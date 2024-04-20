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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Гамбург
0:1
Второй тайм: 83'
Хольштайн Киль
0'
0:1
59' Гол
Роте Том
68' Желтая карточка
Мефферт Йонас
72' Желтая карточка
Холтби Льюис
73' Вторая желтая карточка
Холтби Льюис

Ход матча

24'
 
Роте Том
Порат Финн
59'
0:1
Роте Том
(Холтби Льюис)
68'
Мефферт Йонас
 
70'
Окугава Масая
Озтунали Левин
 
70'
Жан-Люк Домпе
Кёнигсдёрффер Рансфорд
 
72'
 
Холтби Льюис
72'
 
Nicolai Remberg
Скрибски Стивен
73'
 
Холтби Льюис
76'
Джатта Бейкери
Ван дер Бремпт Игнасе
 
76'
Немет Ондраш
Ферай Иммануэль
 
80'
 
Коменда Марко
Матино Сюто
80'
 
Пихлер Бенедикт
Бернхардссон Александер
83'
Сухонен Ансси
Мефферт Йонас
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
Гамбург
Ничья
Хольштайн Киль
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3.90
Все Коэффициенты
19
Рааб
Матео
22
Ван
дер
Бремпт
Игнасе
5
Хаджикадунич
Деннис
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
23
Мефферт
Йонас
10
Ферай
Иммануэль
21
Озтунали
Левин
9
Глацель
Роберт
11
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
1
Вайнер
Тимон
5
Юханссон
Карл
II
4
Эррас
Патрик
6
Marko
Ivezic
8
Порат
Финн
16
Зандер
Филипп
10
Холтби
Льюис
17
Беккер
Тимо
11
Бернхардссон
Александер
7
Скрибски
Стивен
13
Матино
Сюто
Гамбург
4-3-3
Хольштайн Киль
3-4-3

История личных встреч

Гамбург
Хольштайн Киль

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 7 побед

13 матчей

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед

История матчей

Б2
4:2
Б2
0:0
Б2
2:3
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
3:3
Б2
1:1
Б2
3:1
Б2
0:3
ТМК
5:3
ТМК
1:2

Голы

Всего голов

5
13

Голов в среднем за матч

1
1.63

Среднее время на гол

90
55

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

2.25
1.6

Среднее время на гол

40
56

Всего голов

23
21

Голов в среднем за матч

1.77
1.62

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

50
55

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 16 (1) 0.53
Бенеш Ласло 13 (3) 0.43
Мухайм Миро 5 0.17
Джатта Бейкери 4 0.13
Жан-Люк Домпе 3 0.1
Ферай Иммануэль 3 0.1
Мефферт Йонас 2 0.07
Рейс Людовит 2 0.07
Кёнигсдёрффер Рансфорд 2 0.07
Шонлау Себастьян 1 0.03
Хайер Моритц 1 0.03
Хаджикадунич Деннис 1 0.03
Рамос Гильерме 1 0.03
Пореба Лукаш 1 0.03
Ван дер Бремпт Игнасе 0 0
Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скрибски Стивен 10 (3) 0.33
Пихлер Бенедикт 7 0.23
Беккер Тимо 6 (1) 0.2
Матино Сюто 5 (1) 0.17
Арп Янн-Фите 5 0.17
Холтби Льюис 4 0.13
Порат Финн 4 0.13
Роте Том 3 0.1
Зандер Филипп 3 0.1
Бернхардссон Александер 3 0.1
Nicolai Remberg 2 0.07
Стернер Йонас 2 0.07
Шульц Марвин 1 0.03
Меес Джошуа 1 0.03
Фридьонссон Хольмберт 1 0.03
Эррас Патрик 1 0.03
Marko Ivezic 1 0.03
Niklas Niehoff 1 0.03

