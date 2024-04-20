Тур: 30. Стадион: Stadium at the Bremer Brucke.
0:3
Второй тайм: 77'
0'
0:1
9' ГолДонкор Антон
32' Желтая карточкаДонкор Антон
0:2
40' ГолФилипп Райан
58' Желтая карточкаJohan Gomez
58' Желтая карточкаDave Gnaase
0:3
60' ГолJohan Gomez
Ход матча
9'
32'
40'
0:2
58'
58'
60'
0:3
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 6
-
5 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
22
Кюн
Филипп
33
Бирман
Тимо
32
Jannes
Wulff
26
Dave
Gnaase
39
Краусе
Робин
19
Донкор
Антон
44
Johan
Gomez
- Основной состав
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Защитник
-
33 Бирман ТимоЗащитник
- Защитник
-
32 Jannes WulffПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Dave GnaaseПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Вридт КвазиНападающий
-
Главный тренер: Кошинат Уве
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Донкор АнтонПолузащитник
-
44 Johan GomezНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Амин ЮссефПолузащитник
-
14 Уджа ЭнтониНападающий
-
Главный тренер: Шернинг Даниел
История личных встреч
Оснабрюк
Айнтрахт Бр
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
10
Голов в среднем за матч
0.6
2
Среднее время на гол
150
45
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.8
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
1.2
1.5
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
75
60
Бомбардиры внутри турнира
Оснабрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erik Engelhardt
|10 (1)
|0.33
|Конте Кристиан
|4
|0.13
|Кюизанс Микаэль
|3 (3)
|0.1
|Dave Gnaase
|3
|0.1
|Теше Роберт
|1
|0.03
|Диаките Умар
|1
|0.03
|Florian Kleinhansl
|1
|0.03
|Вридт Квази
|1
|0.03
|Макридис Хараламбос
|1
|0.03
|Lukas Kunze
|1
|0.03
|Гьямфи Максвелл
|1
|0.03
|Ферхук Йон
|0
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|0
|0
|Jannes Wulff
|0
|0
|Айдини Басхким
|0
|0
|Кюн Филипп
|0
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филипп Райан
|6
|0.2
|Кауфманн Фабио
|6
|0.2
|Hasan Kurucay
|4 (3)
|0.13
|Бисакшич Эрмин
|4
|0.13
|Уджа Энтони
|3
|0.1
|Johan Gomez
|3
|0.1
|Донкор Антон
|2
|0.07
|Крюгер Флориан
|2
|0.07
|Краусе Робин
|1
|0.03
|Хельгасон Торир
|1
|0.03
|Иванов Роберт
|1
|0.03
|Декарли Сауло
|0
|0
|Мультауп Маурице
|0
|0
|Риттмюллер Марвин
|0
|0
Карточки
Оснабрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dave Gnaase
|12
|0
|Кюизанс Микаэль
|7
|2
|Айдини Басхким
|6
|1
|Гьямфи Максвелл
|5
|1
|Florian Kleinhansl
|6
|0
|Виманн Никлас
|2
|2
|Теше Роберт
|4
|0
|Ферхук Йон
|3
|0
|Вридт Квази
|3
|0
|Диаките Умар
|3
|0
|Андруцос Танасис
|3
|0
|Конте Кристиан
|3
|0
|Jannes Wulff
|3
|0
|Lukas Kunze
|2
|0
|Ниманн Ноэль
|2
|0
|Кюн Филипп
|2
|0
|Гойгингер Томас
|1
|0
|Henry Rorig
|1
|0
|Florian Bahr
|1
|0
|Уве Кошинат
|1
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Яннис
|7
|2
|Краусе Робин
|8
|0
|Кауфманн Фабио
|8
|0
|Hasan Kurucay
|4
|2
|Бисакшич Эрмин
|5
|0
|Иванов Роберт
|5
|0
|Johan Gomez
|4
|0
|Декарли Сауло
|3
|0
|Тауэр Никлас
|3
|0
|Берендт Бриан
|1
|1
|Донкор Антон
|2
|0
|Финнделл Хампус
|2
|0
|Хельгасон Торир
|2
|0
|Риттмюллер Марвин
|2
|0
|Виб Данило
|2
|0
|Уджа Энтони
|1
|0
|Гризбек Себастьян
|1
|0
|Маркс Ян-Хендрик
|1
|0
|Лукоки Андерсон
|1
|0
|Хофманн Роб-Торбен
|1
|0
|Крюгер Флориан
|1
|0
Результаты матчей
Оснабрюк
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Айнтрахт Бр
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
8
3
Оснабрюк
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Айнтрахт Бр
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (4)
71% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
31
10
Упущенные победы
7
19
Оснабрюк
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (8)
52% (15)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Айнтрахт Бр
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
14% (4)
34% (10)
52% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
24% (7)
38% (11)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
5
12
Волевые победы
32
13
Упущенные победы
15
22
Голы по времени матча
Забито
13
10
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 1
21 Не забивали 23
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
1
10%
31-45
1
8%
5
50%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
3
23%
3
30%
76-90
Пропущено
20
24
8 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 14
4
20%
2
8%
1-15
0
0%
7
29%
29%
16-30
4
20%
8
33%
31-45
2
10%
1
4%
46-60
4
20%
4
17%
61-75
6
30%
2
8%
76-90
Забито
15
21
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
1
7%
5
24%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
4
27%
3
