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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Ростов
 
Позже
Спартак Москва
Прогнозы 171
Ростов 56.7% (97)
X 25.1% (43)
Спартак Москва 18.1% (31)
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Спартак Москва

История личных встреч

Ростов
Спартак Москва

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
58.8%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
35.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 13 побед

37 матчей

40.5%
13.5%
46%
15 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

27%
51.4%
21.6%
10 побед 19 ничьих 8 побед

Второй тайм

32.4%
32.4%
35.2%
12 побед 12 ничьих 13 побед

История матчей

WЗКР
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
WЗКР
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
КPП
2:1
ПЛ
1:4
К
2:1
ПЛ
2:2
КPП
2:0
ПЛ
2:1
КPП
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
К
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
ПЛ
0:1
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

30
21

Голов в среднем за матч

1.76
1.05

Среднее время на гол

51
85

Всего голов

33
15

Голов в среднем за матч

1.65
0.88

Среднее время на гол

54
102

Всего голов

63
36

Голов в среднем за матч

1.7
0.97

Тотал матчей

2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
19
Больше 51%
Меньше 49%
18
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

52
92

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голенков Егор 7 0.3
Мохебби Мохаммад 6 0.26
Осипенко Максим 6 (4) 0.26
Комличенко Николай 3 (1) 0.13
Щетинин Кирилл 2 0.09
Глебов Данил 2 0.09
Роналдо 2 0.09
Уткин Даниил 1 0.04
Миронов Алексей 1 0.04
Вахания Илья 1 0.04
Тугарев Роман 1 0.04
Лангович Андрей 1 0.04
Комаров Иван 1 0.04
Байрамян Хорен 0 0
Чернов Евгений 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Квинси 6 0.26
Соболев Александр Сергеевич 5 0.22
Бонгонда Тео 4 0.17
Хлусевич Даниил 3 0.13
Игнатов Михаил Александрович 2 0.09
Мартинс Кристофер 2 0.09
Зиньковский Антон 2 0.09
Медина Хесус 2 0.09
Мозес Виктор 1 0.04
Пруцев Данил 1 0.04
Бабич Срджан 1 0.04
Литвинов Руслан 0 0
Денисов Даниил 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрамян Хорен 7 0
Мелёхин Виктор 5 1
Комличенко Николай 4 0
Сако Умар 4 0
Тугарев Роман 2 1
Голенков Егор 3 0
Прохин Данила 3 0
Мохебби Мохаммад 3 0
Акбашев Роман 2 0
Уткин Даниил 2 0
Миронов Алексей 2 0
Щетинин Кирилл 2 0
Комаров Иван 2 0
Лангович Андрей 0 1
Роналдо 1 0
Песьяков Сергей 1 0
Терентьев Денис 1 0
Чернов Евгений 1 0
Осипенко Максим 1 0
Вахания Илья 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хлусевич Даниил 7 1
Соболев Александр Сергеевич 6 0
Умяров Наиль 5 0
Бабич Срджан 3 1
Мартинс Кристофер 3 0
Медина Хесус 3 0
Игнатов Михаил Александрович 3 0
Дуарте Алексис 3 0
Пруцев Данил 2 0
Литвинов Руслан 2 0
Мозес Виктор 1 0
Игнатов Михаил 1 0
Промес Квинси 1 0
Селихов Александр 1 0
Бальде Диао Кейта 1 0
Джикия Георгий 1 0
Максименко Александр IV 1 0
Рябчук Олег 1 0
Угальде Манфред 1 0
Денисов Даниил 1 0
Классен Леон 1 0
Мелёшин Павел 1 0

Результаты матчей

Ростов
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Спартак Москва
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

8
4
Ростов
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Спартак Москва
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

16
4

Упущенные победы

8
16
Ростов
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (14)
26% (6)
13% (3)
Спартак Москва
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
13% (3)
43% (10)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

18
6

Упущенные победы

16
20

Голы по времени матча

Забито

22
12
11 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 3
12 Не забивали 17
4
18%
0
0%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
5
23%
2
17%
31-45
5
23%
3
25%
46-60
2
9%
3
25%
61-75
4
18%
3
25%
76-90

Пропущено

13
17
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
3
23%
2
12%
1-15
3
23%
1
6%
16-30
3
23%
4
24%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
23%
2
12%
61-75
1
8%
7
41%
76-90

Забито

13
18
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
0
0%
5
28%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
4
31%
4
22%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
4
31%
7
39%
76-90

Пропущено

20
10
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
5
25%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
1
5%
3
30%
31-45
2
10%
2
20%
46-60
4
20%
2
20%
61-75
6
30%
3
30%
76-90

Забито

35
30
19 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 10
5 Не забивали 7
4
11%
5
17%
1-15
6
17%
1
3%
16-30
9
26%
6
20%
31-45
6
17%
4
13%
46-60
2
6%
4
13%
61-75
8
23%
10
33%
76-90

