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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Зенит
1:0
Первый тайм: 44'
Оренбург
0'
1:0
23' Гол
Клаудиньо

Ход матча

23'
Клаудиньо
1:0
Прогнозы 157
Зенит 91.7% (144)
X 7% (11)
Оренбург 1.3% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Зенит
Ничья
Оренбург
1.51
6.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
41
Кержаков
Михаил
15
Караваев
Вячеслав
25
Эракович
Страхинья
27
Нино
III
28
Алип
Нуралы
8
Вендел
Маркус
5
Барриос
Вильмар
11
Клаудиньо
9
Артур
Виктор
Гимараес
30
Кассьерра
Матео
24
Педро
дос
Сантос
99
Сысуев
Николай
81
Сидоров
Максим
22
Перес
Матиас
4
Хотулёв
Данила
5
Гогличидзе
Лео
21
Флорентин
Сесар
Габриэль
23
Вера
Лукас
Габриэль
8
Башич
Иван
16
Томпсон
Хорди
10
Воробьёв
Дмитрий
Дмитриевич
9
Мансилья
Брайан
Эсекиэль
Зенит
4-3-3
Оренбург
4-3-3

История личных встреч

Зенит
Оренбург

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

9 матчей

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
8:0
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

4
1.6

Среднее время на гол

22
56

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.2
0.5

Среднее время на гол

75
180

Всего голов

22
10

Голов в среднем за матч

2.44
1.11

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

36
81

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассьерра Матео 16 0.67
Сергеев Иван 6 0.25
Вендел Маркус 4 0.17
Клаудиньо 4 (1) 0.17
Мостовой Андрей 3 0.13
Дуглас Сантос 2 0.08
Мантуан Густаво 2 0.08
Артур Виктор Гимараес 2 0.08
Изидор Вильсон 2 0.08
Родригао де Соуза 1 0.04
Педро дос Сантос 1 0.04
Караваев Вячеслав 0 0
Ерохин Александр 0 0
Сутормин Алексей 0 0
Барриос Вильмар 0 0
Бакаев Зелимхан 0 0
Круговой Данил 0 0
Эракович Страхинья 0 0
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 6 0.25
Перес Матиас 5 0.21
Марин Джимми 3 0.13
Обухов Владимир 3 0.13
Мансилья Брайан Эсекиэль 2 (1) 0.08
Хотулёв Данила 2 0.08
Вера Лукас Габриэль 1 0.04
Адамов Арсен 1 0.04
Оганесян Степан 1 0.04
Флорентин Сесар Габриэль 1 0.04
Башич Иван 1 0.04
Куэро Джастин 1 (1) 0.04
Гюрлюк Эмирджан 0 0
Гогличидзе Лео 0 0
Капленко Кирилл 0 0
Ковалёв Юрий 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эракович Страхинья 6 0
Дуглас Сантос 4 0
Алип Нуралы 4 0
Вендел Маркус 4 0
Барриос Вильмар 2 1
Родригао де Соуза 2 0
Сергеев Иван 2 0
Кассьерра Матео 2 0
Караваев Вячеслав 1 0
Сутормин Алексей 1 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Клаудиньо 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Нино III 1 0
Мантуан Густаво 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Матиас 10 0
Флорентин Сесар Габриэль 7 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 5 1
Гойкович Ренато 5 0
Обухов Владимир 4 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 4 0
Марин Джимми 3 0
Вера Лукас Габриэль 3 0
Деограсия Давид 3 0
Капленко Кирилл 2 0
Сысуев Николай 2 0
Кеняйкин Алексей 2 0
Башич Иван 2 0
Михайлов Ярослав 2 0
Ковалёв Юрий 1 0
Гогличидзе Лео 1 0
Сидоров Максим 1 0
Оганесян Степан 1 0
Куэро Джастин 1 0

Результаты матчей

Зенит
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Оренбург
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
8
Зенит
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Оренбург
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

21
16
Зенит
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
Оренбург
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
9% (2)
57% (13)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

24
24

Голы по времени матча

Забито

19
10
10 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 2
13 Не забивали 15
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
1
10%
16-30
5
26%
0
0%
31-45
2
11%
2
20%
46-60
2
11%
2
20%
61-75
5
26%
5
50%
76-90

Пропущено

9
19
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 10
2
22%
1
5%
1-15
1
11%
3
16%
16-30
1
11%
6
32%
31-45
1
11%
2
11%
46-60
1
11%
1
5%
61-75
3
33%
6
32%
76-90

