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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Сочи
 
Позже
Урал
Прогнозы 45
Сочи 75.6% (34)
X 17.8% (8)
Урал 6.7% (3)
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Сочи
Урал

История личных встреч

Сочи
Урал

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

11 матчей

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
К
2:3
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.55
1

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

58
90

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Мартин 5 0.22
Джорджевич Лука 2 0.09
Нобоа Кристиан 2 (2) 0.09
Бурмистров Никита 2 0.09
Дркушич Ваня 2 0.09
Кравцов Кирилл 2 0.09
Сауль Гуарирапа 2 0.09
Игнатьев Иван 2 (1) 0.09
Силвейра Мигел 1 0.04
Юсупов Артур 1 0.04
Медведев Юрий II 1 0.04
Аттият-Аллах Яхья 1 0.04
Алвес Марсело 1 0.04
Маргасов Тимофей 0 0
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Егорычев Андрей 5 0.22
Каштанов Алексей 5 (3) 0.22
Бикфалви Эрик 3 0.13
Мишкич Даниэль 3 (1) 0.13
Бегич Сильвие 2 0.09
Аюпов Тимур 1 0.04
Гильерме Шеттине 1 0.04
Ишков Илья 1 0.04
Эмерсон Иллой-Айет 1 0.04
Кулаков Денис 0 0
Ионов Алексей 0 0
Юшин Александр 0 0
Малькевич Владислав 0 0
Дмитриев Игорь 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алвес Марсело 4 2
Юсупов Артур 5 0
Кравцов Кирилл 3 1
Джорджевич Лука 4 0
Нобоа Кристиан 3 0
Заика Кирилл 3 0
Литвинов Вячеслав 3 0
Кордова Серхио 1 1
Заболотный Николай 2 0
Бурмистров Никита 2 0
Крамарич Мартин 2 0
Миладинович Иван 2 0
Батырев Амир 2 0
Сааведра Игнасио 2 0
Чистяков Дмитрий 1 0
Юрганов Игорь 1 0
Мелкадзе Георгий 1 0
Медведев Юрий II 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Дркушич Ваня 1 0
Силвейра Мигел 1 0
Сауль Гуарирапа 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бегич Сильвие 8 0
Кулаков Денис 5 0
Гильерме Шеттине 3 1
Помазун Илья 4 0
Аюпов Тимур 4 0
Каштанов Алексей 2 1
Егорычев Андрей 2 1
Итало 2 1
Мишкич Даниэль 3 0
Сиссе Ибраима 2 0
Бевеев Мингиян 2 0
Ишков Илья 2 0
Газинский Юрий 0 1
Ионов Алексей 1 0
Бикфалви Эрик 1 0
Филипенко Егор 1 0
Нейва Кристиан 1 0
Юшин Александр 1 0
Мамин Артём 1 0
Сунгатулин Фаниль 1 0
Бочеров Валерий 1 0
Виктор Ганчаренко 1 0

Результаты матчей

Сочи
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Урал
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
5
Сочи
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Урал
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

16
12

Упущенные победы

8
12
Сочи
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
22% (5)
30% (7)
Урал
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (5)
52% (12)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

16
12

Упущенные победы

16
17

Голы по времени матча

Забито

15
8
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
1
7%
1
13%
1-15
4
27%
2
25%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
1
7%
3
38%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
1
13%
76-90

Пропущено

14
16
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
7%
2
13%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
5
36%
3
19%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
2
14%
5
31%
61-75
2
14%
3
19%
76-90

Забито

11
15
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
18 Не забивали 15
3
27%
2
13%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
2
18%
3
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
5
33%
76-90

Пропущено

21
19
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
14%
2
11%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
8
38%
4
21%
31-45
4
19%
2
11%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
6
29%
5
26%
76-90

Забито

26
23
13 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
4
15%
3
13%
1-15
5
19%
4
17%
16-30
4
15%
4
17%
31-45
3
12%
6
26%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
6
23%
6
26%
76-90

Пропущено

35
35
19 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 18
4
11%
4
11%
1-15
2
6%
5
14%
16-30
13
37%
7
20%
31-45
6
17%
3
9%
46-60
2
6%
8
23%
61-75
8
23%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сочи - Спартак Москва 1:0 Ростов - Сочи 2:2 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 СКА-Хабаровск - Сочи 1:1
Локомотив Москва - Сочи 2:2 Балтика - Сочи 0:0 Факел - Сочи 0:0 Сочи - Тюмень 2:1 Сочи - Нефтчи Фергана 2:2 Сочи - Нефтчи 0:1 Сочи - Нефтчи Фергана 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 Сочи - Славия София 1:0 Сочи - Ахмат 0:0 Сочи - Сочи (мол.) 3:0 Сочи - Оренбург 1:1 Сочи - Крылья Советов 0:2 Зенит - Сочи 3:0 Сочи - Рубин 0:2 Сочи - Динамо Москва 3:3
Урал
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Урал - Ростов 1:3 Урал - Динамо Москва 2:1 Урал - Крылья Советов 1:2 Урал - Локомотив Москва 1:0
Спартак Москва - Урал 0:0 Родина Москва - Урал 1:1 Урал - Зенит 1:4 Ахмат - Урал 1:0 Краснодар - Урал 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Урал 4:2 Зенит - Урал 1:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Пари НН - Урал 1:0 Урал - Краснодар 3:1 Крылья Советов - Урал 3:1 Урал - Рубин 0:1 Ростов - Урал 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Урал - Сочи 1:4

