Тур: 25. Стадион: Газпром Арена.
Ход матча
23'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
27
Нино
III
28
Алип
Нуралы
11
Клаудиньо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 НиноЗащитник
-
28 Алип НуралыЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 КлаудиньоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Адамов ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Сергеев ИванНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Перес МатиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Малых АндрейЗащитник
- Полузащитник
-
24 Муро ТомасПолузащитник
-
80 Марин ДжиммиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Деограсия Давид
История личных встреч
Зенит
Оренбург
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
9 матчей
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
4
1.6
Среднее время на гол
22
56
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.2
0.5
Среднее время на гол
75
180
Всего голов
22
10
Голов в среднем за матч
2.44
1.11
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
36
81
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кассьерра Матео
|16
|0.67
|Сергеев Иван
|6
|0.25
|Вендел Маркус
|4
|0.17
|Клаудиньо
|4 (1)
|0.17
|Мостовой Андрей
|3
|0.13
|Дуглас Сантос
|2
|0.08
|Мантуан Густаво
|2
|0.08
|Артур Виктор Гимараес
|2
|0.08
|Изидор Вильсон
|2
|0.08
|Родригао де Соуза
|1
|0.04
|Педро дос Сантос
|1
|0.04
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Ерохин Александр
|0
|0
|Сутормин Алексей
|0
|0
|Барриос Вильмар
|0
|0
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|Круговой Данил
|0
|0
|Эракович Страхинья
|0
|0
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|6
|0.25
|Перес Матиас
|5
|0.21
|Марин Джимми
|3
|0.13
|Обухов Владимир
|3
|0.13
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|2 (1)
|0.08
|Хотулёв Данила
|2
|0.08
|Вера Лукас Габриэль
|1
|0.04
|Адамов Арсен
|1
|0.04
|Оганесян Степан
|1
|0.04
|Флорентин Сесар Габриэль
|1
|0.04
|Башич Иван
|1
|0.04
|Куэро Джастин
|1 (1)
|0.04
|Гюрлюк Эмирджан
|0
|0
|Гогличидзе Лео
|0
|0
|Капленко Кирилл
|0
|0
|Ковалёв Юрий
|0
|0
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эракович Страхинья
|6
|0
|Дуглас Сантос
|4
|0
|Алип Нуралы
|4
|0
|Вендел Маркус
|4
|0
|Барриос Вильмар
|2
|1
|Родригао де Соуза
|2
|0
|Сергеев Иван
|2
|0
|Кассьерра Матео
|2
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Сутормин Алексей
|1
|0
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|Клаудиньо
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
|Нино III
|1
|0
|Мантуан Густаво
|1
|0
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Матиас
|10
|0
|Флорентин Сесар Габриэль
|7
|0
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|5
|1
|Гойкович Ренато
|5
|0
|Обухов Владимир
|4
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|4
|0
|Марин Джимми
|3
|0
|Вера Лукас Габриэль
|3
|0
|Деограсия Давид
|3
|0
|Капленко Кирилл
|2
|0
|Сысуев Николай
|2
|0
|Кеняйкин Алексей
|2
|0
|Башич Иван
|2
|0
|Михайлов Ярослав
|2
|0
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|Гогличидзе Лео
|1
|0
|Сидоров Максим
|1
|0
|Оганесян Степан
|1
|0
|Куэро Джастин
|1
|0
Результаты матчей
Зенит
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Оренбург
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
8
Зенит
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Оренбург
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
21
16
Зенит
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
Оренбург
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
9% (2)
57% (13)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
24
24
Голы по времени матча
Забито
19
10
10 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 2
13 Не забивали 15
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
1
10%
16-30
5
26%
0
0%
31-45
2
11%
2
20%
46-60
2
11%
2
20%
61-75
5
26%
5
50%
76-90
Пропущено
9
19
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 10
2
22%
1
5%
1-15
1
11%
3
16%
16-30
1
11%
6
32%
31-45
1
11%
2
11%
46-60
1
11%
1
5%
61-75
3
33%
6
32%
76-90
Забито
23
17
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
11 Не забивали 14
3
13%
2
12%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
5
22%
5
29%
29%
46-60
4
17%
2
12%
61-75
5
22%
6
35%
76-90
Пропущено
12
11
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
4
33%
1
9%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
33%
3
27%
76-90
Забито
42
27
19 В 1-м тайме 5
23 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 8
1 Не забивали 6
5
12%
2
7%
1-15
5
12%
2
7%
16-30
9
21%
1
4%
31-45
7
17%
7
26%
46-60
6
14%
4
15%
61-75
10
24%
11
41%
76-90
Пропущено
21
30
11 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 18
6
29%
2
7%
1-15
3
14%
4
13%
16-30
2
10%
9
30%
31-45
2
10%
3
10%
46-60
1
5%
3
10%
61-75
7
33%
9
30%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Зенит - Спартак Москва 0:0 Краснодар - Зенит 1:2 Зенит - Балтика 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:2
Крылья Советов - Зенит 1:1 Црвена Звезда - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 2:0 Урал - Зенит 1:4 Зенит - Спартак Москва 0:0 Зенит - Сантос 4:1 Зенит - Аль-Райян 2:4 Зенит - Шанхай Шеньхуа 6:0 Зенит - Ноа Ереван 0:0 Зенит - Аль-Духаиль 2:0 Зенит - Аль-Фатех 1:1 Зенит - Урал 1:0 Зенит - Чонбук Моторс 5:1 Зенит - Динамо Самарканд 5:1 Зенит - Пари НН 1:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1
