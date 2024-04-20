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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Оснабрюк
0:3
Второй тайм: 77'
Айнтрахт Бр
0'
0:1
9' Гол
Донкор Антон
32' Желтая карточка
Донкор Антон
0:2
40' Гол
Филипп Райан
58' Желтая карточка
Johan Gomez
58' Желтая карточка
Dave Gnaase
0:3
60' Гол
Johan Gomez

Ход матча

9'
0:1
Донкор Антон
(Риттмюллер Марвин)
32'
 
Донкор Антон
40'
0:2
Филипп Райан
(Hasan Kurucay)
46'
Макридис Хараламбос
Jannes Wulff
 
46'
Лобингер Лекс-Тигер
Виманн Никлас
 
58'
 
Johan Gomez
58'
Dave Gnaase
 
60'
0:3
Johan Gomez
61'
 
Мультауп Маурице
Johan Gomez
70'
Ниманн Ноэль
Конте Кристиан
 
72'
 
Тауэр Никлас
Кауфманн Фабио
72'
 
Уджа Энтони
Филипп Райан

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Лучшие коэффициенты
Оснабрюк
Ничья
Айнтрахт Бр
29.00
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9.92
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3.40
Все Коэффициенты
22
Кюн
Филипп
4
Гьямфи
Максвелл
33
Бирман
Тимо
25
Виманн
Никлас
32
Jannes
Wulff
27
Кюизанс
Микаэль
26
Dave
Gnaase
8
Теше
Роберт
3
Florian
Kleinhansl
17
Конте
Кристиан
9
Erik
Engelhardt
1
Хофманн
Роб-Торбен
4
Николау
Яннис
6
Бисакшич
Эрмин
29
Hasan
Kurucay
18
Риттмюллер
Марвин
37
Кауфманн
Фабио
39
Краусе
Робин
20
Хельгасон
Торир
19
Донкор
Антон
44
Johan
Gomez
9
Филипп
Райан
Оснабрюк
3-5-2
Айнтрахт Бр
3-5-2

История личных встреч

Оснабрюк
Айнтрахт Бр

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

Б2
3:2
ТМК
0:0
Б3
1:1
Б3
2:2
Б2
0:4
Б2
0:2
Б3
1:0
Б3
3:4
Б3
1:0
Б3
1:0

Голы

Всего голов

3
10

Голов в среднем за матч

0.6
2

Среднее время на гол

150
45

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.8
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

1.2
1.5

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

75
60

Бомбардиры внутри турнира

Оснабрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erik Engelhardt 10 (1) 0.33
Конте Кристиан 4 0.13
Кюизанс Микаэль 3 (3) 0.1
Dave Gnaase 3 0.1
Теше Роберт 1 0.03
Диаките Умар 1 0.03
Florian Kleinhansl 1 0.03
Вридт Квази 1 0.03
Макридис Хараламбос 1 0.03
Lukas Kunze 1 0.03
Гьямфи Максвелл 1 0.03
Ферхук Йон 0 0
Тальхаммер Максимилиан 0 0
Jannes Wulff 0 0
Айдини Басхким 0 0
Кюн Филипп 0 0
Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филипп Райан 6 0.2
Кауфманн Фабио 6 0.2
Hasan Kurucay 4 (3) 0.13
Бисакшич Эрмин 4 0.13
Уджа Энтони 3 0.1
Johan Gomez 3 0.1
Донкор Антон 2 0.07
Крюгер Флориан 2 0.07
Краусе Робин 1 0.03
Хельгасон Торир 1 0.03
Иванов Роберт 1 0.03
Декарли Сауло 0 0
Мультауп Маурице 0 0
Риттмюллер Марвин 0 0