Забито

23
17
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
11 Не забивали 14
3
13%
2
12%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
5
22%
5
29%
29%
46-60
4
17%
2
12%
61-75
5
22%
6
35%
76-90

Пропущено

12
11
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
4
33%
1
9%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
33%
3
27%
76-90

Забито

42
27
19 В 1-м тайме 5
23 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 8
1 Не забивали 6
5
12%
2
7%
1-15
5
12%
2
7%
16-30
9
21%
1
4%
31-45
7
17%
7
26%
46-60
6
14%
4
15%
61-75
10
24%
11
41%
76-90

Пропущено

21
30
11 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 18
6
29%
2
7%
1-15
3
14%
4
13%
16-30
2
10%
9
30%
31-45
2
10%
3
10%
46-60
1
5%
3
10%
61-75
7
33%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Зенит - Спартак Москва 0:0 Краснодар - Зенит 1:2 Зенит - Балтика 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:2
Крылья Советов - Зенит 1:1 Црвена Звезда - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 2:0 Урал - Зенит 1:4 Зенит - Спартак Москва 0:0 Зенит - Сантос 4:1 Зенит - Аль-Райян 2:4 Зенит - Шанхай Шеньхуа 6:0 Зенит - Ноа Ереван 0:0 Зенит - Аль-Духаиль 2:0 Зенит - Аль-Фатех 1:1 Зенит - Урал 1:0 Зенит - Чонбук Моторс 5:1 Зенит - Динамо Самарканд 5:1 Зенит - Пари НН 1:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1
Оренбург
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Оренбург - Динамо Москва 2:4 Оренбург - Пари НН 3:1 Оренбург - Рубин 3:0 Ахмат - Оренбург 0:1
Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Оренбург - Балтика 1:0 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Оренбург - Ахмат 2:1 Оренбург - Металлург Бекабад 3:0 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Спартак Варна 2:2 Оренбург - Струга Трим-Лум 5:1 Оренбург - Навбахор 2:2 Сочи - Оренбург 1:1 Краснодар - Оренбург 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Оренбург - Ахмат 1:1 Динамо Москва - Оренбург 2:0 Оренбург - Ростов 1:1