Пропущено

33
27
17 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
8
24%
2
7%
1-15
5
15%
1
4%
16-30
4
12%
7
26%
31-45
2
6%
3
11%
46-60
7
21%
4
15%
61-75
7
21%
10
37%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Урал - Ростов 1:3 Факел - Ростов 0:1 Ростов - Сочи 2:2 Химки - Ростов 0:0
Динамо Москва - Ростов 1:4 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Ростов - Крылья Советов 2:0 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Пари НН - Ростов 1:0 Ростов - Астана 1:0 Кайрат - Ростов 2:1 Спартак Москва - Ростов 0:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Ростов 1:3 Родина Москва - Ростов 2:1 Ростов - Динамо Самарканд 4:1 Ахмат - Ростов 0:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 Ростов - Пари НН 1:0
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Зенит - Спартак Москва 0:0 Сочи - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Зенит 1:2
Спартак Москва - Урал 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Спартак Москва - Факел 0:2 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Астана 4:0 Спартак Москва - Абдыш-Ата 4:0 Спартак Москва - Кайрат 6:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Спартак Москва 0:5 Спартак Москва - Ростов 0:3 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Балтика - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Ростов 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1

Результаты матчей

Ростов
Спартак Москва

Точный счет

1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%

Точный счет

0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 35%
2
7 раз 30%
0
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
0
8 раз 35%
2
7 раз 30%
1
5 раз 22%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ростов
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
1.5
Больше Меньше
6
6
3
9
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
6
5
3
8
1.5
4
7
1
10
2.5
1
10
1
10
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
4
0.5
Больше Меньше
15
8
11
12
1.5
10
13
4
19
2.5
3
20
1
22
3.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 24 15 5 4 44 - 20 50
2.
Краснодар
 Заявка 24 13 7 4 38 - 23 46
3.
Динамо Москва
 Заявка 24 11 8 5 40 - 32 41
4.
Локомотив Москва
 Заявка 24 9 11 4 39 - 32 38
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 24 9 10 5 44 - 33 37
6.
Крылья Советов
 Заявка 24 10 6 8 42 - 35 36
7.
Спартак Москва
 Заявка 23 10 5 8 29 - 28 35
8.
Ростов
 Заявка 23 9 7 7 35 - 33 34
9.
Рубин
 Заявка 24 9 6 9 21 - 30 33
10.
Пари НН
 Заявка 24 8 4 12 22 - 30 28
11.
Урал
 2:1 Заявка 24 7 5 12 24 - 37 26
12.
Факел
 Заявка 24 6 8 10 19 - 27 26
13.
Оренбург
 Заявка 24 6 8 10 27 - 31 26
14.
Балтика
 Заявка 24 6 5 13 23 - 28 23
15.
Ахмат
 Заявка 24 6 5 13 23 - 37 23
16.
Сочи
 1:2 Заявка 24 4 6 14 25 - 39 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 12 9 2 1 20 - 8 29
2.
Зенит
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
3.
Крылья Советов
 Заявка 12 7 4 1 29 - 14 25
4.
Ростов
 Заявка 12 7 4 1 23 - 12 25
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 7 3 2 25 - 14 24
6.
Спартак Москва
 Заявка 12 7 3 2 17 - 11 24
7.
Пари НН
 Заявка 12 7 2 3 17 - 13 23
8.
Динамо Москва
 Заявка 12 7 2 3 17 - 13 23
9.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 7 1 21 - 16 22
10.
Оренбург
 Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
11.
Балтика
 Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
12.
Рубин
 Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
13.
Урал
 2:1 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
14.
Факел
 Заявка 11 3 5 3 9 - 8 14
15.
Сочи
 1:2 Заявка 12 3 3 6 15 - 17 12
16.
Ахмат
 Заявка 12 3 3 6 14 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 7 3 2 23 - 12 24
2.
Динамо Москва
 Заявка 12 4 6 2 23 - 19 18
3.
Рубин
 Заявка 12 5 2 5 10 - 14 17
4.
Краснодар
 Заявка 12 4 5 3 18 - 15 17
5.
Локомотив Москва
 Заявка 11 4 4 3 18 - 16 16
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 2 7 3 19 - 19 13
7.
Факел
 Заявка 13 3 3 7 10 - 19 12
8.
Спартак Москва
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
9.
Ахмат
 Заявка 12 3 2 7 9 - 17 11
10.
Крылья Советов
 Заявка 12 3 2 7 13 - 21 11
11.
Урал
 2:1 Заявка 12 3 2 7 9 - 18 11
12.
Ростов
 Заявка 11 2 3 6 12 - 21 9
13.
Оренбург
 Заявка 13 1 5 7 10 - 20 8
14.
Сочи
 1:2 Заявка 12 1 3 8 10 - 22 6
15.
Балтика
 Заявка 12 1 2 9 11 - 16 5
16.
Пари НН
 Заявка 12 1 2 9 5 - 17 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (3)
Краснодар Кордоба Джон 12 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 11 (7)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 9
Краснодар Черников Александр 11
Оренбург Перес Матиас 11
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Спартак Москва Хлусевич Даниил 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 апреля 2024, осталось 23 минуты.



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    • Прогнозы 171
    Ростов 56.7% (97)
    X 25.1% (43)
    Спартак Москва 18.1% (31)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Спартак Москва
    3.50
    3.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ростов - Спартак Москва

    Исход игры
    Ростов
    57.1% (101)
    Ничья
    24.3% (43)
    Спартак Москва
    18.6% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.83% (70)
    Меньше
    40.17% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    86.32% (101)
    Нет
    13.68% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Ростов
    25.4% (45)
    1:1 Ничья
    17.5% (31)
    1:0 Ростов
    6.8% (12)
    1:2 Спартак Москва
    6.2% (11)
    2:2 Ничья
    4% (7)
    3:2 Ростов
    1.7% (3)
    0:2 Спартак Москва
    1.1% (2)
    2:0 Ростов
    1.1% (2)
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