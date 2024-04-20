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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Зрители: 15741
Оснабрюк
0:3
Конец матча
Айнтрахт Бр
0'
0:1
9' Гол
Донкор Антон
32' Желтая карточка
Донкор Антон
0:2
40' Гол
Филипп Райан
58' Желтая карточка
Johan Gomez
58' Желтая карточка
Dave Gnaase
59' Желтая карточка
Уве Кошинат
0:3
60' Гол
Johan Gomez
0:3
90' Не забитый пенальти
Вридт Квази
90'+5

Ход матча

9'
0:1
Донкор Антон
(Риттмюллер Марвин)
32'
 
Донкор Антон
40'
0:2
Филипп Райан
(Hasan Kurucay)
46'
Макридис Хараламбос
Jannes Wulff
 
46'
Лобингер Лекс-Тигер
Виманн Никлас
 
58'
 
Johan Gomez
58'
Dave Gnaase
 
59'
Уве Кошинат
 
60'
0:3
Johan Gomez
61'
 
Мультауп Маурице
Johan Gomez
70'
Ниманн Ноэль
Конте Кристиан
 
72'
 
Тауэр Никлас
Кауфманн Фабио
72'
 
Уджа Энтони
Филипп Райан
78'
 
Лукоки Андерсон
Донкор Антон
79'
 
Гризбек Себастьян
Краусе Робин
85'
Вридт Квази
Erik Engelhardt
 
85'
Гойгингер Томас
Кюизанс Микаэль
 
90'
Вридт Квази
0:3

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 519 Количество передач 300
  • 59 Владение мячом, % 41
22
Кюн
Филипп
4
Гьямфи
Максвелл
33
Бирман
Тимо
25
Виманн
Никлас
32
Jannes
Wulff
27
Кюизанс
Микаэль
26
Dave
Gnaase
8
Теше
Роберт
3
Florian
Kleinhansl
17
Конте
Кристиан
9
Erik
Engelhardt
1
Хофманн
Роб-Торбен
4
Николау
Яннис
6
Бисакшич
Эрмин
29
Hasan
Kurucay
18
Риттмюллер
Марвин
37
Кауфманн
Фабио
39
Краусе
Робин
20
Хельгасон
Торир
19
Донкор
Антон
44
Johan
Gomez
9
Филипп
Райан
Оснабрюк
3-5-2
Айнтрахт Бр
3-5-2

История личных встреч

Оснабрюк
Айнтрахт Бр

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

Б2
3:2
ТМК
0:0
Б3
1:1
Б3
2:2
Б2
0:4
Б2
0:2
Б3
1:0
Б3
3:4
Б3
1:0
Б3
1:0

Голы

Всего голов

3
10

Голов в среднем за матч

0.6
2

Среднее время на гол

150
45

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.8
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

1.2
1.5

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

75
60

Бомбардиры внутри турнира

Оснабрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erik Engelhardt 10 (1) 0.33
Конте Кристиан 4 0.13
Кюизанс Микаэль 3 (3) 0.1
Dave Gnaase 3 0.1
Теше Роберт 1 0.03
Диаките Умар 1 0.03
Florian Kleinhansl 1 0.03
Вридт Квази 1 0.03
Макридис Хараламбос 1 0.03
Lukas Kunze 1 0.03
Гьямфи Максвелл 1 0.03
Ферхук Йон 0 0
Тальхаммер Максимилиан 0 0
Jannes Wulff 0 0
Айдини Басхким 0 0
Кюн Филипп 0 0
Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филипп Райан 6 0.2
Кауфманн Фабио 6 0.2
Hasan Kurucay 4 (3) 0.13
Бисакшич Эрмин 4 0.13
Уджа Энтони 3 0.1
Johan Gomez 3 0.1
Донкор Антон 2 0.07
Крюгер Флориан 2 0.07
Краусе Робин 1 0.03
Хельгасон Торир 1 0.03
Иванов Роберт 1 0.03
Декарли Сауло 0 0
Мультауп Маурице 0 0
Риттмюллер Марвин 0 0