Результаты матчей

Зенит
Оренбург

Точный счет

1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
3
4 раза 36%
0
2 раза 18%

Точный счет

0:2
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%

Точный счет

1:1
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
7 раз 30%
0:2
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 39%
2
7 раз 30%
3
4 раза 17%
4
2 раза 9%
0
1 раз 4%
1
11 раз 48%
0
6 раз 26%
3
4 раза 17%
2
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Зенит
Оренбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
2
6
5
1.5
4
7
3
8
2.5
4
7
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
1.5
Больше Меньше
2
10
3
9
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
1
0.5
Больше Меньше
17
6
13
10
1.5
6
17
6
17
2.5
4
19
2
21
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1:0 Заявка 24 15 5 4 44 - 20 50
2.
Краснодар
 Заявка 24 13 7 4 38 - 23 46
3.
Динамо Москва
 Заявка 24 11 8 5 40 - 32 41
4.
Локомотив Москва
 Заявка 24 9 11 4 39 - 32 38
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 24 9 10 5 44 - 33 37
6.
Крылья Советов
 Заявка 24 10 6 8 42 - 35 36
7.
Спартак Москва
 Заявка 23 10 5 8 29 - 28 35
8.
Ростов
 Заявка 23 9 7 7 35 - 33 34
9.
Рубин
 Заявка 24 9 6 9 21 - 30 33
10.
Пари НН
 Заявка 24 8 4 12 22 - 30 28
11.
Факел
 Заявка 24 6 8 10 19 - 27 26
12.
Оренбург
 0:1 Заявка 24 6 8 10 27 - 31 26
13.
Урал
 Заявка 23 6 5 12 22 - 36 23
14.
Балтика
 Заявка 24 6 5 13 23 - 28 23
15.
Ахмат
 Заявка 24 6 5 13 23 - 37 23
16.
Сочи
 Заявка 23 4 6 13 24 - 37 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 12 9 2 1 20 - 8 29
2.
Зенит
 1:0 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
3.
Крылья Советов
 Заявка 12 7 4 1 29 - 14 25
4.
Ростов
 Заявка 12 7 4 1 23 - 12 25
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 7 3 2 25 - 14 24
6.
Спартак Москва
 Заявка 12 7 3 2 17 - 11 24
7.
Пари НН
 Заявка 12 7 2 3 17 - 13 23
8.
Динамо Москва
 Заявка 12 7 2 3 17 - 13 23
9.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 7 1 21 - 16 22
10.
Оренбург
 0:1 Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
11.
Балтика
 Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
12.
Рубин
 Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
13.
Урал
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
14.
Факел
 Заявка 11 3 5 3 9 - 8 14
15.
Сочи
 Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
16.
Ахмат
 Заявка 12 3 3 6 14 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1:0 Заявка 12 7 3 2 23 - 12 24
2.
Динамо Москва
 Заявка 12 4 6 2 23 - 19 18
3.
Рубин
 Заявка 12 5 2 5 10 - 14 17
4.
Краснодар
 Заявка 12 4 5 3 18 - 15 17
5.
Локомотив Москва
 Заявка 11 4 4 3 18 - 16 16
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 2 7 3 19 - 19 13
7.
Факел
 Заявка 13 3 3 7 10 - 19 12
8.
Спартак Москва
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
9.
Ахмат
 Заявка 12 3 2 7 9 - 17 11
10.
Крылья Советов
 Заявка 12 3 2 7 13 - 21 11
11.
Ростов
 Заявка 11 2 3 6 12 - 21 9
12.
Урал
 Заявка 11 2 2 7 7 - 17 8
13.
Оренбург
 0:1 Заявка 13 1 5 7 10 - 20 8
14.
Сочи
 Заявка 12 1 3 8 10 - 22 6
15.
Балтика
 Заявка 12 1 2 9 11 - 16 5
16.
Пари НН
 Заявка 12 1 2 9 5 - 17 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (2)
Краснодар Кордоба Джон 12 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 11 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 9
Краснодар Черников Александр 11
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Оренбург Перес Матиас 10
Спартак Москва Хлусевич Даниил 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 42'
    Мансилья отметился дальним ударом по воротам соперника. Мяч полетел намного выше цели. Было достаточно опасно в этой ситуации, но чуть неточно вышло. 
  • 41'
    Заброс с левого края на Артура пошел, и на выходе спокойно сработал голкипер. Снова Сысуев успевает добраться до мяча раньше других.
  • 39'
    Процент владения мячом нам показали. По этому показателю 67% против 33%. Уверенное преимущество над соперником имеют хозяева встречи.
  • Угловой
    38'
    Редкое для нашего матча явление в виде углового от "Зенита". Следует подача в центр штрафной, но опасным этот навес не получается. 
  • 36'
    Эракович выполнял прострел с правого края в центр штрафной - на выходе успел сработать вратарь. В очередной раз Сысуев сумел отработать уверенно. 
  • 35'
    Артур увидел подключение партнера в штрафной. С правого края он посылал мяч на голову коллеге по команде, но Сысуев снова сработал на выходе уверенно.
  • 34'
    Клаудиньо с левого края выполнял подачу в штрафную соперника, но прямо в руки голкиперу сферу в итоге прилетела. Сработал Сысуев просто идеально. 
  • 33'
    "Краснодар" вчера сумел выиграть у "Факела" со счетом 2:0, а это значит, что и "Зениту" сегодня  нужно попытаться добиться победы, чтобы сохранить отрыв от соперника. 
  • 31'
    Болельщики временами заводятся и гонят вперед своих любимцев. Пока довольно комфортный задел по игре имеют футболисты команды Семака.
  • 30'