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мефферт Йонас 9 0
Хайер Моритц 7 1
Хаджикадунич Деннис 7 1
Рамос Гильерме 5 2
Мухайм Миро 5 1
Джатта Бейкери 6 0
Бенеш Ласло 4 1
Ферай Иммануэль 4 0
Жан-Люк Домпе 3 0
Рейс Людовит 3 0
Микельбрансис Вильям 3 0
Амброзиус Стефан 2 0
Ван дер Бремпт Игнасе 2 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 2 0
Стеффен Баумгарт 1 0
Фернандеш Даниэль 1 0
Глацель Роберт 1 0
Озтунали Левин 1 0
Пореба Лукаш 1 0
Каттербах Ноа 1 0
Tim Walter 1 0
Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холтби Льюис 7 0
Зандер Филипп 7 0
Роте Том 7 0
Порат Финн 6 0
Шульц Марвин 3 1
Nicolai Remberg 4 0
Беккер Тимо 3 0
Юханссон Карл II 1 1
Скрибски Стивен 2 0
Эррас Патрик 2 0
Меес Джошуа 2 0
Симакала Ба-Муака 2 0
Арп Янн-Фите 2 0
Пихлер Бенедикт 2 0
Матино Сюто 2 0
Colin Kleine-Bekel 2 0
Marko Ivezic 2 0
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Marcel Rapp 1 0
Коменда Марко 1 0
Вайнер Тимон 1 0
Бернхардссон Александер 1 0
Стернер Йонас 1 0

Результаты матчей

Гамбург
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
7% (1)
29% (4)
Хольштайн Киль
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
7% (1)
60% (9)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

9
6
Гамбург
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Хольштайн Киль
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)

Сухие победы

1
8

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

10
15

Упущенные победы

21
23
Гамбург
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
48% (14)
38% (11)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
21% (6)
38% (11)
Хольштайн Киль
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (11)
34% (10)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
14% (4)
41% (12)

Сухие победы

8
9

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

15
16

Упущенные победы

30
29

Голы по времени матча

Забито

32
28
17 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 9
15 Не забивали 15
2
6%
1
4%
1-15
6
19%
7
25%
16-30
9
28%
6
21%
31-45
7
22%
7
25%
46-60
2
6%
1
4%
61-75
6
19%
6
21%
76-90

Пропущено

16
12
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
4
25%
2
17%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
3
19%
2
17%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
3
19%
2
17%
61-75
3
19%
2
17%
76-90

Забито

25
31
6 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 9
15 Не забивали 15
2
8%
3
10%
1-15
2
8%
4
13%
16-30
2
8%
6
19%
31-45
4
16%
9
29%
29%
46-60
7
28%
4
13%
61-75
8
32%
5
16%
76-90

Пропущено

23
22
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
5
22%
3
14%
1-15
4
17%
2
9%
16-30
2
9%
4
18%
31-45
4
17%
2
9%
46-60
2
9%
5
23%
61-75
6
26%
6
27%
76-90

Забито

57
59
23 В 1-м тайме 27
34 Во 2-м тайме 32
19 Забивали первыми 18
1 Не забивали 1
4
7%
4
7%
1-15
8
14%
11
19%
16-30
11
19%
12
20%
31-45
11
19%
16
27%
46-60
9
16%
5
8%
61-75
14
25%
11
19%
76-90

Пропущено

39
34
20 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 16
9
23%
5
15%
1-15
6
15%
4
12%
16-30
5
13%
6
18%
31-45
5
13%
4
12%
46-60
5
13%
7
21%
61-75
9
23%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Магдебург - Гамбург 2:2 Гамбург - Кайзерслаутерн 2:1 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:1 Гамбург - Веен Висбаден 3:0
Фортуна - Гамбург 2:0 Гамбург - Оснабрюк 1:2 Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Ганза - Гамбург 2:2 Гамбург - Ганновер 96 3:4 Герта - Гамбург 1:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Цюрих - Гамбург 2:2 ПСВ - Гамбург 2:2 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Падерборн 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2
Хольштайн Киль
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хольштайн Киль - Оснабрюк 4:0 Нюрнберг - Хольштайн Киль 0:4 Хольштайн Киль - Ганза 2:0 Эльвeрсберг - Хольштайн Киль 0:2
Хольштайн Киль - Карлсруэ 1:0 Герта - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Падерборн - Хольштайн Киль 0:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2

Результаты матчей

Гамбург
Хольштайн Киль

Точный счет

2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:4
2 раза 14%
5:3
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
5
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%

Точный счет

2:2
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 53%
1
5 раз 33%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Точный счет

