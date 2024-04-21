Тур: 25. Стадион: Фишт.
0'
Прогноз на матч от Liveresult
27
Заика
Кирилл
16
Итало
97
Ишков
Илья
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Заика КириллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
69 Аносов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 ЭмерсонЗащитник
- Защитник
-
16 ИталоЗащитник
-
97 Ишков ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Аюпов ТимурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Влут РайНападающий
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
История личных встреч
Сочи
Урал
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
11 матчей
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.6
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.55
1
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
58
90
Бомбардиры внутри турнира
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Мартин
|5
|0.21
|Джорджевич Лука
|2
|0.08
|Нобоа Кристиан
|2 (2)
|0.08
|Бурмистров Никита
|2
|0.08
|Дркушич Ваня
|2
|0.08
|Кравцов Кирилл
|2
|0.08
|Сауль Гуарирапа
|2
|0.08
|Игнатьев Иван
|2 (1)
|0.08
|Силвейра Мигел
|1
|0.04
|Юсупов Артур
|1
|0.04
|Медведев Юрий II
|1
|0.04
|Аттият-Аллах Яхья
|1
|0.04
|Алвес Марсело
|1
|0.04
|Маргасов Тимофей
|0
|0
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Егорычев Андрей
|5
|0.21
|Каштанов Алексей
|5 (3)
|0.21
|Бикфалви Эрик
|3
|0.13
|Мишкич Даниэль
|3 (1)
|0.13
|Бегич Сильвие
|2
|0.08
|Аюпов Тимур
|1
|0.04
|Гильерме Шеттине
|1
|0.04
|Ишков Илья
|1
|0.04
|Эмерсон Иллой-Айет
|1
|0.04
|Кулаков Денис
|0
|0
|Ионов Алексей
|0
|0
|Юшин Александр
|0
|0
|Малькевич Владислав
|0
|0
|Дмитриев Игорь
|0
|0
Карточки
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алвес Марсело
|4
|2
|Юсупов Артур
|5
|0
|Кравцов Кирилл
|3
|1
|Джорджевич Лука
|4
|0
|Нобоа Кристиан
|3
|0
|Заика Кирилл
|3
|0
|Литвинов Вячеслав
|3
|0
|Кордова Серхио
|1
|1
|Заболотный Николай
|2
|0
|Бурмистров Никита
|2
|0
|Крамарич Мартин
|2
|0
|Миладинович Иван
|2
|0
|Батырев Амир
|2
|0
|Сааведра Игнасио
|2
|0
|Чистяков Дмитрий
|1
|0
|Юрганов Игорь
|1
|0
|Мелкадзе Георгий
|1
|0
|Медведев Юрий II
|1
|0
|Игнатьев Иван
|1
|0
|Дркушич Ваня
|1
|0
|Силвейра Мигел
|1
|0
|Сауль Гуарирапа
|1
|0
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бегич Сильвие
|8
|0
|Кулаков Денис
|5
|0
|Гильерме Шеттине
|3
|1
|Помазун Илья
|4
|0
|Аюпов Тимур
|4
|0
|Каштанов Алексей
|2
|1
|Егорычев Андрей
|2
|1
|Итало
|2
|1
|Мишкич Даниэль
|3
|0
|Сиссе Ибраима
|2
|0
|Бевеев Мингиян
|2
|0
|Ишков Илья
|2
|0
|Газинский Юрий
|0
|1
|Ионов Алексей
|1
|0
|Бикфалви Эрик
|1
|0
|Филипенко Егор
|1
|0
|Нейва Кристиан
|1
|0
|Юшин Александр
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Сунгатулин Фаниль
|1
|0
|Бочеров Валерий
|1
|0
|Виктор Ганчаренко
|1
|0
Результаты матчей
Сочи
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Урал
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
5
Сочи
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Урал
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
16
12
Упущенные победы
8
12
Сочи
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
22% (5)
30% (7)
Урал
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (5)
52% (12)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
16
12
Упущенные победы
16
17
Голы по времени матча
Забито
15
8
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
1
7%
1
13%
1-15
4
27%
2
25%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
1
7%
3
38%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
1
13%
76-90
Пропущено
14
16
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
7%
2
13%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
5
36%
3
19%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
2
14%
5
31%
61-75
2
14%
3
19%
76-90
Забито
11
15
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
18 Не забивали 15
3
27%
2
13%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
2
18%
3
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
5
33%
76-90
Пропущено
21
19
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
14%
2
11%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
8
38%
4
21%
31-45
4
19%
2
11%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
6
29%
5
26%
76-90
Забито
26
23
13 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
4
15%
3
13%
1-15
5
19%
4
17%
16-30
4
15%
4
17%
31-45
3
12%
6
26%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
6
23%
6
26%
76-90
Пропущено
35
35
19 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 18
4
11%
4
11%
1-15
2
6%
5
14%
16-30
13
37%
7
20%
31-45
6
17%
3
9%
46-60
2
6%
8
23%
61-75
8
23%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Сочи
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сочи - Спартак Москва 1:0 Ростов - Сочи 2:2 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 СКА-Хабаровск - Сочи 1:1
Локомотив Москва - Сочи 2:2 Балтика - Сочи 0:0 Факел - Сочи 0:0 Сочи - Тюмень 2:1 Сочи - Нефтчи Фергана 2:2 Сочи - Нефтчи 0:1 Сочи - Нефтчи Фергана 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 Сочи - Славия София 1:0 Сочи - Ахмат 0:0 Сочи - Сочи (мол.) 3:0 Сочи - Оренбург 1:1 Сочи - Крылья Советов 0:2 Зенит - Сочи 3:0 Сочи - Рубин 0:2 Сочи - Динамо Москва 3:3
