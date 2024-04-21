Тур: 25. Стадион: Нижний Новгород.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
20
Боселли
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Боселли ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юран Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
-
24 Чавес ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 БителлоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
76 Купцов ИльяВратарь
-
31 Лещук ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Смолов ФёдорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Личка Марцел
История личных встреч
Пари НН
Динамо Москва
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
9 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
8
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
14
4
Голов в среднем за матч
2.33
1.33
Среднее время на гол
38
67
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.89
1.33
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
47
67
Бомбардиры внутри турнира
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калинский Николай
|4 (1)
|0.17
|Севикян Эдгар
|4
|0.17
|Боселли Хуан
|2
|0.09
|Трошечкин Александр
|2
|0.09
|Зе Турбо Жозе
|2
|0.09
|Гоцук Кирилл
|1
|0.04
|Каккоев Никита
|1
|0.04
|Александров Виктор
|1
|0.04
|Кухарчук Илья
|1
|0.04
|Кутателадзе Николоз
|1
|0.04
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0.04
|Сулейманов Тимур
|1
|0.04
|Тихий Дмитрий
|0
|0
|Жигулёв Илья
|0
|0
|Кучаев Константин
|0
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|0
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюкавин Константин
|10
|0.43
|Бителло
|5
|0.22
|Смолов Фёдор
|4 (2)
|0.17
|Макаров Денис
|4
|0.17
|Чавес Луис
|4 (1)
|0.17
|Нгамалё Николя
|2
|0.09
|Гладышев Ярослав
|2
|0.09
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.04
|Фернандес Роберто
|1
|0.04
|Захарян Арсен
|1
|0.04
|Грулёв Вячеслав
|1
|0.04
|Бессмертный Станислав
|1
|0.04
|Лаксальт Диего
|0
|0
|Фомин Даниил
|0
|0
|Бальбуэна Фабиан
|0
|0
|Карраскаль Хорхе
|0
|0
|Даса Элазар
|0
|0
Карточки
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Александров Виктор
|4
|2
|Сергей Юран
|5
|1
|Гоцук Кирилл
|3
|2
|Майга Мамаду
|6
|0
|Каккоев Никита
|5
|0
|Калинский Николай
|4
|0
|Трошечкин Александр
|4
|0
|Нигматуллин Артур
|3
|0
|Стаматов Матео
|3
|0
|Стоцкий Дмитрий
|2
|0
|Тихий Дмитрий
|2
|0
|Толстопятов Николай
|2
|0
|Севикян Эдгар
|2
|0
|Шнапцев Максим
|2
|0
|Кутателадзе Николоз
|1
|0
|Жигулёв Илья
|1
|0
|Зе Турбо Жозе
|1
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маричаль Николас
|4
|1
|Лаксальт Диего
|5
|0
|Бальбуэна Фабиан
|5
|0
|Фернандес Роберто
|5
|0
|Чавес Луис
|4
|0
|Макаров Денис
|4
|0
|Смолов Фёдор
|3
|0
|Фомин Даниил
|2
|0
|Нгамалё Николя
|2
|0
|Карраскаль Хорхе
|2
|0
|Даса Элазар
|2
|0
|Шунин Антон
|1
|0
|Лещук Игорь
|1
|0
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0
|Лесовой Даниил
|1
|0
|Гладышев Ярослав
|1
|0
Результаты матчей
Пари НН
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Динамо Москва
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
5
11
Пари НН
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Динамо Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
16
9
Упущенные победы
2
14
Пари НН
84.2%
15.8%
16 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (9)
48% (11)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
35% (8)
17% (4)
Динамо Москва
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (8)
22% (5)
43% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
Сухие победы
12
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
17
12
Упущенные победы
7
25
Голы по времени матча
Забито
18
21
10 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
3
17%
5
24%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
5
28%
6
29%
31-45
3
17%
3
14%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
4
22%
2
10%
76-90
Пропущено
7
16
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 9
1
14%
2
13%
1-15
2
29%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
3
19%
61-75
2
29%
5
31%
76-90
Забито
5
17
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 8
19 Не забивали 12
1
20%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
60%
2
12%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
1
20%
2
12%
76-90
Пропущено
17
13
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
3
18%
1
8%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
4
24%
3
23%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
4
24%
1
8%
61-75
4
24%
4
31%
76-90
Забито
23
38
14 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 13
10 Не забивали 3
4
17%
8
21%
1-15
2
9%
4
11%
16-30
8
35%
8
21%
31-45
3
13%
7
18%
46-60
1
4%
7
18%
61-75
5
22%
4
11%
76-90
Пропущено
24
29
11 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 16
4
17%
3
10%
1-15
3
13%
5
17%
16-30
4
17%
6
21%
31-45
2
8%
2
7%
46-60
5
21%
4
14%
61-75
6
25%
9
31%
76-90
Результаты последних матчей
Пари НН
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Оренбург - Пари НН 3:1 Пари НН - Краснодар 3:4 Балтика - Пари НН 2:0 Пари НН - Знамя Труда 1:0
Рубин - Пари НН 0:1 Пари НН - Факел 1:1 Пари НН - Ростов 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Пари НН - Аль-Фейха 1:2 Пари НН - Родина Москва 1:0 Пари НН - Чонбук Моторс 1:1 Зенит - Пари НН 1:0 Пари НН - Урал 1:0 Ростов - Пари НН 1:0 Пари НН - Балтика 0:0 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 Динамо Москва - Пари НН 2:1 Пари НН - Сочи 1:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0