Карточки

Оснабрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dave Gnaase 12 0
Кюизанс Микаэль 7 2
Айдини Басхким 6 1
Гьямфи Максвелл 5 1
Florian Kleinhansl 6 0
Виманн Никлас 2 2
Теше Роберт 4 0
Ферхук Йон 3 0
Вридт Квази 3 0
Диаките Умар 3 0
Андруцос Танасис 3 0
Конте Кристиан 3 0
Jannes Wulff 3 0
Lukas Kunze 2 0
Ниманн Ноэль 2 0
Кюн Филипп 2 0
Уве Кошинат 2 0
Гойгингер Томас 1 0
Henry Rorig 1 0
Florian Bahr 1 0
Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Яннис 7 2
Краусе Робин 8 0
Кауфманн Фабио 8 0
Hasan Kurucay 4 2
Бисакшич Эрмин 5 0
Иванов Роберт 5 0
Johan Gomez 4 0
Декарли Сауло 3 0
Тауэр Никлас 3 0
Берендт Бриан 1 1
Донкор Антон 2 0
Финнделл Хампус 2 0
Хельгасон Торир 2 0
Риттмюллер Марвин 2 0
Виб Данило 2 0
Уджа Энтони 1 0
Гризбек Себастьян 1 0
Маркс Ян-Хендрик 1 0
Лукоки Андерсон 1 0
Хофманн Роб-Торбен 1 0
Крюгер Флориан 1 0

Результаты матчей

Оснабрюк
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Айнтрахт Бр
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

8
3
Оснабрюк
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Айнтрахт Бр
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

31
10

Упущенные победы

7
19
Оснабрюк
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (8)
50% (15)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
Айнтрахт Бр
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
17% (5)
33% (10)
50% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
23% (7)
37% (11)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

6
12

Волевые победы

32
13

Упущенные победы

15
22

Голы по времени матча

Забито

13
13
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
22 Не забивали 23
2
15%
1
8%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
1
8%
6
46%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
3
23%
3
23%
76-90

Пропущено

23
24
10 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 13
11 Не пропускали 14
5
22%
2
8%
1-15
0
0%
7
29%
29%
16-30
5
22%
8
33%
31-45
3
13%
1
4%
46-60
4
17%
4
17%
61-75
6
26%
2
8%
76-90

Забито

15
21
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
1
7%
5
24%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
4
27%
3
14%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
2
13%
4
19%
61-75
5
33%
5
24%
76-90

Пропущено

36
16
14 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
3
8%
3
19%
1-15
4
11%
1
6%
16-30
7
19%
4
25%
31-45
7
19%
2
13%
46-60
8
22%
2
13%
61-75
7
19%
4
25%
76-90

Забито

28
34
13 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 10
11 Не забивали 12
3
11%
6
18%
1-15
4
14%
3
9%
16-30
6
21%
5
15%
31-45
3
11%
7
21%
46-60
4
14%
5
15%
61-75
8
29%
8
24%
76-90

Пропущено

59
40
24 В 1-м тайме 25
35 Во 2-м тайме 15
20 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 23
8
14%
5
13%
1-15
4
7%
8
20%
16-30
12
20%
12
30%
31-45
10
17%
3
8%
46-60
12
20%
6
15%
61-75
13
22%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Оснабрюк
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хольштайн Киль - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Гройтер Фюрт 2:0 Веен Висбаден - Оснабрюк 0:1 Эспелькамп - Оснабрюк 1:5
Оснабрюк - Фортуна 0:4 Кайзерслаутерн - Оснабрюк 3:2 Гамбург - Оснабрюк 1:2 Оснабрюк - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1 Оснабрюк - Ганза 0:0 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Шпелле Фенхаус - Оснабрюк 0:4 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Герта - Оснабрюк 0:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Магдебург 0:2
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Айнтрахт Бр - Ганновер 96 0:0 Фортуна - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Эльвeрсберг 5:0 Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2
Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Герта 1:1 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ян 1:0 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2

