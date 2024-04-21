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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Пари НН
 
Позже
Динамо Москва
Прогнозы 146
Пари НН 11% (16)
X 22.6% (33)
Динамо Москва 66.4% (97)
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25
Нигматуллин
Артур
22
Каккоев
Никита
88
Глущенков
Кирилл
2
Александров
Виктор
77
Карапузов
Владислав
78
Калинский
Николай
19
Ермаков
Никита
26
Тихий
Дмитрий
11
Стаматов
Матео
10
Трошечкин
Александр
20
Боселли
Хуан
1
Шунин
Антон
18
Маричаль
Николас
3
Бальбуэна
Фабиан
6
Фернандес
Роберто
7
Скопинцев
Дмитрий
74
Фомин
Даниил
24
Чавес
Луис
13
Нгамалё
Николя
8
Карраскаль
Хорхе
89
Бителло
70
Тюкавин
Константин
Пари НН
3-5-2
Динамо Москва
4-2-3-1

История личных встреч

Пари НН
Динамо Москва

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

К
2:1
ПЛ
1:1
К
1:1
ТМК
4:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
К
3:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

14
4

Голов в среднем за матч

2.33
1.33

Среднее время на гол

38
67

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.89
1.33

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

47
67

Бомбардиры внутри турнира

Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калинский Николай 4 (1) 0.17
Севикян Эдгар 4 0.17
Боселли Хуан 2 0.09
Трошечкин Александр 2 0.09
Зе Турбо Жозе 2 0.09
Гоцук Кирилл 1 0.04
Каккоев Никита 1 0.04
Александров Виктор 1 0.04
Кухарчук Илья 1 0.04
Кутателадзе Николоз 1 0.04
Стоцкий Дмитрий 1 0.04
Сулейманов Тимур 1 0.04
Тихий Дмитрий 0 0
Жигулёв Илья 0 0
Кучаев Константин 0 0
Юлдошев Иброгимхалил 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюкавин Константин 10 0.43
Бителло 5 0.22
Смолов Фёдор 4 (2) 0.17
Макаров Денис 4 0.17
Чавес Луис 4 (1) 0.17
Нгамалё Николя 2 0.09
Гладышев Ярослав 2 0.09
Скопинцев Дмитрий 1 0.04
Фернандес Роберто 1 0.04
Захарян Арсен 1 0.04
Грулёв Вячеслав 1 0.04
Бессмертный Станислав 1 0.04
Лаксальт Диего 0 0
Фомин Даниил 0 0
Бальбуэна Фабиан 0 0
Карраскаль Хорхе 0 0
Даса Элазар 0 0

Карточки

Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Александров Виктор 4 2
Сергей Юран 5 1
Гоцук Кирилл 3 2
Майга Мамаду 6 0
Каккоев Никита 5 0
Калинский Николай 4 0
Трошечкин Александр 4 0
Нигматуллин Артур 3 0
Стаматов Матео 3 0
Стоцкий Дмитрий 2 0
Тихий Дмитрий 2 0
Толстопятов Николай 2 0
Севикян Эдгар 2 0
Шнапцев Максим 2 0
Кутателадзе Николоз 1 0
Жигулёв Илья 1 0
Зе Турбо Жозе 1 0
Масоэро Лукас Габриэль 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маричаль Николас 4 1
Лаксальт Диего 5 0
Бальбуэна Фабиан 5 0
Фернандес Роберто 5 0
Чавес Луис 4 0
Макаров Денис 4 0
Смолов Фёдор 3 0
Фомин Даниил 2 0
Нгамалё Николя 2 0
Карраскаль Хорхе 2 0
Даса Элазар 2 0
Шунин Антон 1 0
Лещук Игорь 1 0
Скопинцев Дмитрий 1 0
Лесовой Даниил 1 0
Гладышев Ярослав 1 0

Результаты матчей

Пари НН
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Динамо Москва
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

5
11
Пари НН
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Динамо Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

16
9

Упущенные победы

2
14
Пари НН
84.2%
15.8%
16 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (9)
48% (11)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
35% (8)
17% (4)
Динамо Москва
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (8)
22% (5)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)

Сухие победы

12
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

17
12

Упущенные победы

7
25

Голы по времени матча

Забито

18
21
10 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
3
17%
5
24%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
5
28%
6
29%
31-45
3
17%
3
14%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
4
22%
2
10%
76-90

Пропущено

7
16
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 9
1
14%
2
13%
1-15
2
29%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
3
19%
61-75
2
29%
5
31%
76-90

Забито

5
17
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 8
19 Не забивали 12
1
20%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
60%
2
12%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
1
20%
2
12%
76-90

Пропущено

17
13
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
3
18%
1
8%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
4
24%
3
23%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
4
24%
1
8%
61-75
4
24%
4
31%
76-90

Забито

23
38
14 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 13
10 Не забивали 3
4
17%
8
21%
1-15
2
9%
4
11%
16-30
8
35%
8
21%
31-45
3
13%
7
18%
46-60
1
4%
7
18%
61-75
5
22%
4
11%
76-90

Пропущено

24
29
11 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 16
4
17%
3
10%
1-15
3
13%
5
17%
16-30
4
17%
6
21%
31-45
2
8%
2
7%
46-60
5
21%
4
14%
61-75
6
25%
9
31%
76-90

