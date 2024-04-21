Первый тайм

14' После поперечного паса от Дмитриева пробил метров с двадцати трех Сиссе, но мяч полетел точно в руки Заболотному.

13' Пауза в матче. В столкновении с соперником Егорычев получил небольшое повреждение. Потребуется ему помощь медиков.

12' Прорывался по флангу на скорости Дмитриев и прострелил в центр штрафной, но здесь Заика вынес сферу в подкате в аут.

11' Диагональ исполнял Эмерсон на левый фланг, куда забегал Дмитриев, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.

10' С угла поля навесил Юкич на дальнюю штангу, но здесь Кулаков вынес снаряд далеко в центр поля.

9' После паса от Сауля ворвался в штрафную соперника Заика и пробил с острого угла, но ногами Помазун отбил сферу на угловой.