    Начинает Артур добавлять. Все активнее и активнее он себя предлагает впереди. В последние минуты матча он чаще других снаряд получает. 
  • Видеоповтор
    29'
    Почему-то показывали нам долгое время Безбородова. Казалось, что он что-то слушал, пытался получить информацию от ассистентов по какому-то эпизоду, но ничего криминального коллеги не увидели. 
  • Штанга
    28'
    ОПАСНО! Воробьев с правой ноги пробил по воротам соперника. До мяча добрался голкипер "Зенита", который в броске сумел перевести мяч в штангу!
  • 27'
    Нам еще раз гол показали в исполнении Клаудиньо. Красивый удался команде хозяев, что позволило открыть счет в поединке и заполучить преимущество. 
  • 25'
    Активно питерцев сегодня поддерживают фанаты. В этом сезоне "Зенит" снова делает все, чтобы оформить чемпионский титул и своего соперника одолеть.
  • 24'
    Во втором матче кряду голевую передачу отдает Кассьерра. В игре с "Краснодаром" он также отличился голевым пасом. Отметился и в этот раз футболист.
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    • Описание гола
      23'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КЛАУДИНЬО! 1:0!
      Касьерра отдал передачу на Клаудиньо, которому удалось нанести разящий удар в правый угол. Мяч оказался в сетке, а кипер "газовиков" до сферы не добрался. 
    • 22'
      Хочется, конечно, "Зениту" забить гол в ворота соперника. Причем сделать это как можно скорее. Питерцы сейчас владеют мячом. Гол напрашивается. 
    • 21'
      Пока совсем незаметен на поле Артур. Мне кажется, друзья, что как будто не смог наилучшим образом войти в игру. Пока его на поле мы не видим.
    • Опасный момент
      19'
      ОПАСНО! После подачи с правого края Клаудиньо по воротам мяч нанес. В итоге Сысуев сумел спасти свой коллектив, прыгнув за снарядом!
    • 18'
      Эракович попытался оставить мяч для своей команды, но в подкате он против оппонента правила нарушил.  Остановка в нашем поединке случилась. 
    • 17'
      Такое ощущение, что пока побаивается соперника "Оренбург". Команда позволяет сопернику слишком многое. Не за горами и забитый мяч питерцев в таком режиме. 
    • 16'
      Мансилья попытался до мяча добраться у лицевой линии, но откатил он сферу на партнера не лучшим образом. В итоге мяч перехватили хозяева. 
    • 14'
      Неплохой контроль над мячом питерский коллектив установил. Только забитых голов не хватает пока оппонентам. Так игра очень динамично смотрится. 
    • 13'
      Дальний удар по воротам соперника нанес Клаудиньо. Мяч полетел намного выше цели. Было опасно, но чуть неточно получилось в этом эпизоде. 
    • 12'
      Воробьёв с левого края загружал мяч в центр штрафной - мяч летит намного выше головы партнера, который подключался к атаке и пытался удачно распорядиться эпизодом. 
    • Офсайд
      10'
      В офсайде Барриос оказался сейчас. Было "вне игры". С небольшим запозданием, правда, рефери определяет офсайд, да и при помощи лайнсмена.
    • Фол, нарушение
      9'
      Башичу теперь по ноге от оппонента досталось в центре поля. Судейская бригада сработала и в этот раз. Было нарушение правил, с судьей спорить не имеет смысла. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Сидоров спину поставил сопернику, после чего оппонент его толкнул на газон. Рефери тут же дал свисток, определив нарушение правил. 
    • 7'
      Владеет снарядом "Зенит", порядка 85% игрового времени с мячом находятся "сине-бело-голубые". Правда, владение мячом пока ни во что не трансформируется. 
    • 6'
      В первом круге "Зенит" проиграл "Оренбургу" на его поле со счетом 1:3. Сегодня, конечно, питерцы хотят взять реванш. Совсем недавно команда Семака обыгрывала на своем поле "Оренбург" со счетом 8:0. Сегодня такого результата ждать не приходится.
    • Угловой
      5'
      Первый в матче угловой сейчас подали футболисты "Зенита". Навес с правого края не был опасным. Спокойно отбиваются "газовики".
    • 3'
      Пока старается "Зенит" наладить игру в атаке. Перекатывают сферу питерцы и пока никуда не торопятся. Мне кажется, что опасные моменты будут у нас совсем скоро.
    • 2'
      "Оренбург" играет сегодня в форме розового цвета. "Зенит" же предстал на поле в форме небесного цвета. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Пожелаем удачи командам!
    • Первый тайм
    • 23'
      Г О О О О Л - Клаудиньо бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 75% завершится победой Зенит.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Зенит 1:0 Оренбург

    Исход игры
    Зенит
    90.6% (144)
    Ничья
    7.5% (12)
    Оренбург
    1.9% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.9% (54)
    Меньше
    56.1% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    41.46% (51)
    Нет
    58.54% (72)
    Популярный счёт
    2:0 Зенит
    32.7% (52)
    3:1 Зенит
    11.9% (19)
    2:1 Зенит
    10.1% (16)
    1:0 Зенит
    6.9% (11)
    1:1 Ничья
    3.8% (6)
    4:1 Зенит
    3.8% (6)
    5:0 Зенит
    2.5% (4)
    3:0 Зенит
    2.5% (4)
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