.
Оснабрюк
 15 2 4 9 14 - 37 10
18.
Шальке 04
 15 2 3 10 18 - 37 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 19 (4)
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Санкт-Паули Хартель Марсель 16 (10)
Гамбург Глацель Роберт 16 (5)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 16
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 11
Оснабрюк Dave Gnaase 12
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 9
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 7
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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