14%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
2
13%
4
19%
61-75
5
33%
5
24%
76-90
Пропущено
36
16
14 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
3
8%
3
19%
1-15
4
11%
1
6%
16-30
7
19%
4
25%
31-45
7
19%
2
13%
46-60
8
22%
2
13%
61-75
7
19%
4
25%
76-90
Забито
28
31
13 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 9
10 Не забивали 12
3
11%
5
16%
1-15
4
14%
3
10%
16-30
6
21%
4
13%
31-45
3
11%
6
19%
46-60
4
14%
5
16%
61-75
8
29%
8
26%
76-90
Пропущено
56
40
22 В 1-м тайме 25
34 Во 2-м тайме 15
19 Пропускали первыми 19
23 Не пропускали 23
7
13%
5
13%
1-15
4
7%
8
20%
16-30
11
20%
12
30%
31-45
9
16%
3
8%
46-60
12
21%
6
15%
61-75
13
23%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Оснабрюк
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хольштайн Киль - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Гройтер Фюрт 2:0 Веен Висбаден - Оснабрюк 0:1 Эспелькамп - Оснабрюк 1:5
Оснабрюк - Фортуна 0:4 Кайзерслаутерн - Оснабрюк 3:2 Гамбург - Оснабрюк 1:2 Оснабрюк - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1 Оснабрюк - Ганза 0:0 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Шпелле Фенхаус - Оснабрюк 0:4 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Герта - Оснабрюк 0:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Магдебург 0:2
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Айнтрахт Бр - Ганновер 96 0:0 Фортуна - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Эльвeрсберг 5:0 Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2
Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Герта 1:1 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ян 1:0 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2
Результаты матчей
Оснабрюк
Айнтрахт Бр
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
4:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
2:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 38%
1
9 раз 31%
2
9 раз 31%
0
12 раз 41%
1
9 раз 31%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Оснабрюк
Айнтрахт Бр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
114
59
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
68
411
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1811
Больше Меньше
1712
920
821
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|18
|4
|7
|59 - 34
|58
|2.
|29
|16
|9
|4
|54 - 32
|57
|3.
|1:0
|30
|16
|7
|7
|64 - 35
|55
|4.
|29
|14
|7
|8
|55 - 41
|49
|5.
|29
|11
|12
|6
|51 - 36
|45
|6.
|29
|12
|8
|9
|60 - 48
|44
|7.
|29
|11
|10
|8
|58 - 43
|43
|8.
|30
|12
|7
|11
|46 - 49
|43
|9.
|0:1
|30
|12
|6
|12
|40 - 43
|42
|10.
|30
|11
|7
|12
|44 - 52
|40
|11.
|30
|10
|7
|13
|38 - 56
|37
|12.
|30
|10
|6
|14
|46 - 56
|36
|13.
|3:0
|30
|10
|4
|16
|33 - 41
|34
|14.
|29
|8
|9
|12
|40 - 46
|33
|15.
|1:1
|30
|8
|8
|14
|32 - 41
|32
|16.
|29
|9
|4
|16
|27 - 48
|31
|17.
|1:1
|30
|8
|6
|16
|46 - 59
|30
|18.
|0:3
|30
|5
|9
|16
|27 - 60
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|5
|1
|31 - 14
|32
|2.
|14
|10
|0
|4
|31 - 17
|30
|3.
|0:1
|15
|9
|3
|3
|28 - 17
|30
|4.
|15
|8
|5
|2
|36 - 19
|29
|5.
|15
|9
|1
|5
|31 - 22
|28
|6.
|14
|7
|6
|1
|30 - 14
|27
|7.
|15
|8
|3
|4
|28 - 19
|27
|8.
|1:0
|15
|8
|3
|4
|26 - 18
|27
|9.
|15
|7
|5
|3
|39 - 20
|26
|10.
|15
|6
|4
|5
|26 - 22
|22
|11.
|3:0
|15
|6
|4
|5
|20 - 17
|22
|12.
|14
|6
|2
|6
|18 - 21
|20
|13.
|1:1
|15
|6
|2
|7
|27 - 30
|20
|14.
|15
|5
|4
|6
|22 - 24
|19
|15.
|15
|5
|4
|6
|19 - 23
|19
|16.
|15
|5
|4
|6
|18 - 26
|19
|17.
|1:1
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|18.
|0:3
|15
|3
|5
|7
|13 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|28 - 12
|30
|2.
|1:0
|15
|8
|4
|3
|38 - 17
|28
|3.
|14
|7
|4
|3
|23 - 18
|25
|4.
|15
|7
|3
|5
|24 - 25
|24
|5.
|15
|6
|3
|6
|25 - 29
|21
|6.
|15
|4
|7
|4
|24 - 24
|19
|7.
|14
|5
|3
|6
|21 - 28
|18
|8.
|15
|5
|3
|7
|20 - 30
|18
|9.
|15
|4
|6
|5
|21 - 22
|18
|10.
|1:1
|16
|4
|3
|9
|18 - 24
|15
|11.
|14
|3
|5
|6
|22 - 24
|14
|12.
|3:0
|15
|4
|0
|11
|13 - 24
|12
|13.
|0:1
|15
|3
|3
|9
|12 - 26
|12
|14.
|14
|2
|5
|7
|14 - 24
|11
|15.
|15
|3
|2
|10
|9 - 27
|11
|16.
|1:1
|15
|2
|4
|9
|19 - 29
|10
|17.
|0:3
|15
|2
|4
|9
|14 - 37
|10
|18.
|15
|2
|3
|10
|18 - 37
|9
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|19 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|18 (6)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|16 (10)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (5)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|16
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 11
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|12
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 9
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 7
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 7