Динамо Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Оренбург - Динамо Москва 2:4 Урал - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2
Динамо Москва - Ростов 1:4 Зенит - Динамо Москва 2:0 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 0:3 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Санкт-Пёльтен - Динамо Москва 1:3 Динамо Москва - Елимай Семей 2:1 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Динамо Москва - Канвон 2:2 Динамо Москва - Канвон 2 2:2 Ботев Пловдив - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Аль-Вакра 9:2 Динамо Москва - Слован Братислава 2:1
Результаты матчей
Пари НН
Динамо Москва
Точный счет
1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
2:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
6 раз 50%
1
5 раз 42%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 33%
2:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:3
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
8 раз 67%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
Точный счет
1:0
7 раз 30%
2:0
5 раз 22%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 43%
1
7 раз 30%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
2
8 раз 35%
1
8 раз 35%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Пари НН
Динамо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
111
56
66
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
48
Больше Меньше
92
111
65
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1310
Больше Меньше
203
617
1211
221
419
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|14
|5
|4
|43 - 20
|47
|2.
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|38 - 23
|46
|3.
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|36 - 31
|38
|4.
|Заявка
|24
|9
|11
|4
|39 - 32
|38
|5.
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|44 - 33
|37
|6.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|42 - 35
|36
|7.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|29 - 28
|35
|8.
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|35 - 33
|34
|9.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|21 - 30
|33
|10.
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|21 - 26
|28
|11.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|19 - 27
|26
|12.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|27 - 30
|26
|13.
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|22 - 36
|23
|14.
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|23 - 28
|23
|15.
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|23 - 37
|23
|16.
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|24 - 37
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|20 - 8
|29
|2.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|29 - 14
|25
|3.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 12
|25
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 14
|24
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 11
|24
|6.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 8
|23
|7.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|16 - 9
|23
|8.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 13
|23
|9.
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|21 - 16
|22
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|12.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 8
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 20
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 12
|24
|2.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|10 - 14
|17
|3.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 15
|17
|4.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 16
|16
|5.
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|19 - 18
|15
|6.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|19 - 19
|13
|7.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 19
|12
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 17
|11
|9.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 17
|11
|10.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 21
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 21
|9
|12.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 17
|8
|13.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|10 - 19
|8
|14.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 22
|6
|15.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|11 - 16
|5
|16.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|5 - 17
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|16 (2)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|12 (3)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|10 (6)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|10 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|9 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|2 9
|Краснодар
|Черников Александр
|11
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|10
|Оренбург
|Перес Матиас
|10
|Спартак Москва
|Хлусевич Даниил
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Пари НН - Динамо Москва
Исход игры
Пари НН
11% (16)
Ничья
22.6% (33)
Динамо Москва
66.4% (97)
Тотал 2.5
Больше
55.17% (64)
Меньше
44.83% (52)
Обе команды забьют
Да
76.72% (89)
Нет
23.28% (27)
Популярный счёт
1:2 Динамо Москва
37.7% (55)
1:1 Ничья
17.1% (25)
0:1 Динамо Москва
9.6% (14)
0:2 Динамо Москва
6.2% (9)
2:1 Пари НН
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
2:3 Динамо Москва
1.4% (2)
1:0 Пари НН
1.4% (2)
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