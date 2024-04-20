Тур: 30. Стадион: Фритц-Вальтер-Штадион. Зрители: 42168
1:1
Конец матча
0'
1:0
30' ГолКалоч Филип
36' Желтая карточкаЦиммер Жан
40' Желтая карточкаБеннеттс Кинан
40' Желтая карточкаРиттер Марлон
45' Желтая карточкаМатисен Маркус
71' Желтая карточкаБэтцнер Ник
1:1
74' ГолПртайин Иван
90'+5
Ход матча
30'
1:0
36'
40'
40'
45'
71'
74'
1:1
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 4
-
7 Угловые 7
-
7 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
371 Количество передач 376
-
53 Владение мячом, % 47
18
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
26
Калоч
Филип
29
Тачи
Ричмонд
- Основной состав
-
18 Краль ЮлианВратарь
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Калоч ФилипПолузащитник
-
29 Тачи РичмондПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Цолински БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Функель Фридхельм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гюнтер ЛассеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Пртайин ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Каде ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Айдэйл ДжонНападающий
- Нападающий
-
37 Ben Nink
-
Главный тренер: Каучинский Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Кайзерслаутерн
Веен Висбаден
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
14 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
0.83
1
Среднее время на гол
108
90
Всего голов
13
1
Голов в среднем за матч
1.63
0.17
Среднее время на гол
55
540
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
1.29
0.64
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
70
140
Бомбардиры внутри турнира
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахе Рагнар
|16
|0.53
|Риттер Марлон
|5
|0.17
|Томяк Борис
|4 (2)
|0.13
|Тачи Ричмонд
|3
|0.1
|Бойд Терренс
|2
|0.07
|Опоку Аарон
|2
|0.07
|Краус Кевин II
|2 (1)
|0.07
|Пухач Тымотеуш
|1
|0.03
|Редондо Кенни
|1
|0.03
|Циммер Жан
|1
|0.03
|Рашль Тобиас
|1
|0.03
|Туре Альмами
|1
|0.03
|Эльведи Ян
|1
|0.03
|Симакала Ба-Муака
|1
|0.03
|Калоч Филип
|1
|0.03
|Стожилкович Филип
|1
|0.03
|Нихус Юлиан
|1
|0.03
|Клемент Филипп
|0
|0
|Ганслик Даниэль
|0
|0
Веен Висбаден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пртайин Иван
|11 (1)
|0.37
|Hyun-ju Lee
|4
|0.13
|Гоппел Теймен
|3
|0.1
|Ковачевич Франко
|3
|0.1
|Айдэйл Джон
|3 (1)
|0.1
|Вукотич Александар
|2
|0.07
|Хессер Робин
|1
|0.03
|Гюнтер Лассе
|1
|0.03
|Бэтцнер Ник
|1
|0.03
|Фроэзе Кианз
|1
|0.03
|Райнталер Макс
|1
|0.03
|Чатич Амар
|1
|0.03
|Фехнер Джино
|0
|0
|Якобсен Бьярке
|0
|0
|Карстенс Флориан
|0
|0
Карточки
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томяк Борис
|5
|2
|Риттер Марлон
|6
|0
|Нихус Юлиан
|6
|0
|Пухач Тымотеуш
|5
|0
|Циммер Жан
|4
|0
|Редондо Кенни
|4
|0
|Калоч Филип
|4
|0
|Рашль Тобиас
|4
|0
|Сольдо Никола
|4
|0
|Эльведи Ян
|3
|0
|Абиама Диксон
|3
|0
|Бойд Терренс
|2
|0
|Краус Кевин II
|2
|0
|Краль Юлиан
|2
|0
|Фридхельм Фанкел
|2
|0
|Луте Андреас
|0
|1
|Аремю Афииз
|0
|1
|Туре Альмами
|1
|0
|Цолински Бен
|1
|0
|Хёршер Филипп
|1
|0
|Симакала Ба-Муака
|1
|0
|Опоку Аарон
|1
|0
|Тачи Ричмонд
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
Веен Висбаден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вукотич Александар
|9
|1
|Анга-Лётшер Мартин
|6
|1
|Матисен Маркус
|7
|0
|Фехнер Джино
|7
|0
|Пртайин Иван
|6
|0
|Hyun-ju Lee
|2
|2
|Карстенс Флориан
|5
|0
|Чатич Амар
|2
|1
|Мокенхаупт Саша
|3
|0
|Фроэзе Кианз
|3
|0
|Гоппел Теймен
|3
|0
|Бэтцнер Ник
|3
|0
|Якобсен Бьярке
|1
|1
|Штритцель Флориан
|2
|0
|Хессер Робин
|2
|0
|Беннеттс Кинан
|2
|0
|Гюнтер Лассе
|2
|0
|Райнталер Макс
|1
|0
|Рибле Нико
|1
|0
|Ковачевич Франко
|1
|0
|Markus Kauczinski
|1
|0
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
Веен Висбаден
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
8
9
Кайзерслаутерн
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
Веен Висбаден