Урал
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Урал - Ростов 1:3 Урал - Динамо Москва 2:1 Урал - Крылья Советов 1:2 Урал - Локомотив Москва 1:0
Спартак Москва - Урал 0:0 Родина Москва - Урал 1:1 Урал - Зенит 1:4 Ахмат - Урал 1:0 Краснодар - Урал 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Урал 4:2 Зенит - Урал 1:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Пари НН - Урал 1:0 Урал - Краснодар 3:1 Крылья Советов - Урал 3:1 Урал - Рубин 0:1 Ростов - Урал 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Урал - Сочи 1:4
Результаты матчей
Сочи
Урал
Точный счет
0:2
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:4
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Точный счет
0:2
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 48%
1
5 раз 22%
2
4 раза 17%
4
2 раза 9%
3
1 раз 4%
0
10 раз 43%
1
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Сочи
Урал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
84
47
57
29
210
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
56
39
29
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1211
Больше Меньше
1310
716
716
320
221
221
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|15
|5
|4
|44 - 20
|50
|2.
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|38 - 23
|46
|3.
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|40 - 32
|41
|4.
|Заявка
|24
|9
|11
|4
|39 - 32
|38
|5.
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|44 - 33
|37
|6.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|42 - 35
|36
|7.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|29 - 28
|35
|8.
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|35 - 33
|34
|9.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|21 - 30
|33
|10.
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|22 - 30
|28
|11.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|19 - 27
|26
|12.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|27 - 31
|26
|13.
|0:0 Заявка
|24
|6
|6
|12
|22 - 36
|24
|14.
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|23 - 28
|23
|15.
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|23 - 37
|23
|16.
|0:0 Заявка
|24
|4
|7
|13
|24 - 37
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|20 - 8
|29
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|29 - 14
|25
|4.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 12
|25
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 14
|24
|6.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 11
|24
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 13
|23
|8.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 13
|23
|9.
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|21 - 16
|22
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|12.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|13.
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 8
|14
|15.
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 15
|13
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 20
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 12
|24
|2.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|23 - 19
|18
|3.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|10 - 14
|17
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 15
|17
|5.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 16
|16
|6.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|19 - 19
|13
|7.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 19
|12
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 17
|11
|9.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 17
|11
|10.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 21
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 21
|9
|12.
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|7 - 17
|9
|13.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 20
|8
|14.
|0:0 Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 22
|6
|15.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|11 - 16
|5
|16.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|5 - 17
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|16 (3)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|12 (3)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|11 (7)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|10 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|9 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|2 9
|Краснодар
|Черников Александр
|11
|Оренбург
|Перес Матиас
|11
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|10
|Спартак Москва
|Хлусевич Даниил
|1 7
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сочи 0:0 Урал
Исход игры
Сочи
68.1% (92)
Ничья
23.7% (32)
Урал
8.1% (11)
Тотал 2.5
Больше
45.3% (53)
Меньше
54.7% (64)
Обе команды забьют
Да
65.81% (77)
Нет
34.19% (40)
Популярный счёт
2:1 Сочи
34.8% (47)
1:0 Сочи
23% (31)
1:1 Ничья
17.8% (24)
1:2 Урал
3% (4)
2:0 Сочи
3% (4)
0:0 Ничья
1.5% (2)
0:1 Урал
1.5% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!