Результаты матчей

Оснабрюк
Айнтрахт Бр

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

4:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 40%
1
9 раз 30%
2
9 раз 30%
0
12 раз 40%
1
9 раз 30%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Оснабрюк
Айнтрахт Бр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
11
4
5
10
1.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
7
8
4
11
1.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
12
0.5
Больше Меньше
18
12
9
21
1.5
9
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 29 18 4 7 59 - 34 58
2.
Санкт-Паули
 29 16 9 4 54 - 32 57
3.
Фортуна
 30 16 7 7 64 - 35 55
4.
Гамбург
 29 14 7 8 55 - 41 49
5.
Ганновер 96
 29 11 12 6 51 - 36 45
6.
Герта
 29 12 8 9 60 - 48 44
7.
Карлсруэ
 29 11 10 8 58 - 43 43
8.
Падерборн
 30 12 7 11 46 - 49 43
9.
Гройтер Фюрт
 30 12 6 12 40 - 43 42
10.
Эльвeрсберг
 30 11 7 12 44 - 52 40
11.
Нюрнберг
 30 10 7 13 38 - 56 37
12.
Шальке 04
 30 10 6 14 46 - 56 36
13.
Айнтрахт Бр
 30 10 4 16 33 - 41 34
14.
Магдебург
 29 8 9 12 40 - 46 33
15.
Веен Висбаден
 30 8 8 14 32 - 41 32
16.
Ганза
 29 9 4 16 27 - 48 31
17.
Кайзерслаутерн
 30 8 6 16 46 - 59 30
18.
Оснабрюк
 30 5 9 16 27 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 15 9 5 1 31 - 14 32
2.
Гамбург
 14 10 0 4 31 - 17 30
3.
Гройтер Фюрт
 15 9 3 3 28 - 17 30
4.
Карлсруэ
 15 8 5 2 36 - 19 29
5.
Хольштайн Киль
 15 9 1 5 31 - 22 28
6.
Ганновер 96
 14 7 6 1 30 - 14 27
7.
Шальке 04
 15 8 3 4 28 - 19 27
8.
Фортуна
 15 8 3 4 26 - 18 27
9.
Герта
 15 7 5 3 39 - 20 26
10.
Магдебург
 15 6 4 5 26 - 22 22
11.
Айнтрахт Бр
 15 6 4 5 20 - 17 22
12.
Ганза
 14 6 2 6 18 - 21 20
13.
Кайзерслаутерн
 15 6 2 7 27 - 30 20
14.
Падерборн
 15 5 4 6 22 - 24 19
15.
Эльвeрсберг
 15 5 4 6 19 - 23 19
16.
Нюрнберг
 15 5 4 6 18 - 26 19
17.
Веен Висбаден
 14 4 5 5 14 - 17 17
18.
Оснабрюк
 15 3 5 7 13 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 14 9 3 2 28 - 12 30
2.
Фортуна
 15 8 4 3 38 - 17 28
3.
Санкт-Паули
 14 7 4 3 23 - 18 25
4.
Падерборн
 15 7 3 5 24 - 25 24
5.
Эльвeрсберг
 15 6 3 6 25 - 29 21
6.
Гамбург
 15 4 7 4 24 - 24 19
7.
Герта
 14 5 3 6 21 - 28 18
8.
Нюрнберг
 15 5 3 7 20 - 30 18
9.
Ганновер 96
 15 4 6 5 21 - 22 18
10.
Веен Висбаден
 16 4 3 9 18 - 24 15
11.
Карлсруэ
 14 3 5 6 22 - 24 14
12.
Айнтрахт Бр
 15 4 0 11 13 - 24 12
13.
Гройтер Фюрт
 15 3 3 9 12 - 26 12
14.
Магдебург
 14 2 5 7 14 - 24 11
15.
Ганза
 15 3 2 10 9 - 27 11
16.
Кайзерслаутерн
 15 2 4 9 19 - 29 10
17.
Оснабрюк
 15 2 4 9 14 - 37 10
18.
Шальке 04
 15 2 3 10 18 - 37 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 19 (4)
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Санкт-Паули Хартель Марсель 16 (10)
Гамбург Глацель Роберт 16 (5)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 16
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Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 11
Оснабрюк Dave Gnaase 12
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 9
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 7
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 7
Весь список
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    • 46'
      Яннес Вульфф уходит с поля. Макридис Хараламбос выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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