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Оренбург - Пари НН 3:1 Пари НН - Краснодар 3:4 Балтика - Пари НН 2:0 Пари НН - Знамя Труда 1:0
Рубин - Пари НН 0:1 Пари НН - Факел 1:1 Пари НН - Ростов 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Пари НН - Аль-Фейха 1:2 Пари НН - Родина Москва 1:0 Пари НН - Чонбук Моторс 1:1 Зенит - Пари НН 1:0 Пари НН - Урал 1:0 Ростов - Пари НН 1:0 Пари НН - Балтика 0:0 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 Динамо Москва - Пари НН 2:1 Пари НН - Сочи 1:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0
Динамо Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Оренбург - Динамо Москва 2:4 Урал - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2
Динамо Москва - Ростов 1:4 Зенит - Динамо Москва 2:0 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 0:3 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Санкт-Пёльтен - Динамо Москва 1:3 Динамо Москва - Елимай Семей 2:1 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Динамо Москва - Канвон 2:2 Динамо Москва - Канвон 2 2:2 Ботев Пловдив - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Аль-Вакра 9:2 Динамо Москва - Слован Братислава 2:1

Результаты матчей

Пари НН
Динамо Москва

Точный счет

1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
2:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
6 раз 50%
1
5 раз 42%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 33%
2:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:3
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
8 раз 67%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%

Точный счет

1:0
7 раз 30%
2:0
5 раз 22%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 43%
1
7 раз 30%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
2
8 раз 35%
1
8 раз 35%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Пари НН
Динамо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
11
1
5
6
1.5
6
6
2
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
8
0.5
Больше Меньше
9
2
1
11
1.5
6
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
10
0.5
Больше Меньше
20
3
6
17
1.5
12
11
2
21
2.5
4
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 23 14 5 4 43 - 20 47
2.
Краснодар
 Заявка 24 13 7 4 38 - 23 46
3.
Динамо Москва
 Заявка 23 10 8 5 36 - 31 38
4.
Локомотив Москва
 Заявка 24 9 11 4 39 - 32 38
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 24 9 10 5 44 - 33 37
6.
Крылья Советов
 Заявка 24 10 6 8 42 - 35 36
7.
Спартак Москва
 Заявка 23 10 5 8 29 - 28 35
8.
Ростов
 Заявка 23 9 7 7 35 - 33 34
9.
Рубин
 Заявка 24 9 6 9 21 - 30 33
10.
Пари НН
 Заявка 23 8 4 11 21 - 26 28
11.
Факел
 Заявка 24 6 8 10 19 - 27 26
12.
Оренбург
 Заявка 23 6 8 9 27 - 30 26
13.
Урал
 Заявка 23 6 5 12 22 - 36 23
14.
Балтика
 Заявка 24 6 5 13 23 - 28 23
15.
Ахмат
 Заявка 24 6 5 13 23 - 37 23
16.
Сочи
 Заявка 23 4 6 13 24 - 37 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 12 9 2 1 20 - 8 29
2.
Крылья Советов
 Заявка 12 7 4 1 29 - 14 25
3.
Ростов
 Заявка 12 7 4 1 23 - 12 25
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 7 3 2 25 - 14 24
5.
Спартак Москва
 Заявка 12 7 3 2 17 - 11 24
6.
Зенит
 Заявка 11 7 2 2 20 - 8 23
7.
Пари НН
 Заявка 11 7 2 2 16 - 9 23
8.
Динамо Москва
 Заявка 12 7 2 3 17 - 13 23
9.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 7 1 21 - 16 22
10.
Оренбург
 Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
11.
Балтика
 Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
12.
Рубин
 Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
13.
Урал
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
14.
Факел
 Заявка 11 3 5 3 9 - 8 14
15.
Сочи
 Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
16.
Ахмат
 Заявка 12 3 3 6 14 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 7 3 2 23 - 12 24
2.
Рубин
 Заявка 12 5 2 5 10 - 14 17
3.
Краснодар
 Заявка 12 4 5 3 18 - 15 17
4.
Локомотив Москва
 Заявка 11 4 4 3 18 - 16 16
5.
Динамо Москва
 Заявка 11 3 6 2 19 - 18 15
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 2 7 3 19 - 19 13
7.
Факел
 Заявка 13 3 3 7 10 - 19 12
8.
Спартак Москва
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
9.
Ахмат
 Заявка 12 3 2 7 9 - 17 11
10.
Крылья Советов
 Заявка 12 3 2 7 13 - 21 11
11.
Ростов
 Заявка 11 2 3 6 12 - 21 9
12.
Урал
 Заявка 11 2 2 7 7 - 17 8
13.
Оренбург
 Заявка 12 1 5 6 10 - 19 8
14.
Сочи
 Заявка 12 1 3 8 10 - 22 6
15.
Балтика
 Заявка 12 1 2 9 11 - 16 5
16.
Пари НН
 Заявка 12 1 2 9 5 - 17 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (2)
Краснодар Кордоба Джон 12 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 10 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 9
Краснодар Черников Александр 11
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Оренбург Перес Матиас 10
Спартак Москва Хлусевич Даниил 1 7
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча двадцать пятого тура Российской премьер-лиги, в котором сыграют нижегородский «Пари» и московское «Динамо». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Пари НН - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 апреля 2024, осталось 10 минут.



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Прогнозы 146
Пари НН 11% (16)
X 22.6% (33)
Динамо Москва 66.4% (97)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пари НН
Ничья
Динамо Москва
3.53
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3.55
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Пари НН - Динамо Москва

Исход игры
Пари НН
11% (16)
Ничья
22.6% (33)
Динамо Москва
66.4% (97)
Тотал 2.5
Больше
55.17% (64)
Меньше
44.83% (52)
Обе команды забьют
Да
76.72% (89)
Нет
23.28% (27)
Популярный счёт
1:2 Динамо Москва
37.7% (55)
1:1 Ничья
17.1% (25)
0:1 Динамо Москва
9.6% (14)
0:2 Динамо Москва
6.2% (9)
2:1 Пари НН
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
2:3 Динамо Москва
1.4% (2)
1:0 Пари НН
1.4% (2)
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