Клаудиньо с левого края выполнял подачу в штрафную соперника, но прямо в руки голкиперу сферу в итоге прилетела. Сработал Сысуев просто идеально.

Артур увидел подключение партнера в штрафной. С правого края он посылал мяч на голову коллеге по команде, но Сысуев снова сработал на выходе уверенно.

Эракович выполнял прострел с правого края в центр штрафной - на выходе успел сработать вратарь. В очередной раз Сысуев сумел отработать уверенно.

Редкое для нашего матча явление в виде углового от "Зенита". Следует подача в центр штрафной, но опасным этот навес не получается.

Процент владения мячом нам показали. По этому показателю 67% против 33%. Уверенное преимущество над соперником имеют хозяева встречи.

Заброс с левого края на Артура пошел, и на выходе спокойно сработал голкипер. Снова Сысуев успевает добраться до мяча раньше других.

Мансилья отметился дальним ударом по воротам соперника. Мяч полетел намного выше цели. Было достаточно опасно в этой ситуации, но чуть неточно вышло.

Во втором матче кряду голевую передачу отдает Кассьерра. В игре с "Краснодаром" он также отличился голевым пасом. Отметился и в этот раз футболист.

Активно питерцев сегодня поддерживают фанаты. В этом сезоне "Зенит" снова делает все, чтобы оформить чемпионский титул и своего соперника одолеть.

Нам еще раз гол показали в исполнении Клаудиньо. Красивый удался команде хозяев, что позволило открыть счет в поединке и заполучить преимущество.

ОПАСНО! Воробьев с правой ноги пробил по воротам соперника. До мяча добрался голкипер "Зенита", который в броске сумел перевести мяч в штангу!

Почему-то показывали нам долгое время Безбородова. Казалось, что он что-то слушал, пытался получить информацию от ассистентов по какому-то эпизоду, но ничего криминального коллеги не увидели.

Начинает Артур добавлять. Все активнее и активнее он себя предлагает впереди. В последние минуты матча он чаще других снаряд получает.

Болельщики временами заводятся и гонят вперед своих любимцев. Пока довольно комфортный задел по игре имеют футболисты команды Семака.

"Краснодар" вчера сумел выиграть у "Факела" со счетом 2:0, а это значит, что и "Зениту" сегодня нужно попытаться добиться победы, чтобы сохранить отрыв от соперника.

23' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КЛАУДИНЬО! 1:0!

Касьерра отдал передачу на Клаудиньо, которому удалось нанести разящий удар в правый угол. Мяч оказался в сетке, а кипер "газовиков" до сферы не добрался.

22' Хочется, конечно, "Зениту" забить гол в ворота соперника. Причем сделать это как можно скорее. Питерцы сейчас владеют мячом. Гол напрашивается.

21' Пока совсем незаметен на поле Артур. Мне кажется, друзья, что как будто не смог наилучшим образом войти в игру. Пока его на поле мы не видим.

19' ОПАСНО! После подачи с правого края Клаудиньо по воротам мяч нанес. В итоге Сысуев сумел спасти свой коллектив, прыгнув за снарядом!

18' Эракович попытался оставить мяч для своей команды, но в подкате он против оппонента правила нарушил. Остановка в нашем поединке случилась.

17' Такое ощущение, что пока побаивается соперника "Оренбург". Команда позволяет сопернику слишком многое. Не за горами и забитый мяч питерцев в таком режиме.

16' Мансилья попытался до мяча добраться у лицевой линии, но откатил он сферу на партнера не лучшим образом. В итоге мяч перехватили хозяева.

14' Неплохой контроль над мячом питерский коллектив установил. Только забитых голов не хватает пока оппонентам. Так игра очень динамично смотрится.

13' Дальний удар по воротам соперника нанес Клаудиньо. Мяч полетел намного выше цели. Было опасно, но чуть неточно получилось в этом эпизоде.