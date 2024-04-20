Тур: 30. Стадион: Фолькспаркштадион.
0:1
Второй тайм: 83'
0'
0:1
59' ГолРоте Том
68' Желтая карточкаМефферт Йонас
72' Желтая карточкаХолтби Льюис
73' Вторая желтая карточкаХолтби Льюис
Ход матча
24'
59'
0:1
68'
72'
73'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 3
-
10 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
59 Владение мячом, % 41
19
Рааб
Матео
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
10
Холтби
Льюис
17
Беккер
Тимо
13
Матино
Сюто
- Основной состав
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Немет ОндрашНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
-
17 Беккер ТимоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Матино СютоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Роте ТомПолузащитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
-
-
Главный тренер: Рапп Марсель
История личных встреч
Гамбург
Хольштайн Киль
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 7 побед
13 матчей
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
13
Голов в среднем за матч
1
1.63
Среднее время на гол
90
55
Всего голов
18
8
Голов в среднем за матч
2.25
1.6
Среднее время на гол
40
56
Всего голов
23
21
Голов в среднем за матч
1.77
1.62
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
50
55
Бомбардиры внутри турнира
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|16 (1)
|0.53
|Бенеш Ласло
|13 (3)
|0.43
|Мухайм Миро
|5
|0.17
|Джатта Бейкери
|4
|0.13
|Жан-Люк Домпе
|3
|0.1
|Ферай Иммануэль
|3
|0.1
|Мефферт Йонас
|2
|0.07
|Рейс Людовит
|2
|0.07
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|0.07
|Шонлау Себастьян
|1
|0.03
|Хайер Моритц
|1
|0.03
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0.03
|Рамос Гильерме
|1
|0.03
|Пореба Лукаш
|1
|0.03
|Ван дер Бремпт Игнасе
|0
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скрибски Стивен
|10 (3)
|0.33
|Пихлер Бенедикт
|7
|0.23
|Беккер Тимо
|6 (1)
|0.2
|Матино Сюто
|5 (1)
|0.17
|Арп Янн-Фите
|5
|0.17
|Холтби Льюис
|4
|0.13
|Порат Финн
|4
|0.13
|Роте Том
|3
|0.1
|Зандер Филипп
|3
|0.1
|Бернхардссон Александер
|3
|0.1
|Nicolai Remberg
|2
|0.07
|Стернер Йонас
|2
|0.07
|Шульц Марвин
|1
|0.03
|Меес Джошуа
|1
|0.03
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0.03
|Эррас Патрик
|1
|0.03
|Marko Ivezic
|1
|0.03
|Niklas Niehoff
|1
|0.03
Карточки
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мефферт Йонас
|9
|0
|Хайер Моритц
|7
|1
|Хаджикадунич Деннис
|7
|1
|Рамос Гильерме
|5
|2
|Мухайм Миро
|5
|1
|Джатта Бейкери
|6
|0
|Бенеш Ласло
|4
|1
|Ферай Иммануэль
|4
|0
|Жан-Люк Домпе
|3
|0
|Рейс Людовит
|3
|0
|Микельбрансис Вильям
|3
|0
|Амброзиус Стефан
|2
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|2
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|0
|Стеффен Баумгарт
|1
|0
|Фернандеш Даниэль
|1
|0
|Глацель Роберт
|1
|0
|Озтунали Левин
|1
|0
|Пореба Лукаш
|1
|0
|Каттербах Ноа
|1
|0
|Tim Walter
|1
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холтби Льюис
|7
|0
|Зандер Филипп
|7
|0
|Роте Том
|7
|0
|Порат Финн
|6
|0
|Шульц Марвин
|3
|1
|Nicolai Remberg
|4
|0
|Беккер Тимо
|3
|0
|Юханссон Карл II
|1
|1
|Скрибски Стивен
|2
|0
|Эррас Патрик
|2
|0
|Меес Джошуа
|2
|0
|Симакала Ба-Муака
|2
|0
|Арп Янн-Фите
|2
|0
|Пихлер Бенедикт
|2
|0
|Матино Сюто
|2
|0
|Colin Kleine-Bekel
|2
|0
|Marko Ivezic
|2
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Marcel Rapp
|1
|0
|Коменда Марко
|1
|0
|Вайнер Тимон
|1
|0
|Бернхардссон Александер
|1
|0
|Стернер Йонас
|1
|0
Результаты матчей
Гамбург
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
7% (1)
29% (4)
Хольштайн Киль
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
7% (1)
60% (9)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
9
6
Гамбург
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Хольштайн Киль
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Сухие победы
1
8
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
10
15
Упущенные победы
21
23
Гамбург
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
48% (14)
38% (11)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
21% (6)
38% (11)
Хольштайн Киль
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (11)
34% (10)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
14% (4)
41% (12)
Сухие победы
8
9
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
15
16
Упущенные победы
30
29
Голы по времени матча
Забито
32
28
17 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 9
15 Не забивали 15
2
6%
1
4%
1-15
6
19%
7
25%
16-30
9
28%
6
21%
31-45
7
22%
7
25%
46-60
2
6%
1
4%
61-75
6
19%
6
21%
76-90
Пропущено
16
12
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
4
25%
2
17%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
3
19%
2
17%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
3
19%
2
17%
61-75
3
19%
2
17%
76-90
Забито
25
31
6 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 9
15 Не забивали 15
2
8%
3
10%
1-15
2