Оренбург
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Оренбург - Динамо Москва 2:4 Оренбург - Пари НН 3:1 Оренбург - Рубин 3:0 Ахмат - Оренбург 0:1
Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Оренбург - Балтика 1:0 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Оренбург - Ахмат 2:1 Оренбург - Металлург Бекабад 3:0 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Спартак Варна 2:2 Оренбург - Струга Трим-Лум 5:1 Оренбург - Навбахор 2:2 Сочи - Оренбург 1:1 Краснодар - Оренбург 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Оренбург - Ахмат 1:1 Динамо Москва - Оренбург 2:0 Оренбург - Ростов 1:1
Результаты матчей
Зенит
Оренбург
Точный счет
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
3
4 раза 36%
0
2 раза 18%
Точный счет
0:2
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
Точный счет
1:1
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
7 раз 30%
0:2
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 39%
2
7 раз 30%
3
4 раза 17%
4
2 раза 9%
0
1 раз 4%
1
11 раз 48%
0
6 раз 26%
3
4 раза 17%
2
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Зенит
Оренбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
92
65
47
38
47
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
210
39
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
221
Больше Меньше
176
1310
617
617
419
221
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|24
|15
|5
|4
|44 - 20
|50
|2.
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|38 - 23
|46
|3.
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|40 - 32
|41
|4.
|Заявка
|24
|9
|11
|4
|39 - 32
|38
|5.
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|44 - 33
|37
|6.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|42 - 35
|36
|7.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|29 - 28
|35
|8.
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|35 - 33
|34
|9.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|21 - 30
|33
|10.
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|22 - 30
|28
|11.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|19 - 27
|26
|12.
|0:1 Заявка
|24
|6
|8
|10
|27 - 31
|26
|13.
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|22 - 36
|23
|14.
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|23 - 28
|23
|15.
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|23 - 37
|23
|16.
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|24 - 37
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|20 - 8
|29
|2.
|1:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|29 - 14
|25
|4.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 12
|25
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 14
|24
|6.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 11
|24
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 13
|23
|8.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 13
|23
|9.
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|21 - 16
|22
|10.
|0:1 Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|12.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 8
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 20
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 12
|24
|2.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|23 - 19
|18
|3.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|10 - 14
|17
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 15
|17
|5.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 16
|16
|6.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|19 - 19
|13
|7.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 19
|12
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 17
|11
|9.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 17
|11
|10.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 21
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 21
|9
|12.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 17
|8
|13.
|0:1 Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 20
|8
|14.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 22
|6
|15.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|11 - 16
|5
|16.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|5 - 17
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|16 (2)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|12 (3)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|11 (6)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|10 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|9 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|2 9
|Краснодар
|Черников Александр
|11
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|10
|Оренбург
|Перес Матиас
|10
|Спартак Москва
|Хлусевич Даниил
|1 7
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Зенит 1:0 Оренбург
Исход игры
Зенит
90.6% (144)
Ничья
7.5% (12)
Оренбург
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
43.9% (54)
Меньше
56.1% (69)
Обе команды забьют
Да
41.46% (51)
Нет
58.54% (72)
Популярный счёт
2:0 Зенит
32.7% (52)
3:1 Зенит
11.9% (19)
2:1 Зенит
10.1% (16)
1:0 Зенит
6.9% (11)
1:1 Ничья
3.8% (6)
4:1 Зенит
3.8% (6)
5:0 Зенит
2.5% (4)
3:0 Зенит
2.5% (4)
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