Тур: 25. Стадион: Ростов Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
-
7 РоналдоВратарь
- Защитник
-
40 Вахания ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Зубенко ИльяПолузащитник
- Полузащитник
-
62 Комаров ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
- Основной состав
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Пруцев ДанилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
-
88 Свинов ИльяВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Маслов ПавелЗащитник
- Защитник
-
91 Рощин АнтонПолузащитник
-
18 Умяров НаильПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Бонгонда ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Слишкович Владимир
История личных встреч
Ростов
Спартак Москва
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.8%
58.8%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
35.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 13 побед
37 матчей
40.5%
13.5%
46%
15 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
27%
51.4%
21.6%
10 побед 19 ничьих 8 побед
Второй тайм
32.4%
32.4%
35.2%
12 побед 12 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
21
Голов в среднем за матч
1.76
1.05
Среднее время на гол
51
85
Всего голов
33
15
Голов в среднем за матч
1.65
0.88
Среднее время на гол
54
102
Всего голов
63
36
Голов в среднем за матч
1.7
0.97
Тотал матчей
2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
19
Больше 51%
Меньше 49%
18
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
Среднее время на гол
52
92
Бомбардиры внутри турнира
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Голенков Егор
|7
|0.3
|Мохебби Мохаммад
|6
|0.26
|Осипенко Максим
|6 (4)
|0.26
|Комличенко Николай
|3 (1)
|0.13
|Щетинин Кирилл
|2
|0.09
|Глебов Данил
|2
|0.09
|Роналдо
|2
|0.09
|Уткин Даниил
|1
|0.04
|Миронов Алексей
|1
|0.04
|Вахания Илья
|1
|0.04
|Тугарев Роман
|1
|0.04
|Лангович Андрей
|1
|0.04
|Комаров Иван
|1
|0.04
|Байрамян Хорен
|0
|0
|Чернов Евгений
|0
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Промес Квинси
|6
|0.26
|Соболев Александр Сергеевич
|5
|0.22
|Бонгонда Тео
|4
|0.17
|Хлусевич Даниил
|3
|0.13
|Игнатов Михаил Александрович
|2
|0.09
|Мартинс Кристофер
|2
|0.09
|Зиньковский Антон
|2
|0.09
|Медина Хесус
|2
|0.09
|Мозес Виктор
|1
|0.04
|Пруцев Данил
|1
|0.04
|Бабич Срджан
|1
|0.04
|Литвинов Руслан
|0
|0
|Денисов Даниил
|0
|0
Карточки
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байрамян Хорен
|7
|0
|Мелёхин Виктор
|5
|1
|Комличенко Николай
|4
|0
|Сако Умар
|4
|0
|Тугарев Роман
|2
|1
|Голенков Егор
|3
|0
|Прохин Данила
|3
|0
|Мохебби Мохаммад
|3
|0
|Акбашев Роман
|2
|0
|Уткин Даниил
|2
|0
|Миронов Алексей
|2
|0
|Щетинин Кирилл
|2
|0
|Комаров Иван
|2
|0
|Лангович Андрей
|0
|1
|Роналдо
|1
|0
|Песьяков Сергей
|1
|0
|Терентьев Денис
|1
|0
|Чернов Евгений
|1
|0
|Осипенко Максим
|1
|0
|Вахания Илья
|1
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хлусевич Даниил
|7
|1
|Соболев Александр Сергеевич
|6
|0
|Умяров Наиль
|5
|0
|Бабич Срджан
|3
|1
|Мартинс Кристофер
|3
|0
|Медина Хесус
|3
|0
|Игнатов Михаил Александрович
|3
|0
|Дуарте Алексис
|3
|0
|Пруцев Данил
|2
|0
|Литвинов Руслан
|2
|0
|Мозес Виктор
|1
|0
|Игнатов Михаил
|1
|0
|Промес Квинси
|1
|0
|Селихов Александр
|1
|0
|Бальде Диао Кейта
|1
|0
|Джикия Георгий
|1
|0
|Максименко Александр IV
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
|Угальде Манфред
|1
|0
|Денисов Даниил
|1
|0
|Классен Леон
|1
|0
|Мелёшин Павел
|1
|0
Результаты матчей
Ростов
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Спартак Москва
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
8
4
Ростов
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Спартак Москва
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
16
4
Упущенные победы
8
16
Ростов
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (14)
26% (6)
13% (3)
Спартак Москва
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
13% (3)
43% (10)
43% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
18
6
Упущенные победы
16
20
Голы по времени матча
Забито
22
12
11 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 3
12 Не забивали 17
4
18%
0
0%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
5
23%
2
17%
31-45
5
23%
3
25%
46-60
2
9%
3
25%
61-75
4
18%
3
25%
76-90
Пропущено
13
17
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
3
23%
2
12%
1-15
3
23%
1
6%
16-30
3
23%
4
24%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
23%
2
12%
61-75
1
8%
7
41%
76-90
Забито
13
18
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
0
0%
5
28%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
4
31%
4
22%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
4
31%
7
39%
76-90
Пропущено
20
10
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
5
25%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
1
5%
3
30%
31-45
2
10%
2
20%
46-60
4
20%
2
20%
61-75
6
30%
3
30%
76-90
Забито
35
30
19 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 10
5 Не забивали 7
4
11%
5
17%
1-15
6
17%
1
3%
16-30
9
26%
6
20%
31-45
6
17%
4
13%
46-60
2
6%
4
13%
61-75
8
23%
10
33%
76-90
Пропущено
33
27
17 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
8
24%
2
7%
1-15
5
15%
1
4%
16-30
4
12%
7
26%
31-45
2
6%
3
11%
46-60
7
21%
4
15%
61-75
7
21%
10
37%
76-90
Результаты последних матчей
Ростов
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Урал - Ростов 1:3 Факел - Ростов 0:1 Ростов - Сочи 2:2 Химки - Ростов 0:0