8%
4
13%
16-30
2
8%
6
19%
31-45
4
16%
9
29%
29%
46-60
7
28%
4
13%
61-75
8
32%
5
16%
76-90
Пропущено
23
22
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
5
22%
3
14%
1-15
4
17%
2
9%
16-30
2
9%
4
18%
31-45
4
17%
2
9%
46-60
2
9%
5
23%
61-75
6
26%
6
27%
76-90
Забито
57
59
23 В 1-м тайме 27
34 Во 2-м тайме 32
19 Забивали первыми 18
1 Не забивали 1
4
7%
4
7%
1-15
8
14%
11
19%
16-30
11
19%
12
20%
31-45
11
19%
16
27%
46-60
9
16%
5
8%
61-75
14
25%
11
19%
76-90
Пропущено
39
34
20 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 16
9
23%
5
15%
1-15
6
15%
4
12%
16-30
5
13%
6
18%
31-45
5
13%
4
12%
46-60
5
13%
7
21%
61-75
9
23%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Магдебург - Гамбург 2:2 Гамбург - Кайзерслаутерн 2:1 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:1 Гамбург - Веен Висбаден 3:0
Фортуна - Гамбург 2:0 Гамбург - Оснабрюк 1:2 Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Ганза - Гамбург 2:2 Гамбург - Ганновер 96 3:4 Герта - Гамбург 1:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Цюрих - Гамбург 2:2 ПСВ - Гамбург 2:2 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Падерборн 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2
Хольштайн Киль
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хольштайн Киль - Оснабрюк 4:0 Нюрнберг - Хольштайн Киль 0:4 Хольштайн Киль - Ганза 2:0 Эльвeрсберг - Хольштайн Киль 0:2
Хольштайн Киль - Карлсруэ 1:0 Герта - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Падерборн - Хольштайн Киль 0:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2
Результаты матчей
Гамбург
Хольштайн Киль
Точный счет
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:4
2 раза 14%
5:3
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
5
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
Точный счет
2:2
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 53%
1
5 раз 33%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Точный счет
2:1
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:4
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
0:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 45%
1
9 раз 31%
3
5 раз 17%
0
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
10 раз 34%
2
9 раз 31%
3
5 раз 17%
4
4 раза 14%
0
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Гамбург
Хольштайн Киль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
105
59
510
113
213
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
96
86
114
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
281
Больше Меньше
281
1910
1811
623
920
128
425
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|30
|19
|4
|7
|60 - 34
|61
|2.
|29
|16
|9
|4
|54 - 32
|57
|3.
|30
|16
|7
|7
|64 - 35
|55
|4.
|0:1
|30
|14
|7
|9
|55 - 42
|49
|5.
|29
|11
|12
|6
|51 - 36
|45
|6.
|29
|12
|8
|9
|60 - 48
|44
|7.
|29
|11
|10
|8
|58 - 43
|43
|8.
|30
|12
|7
|11
|46 - 49
|43
|9.
|30
|12
|6
|12
|40 - 43
|42
|10.
|30
|11
|7
|12
|44 - 52
|40
|11.
|30
|10
|7
|13
|38 - 56
|37
|12.
|30
|10
|6
|14
|46 - 56
|36
|13.
|30
|10
|4
|16
|33 - 41
|34
|14.
|29
|8
|9
|12
|40 - 46
|33
|15.
|30
|8
|8
|14
|32 - 41
|32
|16.
|29
|9
|4
|16
|27 - 48
|31
|17.
|30
|8
|6
|16
|46 - 59
|30
|18.
|30
|5
|9
|16
|27 - 60
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|5
|1
|31 - 14
|32
|2.
|0:1
|15
|10
|0
|5
|31 - 18
|30
|3.
|15
|9
|3
|3
|28 - 17
|30
|4.
|15
|8
|5
|2
|36 - 19
|29
|5.
|1:0
|15
|9
|1
|5
|31 - 22
|28
|6.
|14
|7
|6
|1
|30 - 14
|27
|7.
|15
|8
|3
|4
|28 - 19
|27
|8.
|15
|8
|3
|4
|26 - 18
|27
|9.
|15
|7
|5
|3
|39 - 20
|26
|10.
|15
|6
|4
|5
|26 - 22
|22
|11.
|15
|6
|4
|5
|20 - 17
|22
|12.
|14
|6
|2
|6
|18 - 21
|20
|13.
|15
|6
|2
|7
|27 - 30
|20
|14.
|15
|5
|4
|6
|22 - 24
|19
|15.
|15
|5
|4
|6
|19 - 23
|19
|16.
|15
|5
|4
|6
|18 - 26
|19
|17.
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|18.
|15
|3
|5
|7
|13 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|15
|10
|3
|2
|29 - 12
|33
|2.
|15
|8
|4
|3
|38 - 17
|28
|3.
|14
|7
|4
|3
|23 - 18
|25
|4.
|15
|7
|3
|5
|24 - 25
|24
|5.
|15
|6
|3
|6
|25 - 29
|21
|6.
|0:1
|15
|4
|7
|4
|24 - 24
|19
|7.
|14
|5
|3
|6
|21 - 28
|18
|8.
|15
|5
|3
|7
|20 - 30
|18
|9.
|15
|4
|6
|5
|21 - 22
|18
|10.
|16
|4
|3
|9
|18 - 24
|15
|11.
|14
|3
|5
|6
|22 - 24
|14
|12.
|15
|4
|0
|11
|13 - 24
|12
|13.
|15
|3
|3
|9
|12 - 26
|12
|14.
|14
|2
|5
|7
|14 - 24
|11
|15.
|15
|3
|2
|10
|9 - 27
|11
|16.
|15
|2
|4
|9
|19 - 29
|10
|17.
|15
|2
|4
|9
|14 - 37
|10
|18.
|15
|2
|3
|10
|18 - 37
|9
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|19 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|18 (6)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|16 (10)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (5)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|16
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 11
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|12
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 9
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 7
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 7