Карточки

Оснабрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dave Gnaase 12 0
Кюизанс Микаэль 7 2
Айдини Басхким 6 1
Гьямфи Максвелл 5 1
Florian Kleinhansl 6 0
Виманн Никлас 2 2
Теше Роберт 4 0
Ферхук Йон 3 0
Вридт Квази 3 0
Диаките Умар 3 0
Андруцос Танасис 3 0
Конте Кристиан 3 0
Jannes Wulff 3 0
Lukas Kunze 2 0
Ниманн Ноэль 2 0
Кюн Филипп 2 0
Гойгингер Томас 1 0
Henry Rorig 1 0
Florian Bahr 1 0
Уве Кошинат 1 0
Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Яннис 7 2
Краусе Робин 8 0
Кауфманн Фабио 8 0
Hasan Kurucay 4 2
Бисакшич Эрмин 5 0
Иванов Роберт 5 0
Johan Gomez 4 0
Декарли Сауло 3 0
Тауэр Никлас 3 0
Берендт Бриан 1 1
Донкор Антон 2 0
Финнделл Хампус 2 0
Хельгасон Торир 2 0
Риттмюллер Марвин 2 0
Виб Данило 2 0
Уджа Энтони 1 0
Гризбек Себастьян 1 0
Маркс Ян-Хендрик 1 0
Лукоки Андерсон 1 0
Хофманн Роб-Торбен 1 0
Крюгер Флориан 1 0

Результаты матчей

Оснабрюк
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Айнтрахт Бр
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

8
3
Оснабрюк
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Айнтрахт Бр
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (4)
71% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

31
10

Упущенные победы

7
19
Оснабрюк
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (8)
52% (15)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Айнтрахт Бр
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
14% (4)
34% (10)
52% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
24% (7)
38% (11)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

5
12

Волевые победы

32
13

Упущенные победы

15
22

Голы по времени матча

Забито

13
10
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 1
21 Не забивали 23
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
1
10%
31-45
1
8%
5
50%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
3
23%
3
30%
76-90

Пропущено

20
24
8 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 14
4
20%
2
8%
1-15
0
0%
7
29%
29%
16-30
4
20%
8
33%
31-45
2
10%
1
4%
46-60
4
20%
4
17%
61-75
6
30%
2
8%
76-90

Забито

15
21
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
1
7%
5
24%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
4
27%
3
14%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
2
13%
4
19%
61-75
5
33%
5
24%
76-90

Пропущено

36
16
14 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
3
8%
3
19%
1-15
4
11%
1
6%
16-30
7
19%
4
25%
31-45
7
19%
2
13%
46-60
8
22%
2
13%
61-75
7
19%
4
25%
76-90

Забито

28
31
13 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 9
10 Не забивали 12
3
11%
5
16%
1-15
4
14%
3
10%
16-30
6
21%
4
13%
31-45
3
11%
6
19%
46-60
4
14%
5
16%
61-75
8
29%
8
26%
76-90

Пропущено

56
40
22 В 1-м тайме 25
34 Во 2-м тайме 15
19 Пропускали первыми 19
23 Не пропускали 23
7
13%
5
13%
1-15
4
7%
8
20%
16-30
11
20%
12
30%
31-45
9
16%
3
8%
46-60
12
21%
6
15%
61-75
13
23%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Оснабрюк
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хольштайн Киль - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Гройтер Фюрт 2:0 Веен Висбаден - Оснабрюк 0:1 Эспелькамп - Оснабрюк 1:5
Оснабрюк - Фортуна 0:4 Кайзерслаутерн - Оснабрюк 3:2 Гамбург - Оснабрюк 1:2 Оснабрюк - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1 Оснабрюк - Ганза 0:0 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Шпелле Фенхаус - Оснабрюк 0:4 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Герта - Оснабрюк 0:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Магдебург 0:2
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Айнтрахт Бр - Ганновер 96 0:0 Фортуна - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Эльвeрсберг 5:0 Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2
Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Герта 1:1 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ян 1:0 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2