Динамо Москва - Ростов 1:4 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Ростов - Крылья Советов 2:0 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Пари НН - Ростов 1:0 Ростов - Астана 1:0 Кайрат - Ростов 2:1 Спартак Москва - Ростов 0:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Ростов 1:3 Родина Москва - Ростов 2:1 Ростов - Динамо Самарканд 4:1 Ахмат - Ростов 0:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 Ростов - Пари НН 1:0
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Зенит - Спартак Москва 0:0 Сочи - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Зенит 1:2
Спартак Москва - Урал 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Спартак Москва - Факел 0:2 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Астана 4:0 Спартак Москва - Абдыш-Ата 4:0 Спартак Москва - Кайрат 6:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Спартак Москва 0:5 Спартак Москва - Ростов 0:3 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Балтика - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Ростов 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1
Результаты матчей
Ростов
Спартак Москва
Точный счет
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
Точный счет
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 35%
2
7 раз 30%
0
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
0
8 раз 35%
2
7 раз 30%
1
5 раз 22%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ростов
Спартак Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
66
39
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
65
38
47
110
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
194
Больше Меньше
158
1112
1013
419
320
122
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|15
|5
|4
|44 - 20
|50
|2.
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|38 - 23
|46
|3.
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|40 - 32
|41
|4.
|Заявка
|24
|9
|11
|4
|39 - 32
|38
|5.
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|44 - 33
|37
|6.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|42 - 35
|36
|7.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|29 - 28
|35
|8.
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|35 - 33
|34
|9.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|21 - 30
|33
|10.
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|22 - 30
|28
|11.
|2:1 Заявка
|24
|7
|5
|12
|24 - 37
|26
|12.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|19 - 27
|26
|13.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|27 - 31
|26
|14.
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|23 - 28
|23
|15.
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|23 - 37
|23
|16.
|1:2 Заявка
|24
|4
|6
|14
|25 - 39
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|20 - 8
|29
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|29 - 14
|25
|4.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 12
|25
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 14
|24
|6.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 11
|24
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 13
|23
|8.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 13
|23
|9.
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|21 - 16
|22
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|12.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|13.
|2:1 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 8
|14
|15.
|1:2 Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 17
|12
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 20
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 12
|24
|2.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|23 - 19
|18
|3.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|10 - 14
|17
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 15
|17
|5.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 16
|16
|6.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|19 - 19
|13
|7.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 19
|12
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 17
|11
|9.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 17
|11
|10.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 21
|11
|11.
|2:1 Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 18
|11
|12.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 21
|9
|13.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 20
|8
|14.
|1:2 Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 22
|6
|15.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|11 - 16
|5
|16.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|5 - 17
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|16 (3)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|12 (3)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|11 (7)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|10 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|9 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|2 9
|Краснодар
|Черников Александр
|11
|Оренбург
|Перес Матиас
|11
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|10
|Спартак Москва
|Хлусевич Даниил
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ростов - Спартак Москва
Исход игры
Ростов
57.1% (101)
Ничья
24.3% (43)
Спартак Москва
18.6% (33)
Тотал 2.5
Больше
59.83% (70)
Меньше
40.17% (47)
Обе команды забьют
Да
86.32% (101)
Нет
13.68% (16)
Популярный счёт
2:1 Ростов
25.4% (45)
1:1 Ничья
17.5% (31)
1:0 Ростов
6.8% (12)
1:2 Спартак Москва
6.2% (11)
2:2 Ничья
4% (7)
3:2 Ростов
1.7% (3)
0:2 Спартак Москва
1.1% (2)
2:0 Ростов
1.1% (2)
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