Результаты матчей

Сочи
Урал

Точный счет

0:2
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:4
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

0:2
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 48%
1
5 раз 22%
2
4 раза 17%
4
2 раза 9%
3
1 раз 4%
0
10 раз 43%
1
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Сочи
Урал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
4
4
7
1.5
5
7
2
9
2.5
2
10
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
5
6
3
9
1.5
2
9
1
11
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
11
0.5
Больше Меньше
13
10
7
16
1.5
7
16
3
20
2.5
2
21
2
21
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 23 14 5 4 43 - 20 47
2.
Краснодар
 Заявка 23 12 7 4 36 - 23 43
3.
Динамо Москва
 Заявка 23 10 8 5 36 - 31 38
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 23 9 10 4 43 - 31 37
5.
Локомотив Москва
 Заявка 23 9 10 4 38 - 31 37
6.
Крылья Советов
 Заявка 23 10 6 7 41 - 33 36
7.
Спартак Москва
 Заявка 23 10 5 8 29 - 28 35
8.
Ростов
 Заявка 23 9 7 7 35 - 33 34
9.
Рубин
 Заявка 23 9 5 9 20 - 29 32
10.
Пари НН
 Заявка 23 8 4 11 21 - 26 28
11.
Факел
 Заявка 23 6 8 9 19 - 25 26
12.
Оренбург
 Заявка 23 6 8 9 27 - 30 26
13.
Урал
 Заявка 23 6 5 12 22 - 36 23
14.
Балтика
 Заявка 23 5 5 13 21 - 27 20
15.
Ахмат
 Заявка 23 5 5 13 21 - 36 20
16.
Сочи
 Заявка 23 4 6 13 24 - 37 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 11 8 2 1 18 - 8 26
2.
Крылья Советов
 Заявка 12 7 4 1 29 - 14 25
3.
Ростов
 Заявка 12 7 4 1 23 - 12 25
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 7 3 1 24 - 12 24
5.
Спартак Москва
 Заявка 12 7 3 2 17 - 11 24
6.
Зенит
 Заявка 11 7 2 2 20 - 8 23
7.
Пари НН
 Заявка 11 7 2 2 16 - 9 23
8.
Динамо Москва
 Заявка 12 7 2 3 17 - 13 23
9.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 7 1 21 - 16 22
10.
Оренбург
 Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
11.
Балтика
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
12.
Рубин
 Заявка 11 4 3 4 10 - 15 15
13.
Урал
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
14.
Факел
 Заявка 11 3 5 3 9 - 8 14
15.
Сочи
 Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
16.
Ахмат
 Заявка 12 3 3 6 14 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 7 3 2 23 - 12 24
2.
Рубин
 Заявка 12 5 2 5 10 - 14 17
3.
Краснодар
 Заявка 12 4 5 3 18 - 15 17
4.
Локомотив Москва
 Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
5.
Динамо Москва
 Заявка 11 3 6 2 19 - 18 15
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 2 7 3 19 - 19 13
7.
Факел
 Заявка 12 3 3 6 10 - 17 12
8.
Спартак Москва
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
9.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 12 - 19 11
10.
Ростов
 Заявка 11 2 3 6 12 - 21 9
11.
Ахмат
 Заявка 11 2 2 7 7 - 16 8
12.
Урал
 Заявка 11 2 2 7 7 - 17 8
13.
Оренбург
 Заявка 12 1 5 6 10 - 19 8
14.
Сочи
 Заявка 12 1 3 8 10 - 22 6
15.
Балтика
 Заявка 12 1 2 9 11 - 16 5
16.
Пари НН
 Заявка 12 1 2 9 5 - 17 5
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  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (2)
Краснодар Кордоба Джон 11 (2)
Динамо Москва Тюкавин Константин 10 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 9 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Краснодар Черников Александр 11
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Оренбург Перес Матиас 10
Спартак Москва Хлусевич Даниил 1 7
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 апреля 2024, осталось 2 дня 11 часов 2 минуты.



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  • 23 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 45
    Сочи 75.6% (34)
    X 17.8% (8)
    Урал 6.7% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    Урал
    2.13
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    3.50
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    3.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сочи - Урал

    Исход игры
    Сочи
    75.6% (34)
    Ничья
    17.8% (8)
    Урал
    6.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.51% (20)
    Меньше
    53.49% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    65.12% (28)
    Нет
    34.88% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Сочи
    35.6% (16)
    1:0 Сочи
    24.4% (11)
    1:1 Ничья
    17.8% (8)
    2:0 Сочи
    6.7% (3)
    1:2 Урал
    4.4% (2)
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