2:1
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:4
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
0:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 45%
1
9 раз 31%
3
5 раз 17%
0
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
10 раз 34%
2
9 раз 31%
3
5 раз 17%
4
4 раза 14%
0
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Гамбург
Хольштайн Киль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
1.5
Больше Меньше
10
5
5
9
2.5
5
10
1
13
3.5
2
13
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
9
6
1.5
8
6
1
14
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
1
0.5
Больше Меньше
28
1
19
10
1.5
18
11
6
23
2.5
9
20
1
28
3.5
4
25
1
28
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 1:0 30 19 4 7 60 - 34 61
2.
Санкт-Паули
 29 16 9 4 54 - 32 57
3.
Фортуна
 30 16 7 7 64 - 35 55
4.
Гамбург
 0:1 30 14 7 9 55 - 42 49
5.
Ганновер 96
 29 11 12 6 51 - 36 45
6.
Герта
 29 12 8 9 60 - 48 44
7.
Карлсруэ
 29 11 10 8 58 - 43 43
8.
Падерборн
 30 12 7 11 46 - 49 43
9.
Гройтер Фюрт
 30 12 6 12 40 - 43 42
10.
Эльвeрсберг
 30 11 7 12 44 - 52 40
11.
Нюрнберг
 30 10 7 13 38 - 56 37
12.
Шальке 04
 30 10 6 14 46 - 56 36
13.
Айнтрахт Бр
 30 10 4 16 33 - 41 34
14.
Магдебург
 29 8 9 12 40 - 46 33
15.
Веен Висбаден
 30 8 8 14 32 - 41 32
16.
Ганза
 29 9 4 16 27 - 48 31
17.
Кайзерслаутерн
 30 8 6 16 46 - 59 30
18.
Оснабрюк
 30 5 9 16 27 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 15 9 5 1 31 - 14 32
2.
Гамбург
 0:1 15 10 0 5 31 - 18 30
3.
Гройтер Фюрт
 15 9 3 3 28 - 17 30
4.
Карлсруэ
 15 8 5 2 36 - 19 29
5.
Хольштайн Киль
 1:0 15 9 1 5 31 - 22 28
6.
Ганновер 96
 14 7 6 1 30 - 14 27
7.
Шальке 04
 15 8 3 4 28 - 19 27
8.
Фортуна
 15 8 3 4 26 - 18 27
9.
Герта
 15 7 5 3 39 - 20 26
10.
Магдебург
 15 6 4 5 26 - 22 22
11.
Айнтрахт Бр
 15 6 4 5 20 - 17 22
12.
Ганза
 14 6 2 6 18 - 21 20
13.
Кайзерслаутерн
 15 6 2 7 27 - 30 20
14.
Падерборн
 15 5 4 6 22 - 24 19
15.
Эльвeрсберг
 15 5 4 6 19 - 23 19
16.
Нюрнберг
 15 5 4 6 18 - 26 19
17.
Веен Висбаден
 14 4 5 5 14 - 17 17
18.
Оснабрюк
 15 3 5 7 13 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 1:0 15 10 3 2 29 - 12 33
2.
Фортуна
 15 8 4 3 38 - 17 28
3.
Санкт-Паули
 14 7 4 3 23 - 18 25
4.
Падерборн
 15 7 3 5 24 - 25 24
5.
Эльвeрсберг
 15 6 3 6 25 - 29 21
6.
Гамбург
 0:1 15 4 7 4 24 - 24 19
7.
Герта
 14 5 3 6 21 - 28 18
8.
Нюрнберг
 15 5 3 7 20 - 30 18
9.
Ганновер 96
 15 4 6 5 21 - 22 18
10.
Веен Висбаден
 16 4 3 9 18 - 24 15
11.
Карлсруэ
 14 3 5 6 22 - 24 14
12.
Айнтрахт Бр
 15 4 0 11 13 - 24 12
13.
Гройтер Фюрт
 15 3 3 9 12 - 26 12
14.
Магдебург
 14 2 5 7 14 - 24 11
15.
Ганза
 15 3 2 10 9 - 27 11
16.
Кайзерслаутерн
 15 2 4 9 19 - 29 10
17.
Оснабрюк
 15 2 4 9 14 - 37 10
18.
Шальке 04
 15 2 3 10 18 - 37 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 19 (4)
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Санкт-Паули Хартель Марсель 16 (10)
Гамбург Глацель Роберт 16 (5)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 16
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 11
Оснабрюк Dave Gnaase 12
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 9
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 7
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 24'
    Порат Финн уходит с поля. Роте Том выходит вместо него
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    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Гамбург
    Ничья
    Хольштайн Киль
    7.40
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    3.95
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