Результаты матчей

Оснабрюк
Айнтрахт Бр

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

4:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
2:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 38%
1
9 раз 31%
2
9 раз 31%
0
12 раз 41%
1
9 раз 31%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Оснабрюк
Айнтрахт Бр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
11
4
5
9
1.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
6
8
4
11
1.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
11
0.5
Больше Меньше
17
12
9
20
1.5
8
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 29 18 4 7 59 - 34 58
2.
Санкт-Паули
 29 16 9 4 54 - 32 57
3.
Фортуна
 1:0 30 16 7 7 64 - 35 55
4.
Гамбург
 29 14 7 8 55 - 41 49
5.
Ганновер 96
 29 11 12 6 51 - 36 45
6.
Герта
 29 12 8 9 60 - 48 44
7.
Карлсруэ
 29 11 10 8 58 - 43 43
8.
Падерборн
 30 12 7 11 46 - 49 43
9.
Гройтер Фюрт
 0:1 30 12 6 12 40 - 43 42
10.
Эльвeрсберг
 30 11 7 12 44 - 52 40
11.
Нюрнберг
 30 10 7 13 38 - 56 37
12.
Шальке 04
 30 10 6 14 46 - 56 36
13.
Айнтрахт Бр
 3:0 30 10 4 16 33 - 41 34
14.
Магдебург
 29 8 9 12 40 - 46 33
15.
Веен Висбаден
 1:1 30 8 8 14 32 - 41 32
16.
Ганза
 29 9 4 16 27 - 48 31
17.
Кайзерслаутерн
 1:1 30 8 6 16 46 - 59 30
18.
Оснабрюк
 0:3 30 5 9 16 27 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 15 9 5 1 31 - 14 32
2.
Гамбург
 14 10 0 4 31 - 17 30
3.
Гройтер Фюрт
 0:1 15 9 3 3 28 - 17 30
4.
Карлсруэ
 15 8 5 2 36 - 19 29
5.
Хольштайн Киль
 15 9 1 5 31 - 22 28
6.
Ганновер 96
 14 7 6 1 30 - 14 27
7.
Шальке 04
 15 8 3 4 28 - 19 27
8.
Фортуна
 1:0 15 8 3 4 26 - 18 27
9.
Герта
 15 7 5 3 39 - 20 26
10.
Магдебург
 15 6 4 5 26 - 22 22
11.
Айнтрахт Бр
 3:0 15 6 4 5 20 - 17 22
12.
Ганза
 14 6 2 6 18 - 21 20
13.
Кайзерслаутерн
 1:1 15 6 2 7 27 - 30 20
14.
Падерборн
 15 5 4 6 22 - 24 19
15.
Эльвeрсберг
 15 5 4 6 19 - 23 19
16.
Нюрнберг
 15 5 4 6 18 - 26 19
17.
Веен Висбаден
 1:1 14 4 5 5 14 - 17 17
18.
Оснабрюк
 0:3 15 3 5 7 13 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 14 9 3 2 28 - 12 30
2.
Фортуна
 1:0 15 8 4 3 38 - 17 28
3.
Санкт-Паули
 14 7 4 3 23 - 18 25
4.
Падерборн
 15 7 3 5 24 - 25 24
5.
Эльвeрсберг
 15 6 3 6 25 - 29 21
6.
Гамбург
 15 4 7 4 24 - 24 19
7.
Герта
 14 5 3 6 21 - 28 18
8.
Нюрнберг
 15 5 3 7 20 - 30 18
9.
Ганновер 96
 15 4 6 5 21 - 22 18
10.
Веен Висбаден
 1:1 16 4 3 9 18 - 24 15
11.
Карлсруэ
 14 3 5 6 22 - 24 14
12.
Айнтрахт Бр
 3:0 15 4 0 11 13 - 24 12
13.
Гройтер Фюрт
 0:1 15 3 3 9 12 - 26 12
14.
Магдебург
 14 2 5 7 14 - 24 11
15.
Ганза
 15 3 2 10 9 - 27 11
16.
Кайзерслаутерн
 1:1 15 2 4 9 19 - 29 10
17.
Оснабрюк
 0:3 15 2 4 9 14 - 37 10
18.
Шальке 04
 15 2 3 10 18 - 37 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 19 (4)
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Санкт-Паули Хартель Марсель 16 (10)
Гамбург Глацель Роберт 16 (5)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 16
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 11
Оснабрюк Dave Gnaase 12
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 9
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 7
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 7
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