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
6% (1)
56% (9)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
25
10
Упущенные победы
10
12
Кайзерслаутерн
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (12)
37% (11)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
13% (4)
40% (12)
Веен Висбаден
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
20% (6)
43% (13)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
33
11
Упущенные победы
18
21
Голы по времени матча
Забито
27
18
14 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
4
15%
2
11%
1-15
9
33%
2
11%
16-30
1
4%
2
11%
31-45
2
7%
3
17%
46-60
5
19%
3
17%
61-75
6
22%
6
33%
76-90
Пропущено
30
24
7 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
1
3%
1
4%
1-15
4
13%
3
13%
16-30
2
7%
3
13%
31-45
9
30%
8
33%
46-60
9
30%
3
13%
61-75
5
17%
6
25%
76-90
Забито
17
14
11 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
18 Не забивали 19
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
4
29%
16-30
6
35%
1
7%
31-45
2
12%
2
14%
46-60
2
12%
4
29%
61-75
2
12%
3
21%
76-90
Пропущено
31
17
12 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
2
6%
1
6%
1-15
4
13%
2
12%
16-30
6
19%
3
18%
31-45
7
23%
5
29%
29%
46-60
9
29%
29%
2
12%
61-75
3
10%
4
24%
76-90
Забито
44
32
25 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 14
6 Не забивали 8
6
14%
2
6%
1-15
12
27%
6
19%
16-30
7
16%
3
9%
31-45
4
9%
5
16%
46-60
7
16%
7
22%
61-75
8
18%
9
28%
76-90
Пропущено
61
41
19 В 1-м тайме 13
42 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 16
29 Не пропускали 25
3
5%
2
5%
1-15
8
13%
5
12%
16-30
8
13%
6
15%
31-45
16
26%
13
32%
46-60
18
30%
30%
5
12%
61-75
8
13%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 2:1 Гамбург - Кайзерслаутерн 2:1 Саарбрюккен - Кайзерслаутерн 0:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3
Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Оснабрюк 3:2 Ганза - Кайзерслаутерн 0:3 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн 3:0 Генчлербирлиги - Кайзерслаутерн 1:4 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1
Веен Висбаден
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Веен Висбаден - Фортуна 0:2 Ганза - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Оснабрюк 0:1 Веен Висбаден - Вальдхоф 3:1
Гамбург - Веен Висбаден 3:0 Веен Висбаден - Ганновер 96 1:1 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3 Веен Висбаден - Шотт Майнц 3:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Веен Висбаден - Герта 3:1 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Веен Висбаден - Зандхаузен 2:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
Веен Висбаден
Точный счет
3:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
5 раз 36%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
9 раз 64%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
5 раз 33%
1:1
3 раза 20%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
3:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
1:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 47%
3
8 раз 27%
0
5 раз 17%
2
2 раза 7%
4
1 раз 3%
1
15 раз 50%
0
8 раз 27%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Кайзерслаутерн
Веен Висбаден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
113
78
212
78
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
115
411
511
213
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
255
Больше Меньше
228
1119
723
921
327
129
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|19 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|18 (6)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|16 (10)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (5)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|16
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 11
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|12
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 9
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 7
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 7